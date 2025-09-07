Plantillas gratuitas de Project Canvas para una plan clara de proyectos

Si no haces plan, ¡estás haciendo plan para el fracaso!

Es un dicho clásico. Y si alguna vez ha gestionado un proyecto, sabe exactamente lo que significa. Las ideas llegan de todas partes. Las tareas se acumulan. Los plazos Loom. Y, de alguna manera, se espera que usted le encuentre sentido a todo.

Ahí es donde entra en juego un plan de proyecto sólido. Pero incluso los mejores planes pueden fracasar sin una estructura clara.

Entra en Project Canvas. Te ayuda a crear un mapa del quién, el qué, el porqué y el cómo de tu proyecto, desde lanzamientos de productos hasta sprints de equipo, sin perderte en documentos.

Con una plantilla ya preparada, no tendrás que enfrentarte al temido síndrome de la página en blanco al crear tu lienzo de proyecto. En este artículo, compartimos (uso compartido) plantillas gratuitas de lienzos de proyecto para ayudarte a planificar con claridad, avanzar con confianza y disfrutar del proceso.

¿Qué son las plantillas de Proyecto Canvas?

Una plantilla de Project Canvas es un diseño o marco ya preparado que puede rellenar para crear rápidamente su propio Project Canvas sin tener que empezar desde cero. La mayoría de las plantillas utilizan un diseño de cuadrícula claro, lo que facilita su cumplimentación, uso compartido y actualización a medida que cambian las cosas.

un Proyecto Canvas es una herramienta visual de una página que le ayuda a organizar los elementos clave de un proyecto en un formato claro y estructurado*. Desglosa planes complejos en bloques sencillos (objetivos, partes interesadas, cronograma, tareas, riesgos y métricas de intento correcto) en una sola página.

Se acabaron los documentos largos y las notas dispersas. Un lienzo de proyecto le ofrece una visión general rápida de:

Metas a alcanzar

Las personas son las que impulsan el trabajo

Objetivo del proyecto

Las plantillas de Project Canvas son perfectas para talleres, sesiones de plan o reuniones iniciales, ya que permiten hacer un ajuste antes de comenzar el trabajo.

🧠 Dato curioso: Project Canvas se inspiró en el Business Model Canvas de Alex Osterwalder. A los gestores de proyectos les encantó la simplicidad de una sola página y lo adaptaron para planear proyectos más rápidamente, con menos confusión y mucho menos aburrimiento.

¿Qué hace que una plantilla de Project Canvas sea buena?

Una buena plantilla de Project Canvas le ofrece una visión clara y visual de todo su proyecto sin complicarlo demasiado. Esto es lo que debe buscar:

diseño sencillo*: fácil de leer y de rellenar

formato flexible*: trabajo para cualquier tipo de proyecto o tamaño de equipo

Estructura visual : cuadrículas o bloques que organizan la información sin crear desorden

Rápida actualización : los cambios no deberían significar empezar desde cero

Fácil de usar compartido y debatir con su equipo

campos y estados personalizables*: adáptelos a su flujo de trabajo, no al revés

varias vistas*: cambie entre las vistas de lista, tablero o calendario según sea necesario

Si le ahorra tiempo y le aclara las ideas, está cumpliendo su función.

Plantillas de Proyecto Canvas

Los profesionales dedican una media de 18 minutos a crear documentos desde cero. Las plantillas pueden ahorrarle hasta 10 horas al mes, lo que le devuelve más de 5 días laborables al año

Así recuperarás muchas horas a la semana y tendrás muchos menos momentos de «¿por dónde empezamos?».

Si está buscando un lugar donde planificarlo todo, conozca ClickUp. Esta herramienta de gestión de proyectos es la app, aplicación definitiva para el trabajo, diseñada para gestionar tareas, documentos, pizarra, cronograma y mucho más, todo en una sola pestaña, para que pueda dejar de cambiar de herramienta.

Hemos recopilado 15 plantillas de Project Canvas que cumplen todos los Box: diseño limpio, actualizaciones sencillas, campos personalizables y formatos que le ayudan a pensar.

