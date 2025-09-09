Las 10 mejores alternativas a TMetric para el control de tiempo y la productividad

Terminas un día de productividad y te felicitas por haber completado todas las tareas de tu lista. Pero entonces, compruebas tu registro de tiempo y te das cuenta de que la mitad de tus horas de trabajo no se han registrado.

El cronómetro se había detenido silenciosamente, una vez más, porque la aplicación de escritorio se bloqueó durante una actualización del sistema. Ahora, le faltan horas de trabajo reales en las horas facturables.

Si utiliza TMetric y se enfrenta a estos retos, quizá sea el momento de cambiar.

Estas son algunas de las mejores alternativas a TMetric que ofrecen mayor fiabilidad. 🧰

Límites de TMetric

TMetric ofrece excelentes funciones de control de tiempo, pero no está exento de inconvenientes. Si eres un autónomo que trabaja con varios clientes o un jefe de equipo que intenta optimizar los flujos de trabajo internos, aquí tienes algunos obstáculos comunes a los que te puedes enfrentar. 💁

No hay función de seguimiento sin conexión en dispositivos móviles: Necesitarás acceso a Internet para Necesitarás acceso a Internet para realizar el seguimiento del tiempo dedicado a tareas y proyectos o solicitar tiempo libre; estas funciones solo funcionan en la aplicación web

integraciones con límite: *Las integraciones con algunas herramientas, como Notion, solo funcionan con la versión web, no con la aplicación de escritorio

Funciones básicas de gestión de proyectos: La herramienta carece de funciones avanzadas de colaboración y opciones de personalización para los paneles, y no permite establecer fechas límite, lo que dificulta la priorización de tareas

*los informes necesitan limpieza: es posible que tenga que dedicar más tiempo a la edición de los informes antes del uso compartido con los clientes

Fallos frecuentes: La versión de escritorio falla con frecuencia, especialmente en Windows, lo que la hace poco fiable

🔍 ¿Sabías que...? Antes de las tarjetas perforadas y las aplicaciones, las primeras civilizaciones de Egipto, Babilonia, Grecia, China y las sociedades islámicas medievales utilizaban relojes de sol, relojes de agua e incluso la posición de las estrellas para hacer el seguimiento del tiempo en la agricultura y la vida cotidiana.

Alternativas a TMetric de un vistazo

Aquí tienes una tabla en la que se distinguen las mejores alternativas a TMetric:

Herramienta Mejores funciones Lo mejor para Precios* ClickUp Gestión avanzada de tareas, control de tiempo integrado, flujos de trabajo personalizables e integraciones robustas Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones que desean realizar seguimiento del tiempo en múltiples proyectos y dispositivos con información inteligente basada en IA Gratis, gratuito/a; personalización disponible para corporaciones Toggl Track Control de tiempo con un solo clic, elaboración de informes detallados y panel de proyecto Personas, autónomos y equipos pequeños que necesitan un control de tiempo sencillo y flexible Gratis; los planes de pago comienzan en 10 $ al mes por usuario Harvest Sencillo control de tiempo, facturación y seguimiento de gastos Particulares, pequeñas empresas y equipos que necesitan control de tiempo con facturación Gratis; los planes de pago comienzan en 13,75 $ al mes por usuario Rescue Time Control automático del tiempo, bloqueo de distracciones y tiempo, y elaboración de informes de productividad Personas y autónomos que desean mejorar su concentración Gratis; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes por usuario Clockify Control de tiempo ilimitado, (elaboración de) informes y gestión de equipos Personas, pequeñas empresas y equipos que necesitan un control de tiempo ilimitado y la programación de turnos Gratis; los planes de pago comienzan en 4,99 $ al mes por usuario Time Doctor Supervisión de empleados, alertas de distracciones, informes detallados de productividad e integración con nóminas Pequeñas y medianas empresas y equipos remotos que necesitan funciones detalladas de supervisión de empleados y nóminas Los planes de pago comienzan en 8 $ al mes por usuario Everhour Control de tiempo en tiempo real, elaboración de presupuestos y (elaboración de) informes Pequeñas y medianas empresas que necesitan un control de tiempo integrado en sus herramientas de gestión de proyectos Gratis; los planes de pago comienzan en 10 $ al mes por usuario Hubstaff Supervisión de empleados, seguimiento por GPS y medición de la productividad Pequeñas, medianas y empresas de tamaño medio, así como equipos remotos y de campo, que necesitan supervisar la productividad Gratis; los planes de pago comienzan en 7 $ al mes por usuario My Hours Proyectos ilimitados, gestión de clientes, seguimiento de gastos y (elaboración de) informes Particulares, autónomos y pequeños equipos que trabajan con múltiples clientes Gratis; los planes de pago comienzan en 9 $ al mes por usuario TimeCamp Seguimiento automático del tiempo, análisis de la productividad y facturación Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano que necesitan herramientas automáticas de seguimiento, análisis y control de asistencia Gratis; los planes de pago comienzan en 1,99 $ al mes por usuario

