Twist y Slack: ¿qué app de chatear para equipo es la mejor para ti?

Mantener una comunicación clara y organizada en el equipo no es fácil.

Los mensajes se acumulan, las actualizaciones quedan ocultas y, antes de que te des cuenta, estás revisando conversaciones interminables solo para encontrar lo que te interesa.

Algunos equipos prosperan gracias a la retroalimentación instantánea y la colaboración dinámica, mientras que otros dan prioridad a la comunicación reflexiva y la colaboración asincrónica. La clave está en elegir una herramienta de comunicación en función de cómo trabaja mejor tu equipo.

Y ahí es donde comienza el debate Twist vs. Slack. Slack mantiene el flujo de las conversaciones, lo que es perfecto para equipos que trabajan a un ritmo rápido. Twist, por otro lado, se centra en debates profundos y estructurados, lo que es ideal para equipos que prefieren el trabajo en profundidad a los mensajes constantes.

Ambas satisfacen necesidades diferentes, pero ¿cuál es la que mejor se adapta a tu equipo para el trabajo? Vamos a averiguarlo.

Twist y Slack de un vistazo

Aquí tienes una comparación rápida para que te hagas una idea:

Función Twist Slack *clickUp (bonificación) Estilo de comunicación Enfoque basado en hilos Enfoque de mensajería instantánea Combina la gestión de proyectos y tareas con el chat; los hilos de chat se pueden vincular a tareas y documentos Reuniones y llamadas Sin llamadas de voz/videollamada integradas Colaboración mejorada con reuniones rápidas y Clip; compatibilidad con llamadas y uso compartido Soporte para videollamadas, llamadas de voz y uso compartido de pantalla; se integra con Zoom, Google Meet y mucho más Capacidades de IA Automatización con límite a través de Zapier IA para generar resúmenes, tomar notas de reuniones, automatizar tareas y optimizar búsquedas IA integrada para crear tareas, generar resúmenes, asistencia para la redacción, notas de reuniones, automatizaciones y optimización de búsquedas directamente en tareas, documentos y chats Automatización Automatización con límite a través de Zapier Automatizaciones de flujos de trabajo, recordatorios, integraciones Extensión de la automatización nativa (por ejemplo, actualizaciones de estado, asignación de tareas, ajustes de fecha de límite, flujos de trabajo personalizados y mucho más) y agentes de piloto automático con IA Compartir archivos Uso compartido hasta 100 MB en hilos/comentarios Uso compartido hasta 1 GB en mensajes/canales Adjunta archivos de hasta 1 GB en tareas, documentos y comentarios; gestión avanzada de archivos con control de versiones e incrustación Interfaz Limpio y minimalista Limpio e intuitivo Interfaz altamente personalizable con vistas flexibles (lista, tablero, calendario, Gantt, etc.) Seguridad Cumple con el RGPD Cumple con SOC2, SOC3 e ISO/IEC Cumple con SOC2 Tipo II, GDPR, HIPAA e ISO/IEC; seguridad de nivel de corporación Soporte Soporte estándar y de prioridad, base de conocimientos Asistencia estándar/prioridad; compatibilidad dedicada para Corporación compatibilidad 24/7 en todos los planes Precios Planes económicos y con límite Caro, muchos niveles de precios Plan Free, personalizado para empresas

¿Qué es Twist?

vía Twist

Twist es una herramienta de comunicación para equipos diseñada para la colaboración asíncrona. Puedes responder con calma y a tu propio ritmo, sin la presión de los mensajes en tiempo real.

La herramienta permite a los usuarios centrarse en el trabajo profundo con interrupciones mínimas.

Mantiene las conversaciones estructuradas y separa los debates por tema. Esto garantiza que las respuestas sean contextuales, por lo que no tienes que seguir desplazándote para encontrar actualizaciones importantes. De forma predeterminada, Twist no envía notificaciones constantes por cada nuevo mensaje que aparece. Los usuarios reciben una notificación si se les hace una mención o si siguen un hilo específico.

Desarrollado por Doist, Twist es ideal para equipos que necesitan una comunicación asíncrona al estilo de un foro. Es especialmente adecuado para equipos remotos repartidos en diferentes zonas horarias.

