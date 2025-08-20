Cómo seguir paso a paso el proceso de diseño de productos

¿Crees que los grandes productos surgen de repentinos destellos de inspiración? Piénsalo de nuevo.

Detrás de cada interfaz de usuario perfecta, cada dispositivo wearable elegante o cada dispositivo doméstico inteligente que te encanta hay un proceso de diseño de producto cuidadosamente elaborado, construido a través de la iteración, la investigación y horas de ajuste por parte de diseñadores de productos obsesionados con cada detalle, hasta el último píxel.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, los equipos pasan de la idea a la ejecución, saltándose el trabajo preliminar fundamental. ¿El resultado?

Productos que se ven bien en el papel, pero fracasan en el mundo real. Tal vez sea una función que nadie usa. Tal vez sea un flujo que confunde a los usuarios. La verdad es que la mayoría de estos problemas se podrían haber evitado con un proceso de diseño sólido y un pensamiento crítico sobre el diseño.

Esta guía le acompaña en cada paso del proceso de diseño de productos, desde la identificación del problema adecuado hasta la investigación de la experiencia del usuario, la generación y el perfeccionamiento de ideas, la creación de prototipos, las pruebas y el traspaso al equipo de desarrollo.

Sin florituras. Solo los pasos esenciales y las herramientas adecuadas (¡hola, ClickUp!) que garantizan un intento correcto, tanto para productos físicos como digitales.

¿Qué es el proceso de diseño de productos?

Para los diseñadores de productos, el proceso de diseño de productos es un enfoque estructurado para resolver los problemas de los usuarios a través de un diseño funcional y visualmente atractivo. Se centra en crear productos que sean utilizables, deseables y factibles.

A lo largo del proceso, los diseñadores de productos equilibran la experiencia del usuario (UX), el diseño visual (UI) y las metas empresariales, a menudo trabajando de manera interdisciplinaria con gerentes de productos, ingenieros y partes interesadas.

El diseño de productos no se limita al aspecto estético del producto final. Se trata de garantizar que funcione bien, que sea accesible y funcional, y que se adapte al equipo de diseño. En esencia, el diseño de productos aúna investigación, planificación, creatividad y pruebas para crear algo valioso.

⭐️ Plantilla destacada La plantilla POE de diseño de productos de ClickUp proporciona un marco paso a paso para optimizar y estandarizar tu proceso de diseño de productos. Ayuda a los equipos a garantizar la coherencia, la claridad y la eficiencia desde la ideación hasta el lanzamiento, y asegura que todos los elementos de diseño se ajusten a los estándares y directrices de la marca. Obtenga una plantilla gratis Utiliza la plantilla POE de diseño de productos de ClickUp para aportar claridad, asignar la propiedad y garantizar la coherencia en todo el proceso de diseño de tus productos

Por qué es importante el proceso de diseño de productos ✨

Seguir un proceso de diseño de productos bien definido ofrece una serie de ventajas que contribuyen a crear productos exitosos y centrados en el usuario:

Mantiene a todos alineados

Un proceso claro garantiza que todos los miembros del equipo, desde los diseñadores y desarrolladores hasta las partes interesadas, compartan una comprensión común de las metas. Esta alineación reduce la confusión, fomenta la colaboración y agiliza la toma de decisiones a lo largo del proyecto.

Ayuda a detectar problemas de forma temprana

Al validar las ideas mediante la investigación, la creación de prototipos y las pruebas con usuarios en las primeras fases del proceso, los equipos pueden identificar posibles problemas antes de que se conviertan en costosos o requieran mucho tiempo. La detección temprana de defectos o desajustes reduce el riesgo de revisiones importantes más adelante. Garantiza que el producto satisfaga las necesidades reales de los usuarios

Un enfoque centrado en el usuario basa el proceso de diseño en conocimientos del mundo real, lo que garantiza que el producto final resuelva problemas significativos para su público objetivo. Esto aumenta la satisfacción del usuario, las tasas de adopción y el intento correcto del producto en general. Equilibra la estética con la funcionalidad

Un buen diseño no solo se basa en el aspecto de un producto, sino también en cómo funciona. El proceso ayuda a los diseñadores de UX a crear productos visualmente atractivos sin comprometer la usabilidad, la accesibilidad o el rendimiento.

Ahorra tiempo y dinero a largo plazo

Aunque al principio pueda parecer que lleva mucho tiempo, seguir un proceso de diseño estructurado minimiza el esfuerzo innecesario y reduce la probabilidad de tener que realizar costosos rediseños. Al crear el producto adecuado desde el principio, los equipos evitan retrasos y gastos innecesarios.