Las mejores alternativas a TMetric

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Aunque TMetric es ideal para registrar horas, a menudo pierde de vista el panorama general: cómo ese tiempo establece la conexión (a internet) con los resultados, afecta al ancho de banda del equipo e influye en los plazos.

Veamos el mejor software de control de tiempo diseñado para abordar estos problemas. ⚒️

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos y tiempo)

Empieza el seguimiento del tiempo en ClickUp Realice un seguimiento del tiempo dedicado a tareas, proyectos o miembros del equipo con el control de tiempo integrado en ClickUp

ClickUp, la app, aplicación integral para el trabajo, ofrece mucho más que herramientas básicas de control de tiempo. Es un centro de control todo en uno para gestionar el tiempo, los flujos de trabajo, los plazos y los entregables.

Un reto habitual a la hora de realizar el seguimiento del tiempo es lidiar con múltiples dispositivos y entornos de trabajo. Si estás en tu escritorio, desplazándote o cambiando de tarea, es fácil olvidarse de registrar las horas.

ClickUp Proyecto Control de Tiempo resuelve esto al instante. Puede iniciar y detener los cronómetros desde el escritorio, el móvil o incluso una extensión del navegador. ¿Prefiere introducir el tiempo a posteriori? Puede registrar el tiempo manualmente o incluso antedatar las entradas.

Realice un seguimiento del tiempo en tiempo real o después de completar las tareas utilizando el control de tiempo nativo de ClickUp en el escritorio, el móvil y la web

📌 Instancia, un diseñador autónomo puede realizar un seguimiento del tiempo en tiempo real mientras trabaja en el rediseño de una página de inicio, mientras que un equipo de desarrollo remoto puede preferir registrar sus horas de sprint de forma retroactiva. Todas las entradas de tiempo están vinculadas directamente a las tareas, lo que garantiza que cada minuto se contabilice y sea trazable.

Ahora bien, el seguimiento es solo la mitad del trabajo; comprender en qué se emplea ese tiempo es igual de importante. Los usuarios de TMetric recurren a hojas de cálculo independientes para elaborar (elaboración de) informes pendientes con este fin, lo que añade fricción y complejidad a su trabajo.

ClickUp elimina este problema con ClickUp Hoja de Horas.

Las hojas de horas personalizables le permiten agrupar y filtrar las entradas por día, tarea o miembro del equipo. Le ayudan a ver el panorama general o a profundizar en los detalles.

Un gestor de proyectos que dirija un equipo distribuido puede utilizar el panel de control de hojas de horas para detectar cuándo se ha superado el presupuesto de tiempo o cuándo alguien tiene exceso de trabajo. Del mismo modo, un consultor autónomo puede generar informes para incluirlos en las facturas, con un desglose de lo que es facturable y lo que no.