Funciones de Twist

Estas son algunas de las funciones clave de Twist que ofrecen compatibilidad con una colaboración estructurada y centrada para los equipos que prefieren la comunicación asíncrona.

Función n.º 1: Conversaciones hiladas

En Twist, un canal sirve como espacio dedicado a debates específicos sobre proyectos, clientes o temas. Dentro de estos canales, los hilos mantienen las conversaciones estructuradas agrupando los mensajes relacionados.

No existe la opción de enviar mensajes independientes en un canal; todos los mensajes deben formar parte de un hilo existente, o bien puedes crear un nuevo hilo en el canal correspondiente.

De esta manera, la comunicación se mantiene centrada y los mensajes no se pierden. La estructura en hilos facilita el seguimiento y la revisión de las conversaciones sin perder el contexto.

💡 ¿Sabías que puedes enviar un correo electrónico a un hilo de Twist como si fuera un mensaje? Twist te proporciona una dirección de correo electrónico especial para cada hilo. Reenvía un correo electrónico a esa dirección y aparecerá en la conversación.

Función n.º 2: formato de mensajes limpio

Twist facilita mantener todo el contexto en un solo lugar. En lugar de dividir las actualizaciones en varios mensajes cortos, los usuarios pueden escribir respuestas detalladas dentro de un hilo, como si redactaran un correo electrónico bien estructurado.

Esto resulta especialmente útil a la hora de documentar el progreso de un proyecto, resumir debates o compartir los siguientes pasos. Puedes interrelacionar referencias, añadir archivos y mantener todo vinculado a un único hilo, lo que facilita el seguimiento a cualquier persona. Los miembros del equipo pueden captar la información clave de un vistazo sin necesidad de intercambiar mensajes constantemente.

Función n.º 3: Bandeja de entrada

La bandeja de entrada es tu hogar en Twist. Reúne todos los hilos y mensajes directos que se te han asignado para que no se te pase por alto ninguna actualización importante. De esta forma, puedes priorizar tus respuestas sin sentirte presionado por tener que revisar todas las conversaciones. Después de responder al mensaje, puedes marcar el hilo como terminado para eliminarlo de tu bandeja de entrada.

Característica n.º 4: Archivo con función de búsqueda

La herramienta guarda automáticamente todas las conversaciones, hilos y mensajes durante un mes con el plan Free. Sus filtros de búsqueda avanzados facilitan la búsqueda de mensajes, debates y archivos compartidos sin tener que revisar todo el historial de chat. Solo tienes que filtrar la búsqueda por palabras clave, participantes o hilos específicos.

El archivo con función de búsqueda de Twist mantiene la comunicación organizada y accesible para una rápida recuperación.

Precios de Twist

Twist ofrece dos planes de suscripción mensual, con precios por usuario:

plan Free: *Gratis

Ilimitado: 6 $ por usuario/mes

¿Qué es Slack?

vía Slack

Slack es una herramienta de mensajería y colaboración en tiempo real diseñada para mantener la conexión de los equipos. Su interfaz y sus funciones están pensadas para una comunicación sincrónica e instantánea, lo que la hace esencial para la toma de decisiones rápidas.

Slack sustituye los engorrosos hilos de correo electrónico y la comunicación desorganizada por canales estructurados, mensajería directa e integraciones fluidas. Básicamente, proporciona un hub centralizado donde los equipos pueden chatear, compartir archivos y colaborar de forma eficiente.

Slack, que forma parte de Salesforce, es ideal para equipos que trabajan en un entorno dinámico, especialmente aquellos que requieren respuestas instantáneas.

Funciones de Slack

Ahora, veamos las funciones clave que hacen que Slack sea una buena opción para una comunicación fluida y en tiempo real.

Función n.º 1: mensajería instantánea y canales

La colaboración en equipo en Slack comienza con un canal. Los canales, ya sean públicos o privados, sirven como espacios dedicados a proyectos, departamentos o debates específicos.

Los mensajes se publican directamente en los canales, y los usuarios pueden crear hilos dentro de los mensajes para mantener las conversaciones centradas, ordenadas y fáciles de seguir.

Slack también admite conversaciones individuales a través de mensajes directos. De esta manera, los miembros del equipo pueden compartir la información necesaria de forma privada sin involucrar a todo el equipo.

