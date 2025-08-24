las 10 mejores herramientas de IA sin código para automatizar los flujos de trabajo

No hace mucho tiempo, crear una app, aplicación, significaba interminables hojas de cálculo, código y herramientas poco prácticas.

Hoy en día, se espera que el 70 % de las nuevas apps, aplicaciones, se creen con herramientas de bajo código o sin código, casi el triple que en 2020. Las modernas plataformas de IA permiten a cualquier persona, tenga o no conocimientos de programación, crear potentes flujos de trabajo de automatización.

Pero con tantas opciones, encontrar la más adecuada no es fácil. Necesitas una herramienta que se adapte a las habilidades de tu equipo, se integre con tu stack y aporte un valor real.

Por eso hemos recopilado las 10 mejores herramientas de automatización con IA sin necesidad de código para ayudarte a elegir con confianza.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las mejores herramientas de IA sin código:

Encontrar las plataformas de IA sin código adecuadas puede resultar complicado. Sin embargo, centrarse en las funciones clave puede ayudarte a reducir tus opciones.

Esto es lo que debe tener en cuenta:

*componentes predefinidos: Busque creadores de apps con plantillas y modelos de IA listos para usar, incluidas opciones preentrenadas que pueden ahorrarle semanas de tiempo de desarrollo

integración de datos: *Elige herramientas que tengan una conexión (a internet) fácil con tus fuentes de datos existentes y gestionen el preprocesamiento de datos automáticamente

opciones de personalización: *Encuentre plataformas que le permitan modificar el contenido, las funciones o los modelos para adaptarlos a las necesidades de su empresa, como personalizar una app, aplicación para un flujo de trabajo específico

Interfaz de usuario: Prioriza paneles claros e intuitivos que te permitan crear con acciones de apuntar y hacer clic en lugar de código

funciones de seguridad: *Comprueba que cuentan con técnicas de IA robustas para la protección de datos, como el cifrado y los controles de acceso

creación mediante arrastrar y soltar: *Elige aplicaciones sin código con editores visuales que te permiten crear flujos de trabajo arrastrando elementos a su lugar, ideal para crear chatbots personalizados rápidamente

👀 ¿Sabías que... Los desarrolladores que no son expertos en TI representan hasta el 80 % de los usuarios de herramientas de bajo código, lo que demuestra la amplia adopción de estas plataformas en Teams y sectores de todo tipo.

Las plataformas de desarrollo sin código están cambiando las reglas del juego: ¡crea, automatiza e innova sin necesidad de tener amplios conocimientos de código! Estas son las mejores herramientas para potenciar tu flujo de trabajo.

1. ClickUp (la mejor para la gestión de tareas y proyectos con IA)

ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Ha completado por completo la forma en que Teams gestionan los proyectos al integrar la IA y el aprendizaje automático en la base.

📮 ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían entre 1 y 3 mensajes al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, cambiar de contexto será cosa del pasado. Solo tienes que hacer la pregunta desde tu entorno de trabajo de ClickUp y ClickUp Brain recuperará la información de tu entorno de trabajo de ClickUp o de las aplicaciones de terceros conectadas

ClickUp Brain: tu asistente de proyecto siempre disponible

Conecta fácilmente tus apps, aplicación marcadas como favoritas y accede al conocimiento de todos tus archivos y fuentes de datos históricos, incluidos Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce y muchos más, en ClickUp Brain

En el corazón de esta plataforma se encuentra ClickUp Brain, un motor de IA nativo que funciona en todo el entorno de trabajo y hace que cada aspecto de la gestión de proyectos sea un poco más inteligente.

Piense en ClickUp Brain como su asistente de proyecto incansable.

¿Necesitas crear un plan de proyecto? Solo tienes que describir lo que quieres conseguir y la IA elaborará una lista detallada de tareas con descripciones y asignaciones de equipo, lista para empezar.

¿Tienes que gestionar el lanzamiento de un producto complejo? Analizará tu flujo de trabajo y te sugerirá las secuencias de tareas más eficientes para que todo siga adelante.

aquí tienes algunos ejemplos: *

Puede utilizar ClickUp Brain como asistente de IA sin código para priorizar al instante sus tareas pendientes: solo tiene que indicarle en qué debe centrarse y él analizará los plazos, la carga de trabajo y la urgencia para ofrecerle un punto de partida claro.