👀 ¿Sabías que...? Saltarse las pruebas con usuarios en las primeras fases de un proyecto en Vanguard provocó una revisión inesperada del diseño a mitad del desarrollo. Esto no solo retrasó los cronogramas, sino que también aumentó considerablemente el presupuesto. Invertir en revisiones exhaustivas del diseño en las primeras fases ayuda a detectar posibles problemas antes de que se conviertan en errores costosos.

Fases del proceso de diseño de productos

El proceso de diseño de productos suele pasar por cinco fases clave: investigación, ideación, creación de prototipos, pruebas e implementación. Cada fase se basa en la anterior para garantizar que el producto mínimo viable esté centrado en el usuario, sea funcional y eficaz.

A continuación, se ofrece un desglose sencillo de cada paso del proceso de diseño de productos:

1. Comprenda el problema

Antes de empezar a diseñar cualquier cosa, es necesario descubrir por qué existe el producto o la función. Esta fase sienta las bases, aclarando las dificultades del usuario, el objetivo de la empresa y las limitaciones. Sin una definición sólida del problema, incluso los mejores diseños se quedarán cortos.

🎯 Pregúntate:

¿Qué problema estamos resolviendo y cómo se está experimentando actualmente?

¿Quiénes son los que experimentan este problema con mayor frecuencia o gravedad?

¿Qué cambia si no resolvemos esto?

¿Estamos resolviendo un síntoma o la causa raíz?

¿Qué limitaciones internas (tecnológicas, de equipo, de tiempo) podrían figurar en la solución?

✅ Pendiente:

Entreviste a las partes interesadas para comprender las metas de la empresa. Hable con los gerentes de producto sobre las metas de ingresos o los problemas de pérdida de clientes relacionados con la para comprender las metas de la empresa. Hable con los gerentes de producto sobre las metas de ingresos o los problemas de pérdida de clientes relacionados con la experiencia del usuario*

Revise los tickets de soporte anteriores y los comentarios de los usuarios. Identifique patrones, como usuarios finales que tienen dificultades para encontrar una función clave o que no entienden las instrucciones

Analiza los productos de la competencia. Compara los flujos de incorporación e identifica en qué aspectos los competidores orientan mejor o peor a los usuarios finales

Defina métricas de intento correcto para resolver este problema. Reducir el tiempo de generación de valor, aumentar el NPS o reducir las tasas de error en las tareas

Cree un documento de descubrimiento compartido con el contexto clave. Resuma lo que ha aprendido hasta ahora y documente las hipótesis que deben comprobarse

💜 Así es como ClickUp puede ayudarte a resolverlo:

Centraliza los POE, la investigación, las notas de reuniones y las especificaciones con un formato completo y la colaboración en tiempo real del equipo con ClickUp Docs

Los documentos de ClickUp actúan como tu fuente centralizada de información durante el descubrimiento. Puedes:

Cree un documento con la «Descripción del problema» en el que se describan los puntos débiles de los usuarios, los perfiles afectados y las metas del proyecto

Crea un documento en tiempo real con páginas anidadas para entrevistas, citas, puntos de datos, etc.

Utilice comentarios y @menciones para involucrar a las partes interesadas y aclarar ideas

Enlaza el documento a las tareas y metas relevantes de ClickUp para facilitar la trazabilidad

Añade una sección de definiciones o glosario para reducir los malentendidos entre equipos

2. Realizar una investigación sobre los usuarios

Una vez que comprenda la vista interna del problema, es hora de validarlo con usuarios reales. La investigación de usuarios le ayuda a generar empatía, descubrir necesidades no satisfechas de los usuarios y evitar suposiciones falsas que a menudo descarrilan el diseño final del producto más adelante.

🗣️ Pregúntate:

¿Qué está causando fricciones en el mapeo actual del recorrido del usuario?

¿Estamos escuchando problemas diferentes en distintos segmentos?

¿Qué soluciones alternativas han inventado los usuarios? ¿Están resolviendo problemas que ni siquiera sabíamos que existían?

¿Los usuarios abandonan el producto en determinadas fases?

¿Qué comportamientos de los usuarios contradicen lo que dicen?

✅ Pendiente:

Realice encuestas para recopilar datos cuantitativos generales. Utilice Utilice los formularios de ClickUp para preguntar: «¿Qué es lo más frustrante de utilizar la función X?»

