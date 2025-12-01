Los 8 mejores programas de gestión inmobiliaria con IA en 2026

La gestión de propiedades en alquiler es una gran responsabilidad.

Desde gestionar los problemas de mantenimiento y cobrar el alquiler hasta atender las consultas de los inquilinos y tramitar los contratos de alquiler, siempre hay algo que requiere su atención. ¿Y tratar de gestionarlo todo manualmente? Eso es un camino directo al agotamiento.

Ahí es donde el software de gestión inmobiliaria basado en IA puede ser de gran ayuda.

Estas herramientas se encargan de las tareas repetitivas —como automatizar respuestas, enviar recordatorios automáticos y detectar posibles problemas de forma temprana— para que puedas centrarte en el panorama general. Se trata de un enfoque proactivo que no solo te ayuda a mantenerte organizado, sino que también mejora la experiencia de los inquilinos.

Además, a los inquilinos les encanta la comodidad. Permitirles enviar solicitudes en línea, consultar su contrato de alquiler o realizar el pago del alquiler en cualquier momento les facilita la vida a ellos y a usted. ¿El resultado? Menos quejas, menos recargos por demora y mayores tasas de ocupación.

En este blog, analizaremos algunas de las principales plataformas de gestión inmobiliaria basadas en IA que existen, lo que ofrecen, cuáles son sus precios y para quiénes son más adecuadas, ¡para que puedas encontrar la opción más adecuada y aumentar tu eficiencia general!

Software de gestión inmobiliaria con IA de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa rápida para que te hagas una idea:

Software Ideal para Funciones principales Precios ClickUp Gestión de los flujos de trabajo inmobiliarios y la colaboración Automatización de tareas con IA, flujos de trabajo personalizados, formularios para inquilinos, paneles, plantillas e integraciones Plan Free gratuito disponible. Planes de pago desde 7 $ al mes por usuario. AppFolio Gestión inmobiliaria en tiempo real Selección de inquilinos con IA, mantenimiento, contabilidad, contratos de alquiler digitales y portales para propietarios e inquilinos Precios personalizados TenantCloud Gestión integral de propiedades Selección de inquilinos con IA, mantenimiento, contabilidad, contratos de alquiler digitales, portales para propietarios e inquilinos Los planes de pago empiezan en 18 $ al mes Mezo Gestión del mantenimiento basada en IA Mantenimiento predictivo, órdenes de trabajo inteligentes, gestión de proveedores e integración con el PMS Precios personalizados TurboTenant Propietarios que gestionan sus propiedades por su cuenta y contratos de alquiler mejorados con IA Anuncios automatizados, solicitudes digitales, generación de contratos de alquiler, pago de alquileres en línea y seguimiento de reparaciones Plan Free disponible. Los planes de pago empiezan en 9,92 $ al mes. EliseAI Asistencia en el alquiler basada en IA Contabilidad, mantenimiento, portales para inquilinos, solicitudes digitales y selección de inquilinos Precios personalizados Happy Property Comunicación y compromiso con los inquilinos Chatbots con IA, respuestas automatizadas, integración con PMS y personalización de mensajes Precios personalizados Buildium Gestión inmobiliaria de nivel empresarial Contabilidad, mantenimiento, portales para inquilinos, solicitudes digitales, selección de inquilinos Los planes de pago empiezan en 58 $ al mes

Los precios y las funciones están sujetos a cambios. Consulte el sitio web del producto para conocer los precios más recientes. *

¿Qué debe buscar en un software de gestión inmobiliaria con IA?

Elegir el software de gestión inmobiliaria con IA adecuado puede suponer un cambio radical, pero con tantas opciones disponibles, ¿cómo elegir la que mejor se adapta a tus necesidades? Antes de invertir, evalúa qué funciones tendrán un mayor impacto en tus operaciones diarias y en tu crecimiento a largo plazo.

En primer lugar, ten en cuenta tus necesidades de la empresa y puntos débiles.

