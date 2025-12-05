Las 11 mejores alternativas a Canva IA para diseñadores en [año]

Llevas toda la semana desplazándote por las plantillas de Canva y, de alguna manera, todo empieza a parecer igual. Los diseños se mezclan y las sugerencias de la IA no se ajustan del todo a tu estilo.

Pero un buen diseño no debe parecer genérico.

Las alternativas a Canva IA de esta lista aportan una nueva perspectiva, con una automatización más inteligente, una mejor personalización y una libertad creativa que se adapta más a ti.

¿Listo para encontrar tu próxima herramienta favorita? ¡Vamos a ello! 👇

Las mejores alternativas a Canva IA de un vistazo

Estas son algunas de las mejores alternativas a Canva que puedes considerar si deseas funciones de IA más potentes y un mayor control sobre tus diseños.

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios ClickUp Equipos creativos que necesitan flujos de trabajo estructurados Tamaño del equipo: Individual → Corporación Resúmenes de IA, conversión de pizarra a tarea, incrustaciones de Figma, automatizaciones, flujos de revisión creativa. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. Snappa Gráficos rápidos para redes sociales Tamaño del equipo: equipos pequeños, autónomos Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand kit, Social scheduling Gratis, gratuito/a a partir de 15 $ al mes. Fotor IA Mejora de fotos con IA + filtros artísticos Tamaño del equipo: Cualquiera Retoque de retratos, colorizador de fotos con IA, recorte con IA, generador de arte. Gratis, Pro desde 10,99 $/mes. Adobe Express Recursos coherentes con la marca gracias al ecosistema de AdobeTamaño del equipo: Profesionales creativos, equipos de marketing Acceso a Adobe Stock, acciones rápidas, herramientas de vídeo, bibliotecas CC. Gratis, Premium 9,99 $/mes Visme Imágenes y presentaciones basadas en datosTamaño del equipo: Equipos de empresas y educativos Gráficos inteligentes, mapas interactivos, grabación de pantalla, controles de animación. Gratis, Pro 59 $/mes Figma IA Diseño colaborativo de UI/UX Tamaño del equipo: equipos de producto, diseño y desarrollo Diseño automático, Make Design IA, sistemas de diseño, prototipos interactivos. Gratis, gratuito/a desde 20 $ al mes. Piktochart Infografías e informesTamaño del equipo: Empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, educadores Elementos visuales interactivos, editor de bloques, importación de datos, plantillas de marca. Gratis, Pro 29 $/mes Designs. IA Kits de marca y elementos visuales generados por IA Tamaño del equipo: equipos pequeños, creadores Generador de logotipos, creador de vídeos, Designmaker, comparador de colores. Plans from 29 $ per month. Pixlr Edición rápida de fotos basada en navegador Tamaño del equipo: cualquiera Recorte con IA, edición por lotes, doble exposición, diseñador de plantillas. Gratis, Premium 9,99 $/mes Design Wizard Plantillas de marketing y promociones rápidas Tamaño del equipo: Pequeñas empresas, profesionales del marketing Plantillas basadas en campañas, programación social, gráficos en movimiento. Gratis, Pro 9,99 $/mes PicMonkey Collages de fotos y retoque de retratos Tamaño del equipo: pymes, creadores Diseños de collages inteligentes, herramientas de retoque, bordes/marcos. Versión de prueba gratuita, con un precio a partir de 7,99 $ al mes.

¿Por qué optar por una alternativa a Canva IA?

Canva IA está diseñado para la creación rápida y accesible de contenido, pero puede que no siempre se adapte a todas las necesidades creativas o profesionales. Estas son algunas razones por las que quizá te interese explorar una alternativa a Canva IA:

Flexibilidad creativa limitada: La IA suele basarse en gran medida en La IA suele basarse en gran medida en plantillas de diseño gráfico . Esto puede dificultar la creación de diseños que sean verdaderamente únicos o se adapten a tu marca.

Calidad de salida genérica: el texto y las imágenes generados por IA pueden parecer demasiado generales o básicos, especialmente para proyectos especializados o de alta calidad.

Control mínimo sobre las sugerencias de la IA: tienes un límite en el control sobre cómo la IA genera o perfecciona el contenido. Esto resulta frustrante cuando necesitas resultados muy específicos.

Funciones con muro de pago: Muchas Muchas herramientas de IA para diseñadores , como Magic Write, la generación de imágenes o la eliminación avanzada de fondos, requieren planes de pago.

No es ideal para flujos de trabajo complejos: para colaboraciones en equipo o proyectos de contenido más grandes, es posible que las herramientas de IA de Canva no tengan la profundidad o la estructura que necesitas.

🔍 ¿Sabías que...? El 74 % de los artistas ha probado herramientas de IA como ChatGPT para crear o mejorar sus obras.