Realice entrevistas individuales para comprender las necesidades de los usuarios. Preste atención a las vacilaciones o a la terminología confusa mientras los usuarios describen su flujo de trabajo

Analice el comportamiento a través de grabaciones de sesiones o mapas de calor. Identifique si los usuarios se saltan pasos clave o tienen dificultades con la navegación

Revisa los foros de la comunidad, las redes sociales o las reseñas de la tienda de aplicaciones. Busca temas recurrentes en las quejas o elogios que puedan indicar oportunidades de diseño

Segmente la información por persona o caso de uso. Los autónomos y los equipos pueden necesitar flujos o niveles de personalización muy diferentes

💜 Así es como ClickUp puede ayudarte a resolverlo:

Crea formularios estructurados para registrar revisiones de POE, capturar comentarios o recibir solicitudes de diseño directamente en tu flujo de trabajo con ClickUp Forms

Los formularios de ClickUp te ayudan a recopilar datos estructurados y convertir automáticamente las respuestas en tareas procesables.

Cree formularios con menús desplegables personalizados, etiquetas de prioridad o lógica condicional para agrupar información

Utiliza las automatizaciones de ClickUp para dirigir los envíos a listas de tareas con rótulos de estado como «Por analizar» o «Información crítica»

Etiqueta cada respuesta con un perfil de usuario y una fase del recorrido para una segmentación clara de los clientes

Convierta los problemas de alta prioridad en subtareas en un documento de «Aprendizaje de la investigación»

3. Genera ideas

Ahora es el momento de convertir los conocimientos en ideas. La ideación se basa en el pensamiento divergente: se trata de proponer muchas soluciones posibles, aunque al principio parezcan poco realistas.

💡 Pregúntate:

¿Cuál es la solución más audaz que podríamos probar?

¿Qué ideas resuelven los problemas más acuciantes de los usuarios?

¿Estamos pensando en casos extremos o solo en el camino ideal?

¿Qué ideas son viables teniendo en cuenta nuestras limitaciones?

✅ Pendiente:

Organice talleres de lluvia de ideas (Crazy 8s, How Might We, método SCAMPER) con diversos roles. Incorpore al equipo de marketing o soporte para obtener información más allá del equipo de diseño y crear historias de usuario eficaces

Utilice las indicaciones «¿Cómo podríamos?» para enmarcar el reto. «¿Cómo podríamos reducir el abandono durante la incorporación sin abrumar a los nuevos usuarios?»

Esboza flujos rápidos o patrones de interfaz de usuario en una pizarra. Visualiza un diseño revisado del panel con módulos plegables

Agrupa las ideas en temas utilizando mapas de afinidad. Agrupa las notas adhesivas de una sesión de pizarra en grupos como «Confianza», «Velocidad» o «Personalización»

💜 Así es como ClickUp puede ayudarte a resolverlo:

Utiliza las pizarras de ClickUp para visualizar ideas y flujos de trabajo en tiempo real

Las pizarras de ClickUp actúan como lienzos visuales interactivos donde los equipos pueden intercambiar ideas, correlacionar flujos de trabajo y colaborar en tiempo real, todo en un solo lugar.

Cómo utilizar las pizarras de ClickUp:

Facilita sesiones de brainstorming en tiempo real con los miembros del equipo durante los sprints de ideación. Añade notas adhesivas, emojis, texto y figuras para capturar rápidamente una amplia gama de ideas

Agrupa las ideas por temas utilizando códigos de colores o grupos (por ejemplo, «mejoras de la experiencia de usuario», «limitaciones técnicas»)

Dibuje flechas y conectores para correlacionar visualmente flujos, recorridos de usuarios o árboles de decisión

Convierte las notas adhesivas en tareas directamente, reduciendo la fricción en el traspaso y mejorando la trazabilidad

Incruste enlaces a documentos de investigación de usuarios y de mercado, prototipos o citas de usuarios directamente en el tablero

Documente rápidamente los logros, los retos y los siguientes pasos durante las retrospectivas

Invite a las partes interesadas a comentar de forma asíncrona los conceptos o los diagramas de flujo

Correlacione las funciones del producto, los recorridos de los usuarios o los flujos de contenido con una estructura clara en forma de árbol utilizando los mapas mentales de ClickUp

También puedes probar los mapas mentales de ClickUp. Te ayudan a organizar y visualizar tus ideas, funciones y flujos de trabajo en forma de diagramas jerárquicos y ramificados que evolucionan a medida que crece tu pensamiento.

Cómo utilizar los mapas mentales de ClickUp:

Estructura las grandes ideas en jerarquías lógicas. Ejemplo: «Incorporación del usuario» → «Primeros 5 minutos» → «Formulario de registro», «Tutorial», «Estado vacío»

Cree diagramas de arquitectura para flujos de usuarios, navegación o arquitectura de la información

Resalte las dependencias o subfunciones con ramas (por ejemplo, «Generador de informes» → «Filtros», «Exportar», «Guardar automáticamente»)

Arrastra y suelta ramas para reorganizar fácilmente las ideas a medida que cambia el alcance

Visualice las opciones de versiones o las rutas A/B en un árbol de toma de decisiones

Conecta los nodos de los mapas mentales directamente a las tareas o documentos de ClickUp para facilitar la ejecución

Comparte tu mapa con equipos multifuncionales para alinear la estructura antes de comenzar el diseño

4. Crear prototipos

Crea versiones preliminares de tu producto, como bocetos o maquetas digitales. Esto te ayudará a probar ideas sin tener que crear el producto completo. También puedes utilizar herramientas de IA para el diseño gráfico (como ClickUp Brain) para generar los elementos visuales adecuados.

