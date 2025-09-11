Plantillas gratuitas de respuestas de atención al cliente para cada situación

¿Cuál es el peor momento para pensar cómo redactar una respuesta delicada a un cliente? Probabilidad cuando tu bandeja de entrada está llena y ya vas retrasado con las respuestas. 🫠

Un pedido retrasado, una solicitud de reembolso, un cliente confundido... Estas situaciones requieren algo más que una acción rápida. Requieren las palabras adecuadas. ¿Y escribirlas desde cero cada vez? Eso es una vía rápida hacia el agotamiento.

Por eso las plantillas de respuesta de atención al cliente son tan útiles. Le ayudan a responder más rápido, a sonar más profesional y a mantener la coherencia sin perder el toque humano.

Veremos algunas plantillas útiles de ClickUp y otras que también pueden resultar de interés. 🤩

¿Qué son las plantillas de respuesta de servicio al cliente?*

Las plantillas de respuesta de servicio al cliente son mensajes estandarizados que se utilizan para responder a preguntas frecuentes (FAQ), resolver problemas recurrentes o acusar recibo de consultas.

Cada plantilla está estructurada para abordar un tipo específico de consulta, como actualizaciones de envíos, problemas de facturación o pasos para la resolución de problemas. Los equipos pueden personalizar detalles como nombres o números de pedido sin alterar el mensaje principal.

Estas plantillas suelen clasificarse por canal (correo electrónico, chat en vivo o redes sociales) y se utilizan para mantener la velocidad del flujo de trabajo, reducir el tiempo de formación de los nuevos agentes y garantizar que no se omita ninguna información importante en las respuestas.

Las mejores plantillas de respuesta de servicio al cliente de un vistazo

Aquí tiene una tabla resumen con las mejores plantillas de respuesta de atención al cliente:

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de respuesta de servicio al cliente?

Las plantillas pueden ahorrar tiempo, pero si son vagas o demasiado formales, pierden su sentido.

Una buena plantilla de respuesta de servicio al cliente logra el equilibrio adecuado. Esto es lo que debe buscar. 👇

marcadores de posición claros: *Destaca secciones como [Nombre del cliente] o [Número de ticket] para una personalización rápida

Integración de formularios: captura las consultas entrantes y las dirige instantáneamente a tareas para una rápida clasificación

*próximos pasos guiados: Incluye enlaces relevantes, instrucciones u opciones de contacto para resolver el problema sin necesidad de intercambios de mensajes

Varias vistas: Cambia entre paneles tipo bandeja de entrada, listas basadas en la urgencia o seguimiento de la satisfacción con solo unos clics

formato editable: *Permite a los equipos modificar el lenguaje, añadir actualizaciones o adaptarse a nuevos productos y políticas

Cronómetros de respuesta: Sugiere cuándo realizar un seguimiento o escalar el problema en función del tipo de respuesta o la complejidad del problema

Sección de notas internas: Deja espacio para que los representantes añadan rápidamente contexto o comentarios para los miembros del equipo sin afectar al mensaje del cliente

18 plantillas de servicio al cliente

Cada respuesta figura en la percepción que los clientes tienen de su marca, por lo que vale la pena hacerlo bien. Sin embargo, sin un sistema claro, incluso los mejores equipos pueden pasar por alto un mensaje o responder demasiado tarde.

Aquí tienes 18 plantillas de atención al cliente listas para usar. 👀

1. Plantilla de escalado de servicio al cliente de ClickUp

Fomente la fidelidad de los clientes con la plantilla de escalado de servicio al cliente de ClickUp

La plantilla de escalado de soporte al cliente de ClickUp ofrece un enfoque claro y organizado para gestionar los problemas de asistencia desde que se notifican hasta su resolución completa.

Incluye seis vistas preconfiguradas adaptadas a las diferentes fases del proceso de compatibilidad.

El formulario de servicio al cliente captura los detalles del ticket en un formato estructurado, mientras que la lista de tickets ofrece una visión general de todas las solicitudes que se puede ordenar y filtrar. Su vista de respuestas predefinidas facilita el acceso a respuestas preescritas para una comunicación más rápida. El tablero de asistencia por niveles organiza visualmente los tickets escalados por equipo o nivel, y la vista general de escalaciones opcional ayuda a los supervisores a realizar un seguimiento de los casos de alta prioridad en tiempo real.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Optimiza los problemas urgentes con vías de escalado claras y seguimiento en tiempo real

Asegúrate de que cada ticket llegue al equipo o responsable adecuado, sin más solicitudes perdidas

Los formularios integrados y las respuestas predefinidas ayudan a su equipo a responder con mayor rapidez y coherencia

📌 Ideal para: Derivar los problemas de alta prioridad a los agentes adecuados y realizar un seguimiento del progreso de la resolución sin demoras.

🧠 Dato curioso: A pesar de todos los avances en IA, el 75 % de los clientes afirma que prefiere hablar con una persona para recibir asistencia, especialmente cuando se trata de problemas complejos.

