Plantillas gratuitas de portafolios de marketing para [año]

Tienes las campañas, la estrategia y los resultados. Pero cuando alguien te pregunta: «¿Me puedes enviar tu cartera?», te quedas paralizado.

No porque no tengas trabajo, sino porque tu cartera está enterrada en carpetas dispersas o atrapada en un documento a medio terminar.

Si eso te parece demasiado realista, no te preocupes, nosotros nos encargamos.

En esta entrada del blog, hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas de portafolios de marketing de ClickUp (¡y otras plataformas!) para ayudarte a presentar tu trabajo con claridad, estructura y un toque de estilo.

¡Empecemos! 💪🏼

¿Qué es una plantilla de cartera de marketing?

Una plantilla de portafolio de marketing es un marco prediseñado que ayuda a los profesionales del marketing a organizar y presentar su trabajo, habilidades y logros a clientes y colaboradores potenciales.

Estas plantillas suelen incluir secciones estructuradas para casos prácticos, cronogramas de campañas, maquetas de diseño, estrategias de segmentación de público y métricas de rendimiento, como las tasas de interacción o el retorno de la inversión (ROI). Muchas también incluyen espacio para los roles del equipo, las herramientas utilizadas y notas de iteración para destacar la colaboración y el proceso.

🧠 Dato curioso: La palabra «cartera» proviene del italiano portafoglio , que significa «estuche para llevar hojas sueltas de papel». En el siglo XVIII, los artistas y arquitectos llevaban muestras físicas de su trabajo para conseguir encargos, lo que constituía una versión temprana de las carteras de marketing actuales.

¿Qué hace que una plantilla de cartera de marketing sea buena?

Una plantilla de portafolio de marketing bien estructurada destaca los éxitos pasados de un profesional del marketing y proporciona una plataforma para demostrar su pensamiento estratégico y su creatividad. Estas son algunas de las funciones que debes buscar:

Facilidad de uso: busca algo sencillo de configurar y personalizar, que te permita centrarte en el contenido en lugar de en las complejidades del diseño.

Atractivo visual: busca imágenes, infografías o vídeos de alta calidad para captar la atención de tu público.

Secciones completas: Asegúrate de incluir una sección «Acerca de», muestras de tu trabajo, testimonios y una página de contacto clara.

Opciones de personalización: elige plantillas que te permitan experimentar con colores, fuentes y diseños personalizados para reflejar tu marca.

Visualización de métricas de rendimiento: busca secciones para mostrar resultados como tasas de conversión o ROI para mejorar la credibilidad.

Capacidades de integración: opta por la compatibilidad con redes sociales, herramientas de análisis o CRM para recopilar fácilmente datos clave sobre el rendimiento.

🔍 ¿Sabías que...? Las campañas especulativas (como simulaciones de cambios de imagen o publicaciones en redes sociales para marcas que admiras) son una forma habitual de llenar un sitio web de portfolio con ejemplos de trabajos relevantes.

Plantillas de portafolios de marketing de un vistazo

Echa un vistazo a las mejores plantillas de portafolios de marketing:

13 plantillas de cartera de marketing

A continuación, te mostramos algunas opciones de plantillas de carteras de marketing de ClickUp y otras fuentes. 👇

A continuación, te mostramos algunas opciones de plantillas de carteras de marketing de ClickUp y otras fuentes. 👇

Y, si buscas algo más que una plantilla para simplificar tus operaciones de marketing, ¡tenemos un consejo profesional para ti! ¡Prueba ClickUp! Diseñado para respaldar todas las fases de la ejecución de marketing, ClickUp para equipos de marketing te ayuda a generar ideas, planificar, lanzar y realizar el seguimiento de las campañas, todo en un solo lugar. Desde estrategias multicanal hasta calendarios de contenido y paneles de rendimiento, ClickUp convierte tu trabajo diario en un portafolio de logros medibles.

De hecho, esto es lo que un especialista en marketing dijo sobre el uso de ClickUp:

Con ClickUp, podemos mostrar lo que ha sucedido con nuestras iniciativas de marketing en una vista regional o una vista de campaña. Esto incluye ver qué tipos de actividades estamos llevando a cabo y a qué fase del embudo las hemos etiquetado. De esta manera, la alta dirección puede ponerse al día fácilmente sobre el estado de un proyecto.

