Proceso de diseño de la experiencia del usuario: fases clave y buenas prácticas

Tu equipo de diseño acaba de pasar meses perfeccionando la interfaz de usuario de esa nueva app. Los colores resaltan, las animaciones son fluidas y cada botón es perfecto al píxel. Pero cuando los usuarios reales la prueban, se pierden, hacen clic en cosas equivocadas y se van frustrados.

Una buena experiencia de usuario no se basa solo en la apariencia, sino en cómo funcionan las cosas. Y eso comienza con un proceso sólido y bien correlacionado. Cuando se hace correctamente, el proceso de diseño de la experiencia del usuario puede aumentar la satisfacción del usuario y las tasas de conversión en un 200 % .

🎯 ClickUp hace que sea ridículamente fácil planificar cada paso, alinear a tu equipo y convertir esa interfaz pulida en una experiencia de usuario agradable. ¿Estás listo para crear experiencias de usuario que les encantarán a los usuarios? Comencemos con lo básico.

¿Qué es el proceso de diseño de la experiencia de usuario?

El proceso de diseño de la experiencia del usuario (UX) es un enfoque paso a paso para crear experiencias intuitivas y fáciles de usar que resuelven problemas reales. Por lo general, incluye investigación, ideación, creación de esquemas, prototipos, pruebas e iteración, lo que garantiza que cada decisión de diseño se base en las necesidades de los usuarios.

Piense en ello como diseñar con los usuarios, no solo para ellos. El proceso de diseño de UX es su plan para crear productos digitales que los usuarios disfruten usar, no solo toleren.

👀 ¿Sabías que... El 77 % de las empresas consideran ahora la experiencia del cliente como su ventaja competitiva clave. El proceso de diseño de la experiencia de usuario ya no es algo prescindible, sino esencial para las empresas.

La gestión de proyectos de diseño de ClickUp facilita el seguimiento de este proceso de diseño de UX, lo que ayuda a los equipos a crear productos que encantan a los usuarios. Comprender los fundamentos del diseño de UX es fundamental para el éxito, ya sea para crear una nueva app, aplicación o mejorar un sitio web existente.

Como dice Jakub Grajacar, director de marketing de STX Next:

Antes de ClickUp, trabajar con nuestro departamento de Diseño de Productos solía ser un proceso bastante caótico: a menudo no tenían información clara sobre si las tareas aún estaban en revisión o si necesitaban más trabajo. Necesitábamos urgentemente un sistema que nos permitiera al jefe de Diseño de Productos y a mí obtener una panorámica de todo el proceso y controlar todo el trabajo en curso y las tareas pendientes.

¿Cuáles son las fases del proceso de diseño de la experiencia de usuario?

Crear productos excelentes requiere algo más que buenas ideas. Por eso, las fases clave del proceso de diseño de la experiencia de usuario comienzan con herramientas sólidas y un enfoque que da prioridad a los usuarios reales. Repasemos las fases esenciales del proceso mediante el cual los equipos de diseño de la experiencia de usuario convierten los conceptos en productos.

Investigación y descubrimiento

Piensa en la investigación de la experiencia de usuario como un trabajo de detective. Estás recopilando pistas sobre cómo piensan, sienten y se comportan los usuarios cuando utilizan tu producto. Esta información te ayuda a dar forma a las decisiones de diseño y a una estrategia de experiencia de usuario que funcione para personas reales. 🔍

Los métodos de investigación de usuarios se dividen en dos categorías principales: cualitativos (el «por qué» detrás del comportamiento del usuario) y cuantitativos (el «qué» medible). Una combinación de ambos ofrece una imagen más clara.

📌 Por ejemplo, cuando Airbnb se dio cuenta de que los usuarios no reservaban tanto en determinadas regiones, no se limitaron a mirar los números. Hablaron con los anfitriones y los viajeros, observaron cómo utilizaba la gente su plataforma y descubrieron que la falta de claridad en los precios provocaba dudas. Esta combinación de datos y comentarios directos de los usuarios les llevó a crear un modelo de precios transparente.

Así es como ClickUp puede ayudarle

Las herramientas adecuadas marcan la diferencia a la hora de recopilar información sobre los usuarios y tener en cuenta sus puntos débiles clave. ¡Echa un vistazo a los formularios de ClickUp!

Convierta las respuestas en resultados con los formularios de ClickUp, que centralizan los comentarios, ponen en marcha flujos de trabajo e impulsan el análisis basado en IA

Están integradas en su flujo de trabajo, lo que facilita la creación de encuestas de comentarios sobre productos y la recopilación de comentarios estructurados.