¿Te sientes abrumado por el cobro manual de los alquileres?

¿Tiene problemas con la lentitud en las respuestas de mantenimiento?

¿O quizá busca ampliar su cartera sin aumentar los gastos generales?

El software ideal abordará estos retos específicos con soluciones sólidas basadas en IA. Estos son los aspectos clave a tener en cuenta:

Automatización: Un software eficaz debería optimizar tareas repetitivas como el seguimiento de los contratos de alquiler, el cobro de la renta y la gestión de las solicitudes de mantenimiento, liberando a su equipo para que pueda centrarse en actividades de mayor valor.

Integración de la IA: Las herramientas avanzadas de IA, como los algoritmos de selección de inquilinos, los chatbots para la comunicación con los inquilinos y las funciones de mantenimiento predictivo, pueden reducir significativamente el riesgo y mejorar la eficiencia.

Sistema centralizado: gestionar toda su cartera desde una única plataforma ayuda a mantener el control, reducir los errores y mejorar la colaboración entre los miembros del equipo

Escalabilidad: A medida que crezca su cartera inmobiliaria, su software debería adaptarse a ello sin volverse prohibitivamente caro o complejo.

Experiencia del usuario: Una interfaz intuitiva y fácil de usar, junto con un soporte al cliente receptivo, garantiza una adopción fluida y una satisfacción continua.

Personalización e integraciones: La capacidad de personalizar La capacidad de personalizar la automatización de flujos de trabajo basada en IA e integrarla con otro software (contabilidad, CRM, marketing) ofrece flexibilidad y amplía su ecosistema tecnológico.

➡️ Más información: Las 13 mejores plantillas de gestión inmobiliaria

El mejor software de gestión inmobiliaria con IA

Es hora de repasar las mejores opciones, analizando qué hace que cada una sea única, las funciones clave que ofrecen, cuánto cuestan y cualquier inconveniente que debas conocer.

1. ClickUp (Ideal para gestionar los flujos de trabajo inmobiliarios y la colaboración del equipo)

Pruébalas ahora Gestiona tu empresa inmobiliaria con ClickUp mediante la gestión de tareas, la programación y los mapas interactivos de propiedades

Si te dedicas a la gestión inmobiliaria, sabes lo mucho que hay que compaginar: contratos de alquiler, mantenimiento, marketing, comunicación con los clientes y mantener a tu equipo en sintonía. Ahí es donde entra en juego ClickUp for Real Estate.

Piensa en ello como tu centro de comandos todo en uno, pero con una importante mejora de IA gracias a ClickUp Brain.

Con la IA de ClickUp, puedes automatizar esas tareas repetitivas que te quitan todo el día, como asignar seguimientos para renovaciones de contratos de alquiler, programar inspecciones o enviar recordatorios de mantenimiento. ¿Necesitas resumir una reunión o redactar rápidamente una actualización para tu equipo? La IA también puede encargarse de eso, para que nunca te quedes bloqueado mirando una página en blanco.

Recibe al instante las actualizaciones más importantes con ClickUp Brain

Pero la magia no acaba ahí. Las herramientas de IA de ClickUp suponen un cambio revolucionario para el ámbito del marketing y la gestión de clientes de tu empresa. Imagina poder crear contenido atractivo para boletines informativos o responder a las consultas de los clientes en un tiempo récord.

Si quieres empezar con buen pie, ClickUp tiene plantillas listas para usar pensadas específicamente para profesionales del sector inmobiliario. Hay una plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria para mantener organizadas todas tus propiedades y contratos de alquiler, una plantilla de boletín informativo inmobiliario (que funciona a la perfección con la IA para la creación de contenido) y una plantilla de marketing inmobiliario para ayudarte a planificar y realizar el seguimiento de tus campañas.