Empecemos.

1. La plantilla Lean Canvas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea tareas al instante rellenando el formulario Lean Canvas en la plantilla Lean Canvas de ClickUp

¿Tienes un millón de ideas dando vueltas en tu cabeza? Empieza por descargar la plantilla ClickUp Lean Canvas. Perfecta para lanzar un nuevo producto o servicio, esta plantilla te ayuda a validar ideas rápidamente.

Le guía a través de un formulario estructurado que recoge los aspectos fundamentales de su modelo de negocio, como el problema, la solución, el segmento de clientes y mucho más. Solo tiene que rellenar el formulario Lean Canvas, pulsar «Enviar» y, en un abrir y cerrar de ojos, se creará automáticamente una tarea.

Obtendrá dos vistas útiles:

vista Lista*: ve todos tus retos actuales en un solo lugar, junto con información clave como la solución que estás considerando, tu objetivo y otros aspectos esenciales

vista Tablero*: agrupa los problemas de tu empresa por estado en un diseño visual de estilo «arrastrar y soltar» para saber exactamente en qué punto se encuentran las cosas

Este ejemplo de plantilla Lean Canvas es clara, concisa y está diseñada para ayudarle a avanzar hacia la claridad, idea a idea.

📌 Ideal para: Organizar ideas de empresa, identificar problemas clave y validar nuevos conceptos de productos o servicios en un formato estructurado y visual.

2. La plantilla de plan Business Lean de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Convierta su gran idea en un plan claro y viable con la plantilla Lean de plan Business de ClickUp

Todas las grandes empresas comienzan con una pizarra desordenada. La plantilla Lean de plan Business de ClickUp te ayuda a organizarlo todo de forma mucho más clara y fácil de compartir.

¿Qué incluye la plantilla?

La lista de resumen del plan le ofrece un esquema completo de todas las tareas de su plan Business. Verá quién gestiona qué, en qué punto se encuentra todo y qué es lo siguiente

La lista Por prioridad le ayuda a centrarse en lo más importante agrupando las tareas según su urgencia

El Business Model Canvas divide su proyecto en elementos clave: problema, solución, canales, segmento de clientes y mucho más

El documento del nombre del proyecto resume su plan en un pequeño y ordenado paquete, en el que se describe el panorama general, el problema principal y cómo piensa resolverlo

📌 Ideal para: Desglosar su plan Business en tareas claras y fáciles de seguir, manteniendo todo, desde la estrategia hasta la ejecución, en un solo lugar.

3. La plantilla ClickUp Business Model Canvas

Obtenga una plantilla gratuita ¡Dale vida a tu modelo de negocio con la plantilla ClickUp Business Model Canvas, donde todas las ideas encajan!

Correlacionar su modelo de empresa debería ser divertido. La plantilla ClickUp Business Model Canvas lo desglosa visualmente, para que pueda captar cada pieza sin perder el seguimiento.

Para empezar a utilizar esta herramienta visual, seleccione una nota adhesiva de la barra de herramientas haciendo clic en el icono Notas adhesivas (o simplemente pulse Mayús+N). Cada nota encaja en una sección codificada por color diseñada para mantener sus ideas organizadas.

No olvide hacer coincidir el color de su nota adhesiva con la sección del tablero en la que está trabajando para mayor claridad. Y si alguna vez necesita un recordatorio rápido sobre lo que significa cada parte, la leyenda del lado izquierdo le ayudará.

📌 Ideal para: Pensadores visuales que desean crear y organizar su modelo de empresa de una forma clara, color e interactiva.

4. Plantilla de pizarra ClickUp Startup Canvas

Obtenga una plantilla gratuita Lanza tu próximo gran proyecto con la plantilla ClickUp Startup Canvas Pizarra, el primer plan real de tu startup

Las grandes ideas para una pequeña startup son emocionantes, pero caóticas. La plantilla ClickUp Startup Canvas Pizarra te ayuda a tomar perspectiva, organizarte y esbozar todo tu plan de startup en un solo lugar.

