los 10 mejores competidores y alternativas de Wiz para la seguridad en la nube en 2025

¿Wiz le ofrece una visibilidad sólida, pero se queda corto en cuanto a la corrección en tiempo real, la telemetría a nivel de host o el análisis del tráfico de red?

No es el único que se ha dado cuenta de las deficiencias.

A medida que los entornos en la nube se vuelven cada vez más complejos, los equipos de seguridad necesitan herramientas que identifiquen los riesgos y ayuden a mitigarlos.

En esta entrada del blog se analizan algunos de los mejores competidores de Wiz que cubren esas carencias. Quédese hasta el final para ver cómo ClickUp (sí, ¡la plataforma de productividad!) ofrece compatibilidad con una colaboración eficiente en materia de seguridad en la nube. 🔐

¿Qué debe buscar en los competidores de Wiz?

Cuando explore las principales alternativas a Wiz, comience por identificar las deficiencias específicas de la gestión de sus proyectos de seguridad. La solución adecuada abordará directamente esas deficiencias y reforzará su estrategia de seguridad general. Estas son algunas de las funciones que debe tener en cuenta:

Telemetría de host basada en agentes: Busque competidores de Wiz que implementen agentes ligeros para capturar la actividad de procesos, archivos y registros y obtener un análisis forense más completo

*flujos de trabajo de corrección automatizados: Priorice las plataformas que se integran con sistemas de tickets y aplican automáticamente correcciones o actualizaciones de políticas

Análisis del tráfico de red: elige herramientas que incorporen inspección continua del tráfico y detección de anomalías en las nubes privadas virtuales (VPC)

Engaño y honeypots: Evalúe soluciones con implementación nativa de honeypots para atrapar a los atacantes y descubrir movimientos laterales

SBOM avanzado y análisis de la cadena de suministro: considere proveedores que correlacionen la lista completa de materiales del software (SBOM) y señalen las vulnerabilidades ascendentes

*panel y (elaboración de) informes personalizados: Encuentre alternativas a Wiz con widgets de arrastrar y soltar, métricas personalizadas e informes de marca blanca

*soporte local y heredado/a: Elija un proveedor que ofrezca agentes tanto en la nube como locales para obtener una cobertura uniforme en entornos híbridos o heredados/a

Competidores de Wiz de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa de todos los competidores y alternativas de Wiz. 📊

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* Palo Alto Prisma nube Seguridad en la nube integral y DevSecOps para organizaciones medianas y grandes Gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM), protección de la carga de trabajo en la nube (CWPP), gestión de derechos de infraestructura en la nube (CIEM) y priorización de riesgos basada en IA Precios personalizados Lacework Detección de anomalías de comportamiento con polígrafo y visibilidad completa para organizaciones medianas y corporaciones Detección de anomalías basada en el comportamiento, priorización de riesgos, comprobaciones de cumplimiento automatizadas Precios personalizados Orca Seguridad Gestión de vulnerabilidades sin agentes para pequeñas y medianas empresas con entornos de nube Priorización rica en contexto, visualización de rutas de ataque, tecnología SideScanning Precios personalizados Tenable Amplia gestión de vulnerabilidades en entornos nube y locales para corporaciones CSPM, análisis unificado de vulnerabilidades, seguridad de la infraestructura como código (IaC) Precios personalizados Aqua Seguridad Software Seguridad nativa en la nube para todo el ciclo de vida, destinada a equipos de TI y DevOps de pequeño y mediano tamaño con necesidades de seguridad para contenedores Protección de contenedores y tiempo de ejecución de Kubernetes, cargas de trabajo sin servidor, integración de canalizaciones CI/CD Precios personalizados Microsoft Defender para la nube Gestión de la seguridad para empresas de tamaño mediano en entornos en la nube basados en Microsoft CSPM y CWP nativos con alertas centralizadas, normas reglamentarias y (elaboración de) informes integrados, integración con Azure Precios personalizados Qualys Escaneo de seguridad con y sin agentes para corporaciones y grandes equipos de desarrolladores Protección híbrida de activos (nube + heredado/a), (elaboración de) informes centralizados, CSPM para entornos multinube Precios personalizados Check Point Seguridad integrada y gestión de la postura para empresas medianas y corporaciones CSPM, prevención de amenazas nativas en la nube, seguridad sin servidor, compatibilidad con API de terceros Precios personalizados Sysdig Operaciones DevSecOps con gran uso de Kubernetes para pequeñas y medianas empresas Análisis forense de incidencias con eBPF, detección de amenazas en tiempo real, priorización de vulnerabilidades Precios personalizados Snyk Seguridad centrada en el desarrollo para código, contenedores e IaC para grandes Teams de desarrolladores y corporaciones Seguridad «shift-left», flujos de trabajo centrados en los desarrolladores, integración CI/CD, Plan Free disponible; plan de pago a partir de 25 $ al mes