Las mejores alternativas a Canva IA

Si ha alcanzado su límite creativo, estas alternativas a Canva IA ofrecen más intervalos, un mejor control y resultados más inteligentes sin comprometer la velocidad.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (ideal para flujos de trabajo de tareas de diseño y colaboración creativa impulsada por IA)

Optimiza tu flujo de trabajo de diseño en ClickUp. Utiliza ClickUp para equipos de diseño para estructurar los resultados creativos.

ClickUp es una potente alternativa a Canva AI que retoma el trabajo donde lo dejan las herramientas visuales rápidas. Aporta estructura al trabajo creativo y capas de IA para que los equipos puedan avanzar más rápido sin perder el contexto.

Toma el control de tu proceso de diseño.

Es posible que tengas que gestionar cinco tareas de diseño diferentes en un día, desde maquetas para una presentación del equipo de ventas hasta tiras publicitarias de última hora. ClickUp para equipos de diseño te ayuda a estar al tanto de todas ellas.

Supongamos que estás liderando un cambio de marca. Puedes dividir todo el proyecto en tareas de ClickUp para conceptos de logotipos, colores de marca actualizados, imágenes de la página de destino y entregas de activos. Asigna propietarios, establece plazos y mueve las tareas a través de las fases de revisión, todo desde un solo lugar.

Tu equipo sabe exactamente qué es lo siguiente y no pierdes tiempo buscando actualizaciones.

Convierte las ideas iniciales en planes de ejecución claros.

Las pizarras blancas de ClickUp facilitan la recopilación de información, el boceto de conceptos y el diseño de maquetas sin perder la conexión entre la ideación y la entrega. Mientras que el lienzo creativo de Canva AI no se conecta con los flujos de trabajo de las tareas, ClickUp te permite convertir notas adhesivas, esquemas y secciones en elementos de trabajo rastreables.

Convierte los elementos de diseño en trabajo rastreable con ClickUp Pizarras.

Supongamos que tu equipo está lanzando una campaña para una aplicación de viajes. En la pizarra, planificas una página de destino basada en desplazamiento con imágenes basadas en la ubicación, tiras promocionales y un control deslizante de testimonios. Una vez que la dirección está clara, asigna cada componente visual como una tarea separada para los diseñadores e ilustradores que ya están conectados al cronograma del proyecto.

Aquí es también donde ClickUp Brain aporta valor añadido. Se trata de un motor de IA integrado en ClickUp que ayuda a los equipos a escribir, crear y organizar el trabajo más rápidamente.

Genera conceptos visuales directamente a partir de indicaciones utilizando ClickUp Brain dentro de Pizarras.

Para tu lluvia de ideas sobre la aplicación de viajes, puedes solicitar a ClickUp Brain algo como: «Genera un encabezado para una campaña de viajes de verano con colores vivos en la que aparezcan jóvenes viajeros solitarios y lugares emblemáticos».

ClickUp Brain te devolverá un concepto de imagen directamente en tu Pizarra. Esto permite que la ideación inicial sea rápida, centrada y se pueda poner en práctica al instante.

Si aún estás explorando opciones de diseño, prueba la plantilla de pizarra para resúmenes de diseño de ClickUp. Esta plantilla de pizarra te ayuda a correlacionar visualmente secciones como tiras, bloques de CTA o testimonios.

Mantén la planificación creativa en marcha con la IA.

El software de colaboración en diseño con IA también ayuda a tu equipo en aquellas partes del flujo de trabajo de diseño que suelen ralentizar las cosas.

Escribe un resumen creativo detallado al instante con ClickUp Brain en documentos.

Durante la puesta en marcha, puede utilizarlo para generar un resumen creativo detallado basado en unos pocos datos clave.

Por ejemplo, si tu equipo va a lanzar una campaña de verano para una aplicación de reservas de viajes, puedes introducir el objetivo (aumentar las descargas), el público (viajeros millennials que viajan solos) y el tono (optimista, desenfadado). La IA redactará un resumen creativo completo dentro de ClickUp Docs, incluyendo sugerencias sobre los tipos de recursos y los ángulos de comunicación.

Una vez que tu equipo comience a crear activos, ClickUp Brain te ayudará a simplificar el control de versiones y los comentarios.

Si tu diseñador de animaciones sube una historia revisada de Instagram y el responsable de marketing deja notas en tres comentarios, pide a la IA que incorpore los cambios clave en la tarea. Actualizará la descripción y generará subtareas para que los editores sepan qué corregir y los revisores puedan aprobar la siguiente versión sin confusiones.

Para que sea aún más rápido, la plantilla ClickUp Creative and Design te ofrece una estructura de tareas ya preparada para gestionar briefings, revisiones de activos, plazos y aprobaciones.