Pero, por ahora, ¡te mostramos las plantillas que necesitas!

1. Plantilla de gestión de carteras de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Planifica mejor tus proyectos y recursos con la plantilla de gestión de carteras de ClickUp.

Cuando gestionas una cartera de proyectos creativos o estratégicos, es fácil perder la claridad. La plantilla de gestión de carteras de ClickUp aborda este problema de frente con un sistema de puntuación que clasifica el valor de los proyectos en función de su impacto en la empresa. Los proyectos se clasifican en categorías Imprescindibles, Recomendables o Opcionales, lo que te permite centrar tu esfuerzo.

Lo que distingue a esta plantilla es el Inventario de proyectos recibidos, donde las nuevas solicitudes de proyectos se muestran con una guía de puntuación claramente visible en la parte superior. Esto garantiza que todas las ideas se evalúen de manera coherente. La Vista Lista maestra del portafolio te ofrece una visión general de todos los proyectos, mientras que las carpetas específicas, como Proyectos en riesgo y Proyectos completados, clasifican tu progreso como un verdadero panel de control de PMO.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Puntúa las solicitudes de proyectos entrantes utilizando un sistema coherente basado en criterios.

Clasifica las iniciativas en grupos con prioridad para centrar tu esfuerzo en lo que realmente importa.

Realiza un seguimiento de los riesgos y el progreso a través de vistas de listas y carpetas específicas.

Centraliza las evaluaciones para que todas las propuestas sigan el mismo proceso de decisión.

📌 Ideal para: Líderes estratégicos y oficinas de gestión de proyectos (PMO) que necesitan evaluar, clasificar y realizar un seguimiento de un gran volumen de propuestas de proyectos en función de su impacto empresarial.

📮 ClickUp Insight: El 74 % de los empleados utiliza dos o más herramientas solo para encontrar la información que necesita, pasando de correos electrónicos a chats, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación. Este cambio constante de contexto supone una pérdida de tiempo y ralentiza la productividad. Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp unifica todo tu trabajo (correo electrónico, chat, documentos, tareas y notas) en un único entorno de trabajo convergente con IA y función de búsqueda, para que todo esté exactamente donde lo necesitas.

2. Plantilla de cartera de gestión de proyectos ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Mantén el control de múltiples proyectos en diferentes estados con la plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp.

Si acabas de empezar a organizar carteras de proyectos y necesitas un sistema limpio e intuitivo, esta es la plantilla ideal para ti. La plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp ofrece una configuración fácil de usar para principiantes que te ayuda a ver todo lo que ocurre en los distintos departamentos en un solo lugar.

La vista de hoja de ruta de PMO te ofrece un diseño por fases para detectar al instante el trabajo atascado o atrasado. ¿Necesitas profundizar más? Pasa a los informes de estado semanales o a la vista Equipo para obtener actualizaciones agrupadas por departamento o propietario.

Cada tarea de esta plantilla de gestión de proyectos incluye etiquetas de fase como Descubrimiento o Diseño, junto con duraciones estimadas, métricas de éxito y un espacio para descripciones detalladas. Esto facilita justificar el progreso del proyecto en las revisiones de las partes interesadas o las actualizaciones de los clientes.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Visualiza las fases del trabajo entre equipos utilizando la hoja de ruta y la vista de estado integradas.

Compara el progreso semanal con informes estructurados agrupados por propiedad.

Adjunta presupuestos, métricas y descripciones para justificar los cambios de estado.

Supervisa todas las actualizaciones del departamento desde un hub de cartera consolidado.

📌 Ideal para: Gestores de proyectos y jefes de departamento que necesitan una forma sencilla y visual de supervisar el estado de los proyectos y las actualizaciones de estado de todos los equipos.

🚀 La ventaja de ClickUp: Aprovecha todo el potencial de tu portafolio de marketing con ClickUp BrainGPT, el asistente de escritorio con IA que entiende tus campañas, contenidos y flujos de trabajo creativos para que puedas trabajar con mayor claridad y rapidez. Obtenga respuestas contextuales para sus campañas con ClickUp BrainGPT. Con BrainGPT, obtienes: IA contextual que se adapta a tu entorno de trabajo, proyectos anteriores y actividad del equipo para mantener alineados los resúmenes, las actualizaciones y el trabajo creativo.