Los 10 mejores competidores y alternativas de Wiz

Ahora, profundicemos en los mejores competidores de Wiz. 👇

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. Palo Alto Prisma Cloud (ideal para la seguridad integral en la nube y la integración DevSecOps)

a través de Palo Alto Networks

Prisma Cloud de Palo Alto Networks es una plataforma integral de protección de aplicaciones nativas en la nube (CNAPP) diseñada para proteger las aplicaciones a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el código hasta la nube.

Mediante una combinación de aprendizaje automático, análisis avanzado y IA de precisión, analiza continuamente la infraestructura, el código de las aplicaciones y las cargas de trabajo para detectar configuraciones incorrectas, infracciones de políticas y amenazas activas.

Además, se integra con el amplio ecosistema de seguridad de Palo Alto, que incluye Cortex XDR y WildFire, lo que facilita la creación de una estrategia de seguridad unificada.

Las mejores funciones de Palo Alto Prisma Nube

Proteja la infraestructura de todos los proveedores mediante la gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM) para detectar configuraciones incorrectas, desviaciones y violaciones de políticas

Proteja las cargas de trabajo y los contenedores con la protección de cargas de trabajo en la nube (CWP), que incluye análisis sin agentes para máquinas virtuales, entornos sin servidor y Kubernetes

Refuerce sus canalizaciones de CI/CD mediante la seguridad integrada del código, el escaneo de IaC, el análisis de la composición del software y la detección de secretos antes del tiempo de ejecución

Obtenga una visibilidad y un control profundos sobre los activos en entornos de nube e híbridos

Límite de Palo Alto Prisma Nube

Implica una configuración inicial compleja y que requiere mucho tiempo, especialmente si no se tiene experiencia previa con las herramientas de Palo Alto

Lagunas en la documentación, especialmente en casos de uso avanzados y ejemplos de implementación en el mundo real

Precios de Palo Alto Prisma Nube

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Palo Alto Prisma nube

G2: 4,4/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Palo Alto Prisma Nube?

Esto es lo que dice una reseña de G2 sobre este competidor de Wiz:

Lo que más me gusta de Prisma Access es su capacidad para actuar como proveedor de una seguridad coherente y basada en la nube a todos los usuarios, independientemente de su ubicación. La integración con otras herramientas de Palo Alto Networks, como Cortex y Panorama, facilita la gestión y la supervisión de la postura de seguridad desde un panel centralizado.

Lo que más me gusta de Prisma Access es su capacidad para actuar como proveedor de una seguridad coherente y basada en la nube a todos los usuarios, independientemente de su ubicación. La integración con otras herramientas de Palo Alto Networks, como Cortex y Panorama, facilita la gestión y la supervisión de la postura de seguridad desde un panel centralizado.