Deja que ClickUp Brain priorice tu trabajo, resumir el contenido y maximice tu tiempo

Otra forma inteligente de utilizarlo es identificar las tareas que podrías haber pasado por alto el mes pasado. Con una simple indicación, ClickUp Brain puede escanear tu entorno de trabajo y mostrar cualquier cosa que se haya pasado por alto.

Obtenga respuestas instantáneas de ClickUp Brain relacionadas con el trabajo, los documentos y mucho más

ClickUp Brain se adapta a tu rol, ya seas un ingeniero que diseña modelos, un gestor de proyectos que establece cronogramas o un responsable de RR. HH. que redacta memorandos, te ofrece puntos de partida inteligentes en cuestión de segundos. Entonces, ¿por qué ClickUp es la solución definitiva sin código? Muy sencillo: porque puedes personalizar cada parte de la plataforma con herramientas fáciles de arrastrar y soltar.

Cree aplicaciones personalizadas, integre flujos de trabajo y optimice todo, desde la plan de recursos hasta el control de calidad y el marketing. No es necesario saber programar, solo obtener resultados.

🔊 ClickUp Brain Max: Crea con tu voz ¿Listo para convertir tus ideas en automatizaciones sin mover un dedo? ClickUp Brain Max te permite convertir tus flujos de trabajo en realidad con su función de conversión de voz a texto, tanto si estás planificando el lanzamiento de un producto como diseñando una app, aplicación personalizada. Describe en voz alta tu tarea, app, o automatización, y ClickUp Brain Max la estructurará con todo el contexto de tu entorno de trabajo de ClickUp. Sin clics, sin interruptor, solo una creación rápida y sin complicaciones. 🎤 Perfecto para: fundadores en solitario, gerentes ocupados y cualquiera que piense más rápido de lo que escribe. 🚀 Prueba Brain Max y crea de forma más inteligente y rápida, gratis, gratuito/a.

Como administrador de ClickUp, tienes control total sobre tu entorno de trabajo gracias a ClickApp y la API de ClickUp. Con ClickApp, puedes personalizar tu entorno de trabajo utilizando herramientas visuales sin código para crear aplicaciones internas para la gestión del trabajo, la colaboración, la organización y (elaboración de) informes, todo en un solo lugar.

Utiliza ClickUpApps para que tu forma de trabajo sea personalizada y para visualizar las tareas

Plan proyectos de forma más inteligente, de forma automática

Cuando se trata de automatización, ClickUp Brain y ClickUp Automatización forman un equipo muy potente.

ClickUp Brain te ayuda a crear automatizaciones personalizadas de ClickUp utilizando un lenguaje sencillo. Solo tienes que describir el flujo de trabajo que deseas optimizar y la IA te guiará a través de la configuración de los desencadenantes, las acciones y las condiciones, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Utiliza ClickUp Brain para indicar automatizaciones personalizadas y acelerar tus flujos de trabajo

¿Y lo mejor? Puedes combinar la inteligencia artificial de ClickUp Brain con Automatización para integrar herramientas externas. De esta forma, todo, desde tus procesos internos hasta las aplicaciones de terceros, funciona en un único sistema eficiente y escalable. Se acabó el tener que hacer malabarismos con herramientas inconexas. Solo un flujo de trabajo limpio y colaborativo, que funciona como una máquina bien engrasada.

🎥 ¿Quieres ver la IA sin código en acción? Este breve vídeo muestra cómo ClickUp Automatizaciones te permite optimizar el trabajo con sencillos desencadenantes y acciones, sin necesidad de programar. Perfecto para crear flujos de trabajo más rápidos e inteligentes. Ver ahora →

Utiliza los agentes de ClickUp AI para automatizar las tareas repetitivas

Los agentes de ClickUp AI llevan la automatización sin código al siguiente nivel al actuar en tu nombre de forma autónoma. En lugar de configurar desencadenantes y acciones puntuales, ahora puedes asignar responsabilidades recurrentes a agentes inteligentes que supervisan tu entorno de trabajo, toman la iniciativa y reducen el trabajo manual.

Configuración del agente de IA para campañas de tareas

Así es como puedes utilizar los agentes de IA en ClickUp:

*(resumen) StandUp diarias: recopila automáticamente las actualizaciones del equipo y señala los obstáculos sin tener que avisar a nadie

comprobaciones de estado*: supervisa el estado de los proyectos y recibe alertas cuando los plazos corren peligro

*revisiones de contenido: analiza documentos en busca de tono, claridad o secciones que falten y sugiere ediciones

clasificación de tareas*: Asigne nuevas tareas en función de la carga de trabajo, la fecha límite o una lógica personalizada

gestión del conocimiento*: responda a las preguntas del equipo basándose en documentos y archivos internos

sin código. Sin microgestión. Solo flujos de trabajo más inteligentes que se adaptan a tu equipo. *

💡 Consejo profesional: Combina los agentes de IA con la función de entrada de voz a texto de ClickUp Brain Max para automatizar completamente un proceso, desde la voz hasta la ejecución.

