las 13 mejores herramientas de integración continua para desarrolladores (2025)

Tu canalización acaba de fallar por tercera vez hoy. El mismo error, la misma solución, la misma sensación de que tiene que haber una forma mejor de hacerlo.

Las herramientas de integración continua de esta lista han sido creadas por personas que entienden que es mejor dedicar su tiempo a escribir código que a lidiar con los procesos de implementación.

¿Cuál de ellas pondrá fin a tus pesadillas con la integración continua? ¡Vamos a averiguarlo! 🤔

Estas son las mejores herramientas de integración continua para superar los retos del desarrollo de software. 💁

Elegir la herramienta de integración continua de código adecuada puede optimizar el desarrollo y reducir los riesgos de lanzamiento. Esto es lo que debe priorizar en su herramienta de desarrollo de software colaborativo. ⛏️

Compatibilidad con lenguajes y marcos: Compatible con su pila tecnológica sin soluciones alternativas complejas

Integración VCS: Se conecta con GitHub, GitLab, Bitbucket u otros sistemas de control de versiones

Escalabilidad del rendimiento: Ofrece pruebas paralelas, almacenamiento en caché de compilaciones y autoescalado para acelerar Ofrece pruebas paralelas, almacenamiento en caché de compilaciones y autoescalado para acelerar los procesos de DevOps

*compatibilidad con pruebas automatizadas: se integra con marcos de pruebas para detectar problemas de forma temprana

Contenedorización y preparación para la implementación: Compatibilidad con Docker y otras herramientas de contenedores para implementaciones fiables

Notificaciones e integraciones: se conecta con el correo electrónico o con herramientas de gestión de proyectos para mantener a los equipos alineados

Limpieza de registros y seguimiento de errores: simplifica la identificación, la depuración y la reversión de compilaciones fallidas

Es hora de profundizar en las mejores herramientas de integración continua para facilitar la vida de los desarrolladores de software. ¡Allá vamos! 💪🏼

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos de software y la colaboración del equipo)

Crea tu primera tarea de ClickUp Realice un seguimiento y asigne problemas con todo el contexto del lanzamiento utilizando el software de gestión de proyectos ágil ClickUp

ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por la inteligencia artificial, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

En combinación con el software de gestión de proyectos ágil ClickUp, es la herramienta perfecta para planear sprints, realizar un seguimiento del progreso, gestionar los retrasos y enviar el software más rápidamente.

Realice un seguimiento y resuelva los problemas más rápidamente

Empieza con tareas de ClickUp.

Supongamos que aparece una regresión en la fase de preparación relacionada con una actualización reciente. Crea una tarea, etiqueta al desarrollador que combinó el cambio, enlazado al caso de prueba que falló y añade un comentario para que el equipo de control de calidad vuelva a realizar la prueba una vez que se haya aplicado la corrección.

Todo permanece en un solo hilo en el software PM del equipo de software ClickUp, desde el paso fallido hasta la resolución final.

Detenga los bloqueadores antes de que se conviertan en un problema mayor

Detecta el trabajo atascado y mantén el ritmo de los lanzamientos con ClickUp Sprints

Para avanzar más rápido, puede ejecutar ClickUp Sprints para detectar obstáculos antes de que interfieran en su cronograma.

A mitad de semana, te das cuenta de que tres tareas de backend no han avanzado desde Monday. Todas están a la espera de un contenedor de pruebas que no se ha reconstruido. Registras una nueva tarea para solucionarlo, la incorporas al sprint actual y consigues desbloquear el resto antes de que acabe el día.

Convierta los fallos de compilación en tareas asignadas y procesables con ClickUp Automatización

Cuando algo falla, ClickUp Automatización se encarga de ello antes incluso de que alguien lo señale.

Una canalización nocturna falla después de que se confirma una dependencia defectuosa. ClickUp crea instantáneamente una tarea de error, vincula el trabajo fallido, etiqueta al autor de la confirmación y coloca la tarea en la lista «Para corregir». Nadie tiene que clasificar manualmente ni perder tiempo asignando trabajo; ya está en marcha.

Genere notas de lanzamiento en segundos

Genere resúmenes de lanzamientos limpios y fáciles de desarrollar con ClickUp Brain

Para reducir la elaboración manual de informes, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en la plataforma, ayuda a su equipo a generar resúmenes y contenido utilizando los datos de tareas existentes.