Función n.º 2: Reunión rápida y clips

Slack ofrece una forma de realizar sesiones rápidas de audio y videollamadas con tu equipo sin necesidad de programar una reunión. Con Huddles, puedes compartir documentos, plantillas, referencias e incluso tu pantalla en tiempo real para mantener una conversación más interactiva y contextual.

Si un miembro del equipo no está disponible, puedes incluso grabar y enviar vídeo, mensajes de voz o capturas de pantalla con Clip. Esto les permite revisar los detalles cuando les resulte más conveniente, al tiempo que se garantiza que no se pierda ningún detalle en la comunicación.

Función n.º 3: Slack IA

La IA de Slack ayuda a los usuarios a encontrar respuestas al instante. Ya sea «¿Con quién debo hablar sobre los problemas de tiempo de carga de la página?» o «¿Cuáles fueron las conclusiones clave de la discusión de ayer?», Slack busca en las conversaciones públicas y los archivos compartidos para mostrar la información más relevante.

Ofrece resúmenes inteligentes, recapitulaciones de hilos y funciones de búsqueda avanzadas, lo que permite a los usuarios ponerse al día con conversaciones largas sin tener que leer todos los mensajes. También puede tomar notas durante las reuniones rápidas y automatizar tareas rutinarias mediante la integración con Workflow Builder.

💡 Consejo profesional: Utiliza el comando /remind de Slack para configurar recordatorios personales o de equipo en cualquier canal o mensaje directo. Por ejemplo, si escribes «/remind me to check the report at 3 PM» (recuerdame que revise el informe a las 3 p. m.), Slackbot te enviará un recordatorio a la hora especificada con la indicación de que te lo recuerde.

Función n.º 4: Plantillas y Canva

Las plantillas listas para usar de Slack permiten a los equipos empezar rápidamente con canales preconfigurados, flujos de trabajo optimizados, lienzos y listas. Estas plantillas simplifican tareas comunes como la gestión de proyectos, la incorporación de nuevos empleados y la gestión de reuniones, lo que ayuda a los equipos a centrarse en la ejecución en lugar de en la configuración.

Slack Canvas actúa como un entorno de trabajo dedicado a organizar y a promover el uso compartido de información importante. Los equipos pueden crear, realizar edición y colaborar en documentos directamente desde Slack. Esta estructura hace que los recursos sean accesibles y prácticos sin tener que cambiar entre múltiples herramientas.

Precios de Slack

Gratis: Gratis

Ventaja: 8,75 $ por usuario/mes

Empresa+: 18 $ por usuario/mes

Enterprise Grid: precios personalizados

Twist y Slack: comparación de funciones

Tanto Twist como Slack son potentes herramientas de comunicación para equipos, pero tienen enfoques diferentes en cuanto a la colaboración. Mientras que Twist da prioridad a las conversaciones asíncronas, Slack está diseñado para una colaboración rápida y en tiempo real.

Ninguna es intrínsecamente mejor que la otra, todo depende de las necesidades de tu equipo, incluyendo el flujo de trabajo, las expectativas de comunicación y el nivel de inmediatez que requiere tu trabajo.

Echemos un vistazo más detallado a cómo se comparan Slack y Twist entre sí.

Función n.º 1: estilo de comunicación

La forma en que se comunica un equipo repercute directamente en la productividad, la colaboración y la eficiencia del flujo de trabajo. Aunque tanto Slack como Twist están diseñados para ayudar a los equipos a colaborar de forma eficaz, siguen estilos de comunicación distintos que se adaptan a diferentes entornos de trabajo.

Twist

Twist está diseñado para la comunicación asíncrona. Permite a los miembros del equipo responder a su propio ritmo, sin la presión de tener que hacerlo al instante. Para facilitar la colaboración asíncrona, Twist utiliza conversaciones hilos dentro de los canales.

Esta estructura mantiene las conversaciones organizadas, reduce el desorden de mensajes y garantiza que los miembros del equipo se mantengan concentrados. En lugar de interrupciones constantes, los equipos participan en conversaciones significativas y reflexivas sin perder el seguimiento de las actualizaciones importantes.

Slack

Sin embargo, Slack se centra en la comunicación sincrónica y asincrónica; ofrece compatibilidad con la toma de decisiones instantánea, la colaboración en tiempo real y los debates dinámicos con funciones avanzadas, como reuniones rápidas, Clip, Canvases y Workflow Builder.

