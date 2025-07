las 11 mejores alternativas a Height App para la gestión de proyectos en 2025

Si eres usuario de Height, es posible que te resulte muy familiar: acabas de alcanzar el pico de productividad: las tareas fluyen, los plazos (en su mayoría) se cumplen y, por una vez, tu equipo no está perdido en un bucle interminable de «Espera, ¿quién se encarga de esto?»

Entonces, de la nada, Height lanza la bomba: va a cerrar.

Es como cuando tu tienda de comestibles favorita cambia de repente la ubicación de todo. Ahora estás en medio del pasillo, preguntándote dónde está escondida la mantequilla de cacahuete.

Pero no te preocupes, ¡ya hemos hecho el trabajo por ti! Tanto si eres una startup que hace malabarismos con un millón de cosas como si eres un equipo remoto que navega por diferentes zonas horarias, hemos reunido 11 alternativas a la app Height para realizar un seguimiento del progreso de los proyectos sin problemas.

¿Qué es Height App?

Height App es una herramienta dinámica de gestión de proyectos diseñada para equipos que necesitan colaboración en tiempo real, automatización y flujos de trabajo personalizados. Combina sin esfuerzo la gestión de tareas, el seguimiento de problemas y la comunicación en una única plataforma.

Con flujos de trabajo personalizables, tableros Kanban y vistas de lista, evita que tus proyectos se conviertan en una jungla indomable de notas adhesivas. ¿Necesitas automatización de la gestión de proyectos? Height App lo tiene. ¿Integraciones? Se conecta con Slack, GitHub, Figma y más. Incluso te permite añadir atributos personalizados, para que tus tareas sean tan detalladas (o tan simples) como necesites.

🧠 Dato curioso: Más del 85 % de las empresas confían en software de gestión de proyectos, y se prevé que el mercado alcance los 7000 millones de dólares.

¿Por qué optar por alternativas a Height App?

Height tiene una interfaz elegante y una sólida gestión de tareas, pero, como cualquier otra herramienta, no es perfecta. Ahora que Height ha dejado de ofrecer sus servicios de gestión de proyectos, es el momento perfecto para reevaluar tus necesidades y encontrar una herramienta que se adapte realmente a tu flujo de trabajo.

Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu próxima plataforma.

Elaboración de informes y análisis: Height carece de paneles personalizables y de información detallada para la toma de decisiones basadas en datos, a pesar de contar con funciones básicas de seguimiento

Asignación de recursos: Los equipos de proyectos a gran escala pueden tener dificultades para equilibrar la carga de trabajo y planificar la capacidad en comparación con otros Los equipos de proyectos a gran escala pueden tener dificultades para equilibrar la carga de trabajo y planificar la capacidad en comparación con otros programas de gestión de tareas

Gestión financiera: Otras herramientas del mercado ofrecen mejores opciones para el seguimiento presupuestario y la facturación

Plantillas predefinidas: Aunque Height ofrece una biblioteca de plantillas de planificación de proyectos listas para usar, es posible que no sea tan amplia como la de otras herramientas

Control de tiempo: Height no tiene un sistema de control de tiempo integrado, por lo que tienes que depender de integraciones de terceros para registrar las horas de trabajo

Si alguna de estas características es imprescindible para tu equipo, no te preocupes: ¡tenemos una lista de potentes herramientas listas para tomar el relevo!

👀 ¿Sabías que...? El 46 % de los empleados están algo o muy insatisfechos con el nivel actual de madurez de la gestión de proyectos de su organización.