La pizarra interactiva es un proveedor de un entorno de trabajo visual para exponer ideas y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real.

Utilice estados personalizados como Abierto y Completada para supervisar lo que está en marcha.

Añada campos personalizados para ordenar, clasificar y controlar cada detalle

Utilice una vista de pizarra específica para tenerlo todo a la vista, sin pestaña ni desorden

¿Necesitas más potencia? Esta plantilla la tiene. Etiqueta a tus compañeros de equipo, asigna prioridades y divide las tareas en subtareas para que no se pase nada por alto. Es una plan de inicio perfecta, sin estrés.

📌 Ideal para: Fundadores y equipos de startups que necesitan un plan claro y visual para lanzar, realizar seguimiento y gestionar ideas en fase inicial.

🧠 Dato curioso: ¡Las plantillas son un antiguo recurso para ahorrar tiempo que ha evolucionado! La primera «plantilla» fue una plantilla de madera que utilizaban los antiguos escribas chinos para copiar caligrafía. En la actualidad, utilizamos plantillas de arrastrar y soltar para planear fiestas, gestionar proyectos y hasta diseñar memes en cuestión de minutos.

5. Plantilla de lluvia de ideas del equipo ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Impulsa sesiones de equipo más inteligentes con la plantilla ClickUp Squad Brainstorm, donde cada voz tiene su nota adhesiva

Las sesiones de brainstorming con un equipo pueden ser caóticas, pero esta plantilla mantiene la energía y añade la estructura necesaria. La plantilla ClickUp Squad Brainstorm Template está diseñada para fomentar el pensamiento abierto y colaborativo que realmente lleva a algún sitio.

Encontrará nueve áreas de debate que le ayudarán a guiar la sesión. Algunos de los temas incluidos son:

Equipo Rhythm: mejora la forma en que tu equipo hace trabajo en conjunto

Comunicación del equipo: decida cómo y qué compartir

Roles del equipo: aclare quién hace qué

Recursos del equipo: averigüe qué herramientas o Soporte necesita su equipo

Elige un tema en el que centrarte o aborda todos ellos uno por uno. Una vez que hayas elegido una sección, pide a cada miembro del Teams que coja una nota adhesiva, anote su idea y la coloque en el tablero.

¿Necesita más temas? Solo tiene que duplicar cualquier elemento con Ctrl/Cmd+D o hacer clic en el menú ... y seleccionar Duplicar. Y cuando esté listo para compartir la magia, pulse el botón Compartir y envíelo a su equipo.

📌 Ideal para: Teams que desean realizar lluvias de ideas con claridad, estructura y colaboración integradas.

6. La plantilla ClickUp Business Brainstorm

Obtenga una plantilla gratuita Convierta las ideas en acciones reales con la plantilla ClickUp Business Brainstorm

¿Le llueven las ideas por todas partes? Esta plantilla de lluvia de ideas para empresas de ClickUp les da un lugar donde aterrizar y una forma de convertirlas en acciones.

El diseño de la pizarra se basa en cuatro categorías:

Lo que nos encanta

Lo que sabemos

Lo que necesitamos

Por lo que la gente está dispuesta a pagar

Cada fila representa la aportación de un miembro del equipo, pero puedes cambiar el formato para adaptarlo a la forma de pensar de tu equipo. Al igual que en las plantillas anteriores, puedes utilizar notas adhesivas para anotar ideas, codificarlas por color y arrastrarlas a la categoría adecuada. Es rápido, flexible y está diseñado para la colaboración en equipo.

¿Y cuándo es el momento de ponerse en marcha? Convierta esas notas adhesivas en tareas viables con un par de clics.

📌 Ideal para: Teams que exploran nuevas ideas de empresa y están listos para pasar de la fase de lluvia de ideas a la de desarrollo

7. Plantilla de hoja de ruta de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plan, realice un seguimiento y entregue su próximo gran proyecto con la plantilla de hoja de ruta de proyectos de ClickUp

La siguiente de nuestra lista es perfecta para gestores de productos, planificadores y guerreros del día del lanzamiento: la plantilla ClickUp Project Roadmap. Esta plantilla está diseñada para mantener bajo control tus cronogramas, fases de producción y capacidad del equipo.