🏆 Ganador: ¡Empate! Twist es ideal para equipos que necesitan debates estructurados y sin distracciones, mientras que Slack es la mejor opción para equipos que necesitan comunicación instantánea en tiempo real.

Función n.º 2: Diseño e interfaz de usuario

Tanto si pasas la mayor parte del día en una app, aplicación de comunicación como si solo la utilizas para actualizaciones esenciales, necesitas una herramienta que sea limpia, fácil de usar y que no complique demasiado la comunicación.

Tanto Twist como Slack ofrecen interfaces intuitivas, pero están diseñadas con prioridades diferentes.

Twist

La interfaz de Twist se basa en una estructura de hilos que se asemeja a la bandeja de entrada del correo electrónico. En la parte izquierda de la interfaz de Twist se muestran los hilos, la bandeja de entrada y los mensajes, mientras que en la parte derecha se muestra el hilo seleccionado y la conversación completa. Este diseño dividido ayuda a los usuarios a seguir las conversaciones sin perder el contexto.

También puedes etiquetar a los nuevos empleados en el hilo, y ellos podrán ponerse al día rápidamente con las discusiones anteriores sin necesidad de reuniones informativas separadas. Los usuarios también pueden adjuntar enlaces, archivos y referencias dentro de los hilos, manteniendo toda la información relevante en un solo lugar.

Twist también ofrece un diseño tranquilo y minimalista que favorece la concentración en el trabajo. Evita las señales de chat en tiempo real, como los indicadores de escritura o los estados en línea, que pueden distraer a algunos equipos cuando están concentrados en su trabajo. Además, los usuarios pueden cambiar entre los modos oscuro y claro para disfrutar de una experiencia más cómoda.

Slack

La interfaz de Slack es dinámica e interactiva. Mantiene todas las conversaciones al alcance de la mano al colocar los canales, los mensajes directos y los hilos en una única barra lateral con visibilidad. Sigue un enfoque directo que da prioridad a los mensajes, lo que refleja su enfoque en la comunicación fluida y en tiempo real. Funciones como Huddles, Clips, Canvases y Plantillas ayudan a los equipos a comunicarse y colaborar a la perfección.

Además de cambiar entre los modos oscuro y claro, los usuarios pueden incluso crear temas personalizados para personalizar su entorno de trabajo.

🏆 Ganador: Aunque tanto Slack como Twist ofrecen una interfaz limpia e intuitiva, Slack ofrece un mayor control sobre el diseño gracias a sus temas personalizados y ajustes de diseño.

Función n.º 3: Integraciones

Las integraciones con otras aplicaciones ayudan a gestionar tareas, compartir archivos, sincronizar datos importantes y automatizar flujos de trabajo. Veamos más de cerca cómo Twist y Slack gestionan las integraciones.

Twist

Twist se integra con herramientas clave como Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello y algunas más (33 para ser precisos) para ofrecer compatibilidad con la comunicación asíncrona y el uso compartido fluido de archivos. Sus integraciones mínimas se alinean con su flujo de trabajo estructurado y sin distracciones, sin añadir complejidad innecesaria.

Slack

Slack se integra con más de 2400 herramientas de categorías como análisis, soporte al cliente, gestión de archivos, seguridad y cumplimiento normativo, entre otras. Estas integraciones de Slack permiten a los equipos gestionar proyectos, realizar un seguimiento de las tareas y compartir actualizaciones sin salir de la plataforma.

🏆 Ganador: Slack gana por ofrecer la biblioteca de integración de extensión, lo que facilita a los equipos la optimización del trabajo.

Función n.º 4: Notificaciones personalizadas

Una buena herramienta de comunicación debe permitir controlar las notificaciones para que los usuarios no se pierdan mensajes importantes y, al mismo tiempo, evitar distracciones constantes. Tanto Twist como Slack ofrecen gestión de notificaciones, pero sus enfoques son bastante diferentes.

Twist

Twist mantiene las notificaciones sencillas y sin distracciones, ya que solo envía alertas para menciones, tareas asignadas y hilos seguidos.