Si necesita notas de la versión al final de la semana, utilice la IA para el desarrollo de software para resumir los tickets completados etiquetados como «Versión v2. 1» (en lenguaje natural). Obtendrá al instante una lista clara de las funciones y correcciones enviadas, lista para incluir en su registro de cambios.

Deja de escribir «correcciones de errores». Escribe notas de lanzamiento que la gente realmente lea. ¡Aprende cómo!

Avanza en tus tareas con cada confirmación

Sincroniza GitHub con tus tareas utilizando las integraciones de ClickUp

A lo largo del ciclo de desarrollo, las integraciones de ClickUp con GitHub y GitLab mantienen sincronizados el nuevo código y el estado de las tareas. Un desarrollador enlaza su solicitud de extracción a una tarea. Una vez combinada, la tarea pasa automáticamente a «Lista para control de calidad» y la solicitud de extracción permanece adjunta, de modo que los evaluadores saben exactamente qué ha cambiado y dónde deben validarlo.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp: Límites

Curva de aprendizaje pronunciada debido a su amplia extensión de opciones personalizadas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Escuche la opinión de este usuario satisfecho en G2:

ClickUp reúne todo lo que necesitamos en un solo lugar: desde la gestión de tareas hasta documentos, automatizaciones, seguimiento del tiempo e incluso seguimiento de metas. La flexibilidad para personalizar vistas, utilizar Campos personalizados y automatizar acciones repetitivas nos ha ahorrado horas cada semana. También nos encanta que sea escalable: funciona bien para individuos, pero se vuelve aún más potente a medida que el equipo crece.

📮ClickUp Insight: Nuestra encuesta reveló que los trabajadores del conocimiento mantienen una media de 6 conexiones diarias en su lugar de trabajo. Esto, con probabilidad, implica múltiples intercambios de mensajes a través de correos electrónicos, chats y herramientas de gestión de proyectos. ¿Y si pudieras reunir todas estas conversaciones en un solo lugar? ¡Con ClickUp, puedes hacerlo! Es la app, aplicación integral para el trabajo que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a usted y a su equipo a trabajar de forma más rápida e inteligente.

2. GitLab (la mejor para flujos de trabajo DevOps de extremo a extremo)

a través de GitLab

GitLab proporciona un entorno de producción cohesionado para planear, desarrollar, implementar y supervisar aplicaciones. Su seguimiento de problemas integrado, sus solicitudes de fusión y su registro de contenedores crean un flujo de trabajo de gestión de proyectos de software sin fisuras.

La herramienta de integración continua gestiona tanto tareas de automatización sencillas como implementaciones complejas de nivel empresarial, al tiempo que mantiene la visibilidad en todo el proceso de entrega de software.

Las mejores funciones de GitLab

Ejecute trabajos en paralelo en varios ejecutores para acelerar los tiempos de compilación

Configure ejecutores de autoescalado que se activan bajo demanda para obtener una mayor rentabilidad

Implemente en clústeres de Kubernetes directamente desde la configuración de su canalización

Supervise el rendimiento y los errores de las aplicaciones mediante herramientas de observabilidad integradas

Límites de GitLab

Requiere muchos recursos para implementaciones a gran escala

Las instancias autohospedadas requieren un importante gasto de mantenimiento

Precios de GitLab

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GitLab

G2: 4,5/5 (más de 830 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1195 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitLab?

Un usuario de Reddit dijo lo siguiente:

Sí, es bastante buena. Puedes utilizar funciones como el registro de paquetes, el registro de contenedores y también crear canalizaciones.

Sí, es bastante buena. Puedes utilizar funciones como el registro de paquetes, el registro de contenedores y también crear canalizaciones.

💡 Consejo profesional: Almacena tus configuraciones de CI (como Jenkinsfiles o GitHub Actions YAMLs) en control de versiones, al igual que el código de la aplicación. Utiliza solicitudes de extracción para revisar los cambios y probar las actualizaciones antes de combinarlas.