Consigue una plantilla gratuita Establece una conexión sólida con tus clientes con la plantilla de boletín inmobiliario de ClickUp

Más allá de la IA, ClickUp está diseñado para equipos inmobiliarios. Puedes configurar flujos de trabajo personalizados para el seguimiento de contratos de alquiler, el mantenimiento y las inspecciones, recopilar las solicitudes de los inquilinos a través de formularios, utilizar plantillas de tareas para cualquier actividad repetitiva y controlarlo todo con los paneles de ClickUp. Además, se integra con tu correo electrónico, calendario y otras herramientas inmobiliarias, para que todo funcione a la perfección.

Las mejores funciones de ClickUp

Flujos de trabajo personalizados: adapta los procesos de seguimiento de contratos de alquiler, mantenimiento e inspecciones mediante los estados personalizados de ClickUp. adapta los procesos de seguimiento de contratos de alquiler, mantenimiento e inspecciones mediante las vistas

Formularios de solicitudes de los inquilinos: Recopila y gestiona las solicitudes de los inquilinos sin complicaciones a través de Recopila y gestiona las solicitudes de los inquilinos sin complicaciones a través de ClickUp Forms

Plantillas de tareas: Estandarice operaciones recurrentes como mudanzas, reparaciones y seguimientos

Paneles: Supervise el rendimiento de las propiedades, la carga de trabajo del equipo y las métricas clave de un solo vistazo

Integraciones: sincronízate con el correo electrónico, los calendarios y las herramientas inmobiliarias más populares a través de sincronízate con el correo electrónico, los calendarios y las herramientas inmobiliarias más populares a través de ClickUp Integrations para disfrutar de una experiencia unificada.

Limitaciones de ClickUp

Puede que haya una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Para mí, lo que más ha cambiado las reglas del juego con ClickUp han sido las plantillas personalizables y la posibilidad de aplicar esa coherencia en todas nuestras propiedades, independientemente de la región, de modo que la experiencia del cliente sea la misma sin importar a qué ubicación de Convene acuda.

Para mí, lo que más ha cambiado las reglas del juego con ClickUp han sido las plantillas personalizables y la posibilidad de aplicar esa coherencia en todas nuestras propiedades, independientemente de la región, de modo que la experiencia del cliente sea la misma sin importar a qué ubicación de Convene acuda.

2. AppFolio (La mejor opción para la gestión inmobiliaria en tiempo real)

vía AppFolio

AppFolio ofrece un completo conjunto de herramientas basadas en la nube para gestionar diversos tipos de inmuebles, incluyendo viviendas residenciales, locales comerciales y residencias de estudiantes.

Sus funciones basadas en IA agilizan significativamente las operaciones, abarcando la gestión automatizada de los contratos de alquiler, un seguimiento eficiente del mantenimiento y una comunicación fluida con los inquilinos. Esto permite a los profesionales del sector inmobiliario gestionar sus carteras con una eficiencia notable, ahorrando tiempo y recursos.

Las mejores funciones de AppFolio

Gestiona la contabilidad, los arrendamientos, el mantenimiento y la comunicación desde una única plataforma accesible

Optimiza tareas como el cobro de alquileres, las solicitudes de mantenimiento y la selección de inquilinos mediante la automatización y portales específicos para inquilinos, propietarios y proveedores.

Ofrece información financiera en tiempo real con informes detallados sobre ingresos, gastos y rendimiento de las propiedades

Ofrece una aplicación móvil con todas las funciones para la gestión sobre la marcha y herramientas de IA que ayudan con las consultas sobre alquileres y el mantenimiento.

Limitaciones de AppFolio

Puede ser más adecuado para carteras más grandes

Precios de AppFolio

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AppFolio

G2: 4,6/5 (más de 630 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AppFolio?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta la posibilidad de personalizar los informes y, si no hay uno que necesites, 9 de cada 10 veces Appfolio puede crearlo para ti. La ventaja de poder enviar mensajes de texto y correos electrónicos a los inquilinos y propietarios es fundamental para la documentación y el mantenimiento de registros. A ninguno de nosotros nos gusta cometer errores, pero prácticamente todo lo que puedes hacer, también puedes deshacerlo, lo que hace que corregir errores sea muy fácil. Lo que también es genial es que, si hay algo que necesitas resolver, el soporte al cliente es muy rápido y te ayuda mucho guiándote a través de la formación. Llevo más de 30 años en la gestión inmobiliaria y este es, con diferencia, el mejor programa con el que he trabajado nunca.