11 alternativas a Height App de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de todas las herramientas y lo que mejor hacen:

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios ClickUp Autónomos, startups, pequeñas empresas y grandes corporaciones Tareas impulsadas por IA, automatización y colaboración en tiempo real Plan Free; planes de pago desde 7 $/usuario/mes Asana Pequeñas y medianas empresas y corporaciones Listas de tareas, comunicación en equipo y tableros Kanban Plan Free; planes de pago desde 10,99 $/usuario/mes Trello Equipos creativos, equipos pequeños y autónomos Tableros Kanban, automatización y estados de tareas Plan Free; planes de pago desde 5 $/usuario/mes Notion Particulares, equipos pequeños y equipos remotos Notas, bases de datos, listas de tareas y uso compartido de archivos Plan Free; planes de pago desde 8 $/usuario/mes Wrike Grandes corporaciones y equipos de marketing Flujos de trabajo personalizados, paneles de proyectos y actualizaciones en tiempo real Plan Free; planes de pago desde 9,80 $/usuario/mes Basecamp Pequeñas y medianas empresas y equipos creativos Tableros de mensajes, uso compartido de archivos y apps de comunicación para equipos 15 $/usuario/mes o 299 $/mes con tarifa plana para usuarios ilimitados Jira Equipos de desarrollo e ingeniería de software Seguimiento de problemas, sprints y gestión de tareas pendientes Plan Free; planes de pago desde 7,75 $/usuario/mes Monday.com Particulares, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones Automatiza flujos de trabajo, campos personalizados y gráficos de Gantt Plan Free; planes de pago desde 9 $/usuario/mes Zoho Projects Pequeñas y medianas empresas con presupuestos ajustados Control de tiempo, planificación de proyectos y asignación de recursos Plan Free; planes de pago desde 5 $/usuario/mes MeisterTask Particulares, equipos pequeños y grandes, y autónomos Tableros Kanban, automatización y productividad del equipo Plan Free; planes de pago desde 6,50 $/usuario/mes Scoro Empresas de servicios profesionales y equipos financieros Gestión estratégica de proyectos, estado de los proyectos y elaboración de informes Planes de pago desde 26 $/usuario/mes

Las 11 mejores alternativas a la app Height

Tanto si eres un profesional independiente, una startup en crecimiento o formas parte de una gran corporación, aquí tienes las mejores herramientas de gestión de proyectos que ofrecen las funciones, la flexibilidad y la eficiencia que necesitas para mantener tus proyectos en marcha. Empecemos.

1. ClickUp (La mejor para la gestión de proyectos todo en uno)

Unifica todo tu flujo de trabajo en un ecosistema todo en uno con ClickUp

Cuando se trata de gestionar tareas, ClickUp no solo se lleva el pastel, sino que hornea tu trabajo, lo decora y lo sirve en bandeja de plata. Por eso es* la app que lo tiene todo para el trabajo

Con sus funciones basadas en IA, tareas personalizables y herramientas de colaboración, ClickUp hace que la gestión de proyectos sea menos una tarea y más una segunda naturaleza para tu equipo.

En el núcleo de ClickUp se encuentran las tareas de ClickUp, los bloques de construcción de cualquier proyecto. Pero no se trata de elementos de una lista de tareas pendientes cualquiera, sino que cada tarea es altamente personalizable y cuenta con campos personalizados y estados personalizados que te permiten adaptar los flujos de trabajo a las necesidades de tu equipo.

Personaliza, asigna, realiza un seguimiento y supera tus tareas pendientes con un sistema flexible de gestión de tareas con ClickUp Tasks

Y en lugar de quedarte atascado con un solo diseño, ClickUp te permite trabajar a tu manera. ¿Prefieres la estructura? La vista Lista mantiene todo ordenado. ¿Necesitas un cronograma? La vista Gráfico de Gantt de ClickUp es tu mejor aliada. También está la vista Tablero de ClickUp para la planificación visual al estilo Kanban.

Potencia tu flujo de trabajo: ¡pide a ClickUp AI que redacte, resuma o haga una lluvia de ideas al instante!

Pero lo que realmente distingue a ClickUp es su gestión de tareas basada en IA. Imagina no tener que volver a buscar en interminables hilos de correo electrónico o mensajes de Slack: ClickUp Brain, el asistente de IA, genera automáticamente resúmenes de tareas, actualizaciones de progreso e incluso elementos de acción a partir de tus conversaciones.