Con cinco vistas flexibles, puedes gestionar cada parte móvil con facilidad:

*vista Lista: Organice tareas, lanzamientos y dependencias en una lista inteligente

vista Carga de trabajo: *vea el ancho de banda de su equipo de un vistazo y reasigne tareas si es necesario

*vista de calendario: marque las fechas clave para saber siempre qué es lo siguiente

*vista Gantt: Identifique las dependencias y los hitos en una línea de tiempo visual

*vista Tablero: utilice Kanban de arrastrar y soltar para realizar un seguimiento del progreso a su manera

Totalmente personalizable y lista para usar, esta plantilla mantiene clara la hoja de ruta de su producto desde el inicio hasta el lanzamiento.

📌 Ideal para: Mapa de los cronogramas de los productos, coordinar Teams multifuncionales y lanzar productos sin sorpresas de última hora

8. Plantilla de carta del proyecto de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Empiece con buen pie su próximo proyecto con la plantilla de documento de carta de proyecto de ClickUp

Antes de comenzar con el trabajo real, es útil mantener informadas a todas las partes interesadas, y esta plantilla hace precisamente eso. La plantilla de carta de proyecto de ClickUp es una forma sencilla de organizar el propósito, las personas, los plans y los riesgos de su proyecto en un documento vivo.

Por qué le encantará esta plantilla:

Utilice la IA para agilizar el proceso y asignar comentarios durante las revisiones

Añada tareas o carpetas enlazadas directamente desde el documento

Cubre los aspectos esenciales, desde definir el «porqué» de tu proyecto hasta asignar propietarios y correlacionar métricas de intento correcto

Espacio para anotar las partes interesadas, los canales de comunicación, los principales resultados y los riesgos

📌 Ideal para: hacer ajustes en las expectativas del proyecto, definir el alcance y documentar los detalles grandes y pequeños antes del inicio.

*consejo profesional: Un proyecto exitoso no solo consiste en hacer las cosas terminadas, sino también en cumplir con los plazos, respetar el presupuesto y adelantarse a los riesgos. Empieza con buen pie utilizando las plantillas adecuadas: Plantillas de calendario maestro : mantenga todas las tareas y los hitos en seguimiento

Plantillas de presupuesto de proyectos : plan, realice un seguimiento y ajuste sus finanzas con facilidad

Plantillas de evaluación de riesgos : detecte posibles problemas antes de que descarrilen su proyecto Aborde todos los aspectos de la plan de proyecto con confianza, todo en ClickUp.

9. Plantilla de plan de trabajo de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique de forma más inteligente, trabaje mejor y alcance todos los hitos con la plantilla de plan de trabajo de proyectos de ClickUp

¿Está cansado de los cronogramas desordenados y las responsabilidades poco claras? La plantilla de plan de trabajo de proyectos de ClickUp pone pedido en el caos con un diseño listo para usar que le permite organizar todas las fases de su proyecto.

Con esta plantilla, podrás:

Establezca metas y fechas límite claros para coordinar a su equipo

Asigne tareas y realice un seguimiento de los hitos para mejorar la rendición de cuenta

Utilice estados, campos y vistas personalizados para optimizar los flujos de trabajo

Aproveche los gráficos (diagrama de) Gantt y los formularios de tareas para realizar un seguimiento visual del progreso

📌 Ideal para: Teams que desean tener una visibilidad completa del progreso del proyecto, los plazos y las responsabilidades desde el primer día.

10. La plantilla de calendario de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Olvídese de las conjeturas y planifique como un profesional con la plantilla de planificación de proyectos de ClickUp

Si lidiar con cronogramas, Teams y presupuestos le parece un trabajo a tiempo completo, esto es para usted. La plantilla de calendario de proyectos de ClickUp le ayuda a mantenerse organizado desde el inicio hasta completar con un enfoque visual que hace que la programación resulte mucho menos... caótica.