Me encanta la posibilidad de personalizar los informes y, si no hay uno que necesites, 9 de cada 10 veces Appfolio puede crearlo para ti. La ventaja de poder enviar mensajes de texto y correos electrónicos a los inquilinos y propietarios es fundamental para la documentación y el mantenimiento de registros. A ninguno de nosotros nos gusta cometer errores, pero prácticamente todo lo que puedes hacer, también puedes deshacerlo, lo que hace que corregir errores sea muy fácil. Lo que también es genial es que, si hay algo que necesitas resolver, el soporte al cliente es muy rápido y te ayuda mucho guiándote a través de la formación. Llevo más de 30 años en la gestión inmobiliaria y este es, con diferencia, el mejor programa con el que he trabajado nunca.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de marketing inmobiliario para agentes

3. TenantCloud (La mejor opción para una gestión integral de inmuebles)

vía TenantCloud

TenantCloud ofrece una plataforma de gestión inmobiliaria basada en la nube diseñada para optimizar las operaciones tanto de inmuebles residenciales como comerciales. Gracias a sus avanzadas herramientas de IA, simplifica tareas complejas como la selección rigurosa de inquilinos, la coordinación eficiente del mantenimiento y el cobro fluido de los alquileres.

Este sistema centralizado ofrece a los administradores de propiedades una interfaz única e intuitiva para supervisar toda su cartera, lo que ahorra tiempo y reduce las cargas administrativas.

Las mejores funciones de TenantCloud

Facilita un proceso de alquiler fluido con solicitudes de alquiler en línea y contratos de alquiler digitales personalizables y que cumplen con la legislación vigente.

Incluye portales específicos para inquilinos y propietarios que fomentan una comunicación clara, permitiendo a los inquilinos enviar solicitudes y acceder a la información

Incluye una sólida función de seguimiento del mantenimiento y gestión de órdenes de trabajo, lo que permite a los administradores de propiedades programar reparaciones, asignar tareas y supervisar el progreso de manera eficiente.

Aprovecha potentes herramientas de contabilidad y elaboración de informes financieros para realizar el seguimiento de los gastos, el registro de alquileres y las cuentas de resultados.

Limitaciones de TenantCloud

Algunas funciones avanzadas solo están disponibles en los planes de nivel superior

Opciones de personalización limitadas para los informes

Precios de TenantCloud

Plan Starter: 18,00 $ al mes

Plan Growth: 35,00 $ al mes

Plan Pro: 60,00 $ al mes

Plan Business: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre TenantCloud

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TenantCloud?

Una reseña de Capterra dice :

Tenant Cloud es fácil de usar tanto para nuestros inquilinos como para nosotros. Facilita el seguimiento de lo que ocurre en cada lugar. Permite mantener una línea de comunicación abierta con los inquilinos y guarda todos nuestros documentos en un solo lugar.

Tenant Cloud es fácil de usar tanto para nuestros inquilinos como para nosotros. Facilita el seguimiento de lo que ocurre en cada lugar. Permite mantener una línea de comunicación abierta con los inquilinos y guarda todos nuestros documentos en un solo lugar.

📮 ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta quiere utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y del trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear o ajustar tareas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ¡ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma! Disfruta de una programación basada en IA, donde las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a franjas horarias libres en tu calendario según los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo rutinario!

4. Mezo (La mejor opción para la gestión del mantenimiento basada en IA)

vía Mezo

Mezo utiliza algoritmos de aprendizaje automático para predecir las necesidades futuras de mantenimiento mediante el análisis de datos históricos, los comentarios de los residentes y las características específicas de la propiedad.