Además, también es tu generador e ideador de contenido IA integrado. Solo tienes que pedir lo que necesitas y obtendrás resultados personalizables en segundos. ¿Necesitas trabajar con LLM específicos? No te preocupes. ClickUp Brain te permite cambiar a GPT o Claude dentro de la app, ¡sin necesidad de cambiar de pestaña!

¿Y cuando necesitas comunicarte con tu equipo? El chat de ClickUp mantiene todas tus conversaciones en un solo lugar, para que puedas intercambiar ideas, elaborar estrategias y tomar decisiones sin tener que saltar de una app a otra. ¿Una ventaja adicional? Puedes convertir esos chats en tareas procesables en cuestión de segundos con solo un clic.

¿Podrían tus notas de proyectos, actas de reuniones y sesiones de brainstorming realmente hacer algo en lugar de quedarse ahí acumulando polvo virtual? Sí, pueden.

ClickUp Docs no es solo para anotar ideas, es un entorno de trabajo interactivo donde puedes escribir informes de proyectos, vincular documentos a tareas, asignar elementos de acción, convertir notas en tareas pendientes que se pueden rastrear y facilitar la colaboración en equipo.

Pero eso no es todo. Las automatizaciones de ClickUp pueden ayudarte a automatizar las actualizaciones de tareas, los cambios de estado, las notificaciones y las asignaciones para que tus proyectos avancen sin que tengas que mover un dedo. Con plantillas predefinidas y reglas personalizadas, puedes configurarlo y olvidarte.

Automatiza las tareas repetitivas y deja que tus proyectos se ejecuten en piloto automático con Automatizaciones de ClickUp

En resumen, ClickUp para equipos de gestión de proyectos lo hace todo: organiza tareas, toma notas de reuniones, realiza un seguimiento del tiempo, automatiza tus tareas pendientes y aún le queda energía para más.

Si estás listo para mejorar tu flujo de trabajo, ClickUp te respalda.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatiza la gestión de tareas, prioriza el trabajo y genera elementos de acción a partir de conversaciones

Utiliza la amplia biblioteca para poner en marcha proyectos al instante con plantillas de gestión de proyectos o planes de comunicación

Haz una lluvia de ideas de forma visual con las pizarras de ClickUp , correlaciona ideas, conéctalas a tareas y convierte los planes en acciones

Integra más de 1000 herramientas, como Slack, Google Drive y Zoom, para mantener todo tu entorno de trabajo conectado sin tener que cambiar constantemente de pestañas

Límites de ClickUp

Viene con una curva de aprendizaje al principio

Algunas funciones pueden funcionar mejor en la aplicación de escritorio

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Alessandro I, cofundador y director artístico, afirma:

Me encanta cómo ClickUp reúne múltiples herramientas de productividad en un solo lugar (gestión de tareas, documentos, pizarras, informes), lo que facilita mantener todo organizado. Es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier flujo de trabajo, y las vistas personalizables (como Lista, Tablero y Gantt) te permiten ver los proyectos en el formato que prefieras. Además, funciones como Automatizaciones y Plantillas ayudan a ahorrar mucho tiempo. ¡Es como un hub de productividad que se adapta a tus necesidades!

2. Asana (la mejor para la gestión de proyectos escalable)

a través de Asana

Si valoras la organización o simplemente necesitas gestionar una semana de trabajo ajetreada, Asana ofrece una solución sólida para la gestión de proyectos. Desde flujos de trabajo sencillos hasta complejos, ayuda a mantener a tu equipo alineado y las tareas estructuradas en un solo lugar.