3. Jenkins (la mejor para pipelines de automatización personalizables)

a través de Jenkins

Jenkins destaca por su flexibilidad, ya que permite a los equipos crear prácticamente cualquier flujo de trabajo de automatización de DevOps imaginable gracias a su amplio ecosistema de complementos. Sin embargo, esta flexibilidad tiene un coste en términos de complejidad, ya que tendrás que invertir tiempo en configurar y mantener tu instalación.

La herramienta se encarga de todo, desde la simple automatización de la compilación hasta las complejas implementaciones en varias fases en entornos de nube híbrida. Esto la hace especialmente valiosa para organizaciones con diversas pilas tecnológicas.

Las mejores funciones de Jenkins

Instala complementos de entre más de 1800 opciones disponibles para ampliar la función

Cree scripts de canalización personalizados utilizando Groovy para lógicas de automatización complejas

Integre prácticamente cualquier herramienta a través de API REST y webhook

Programa compilaciones basadas en el tiempo, los cambios en el código o desencadenantes externos

Límites de Jenkins

Los problemas de compatibilidad de los complementos pueden provocar inestabilidad en el sistema

Las vulnerabilidades de seguridad en los complementos suponen un riesgo constante

Precios de Jenkins

Free

Valoraciones y reseñas de Jenkins

G2: 4,4/5 (más de 520 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 560 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jenkins?

Aquí tienes una reseña de G2 sobre esta herramienta:

Jenkins es una herramienta excelente en el ámbito de la integración continua y la entrega continua. Es flexible y escalable... Aunque Jenkins es sin duda una herramienta útil y adaptable, hay algunos aspectos que me parecen problemáticos. Su alto nivel de complejidad en la instalación y la configuración es la desventaja más significativa. Los principiantes pueden sentirse confundidos por las numerosas opciones y complementos que ofrece Jenkins.

Jenkins es una herramienta excelente en el ámbito de la integración continua y la entrega continua. Es flexible y escalable... Aunque Jenkins es sin duda una herramienta útil y adaptable, hay algunos aspectos que me parecen problemáticos. Su alto nivel de complejidad en la instalación y la configuración es la desventaja más significativa. Los principiantes pueden sentirse confundidos por las numerosas opciones y complementos que ofrece Jenkins.

4. Travis CI (la mejor para la simplicidad de la integración con GitHub)

a través de Travis CI

Travis CI se ha labrado su reputación prestando servicio a la comunidad de código abierto, ofreciendo compilaciones gratis/as para repositorios públicos en GitHub. Se centra en la simplicidad: tú defines tu proceso de compilación en un archivo YAML y Travis CI se encarga del resto. Este enfoque sencillo lo hace especialmente atractivo para equipos pequeños o proyectos que no requieren una personalización exhaustiva.

Travis CI detecta automáticamente los lenguajes de programación y sugiere los entornos de compilación adecuados, lo que reduce la carga de configuración inicial para los nuevos proyectos.

Las mejores funciones de Travis CI

Pruebe el código en múltiples sistemas operativos y versiones de lenguaje simultáneamente

Implemente aplicaciones en diversas plataformas en la nube a través de integraciones incorporadas

Supervise el estado de la compilación mediante registros detallados y notificaciones

Almacena en caché las dependencias entre compilaciones para reducir el tiempo de ejecución

Límites de Travis CI

Opciones de personalización con límite en comparación con plataformas más flexibles

Los tiempos de compilación pueden ser más lentos durante los periodos de mayor uso

Precios de Travis CI

Basado en el uso: 15 $ al mes

plan Unlimited: *78 $+/mes

Servidor: 34 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Travis CI

G2: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 120 opiniones)

💡 Consejo profesional: Sí, automatice las compilaciones, las pruebas de integración y las implementaciones, pero comience con sus flujos de trabajo de prioridad alta. Ejecute pruebas unitarias y pruebas de humo en cada confirmación y guarde las suites de pruebas más largas para las compilaciones nocturnas o previas al lanzamiento.

5. CircleCI (la mejor para compilaciones rápidas basadas en Docker)

a través de CircleCI

CircleCI revolucionó el rendimiento de CI/CD con su enfoque Docker-first, que permite a los equipos crear entornos de compilación aislados en segundos, en lugar de minutos. Su función Orbs permite el uso compartido de fragmentos de configuración reutilizables, lo que reduce la duplicación entre proyectos.