Su capacidad predictiva permite a los gestores inmobiliarios pasar de las reparaciones reactivas al mantenimiento preventivo programado, lo que reduce significativamente los tiempos de inactividad inesperados y los costes de emergencia asociados. La plataforma también automatiza todo el proceso de órdenes de trabajo, desde el diagnóstico inteligente y la creación detallada de órdenes de trabajo (a menudo con la ayuda de su asistente virtual, Max) hasta la asignación inteligente a los proveedores más adecuados o al personal interno.

Además, Mezo ofrece sofisticadas funciones de gestión de proveedores, lo que permite a los administradores de propiedades realizar el seguimiento de métricas de rendimiento como el tiempo de respuesta, las tasas de resolución y la rentabilidad.

Las mejores funciones de Mezo

Anticipa las necesidades para evitar fallos y optimizar la programación

Crea, diagnostica y asigna tareas de forma inteligente para mejorar la eficiencia

Supervisa las métricas de los proveedores para controlar la calidad y los costes

Gestiona las operaciones y las solicitudes desde cualquier ubicación

Se integra a la perfección con los sistemas de gestión inmobiliaria existentes

Limitaciones de Mezo

Es posible que se requiera formación para aprovechar al máximo las funciones de IA.

Precios de Mezo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mezo

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: El arrendamiento no es un concepto moderno, sino antiguo. Esta práctica se remonta aproximadamente al año 2000 a. C. en la antigua Sumeria, donde se documentaban los arrendamientos de maquinaria agrícola en tablillas de arcilla. Los fenicios también utilizaban fletamentos de barcos, similares a los arrendamientos de maquinaria actuales, para financiar sus empresas marítimas. Estas primeras formas de arrendamiento eran esenciales para financiar tierras, ganado y herramientas, lo que las convertía en una piedra angular de las economías antiguas.

5. TurboTenant (Ideal para propietarios que gestionan sus propiedades por su cuenta y buscan un sistema de alquiler mejorado con IA)

vía TurboTenant

TurboTenant es un potente software de gestión inmobiliaria gratuito, diseñado específicamente para ayudar a los propietarios particulares. Elimina las complicaciones de la gestión de propiedades en alquiler al ofrecer funciones inteligentes y de automatización que optimizan todo el proceso de alquiler y gestión de inquilinos.

Aunque se centra en una inteligencia práctica y específica para cada tarea, en lugar de en una integración profunda y global de la IA, sus herramientas inteligentes, como la automatización de partes de las descripciones de los contratos de alquiler, aumentan significativamente la eficiencia. TurboTenant está diseñado para ofrecer a los propietarios que gestionan sus propiedades por su cuenta las capacidades avanzadas que suelen encontrarse en los sistemas de pago, haciendo que la gestión inmobiliaria sea accesible y sencilla.

Las mejores funciones de TurboTenant

Haz una lista de todos tus alquileres en las principales plataformas desde un solo lugar para atraer a más interesados

Reciba solicitudes de forma digital y realice fácilmente comprobaciones de antecedentes, crédito y desalojos.

Crea contratos de alquiler personalizables y con validez legal, adaptados a tu estado

Cobra el alquiler de forma segura en línea con alertas automáticas para garantizar los pagos puntuales

Optimice las solicitudes de reparación de los inquilinos y realice un seguimiento eficaz de su resolución

Limitaciones de TurboTenant

Funciones de IA limitadas en comparación con otras plataformas

Las funciones avanzadas requieren un plan de pago

Precios de TurboTenant

Free

Pro : 9,92 $ al mes (facturación anual)

Premium: 12,42 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y opiniones de TurboTenant

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,4/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TurboTenant?

Una reseña de Capterra dice:

Gestionamos cuatro pequeñas propiedades y este software nos ha resultado de gran ayuda para mantenernos organizados. La cuenta básica es gratuita, pero la versión premium es muy económica teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Además, cuentan con un excelente servicio de atención al cliente.