También puedes utilizar la IA en cualquier tarea o hilo de comentarios para escribir opciones de copia rápidas, como CTA alternativas, texto de tiras en la aplicación o incluso texto alternativo.

Las mejores funciones de ClickUp

Estandariza las solicitudes: utiliza la utiliza la plantilla de solicitud de diseño ClickUp ya preparada para recopilar metas, cronogramas, especificaciones de archivos y puntos de control de revisión, de modo que los diseñadores siempre empiecen con el briefing completo.

Mantén los archivos de diseño visibles: añade incrustaciones de Figma en tiempo real directamente en las tareas de ClickUp, lo que facilita a los colaboradores ver, comentar y realizar el seguimiento de los cambios sin salir de ClickUp.

Centraliza las especificaciones y directrices: almacena referencias de marca, dimensiones y notas de diseño en documentos, que permanecen conectados a la tarea.

Colabora entre equipos y roles: reúne el marketing, el producto y el diseño en un solo espacio para dejar comentarios, asignar actualizaciones y avanzar en el trabajo sin retrasos.

Automatiza los ciclos de revisión: configura desencadenantes para asignar revisores, pasar tareas a la siguiente fase o avisar a tus compañeros de equipo cuando los activos estén listos con configura desencadenantes para asignar revisores, pasar tareas a la siguiente fase o avisar a tus compañeros de equipo cuando los activos estén listos con ClickUp Automatización

Limitaciones de ClickUp

ClickUp carece de una biblioteca de activos nativa o de una función de gestión de activos digitales (DAM).

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que destacó en una reseña reciente de G2:

ClickUp es una de las herramientas más importantes que utilizamos como estudio de videojuegos. Soy productor y trabajo en un videojuego de disparos en primera persona con un equipo de unas 100 personas, y ClickUp nos ayuda a gestionarlo todo. Eso incluye tareas de diseño, trabajo de ingeniería, incidencias de control de calidad y comentarios sobre el arte. Me gusta mucho lo personalizable que es. Cada departamento puede organizar su trabajo de la forma que más le convenga, pero todo se integra en un solo sistema. La planificación de sprints es más fácil, y las automatizaciones e integraciones nos ahorran mucho tiempo.

ClickUp es una de las herramientas más importantes que utilizamos como estudio de videojuegos. Soy productor y trabajo en un videojuego de disparos en primera persona con un equipo de unas 100 personas, y ClickUp nos ayuda a gestionarlo todo. Eso incluye tareas de diseño, trabajo de ingeniería, incidencias de control de calidad y comentarios sobre el arte. Me gusta mucho lo personalizable que es. Cada departamento puede organizar su trabajo de la forma que más le convenga, pero todo se integra en un solo sistema. La planificación de Sprints es más fácil, y las automatizaciones e integraciones nos ahorran mucho tiempo.

🧠 Dato curioso: Ai-Da, la primera artista robot ultrarrealista del mundo, ha realizado exposiciones individuales en importantes galerías, y sus trabajos han suscitado debates sobre lo que significa ser creador.

2. Snappa (la mejor para gráficos en redes sociales)

a través de Snappa

La mayoría de las herramientas de diseño web te obligan a adivinar los tamaños para las diferentes plataformas, pero Snappa elimina por completo esta necesidad. La alternativa a Canva IA se centra específicamente en la creación de contenido para redes sociales, ofreciendo tamaños preestablecidos para todas las plataformas principales, desde historias de Instagram hasta tiras de LinkedIn.

Lo que hace que esta herramienta sea especialmente práctica es su integración con Buffer, que permite programar directamente sin tener que cambiar de aplicación. Sin embargo, la selección de plantillas sigue siendo limitada en comparación con otras plataformas de diseño más amplias.

Las mejores funciones de Snappa

Adapta diseños a más de 30 formatos de redes sociales al instante con la función Magic Resize .

Obtenga sugerencias para mejorar el diseño con la función integrada Graphics Autopilot .

Aplica los colores de la marca de forma coherente utilizando el almacenamiento de la paleta de colores del kit de marca.

Limitaciones de Snappa

Las herramientas de dibujo personalizadas con límite dificultan la creación de gráficos originales desde cero.

La biblioteca de plantillas se centra principalmente en las redes sociales y carece de opciones de diseño para impresión.

Sin funciones avanzadas de gestión de capas ni modos de fusión.

La selección de fuentes sigue siendo limitada en comparación con otras plataformas de diseño.

Precios de Snappa

Free

Pro: 15 $ al mes

Equipo: 30 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Snappa

G2: 4,6/5 (más de 35 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Snappa?

Una útil reseña en G2 lo explica muy bien:

La flexibilidad para trabajar con texto (ajustando estilos, colores y proporciones), la estructura de almacenamiento por proyectos y la facilidad para gestionar la plataforma son las cosas que más me gustan de Snappa a la hora de realizar la edición de mis materiales cuando tengo poco tiempo y no soy un experto en herramientas de diseño.