✏️ Pregúntate:

¿Qué hipótesis estoy probando con este prototipo?

¿Puede un nuevo usuario comprender y completar la tarea principal?

¿En qué puntos podrían quedarse atascados los usuarios sin pedir ayuda?

¿Nos estamos centrando en la lógica del flujo o en pulir la interfaz de usuario en esta fase?

✅ Pendiente:

Borradores de wireframes y prototipos en los que se puede hacer clic. Un prototipo de Figma que muestra un flujo de creación de tareas rediseñado

Escribe textos UX realistas con ClickUp Brain. Genera CTA alternativos como «Empezar ahora», «Probar sin registrarse», etc.

Estados de error simulados, estados de carga y casos extremos. ¿Qué ocurre si no se encuentran resultados o no hay conexión (a Internet)?

Diseña pensando en la accesibilidad y la adaptabilidad móvil. Asegúrate de que los ratios de contraste y los objetivos táctiles sean utilizables en dispositivos táctiles

Colabore con el equipo de producto y contenido desde el principio. Póngase de acuerdo en la terminología, como «proyecto» frente a «campaña», para reducir la carga cognitiva

💜 Así es como ClickUp puede ayudarte a resolverlo:

Genera resúmenes creativos, automatiza tareas y obtén información en segundos para el proceso de desarrollo de productos con ClickUp Brain

ClickUp Brain, el asistente de IA más completo y contextual del mundo, te permite acelerar la creación de prototipos generando ideas de contenido útiles y texto provisional. Puedes:

Pide a Brain que redacte mensajes de estado vacío, información sobre funciones o pantallas de bienvenida

Utilice la IA para reescribir instrucciones largas en un lenguaje más sencillo

Genera textos UX que se adapten a tu tono y contexto

💡 Consejo profesional: Con ClickUp Brain MAX, tu compañero de IA de escritorio, no estás limitado a lo que hay dentro de ClickUp: puedes conectar datos de tus otras aplicaciones y dejar que la IA trabaje con una visión completa. Imagina diseñar un prototipo de una nueva función: Brain MAX puede extraer los puntos débiles de los clientes a partir de los tickets de soporte en Zendesk, obtener información de los comentarios sobre el producto en Slack o Jira y, a continuación, generar texto contextual para la experiencia de usuario, como estados vacíos, información sobre herramientas o mensajes de bienvenida, que reflejen las necesidades reales de los usuarios. Así es como funciona:

5. Prueba con los usuarios

Deja que los usuarios prueben tu prototipo. Observa cómo lo utilizan y hazles preguntas.

🔍 Pregúntate:

¿Dónde tienen dificultades los usuarios y por qué?

¿Los usuarios interpretan las funciones tal y como pretendíamos?

¿Qué sorpresas surgieron durante las pruebas?

¿Qué comentarios son los más importantes para actuar?

Analiza los datos de envío de formularios en tiempo real y obtén información de IA con ClickUp

✅ Pendiente:

Realice pruebas moderadas y no moderadas. Asigne 5 tareas a los usuarios y observe sus acciones y vacilaciones

Registra las tasas de finalización de tareas. Por ejemplo, ¿8 de cada 10 usuarios completaron el proceso de pago? ¿Cuánto tiempo tardaron?

Haz preguntas después de las tareas a través de los formularios de ClickUp , como «¿Qué te ha confundido de esta pantalla?». También puedes analizar y resumir las respuestas de los formularios con la información de IA de ClickUp Brain

Clasifica los problemas según su gravedad y repetición / periodicidad. Por ejemplo, si el 70 % de los probadores no encuentra un botón, es una prioridad alta

Convierte los comentarios en tareas para la iteración del diseño. Crea subtareas para cada problema importante de usabilidad con enlaces relevantes de Figma, manualmente o simplemente indicando a ClickUp Brain que lo haga automáticamente por ti

🧠 Dato curioso: Diversos métodos de pruebas con usuarios pueden revelar puntos débiles ocultos en el proceso de diseño del producto antes de su lanzamiento, lo que ahorra tiempo y presupuesto. ¡Un simple ajuste en un botón redujo las consultas al soporte al cliente en un 25 %!