Gestionamos cuatro pequeñas propiedades y este software nos ha resultado de gran ayuda para mantenernos organizados. La cuenta básica es gratuita, pero la versión premium es muy económica teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Además, cuentan con un excelente servicio de atención al cliente.

➡️ Más información: 5 consejos para una gestión de proyectos inmobiliarios exitosa

6. EliseAI (La mejor para la asistencia en el alquiler basada en IA)

vía Elise IA

EliseAI es un innovador CRM de gestión inmobiliaria basado en la IA, diseñado fundamentalmente para revolucionar todo el proceso de alquiler. A diferencia de los CRM tradicionales, EliseAI integra la IA en su núcleo, automatizando flujos de trabajo cruciales desde la consulta inicial del inquilino hasta la firma del contrato de alquiler.

La sofisticada IA de la plataforma actúa como un agente inmobiliario virtual disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, interactuando con los posibles inquilinos a través de conversaciones inteligentes y naturales, y ofreciendo visitas guiadas por IA que proporcionan experiencias inmersivas sin intervención humana directa.

Las mejores funciones de EliseAI

Ofrece visitas virtuales e interactivas guiadas por IA, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Gestiona todas las consultas y el seguimiento de los inquilinos con respuestas inteligentes y personalizadas

Actúa como IA para la generación de clientes potenciales al filtrar los contactos, programar citas e interactuar de forma constante con los clientes potenciales para convertirlos en clientes.

Optimiza de forma eficiente la creación y la ejecución de los contratos de alquiler

Se integra a la perfección con los PMS existentes para unificar datos y flujos de trabajo

Limitaciones de EliseAI

Es posible que se requieran pasos adicionales para integrarlas con los sistemas existentes.

Precios de EliseAI

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de EliseAI

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre EliseAI?

Una reseña de G2 dice:

Elise ha ahorrado a nuestros profesionales de alquiler más de 2000 horas en menos de 6 meses. Es fácil de programar, permite ampliar conocimientos y se puede personalizar. Todo el personal de Elise ofrece un servicio de atención al cliente de calidad.

Elise ha ahorrado a nuestros profesionales de alquiler más de 2000 horas en menos de 6 meses. Es fácil de programar, permite ampliar conocimientos y se puede personalizar. Todo el personal de Elise ofrece un servicio de atención al cliente de calidad.

7. Happy Property (Ideal para la comunicación y la interacción con los inquilinos)

vía Happy Property

Happy Property se especializa en transformar la comunicación con los inquilinos mediante el uso de chatbots con IA y sofisticados sistemas de respuesta automatizada. La plataforma se centra exclusivamente en fomentar una mayor satisfacción de los inquilinos proporcionando canales de comunicación rápidos, eficientes y coherentes.

La herramienta no funciona como una suite integral de gestión inmobiliaria de principio a fin, pero su especialización en la interacción con los inquilinos la convierte en una herramienta indispensable para los gestores inmobiliarios que buscan mejorar la experiencia de los residentes, reducir el volumen de consultas y establecer relaciones más sólidas con los inquilinos.

Las mejores funciones de Happy Property

Utiliza chatbots inteligentes para gestionar las consultas de los inquilinos y ofrecer asistencia inmediata

Ofrece respuestas rápidas y precisas a preguntas frecuentes, lo que reduce los tiempos de respuesta

Se integra a la perfección con los PMS existentes para unificar datos y flujos de trabajo

Permite personalizar los mensajes automatizados para mantener la voz de la marca y satisfacer necesidades específicas

Límites de Happy Property:

Funciones de gestión inmobiliaria limitadas en comparación con sus competidores

Precios de Happy Property

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Happy Property:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4/6/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Happy Property?

Un usuario de G2 dice :

¡Me encanta que la app sea tan detallada a la hora de documentar una propiedad! ¡También me gusta que se puedan añadir notas en cada sección sobre las fotos que has tomado!

¡Me encanta que la app sea tan detallada a la hora de documentar una propiedad! ¡También me gusta que se puedan añadir notas en cada sección sobre las fotos que has tomado!