Las mejores funciones de ClickUp

Rellena campos personalizados con resúmenes de tareas, actualizaciones de proyectos, análisis de datos empresariales o opiniones de los clientes

Busca en apps, aplicaciones conectadas como Hojas de cálculo de Google o GitHub respuestas que combinen datos internos y externos

Utiliza el cronómetro integrado para realizar un seguimiento del tiempo, añadir entradas manuales y adjuntar notas

Convierte el lenguaje natural en planes de proyecto detallados con la creación de tareas impulsada por IA

Obtenga información sobre el estado de los proyectos con resúmenes instantáneos generados por IA

Transcribe automáticamente las reuniones y extrae los elementos pendientes

Límite de ClickUp

Curva de aprendizaje suave gracias a la gran cantidad de funciones disponibles en la plataforma

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Las automatizaciones y las herramientas de IA me ahorran mucho tiempo en tareas repetitivas. La configuración de los espacios de proyecto, las tareas y las automatizaciones fue sorprendentemente sencilla. Mi equipo le cogió el truco tras unas breves sesiones de formación. Además, los documentos de ayuda y el chat en vivo han sido muy receptivos, lo que nos ha permitido no quedarnos atascados durante mucho tiempo. Una de las cosas que hicimos fue integrar ClickUp con Google Drive en solo unos clics, lo que nos ahorró tiempo y nos evitó tener que cambiar de herramienta.

Las automatizaciones y las herramientas de IA me ahorran mucho tiempo en tareas repetitivas. La configuración de los espacios de proyecto, las tareas y las automatizaciones fue sorprendentemente sencilla. Mi equipo le cogió el truco tras unas cuantas sesiones de formación rápidas. Además, los documentos de ayuda y el chat en directo han sido muy receptivos, lo que nos ha permitido no quedarnos atascados nunca durante mucho tiempo. Una de las cosas que hicimos fue integrar ClickUp con Google Drive en solo unos clics, lo que nos ahorró tiempo y nos evitó tener que cambiar de herramienta.

💡 Consejo profesional: Deja de perseguir actualizaciones: StandUp por IA recopila automáticamente el progreso, los obstáculos y los siguientes pasos para que tu equipo se mantenga alineado en tiempo real. »

2. Akkio (la mejor para análisis predictivo y conocimientos basados en IA)

vía Akkio

Tomar decisiones basadas en datos no requiere conocimientos de programación. Con Akkio, las agencias de publicidad obtienen potentes capacidades de aprendizaje automático en una plataforma sin código diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos.

La plataforma es ideal para analizar hojas de cálculo y bases de datos con el fin de predecir tendencias e identificar patrones. Por ejemplo, un equipo de ventas puede introducir datos históricos de ventas en Akkio para obtener una previsión de los ingresos futuros, o un equipo de marketing puede identificar qué clientes potenciales son más propensos a convertirse en clientes. Akkio también se integra con herramientas como HubSpot, Snowflake y BigQuery para optimizar los flujos de datos.

Las mejores funciones de Akkio

Cree e implemente modelos de IA mediante una sencilla interfaz de apuntar y hacer clic

Integra modelos de IA con fuentes de datos y herramientas empresariales existentes

Automatice los procesos de toma de decisiones con información basada en IA

Límite de Akkio

No trabaja tan bien con datos no estructurados, lo que la hace menos adecuada para procesar imágenes o vídeos

Precios de Akkio

suite de análisis de IA para usuarios individuales: *Precio personalizado

plataforma de análisis de IA para Enterprise: *Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Akkio

G2: No hay suficientes valoraciones

Capterra: No hay suficientes valoraciones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Akiko?

Una reseña de G2 dice:

Akkio nos permite descubrir nuevas posibilidades y trabajar con una productividad significativamente mayor en mi agencia de marketing.

Akkio nos permite descubrir nuevas posibilidades y trabajar con una productividad significativamente mayor en mi agencia de marketing.