Productividad basada en la voz gracias a Talk to Text , que convierte las ideas expresadas oralmente en tareas, documentos o resúmenes sin necesidad de cambiar de herramienta.

Seguridad y privacidad de nivel corporativo que protege todos tus datos de marketing.

Accede a múltiples modelos de lenguaje grandes (LLM) premium en un solo lugar, incluidos ChatGPT, Claude y Gemini, para que puedas elegir el mejor modelo para cada tarea y eliminar la proliferación de IA.

3. Plantilla de cartera de diseño de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Presenta y gestiona tu trabajo creativo con la plantilla de portafolio de diseño de ClickUp.

Si tu trabajo creativo es sólido, pero tu presentación carece de flujo, responsabilidad o claridad, la plantilla de portafolio de diseño de ClickUp es lo que necesitas. Esta plantilla te ayuda a mostrar tu forma de pensar, tus fases y tu experiencia en cada paso de la gestión de proyectos de diseño.

La verdadera potencia reside en la Vista de etapas de diseño, que clasifica tu trabajo en fases claramente etiquetadas: Pendiente, Concepto, Diseño, Prototipo y Entrega. Puedes correlacionar cada proyecto, desde un sitio web de marketing hasta una aplicación móvil, con estas categorías visuales para que los clientes, las partes interesadas o los mentores sepan al instante qué se está preparando y qué es terminado.

Cada tarea incluye campos integrados como Categoría de diseño (por ejemplo, identidad de marca, aplicación web) y estados específicos de cada fase, como Necesita revisión o Revisión interna, para que no haya ninguna confusión sobre lo que requiere tu atención.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Documenta cada proyecto con un contexto claro, muestras visuales y resultados medibles.

Presenta tu flujo de trabajo de diseño en un diseño estructurado que sea fácil de revisar.

Centraliza las aportaciones, revisiones y aprobaciones de los clientes para mantener un registro de auditoría limpio.

Comparte un portafolio en vivo y organizado que se actualiza automáticamente a medida que evoluciona tu trabajo.

📌 Ideal para: Diseñadores y equipos creativos que desean presentar su trabajo de forma profesional, al tiempo que comunican claramente las fases del proyecto y la lógica del diseño.

💡 Consejo profesional: Crea una sección con el título «Marketing Sandbox» para probar ideas como copias revisadas, nuevos ángulos de campaña o maquetas dentro de la plantilla. Trátala como un mini espacio de experimentación.

4. Plantilla de tareas para cartera de diseño de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Dale estructura a tus portafolios con la plantilla de tareas para portafolios de diseño de ClickUp.

Si tu cartera tiene buen aspecto, pero tu proceso de diseño parece desorganizado, esta plantilla soluciona ese problema a nivel de tareas. La plantilla de tareas para carteras de diseño de ClickUp se centra en los bloques individuales, las tareas reales dentro de cada proyecto de diseño.

Úsala cuando necesites llevar un control de docenas de planes de marketing que se ejecutan en paralelo, especialmente si cambias constantemente entre categorías como identidad de marca, diseño de interfaz de usuario o activos de marketing.

¿Y lo mejor? En lugar de crear una cartera de diseño desde cero y tener que buscar entre nombres de tareas o carpetas poco claros, dispondrás de tres Campos personalizados esenciales: Fase de diseño (por ejemplo, Concepto, Final, Entrega), Categoría de diseño (el tipo de trabajo) y Resultado final.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Desglosa cada encargo de diseño en tareas estructuradas y basadas en fases.

Etiqueta tu trabajo por categorías para diferenciar entre branding, interfaz de usuario y recursos creativos.

Captura los resultados finales en un campo coherente y con función de búsqueda.

Mantén la claridad en el progreso de las tareas cuando tengas que hacer malabarismos con múltiples proyectos de diseño.

📌 Ideal para: Freelancers o jefes de diseño que necesitan claridad a nivel de tareas para estar al tanto de las fases, categorías y resultados finales.