La flexibilidad para trabajar con texto (ajustando estilos, colores y proporciones), la estructura de almacenamiento por proyectos y la facilidad para gestionar la plataforma son las cosas que más me gustan de Snappa a la hora de realizar la edición de mis materiales cuando tengo poco tiempo y no soy un experto en herramientas de diseño.

📮 Información de ClickUp: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tus indicaciones. ¡Es la aplicación definitiva para el trabajo, que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

3. Fotor IA (la mejor para la mejora de fotos con IA)

a través de Fotor IA

La función AI Portrait de Fotor IA puede detectar rostros y aplicar mejoras con objetivos específicos, como blanqueamiento dental y suavizado de la piel. Más allá de la edición básica, la alternativa a Canva IA incluye un generador de arte que transforma las fotos en estilos artísticos utilizando indicaciones de texto.

Sin embargo, el procesamiento de IA puede ser lento durante las horas punta. Además, algunas funciones de edición avanzadas requieren suscripciones premium que se acumulan rápidamente.

Las mejores funciones de Fotor IA

Ajusta automáticamente la iluminación, el contraste y la saturación en función del contenido de la imagen con IA Scene Enhancement .

Restaure fotos en blanco y negro a todo color con su IA Photo Colorizer .

Elimine fondos complejos con herramientas de recorte basadas en IA que manejan detalles precisos.

Mejora la calidad de los retratos con retoques de piel impulsados por IA y mejoras en los rasgos faciales.

Limitaciones de Fotor IA

Compatibilidad limitada con formatos de archivo en comparación con el software profesional de edición de fotos.

Las capacidades de procesamiento por lotes están restringidas en los planes de nivel inferior.

Precios de Fotor IA

Free

Fotor Pro: 10,99 $ al mes.

Fotor Pro+: 23,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Fotor IA

G2: 4,2/5 (más de 320 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1035 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fotor IA?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Fotor añade una interfaz fácil de usar para facilitar el uso y la selección de herramientas de IA y generadores de imágenes. Las imágenes se pueden crear a partir de indicaciones, o puedes subir tus propias imágenes a partir de indicaciones y luego seleccionar filtros de IA para manipularlas o cambiarlas, incluyendo la adición de movimiento y efectos especiales. También puedes utilizarlo como herramienta de diseño para crear logotipos y otras ilustraciones. Yo suelo tomar lo que Fotor crea y luego lo modifico ampliamente utilizando técnicas tradicionales de diseño y edición de fotos.

Fotor añade una interfaz fácil de usar para facilitar el uso y la selección de herramientas de IA y generadores de imágenes. Las imágenes se pueden crear a partir de indicaciones, o puedes subir tus propias imágenes a partir de indicaciones y luego seleccionar filtros de IA para manipularlas o cambiarlas, incluyendo la adición de movimiento y efectos especiales. También puedes utilizarlo como herramienta de diseño para crear logotipos y otras ilustraciones. Yo suelo tomar lo que Fotor crea y luego lo modifico ampliamente utilizando técnicas tradicionales de diseño y edición de fotos.

4. Adobe Express (lo mejor para la coherencia de la marca)

a través de Adobe Express

A diferencia de las herramientas independientes para la colaboración de equipos de diseño, Adobe Express se integra a la perfección en el ecosistema Creative Cloud. Esta conexión permite el acceso instantáneo a la amplia biblioteca de Adobe Stock y a las bibliotecas Creative Cloud para los activos de marca.

La función Acciones rápidas de la alternativa a Canva IA se encarga de tareas comunes como eliminar fondos o cambiar el tamaño de las imágenes en cuestión de segundos.

Las mejores funciones de Adobe Express

Accede a la colección premium de Adobe Stock, con más de 200 millones de recursos, directamente en el editor.

Crea gráficos animados y contenido de vídeo utilizando herramientas de edición basadas en cronogramas.

Genera códigos QR directamente en los diseños para materiales de marketing impresos y digitales.

Limitaciones de Adobe Express

Se requiere una suscripción a Adobe Creative Cloud para acceder a plantillas personalizables premium e imágenes de archivo.

Funcionalidad offline limitada en comparación con las aplicaciones Creative Suite para escritorio.

Algunos usuarios informan de tiempos de carga más lentos cuando trabajan con archivos de imagen de gran tamaño.

Precios de Adobe Express

Free

Adobe Express Premium: 9,99 $ al mes.

Adobe Firefly Pro: 19,99 $ al mes.

Adobe Express Teams: 4,99 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Adobe Express

G2: 4,5/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1210 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Adobe Express?