Además, la visualización del flujo de trabajo de la plataforma ayuda a los equipos a comprender los complejos procesos de implementación de un solo vistazo. La herramienta de implementación continua destaca especialmente para los equipos que ya utilizan aplicaciones en contenedores en producción.

Las mejores funciones de CircleCI

Utilice orbs para implementar tareas comunes como pruebas, implementación y notificaciones

Visualice flujos de trabajo complejos a través de una interfaz gráfica intuitiva

Almacene en caché imágenes Docker, dependencias y artefactos de compilación de forma inteligente

Desencadenante de flujos de trabajo basados en cambios específicos en archivos o patrones de rama

Límites de CircleCI

Hay una curva de aprendizaje para los equipos que no están familiarizados con los conceptos de Docker

Compatibilidad limitada con Windows en comparación con los entornos Linux

Precios de CircleCI

Nube

Free

Rendimiento: Desde 15 $ al mes

Escala: A partir de 2000 $ al mes

Servidor

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CircleCI

G2: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

6. Azure DevOps (la mejor para la integración en el ecosistema de Microsoft)

a través de Azure DevOps

Azure DevOps ofrece un completo conjunto de herramientas de desarrollo que se integran a la perfección con el amplio ecosistema de Microsoft.

Los equipos que ya utilizan Visual Studio, los servicios en la nube de Azure u Office 365 encontrarán especialmente valiosas la autenticación unificada y los servicios de uso compartido de la plataforma. Combina las capacidades tradicionales de CI/CD con funciones que dan soporte al ciclo completo de las pruebas de software.

Las mejores funciones de Azure DevOps

Gestiona repositorios de código, crea canalizaciones y lanza versiones desde su interfaz

Implemente aplicaciones en los servicios de Azure utilizando plantillas preconfiguradas

Cree procesos de varias fases con controles de aprobación e intervenciones manuales

Genere informes detallados sobre el rendimiento de la compilación y las tasas de intento correcto de la implementación

Límites de Azure DevOps

Puede resultar abrumador para los equipos que solo necesitan funciones básicas de CI/CD

Algunas funciones avanzadas requieren un conocimiento profundo de los servicios de la plataforma Azure

Precios de Azure DevOps

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Azure DevOps

G2: 4,3/5 (más de 585 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Azure DevOps?

Un usuario de Reddit hizo uso compartido de esto:

Azure DevOps es uno de los mejores paquetes de herramientas que existen. La única razón para no utilizarlo es si no desarrollas nada relacionado con Microsoft o si cuentas con personal experto en otras tecnologías y deseas aprovechar su experiencia y conocimientos.

Azure DevOps es uno de los mejores conjuntos de herramientas que existen. La única razón para no utilizarlo es si no creas nada relacionado con Microsoft o si tienes personal experto en otras tecnologías y deseas aprovechar su experiencia y conocimientos.

7. Bamboo (la mejor para la integración de herramientas Atlassian)

a través de Bamboo

Bamboo presta servicio a equipos que ya han invertido en el ecosistema de Atlassian, ofreciendo una estrecha integración con Jira, Bitbucket y Confluence. Esta integración crea un proceso de desarrollo de software conectado en el que los problemas, las revisiones de código y las implementaciones se enlazan y se siguen automáticamente.

La arquitectura basada en agentes de la herramienta permite una asignación flexible de recursos en toda su infraestructura. La fortaleza de Bamboo radica en su capacidad para crear complejos procesos de implementación que requieren aprobación humana y sofisticados mecanismos de reversión.

Las mejores funciones de Bamboo

Los enlaces se crean automáticamente a problemas de Jira y confirmaciones de Bitbucket

Crea proyectos de implementación para gestionar lanzamientos en múltiples entornos

Utilice agentes remotos para la distribución de compilaciones en toda su infraestructura

Genere (elaboración de) informes completos sobre métricas de compilación e implementación

Límites de Bamboo

La herramienta requiere una licencia de Atlassian, lo que puede resultar caro

La complejidad de la configuración aumenta significativamente en los casos de uso avanzados

Precios de Bamboo

(versión de) prueba gratuita

Centro de datos: 1200 $ (trabajos ilimitados, un agente remoto)

Valoraciones y reseñas de Bamboo

G2: 4,1/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bamboo?