⚙️ Bonificación: ¿Quieres crear una cartera de clientes de alta calidad para tu agencia de marketing? Echa un vistazo a esta guía sobre cómo encontrar clientes para una agencia de marketing digital. En ella se desglosan estrategias reales como aprovechar la posición en nichos de mercado, aprovechar las plataformas B2B y utilizar casos prácticos para atraer a los clientes potenciales adecuados. También puedes ver este vídeo explicativo para obtener una panorámica rápida de nuestros mejores consejos.

5. Plantilla de caso práctico de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Mantén tu historia y tus métricas de impacto organizadas con la plantilla de estudio de caso de ClickUp.

La plantilla de estudio de caso de ClickUp convierte tus muestras de trabajo anteriores en una historia bien organizada y lista para presentar. Funciona mejor cuando necesitas desglosar una campaña exitosa, un proyecto de cliente o el lanzamiento de un producto de una manera que sea creíble y fácil de digerir.

Encontrarás un espacio específico para añadir otras plantillas de resúmenes creativos e información esencial sobre los clientes, como el sitio web, el resumen de la empresa y los antecedentes. Además, viene equipada con estados para realizar el seguimiento del progreso de tu informe, campos para etiquetar tus datos (como puntos débiles, soluciones, impacto) y vistas para cambiar entre un diagrama de Gantt, la carga de trabajo o el Calendario a medida que evoluciona tu caso práctico.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Documenta los antecedentes del cliente, los objetivos y las soluciones en un solo lugar.

Realiza un seguimiento de cada fase del estudio de caso, desde la redacción hasta la aprobación final.

Clasifica los conocimientos, los puntos débiles y los resultados para la elaboración de informes repetibles.

Gestiona los cronogramas utilizando múltiples vistas a medida que evoluciona la narrativa.

📌 Ideal para: Profesionales del marketing, consultores y equipos de atención al cliente que necesitan una estructura repetible para documentar los casos de éxito de los proyectos.

🧠 Dato curioso: A mediados de la década de 1910, el profesor Melvin Thomas Copeland de la Escuela de Negocios de Harvard comenzó a impartir uno de los primeros cursos de Harvard centrado en las actividades de marketing. Su trabajo, publicado posteriormente en Marketing Problems (1920), contribuyó a formalizar el marketing como un campo diferenciado dentro de la educación empresarial.

6. Plantilla para agencias de marketing de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Mantén el control sobre todas las campañas de tus clientes con la plantilla para agencias de marketing de ClickUp.

Gestionar múltiples contratos con clientes mientras se intenta mantener las campañas al día es un quebradero de cabeza diario para las agencias. La plantilla para agencias de marketing de ClickUp convierte ese caos en un flujo de trabajo limpio y visual.

Está estructurada como una plantilla de lista dividida por tipo de campaña: Pagadas, Contenido y Creativas, de modo que cada ámbito tiene su propio espacio rastreable. Puedes ordenar los proyectos en función del estado de los contratos en tiempo real, como Ejecución, Borrador, Rendimiento o Revisión, lo que ofrece a tu equipo y a tus clientes una imagen muy clara de lo que está avanzando y lo que está estancado.

También incluye seis campos personalizados, como Cuenta, Tamaño del contrato, Finalización, Documentos, Progreso de la ideación y Categoría. Esto te ayudará a configurar tu hoja de ruta de marketing para todas las campañas y clientes sin perder de vista los detalles.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Agrupa las campañas por ámbito para mantener alineados los esfuerzos creativos, de contenido y de pago.

Utiliza los estados de los contratos para mostrar el progreso de cada proyecto con cada cliente.

Captura los detalles esenciales de las cuentas para evitar malentendidos entre los equipos.

Mantén un flujo de trabajo unificado que refleje la ejecución de la campaña en tiempo real.

📌 Ideal para: Agencias que gestionan múltiples clientes y campañas y necesitan un espacio centralizado para coordinar el estado de los contratos, los entregables y las responsabilidades del equipo.

💡 Consejo profesional: duplica y personaliza tu cartera principal para diferentes roles o clientes dentro de ClickUp. Puedes añadir u ocultar secciones en función de lo que le interese a tu público.

7. Plantilla de propuesta de marketing de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Consigue una forma clara y colaborativa de presentar ideas con la plantilla de propuesta de marketing de ClickUp.