Comentario real de una reseña de G2:

Me gusta usar Adobe Express cuando necesito diseñar algo sin ser diseñador gráfico. Es muy intuitivo y fácil de usar, además de que puedo crear diseños profesionales rápidamente. También me gusta mucho que tengan una IA que ayuda con la edición. Es una función muy útil.

Me gusta usar Adobe Express cuando necesito diseñar algo sin ser diseñador gráfico. Es muy intuitivo y fácil de usar, además de que puedo crear diseños profesionales rápidamente. También me gusta mucho que tengan una IA que ayuda con la edición. Es una función muy útil.

💡 Consejo profesional: Prueba el encadenamiento de indicaciones. Genera algo básico, luego describe lo que te gusta de ello y conviértelo en tu siguiente indicación.

5. Visme (la mejor para la visualización de datos)

a través de Visme

Mientras que otras herramientas de gestión de proyectos de diseño tratan los gráficos como algo secundario, Visme los integra en la experiencia principal. La plataforma tiene una conexión directa con los archivos de Hojas de cálculo de Google y Microsoft Excel, y actualiza los gráficos automáticamente cuando cambian los datos.

Su mapa interactivo permite seleccionar regiones para presentar datos geográficos. Sin embargo, la curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los usuarios que esperan una funcionalidad sencilla de arrastrar y soltar.

Las mejores funciones de Visme

Establece procesos de aprobación de flujos de trabajo de diseño gráfico sin fisuras para la colaboración en equipo.

Comience a grabar la pantalla directamente desde las presentaciones para crear contenido tutorial.

Controle los ajustes del cronograma de animación para crear secuencias de presentación complejas.

Limitaciones de Visme

La versión gratuita incluye la marca Visme en todo el contenido exportado.

Variedad limitada de plantillas fuera de los temas empresariales y educativos.

Las funciones de colaboración requieren suscripciones de nivel superior para equipos.

Precios de Visme

Free

Starter: 29 $ al mes

Pro: 59 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Visme

G2: 4,5/5 (más de 445 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 715 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Visme?

Según un crítico de G2:

Visme ofrece una interfaz increíblemente intuitiva con una amplia variedad de plantillas que facilitan la creación de presentaciones, infografías e informes profesionales. La funcionalidad de arrastrar y soltar, los recursos personalizables y los gráficos y tablas integrados ayudan a optimizar los flujos de trabajo de diseño, especialmente para equipos con diferentes niveles de experiencia en diseño gráfico.

Visme ofrece una interfaz increíblemente intuitiva con una amplia variedad de plantillas que facilitan la creación de presentaciones, infografías e informes profesionales. La funcionalidad de arrastrar y soltar, los recursos personalizables y los gráficos y tablas integrados ayudan a optimizar los flujos de trabajo de diseño, especialmente para equipos con diferentes niveles de experiencia en diseño gráfico.

🧠 Dato curioso: El artista británico Harold Cohen creó AARON, uno de los primeros programas de arte con IA, a principios de los años 70. Era capaz de dibujar de forma autónoma y Cohen lo consideró su socio artístico durante más de 40 años.

6. Figma IA (la mejor para el diseño colaborativo)

a través de Figma IA

La función Auto Layout de Figma IA ajusta automáticamente los diseños cuando cambia el contenido, manteniendo un espaciado y una alineación coherentes. Su sistema de componentes permite a los equipos crear elementos de diseño reutilizables que se actualizan en todas las instancias.

Sin embargo, la interfaz basada en el navegador puede resultar lenta al manejar archivos complejos con muchas mesas de trabajo. Además, las funciones de IA aún se encuentran en fase beta y, en ocasiones, producen resultados inconsistentes.

Las mejores funciones de Figma IA

Permite la colaboración en tiempo real, donde varios diseñadores realizan la edición simultánea con cursores en vivo.

Crea sistemas de diseño con componentes maestros que propagan los cambios en todas las instancias.

Genera variaciones de diseño con Make Design IA para crear prototipos rápidamente.

Desarrolla prototipos interactivos con transiciones avanzadas y microinteracciones.

Limitaciones de Figma IA

La función Make Code de Figma crea código React que a menudo está desorganizado y desincronizado con los diseños originales.

Si tu sistema de diseño tiene componentes no estándar, es posible que Figma IA no los interprete correctamente.

Precios de Figma IA

Free

Profesional Asiento de colaboración: 5 $/mes Asiento de desarrollo: 15 $/mes Asiento completo: 20 $/mes

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 15 $ al mes.

Asiento completo: 20 $ al mes

Organización (facturación anual) Asiento colaborativo: 5 $/mes Asiento de desarrollo: 25 $/mes Asiento completo: 55 $/mes

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 25 $ al mes.

Asiento completo: 55 $ al mes.

Enterprise (facturación anual) Licencia de colaboración: 5 $ al mes Licencia de desarrollo: 35 $ al mes Licencia completa: 90 $ al mes

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 35 $ al mes.