2. Lacework (ideal para entornos en la nube con necesidades de cumplimiento normativo)

vía Lacework

Lacework FortiCNAPP ayuda a los equipos a conectar las señales de riesgo en la nube con la detección de amenazas en tiempo real, ya sea analizando configuraciones incorrectas o determinando cómo almacenar de forma segura la información de los clientes. Crea una vista completa de las vulnerabilidades, las configuraciones incorrectas y las amenazas activas en todo su entorno de nube.

Con soporte nativo en AWS, Azure y Google Cloud, la plataforma analiza continuamente la actividad para detectar los primeros indicios de ransomware, criptojacking y credenciales comprometidas.

Las mejores funciones de Lacework

Detecte los ataques de día cero de forma temprana con la plataforma de datos Polygraph® , que revela anomalías en el comportamiento y patrones de amenazas

Descubra los riesgos de identidad con CIEM, que puntúa los permisos y señala los rols con privilegios excesivos en todas las nubes

Simplifique la corrección con información automatizada sobre configuraciones incorrectas, vulnerabilidades e infracciones de políticas

Cambie a la izquierda con IaC Seguridad, SAST y análisis de composición de software (SCA) integrados para detectar problemas antes de la implementación

Automatice las comprobaciones de cumplimiento y (elaboración de) informes para diversos estándares del sector

Límites de Lacework

Carece de seguimiento de correcciones en tiempo real; los problemas cerrados tardan más de 24 horas en desaparecer

Los usuarios consideran que la configuración de las alertas es complicada y desean una mejor integración con Slack, Datadog, herramientas SIEM y plataformas de tickets

Precios de Lacework

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Lacework

G2: 4,4/5 (más de 380 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

3. Orca Seguridad (ideal para una implementación rápida en entornos de nube)

a través de Orca Seguridad

Orca Security ofrece a los Teams una visibilidad profunda de todas las capas de su entorno en la nube sin la sobrecarga que supone instalar agentes. Correlaciona automáticamente los riesgos, como configuraciones incorrectas, API expuestas, problemas de identidad y vulnerabilidades, para detectar las amenazas más críticas.

Esta herramienta combina telemetría en tiempo real, comunicación profesional, priorización avanzada de riesgos y amplio soporte de cumplimiento normativo en una única interfaz.

Su enfoque en las «combinaciones tóxicas» ayuda a Teams a priorizar el 1 % de las alertas que realmente importan, eliminando el ruido que suele asociarse a las herramientas de seguridad en la nube.

Las mejores funciones de Orca Seguridad

Implemente el escaneo sin agentes con SideScanning™ para obtener visibilidad instantánea de las cargas de trabajo, los riesgos y las configuraciones

Active el Orca Sensor para obtener protección en tiempo de ejecución, lo que permite la detección y la investigación en tiempo real mediante una observabilidad ligera a nivel del kernel

Garantice el cumplimiento normativo a gran escala con más de 100 marcos normativos listos para usar, entre los que se incluyen CIS Benchmarks, PCI DSS, HIPAA y SOC 2

Reduzca los gastos operativos y el impacto en el rendimiento de los entornos de producción

Límite de Orca Seguridad

El análisis sin agente puede pasar por alto información más detallada sobre el tiempo de ejecución en comparación con los competidores de Wiz basados en agentes

Carece de capacidades sólidas de desplazamiento a la izquierda. No se conocen integraciones IDE/CLI para los flujos de trabajo de los desarrolladores

Precios de Orca Seguridad

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Orca Seguridad

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Orca Seguridad?

Un usuario hizo uso compartido de esta reseña en Capterra:

Orca es un enfoque sin agentes para VMS. Esto significa que no hay ningún impacto para el usuario ni degradación del rendimiento. Su equipo de operaciones no tiene que gestionar la implementación de agentes, ni tampoco las actualizaciones o el tiempo de inactividad. […] El producto es bastante nuevo y se está trabajando en muchas de estas mejoras.

Orca es un enfoque sin agentes para VMS. Esto significa que no hay ningún impacto para el usuario ni degradación del rendimiento. Su equipo de operaciones no tiene que gestionar la implementación de agentes, ni tampoco las actualizaciones o el tiempo de inactividad. […] El producto es bastante nuevo y se está trabajando en muchas de estas mejoras.