Para redactar una propuesta sólida se necesita algo más que un diseño limpio. Con la plantilla de propuesta de marketing de ClickUp, obtienes una plantilla de documento que funciona como una presentación estructurada y predefinida con bloques editables.

¿Qué la hace diferente? ¡Su capacidad para integrarse al instante en el resto de tu flujo de trabajo! Puedes convertir secciones del documento en tareas e incluso asignarlas a miembros del equipo.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Crea propuestas estructuradas con secciones editables que guíen tu presentación.

Convierte los elementos de la propuesta en tareas viables cuando comience la colaboración.

Asigna responsabilidades directamente dentro del documento para agilizar el flujo de trabajo.

Realiza el seguimiento de todo el ciclo de la propuesta, desde la redacción hasta la aprobación.

📌 Ideal para: Equipos de marketing y consultores que desean presentar ideas de forma colaborativa y convertir las secciones de propuestas en tareas viables y fáciles de seguir.

🚀 La ventaja de ClickUp: Elimine el trabajo tedioso de gestionar su cartera de marketing con los campos de IA de ClickUp. En lugar de rellenar campos o buscar actualizaciones, ClickUp puede generar automáticamente resúmenes rápidos, notas de progreso, comprobaciones de opiniones o elementos de acción basados en lo que ya hay en la tarea. Es una forma fácil de mantener su cartera precisa y actualizada. Añade actualizaciones de automatización a tu portafolio de marketing con los campos de IA de ClickUp.

8. Plantilla de plan de marketing de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Alcanza tus metas de marketing con la plantilla de plan de marketing de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing de ClickUp te ayuda a crear una hoja de ruta lista para tu cartera con todas las campañas que has ejecutado o que tienes previsto ejecutar. A diferencia de la plantilla de propuesta de marketing, que se centra en presentar ideas, esta muestra cómo se realiza el seguimiento de esas ideas y cómo se llevan a cabo a lo largo del tiempo, el esfuerzo y los canales.

Es perfecta cuando necesitas demostrar tu impacto sin tener que rebuscar entre un montón de documentos y paneles de control de carteras de proyectos. Puedes clasificar las tareas utilizando los campos Trimestre, Esfuerzo e Impacto para mostrar las métricas de esfuerzo frente a resultado de cada iniciativa. La Vista de resultados clave actúa como un panel de control en tiempo real para que las partes interesadas puedan seguir el progreso de un vistazo, con rótulos codificados por colores para indicar el riesgo, el estado y el progreso.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Planifica campañas trimestrales para mostrar una secuenciación estratégica.

Realiza un seguimiento del esfuerzo, el impacto y los cronogramas utilizando los campos integrados.

Utiliza Key Results para mostrar el progreso en un formato claro, similar al de un panel.

Presenta métricas de rendimiento sin depender de documentos dispersos.

📌 Ideal para: Estrategas de marketing y equipos de crecimiento que necesitan organizar campañas por trimestre y realizar el seguimiento de las métricas de rendimiento.

Descubre cómo crear tu propio plan de marketing:

9. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Ejecuta campañas superpuestas con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp.

La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp correlaciona todo el ciclo de vida de tu campaña (planificación, producción, lanzamiento, evaluación y retención) en un diseño limpio, al estilo Kanban, en el que se puede realizar un seguimiento de cada fase de un solo vistazo.

Lo que la hace ideal para un portafolio es lo visualmente distintiva y rica en contexto que es cada tarea. Dispone de 11 Campos personalizados, entre los que se incluyen Canal de marketing, Equipo asignado, Tipo de entrega y Contenido final, para que pueda diferenciar entre tareas internas, publicaciones en redes sociales, campañas de correo electrónico y evaluaciones de rendimiento sin necesidad de abrir una sola tarjeta.

Pero cuando se trata de múltiples campañas en diferentes canales, equipos y cuentas de clientes, una sola plantilla no siempre es suficiente. Ahí es donde entran en juego las carteras de ClickUp Portfolios.