Una reseña de G2 lo resumió así:

Es una herramienta muy útil para automatizar las tareas y ahorrar tiempo a los desarrolladores y probadores. Puede integrarla con su repositorio y añadir los scripts o fases que se ejecutarán al realizar la confirmación. Le ayudará en diseños de código como flake8 o black, a seguir algunas buenas prácticas, a realizar muchas operaciones escribiendo scripts y a crear compilaciones a partir del código.

Es una herramienta muy útil para automatizar las tareas y ahorrar tiempo a los desarrolladores y probadores. Puede integrarla con su repositorio y añadir los scripts o fases que se ejecutarán al realizar la confirmación. Le ayudará en diseños de código como flake8 o black, a seguir algunas buenas prácticas, a realizar muchas operaciones escribiendo scripts y a crear compilaciones a partir del código.

8. Buddy (la mejor para la creación visual de canalizaciones)

vía Buddy

Buddy transforma la configuración de CI/CD de scripts basados en código en flujos de trabajo visuales que cualquiera puede comprender y modificar. Su interfaz de arrastrar y soltar lo hace especialmente atractivo para equipos con diferentes niveles de conocimientos técnicos.

¿Aún mejor? El enfoque basado en acciones de Buddy desglosa las implementaciones complejas en pasos manejables, cada uno con entradas y salidas claras.

Las mejores funciones de Buddy

Elige entre más de 100 acciones predefinidas para tareas de implementación comunes

Implemente en múltiples entornos con lógica de condición y puertas de aprobación

Supervise las implementaciones en tiempo real con registros de ejecución detallados

Revertir implementaciones al instante cuando se detectan problemas

Límites de Buddy

Tiene menos integraciones con herramientas y servicios especializados

El enfoque de la herramienta puede resultar restrictivo para los equipos que prefieren la configuración basada en código

Precios para amigos

Free

Pro: 29 $ al mes para dos usuarios

Hyper: 99 $ al mes para cinco usuarios

Valoraciones y reseñas de amigos

G2: 4,7/5 (más de 205 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 175 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buddy?

Una reseña de G2 lo expresa así:

La interfaz de usuario es excelente y fácil de navegar. Es rápida y hace lo que tiene que hacer. Además, cambiar a buddy.works es muy sencillo, funcionó de inmediato... Cambiar la propiedad del proyecto podría ser un poco complicado

La interfaz de usuario es excelente y fácil de navegar. Es rápida y hace lo que tiene que hacer. Además, cambiar a buddy.works es muy sencillo, funcionó de inmediato... Cambiar la propiedad del proyecto podría ser un poco complicado

9. TeamCity (la mejor para compilaciones de corporación complejas)

a través de TeamCity

TeamCity gestiona los escenarios de compilación más exigentes que desbordarían a herramientas de CI más sencillas. JetBrains diseñó la plataforma para gestionar grandes bases de código, cadenas de dependencias complejas y requisitos de pruebas sofisticados que suelen exigir las aplicaciones de corporación.

Su arquitectura de cuadrícula de compilación distribuye las cargas de trabajo entre varios agentes, al tiempo que mantiene un control y una visibilidad centralizados. La profunda integración de TeamCity con IntelliJ IDEA y otras herramientas de JetBrains crea una experiencia de desarrollo fluida para los equipos que ya utilizan estos entornos de desarrollo.

Las mejores funciones de TeamCity

Realiza la distribución de las compilaciones entre varios agentes con un equilibrio de carga inteligente

Analice el rendimiento de la compilación e identifique los cuellos de botella mediante (elaboración de) informes detallados

Cree cadenas de compilación desencadenantes que activen automáticamente las compilaciones con dependencia

Límites de TeamCity

La documentación de la API se considera deficiente, especialmente para integraciones complejas y no básicas

El panel de administrador suele describirse como desordenado y confuso

Precios de TeamCity

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TeamCity

G2: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 45 opiniones)

10. Bitbucket Pipelines (la mejor para flujos de trabajo Git alojados en Atlassian)

a través de Bitbucket Pipelines

Bitbucket Pipelines surge directamente de tu repositorio Git, lo que elimina la necesidad de configurar servicios externos de CI/CD o gestionar la autenticación entre sistemas. Esta estrecha integración significa que tu configuración de compilación convive con tu código.