Asiento completo: 90 $ al mes

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 15 $ al mes.

Asiento completo: 20 $ al mes

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 25 $ al mes.

Asiento completo: 55 $ al mes.

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 35 $ al mes.

Asiento completo: 90 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Figma IA

G2: 4,7/5 (más de 1215 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 815 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Figma IA?

De una reseña de G2:

Lo que más me gusta es que es muy fácil de usar. Cualquier persona con conocimientos básicos de diseño se familiarizará rápidamente con él. Cuenta con numerosas herramientas en una sola, como la posibilidad de utilizar vectores e imágenes para la edición y el recorte de máscaras, lo cual se agradece. Hay herramientas un poco más complejas para otros tipos de tareas, pero necesitarás un tutorial. Para lo básico, es muy intuitivo.

Lo que más me gusta es que es muy fácil de usar. Cualquier persona con conocimientos básicos de diseño se familiarizará rápidamente con él. Cuenta con numerosas herramientas en una sola, como la posibilidad de utilizar vectores e imágenes para la edición y el recorte de máscaras, lo cual se agradece. Hay herramientas un poco más complejas para otros tipos de tareas, pero necesitarás un tutorial. Para lo básico, es muy intuitivo.

💡 Consejo profesional: Mantén un diario actualizado en ClickUp Docs. En serio. Anota lo que funcionó, lo que no funcionó y cualquier cosa extraña que se le ocurriera a la IA. Acelerará tu proceso mucho más que improvisar cada vez.

7. Piktochart (la mejor para la creación de infografías)

a través de Piktochart

En lugar de empezar con lienzos en blanco, Piktochart ofrece plantillas estructuradas específicas para el diseño de información. El editor basado en bloques de esta alternativa a Canva IA te permite intercambiar secciones de contenido sin tener que rediseñar todo el diseño. Su función de búsqueda de iconos incluye más de un millón de iconos organizados por categoría y estilo.

¿El inconveniente? Para exportar archivos de alta resolución es necesario tener una suscripción premium.

Las mejores funciones de Piktochart

Rellene gráficos a partir de datos de hojas de cálculo con eficientes herramientas de importación de datos.

Diseña infografías interactivas con elementos en los que se puede hacer clic y efectos al pasar el cursor.

Personaliza plantillas de marca que utilicen tu combinación de colores y fuentes.

Limitaciones de Piktochart

Personalización limitada en comparación con las herramientas de diseño de uso general.

Las funciones de colaboración se quedan atrás con respecto a otras alternativas a Canva IA, como ClickUp y Figma.

Precios de Piktochart

Particulares y empresas Gratis Pro: 29 $/mes por usuario Business: 49 $/mes por usuario Enterprise: Precio personalizado

Free

Pro: 29 $ al mes por usuario

Business: 49 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Profesores y estudiantes Gratis Educación: 39 $/mes por usuario (facturado anualmente) Campus: Precios personalizados

Free

Educación: 39 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Campus: Precios personalizados

Organizaciones sin ánimo de lucro Gratis Organizaciones sin ánimo de lucro: 60 $/mes por usuario (facturado anualmente)

Free

Sin ánimo de lucro: 60 $/mes por usuario (facturado anualmente)

Free

Pro: 29 $ al mes por usuario

Empresas: 49 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Free

Educación: 39 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Campus: Precios personalizados

Free

Sin ánimo de lucro: 60 $/mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Piktochart

G2: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 195 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Piktochart?

Aquí tienes una perspectiva de primera mano de una reseña de G2:

Es fácil y sencillo utilizar la aplicación, que permite crear infografías y presentaciones rápidamente y sin esfuerzo. Ofrece diseños que se pueden modificar y cambiar, personalizar el texto y la fuente, y añadir nuestras propias imágenes o las que proporciona la aplicación. Me permite organizar la información de forma adecuada simplemente arrastrando y soltando elementos y añadiendo textos, y cuenta con numerosas opciones gráficas que se pueden adaptar a cualquier tipo de datos.

Es fácil y sencillo utilizar la aplicación, que permite crear infografías y presentaciones rápidamente y sin esfuerzo. Ofrece diseños que se pueden modificar y cambiar, personalizar el texto y la fuente, y añadir nuestras propias imágenes o las que proporciona la aplicación. Me permite organizar la información de forma adecuada simplemente arrastrando y soltando elementos y añadiendo textos, y cuenta con un número de opciones gráficas que se pueden adaptar a cualquier tipo de datos.

8. Designs. ai (la mejor para diseños generados por IA)

a través de Designs.ai / IA

Designs. ai genera paquetes completos de marca a partir de simples descripciones de texto. La plataforma Logomaker IA crea múltiples variaciones de logotipos basadas en su sector y sus preferencias de estilo.