6. Finaliza el diseño y entrégalo

Una vez que el diseño funcione bien, perfecciónalo y pásalo a los desarrolladores. Asegúrate de que tengan todos los detalles que necesitan.

🤝 Pregúntate:

¿Se cubren todos los estados de interacción: predeterminado/a, al pasar el cursor, error, carga?

¿Entienden los desarrolladores por qué se tomó cada decisión de diseño?

¿Están documentadas al 100 % las especificaciones, los comportamientos y los textos?

¿Tenemos un ciclo de retroalimentación para aclarar cuestiones de desarrollo?

✅ Pendiente:

Finaliza los diseños con notas y casos extremos. Comportamiento al pasar el cursor por los botones, lógica para estados vacíos

Organice una sesión informativa con los desarrolladores. Explique los motivos que hay detrás de la jerarquía del diseño o la ubicación de las pestañas

Utiliza el chat de ClickUp para resolver las dudas de última hora. Por ejemplo, «¿Debería aparecer esta información emergente al pasar el cursor o tras 2 segundos de inactividad?». Por ejemplo, «¿Debería aparecer esta información emergente al pasar el cursor o tras 2 segundos de inactividad?».

Enlaza todos los activos (Figma, documentos, especificaciones) en un solo lugar. Centralizados en una sola tarea o carpeta Epic

Realiza un seguimiento en tiempo real de las preguntas de desarrollo, los cambios de diseño y las incidencias de control de calidad

💜 Así es como ClickUp puede ayudarte a resolverlo:

Mantén los comentarios y las discusiones en contexto, adjuntos a tareas, documentos o listas, sin cambiar de herramienta con el chat de ClickUp

ClickUp Chat es una función de mensajería en tiempo real integrada en las tareas y los documentos. Hace que la colaboración con desarrolladores, redactores o control de calidad sea más fluida y contextual.

Cómo usar el chat de ClickUp:

Discute las consultas sobre traspasos sin tener que recurrir a Slack o al correo electrónico

Comparte enlaces de Figma o tutoriales de Loom dentro de hilos de tareas

Haz preguntas aclaratorias (por ejemplo, «¿Debería desplazarse o paginarse?»*) durante el traspaso del desarrollo

Utilice hilos para separar las discusiones por tema (por ejemplo, copia frente a capacidad de respuesta)

Mantenga un registro documentado de las decisiones, los comentarios y las versiones de los archivos

Utiliza reacciones, etiquetas y menciones para gestionar la urgencia y la propiedad

7. Sigue mejorando

Después del lanzamiento, sigue escuchando los comentarios. Observa cómo interactúan los usuarios objetivo con el producto y encuentra formas de mejorarlo.

🚀 Pregúntate:

¿Cómo interactúan ahora los usuarios objetivo con nuestro producto?

¿Qué comentarios están surgiendo a través del soporte o las reseñas?

¿Qué debemos optimizar en nuestro próximo sprint?

✅ Pendiente:

Supervisa los índices de interacción y abandono

Realice un seguimiento de los tickets de soporte y las áreas de fricción

Realice auditorías de UX y sesiones de feedback periódicas

💡 Consejo profesional: Durante la fase de ideación, limita a tu equipo a una ronda de 20 minutos «solo para malas ideas» antes de pasar a los conceptos reales. Esto abre el pensamiento creativo, ayuda a descubrir direcciones inesperadas y reduce la presión por ser perfecto, lo que a menudo conduce a mejores ideas finales.

Cómo integrar los comentarios y las iteraciones

Ningún diseño es perfecto a la primera. Los mejores productos pasan por muchas rondas de comentarios y cambios. A continuación te explicamos cómo hacerlo bien:

Pruebe pronto y con frecuencia: No espere hasta el final para mostrar su diseño a los usuarios objetivo. Conozca sus opiniones desde el principio

Recopila comentarios de forma clara: haz preguntas sencillas, toma notas y organiza tus conclusiones

Mantén una actitud abierta ante los cambios: los comentarios pueden ser duros, pero son la forma de mejorar. Mantén la curiosidad y no te pongas a la defensiva

Realice pequeñas actualizaciones con frecuencia: No espere para hacer grandes cambios, mejore las cosas poco a poco a medida que avanza

Las herramientas adecuadas aceleran el proceso de diseño, mejoran la colaboración, reducen la confusión y le ayudan a crear productos más inteligentes y fáciles de usar.