Además, la plantilla del plan de investigación de usuarios de ClickUp te ayuda a organizar tus actividades de investigación y a mantener todo en un solo lugar.

Creación de wireframes y prototipos

La siguiente fase del proceso de diseño de la experiencia de usuario consiste en convertir los conocimientos obtenidos de la investigación de los usuarios en diseños que se puedan probar. Aquí es donde entran en juego las herramientas de creación de wireframes y los prototipos digitales.

Los wireframes permiten a los diseñadores mostrar la estructura básica sin detalles superfluos. Empieza con wireframes de baja fidelidad para definir las funciones y el diseño básicos. ¡Elige una de estas plantillas de wireframe! A continuación, recopila comentarios y perfecciona el diseño. ⚙️

Las herramientas de creación de prototipos van más allá al añadir interactividad. Los usuarios pueden hacer clic y hacerse una idea real de cómo funcionará el producto final.

📌 Por ejemplo, Dropbox utilizó prototipos para probar y mejorar su flujo de incorporación, lo que ayudó a más usuarios a completar el proceso de registro.

Así es como ClickUp puede ayudarte

Correlacione su diseño UX en las pizarras de ClickUp

Las pizarras de ClickUp dan vida a todo tu proceso de UX, de forma visual y colaborativa. Ya sea que estés correlacionando los recorridos de los usuarios, esbozando wireframes u organizando los resultados de la investigación, las pizarras facilitan la conexión de ideas, tareas y equipos en tiempo real.

Y con plantillas de pizarra listas para usar, puede poner en marcha sus sesiones de pensamiento de diseño, reducir los ciclos de iteración y mantener todo alineado desde el primer día.

👀 ¿Sabías que...? Los estudios demuestran que invertir en la investigación de los usuarios tiene grandes beneficios: cada dólar gastado suele generar un valor de 100 dólares.

Diseño de interacción y UI

Piense en el menú de una cafetería. Necesita secciones claras, texto legible y un flujo de pedido obvio para ayudar a los clientes a elegir sus bebidas rápidamente. Del mismo modo, las interfaces de usuario digitales necesitan una organización cuidadosa y señales visuales para guiar a los usuarios. 🎨

Una buena interfaz y un diseño centrado en el usuario siguen principios de diseño específicos que hacen que las apps y los sitios web sean atractivos y prácticos.

Lo primero es la visibilidad: los usuarios deben poder detectar fácilmente las acciones, como encontrar el botón «Enviar» justo donde esperan encontrarlo. Las pistas visuales claras, llamadas «significantes», muestran qué se puede pulsar o deslizar.

La coherencia también juega un papel muy importante. Cuando los botones, los menús y otros elementos siguen patrones familiares, los usuarios habituales no tienen que volver a aprender cómo funciona cada cosa en cada pantalla nueva.

Aquí hay algunas formas prácticas de hacer que este trabajo funcione: Comparte un sistema de diseño de UX que garantiza que todos utilicen los mismos elementos visuales

Cree prototipos rápidos para probar ideas antes de lanzarse a por todas

Utilice herramientas que permiten a los diseñadores de UI y a los clientes estar en la misma página

Pruebas e iteración

El proceso de UX no termina con la primera versión. Los equipos inteligentes siguen realizando pruebas con los usuarios y ajustes para mejorar su producto abordando los puntos débiles clave de los usuarios.

Las pruebas con usuarios reales detectan problemas que podrían pasarse por alto. Cuando observas a personas reales utilizando tu producto, a menudo detectas elementos confusos que parecían obvios para tu equipo. 📝

💡 Consejo profesional: Cuando empiece a llegar el feedback, puedes utilizar plantillas de documentación de procesos para recopilarlo y actuar en consecuencia.

He aquí un dato sorprendente: realizar pruebas con solo cinco usuarios típicos puede ayudarle a detectar el 85 % de los problemas de usabilidad. Por eso, las sesiones de pruebas periódicas con grupos pequeños suelen ser más eficaces que un gran estudio.

Así es como ClickUp puede ayudarte

Mantenga los comentarios organizados y realice un seguimiento de cada iteración sin esfuerzo con ClickUp Docs

Los dinámicos documentos de ClickUp ayudan a los equipos a:

Registre todas las observaciones de las pruebas en un solo lugar

Colabore con otros investigadores y diseñadores en el seguimiento y las iteraciones

Convierta las sugerencias de los usuarios en tareas viables

Realice un seguimiento de los cambios que han funcionado y los que no

Buenas prácticas para un proceso de diseño UX eficaz

Un proceso de diseño de UX sólido comienza por sentar las bases correctas.