3. DataRobot (la mejor para el aprendizaje automático automatizado de nivel de corporación)

a través de DataRobot

Crear e implementar modelos de aprendizaje automático no tiene por qué ser complicado. DataRobot lo hace más fácil con un entorno sin código diseñado para usuarios de todos los niveles. Aunque no es puramente sin código, la plataforma automatiza tareas como la selección, prueba y ajuste de modelos, lo que la hace accesible a usuarios técnicos sin conocimientos profundos de aprendizaje automático. Es ideal para equipos de análisis de corporación que buscan poner en práctica modelos de forma segura a gran escala.

La plataforma ofrece compatibilidad con muchos casos de uso de IA, incluida la detección de objetos, donde se pueden entrenar modelos de aprendizaje profundo para identificar objetos dentro de transmisiones de vídeo.

Las mejores funciones de DataRobot

Pruebe cientos de algoritmos a la vez para obtener un resultado fiable y preciso

Cree aplicaciones de nivel Enterprise utilizando modelos de lenguaje grandes (LLM) de última generación

Impleméntelas en cualquier nube, servidor privado o servicio gestionado

Límites de DataRobot

Los precios orientados a las corporaciones pueden resultar demasiado elevados para las empresas más pequeñas

Precios de DataRobot

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DataRobot

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes valoraciones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DataRobot?

Una reseña en Reddit dice:

DataRobot es, con probabilidad, la segunda mejor solución de autoML que existe (soy parcial, lo reconozco). Por lo que vale, creo que habrá un nicho de profesionales de la implementación que utilizarán herramientas como DataRobot para llevar a las organizaciones de un nivel de análisis casi nulo a un nivel básico de ML durante los próximos 2 a 10 años.

DataRobot es, con probabilidad, la segunda mejor solución de autoML que existe (soy parcial, lo reconozco). En mi opinión, creo que habrá un nicho de profesionales de la implementación que utilizarán herramientas como DataRobot para llevar a las organizaciones de un nivel de análisis casi nulo a un nivel básico de ML durante los próximos 2 a 10 años.

🧠 Dato curioso: Empresas como Microsoft han introducido agentes de IA autónomos capaces de gestionar las consultas de los clientes y programar tareas. Estos «empleados de IA » se pueden crear sin necesidad de tener conocimientos de código, lo que demuestra el potencial de la IA sin código para automatizar los procesos empresariales.

4. Zams (antes Obviously IA) (La mejor para el análisis de datos sin código y las predicciones de IA)

vía Zams

Con Zams (antes Obviously AI), no solo creas modelos de IA, sino que creas agentes de IA que automatizan el trabajo administrativo con rapidez, seguridad y gobernanza.

A diferencia de otras plataformas de IA sin código, Zams va más allá del análisis de datos. La «IA agencial» de Zams le permite crear agentes de toma de decisiones que van más allá de las predicciones: desencadenan flujos de trabajo, dirigen tareas o generan resultados automáticamente. Esto ayuda a las empresas a convertir la IA en una ventaja operativa, y no solo en una herramienta de elaboración de informes de datos.

Las mejores funciones de Zams

Amplíe rápidamente sus operaciones con Agentic IA para soluciones de Corporación

Cree modelos de clasificación, regresión y series temporales para optimizar las decisiones

Garantiza la seguridad de los datos con el cumplimiento de SOC 2 Tipo II, el RGPD y la HIPAA

Límite de Zams

Los límites de almacenamiento de los planes más económicos pueden no ser adecuados para operaciones con gran volumen de datos

Precios de Zams

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zams

G2: No hay suficientes valoraciones

Capterra: No hay suficientes valoraciones

📖 Lea también: Cómo integrar la IA en su sitio web

5. Amazon SageMaker (la mejor para la implementación de modelos de IA escalables)

a través de Amazon SageMaker

Amazon SageMaker, que destaca como una plataforma unificada, reúne las herramientas de aprendizaje automático y análisis de AWS en un solo lugar. Ofrece acceso centralizado a datos de múltiples fuentes con herramientas integradas para el rótulo, la formación y la implementación.

La seguridad de nivel de corporación garantiza que sus datos y modelos permanezcan protegidos durante todo el flujo de trabajo de aprendizaje automático.

Las mejores funciones de Amazon SageMaker

Automatice la selección y el ajuste de modelos para obtener un resultado rápido con SageMaker Autopilot

Colabora y crea soluciones de IA más rápido en un entorno de desarrollo unificado

Aproveche un amplio intervalo de cursos de IA , desde la formación en modelos hasta la implementación

Conecta datos de S3, Redshift y fuentes de terceros

Límite de Amazon SageMaker

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los principiantes

La estructura de precios puede resultar compleja para equipos pequeños

Precios de Amazon SageMaker

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amazon SageMaker

G2: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon SageMaker?