Deje que ClickUp Hoja de Horas genere informes precisos sobre el tiempo dedicado a la productividad

Los miembros del equipo también pueden enviar hojas de horas para su revisión, y los administradores pueden aprobarlas o solicitar cambios, lo que resulta ideal para empresas que necesitan realizar un control de tiempo para cumplir con la normativa o gestionar las nóminas.

Con las funciones de gestión del tiempo de ClickUp, puedes hacer un ajuste de la duración estimada para las tareas y compararla con las horas reales registradas. Supongamos que estimas que necesitas 8 horas para redactar una propuesta para un cliente, pero registras 12. Eso es una señal de que debes ajustar tus presupuestos para futuros trabajos o perfeccionar tu proceso de redacción. Con el tiempo, este tipo de información ayuda a los equipos a ser más eficientes y a evitar el agotamiento.

Aunque el uso de estas funciones es el mejor consejo para gestionar el tiempo, la programación y la visibilidad de la carga de trabajo también son obstáculos importantes. Esto es especialmente cierto para los equipos que coordinan su trabajo entre diferentes zonas horarias o que tienen que hacer malabarismos con plazos cambiantes.

El calendario ClickUp, basado en IA, es la mejor forma de gestionar los plazos de los clientes. Códice las tareas por color para mayor claridad y se sincroniza con Google o Outlook para alinear todo. Te permite ver todas las tareas por día, semana o mes y ofrece una vista general de alto nivel de la carga de trabajo y los plazos, lo que ayuda a evitar que se incumplan las fechas de entrega.

Haga vista y gestione toda su agenda con el calendario basado en IA de ClickUp, donde las tareas, los proyectos y las citas se reúnen en un único espacio integrado

Por ejemplo, un estratega de contenidos autónomo que gestiona tres blogs de clientes puede establecer campos de fecha personalizados como «Fecha límite del borrador», «Revisión del cliente» y «Fecha de publicación» para cada artículo. El calendario muestra todos los hitos de contenido próximos, le permite arrastrar y soltar tareas para ajustar los ciclos de publicación y sincroniza todo con su Google Calendar.

🎥 Vea este vídeo para descubrir cómo ClickUp Calendario le ayuda a priorizar y programar automáticamente su trabajo más importante:

💡 Consejo profesional: Convierte el tiempo registrado en información contextual con ClickUp Brain, la IA laboral más completa del mundo. Prueba a preguntarte «¿en qué he empleado mi día/semana?» para obtener un cronograma organizado por IA e información que relacione tu esfuerzo con los resultados reales. Es más inteligente que el control de tiempo: es seguimiento del contexto. Utilice ClickUp Brain para analizar cómo y dónde invierte su tiempo

Las mejores funciones de ClickUp

conéctese con herramientas externas: *Integre su flujo de trabajo con herramientas como Toggl, Hubstaff y Google Calendar con ClickUp Integrations

Visualice todo en un solo lugar: Realice un seguimiento del tiempo, el flujo de trabajo, el estado de los proyectos y las horas facturables en una vista clara con tarjetas personalizables dentro de Realice un seguimiento del tiempo, el flujo de trabajo, el estado de los proyectos y las horas facturables en una vista clara con tarjetas personalizables dentro de los paneles de ClickUp

colabora y documenta sin esfuerzo: *Escribe, realiza edición, realiza uso compartido y guarda informes, resúmenes de proyectos, POEEs, o notas de clientes con ClickUp Docs

cree un flujo de trabajo inteligente: *Ahorre tiempo en actualizaciones, resúmenes o tareas de redacción utilizando la IA para gestionar mejor el tiempo . ClickUp Brain, la IA de trabajo más completa del mundo, resume automáticamente las reuniones, genera ideas de contenido y redacta borradores de correo electrónico para los clientes directamente en ClickUp

Límites de ClickUp

La plataforma puede resultar un poco abrumadora para los usuarios novatos debido a su amplio intervalo de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