El enfoque basado en contenedores de la herramienta garantiza que las compilaciones se ejecuten en entornos aislados, al tiempo que aprovecha la infraestructura en la nube de Atlassian para el escalado. Resulta especialmente beneficioso para los equipos que ya utilizan Bitbucket para el control de código fuente y desean añadir capacidades de CI/CD.

Las mejores funciones de Bitbucket Pipelines

Configure compilaciones utilizando archivos YAML almacenados directamente en su repositorio

Ejecute compilaciones en contenedores Docker para obtener entornos consistentes y reproducibles

Crea imágenes de compilación personalizadas adaptadas a tu pila tecnológica específica

Supervise el estado de la compilación y los registros a través de la interfaz integrada de Bitbucket

Límites de Bitbucket Pipelines

Los minutos de compilación pueden consumirse rápidamente en proyectos que requieren muchos recursos

Las capacidades de depuración son menos sofisticadas que las herramientas dedicadas

Precios de Bitbucket Pipelines

Free

Estándar: 3,30 $ al mes por usuario

Premium: 6,60 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Bitbucket Pipelines

G2: 4,4/5 (más de 945 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1350 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bitbucket Pipelines?

Extraído directamente de una reseña de G2:

Lo que me pareció muy interesante de Bitbucket es la integración con Jira. Para nosotros es imprescindible tener la posibilidad de actualizar automáticamente los tickets con solo realizar la confirmación en el repositorio... También tengo experiencia con GitHub, y Bitbucket está sin duda muy por detrás en comparación con GitHub Actions y Pipelines.

Lo que me pareció muy interesante de Bitbucket es la integración con Jira. Para nosotros es imprescindible tener la posibilidad de actualizar automáticamente los tickets con solo realizar la confirmación en el repositorio... También tengo experiencia con GitHub, y Bitbucket está sin duda muy por detrás en comparación con GitHub Actions y Pipelines.

11. AWS CodePipeline (la mejor para implementaciones nativas de AWS)

a través de AWS CodePipeline

AWS CodePipeline coordina todo el proceso de lanzamiento de software dentro del ecosistema de nube de Amazon, lo que proporciona una integración perfecta con otros servicios de AWS, como Lambda, ECS y S3.

La arquitectura sin servidor de la plataforma significa que solo pagas por los procesos activos, en lugar de mantener una infraestructura dedicada. Su punto fuerte es su capacidad para crear flujos de trabajo de lanzamiento sofisticados que aprovechan el amplio catálogo de servicios de AWS, desde pruebas automatizadas con CodeBuild hasta implementaciones azul-verde con CodeDeploy.

Las mejores funciones de AWS CodePipeline

Activa automáticamente los procesos basados en confirmaciones de código o eventos externos

Supervise la ejecución del proceso mediante métricas y alarmas de CloudWatch

Acelere los complejos procesos de implementación continua con la ejecución en paralelo

Límites de AWS CodePipeline

Requiere un profundo conocimiento de los servicios de AWS para configuraciones avanzadas

La dependencia de un único proveedor dificulta la migración a otros proveedores de nube

Precios de AWS CodePipeline

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AWS CodePipeline

G2: 4,3/5 (más de 65 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AWS CodePipeline?

Este usuario de Reddit explica qué trabajo da resultado (y qué no):

De hecho, disfruto trabajando con AWS CodePipeline y lo recomendaría para entornos que utilizan CDK como IaC. Especialmente utilizando la nueva biblioteca CDK Pipelines... Veo que la gente se queja del bloqueo de proveedores, lo cual entiendo, pero al mismo tiempo no se puede disfrutar de lo mejor de AWS si no se intenta utilizar las herramientas nativas tanto como sea posible.

De hecho, disfruto trabajando con AWS CodePipeline y lo recomendaría para entornos que utilizan CDK como IaC. Especialmente utilizando la nueva biblioteca CDK Pipelines... Veo que la gente se queja del bloqueo de proveedores, lo cual entiendo, pero al mismo tiempo no se puede disfrutar de lo mejor de AWS si no se intenta utilizar las herramientas nativas tanto como sea posible.