4. Tenable (el mejor para el análisis unificado de vulnerabilidades)

vía Tenable

Tenable ofrece un enfoque consolidado para proteger entornos híbridos y en la nube a través de su plataforma insignia de gestión de la exposición, Tenable One. En lugar de tratar las vulnerabilidades, las configuraciones incorrectas y los problemas de identidad como problemas aislados, Tenable establece la conexión (a internet) para ofrecer una vista priorizada de los riesgos en toda la superficie de ataque.

La herramienta ofrece compatibilidad con soluciones autorizadas por FedRAMP, lo que la convierte en una opción de confianza para entornos gubernamentales y altamente regulados. La herramienta también cuenta con funciones como acceso justo a tiempo (JIT), parches autónomos y análisis con capas de IA.

Las mejores funciones de Tenable

Cierre las brechas de ID con Tenable Identity Exposure , que detecta configuraciones incorrectas y accesos riesgosos en Active Directory y Entra ID

Acelere la corrección con Tenable Patch Management , que asigna automáticamente las vulnerabilidades a los parches adecuados y ejecuta los parches de forma autónoma

Aplique el principio del privilegio mínimo con Tenable CIEM y acceso JIT para restringir los permisos innecesarios en la nube

Integra los controles de seguridad a la perfección en el ciclo de vida de DevOps

Límite de Tenable

No hay una forma integrada de purgar automáticamente los resultados históricos de los análisis, lo que consume espacio en disco

Aunque es sólido en la gestión de vulnerabilidades y posturas, sus funciones de protección en tiempo de ejecución pueden ser menos maduras que las de los proveedores especializados en CNAPP

En ocasiones, señala problemas que no son críticos, lo que aumenta la carga de trabajo de los equipos de seguridad

Precios de Tenable

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tenable

G2: 4,5/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

5. Aqua Security Software (ideal para equipos de DevOps con necesidades de seguridad para contenedores)

a través de Aqua Seguridad Software

Aqua Security ayuda a proteger las aplicaciones modernas a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el desarrollo y la implementación hasta la ejecución. Sus controles en tiempo real y el escaneo shift-left permiten a los equipos de seguridad detectar vulnerabilidades de forma temprana y responder rápidamente a las amenazas activas sin ralentizar los procesos de desarrollo ágil.

Esta alternativa a Wiz utiliza una combinación de métodos sin agente y basados en agentes para ofrecer flexibilidad en la implementación y la cobertura. Permite unificar la seguridad del código, la infraestructura y la carga de trabajo en entornos híbridos y multinube.

Las mejores funciones del software Aqua Seguridad

Utilice Universal Code Scanning para detectar vulnerabilidades, secretos, configuraciones incorrectas de IaC y malware en todo el código y los registros

Establezca puertas de aceptación para aplicar políticas de garantía adaptadas a diferentes procesos, deteniendo las cargas de trabajo que no cumplan con los requisitos antes de la producción

Aplique políticas de garantía de Kubernetes para imponer controles en tiempo de ejecución mediante el agente de políticas abiertas (OPA) y las reglas Rego para la gobernanza de la seguridad

Límite del software Aqua Seguridad

No cuenta con la compatibilidad para el escaneo de ciertos tipos de artefactos, como paquetes Maven y npm

Capacidades API con límite, especialmente para la búsqueda de imágenes y los casos de uso de automatización

Precios del software Aqua Seguridad

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre el software Aqua Seguridad

G2: 4,2/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Aqua Seguridad Software?