Desde esbozar ideas hasta recopilar comentarios de los usuarios, aquí tienes algunas herramientas esenciales que cubren todos los aspectos de la gestión del flujo de trabajo creativo:

1. Figma (ideal para el diseño colaborativo en tiempo real y la creación de prototipos en equipos distribuidos)

a través de Figma

Figma es una de las herramientas más populares para el diseño de UI/UX, y por una buena razón. Está basada en la nube, lo que significa que todo tu equipo puede diseñar, revisar y dar feedback en tiempo real.

Tanto si estás creando flujos de trabajo de diseño web, wireframes, prototipos de alta fidelidad o compartiendo sistemas de diseño, Figma lo mantiene todo en un solo lugar y accesible para todos los equipos.

2. Sketch (ideal para crear diseños de interfaz de usuario limpios y escalables con un potente ecosistema de complementos) (solo para Mac)

vía Sketch

Sketch, uno de los favoritos desde hace mucho tiempo entre los usuarios de Mac, es conocido por su interfaz limpia y su enfoque en el diseño de la interfaz de usuario. Es ideal para crear pantallas estáticas, sistemas de diseño y maquetas con píxeles perfectos.

Aunque no ofrece colaboración en tiempo real como Figma, se integra bien con herramientas como Zeplin para el traspaso a los desarrolladores y es compatible con una amplia biblioteca de complementos.

3. Adobe XD (ideal para la creación de prototipos interactivos y animaciones dentro de Adobe Creative Suite)

a través de Adobe XD

Adobe XD combina el diseño y la creación de prototipos en una sola herramienta. Puedes crear maquetas interactivas con transiciones, animaciones e interacciones de voz, todo ello en un entorno Adobe familiar. Es una opción sólida para equipos que ya utilizan otros productos de Adobe, como Photoshop o Illustrator.

📮 Información de ClickUp: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una app para el trabajo que lo tiene todo, como ClickUp, la gestión de proyectos, la mensajería, el correo electrónico y el chat se unen en un solo lugar. Es hora de centralizar y dinamizar

4. Miro (ideal para la lluvia de ideas en fases iniciales, mapas mentales y colaboración visual)

vía Miro

Miro, una pizarra digital creada para la colaboración, ayuda a los equipos a intercambiar ideas, planificar y visualizar ideas juntos en tiempo real.

Es perfecta para las primeras fases del proceso de diseño del proyecto, como mapas de recorrido del usuario, diagramas de afinidad y talleres con las partes interesadas. Con notas adhesivas, plantillas y actualizaciones en tiempo real, ayuda a los equipos a capturar ideas desordenadas y organizarlas en planes viables.

🧠 Dato curioso: El valor que una función añade al diseño de un producto es clave para decidir si se mantiene o se elimina. ¿Recuerdas a Clippy, el asistente en forma de clip de Microsoft Word? A pesar de su potencial, Clippy se convirtió más en una distracción que en una ayuda, ya que no satisfacía las necesidades de los usuarios. Su mala implementación lo convirtió en el objetivo del humor tecnológico de la generación millennial

5. Notion (ideal para organizar la investigación, la documentación del diseño y el uso compartido de conocimientos en todo el equipo)

a través de Notion

Notion es un entorno de trabajo flexible que te permite realizar estudios de mercado, crear documentación, realizar un seguimiento de las tareas y compartir documentos de diseño de software con tu equipo de producto. Es muy útil para almacenar resúmenes de entrevistas con usuarios, decisiones de diseño y registros de comentarios en un lugar centralizado.

💡 Consejo profesional: Prueba varias herramientas de diseño de productos con tu equipo antes de confirmar tu elección. Muchas ofrecen planes Free o versiones de prueba, lo que te permite explorar fácilmente cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades.

Estas herramientas destacan cuando se utilizan conjuntamente, ya que cada una aborda una fase diferente del proceso de diseño creativo, desde la planificación inicial y la ideación hasta las pruebas de usabilidad y el traspaso al equipo de desarrollo.

O puedes olvidarte de hacer malabarismos con varias apps y utilizar una plataforma que lo cubre todo: ClickUp.

Integración de ClickUp para un diseño de productos eficiente

Gestiona todo el proceso de diseño de productos con facilidad, utilizando la plataforma de gestión de proyectos ClickUp Design

Dar vida a un producto a través de un gran diseño requiere más que creatividad. Es necesario combinar coordinación, claridad, gestión de equipos creativos y comunicación interfuncional.

Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp ofrece un hub central donde los equipos de diseño pueden estar al tanto de sus tareas, alinearse con las partes interesadas e iterar más rápido, todo sin perder de vista los detalles. Aquí tienes una introducción rápida:

No es de extrañar que organizaciones líderes como Powerflex utilicen ClickUp para mantener a sus equipos de diseño libres de caos y alineados con las tendencias del mercado.