8. Buildium (La mejor opción para la gestión inmobiliaria a nivel de corporación)

vía Buildium

Buildium es un software de gestión inmobiliaria robusto y todo en uno, diseñado para simplificar las operaciones de los propietarios y los gestores inmobiliarios. Su principal fortaleza radica en ofrecer una amplia gama de herramientas esenciales, más que en una integración avanzada de IA. Sin embargo, Buildium aprovecha la IA para la selección inteligente de inquilinos, la fijación dinámica de precios de alquiler, el mantenimiento predictivo y la gestión automatizada de contratos de alquiler, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

La herramienta también centraliza aspectos clave de la supervisión de inmuebles, lo que permite a los usuarios gestionar de forma eficiente las tareas diarias, mantener registros financieros claros y fomentar una comunicación eficaz con inquilinos y propietarios. Este enfoque integrado ayuda a los profesionales del sector inmobiliario a gestionar sus carteras de forma más eficaz y sistemática.

Las mejores funciones de Buildium:

Gestiona todas las transacciones financieras y genera informes esenciales

Optimiza la captación de inquilinos con solicitudes digitales y una selección exhaustiva de los mismos

Ofrece un sistema organizado para el seguimiento y la gestión de todas las solicitudes de mantenimiento de la propiedad

Ofrece portales online específicos para una comunicación transparente y un servicio de autoservicio para todas las partes interesadas

Limitaciones de Buildium:

Los precios pueden ser más elevados para carteras más pequeñas

Funciones de IA limitadas en comparación con otras plataformas

Precios de Buildium:

Imprescindible : desde 58 $ al mes para hasta 150 unidades

Growth : desde 183 $ al mes

Premium: Desde 375 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Buildium:

G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buildium?

Una reseña de G2 dice:

Es muy cómodo de usar; el sistema de correo electrónico y mensajes de texto es muy bueno, y el seguimiento de los inquilinos es muy fácil, además de que hace un buen trabajo asegurándose de que nadie se quede fuera del sistema. La interfaz de usuario es fácil de usar y me ofrece una visión muy completa de los empleados en las viviendas. Aunque el software no se diseñó inicialmente para viviendas de empleados comerciales, funciona bien para este proceso.

Es muy cómodo de usar; el sistema de correo electrónico y mensajes de texto es muy bueno, y el seguimiento de los inquilinos es muy fácil, además de que hace un buen trabajo asegurándose de que nadie se quede fuera del sistema. La interfaz de usuario es fácil de usar y me ofrece una visión muy completa de los empleados alojados. Aunque el software no se diseñó inicialmente para el alojamiento de empleados, funciona bien para este proceso.

➡️ Más información: Plantillas de CRM inmobiliario para una mejor gestión de clientes

Mejora tu estrategia de gestión inmobiliaria con la IA

A medida que el sector de la gestión inmobiliaria sigue evolucionando, la adopción de software de gestión inmobiliaria con IA ya no es opcional, sino esencial para mantener la competitividad.

Desde la automatización de la comunicación con los inquilinos y las tareas de mantenimiento hasta la simplificación de la gestión de los contratos de alquiler y el cobro de la renta, estas herramientas basadas en IA ayudan a los administradores de propiedades a ahorrar tiempo, reducir costes y tomar decisiones informadas en toda su cartera.

Tanto si eres un propietario independiente que gestiona unas pocas viviendas de alquiler como si eres una gran empresa de gestión inmobiliaria que se ocupa de inmuebles comerciales, en esta lista encontrarás una solución que se adapte a tus necesidades. Plataformas como ClickUp destacan por su capacidad para centralizar los flujos de trabajo, automatizar procesos con IA y aumentar la productividad del equipo, todo ello en una sola plataforma.

En definitiva, la tecnología adecuada puede transformar tus operaciones de gestión inmobiliaria. ¡Empieza hoy mismo con ClickUp y comprueba tú mismo la diferencia!