Aquí tiene un breve extracto de un usuario real:

Es fácil de implementar, tiene una interfaz de usuario agradable, ofrece opciones de integración CI/CD, un buen panel de control y una de las funciones clave para nosotros es la función de seguridad de Kubernetes, que no está presente en muchas otras herramientas comerciales. Sin embargo, el modelo de licencia tiene una probabilidad de ajustarse al plan a largo plazo de Aquasec, y también deberían considerar algunos modelos de precios a corto plazo o de bajo volumen para los clientes que quieran probar la seguridad de los contenedores antes de decidirse por una solución completa a largo plazo.

Es fácil de implementar, tiene una interfaz de usuario agradable, ofrece opciones de integración CI/CD, un buen panel de control y una de las funciones clave para nosotros es la función de seguridad de Kubernetes, que no está presente en muchas otras herramientas comerciales. Sin embargo, el modelo de licencia tiene una probabilidad de ajustarse al plan a largo plazo de Aquasec, y también deberían considerar algunos modelos de precios a corto plazo o de bajo volumen para los clientes que quieran probar la seguridad de los contenedores antes de decidirse por una solución completa a largo plazo.

6. Microsoft Defender para la nube (ideal para entornos en la nube basados en Microsoft)

a través de Microsoft Defender para la nube

Microsoft Defender para la nube combina la gestión de la postura de seguridad, la protección de la carga de trabajo y las capacidades de DevSecOps.

A través de Microsoft Defender Extended Detection and Response (XDR), las organizaciones pueden establecer la conexión (a internet) entre la información de la infraestructura en la nube con las alertas de los puntos finales y las identidades de los usuarios, creando así una visión más amplia de las amenazas.

Su función Secure Score ofrece a las organizaciones una métrica clara para realizar un seguimiento y mejorar su postura de seguridad general a lo largo del tiempo. También puede modelar posibles vías de ataque con Cloud Security Explorer e implementar reglas de gobernanza en todas las unidades de empresa.

Las mejores funciones de Microsoft Defender

Aproveche la integración nativa y perfecta con la plataforma Microsoft Azure

Identifique las rutas de movimiento lateral y los puntos débiles con el Análisis de rutas de ataque y el Explorador de seguridad en la nube interactivo

Proteja las cargas de trabajo híbridas y multicloud aplicando Defender para servidores, contenedores y almacenamiento para proteger la infraestructura, los datos y las aplicaciones

Aproveche Microsoft Entra Permissions Management para detectar y corregir permisos excesivos entre usuarios, apps, aplicación y servicios en cualquier nube

Correlacione y actúe rápidamente ante las amenazas con SIEM y la coordinación de la seguridad, la automatización de flujos de trabajo con IA y las herramientas de respuesta (SOAR) para reducir el tiempo de resolución

Límite de Microsoft Defender

Los usuarios suelen elaborar informes de cansancio debido al exceso de notificaciones y los falsos positivos

Este competidor de Wiz tiene dificultades para detectar ataques de día cero o malware con firmas ocultas, lo que supone un límite en la confianza en escenarios de amenazas críticas

El modelo de precios y licencias puede resultar complejo de entender y de previsión, especialmente en implementaciones de nube múltiple

Precios de Microsoft Defender

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Defender

G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

7. Qualys (el mejor para la protección de activos híbridos)

vía Qualys

Qualys ofrece un enfoque unificado de la ciberseguridad con su plataforma Enterprise TruRisk™, que combina visibilidad de activos, gestión de vulnerabilidades, cumplimiento normativo y remediación en un único sistema integrado. El competidor de Wiz ofrece telemetría de alta velocidad y correlación inteligente entre miles de millones de puntos de datos.

La plataforma utiliza agentes ligeros en la nube y escáneres sin agentes para proporcionar una visibilidad completa y una evaluación de la seguridad de las cargas de trabajo, los contenedores y la infraestructura en la nube. Con la introducción de Qualys TotalCloud, su CNAPP y TotalAppSec para el riesgo de las aplicaciones, Qualys amplía la protección a toda la pila.

La plataforma ofrece soporte para IaC seguridad, la protección del tiempo de ejecución de Kubernetes e incluso la seguridad LLM para implementaciones GenAI.