En el centro de esa eficiencia se encuentra el entorno de trabajo de gestión de proyectos de diseño de ClickUp, creado específicamente para flujos de trabajo de desarrollo de productos creativos. Ayuda a los equipos de diseño a correlacionar los cronogramas de los proyectos mediante herramientas visuales como diagramas de Gantt y cronogramas, para que todos sepan qué hay que hacer, cuándo y cómo se conectan las tareas.

Organiza todas las tareas de diseño, los bucles de retroalimentación y las revisiones en un solo lugar con ClickUp

Puede asignar la propiedad etiquetando a miembros específicos del equipo en las tareas, lo que garantiza una responsabilidad clara en los objetivos empresariales en las diferentes fases del proceso de diseño del producto, desde la conceptualización inicial y la creación de wireframes hasta los comentarios, las revisiones y la entrega final.

Cada tarea puede incluir listas de control detalladas, archivos adjuntos, comentarios y campos personalizados, lo que facilita la gestión de todas las fases del ciclo de diseño en un solo lugar, con total transparencia y control.

Colabora con las partes interesadas mediante la revisión y los comentarios en tiempo real en ClickUp

Los diseñadores pueden enlazar activos, adjuntar archivos Figma directamente a las tareas y comentar los elementos visuales en tiempo real, de modo que los comentarios relevantes para el desarrollo del producto no se pierdan en los hilos de Slack o en las cadenas de correos electrónicos.

ClickUp también se integra perfectamente con tu pila de diseño. Las integraciones con Adobe Creative Cloud, Figma, InVision y otras herramientas creativas permiten a los diseñadores actualizar el trabajo, recibir comentarios y compartir el progreso sin cambiar de app, aplicación.

Para los equipos que trabajan con varios clientes o campañas, los diseños de paneles personalizados y las carpetas mantienen todo organizado, al tiempo que permiten actualizaciones rápidas del estado del proceso de desarrollo del producto.

Jakub Grajacar, director de marketing de STX Next, lo resume muy bien:

Antes de ClickUp, trabajar con nuestro departamento de Diseño de Productos solía ser un proceso bastante caótico: a menudo no tenían información clara sobre si las tareas aún estaban en revisión o si necesitaban más trabajo. Necesitábamos urgentemente un sistema que nos permitiera al jefe de Diseño de Productos y a mí obtener una panorámica de todo el proceso y controlar todo el trabajo en curso y las tareas pendientes.

Antes de ClickUp, trabajar con nuestro departamento de Diseño de Productos solía ser un proceso bastante caótico: a menudo no tenían información clara sobre si las tareas aún estaban en revisión o si necesitaban más trabajo. Necesitábamos absolutamente un sistema que nos permitiera a mí y al jefe de Diseño de Productos obtener una panorámica de todo el proceso y familiarizarnos con todo el trabajo en curso y las tareas pendientes.

En lugar de empezar desde una página en blanco, los diseñadores pueden utilizar las numerosas plantillas de ClickUp para obtener un borrador inicial o una indicación del concepto que les ayude a poner en marcha el proceso de diseño creativo. Esto resulta especialmente útil durante las fases de lluvia de ideas o de ideación inicial. Aquí tienes algunas para probar:

Plantilla de ClickUp para creatividad y diseño

Obtenga una plantilla gratis, gratuita/a Planifica cada fase del trabajo de diseño, desde el concepto hasta la entrega, en una sola vista con la plantilla de ClickUp para creatividad y diseño

ClickUp ofrece plantillas específicas para ayudar a los equipos de desarrollo de productos a ponerse en marcha rápidamente. La plantilla ClickUp Creative & Design es perfecta para agencias o equipos internos que gestionan múltiples entregables.

Incluye estados de tareas como «En revisión» y «Comentarios del cliente», vistas personalizadas para el seguimiento de campañas, aprobaciones de activos y planificación de sprints creativos, así como la posibilidad de automatizar recordatorios y ciclos de revisión para mantener la producción creativa en marcha.

Plantilla de diseño gráfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Asigna entregables y cronogramas a tu equipo de diseño con solo unos clics con la plantilla de diseño gráfico de ClickUp

Creada específicamente para diseñadores visuales, la plantilla de diseño gráfico de ClickUp incluye listas para el desarrollo de conceptos, la creación de activos y la creación de marcas. Es compatible con el uso compartido de archivos, se integra con herramientas de diseño e incluye espacios para hilos de comentarios, lo que facilita la colaboración entre equipos remotos.

Retos en el proceso de diseño de productos y cómo superarlos

El proceso de diseño de productos rara vez es una línea recta. Es un camino sinuoso que figura las necesidades de los usuarios, las metas de la empresa y las limitaciones en constante evolución.