Con Asana, puedes visualizar tu trabajo de múltiples maneras, utilizar la IA para aumentar la productividad y asegurarte de que ninguna tarea se pierda en el abismo del «*Pensaba que tú te encargabas de eso. »

Las mejores funciones de Asana

Personaliza las vistas de los proyectos con gráficos de Lista, Kanban, Calendario, Cronograma o (diagrama de) Gantt

Organiza tareas con propietarios, fechas límite y prioridades claras

Automatiza los flujos de trabajo y las tareas repetitivas con Asana IA

Integra más de 270 apps, incluyendo Slack y Google Drive

Límites de Asana

Las tareas pueden tener una sola persona asignada, lo que puede causar confusión cuando hay varias personas involucradas

Las opciones limitadas de elaboración de informes dificultan el seguimiento de los datos personalizados de los proyectos

La versión gratuita tiene funciones limitadas, por lo que no es adecuada para necesidades complejas

Precios de Asana

Personal: Free Forever

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Asana

G2: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Una reseña de G2 dice:

Asana es increíble para mantenerme organizado con todos mis clientes. Me encanta poder configurar tareas periódicas, con la frecuencia que necesito, para asegurarme de que nada se me escape. A medida que mi empresa crecía, sabía que no podía tenerlo todo en la cabeza. Hubo una ligera curva de aprendizaje, como con todo software con el que no estás familiarizado, pero una vez que lo aprendes, es muy fácil de usar.

3. Trello (la mejor para la gestión visual de tareas)

a través de Trello

Trello ofrece una alternativa más sencilla si las hojas de cálculo y las herramientas complejas ralentizan a tu equipo. Con su intuitiva interfaz de arrastrar y soltar, incluso los miembros del equipo menos expertos en tecnología pueden ponerse al día rápidamente.

Es una gran opción para pensadores visuales, equipos pequeños y cualquiera que prefiera un enfoque sencillo para la gestión de proyectos.

Las mejores funciones de Trello

Arrastra y suelta tareas entre listas, de Pendientes a Terminadas

Automatiza las acciones repetitivas con Butler

Integra herramientas como Slack y Jira para mantener todo conectado en un solo lugar

Utiliza Trello IA para intercambiar ideas, perfeccionar contenidos y automatizar tareas tediosas

Límites de Trello

No tiene funciones avanzadas de elaboración de informes

Puede que no sea adecuada para proyectos complejos

Precios de Trello

Gratis para siempre

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Un crítico de G2 escribe:

Trello es increíblemente personalizable y tiene muchas funciones que ayudan a organizarse. Lo utilizo para la gestión de proyectos con el fin de realizar un seguimiento de los procesos de cada proyecto a medida que pasa por cada departamento de producción.

4. Notion (la mejor para flujos de trabajo flexibles y personalizables)

a través de Notion

Notion es como un lienzo en blanco para tu flujo de trabajo. Ya sea que estés organizando proyectos, creando un wiki para tu equipo o realizando el seguimiento de tareas, se adapta a tus necesidades.

Es ideal para equipos que desean un entorno de trabajo que se sienta como propio, con la flexibilidad de crear paneles personalizados, bases de datos y documentos colaborativos, todo en un solo lugar.

Las mejores funciones de Notion

Estructura el trabajo con más de 100 tipos de contenido, incluyendo texto, tablas, imágenes y bases de datos incrustadas

Personaliza las vistas de los proyectos con calendarios y cronogramas

Aumenta la productividad con Notion IA para redactar contenidos, escribir documentación de proyectos , resumir notas y generar ideas

Organiza proyectos con espacios dedicados para equipos de diferentes departamentos

Límites de Notion

Carece de funciones avanzadas de elaboración de informes

Opciones de personalización limitadas para proyectos complejos

Precios de Notion

Free Forever

Más: 12 $ al mes por usuario

Business: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Una reseña de Capterra dice:

Notion ha sido la herramienta de referencia hasta ahora. Es práctica, se carga rápidamente y puede clonar las ideas de otros en un instante. A pesar de ser una herramienta tan potente, necesita más funciones de optimización y personalización.

💡 Consejo profesional: Supera los plazos. Utiliza sistemas de etiquetado como «Alto esfuerzo, bajo impacto» o la lógica de la matriz de Eisenhower para ayudar a tu equipo a priorizar estratégicamente, no solo cronológicamente.