ClickUp ha transformado por completo la forma en que gestionamos nuestras tareas internas en la agencia. Me permite realizar el seguimiento del flujo de trabajo de todo el equipo en un solo lugar, priorizar los asuntos urgentes y mantener la comunicación centralizada. La capacidad de automatizar procesos, cambiar entre múltiples vistas (como lista, tablero y calendario) e integrarse con otras herramientas ha aumentado significativamente mi productividad diaria. Es una plataforma todo en uno que se adapta perfectamente a nuestro flujo de trabajo y hace que la gestión del equipo sea mucho más eficiente.

📖 Lea también: Plantillas de hojas de horas

2. Toggl Track (ideal para autónomos que necesitan un control de tiempo sencillo y flexible)

a través de Toggl Track

Toggl Track ofrece a los autónomos, equipos remotos y gestores de proyectos todas las herramientas que necesitan para convertir el tiempo en dinero. Puede utilizar la app para establecer tarifas por hora, realizar un seguimiento del tiempo facturable frente al no facturable y generar detallados informes de hojas de horas que reflejan exactamente cómo gasta su equipo cada hora.

Con la herramienta de facturación integrada de Toggl, puede convertir las entradas de tiempo en facturas claras y profesionales, sin hojas de cálculo ni copiar y pegar. Esto significa que le pagarán más rápido y que sus clientes siempre sabrán lo que están pagando. También puede analizar el tiempo de seguimiento para mejorar la rentabilidad, hacer previsión de ingresos y planear mejor sus proyectos.

Las mejores funciones de Toggl Track

Habilite el seguimiento en segundo plano para capturar automáticamente la actividad de las app, aplicación y los sitios web, y convertirla finalmente en entradas de tiempo

Acceda a una seguridad robusta con cumplimiento del RGPD, certificación ISO 27001 y una garantía de tiempo de actividad del 99,99 %

Aproveche las ventajas del seguimiento antivigilancia, como la ausencia de capturas de pantalla o supervisión por cámara

Límites de Toggl Track

A veces deja de realizar el control de tiempo en segundo plano, y los usuarios deben asegurarse de que el reloj sigue funcionando

Precios de Toggl Track

Free

Starter: 10 $ al mes por usuario

Premium: 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Toggl Track: valoraciones y opiniones

G2: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Toggl Track?

Directamente de una reseña de Capterra:

Me gusta que pueda hacerlo personalizado en función de los diferentes proyectos en los que estoy haciendo mi trabajo. Es muy útil para el trabajo por cuenta propia.

3. Harvest (ideal para pequeñas empresas que necesitan control de tiempo con facturación)

a través de Harvest

Con las herramientas de configuración de proyectos y equipo de Harvest, puede crear nuevos proyectos, asignar tareas e invitar a colaboradores en cuestión de minutos. Una vez que todo está en ajuste, el seguimiento del tiempo es fácil: utilice cronómetros en tiempo real, entrada manual o incluso integraciones con Google Calendar para registrar con precisión cada hora facturable.

Además, ofrece una vista cronológica que le ayuda a ver exactamente cómo se distribuye el tiempo de su equipo entre los distintos proyectos. Los informes Resumen del equipo y Progreso del proyecto le permiten ver quién está sobrecargado de trabajo o infrautilizado y detectar cuándo los proyectos se desvían de su curso. También puede configurar recordatorios automáticos y correos electrónicos de agradecimiento, para que dedique menos tiempo a perseguir los pagos.

Las mejores funciones de Harvest

Realice un seguimiento de los costes internos para compararlos con las horas facturables y vea los totales diarios y semanales de las personas y los equipos

Convierta el tiempo y los gastos registrados en facturas profesionales y envíelas a través de la web, en formato PDF o en versión impresa

Integre más de 50 herramientas como Asana, Trello, QuickBooks y Slack para obtener una visión general de la rentabilidad y el rendimiento del equipo

Límites de Harvest

Carece de un panel de control para que el administrador pueda consultar las estadísticas del equipo

Precios de Harvest

Free

Pro: 13,75 $ al mes por usuario

Premium: 17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Harvest

G2: 4,3/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Harvest?