A lo largo del camino, los equipos se enfrentan a retos persistentes que pueden descarrilar el progreso o diluir el resultado.

Ambiguidad en los requisitos: Los diseñadores suelen empezar con requisitos incompletos, poco claros o en constante cambio. Esto crea confusión sobre lo que se está creando y por qué, lo que conlleva un esfuerzo innecesario y el incumplimiento de las expectativas de los usuarios

Comentarios contradictorios de las partes interesadas: A menudo, las distintas partes interesadas aportan comentarios con prioridades diferentes, lo que lleva al diseño en direcciones opuestas. Sin un proceso de toma de decisiones claro, esto provoca retrasos y compromete la visión

Énfasis excesivo en la estética: Teams a veces prioriza demasiado pronto el acabado visual, centrándose en el aspecto de las cosas en lugar de en su función y su impacto en la satisfacción del usuario. Esto conduce a iteraciones interminables sin resolver el problema fundamental del usuario

Falta de comunicación entre departamentos: La falta de coordinación entre los equipos de diseño, producto e ingeniería suele provocar retrasos, repetición del trabajo y experiencias fragmentadas para los usuarios. Sin un entendimiento común, se pierde el contexto crítico

Bucles de retroalimentación que nunca terminan: La falta de fases de revisión definidas atrapa a los equipos en ciclos continuos de retroalimentación sin un punto final claro, lo que provoca incumplimientos de plazos y agotamiento de los diseñadores

👀 ¿Sabías que... Algunos equipos de operaciones de diseño han experimentado un aumento del 20 % en la satisfacción tras cambiar a ClickUp.

Cómo mantener el rumbo en el proceso de diseño

Cuando los cronogramas se alargan o el diseño pierde su dirección, no suele ser porque las personas no estén trabajando duro, sino porque están resolviendo el problema equivocado en el momento equivocado.

Para mantenerse en el buen camino, los equipos necesitan algo más que cronogramas y herramientas. Necesitan puntos de control de diseño que implementen las decisiones y eviten el trabajo innecesario.

Así es como se ve en la práctica:

🧭 Vincula cada fase del diseño a una descripción del problema

No avance sin acordar el problema que está resolviendo. Reformule el problema en cada fase (estructura, prototipo, diseño visual) para mantener las discusiones centradas y evitar caer en un sinfín de «qué pasaría si...»

🧠 Dato curioso: Combinar este enfoque con una herramienta todo en uno como ClickUp puede reducir el tiempo de solicitud de diseño en un 33 %.

✅ Aplique la regla de «una ronda, una decisión»

En lugar de recopilar comentarios sin fin, estructura las revisiones con criterios de decisión claros. Una ronda de comentarios = una decisión tomada. Todo lo que quede sin resolver pasa a la lista de tareas pendientes, no vuelve al sprint actual.

🧊 Congela los requisitos a mitad del sprint

Los equipos de producto y diseño suelen desviarse del camino cuando surgen nuevas funciones o «cambios rápidos» a mitad del proceso. Establece una regla: tras el inicio, no se permitirán cambios en los requisitos durante dos semanas, salvo que se trate de un impedimento crítico.

🚩 Utiliza una columna «Bandera roja» en tu tablero de tareas de diseño

Añade un espacio dedicado a los obstáculos, las aportaciones sin resolver de las partes interesadas o los comentarios contradictorios. Esto permite detectar los problemas de forma temprana y señala cuándo una tarea de diseño necesita atención inmediata de varios departamentos.

Los equipos pierden días perfeccionando pantallas que nunca se lanzan. Establezca como norma no publicar maquetas de alta fidelidad hasta que la versión de baja fidelidad del producto final haya sido validada por el público objetivo o aceptada internamente. Céntrese en la claridad, no en las paletas de colores.

Diseña tus productos para que tus intentos sean correctos con ClickUp

El proceso de diseño de productos requiere una dirección clara en cada fase, desde la investigación exhaustiva y la ideación hasta la creación de prototipos y la implementación final. Cada paso se basa en el anterior, y mantener la organización en todo momento puede marcar la diferencia en la calidad del resultado final.

ClickUp ayuda a eliminar los obstáculos comunes que interrumpen este flujo. Con funciones como flujos de trabajo personalizables, tableros de gestión de tareas, colaboración en tiempo real y integraciones sencillas, ClickUp mantiene todo, desde los planes de investigación hasta los comentarios sobre el diseño, en un solo lugar.

Garantiza que su equipo se mantenga alineado y productivo, independientemente de la complejidad de los requisitos de gestión de proyectos creativos.

Si estás listo para simplificar tu proceso de diseño, ClickUp puede ayudarte a mantenerte organizado y enfocado. ¡Regístrate gratis ahora!