Un crítico de G2 dice:

Proporciona algoritmos y marcos integrados. Muchas veces, son los datos los que causan problemas con las predicciones. Cuando conseguimos los datos correctos, las predicciones basadas en los algoritmos integrados funcionaron muy bien en técnicas lineales, logísticas y de clasificación. Colaboración con otros científicos de datos. Es fácil de integrar con otros sistemas relacionados, como Salesforce, cuando tenemos nuestros datos en buckets S3, y el soporte al cliente es muy receptivo.

Proporciona algoritmos y marcos integrados. Muchas veces, son los datos los que causan problemas con las predicciones. Cuando conseguimos los datos correctos, las predicciones basadas en los algoritmos integrados funcionaron muy bien en técnicas lineales, logísticas y de clasificación. Colaboración con otros científicos de datos. Es fácil de integrar con otros sistemas relacionados, como Salesforce, cuando tenemos nuestros datos en buckets S3, y el soporte al cliente es muy receptivo.

6. Levity IA (la mejor para la automatización del correo electrónico con IA)

a través de Levity IA

¿Te ahogas en correos electrónicos? Levity AI ayuda a los equipos de logística y transporte a poner orden en el caos de la bandeja de entrada convirtiéndolo en acciones automatizadas.

Cuando llega un nuevo correo electrónico, Levity lo lee, extrae los detalles clave y actúa como desencadenante de las tareas correspondientes, como introducir los pedidos en su TMS o reenviar los documentos al equipo adecuado.

Las mejores funciones de Levity IA

Su interfaz de arrastrar y soltar facilita la automatización de trabajo rutinario en Gmail, Slack, Outlook y mucho más

Levity lee los correos electrónicos entrantes, extrae los detalles clave y actúa como desencadenante de tareas, como introducir pedidos en su TMS, etiquetar consultas de clientes o actualizar registros en su CRM

Integra herramientas como Gmail, Outlook, Slack y Zapier para mantener el flujo de datos

Límite de Levity IA

Los precios pueden no ser adecuados para equipos pequeños o con un presupuesto limitado

Precios de Levity IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Levity IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

a través de Google Teachable Machine

Google Teachable Machine destaca como una plataforma basada en navegador para crear modelos de IA que no requieren conocimientos técnicos ni de código.

Su interfaz intuitiva y visual le permite entrenar modelos para reconocer imágenes, sonidos y poses sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. Es una forma práctica y atractiva de explorar la creación de IA.

Es ideal para explorar cómo funciona la IA y crear modelos pequeños y probables con fines educativos o de demostración.

Puede exportar sus modelos a TensorFlow.js, Coral o Arduino, pero no están diseñados para la automatización del flujo de trabajo de empresa.

Las mejores funciones de Google Teachable Machine

Utilice imágenes, audio y posiciones corporales sin necesidad de formación previa en IA

Pruebe modelos entrenados de forma rápida y eficiente con nuevos ejemplos utilizando Microsoft Lobe

Exporta modelos en formatos compatibles con TensorFlow.js, Coral y Arduino para facilitar su implementación

Límite de Google Teachable Machine

La potencia de procesamiento depende de la dependencia entre las capacidades de tu dispositivo

Precios de Google Teachable Machine

Free

Valoraciones y reseñas de Google Teachable Machine

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. Microsoft Lobe (ideal para crear modelos de aprendizaje automático personalizados sin necesidad de código)

a través de Microsoft Lobe

Microsoft Lobe es la opción ideal si no tienes conocimientos de ciencia de datos, pero deseas crear modelos de aprendizaje automático personalizados a través de una interfaz intuitiva de apuntar y hacer clic. Gestiona automáticamente tareas técnicas complejas, como el entrenamiento y la optimización de modelos, lo que hace que el aprendizaje automático sea accesible para todos.

Puede recopilar y dar rótulo a los datos fácilmente y ver los resultados en tiempo real. Además, Lobe se integra con otras herramientas de Microsoft, lo que proporciona una experiencia fluida de principio a fin.