Las mejores funciones de Qualys

Consolide numerosas funciones de seguridad y cumplimiento normativo en una única plataforma

Utilice TruRisk Eliminate™ para corregir vulnerabilidades críticas, como las CISA KEV y las exposiciones al ransomware, mediante flujos de trabajo de parcheo, aislamiento o mitigación

Analice continuamente las plantillas de IaC en busca de configuraciones incorrectas y supervise las aplicaciones SaaS para detectar usos indebidos de privilegios y problemas de cumplimiento normativo

Optimice la respuesta con Qualys Flow y cree flujos de trabajo de corrección automatizados mediante un motor sin código o con poco código

Límites de Qualys

El panel no es intuitivo, lo que dificulta la navegación y la ejecución de tareas a los nuevos usuarios

Aunque la detección es sólida, las funciones de implementación de parches y corrección no son tan fluidas ni eficientes como las de otros competidores de Wiz

La gestión del conjunto completo de aplicaciones integradas puede requerir una inversión significativa en formación y configuración

Precios de Qualys

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qualys

G2: 4,3/5 (más de 240 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qualys?

Una reseña de Capterra lo expresa así:

En general, el producto es fácil de usar, cuenta con un sólido escáner de vulnerabilidades y dispone de una amplia biblioteca de actualizaciones de software. Además, incluye vídeos de formación y soporte técnico.

En general, el producto es fácil de usar, cuenta con un sólido escáner de vulnerabilidades y dispone de una amplia biblioteca de actualizaciones de software. Además, incluye vídeos de formación y soporte técnico.

8. Check Point (el mejor para la seguridad integrada y la gestión de la postura)

vía Check Point

Las soluciones insignia Quantum Security Gateways y CloudGuard de Check Point están diseñadas para proporcionar una protección profunda en redes, cargas de trabajo y puntos de acceso remotos.

Para la protección de los puntos finales, Harmony Endpoint ofrece EPP (plataforma de protección de puntos finales), EDR (detección y respuesta de puntos finales) y XDR (detección y respuesta ampliadas) en un único cliente ligero, lo que proporciona una visibilidad y un control completos desde el perímetro hasta la nube.

Permite a los Teams aplicar políticas de seguridad coherentes y proteger contra sofisticados ciberataques en toda su huella en la nube, desde la infraestructura hasta las aplicaciones.

Las mejores funciones de Check Point

Implemente más de 60 motores de aprendizaje automático e inteligencia global sobre amenazas para detectar y bloquear ataques avanzados, incluidos los exploits de día cero

Gestione usuarios, apps, dispositivos y redes en la nube desde una única consola centralizada con aplicación granular de reglas

Proteja a los trabajadores remotos con Harmony SASE para proporcionar acceso por aplicación, comprobaciones del estado de los dispositivos y políticas de confianza cero con conexión (a internet) completa

Conéctese fácilmente con el software SOC y automatice la mitigación de amenazas gracias a la amplia extensión de API de terceros

Límites de Check Point

La configuración puede llevar mucho tiempo, especialmente para equipos pequeños sin personal de TI dedicado

Los análisis completos y el sandboxing pueden ralentizar el rendimiento, especialmente en equipos con especificaciones bajas

Precios de Check Point

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Check Point

G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

9. Sysdig (ideal para operaciones DecSecOps con un uso intensivo de Kubernetes)

a través de Sysdig

Sysdig es una plataforma de protección de aplicaciones nativa en la nube diseñada para Teams que dan prioridad a la detección en tiempo real, la información contextual sobre los riesgos y la visibilidad profunda del tiempo de ejecución, al tiempo que aplican medidas sólidas de seguridad de los datos.

Su compatibilidad con múltiples nubes y la supervisión gestionada de Prometheus le permiten ofrecer visibilidad integral de toda su infraestructura sin necesidad de cambiar de contexto.