Los usuarios tienen control total sobre cómo reciben las alertas, pudiendo elegir entre notificaciones por correo electrónico, móvil o escritorio. Twist también permite a los usuarios establecer su tiempo libre, que aparece debajo de su nombre para que sus compañeros de equipo sepan cuándo están de vacaciones, durmiendo o concentrados en el trabajo.

Además, hay un modo «No molestar» (DND) y una opción para programar el DND semanalmente, lo que ayuda a los equipos a respetar las horas de trabajo de los demás.

Slack

Slack, por otro lado, ofrece más control sobre la gestión de las notificaciones. Los usuarios pueden personalizar las alertas a nivel de canal, palabra clave o mensaje directo, lo que garantiza que solo reciban las actualizaciones más relevantes.

La plataforma también permite a los usuarios configurar su perfil como «Ausente» o activar el modo «No molestar» (DND) cuando desean silenciar las notificaciones y concentrarse sin distracciones.

🏆 Ganador: Mientras que Twist minimiza las distracciones, Slack toma la delantera al ofrecer más flexibilidad y control sobre la gestión de las notificaciones, lo que garantiza que los usuarios reciban las actualizaciones que necesitan sin ruidos innecesarios.

Función n.º 5: Búsqueda e historial de mensajes

Los usuarios necesitan acceder al instante a mensajes, conversaciones y archivos compartidos anteriores sin perder tiempo desplazándose por conversaciones desordenadas. Tanto Twist como Slack permiten a los usuarios recuperar mensajes anteriores, pero gestionan el historial de mensajes y la búsqueda de forma diferente.

Twist

El plan Free de Twist ofrece acceso a un mes de comentarios y mensajes, mientras que su plan Unlimited desbloquea el historial completo de conversaciones.

Su función de búsqueda ayuda a los usuarios a encontrar información específica oculta en los hilos, ya que permite realizar búsquedas basadas en hilos y mensajes. Los usuarios pueden filtrar aún más los resultados especificando criterios como los nombres de los hilos o los participantes. Este criterio de búsqueda avanzada facilita la localización de debates relevantes sin tener que desplazarse interminablemente por la pantalla.

Slack

El plan gratuito de Slack ofrece acceso a más de 10 000 mensajes anteriores, mientras que sus planes de pago desbloquean el historial completo de conversaciones.

Ofrece una búsqueda rápida y flexible en todos los canales, mensajes directos y archivos con uso compartido. Gracias a las sugerencias basadas en IA, los modificadores de búsqueda y los filtros, los usuarios pueden encontrar rápidamente mensajes específicos sin tener que rebuscar en largos historiales de chat.

Slack también te permite buscar contenido dentro de un canal específico o incluso excluir ciertos canales de tu búsqueda.

🏆 Ganador: Slack se lleva la palma con su búsqueda basada en IA, sus filtros inteligentes y el acceso ilimitado al historial de mensajes en los planes de pago, lo que facilita encontrar conversaciones, archivos o actualizaciones anteriores en cuestión de segundos.

Twist y Slack en Reddit

Hemos acudido a Reddit para ver qué opinan los usuarios sobre el debate entre Twist y Slack. Cuando buscas «Twist vs. Slack» en Reddit, muchos usuarios coinciden en que el enfoque estructurado de Twist mantiene la conversación ordenada y fácil de seguir.

Un usuario de Reddit prefirió Twist a Slack por sus funciones de chat

Me encanta Twist y lo prefiero. Y lo dice alguien que ha utilizado Slack desde su lanzamiento, tanto para grupos de empresa como para grupos no laborales. Lo que más me gusta de Twist es lo estructuradas que están las conversaciones de grupo, hasta el punto de incluir un asunto.

Otro usuario de Reddit elogió la herramienta por mantener la conversación de trabajo centrada y organizada

Twist es muy bueno para hilos significativos y centrados. En Slack, la gente tiende a divagar y a desviarse del tema. Esto es menos probable que ocurra en Twist, ya que está más estructurado en torno a temas que a salas de chat.

Otros usuarios de Reddit comparten el uso compartido de cómo los canales de Slack son buenos para debates específicos y aclaraciones rápidas.

Slack es más como chatear con diferentes salas sobre diferentes temas. Y, como todos los chats, tiene un efecto en tiempo real: lo que pasó ayer = nunca pasó. No es un buen lugar para guardar ideas. Pero es lo suficientemente bueno para discutir algo que está sucediendo en este momento, para encontrar quién es responsable de algo, para obtener una respuesta rápida a una pregunta sencilla.