Incluye vistas flexibles para mantener su calendario borrado y a su equipo en seguimiento:

vista Lista* para obtener un desglose claro de cada proyecto

vista Tablero* para realizar el seguimiento de las fases y el progreso, al estilo Kanban

vista de cronograma* para obtener una visión general y un diseño lineal ideal para planear y la asignación de recursos

Con Campos personalizados como Fases del proyecto, Equipo responsable, Cronograma y Presupuesto, puede realizar un seguimiento de todo, desde la duración hasta el departamento, sin tener que saltar de una pestaña a otra

📌 Ideal para: Gerentes y equipos que necesitan mapear múltiples proyectos y realizar seguimiento del progreso, los cronogramas y los presupuestos en un solo lugar.

11. La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantenga todos los proyectos en marcha con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Cuando se gestionan varios proyectos, no hay tiempo para distraerse. La plantilla de gestión de proyectos ClickUp garantiza que nada falle. Es su centro de control todo en uno para gestionar cronogramas, equipos, tareas y todo lo demás.

Esta plantilla es muy adaptable para los gestores de proyectos, tanto si eres:

Lanzamiento de un nuevo producto con docenas de piezas móviles

Coordinación de una campaña de marketing interfuncional

Supervisar los entregables de los clientes con múltiples partes interesadas

Gestión de operaciones internas entre departamentos

Incluye vistas integradas para realizar un seguimiento del progreso por estado, prioridad o fecha límite, además de Campos personalizados para etiquetar a los miembros del equipo, establecer metas y adjuntar archivos. Diagramas de Gantt, documentos, vista Carga de trabajo y mucho más: todo está integrado para que puedas centrarte en el trabajo, no en configurarlo.

📌 Ideal para: Teams que gestionan proyectos complejos y desean visibilidad total, flexibilidad y colaboración en un solo lugar.

12. Plantilla de una página para la gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Consigue una aceptación más rápida con una panorámica clara y concisa del proyecto utilizando la plantilla de una página para la gestión de proyectos de ClickUp

Demasiados detalles pueden ralentizar a los líderes y a las partes interesadas. Cuando lo único que necesitas es el «qué», el «por qué» y el «quién», especialmente para su uso compartido con los ejecutivos de alto nivel, la plantilla de una página para la gestión de proyectos de ClickUp te ofrece solo los pasos esenciales, sin desorden ni caos.

Esto es perfecto para situaciones en las que la configuración completa de gestión de proyectos parece excesiva:

Presentar una nueva idea de proyecto a la dirección

Resumir las metas del proyecto y la propiedad de los clientes

Alineación de pequeños equipos internos en una iniciativa de rápida ejecución

Crear un documento inicial que todo el mundo pueda leer

Con un único documento claro, puede establecer el título del proyecto, la duración, las metas, gestionar las partes interesadas, el alcance y las métricas de éxito. Se trata de una instantánea de alto nivel que mantiene a todos en la misma página (literalmente).

📌 Ideal para: comunicar panorámicas de proyectos cuando la rapidez y la claridad son más importantes que el seguimiento a nivel de tareas.

📣 Opinión de un cliente personalizado: Savitree Cheaisang, vicepresidente adjunto de Bubblely, afirma: Mi empresa está mucho más organizada y es capaz de controlar el cronograma de cada proyecto, realizando un seguimiento de todas las actividades que se llevan a cabo. Me encanta la función de cálculo, que permite revisar rápidamente los números en lugar de exportarlos a Excel y hacer cálculos manuales. Mi empresa está mucho más organizada y es capaz de controlar el cronograma de cada proyecto, realizando un seguimiento de todas las actividades que se llevan a cabo. Me encanta la función de cálculo, que permite revisar rápidamente los números en lugar de exportarlos a Excel y hacer cálculos manuales.

13. Plantilla de alcance del trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Alinea rápidamente, entrega mejores resultados y pon en marcha cualquier proyecto de cliente con claridad utilizando la plantilla de alcance del trabajo de ClickUp

La plantilla de alcance del trabajo de ClickUp sienta la fase para una colaboración exitosa o un proyecto con el cliente. Sin confusiones, sin malentendidos, solo expectativas claras desde el primer día. Desde los proveedores hasta los clientes, todos tienen una visibilidad completa del alcance del proyecto.