Los estudios de mercado demuestran que centrarse en la coherencia y la accesibilidad, junto con el uso de las herramientas adecuadas de gestión de proyectos, puede marcar una gran diferencia en la forma en que los usuarios interactúan con su producto.

1. Mantener la coherencia

Piense en la coherencia como un amigo familiar: ayuda a los usuarios a sentirse cómodos con su producto. Cuando los botones, los colores, las fuentes y los patrones de navegación son los mismos en todo el diseño, los usuarios dedican menos energía mental a averiguar cómo funciona.

📌 ¿Un ejemplo real? Piensa en una app, aplicación, de banca que mantiene el botón de transferencia en el mismo lugar en todas las pantallas. Los usuarios aprenden rápidamente dónde encontrarlo, lo que agiliza las transacciones y reduce los errores.

Para lograr la coherencia en su proceso de diseño de UX:

Cree un sistema de diseño con piezas reutilizables

Crea guías de estilo claras para tu equipo

Mantenga uniformes los patrones de navegación

Pruebe los diseños con usuarios reales de forma regular

2. Mantener la accesibilidad

Hacer que tu producto funcione para todos no solo es bueno, es necesario. Las Pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG) proporcionan una hoja de ruta para el diseño inclusivo que beneficia a todos los usuarios, no solo a aquellos con discapacidades.

📌 Por instancia, un buen contraste de colores no solo ayuda a los usuarios con discapacidad visual, sino que facilita la lectura del texto a todo el mundo, especialmente con luz solar intensa o en pantallas con poca luminosidad.

A continuación se indican algunas prácticas clave de accesibilidad en el proceso de diseño de la experiencia de usuario:

Añade texto alternativo a las imágenes

Asegúrese de que la navegación con el teclado funciona correctamente

Mantenga un alto contraste de colores

Pruébalas con diversas tecnologías de asistencia

3. Uso de ClickUp para la gestión de proyectos y la automatización del flujo de trabajo

La gestión de proyectos de UX es más sencilla con las herramientas de ClickUp para una colaboración eficaz en equipo.

Con ClickUp, puedes:

Cree flujos de trabajo personalizados para cada fase del diseño

Realice un seguimiento de los comentarios y las revisiones en tiempo real

Configure recordatorios automáticos para revisiones de diseño

Comparta prototipos y obtenga rápidamente la opinión de las partes interesadas

Automatizaciones de ClickUp

Reduzca el tiempo dedicado a tareas repetitivas con las automatizaciones de ClickUp. Mueva automáticamente las tareas en función de las fases de prueba, active notificaciones basadas en los comentarios de los usuarios y asegúrese de que los problemas se resuelvan rápidamente. Puede realizar un seguimiento de la información sobre la usabilidad sin esfuerzo y obtener una visibilidad clara de cada fase de las pruebas.

Establezca tareas periódicas, asigne responsabilidades automáticamente y agilice las aprobaciones: ¡ClickUp Automations se encarga de su trabajo rutinario para que usted no tenga que hacerlo!

Optimización del diseño de la experiencia de usuario con ClickUp

Crear un diseño UX excelente requiere la colaboración entre diseñadores UX, desarrolladores y partes interesadas. Pero cuando los activos, los comentarios y las tareas de UX se encuentran en diferentes herramientas, a menudo se pierden detalles importantes. Ahí es donde tener la plataforma adecuada marca la diferencia.

ClickUp , la app, aplicación para todo el trabajo, reúne todo lo que los equipos de UX necesitan en un hub central. Veamos cómo sus funciones ayudan a los equipos a crear una mejor UX más rápido.

Documente y comparta la investigación sobre la experiencia del usuario

ClickUp Docs ofrece a los equipos de UX un espacio dedicado para crear su base de conocimientos. Los equipos pueden crear documentación de diseño dinámica que se mantiene actualizada a medida que evolucionan los proyectos, desde perfiles de usuario hasta mapas de recorrido del usuario.

Con ClickUp Brain, puedes documentar los comentarios de las pruebas de los usuarios directamente en ClickUp Docs. Identifica rápidamente los patrones recurrentes y los errores de las pruebas de usabilidad.