Te presentamos ClickUp: la mejor alternativa a Twist y Slack

Slack y Twist mantienen a los equipos en comunicación. Con estas aplicaciones de comunicación para equipos, puedes chatear, organizar debates en grupo e incluso asignar tareas. Pero, ¿qué pasa después?

¿Cómo se puede realizar un seguimiento del progreso cuando las tareas se gestionan en una herramienta de gestión de proyectos, mientras que las actualizaciones quedan ocultas en los hilos de chat? Las conversaciones avanzan rápidamente, pero la ejecución se queda atrás.

Cuando el trabajo y la comunicación no están conectados, aparecen lagunas que dan lugar a la dispersión laboral. Los equipos pierden el contexto, persiguen las actualizaciones y pierden tiempo cambiando de una app a otra. Las discusiones fluyen, pero la ejecución parece dispersa.

Aquí es donde ClickUp’s Everything app da el paso. Reúne el chatear, las tareas y los proyectos, manteniendo todo alineado en un solo lugar para que puedas decir adiós a los flujos de trabajo inconexos y al cambio innecesario de pestañas.

Antes de explicar por qué ClickUp es una alternativa mejor, aquí tienes un dato sorprendente de nuestra encuesta:

Ventaja n.º 1 de ClickUp: ClickUp Chatear

ClickUp Chat es más que una simple herramienta de mensajería: mantiene tus conversaciones conectadas al trabajo.

Los equipos pueden chatear, compartir novedades y tomar medidas sin tener que cambiar de aplicación. En lugar de mensajes dispersos en diferentes plataformas, todo permanece dentro de ClickUp, de modo que las conversaciones se convierten en tareas que se pueden seguir.

Así es como destaca ClickUp Chat para chatear:

Convierte los mensajes en tareas realizables : convierte cualquier mensaje en una tarea y enlázalo a documentos, tareas y chatear relevantes con un solo clic

*chat integrado: accede a todas las conversaciones, ya sean de una tarea, un proyecto o un debate general, desde una ubicación centralizada

Mensajes incrustados : Chatear te permite incrustar vídeos, documentos, páginas web y bases de datos de hojas de cálculo en tus mensajes para una comunicación totalmente contextual

Asíncrono y sincrónico: Ofrece todo lo que esperas de una herramienta de comunicación, es decir, chat para chatear y canales, mensajes directos, clips, hilos, feed de actividad, recordatorios e integraciones

Llamadas de voz y videollamadas: realiza videollamadas y llamadas de voz con los miembros de tu equipo para debatir rápidamente sobre los proyectos

Ventaja n.º 2 de ClickUp: ClickUp Brain

Accede a múltiples LLM, busca en la web y mucho más con solo una herramienta de IA

La IA de ClickUp transforma la forma de trabajar de los equipos al conectar conversaciones, tareas y conocimientos con automatización inteligente y respuestas instantáneas. En lugar de perder tiempo buscando información, poniéndose al día con las reuniones o realizando tareas repetitivas, tu equipo puede centrarse en lo que más importa: hacer el trabajo.

Con la IA integrada en cada rincón de ClickUp, te moverás más rápido, te mantendrás alineado y nunca te perderás nada. Así es como destaca ClickUp AI:

*clickUp Brain: Resume hilos, mensajes y reuniones en segundos. Extrae conclusiones clave, redacta respuestas y obtén respuestas de la base de conocimientos, las tareas y las herramientas conectadas de tu empresa, todo ello sin salir de ClickUp

*acceso a múltiples LLM y búsqueda web: Aprovecha múltiples modelos de lenguaje grandes (LLM) o busca en la web el soporte de IA más preciso y actualizado, adaptado a tus necesidades

Agentes de IA: Automatiza los procesos y flujos de trabajo repetitivos. Deja que los agentes de IA actualicen los estados, envíen recordatorios y se encarguen de los pasos rutinarios para que tu equipo pueda centrarse en el trabajo de alto impacto.