El alcance del trabajo que correlacionarás incluye:

Detalles clave del proyecto, como metas, cronograma, presupuesto y partes interesadas

Responsabilidades del proveedor frente a las del cliente para mantener a todos sincronizados

Hitos y fechas que guían el cronograma de entrega

Planes de comunicación y gestión del cambio para hacer frente a los imprevistos

¿Y cuando todo esté listo? Obtenga las aprobaciones finales directamente en el documento para cerrar el trato.

📌 Ideal para: agencias, consultores o equipos de proyecto que trabajan con clientes externos y necesitan un acuerdo de proyecto formal y firmado.

14. Plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Haz que tu presentación sea imposible de ignorar con la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

Cuando llega el momento de presentar un nuevo proyecto, se necesita algo más que unos cuantos puntos clave y una presentación que aburra a la gente.

Ahí es donde entra en juego la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp. En lugar de volcar ideas en un documento, dispondrá de un espacio visual e interactivo para correlacionar su propuesta, desde las metas y estrategias hasta los cronogramas, las actividades clave y los resultados deseados.

Es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier tipo de presentación de proyecto, pero lo suficientemente estructurada como para mantener a las partes interesadas centradas en lo que realmente importa.

Añada notas adhesivas para los objetos

Utilice figuras para enlazar estrategias

Incluya elementos visuales para respaldar sus argumentos

Todo es editable, movible y está diseñado para la colaboración en equipo. Además, con las herramientas de Pizarra integradas de ClickUp, no solo haces uso compartido de una idea, sino que invitas a recibir comentarios, alineas a los Teams y haces el ajuste para la ejecución.

📌 Ideal para: presentar una nueva iniciativa interna, elaborar propuestas para clientes u obtener consenso antes de comenzar su proyecto.

🎥 Ver: ¡Da vida a tus ideas de proyecto con las pizarras blancas de ClickUp! Echa un vistazo al vídeo a continuación para saber cómo hacerlo:

💡Consejo profesional: ¿Quiere seguir avanzando después de la presentación? Convierta las notas adhesivas en tareas con un solo clic y comience a ejecutarlas directamente desde su pizarra ClickUp.

15. Plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Captura cada detalle y mantén los requisitos de tu proyecto alineados con la plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp

Hacer malabarismos con las necesidades del cliente, los entregables y las aprobaciones puede resultar complicado. La plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp le ayuda a documentar las metas, el alcance, las partes interesadas clave y los hitos del proyecto, todo ello en un entorno de trabajo limpio y organizado.

Con esta plantilla, podrás:

Realice un seguimiento de lo que está dentro y fuera del alcance con facilidad

Asigna responsabilidades para que todos tengan claro cuál es su rol

Utilice Campos personalizados para presupuestos, riesgos y planes de comunicación

Incluya secciones de aprobación para mantener informadas a las partes interesadas

📌 Ideal para: Teams y profesionales de la gestión de proyectos que desean definir, comunicar y aprobar los requisitos del proyecto con claridad antes de comenzar a trabajar, evitando desviaciones y confusiones.

Encuentre la plantilla Project Canvas perfecta para una plan clara

Si su equipo está lidiando con notas dispersas, metas desalineadas o plazos incumplidos, es hora de replantearse su proceso de plan de proyecto.

El lienzo de proyecto adecuado debe aportar claridad a su equipo, correlacionar sus objetivos, riesgos, resultados del proyecto y criterios de intento correcto, todo en un solo lugar.

Las plantillas gratuitas de Project Canvas de ClickUp te ofrecen exactamente eso.

Con un diseño intuitivo, funciones colaborativas y todo lo que necesita para empezar con confianza, elimina las complicaciones de planear y mantiene a su equipo avanzando en la misma dirección.

¿Listo para crear tu mapa de tu próximo gran éxito? Prueba ClickUp gratis.