Vea lo que opinaba este crítico de G2:

Cuenta con una interfaz fácil de usar, una plataforma de uso gratuito y flexibilidad en la edición del control de tiempo dedicado a una tarea. Se puede implementar fácilmente con otras plataformas de gestión de proyectos como Asana.

🧠 Dato curioso: El Código de Hammurabi (alrededor del 1772 a. C.) incluía leyes sobre el seguimiento del trabajo y el pago de salarios en función del tiempo trabajado. Eso es casi 4000 años antes de que existieran las aplicaciones de gestión de proyectos.

4. Rescue Time (ideal para personas que desean mejorar su concentración y realizar un seguimiento automático de sus hábitos digitales)

a través de Rescue Time

Lo mejor de Rescue Time es que funciona silenciosamente en segundo plano, realizando automáticamente el seguimiento de qué apps, sitios web y archivos utiliza y durante cuánto tiempo. Su función de control de tiempo automático también clasifica todas sus actividades por tipo y nivel de productividad. Esto se refleja en informes detallados y en un claro pulso de productividad que le ofrece una puntuación diaria basada en la productividad de sus hábitos digitales.

A los autónomos y a los equipos que tratan directamente con los clientes también les encantarán las hojas de horas visuales, que correlacionan su jornada para que pueda registrar fácilmente las horas facturables o revisar cuánto tiempo ha dedicado a un proyecto. Al final, obtendrá un informe semanal para la elaboración de informes que le ayudará a planear con antelación.

Las mejores funciones de Rescue Time

Establece cronómetros para el trabajo concentrado e incluso reproduce música de fondo a través de Spotify o YouTube con Focus Sessions

Cree mejores hábitos con RescueTime Assistant y sus recordatorios automáticos

Establece metas y alertas personalizadas para realizar seguimiento de tu progreso con actualizaciones en tiempo real, un informe semanal por correo electrónico y análisis detallados de las metas en un panel personal

Límites de Rescue Time

No te permite etiquetar periodos para proyectos específicos

Precios de Rescue Time

Lite: Gratis

Premium: 12 $ al mes por usuario

Equipo: 9 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Rescue Time

G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rescue Time?

Aquí tienes una perspectiva de primera mano:

RescueTime se ejecuta en segundo plano y registra automáticamente el tiempo que paso en numerosas app, aplicación y sitios web, lo que me ofrece una vista clara de mis comportamientos diarios.

📮 ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento utilizan estrategias personalizadas de gestión del tiempo. Sin embargo, la mayoría de las herramientas de gestión del flujo de trabajo aún no ofrecen funciones integradas sólidas de gestión del tiempo o priorización, lo que puede dificultar una priorización eficaz. Las funciones de programación y control de tiempo basadas en IA de ClickUp AI pueden ayudarte a transformar estas conjeturas en decisiones basadas en datos. Incluso puede sugerir ventanas de concentración óptimas para las tareas. ¡Crea un sistema de gestión del tiempo personalizado que se adapte a tu forma de trabajo!

5. Clockify (ideal para equipos que necesitan un control de tiempo ilimitado y programación de turnos)

a través de Clockify

Clockify es una plataforma de control de tiempo y productividad que registra las horas, realiza un seguimiento de los proyectos y mantiene a todos responsables con una configuración mínima. ¿Ha olvidado registrar algo? No hay problema, le permite hacer edición de entradas anteriores y clasificar el tiempo por cliente, proyecto o tarea.