AI Notetaker: No te pierdas ningún detalle en las reuniones. AI Notetaker se une a tus llamadas, transcribe las conversaciones y genera notas claras y prácticas No te pierdas ningún detalle en las reuniones. AI Notetaker se une a tus llamadas, transcribe las conversaciones y genera notas claras y prácticas

Pregunta a la IA desde cualquier lugar: ¿Necesitas ayuda o respuestas? Solo tienes que «preguntar a la IA» desde cualquier chat, tarea, documento o proyecto. Obtén resúmenes al instante, genera contenido o encuentra información

Entrena agentes Autopilot personalizados en ClickUp para gestionar flujos de trabajo asíncronos

💡 Consejo profesional: utiliza la función «Catch Me Up» de ClickUp para resumir rápidamente los mensajes no leídos en cualquier canal, hasta 14 días atrás. Es la forma más rápida de estar al día sin tener que desplazarte por todas las conversaciones.

Para realizar el trabajo, a menudo se requiere la participación de varios miembros del equipo. Pero cuando las tareas implican discusiones interminables, las solicitudes pueden perderse y la responsabilidad se vuelve poco clara.

Así es como ClickUp Assign Comments mantiene el seguimiento de las conversaciones:

Asignar comentarios : asigna comentarios a los miembros del equipo interesados en el contexto de una tarea

Deja clara la responsabilidad : los comentarios asignados aparecen en la bandeja de entrada y en la lista de tareas del destinatario, para que siempre sepa qué debe hacer

resolver comentarios*: una vez terminado la tarea asignada, marca el comentario como resuelto para mantener los entornos de trabajo limpios y las discusiones centradas

hilos de discusión*: mantiene la conversación clara y centrada con respuestas en forma de hilos

Comentarios sobre citas: resalta texto específico para comentarios o preguntas precisos

💡 Consejo profesional: también se pueden asignar comentarios a tus clientes o colaboradores externos, siempre que tengan acceso a la tarea. Esta es una forma estupenda de agilizar las aprobaciones u obtener opiniones rápidas sin largas cadenas de correo electrónico.

ClickUp One Up n.º 4: Tareas de ClickUp

Centraliza las discusiones sobre tareas entre equipos con ClickUp Tasks

Las tareas de ClickUp se sitúan en el centro de la ejecución, reuniendo en un solo lugar las asignaciones, los plazos, los debates y el seguimiento del progreso. En lugar de listas de pendientes dispersas y seguimientos interminables, los equipos pueden plan, colaborar y actuar, todo ello en una sola tarea.

Así es como las tareas de ClickUp mantienen a los equipos alineados:

estados de tareas personalizados*: establece prioridades, define la urgencia de las tareas y fija plazos para mantener los proyectos al día

Vistas de dependencias : realiza un seguimiento del impacto del proyecto mediante tareas enlazadas y dependencias

Colaboración dentro de las tareas : debate sobre el trabajo, etiqueta a compañeros de equipo y adjunta archivos dentro de la propia tarea

estructuras de tareas personalizadas para cada flujo de trabajo*: divide el trabajo en subtareas, listas de control o dependencias, y asigna múltiples miembros del equipo

👉 Prueba esto: ¿Acabas de publicar una actualización en un hilo? Crea una tarea directamente desde tu mensaje para que se pueda realizar un seguimiento, asignarla y que no se pierda entre los mensajes del chat.

Nota: ¿Estás indeciso entre Slack y ClickUp? Mientras te decides, ten en cuenta que ClickUp se integra con Slack, lo que permite a los equipos crear tareas, establecer recordatorios y actualizar estados directamente desde las conversaciones de Slack.

Optimiza tus flujos de trabajo y tu comunicación con ClickUp

Tanto Twist como Slack son herramientas de comunicación sólidas para empresas de todos los tamaños.

Ayudan a los equipos a mantenerse conectados, compartir novedades y colaborar, ya sea en tiempo real o de forma asíncrona. Pero la comunicación por sí sola no basta para terminar el trabajo.

Los equipos necesitan un sistema centralizado en el que las tareas, los proyectos y los debates estén conectados. Sin él, el trabajo se dispersa entre múltiples herramientas, lo que dificulta el seguimiento del progreso y la conservación del contexto en un solo lugar.

Regístrate en ClickUp y reúne el chatear, las tareas, los proyectos y la automatización, todo ello impulsado por la IA. Experimenta una colaboración fluida que convierte las conversaciones en acciones.