Su creador de vídeos puede producir vídeos de marketing utilizando guiones y elementos visuales generados por IA. Sin embargo, sus opciones de personalización para utilizar la IA en el diseño gráfico siguen siendo limitadas una vez que se han generado los conceptos iniciales.

Las mejores funciones de Designs.ai

Crea directrices de marca , incluyendo logotipos, paletas de colores y combinaciones de fuentes a partir de descripciones de texto.

Inicia Designmaker para producir automáticamente gráficos para redes sociales, tiras y materiales impresos.

Extraiga y aplique combinaciones de colores de imágenes de referencia cargadas con el comparador de colores.

Crea maquetas de sitios web utilizando diseños generados por IA basados en tu sector y tus preferencias.

Limitaciones de Designs.ai

La variedad de plantillas sigue siendo menor que la de las alternativas consolidadas de Canva.

El plan Free impone restricciones como la imposibilidad de descargar diseños, exportar determinados formatos y la falta de plantillas premium.

Incluso la generación de vídeos cortos puede llevar mucho tiempo, ya que algunos flujos de trabajo requieren varios minutos por Clip.

Precios de Designs.ia

Básico: 29 $ al mes

Pro: 69 $ al mes

Corporación: 199 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Designs.ai / IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Designs.ai?

Vea lo que opinó este crítico de G2:

Es una herramienta estupenda para soluciones de diseño rápidas y sencillas, puedes descargar fácilmente tu contenido y la experiencia de usuario es buena, tanto los principiantes como los expertos pueden aprovechar las herramientas que ofrece.

Es una herramienta estupenda para soluciones de diseño rápidas y sencillas, puedes descargar fácilmente tu contenido y la experiencia de usuario es buena, tanto los principiantes como los expertos pueden aprovechar las herramientas que ofrece.

9. Pixlr (la mejor para la edición rápida de fotos)

a través de Pixlr

Pixlr se ejecuta íntegramente en navegadores web, al tiempo que mantiene capacidades de edición profesionales. La plataforma ofrece modos de edición Express (simple) y Advanced (complejo) dentro de la misma interfaz.

Su herramienta AI Cutout maneja automáticamente selecciones complejas como el cabello y los objetos transparentes. Sin embargo, para guardar proyectos es necesario crear una cuenta, lo que algunos usuarios consideran un inconveniente.

Las mejores funciones de Pixlr

Procesa varias imágenes simultáneamente con ajustes idénticos utilizando el editor por lotes.

Utiliza la función Doble exposición para crear efectos creativos de fusión de fotos.

Integra el diseñador de plantillas para crear gráficos para redes sociales utilizando tus fotos editadas.

Limitaciones de Pixlr

La versión gratuita incluye anuncios frecuentes que interrumpen el flujo de trabajo de edición.

Almacenamiento en la nube con límite en comparación con las plataformas dedicadas a la gestión de fotos.

A pesar de ser fácil de usar para principiantes, la interfaz puede resultar intimidante e inconsistente, ya que algunos atajos de teclado no funcionan como se esperaba.

Precios de Pixlr

Prueba gratuita

Además: 2,49 $ al mes.

Premium: 9,99 $ al mes.

Equipo: 16,99 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Pixlr

G2: 4,4/5 (más de 730 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 115 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pixlr?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Una de las mayores ventajas de Pixlr es que guarda automáticamente el historial de trabajo, tanto en el navegador como en un archivo que se puede descargar. También destaco su diversidad de fuentes y el banco de imágenes gratuitas que ofrece, lo que me permite experimentar con diferentes estilos y crear desde cero algo sencillo, como un logotipo o una tira, o incluso proyectos más complejos.

Una de las mayores ventajas de Pixlr es que guarda automáticamente el historial de trabajo, tanto en el navegador como en un archivo que se puede descargar. También destaco su diversidad de fuentes y el banco de imágenes gratuitas que ofrece, lo que me permite experimentar con diferentes estilos y crear desde cero algo sencillo, como un logotipo o una tira, o incluso proyectos más complejos.

10. Design Wizard (la mejor para plantillas de marketing)

a través de Design Wizard

Design Wizard adapta automáticamente los diseños a múltiples plataformas publicitarias. Sus plantillas de vídeo incluyen gráficos animados optimizados para la interacción en las redes sociales.

Sin embargo, el estilo de las plantillas tiende hacia una estética corporativa que puede no ser adecuada para marcas creativas. Además, la biblioteca de fotos de archivo, aunque es grande, carece de la calidad de los servicios premium.

Las mejores funciones de Design Wizard

Navega por plantillas de campañas organizadas por objetivos de marketing, como la generación de clientes potenciales y el reconocimiento de marca.

Anima gráficos en movimiento utilizando plantillas preanimadas para contenido de vídeo en redes sociales.