Puede beneficiarse especialmente de las herramientas de gestión de hojas de horas de la plataforma, que incluyen edición masiva, flujos de trabajo de aprobación y paneles de control de asistencia. Con la programación de turnos y la planificación de proyectos integradas, puede correlacionar la carga de trabajo de su equipo y comparar la duración estimada con el tiempo real empleado.

Las mejores funciones de Clockify

Supervise la asistencia y la productividad del equipo con paneles y informes de actividad detallados

Instale quioscos in situ para que los empleados puedan fichar la entrada y la salida en ubicaciones físicas

Habilite la detección de inactividad para identificar los periodos de inactividad y decidir si incluir o descartar el tiempo de inactividad

Límites de Clockify

La aplicación móvil carece de la misma función que la versión de escritorio

Precios de Clockify

Free Forever

Básico : 4,99 $ al mes por usuario

Estándar : 6,99 $ al mes por usuario

Pro : 9,99 $ al mes por usuario

Corporación : 14,99 $ al mes por usuario

suite de productividad: *15,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Clockify

G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 9000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clockify?

Un usuario de G2 hizo uso compartido de esta opinión:

Es muy útil, así que tanto si registras horas de trabajo, proyectos personales o simplemente controlas tu productividad, es fácil de usar.

🔍 ¿Sabías que...? ¡Las tarjetas perforadas dominaban las oficinas! El invento de Daniel M. Cooper en 1894, el Rochester Recorder, fue el primer sistema basado en tarjetas que ayudaba a las empresas a registrar automáticamente las horas trabajadas. Era la automatización analógica en su máxima expresión.

6. Time Doctor (ideal para equipos remotos que necesitan funciones detalladas de supervisión de empleados y nóminas)

a través de Time Doctor

Time Doctor es una plataforma de gestión de la productividad a gran escala para equipos remotos, híbridos y presenciales que se benefician de la visibilidad y la responsabilidad. Puede utilizarla para configurar horarios personalizados y comparar las horas planificadas con el tiempo real trabajado, lo que le ayudará a optimizar las cargas de trabajo y reducir el agotamiento.

Para las empresas que facturan a sus clientes por horas, Time Doctor destaca por sus funciones de automatización de nóminas y facturación. Genere facturas precisas a partir de las horas registradas y pague a su equipo sin problemas, sin trabajo administrativo adicional. Los equipos también confían en él para registrar el tiempo fuera de línea, asegurándose de que el trabajo realizado lejos de la pantalla o durante conexiones a Internet deficientes se siga contabilizando.

Las mejores funciones de Time Doctor

Captura capturas de pantalla y supervisa a los empleados a intervalos regulares para verificar el trabajo y proporcionar pruebas de la actividad

Mida los niveles de actividad basándose en el uso del teclado y el ratón, sin registrar las pulsaciones reales, para evaluar la productividad

Reciba alertas de distracción cuando visite sitios web no relacionados con el trabajo para mantener la concentración

Límites de Time Doctor

No es un proveedor de datos de exploración para comprender las causas y los patrones de las horas de inactividad o improductivas

Precios de Time Doctor

Básico: 8 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Premium: 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Time Doctor

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Time Doctor?

Un crítico de G2 dice:

Me gusta mucho Time Doctor por sus sólidas funciones de seguimiento, que me ofrecen una visión clara de la productividad de nuestro equipo. Me ayuda a controlar el total de horas de trabajo, así como lo que se considera tiempo de productividad frente a improductivo, e incluso el tiempo de inactividad.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Time Doctor para una mejor gestión de tareas

a través de Everhour

Everhour es una herramienta inteligente e intuitiva para la gestión del tiempo, el seguimiento y la elaboración de presupuestos de proyectos que se integra directamente con las herramientas que ya utiliza su equipo, como Asana, Trello y ClickUp. Puede establecer presupuestos basados en el tiempo o en las tarifas, crear límites de tiempo recurrentes y comparar las horas reales de trabajo contra las estimadas.