Al combinar seguridad, cumplimiento normativo y supervisión del rendimiento, Sysdig ayuda a los Teams a comprender el contexto completo de una incidencia. Su clave diferencia es la capacidad de priorizar las vulnerabilidades en función de si el paquete vulnerable se está utilizando realmente en tiempo de ejecución, lo que permite a los Teams centrar sus esfuerzos de corrección

Las mejores funciones de Sysdig

Céntrese en los riesgos que se explotan activamente o que son accesibles, en lugar de en las listas estáticas de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE)

Descubra comportamientos sospechosos con la detección nativa en la nube que aprovecha los datos del sistema en tiempo real y el contexto del comportamiento

Reduzca los costes de las métricas personalizadas y elimine los recursos infrautilizados con el seguimiento detallado de la utilización de Sysdig Monitor

Acelere la respuesta ante la incidencia con análisis forenses detallados y registros de auditoría

Límites de Sysdig

La detección de movimientos laterales en escenarios CSPM, especialmente en entornos AWS, presenta un límite

Las implementaciones locales pueden requerir importantes recursos de almacenamiento

Su principal punto fuerte es la seguridad en tiempo de ejecución y los contenedores; otras áreas de su oferta CNAPP pueden estar menos desarrolladas que las de sus competidores

Precios de Sysdig

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Sysdig

G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sysdig?

Una reseña de G2 lo resume así:

Sysdig detectó y nos alertó de la prueba en cuestión de segundos, mientras que la competencia tardó horas. En ese momento supimos que Sysdig era la mejor opción para nosotros. Además de poder detectar, alertar, clasificar e investigar rápidamente las amenazas en la nube y en los hosts, contamos con una serie de funciones adicionales que mejoran nuestra postura de seguridad en general.

Sysdig detectó y nos alertó de la prueba en cuestión de segundos, mientras que la competencia tardó horas. En ese momento supimos que Sysdig era la mejor opción para nosotros. Además de poder detectar, alertar, clasificar e investigar rápidamente las amenazas en la nube y en los hosts, contamos con una serie de funciones adicionales que mejoran nuestra postura de seguridad en general.

10. Snyk (ideal para la seguridad shift-left y los flujos de trabajo centrados en los desarrolladores)

vía Snyk

Snyk es una plataforma de seguridad centrada en los desarrolladores con un enfoque moderno de la seguridad de las aplicaciones que se integra a la perfección en los flujos de trabajo de desarrollo nativos de la nube, que evolucionan rápidamente.

Destaca por su plataforma de seguridad basada en IA que detecta y corrige vulnerabilidades en todo el ciclo de vida del desarrollo de software. El motor central de la alternativa a Wiz, DeepCode AI, impulsa una corrección inteligente y explicable, y ayuda a Teams a adelantarse a los riesgos potenciales que introducen las herramientas GenAI y las bibliotecas de código abierto.

Las mejores funciones de Snyk

Encuentre y corrija las desviaciones de configuración en entornos nube con la seguridad IaC de Snyk, que ofrece soluciones correctivas en línea directamente en sus herramientas de desarrollo

Automatice la gestión de riesgos de código abierto con solicitudes de validación con un solo clic, supervisión en tiempo real y comprobaciones de cumplimiento de licencias

Integra la seguridad a la perfección en las herramientas y los flujos de trabajo de los desarrolladores existentes

Correlacione los riesgos con el contexto de la empresa utilizando Snyk AppRisk para priorizar las vulnerabilidades de alto impacto y realizar un seguimiento de la cobertura de AppSec

Límite de Snyk

Carece de opciones de implementación local, lo que supone un límite en la flexibilidad para las organizaciones con políticas de infraestructura estrictas

La herramienta genera datos SBOM incompletos a través de la CLI, lo que obliga a los usuarios a recurrir a herramientas de terceros u otros competidores de Wiz

Precios de Snyk

Free

Equipo: 25 $ al mes por usuario

Corporación: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Snyk

G2: 4,5/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