Programa publicaciones en redes sociales directamente en múltiples plataformas desde la interfaz de diseño.

Limitaciones de Design Wizard

Las opciones de diseño personalizado son limitadas, lo que dificulta la creación de imágenes únicas o altamente personalizadas.

Los diseños gratuitos pueden incluir marcas de agua, y descargar uno suele costar créditos, incluso para realizar ediciones de diseños creados anteriormente.

Las opciones de alineación y ajuste a la cuadrícula son deficientes o inexistentes.

Precios de Design Wizard

Free

Pro: 9,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Design Wizard

G2: 4,3/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Design Wizard?

Una reseña lo expresa así:

Design Wizard es una app sencilla, rápida y fácil de usar. Como no tengo conocimientos de diseño, utilizo Design Wizard para crear publicaciones en redes sociales para diferentes plataformas. Lo mejor es que hay plantillas que se pueden utilizar. Tengo otras herramientas, pero sigo utilizando Design Wizard porque la actualizan constantemente y añaden nuevas imágenes y plantillas.

Design Wizard es una app sencilla, rápida y fácil de usar. Como no tengo conocimientos de diseño, utilizo Design Wizard para crear publicaciones en redes sociales para diferentes plataformas. Lo mejor es que hay plantillas que se pueden utilizar. Tengo otras herramientas, pero sigo utilizando Design Wizard porque la actualizan constantemente y añaden nuevas imágenes y plantillas.

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA en Canva para profesionales creativos

11. PicMonkey (la mejor para collages de fotos)

a través de PicMonkey

Mientras que la mayoría de los editores tratan los collages como una simple colocación de imágenes, PicMonkey ofrece sofisticados algoritmos de diseño. Las herramientas de retoque de la alternativa a Canva IA incluyen edición avanzada de retratos, como blanqueamiento dental y brillo de ojos.

Su colección Frames and Borders incluye opciones artísticas que complementan diversos estilos fotográficos.

Las mejores funciones de PicMonkey

Crea collages dinámicos utilizando algoritmos de diseño inteligentes que organizan automáticamente las fotos de forma atractiva.

Explora la biblioteca de gráficos, que se actualiza periódicamente con elementos de diseño de temporada y de tendencia.

Organiza y comparte proyectos de diseño con los miembros de tu equipo gracias a la función de hub.

Limitaciones de PicMonkey

Capacidades de edición de vídeo limitadas a pesar del énfasis del marketing en el contenido multimedia.

Menos herramientas avanzadas de manipulación de fotos en comparación con el software de edición profesional.

La exportación de imágenes a veces da lugar a resultados borrosos o pixelados.

No es ideal para el trabajo con varias imágenes o diseños en capas, ya que a menudo es necesario guardar uno y volver a importarlo para realizar la edición en otro.

Precios de PicMonkey

Prueba gratuita

Básico: 7,99 $ al mes.

Pro: 12,99 $ al mes.

Empresa: 23 $ al mes

Valoraciones y reseñas de PicMonkey

G2: 4,4/5 (más de 405 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre PicMonkey?

Esto es lo que dice una reseña de G2 sobre PicMonkey:

Con PicMonkey es fácil ajustar mis fotos al tamaño que necesito. Me gusta su opción de insertar marcas de agua diseñadas por mí en mis imágenes editadas para proteger la identidad de mis fotos. Puedo acceder a PicMonkey en cualquier momento porque es una herramienta en línea y, además, puedo compartir mis creaciones directamente en mis redes sociales.

Con PicMonkey es fácil ajustar mis fotos al tamaño que necesito. Me gusta su opción de insertar marcas de agua diseñadas por mí en mis imágenes editadas para proteger la identidad de mis fotos. Puedo acceder a PicMonkey en cualquier momento porque es una herramienta en línea y, además, puedo compartir mis creaciones directamente en mis redes sociales.

🔍 ¿Sabías que...? El 20,7 % de los artistas considera que mantener el proceso creativo como una verdadera colaboración entre humanos y IA es fundamental para crear arte que siga siendo fresco y atractivo.

Cambia de marcha y empieza a diseñar en ClickUp.

El trabajo creativo se ralentiza cuando los equipos tienen que buscar archivos, rebuscar entre mensajes o adivinar los últimos comentarios. Sin un sistema claro, las grandes ideas se pierden y los cronogramas se siguen retrasando.

ClickUp aporta estructura a cada parte del proceso de diseño. Los equipos pueden gestionar briefings, realizar el seguimiento de los cambios, asignar plazos y recopilar comentarios en un solo lugar. Las plantillas reducen el tiempo de configuración. Los documentos recopilan aportaciones sin confusión. Las pizarras blancas ofrecen a todos un espacio compartido para ponerse de acuerdo antes de comenzar la ejecución.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