Resuma grandes volúmenes de investigación de usuarios, entrevistas o resultados de encuestas en información concisa con ClickUp Brain

Puede utilizar los agentes de piloto automático predefinidos de ClickUp en su entorno de trabajo para: Analiza los datos de investigación de UX que tu equipo ya ha recopilado (por ejemplo, notas, capturas de pantalla o comentarios almacenados en ClickUp)

Ayude a organizar y resumir las tareas o conclusiones del análisis de la competencia

Genere conocimientos o recomendaciones basados en patrones en sus datos

Colabora visualmente en ideas de diseño

El proceso de diseño de la experiencia de usuario cobra vida en el entorno de trabajo visual de ClickUp. Los equipos pueden esbozar conceptos en pizarras digitales y, a continuación, utilizar la función Revisión para recopilar comentarios específicos directamente en los archivos de diseño.

Supongamos que un diseñador de UX quiere opiniones sobre un nuevo flujo de pago: las partes interesadas pueden anotar elementos específicos y discutir las mejoras directamente en ClickUp. Se acabaron los interminables hilos de correo electrónico o las versiones contradictorias de los comentarios.

📮 Información de ClickUp: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones muestran que el 18 % de los encuestados confía en los hilos de correo electrónico para la comunicación asíncrona. Aunque los correos electrónicos permiten mantener conversaciones detalladas sin necesidad de reuniones en tiempo real, demasiados hilos pueden resultar abrumadores y difíciles de seguir. Transforme el caos del correo electrónico en acciones organizadas con la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp. Convierta al instante los correos electrónicos importantes en tareas que se pueden seguir, establezca prioridades, asigne responsabilidades y fije plazos, todo ello sin cambiar de plataforma. Mantenga su bandeja de entrada organizada y sus proyectos en marcha con ClickUp

Gestione proyectos de diseño de principio a fin

El proceso de diseño de la experiencia del usuario necesita una estructura para mantenerse en el buen camino. Las vistas de proyectos personalizables de ClickUp ayudan a los equipos a:

Divida los proyectos de diseño visual complejos en partes manejables utilizando espacios, carpetas y listas

Añada funcionalidades específicas con más de 35 ClickApps para el seguimiento de sprints, campos personalizados y mucho más

Automatice tareas rutinarias como actualizaciones de estado y notificaciones

Mantenga a todos sincronizados

Un proceso de diseño de UX fluido depende de una comunicación clara. ClickUp se integra con herramientas como Figma, Slack y Google Drive para conectar los activos de diseño visual, las discusiones y el seguimiento de proyectos.

Los equipos pueden personalizar su entorno de trabajo de ClickUp para adaptarlo a su flujo de trabajo, ya sea para gestionar pequeñas actualizaciones de diseño o iniciativas de UX a gran escala.

Al integrar los flujos de trabajo de UX en una sola plataforma, los equipos pueden centrarse en lo que más importa: crear experiencias de usuario excepcionales. El enfoque unificado ayuda a evitar malentendidos y garantiza que todos estén alineados con las metas y el progreso del diseño de UX.

El diseñador de UI + UX Oray Ciftliklioglu lo expresa a la perfección:

Como profesional, he trabajado en equipos que producen proyectos digitales durante unos 20 años. Siempre me sentí incómodo con las aburridas interfaces diseñadas por ingenieros y las experiencias de usuario de plataformas como Jira y Trello que había utilizado anteriormente. ClickUp enseñó a la industria la importancia del «factor humano». Se convirtió en el mejor ejemplo del uso del poder constructivo y beneficioso del diseño.

Mejora tu proceso de experiencia de usuario con ClickUp

Cuando dominas el proceso de UX, no solo haces que las cosas se vean bonitas. Resuelves problemas reales para personas reales, convirtiendo los suspiros de frustración en satisfacción de los usuarios y creando apps y sitios web con flujos de usuario fluidos.

Sigue realizando pruebas con los usuarios, haciendo preguntas y observando cómo utilizan tu producto. Cuanto más aprendas sobre tus usuarios, mejor podrás atenderlos.

Y aquí va una última perla de sabiduría: la mejor experiencia de usuario suele pasar desapercibida. Cuando los usuarios fluyen por tu producto sin fricciones y alcanzan sus metas sin confusión, sabes que has hecho bien tu trabajo. ClickUp actúa como una herramienta integral de gestión del diseño y pruebas de usuario, para que no tengas que cambiar constantemente.

¿Listo para poner en práctica estos conocimientos? ¡Regístrese ahora en ClickUp!