Con ClickUp Portfolios, puedes agrupar y supervisar todas tus campañas, como las sociales, las de correo electrónico, las de pago y las orgánicas, en una vista general. Puedes alinear cada campaña con los OKR de la empresa, realizar un seguimiento del progreso de cada proyecto en tiempo real y ajustar las prioridades a medida que se obtienen resultados.

Alinea y realiza el seguimiento de tus carteras con ClickUp Portfolios.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Organiza las fases de la campaña en un ciclo de vida claro para obtener visibilidad instantánea.

Diferencia los productos entregables utilizando campos personalizados detallados para cada canal.

Asigna tareas a los equipos con información completa sobre el alcance y el objetivo.

Supervisa todas las campañas activas a través de una vista de cartera unificada y en tiempo real.

📌 Ideal para: Equipos multifuncionales que llevan a cabo varias campañas simultáneamente y desean tener una visibilidad completa de las fases de ejecución, los resultados y las tareas asignadas al equipo.

🚀 La ventaja de ClickUp: Cuando se crea una cartera de marketing, lo más difícil es documentar la historia detrás del trabajo. ClickUp Brain, el asistente de IA nativo de ClickUp, te ayuda a recopilar todos los escritos que has creado a lo largo de un proyecto (resúmenes, notas de campaña, borradores de contenido, actualizaciones de tareas y comentarios analíticos) y a convertirlos en un caso de estudio claro y coherente. Convierte el trabajo bruto del proyecto en un caso práctico nítido y basado en historias con ClickUp Brain. Supongamos que gestionaste una campaña de correo electrónico para el lanzamiento de un producto. En lugar de rebuscar entre documentos dispersos para recordar por qué elegiste un determinado enfoque o cuáles fueron los resultados, ClickUp Brain te ofrece: La idea creativa original del resumen del proyecto.

Ideas de mensajes que has dejado en los comentarios de las tareas.

El texto final del correo electrónico del documento.

Notas de rendimiento que compartiste con el equipo

Cualquier información adicional derivada de las retrospectivas. A continuación, reescribe todo eso en una narrativa pulida con un flujo claro: el reto, tu estrategia, cómo lo ejecutaste y los resultados. La redacción mantiene tu tono, pero la estructura se vuelve más compacta, los detalles se vuelven más nítidos y la historia se convierte en algo que puedes incluir con confianza en tu cartera. 📌 Prueba esta indicación: Escribe un caso práctico claro y listo para incluir en tu cartera utilizando todas las tareas, documentos, comentarios y análisis relacionados con este proyecto. Destaca el reto, mi estrategia, las decisiones clave, los pasos de ejecución y los resultados reales. Mantén un tono seguro y coloquial.

10. Plantilla de cartera para especialistas en marketing digital de SlidesGo

a través de SlidesGo

Si quieres presentar tus campañas digitales, resultados y certificaciones en un formato pulido y digno de ser visto, esta plantilla de portafolio para especialistas en marketing digital mantiene la nitidez sin exagerar. Obtienes 20 diapositivas totalmente editables que funcionan a la perfección en Google Slides, PowerPoint y Canva, por lo que, independientemente de dónde las crees, tu flujo se mantiene intacto.

Las fuentes, los esquemas de color e incluso los créditos de atribución ya están correlacionados, así que solo tienes que introducir tus métricas, alinearlas con tu kit de marca y añadir capturas de pantalla del proyecto.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Muestra los resultados de la campaña utilizando diapositivas con formato preformatado y listas para presentar.

Personaliza las fuentes, los diseños y los elementos visuales manteniendo una estructura coherente.

Inserta capturas de pantalla e indicadores clave de rendimiento (KPI) para destacar tus contribuciones cuantificables.

Crea rápidamente una cartera impecable con componentes de diapositivas listos para la edición.

📌 Ideal para: Profesionales del marketing digital que deseen mostrar sus certificaciones, KPI y campañas anteriores en formato de presentación.

💡 Consejo profesional: El marketing rara vez se desarrolla en el vacío. En lugar de limitarte a decir «Aumenté la participación en un 60 %», da crédito a tus colaboradores y describe cómo trabajaste con diseñadores, gestores de proyectos o ingenieros. Ese tipo de conciencia del equipo es muy valioso para los responsables de contratación.