5. Wrike (La mejor para la gestión de proyectos complejos)

a través de Wrike

Cuando tus proyectos tienen tantas partes móviles, se asemejan a una reacción en cadena de dominó. Wrike da un paso adelante para ayudarte.

Wrike pone orden en el caos con gráficos de Gantt, tableros Kanban, paneles en tiempo real y flujos de trabajo. Su punto fuerte es su capacidad de personalización. Ya sea que estés realizando el seguimiento de campañas de marketing, proyectos de TI o lanzamientos de productos, Wrike mantiene todo (y a todos) según lo previsto, a tu manera.

Las mejores funciones de Wrike

Gestiona múltiples proyectos con gráficos dinámicos de Gantt y tableros Kanban

Manténgase a la vanguardia con la búsqueda inteligente, las plantillas de gestión de proyectos predefinidas y los formularios de solicitud personalizados

Tome decisiones basadas en datos con análisis en profundidad y elaboración de informes de progreso en tiempo real

Automatiza las tareas repetitivas para reducir el trabajo pesado y mejorar la productividad del equipo

Límites de Wrike

No tiene función de chat integrada

Puede resultar caro para equipos pequeños

Precios de Wrike

Free Forever

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Business: 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3800 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Un crítico de Capterra dice:

Me encantaba usar este software cuando solo lo usaba yo. El diseño visual y los distintos colores me permitían ver exactamente en qué punto me encontraba en cada tarea. Sin embargo, a medida que fuimos creciendo, se volvió demasiado caro seguir añadiendo usuarios.

6. Basecamp (La mejor para la gestión de proyectos y la colaboración simplificadas)

a través de Basecamp

Si las herramientas de gestión de proyectos te parecen más complicadas que útiles, Basecamp te ofrece una solución más sencilla. Organiza tareas, debates, archivos y calendarios en un solo lugar, lo que facilita a los equipos mantenerse al día.

Es ideal para equipos pequeños y medianos, agencias y consultores que buscan una colaboración sencilla.

Las mejores funciones de Basecamp

Organiza proyectos con paneles que incluyen listas de tareas pendientes, tableros de mensajes, calendarios y archivos

Mantente al día con el menú Hey! para recibir notificaciones y utiliza Pings para enviar mensajes directos

Realiza un seguimiento visual del progreso con los gráficos Hill y Mission Control para obtener una visión clara del proyecto

Colabora con los clientes mediante el uso compartido de actualizaciones sin discusiones internas

Límites de Basecamp

Sin control de tiempo integrado

Carece de dependencias entre tareas y subtareas

Precios de Basecamp

Free Forever

Más: 15 $ al mes por usuario

Pro Unlimited: 299 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 4300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Una reseña de Capterra dice:

... Su interfaz fácil de usar y su diseño cuidado facilitan la navegación y el uso de su sólido conjunto de herramientas de gestión de proyectos. Aunque el software destaca en muchos aspectos, un área de mejora podría ser proporcionar métricas más detalladas para el seguimiento de los cronogramas de los proyectos...

📮 Información de ClickUp: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de las tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales con ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

7. Jira (La mejor para la gestión de proyectos de equipos de software)

a través de Jira

Jira es una herramienta de gestión de proyectos adecuada para equipos que emplean metodologías ágiles. Si tu equipo se nutre de sprints, backlogs y flujos de trabajo meticulosos, te ofrece la estructura y la flexibilidad necesarias para que todo funcione a la perfección.

Diseñado para equipos de desarrollo, pero lo suficientemente versátil como para que lo utilicen los profesionales del marketing y los gestores de productos, Jira te ayuda a planificar, realizar el seguimiento y optimizar proyectos con precisión.