La plataforma también ofrece a los gerentes visibilidad sobre la disponibilidad del equipo, lo que facilita el equilibrio de las cargas de trabajo. Esto contribuye en gran medida a que la planificación sea más eficaz y a evitar el agotamiento de los empleados. Everhour también simplifica la facturación. Puede crear facturas profesionales basadas en el tiempo y los gastos registrados e incluso sincronizar con herramientas de contabilidad como QuickBooks y Xero para obtener un flujo de trabajo totalmente conectado.

Las mejores funciones de Everhour

Utilice los ajustes del presupuesto para prohibir la elaboración de informes de tiempo a cualquier persona si se supera el presupuesto

Anule la tarifa base de un proyecto y asigne una tarifa específica a cada tarea

Acerque y aleje la imagen, busque, filtre y ordene para ver rápidamente miembros específicos del equipo y asignaciones

Límites de Everhour

No se puede añadir más de una etiqueta a una tarea sin crear un nuevo elemento en (elaboración de) informes

Precios de Everhour

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Everhour

G2 : 4,7/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 430 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Everhour?

Un fragmento de un usuario real dice lo siguiente:

Utilizamos Everhour junto con la aplicación linear para el seguimiento no solo de las horas, sino también de los presupuestos de nuestros proyectos como consultoría informática. Las diversas tablas, gráficos y otros elementos visuales analíticos facilitan enormemente el seguimiento de quién está haciendo el trabajo en qué.

🧠 Dato curioso: En 1888, Willard Bundy inventó el primer reloj fichador mecánico, que facilitó a las empresas el seguimiento de la hora de inicio y finalización de los turnos de los trabajadores.

8. Hubstaff (ideal para equipos de campo y empresas remotas que necesitan supervisión de la productividad y GPS)

a través de Hubstaff

Con Hubstaff, los gerentes obtienen una visibilidad completa de la productividad con seguimiento de app y URL, niveles de actividad basados en el movimiento del teclado/ratón y capturas de pantalla opcionales que se pueden difuminar o eliminar para proteger la privacidad.

Además, si gestionas presupuestos y plazos, Hubstaff te permite establecer presupuestos para proyectos, recibir alertas cuando te acerques al límite y utilizar informes detallados para realizar un seguimiento del tiempo, la productividad y los costes de todos los equipos. La plataforma ofrece más de 20 informes personalizables, para que puedas profundizar exactamente en lo que te interesa.

Las funciones adicionales, como descartar el tiempo de inactividad, insignias de logros y controles que priorizan la privacidad (sin registro de pulsaciones de teclas ni supervisión de la cámara web), garantizan un equilibrio entre la supervisión y la autonomía.

Las mejores funciones de Hubstaff

Controle la ubicación de los empleados y realice el seguimiento del tiempo con su app de reloj GPS para múltiples lugares de trabajo y funciones de geolocalización

Automatización de las nóminas con integraciones como PayPal, Wise y Gusto

Asigna tareas, establece fechas de vencimiento y utiliza tableros Kanban para la gestión de proyectos , incluyendo sprints, cronogramas y flujos de trabajo personalizados

Límites de Hubstaff

Algunos usuarios elaboran informes de que el seguimiento de la actividad puede resultar demasiado intrusivo, especialmente con capturas de pantalla frecuentes

Precios de Hubstaff

(versión de) prueba gratuita

Starter: 7 $ al mes por usuario

Grow: 9 $ al mes por usuario

Equipo: 12 $ al mes por usuario

Corporación: 12 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Hubstaff

G2 : 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hubstaff?

Una reseña lo expresa así:

Me permite supervisar la productividad sin ser invasivo, generar informes precisos para los clientes y mantener una total transparencia sobre el trabajo terminado. La integración con otras herramientas de gestión de proyectos también es una gran ventaja.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para el control de tiempo en proyectos para la gestión del tiempo

9. My Hours (ideal para autónomos y consultores que gestionan múltiples clientes y proyectos)

a través de My Hours

My Hours, una plataforma de control de tiempo basada en la nube, reduce los gastos generales derivados del mantenimiento de hojas de horas y de completar tareas administrativas. Ofrece numerosas funciones, como asignación de tareas, presupuestación de proyectos y tarifas por hora personalizables por proyecto, tarea o usuario.