11. Cartera de creadores de UGC de Green Stone de Canva

a través de Canva

La presentación del portafolio de Green Stone UGC Creator está diseñada pensando en los creadores que dan prioridad al contenido. A diferencia de los diseños tradicionales basados en currículums, este se inclina por un formato de presentación de diapositivas, lo que lo hace ideal para presentar visualmente los resultados de campañas, las asociaciones de marcas y los datos de rendimiento específicos de cada plataforma.

Dispondrás de espacio para casos prácticos breves, muestras creativas e incluso avances de vídeos o animaciones mediante animaciones y transiciones integradas, lo que hará que la gestión de tu cartera de proyectos sea aún más eficaz.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Presenta colaboraciones de marca utilizando una presentación moderna que da prioridad al contenido.

Añade breves casos prácticos para ilustrar tu enfoque creativo y los resultados obtenidos.

Incrusta avances de vídeo o clips de movimiento para mostrar tu trabajo dinámico.

Utiliza diapositivas limpias y estructuradas para demostrar credibilidad y versatilidad.

📌 Ideal para: Creadores de contenido generado por el usuario (UGC) e influencers que necesitan mostrar visualmente colaboraciones con marcas, pruebas sociales y trabajos creativos en un formato narrativo.

12. Plantilla ilustrativa para presentación de portafolio de marketing de Canva

a través de Canva

Si te inclinas por un portafolio colorido, divertido y un poco más expresivo, esta plantilla puede ser lo que buscas. Diseñada con un estilo brillante, similar al de los dibujos animados, con fuentes como Adigiana Toybox y Lulu Font TH, es ideal para los creativos que desean inyectar un poco de personalidad a sus diapositivas sin perder la estructura.

Puedes realizar la edición de todo en el navegador con Canva, añadir transiciones y presentar en directo, sin necesidad de descargar nada.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Muestra tus proyectos de marketing a través de diapositivas limpias y visualmente intencionadas.

Integra testimonios y métricas de rendimiento sin perder la claridad del diseño.

Aplica colores, iconos y elementos visuales que reflejen tu identidad de diseño individual.

Entrega tu cartera directamente en Canva para una presentación fluida basada en el navegador.

📌 Ideal para: Creativos y autónomos que desean expresar su personalidad al tiempo que organizan proyectos, testimonios y resultados de campañas en un diseño estructurado.

💡 Consejo profesional: Trata la sección «Acerca de mí» de tu portafolio de marketing digital como un mini discurso de ascensor. Evita los clichés como «apasionado por el marketing» y haz que sea útil. Añade 2 o 3 puntos sobre lo que te caracteriza («Me especializo en arreglar embudos de correo electrónico rotos» o «Me encanta transformar blogs densos en cohetes SEO»). Piensa en ello como posicionarte a ti mismo como un producto.

13. Plantilla de cartera de Freepik

vía Freepik

Este diseño profesional de portafolio y currículum de Freepik mantiene las cosas claras y concisas. Está estructurado como un currículum, pero con la flexibilidad de tener varias funciones, como cartera completa.

La plantilla tiene un espacio integrado para testimonios, lo que facilita añadir citas de clientes o aspectos destacados del rendimiento sin que resulte abarrotada. Su diseño se basa en gran medida en una jerarquía visual, con encabezados en negrita, iconos limpios y un uso inteligente del espacio en blanco.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Combina los detalles de tu currículum y muestras de proyectos en un diseño limpio.

Destaca los comentarios de los clientes utilizando secciones integradas para testimonios.

Utiliza una jerarquía visual sólida para llamar la atención sobre tus logros clave.

Crea una visión general compacta y profesional de tus habilidades y experiencia.

📌 Ideal para: Profesionales que desean combinar los aspectos más destacados de su currículum con muestras de su cartera en un formato compacto de una sola página.

Potencia tus portafolios con ClickUp.

Las plantillas de cartera de marketing de ClickUp te permiten reunir fácilmente todo tu trabajo. Puedes organizar campañas, estrategias, resultados y notas en un solo lugar y actualizarlos en cualquier momento.

Estas plantillas están diseñadas para facilitar la colaboración, las ediciones rápidas y el uso compartido seguro. Úsalas para presentar tu trabajo con claridad, mantener la coherencia y mostrar un portafolio profesional que hable por sí mismo.