Las mejores funciones de Jira

Gestiona y prioriza tareas con la gestión de tareas pendientes

Realiza un seguimiento de las dependencias y los plazos con la vista de cronograma

Supervisa el progreso con tableros de proyectos personalizables

Integra más de 3000 herramientas como Microsoft Teams y Figma

Limitaciones de Jira

Curva de aprendizaje pronunciada

Funciones de gestión de recursos limitadas

Precios de Jira

Free Forever

Estándar: 8,60 $ al mes por usuario

Premium: 17 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jira

G2: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Una reseña de Capterra dice:

Al principio resulta intimidante debido a la gran cantidad de herramientas que ofrece, pero una vez que las descubres, se convierte en una herramienta muy útil con un montón de opciones y la posibilidad de personalizarla para adaptarla mejor a tu equipo y automatizar el proceso de gestión.

8. Monday. com (La mejor para la gestión visualizada de proyectos complejos)

a través de Monday.com

Monday. com es una plataforma visualmente intuitiva que convierte el seguimiento de tareas en una experiencia organizada y codificada por colores. Simplifica la gestión de proyectos, lo que facilita que los equipos se mantengan alineados sin perderse en los detalles.

Como una de las mejores apps de comunicación para equipos, proporciona actualizaciones rápidas sobre el estado de los proyectos, lo que ayuda a los equipos a gestionar las tareas y responsabilidades de forma más eficiente.

Monday. com mejores funciones

Utiliza gráficos de Gantt para correlacionar cronogramas, hitos y dependencias

Personaliza paneles para obtener información sobre los proyectos en tiempo real

Automatiza las tareas repetitivas para ahorrar tiempo

Gestiona la asignación de recursos para equilibrar las cargas de trabajo

Límites de Monday.com

El plan Free carece de algunas funciones avanzadas

Puede resultar caro para equipos pequeños

Precios de Monday.com

Free Forever

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 12 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Una reseña en Reddit dice:

... Para equipos más pequeños, la simplicidad y escalabilidad de Monday.com hacen que sea muy fácil empezar sin sentirse abrumado. Por otro lado, es lo suficientemente robusto como para manejar proyectos complejos y la colaboración entre departamentos. El precio es competitivo para el valor que ofrece, aunque el coste puede aumentar para equipos más grandes. Definitivamente vale la pena explorar su versión de prueba gratuita para ver si se adapta a tus necesidades.

9. Zoho Projects (la mejor para la gestión de proyectos con presupuesto limitado)

a través de Zoho Projects

Zoho Projects ofrece una solución integral de gestión de proyectos que equilibra la funcionalidad con la asequibilidad. Cubre todo, desde la planificación y el seguimiento de tareas hasta la automatización y la elaboración de informes, proporcionando una experiencia optimizada para los equipos.

Especialmente útil para empresas que ya forman parte del ecosistema Zoho, ayuda a mantener los proyectos organizados y los flujos de trabajo eficientes.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Utilice gráficos de Gantt para visualizar los cronogramas de los proyectos y gestionar las dependencias entre tareas

Registra las horas facturables y no facturables con el módulo de hoja de horas para una facturación perfecta

Automatice los flujos de trabajo con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar para reducir el esfuerzo manual

Mejora la colaboración en equipo con el chat integrado, los foros de debate y el feed de actividades

Limitaciones de Zoho Projects

Integraciones limitadas en comparación con otras herramientas

La aplicación móvil tampoco cuenta con todas las funciones de la versión de escritorio

Precios de Zoho Projects

Gratis para siempre

Premium: 5 $ al mes por usuario

Enterprise: 10 $ al mes por usuario

Proyectos plus: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Projects

G2: 4,3/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Projects?

Un crítico de Capterra escribe:

Zoho Projects es una sólida herramienta de gestión de proyectos con una gran automatización de tareas, colaboración e integraciones. Aunque tiene una curva de aprendizaje, mejora significativamente la eficiencia del flujo de trabajo.

10. MeisterTask (la mejor para la gestión sencilla de tareas y la colaboración)

a través de MeisterTask

MeisterTask hace que la gestión de proyectos sea sencilla y sin esfuerzo con sus tableros Kanban fáciles de usar. Destaca por su integración con herramientas como Slack y Google Drive, lo que ayuda a los equipos a colaborar a la perfección.