12. Semaphore (la mejor para CI/CD centrada en el rendimiento)

vía Semaphore

Semaphore prioriza la velocidad por encima de todo, utilizando estrategias avanzadas de almacenamiento en caché y ejecución paralela para minimizar los tiempos de compilación. La arquitectura de la plataforma optimiza automáticamente la asignación de recursos en función de los requisitos específicos de su proyecto, lo que garantiza que las compilaciones estén completas lo más rápido posible.

Su almacenamiento en caché de dependencias es especialmente sofisticado, ya que identifica y almacena bibliotecas, imágenes Docker y artefactos de compilación de uso frecuente para evitar descargar redundantes.

Las mejores funciones de Semaphore

Ejecute pruebas en paralelo en varias máquinas de forma automática

Aumente o reduzca la capacidad de compilación en función de las demandas actuales de carga de trabajo

Cree flujos de trabajo complejos con lógica condicional y controles manuales

Límites de Semaphore

La configuración YAML parece complicada a pesar del editor gráfico añadido

Los usuarios informan de interrupciones frecuentes

Precios de Semaphore

Free

Pro: 49 $ al mes

Corporación: 20 000 $/año (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Semaphore

G2: 4,7/5 (más de 185 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Semaphore?

Un breve fragmento de un usuario real:

La accesibilidad y flexibilidad de configuración de nuestras instancias de Semaphore nos ayudó a reducir nuestros procesos de CI/CD a menos de 10 minutos de media... A veces hay pequeños problemas con los agentes, que responden lentamente, y ocasionales interrupciones del servicio, pero el equipo suele resolverlos muy rápidamente.

La accesibilidad y flexibilidad de configuración de nuestras instancias de Semaphore nos ayudó a reducir nuestros procesos de CI/CD a menos de 10 minutos de media... En ocasiones se producen pequeños contratiempos, como una respuesta lenta de los agentes o interrupciones ocasionales, pero el equipo suele resolverlos muy rápidamente.

💡Consejo profesional: antes de que el código llegue a tu rama principal, utiliza canalizaciones de solicitudes de extracción para ejecutar comprobaciones de lint, pruebas unitarias y análisis estáticos. Bloquea las fusiones si algo falla; esto mantiene la rama principal estable y lista para la producción en todo momento.

13. Spinnaker (la mejor para implementaciones en múltiples nubes)

vía Spinnaker

Spinnaker gestiona la complejidad de implementar aplicaciones en múltiples proveedores y entornos de nube. Netflix y Google desarrollaron originalmente la plataforma para gestionar implementaciones a gran escala, y hoy en día sigue manteniendo ese enfoque de corporación.

La herramienta de integración continua ofrece versiones canarias, implementaciones azul-verde y actualizaciones continuas, cada una con capacidades de reversión automatizadas cuando se detectan problemas.

Las mejores funciones de Spinnaker

Implemente aplicaciones en AWS, Google Cloud, Azure y Kubernetes simultáneamente

Implemente despliegues canario con cambio de tráfico y reversión mediante automatización

Supervise el estado de la implementación mediante métricas integradas y alertas

Gestiona de forma centralizada las configuraciones de las aplicaciones en diferentes entornos

Límites de Spinnaker

Su arquitectura modular de microservicios (Clouddriver, Orca, Deck, etc.) conlleva una elevada sobrecarga operativa

Documentación de diseño de software y compatibilidad de la comunidad con límite en comparación con herramientas de integración continua más sencillas

Precios de Spinnaker

Free

Valoraciones y reseñas de Spinnaker

G2: 3,9/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Spinnaker?

Un crítico de G2 dijo lo siguiente:

La interfaz de usuario es buena y la función de implementación canaria es la mejor en comparación con otras herramientas del mercado. Aunque Jenkins ocupa un lugar destacado en la competencia, Spinnaker es igualmente bueno... La complejidad de la estructura del pipeline y el uso mínimo de recursos, así como una interfaz de usuario que no es muy buena, podrían mejorarse. Además, más complementos y plugins de modo personalizado supondrían una buena mejora

La interfaz de usuario es buena y la función de implementación canaria es la mejor en comparación con otras herramientas del mercado. Aunque Jenkins ocupa un lugar destacado en la competencia, Spinnaker es igualmente bueno... La complejidad de la estructura del pipeline y el uso mínimo de recursos, así como una interfaz de usuario que no es muy buena, podrían mejorarse. Además, más complementos y plugins de modo personalizado supondrían una buena mejora