My Hours cuenta con compatibilidad ilimitada de usuarios, con flujos de trabajo de aprobación y alertas integrados para garantizar la precisión de las hojas de horas. Los equipos pueden generar informes detallados para analizar la productividad y las horas facturables, programar el envío automático de informes, e incluso enviar facturas directamente desde la plataforma.

Las mejores funciones de My Hours

Programa el envío automático de informes por correo electrónico para mantener informadas a las partes interesadas

Bloquee los registros de tiempo para períodos específicos y descargar registros de auditoría para garantizar el cumplimiento normativo

Crea y envía facturas profesionales directamente desde las horas registradas con integraciones para las herramientas de facturación más populares

Límites de My Hours

Debe establecer el campo de tareas como obligatorio a nivel de proyecto

Precios de My Hours

Free

Pro: 9 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre My Hours

G2: 4,6/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 980 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre My Hours?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Nos encanta la posibilidad de gestionar los presupuestos de los proyectos directamente en función del tiempo dedicado a ellos, de modo que todo el equipo tenga claro si vamos adelantados o retrasados.

🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el tamaño del mercado del software de control de tiempo alcance los 11 480 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,5 % durante el periodo de previsión.

a través de TimeCamp

TimeCamp es una potente herramienta de control de tiempo diseñada para la gestión automática y manual del tiempo. Trabaja en la web, en el escritorio, en el móvil y en extensiones de navegador, lo que facilita el registro preciso de las horas.

Más allá del seguimiento del tiempo, ofrece información sobre la productividad del equipo. Supervisa el uso de app, aplicación y sitios web, clasifica las actividades por niveles de productividad e incluso puede capturar capturas de pantalla para mejorar la rendición de cuentas. Puede realizar un seguimiento de la asistencia, gestionar las solicitudes de permisos y generar informes detallados para evaluaciones de rendimiento, nóminas y facturación.

Las mejores funciones de TimeCamp

Personaliza las categorías de productividad, la detección de tiempo de inactividad y el seguimiento de la privacidad para un seguimiento personalizado

Analice la actividad de su pantalla con el cronómetro con IA para eliminar la entrada manual de datos

Comprenda los patrones de uso para minimizar las actividades improductivas de sus empleados

Límites de TimeCamp

El widget del cronómetro de escritorio no tiene tanta función, por lo que tendrás que volver al sitio web

Precios de TimeCamp

Free

Starter: 1,99 $ al mes por usuario

Premium: 3,99 $ al mes por usuario

Ultimate: 5,99 $ al mes por usuario

Corporación: 14,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre TimeCamp

G2: 4,7/5 (más de 340 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 590 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TimeCamp?

Esto es lo que un usuario de Capterra opinó sobre TimeCamp:

Hay diferentes formas de introducir el tiempo registrado. Puede registrar sus tareas en tiempo real o introducirlas por día o por semana. Esto permite a todos nuestros empleados la flexibilidad de realizar el seguimiento de la forma que deseen.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de TimeCamp

Pásese a ClickUp para obtener mejores datos sobre el tiempo y una colaboración más inteligente entre los equipos

Con tantas herramientas de seguimiento excelentes disponibles, está claro que no tienes por qué conformarte con lo básico.

¿Necesitas ayuda para cumplir con los plazos, colaborar con tu equipo y alcanzar tus metas más rápidamente con solo unos pocos clics?

ClickUp, la app, aplicación todo para el trabajo, combina un control preciso del tiempo, hojas de horas personalizables, gestión de la carga de trabajo y sincronización del calendario, todo en una sola plataforma.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito /a! ✅