MeisterTask, una opción para quienes valoran la simplicidad, organiza tareas, automatiza el trabajo repetitivo y ayuda a los equipos a mantenerse al día y productivos a lo largo de sus proyectos.

Las mejores funciones de MeisterTask

Utiliza tableros Kanban para obtener una panorámica clara y visual del progreso de las tareas

Automatiza los procesos repetitivos para ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual

Ponga en marcha sus proyectos más rápido con plantillas listas para usar basadas en buenas prácticas

Colabora en tiempo real con comentarios, uso compartido de archivos e invitaciones externas

Limitaciones de MeisterTask

El plan Free está limitado a tres proyectos

Sin acceso sin conexión

Precios de MeisterTask

Free Forever

Pro: 9 $ al mes por usuario

Business: 16 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre MeisterTask

G2: 4,6/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MeisterTask?

Una reseña de Capterra dice:

MeisterTask facilita las herramientas de gestión de tareas, proyectos y trabajo que ayudan a ahorrar tiempo y erradicar los errores a través de la automatización. Desafortunadamente, MeisterTask está basado en la web y depende en gran medida de Internet debido a la falta de capacidades de acceso sin conexión.

11. Scoro (La mejor para la gestión integrada de proyectos y finanzas)

a través de Scoro

Para equipos de consultorías, agencias y servicios profesionales, Scoro ofrece mucho más que un simple seguimiento de tareas. Combina la planificación de proyectos, la gestión de recursos y la supervisión financiera en una única plataforma, lo que ayuda a los equipos a mantenerse organizados y rentables.

Este enfoque holístico permite una colaboración fluida, al tiempo que mantiene los proyectos en marcha y los presupuestos bajo control.

Las mejores funciones de Scoro

Planifique visualmente con gráficos de Gantt que correlacionan los cronogramas de los proyectos y las dependencias de las tareas

Realiza un seguimiento preciso del tiempo con el registro de horas facturables y no facturables

Optimice las cargas de trabajo utilizando herramientas de planificación de recursos para evitar el agotamiento y la infrautilización

Gestiona las finanzas con facturación, seguimiento de costes e información sobre la rentabilidad

Limitaciones de Scoro

Algunas integraciones pueden ser complejas de configurar

Puede resultar caro para equipos pequeños

Precios de Scoro

Básico: 23,90 $ al mes por usuario

Crecimiento: 38,90 $ al mes por usuario

Rendimiento: 59,90 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Scoro

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scoro?

Una reseña de Capterra dice:

Scoro me ayudó constantemente y mejoró la productividad del equipo. Por otro lado, algunas funciones desaparecieron y las dificultades ocasionales en las búsquedas impidieron que fuera perfecto. Aunque tiene mucho potencial y enormes posibilidades, estoy deseando ver cómo se adapta.

💡 Consejo profesional: Identifica las metodologías de gestión de proyectos, las necesidades de integración y el presupuesto de tu equipo antes de confirmarte por una herramienta. La mayoría de las herramientas ofrecen versiones de prueba gratuitas, ¡así que prueba algunas antes de tomar una decisión final!

Todas las tareas, sin complicaciones con ClickUp

Llevar a cabo proyectos sin la herramienta adecuada suele provocar caos, confusión y incumplimiento de plazos. Necesitas estructura, visibilidad y automatización para mantener todo bajo control.

En lugar de conformarte con lo básico, aspira a algo excepcional. ClickUp es más que una simple herramienta de gestión de proyectos: es una potente herramienta para la gestión estratégica de proyectos.

Con la gestión de tareas basada en IA, la automatización, la colaboración fluida y la elaboración de informes detallados, ClickUp lleva la gestión de proyectos al siguiente nivel. ¿Listo para experimentar la diferencia? Prueba ClickUp gratis hoy mismo