Las mejores funciones de Microsoft Lobe

Entrene modelos de clasificación de imágenes con unos pocos clics: solo tiene que importar y dar rótulo a las fotos

Observe mejoras en tiempo real a medida que añade ejemplos y correcciones

Exporta plataformas móviles como CoreML y TensorFlow para utilizarlas en apps, aplicación y sitios web

Límite de Microsoft Lobe

Actualmente, solo ofrece soporte para la clasificación de imágenes, aunque se planifican más tipos de modelos

Precios de Microsoft Lobe

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Lobe

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

9. RunwayML (la mejor para la edición de vídeos e imágenes con IA)

a través de RunwayML

RunwayML ofrece a los creadores acceso a herramientas profesionales de edición de vídeo e imágenes, con un flujo de trabajo fluido centrado en la generación de contenido multimedia. La plataforma destaca por sus modelos de IA generativa, entre los que se incluyen Gen-1, Gen-2 y Gen-3 Alpha, que permiten mejorar la edición de vídeo, la creación de imágenes y los gráficos en movimiento.

Tanto si estás generando imágenes con modelos Gen-2 como si estás eliminando fondos con unos pocos clics, Runway pone al alcance de todos la edición avanzada. Incluso puedes sincronizar los movimientos de los labios con el audio y mejorar la calidad de los vídeos a 4K desde tu navegador.

Además, se integra con herramientas creativas populares, lo que ofrece a artistas, diseñadores y cineastas un flujo de trabajo fluido para mejorar sus proyectos con funciones basadas en IA.

Las mejores funciones de RunwayML

Genera vídeos completamente nuevos a partir de indicaciones de texto o transforma los ya existentes con transferencia de estilo

Sincroniza el audio a la perfección con los movimientos de los labios para obtener un doblaje natural

Mejora la resolución de tus vídeos a 4K y amplía su duración sin pérdida de calidad

Límites de RunwayML

Algunas funciones avanzadas requieren suscripciones de nivel superior

Precios de RunwayML

Free

Estándar: 15 $/usuario al mes

Pro: 35 $/usuario al mes

Unlimited: 95 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de RueyML

G2: No hay suficientes valoraciones

Capterra: No hay suficientes valoraciones

🧠 Dato curioso: RunwayML desempeñó un rol clave en la película ganadora del Óscar Todo Everywhere All At Once. El artista de efectos visuales Evan Halleck utilizó la herramienta de pantalla verde con IA para eliminar fondos con precisión, lo que a menudo supera a los métodos tradicionales.

10. Nanonets (la mejor para automatizar el procesamiento de documentos con IA)

vía Nanonets

Nanonets ayuda a Teams a automatizar la extracción de datos de documentos con una precisión de hasta el 99 % mediante el procesamiento del lenguaje natural y la IA avanzada. La capacidad única de Nanonets para trabajar con documentos estructurados y no estructurados lo hace único.

Tanto si trabajas con archivos PDF perfectamente formateados como con archivos manuscritos desordenados, la IA puede identificar y extraer de forma inteligente la información clave, validarla y exportarla directamente a herramientas como QuickBooks, Xero o NetSuite.

También puede configurar flujos de aprobación y pasos de verificación de error, sin necesidad de código.

Las mejores funciones de Nanonets

Entrene modelos de IA personalizados para tipos de documentos sin necesidad de código

Procesa múltiples documentos y exporta datos a herramientas como QuickBooks, Xero y NetSuite

Cree flujos de trabajo automatizados para un procesamiento integral, con verificación de datos antes de la exportación

Límite de Nanonets

Algunos usuarios elaboran informes de una curva de aprendizaje al crear modelos personalizados complejos

Precios de Nanonets

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nanonets

G2: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nanonets?

Una reseña de G2 dice:

Nanonets utiliza algoritmos sofisticados que extraen con precisión los datos de las facturas, incluso con diseños complejos o no estándar. La IA aprende y mejora continuamente su precisión de extracción, lo que reduce los errores de entrada manual de datos y ahorra mucho tiempo a nuestro equipo. La plataforma también permite a los usuarios crear flujos de trabajo altamente personalizables que pueden enrutar automáticamente las facturas, actuar como desencadenante de aprobaciones y realizar acciones basadas en reglas específicas.

Nanonets utiliza algoritmos sofisticados que extraen con precisión los datos de las facturas, incluso con diseños complejos o no estándar. La IA aprende y mejora continuamente su precisión de extracción, lo que reduce los errores de entrada manual de datos y ahorra mucho tiempo a nuestro equipo. La plataforma también permite a los usuarios crear flujos de trabajo altamente personalizables que pueden enrutar automáticamente las facturas, actuar como desencadenante de aprobaciones y realizar acciones basadas en reglas específicas.