2. Plantilla de gestión de servicio al cliente de ClickUp

Mantenga todo su flujo de trabajo de soporte al cliente bajo control con la plantilla de gestión de servicio al cliente de ClickUp

Con la plantilla de gestión de soporte al cliente de ClickUp, puede gestionar todas las solicitudes de asistencia, desde nuevos tickets hasta el seguimiento de clientes. Esta plantilla le permite centralizar todos los tickets en un solo lugar y clasificarlos por tipo de problema, prioridad o agente asignado.

Puede convertir automáticamente las solicitudes entrantes en tareas utilizando el formulario integrado y utilizar la vista Tablero de ClickUp para arrastrar los tickets a través de fases como «en curso», «Escalado» o «Resuelto» sin perder visibilidad.

Por ejemplo, si un cliente envía un correo electrónico sobre un pago que no se ha procesado, puede registrar el problema mediante el formulario de solicitud, etiquetarlo como «Problema de facturación», asignarlo a su representante de asistencia financiera y marcarlo como «Alta prioridad»

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Centraliza todos los tickets de compatibilidad para facilitar su clasificación por prioridad, tipo o agente

Automatización de la creación de tareas a partir de las solicitudes entrantes para ahorrar tiempo y reducir errores

Las vistas de tablero visual y lista mantienen la transparencia de la carga de trabajo y el progreso de su equipo

📌 Ideal para: Gerentes de servicio al cliente que organizan las tareas del equipo, equilibran las cargas de trabajo y realizan un seguimiento del rendimiento general de la resolución de tickets.

💟 Bonificación: El exceso de herramientas, también conocido como «proliferación de tareas», está frenando el impulso de sus flujos de trabajo de atención al cliente con procesos desconectados. ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, acaba con el caos en el servicio de atención al cliente. Con el software de gestión de proyectos de servicio al cliente de ClickUp, puedes gestionar tickets, realizar un seguimiento de las conversaciones y estar al tanto de los seguimientos sin cambiar de pestaña.

3. Plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp

Actúe de inmediato ante los puntos débiles de sus clientes utilizando la plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp

Utilice la plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp para crear un plan de acción claro en función de lo que solicitan sus clientes.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Esta plantilla de reseñas de clientes le ayuda a:

Obtenga información sobre los puntos débiles, las preferencias o las necesidades no satisfechas utilizando secciones integradas como Descripción del cliente, Objetivo del proyecto y Herramientas de evaluación

Desglose sus conclusiones en subtareas y listas de control para que su equipo sepa exactamente qué revisar, analizar y mejorar

Registra enlaces a encuestas enlazados, documentos de compatibilidad y notas internas en un solo lugar para evitar tener que buscar comentarios dispersos

Asigne acciones de seguimiento a las personas adecuadas y realice un seguimiento de la propiedad mediante los Campos personalizados de ClickUp , como «Preparado por», «Revisado por» y «Fuente de datos»

📌 Ideal para: Representantes que recopilan información detallada sobre las expectativas del cliente durante la incorporación o la resolución de problemas para adaptar las soluciones de forma más eficaz.

📖 Lea también: Software de automatización de formularios para recopilar y analizar datos

4. Plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp

Estructure los comentarios de los clientes en información clara y útil con la plantilla de descripción de problemas de clientes de ClickUp

Aproveche la plantilla de descripción de problemas de clientes de ClickUp para desglosar las quejas recurrentes de los clientes en descripciones estructuradas que le ayuden a tomar decisiones más inteligentes.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Analice los comentarios de los clientes y describa los obstáculos específicos a los que se enfrenta cada tipo de cliente personalizado durante su recorrido

Añada contexto a esos puntos débiles para que su equipo comprenda por qué existen

Proponga soluciones específicas que resuelvan el problema adecuado, no solo el más evidente

Esta plantilla se presenta como un documento listo para usar, ya estructurado para resolver problemas de forma rápida y clara. Por ejemplo, supongamos que su equipo está creando un nuevo flujo de incorporación, pero los usuarios siguen abandonando antes de completar la configuración.

Puede utilizar esta plantilla para definir el usuario objetivo, recopilar comentarios de los tickets de asistencia o las grabaciones de sesiones y detectar los puntos conflictivos. A continuación, redacte una descripción clara del problema, revísela con su equipo y márquela como completada una vez que estén todos de acuerdo.

📌 Ideal para: Agentes de asistencia que documentan los problemas con claridad para ayudar a los equipos a diagnosticar y resolver los problemas recurrentes más rápidamente.

💡Consejo profesional: Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología de IA que facilita la redacción de correos electrónicos de soporte al cliente. Solo tienes que utilizar la función de conversión de voz a texto para dictar tu mensaje de forma natural: Brain MAX captará al instante tus palabras, organizará tus ideas y te ayudará a redactar respuestas claras y empáticas. Se acabó el tener que esforzarse por encontrar el tono adecuado o pasar por alto detalles importantes. Con Brain MAX, puede redactar rápidamente correos electrónicos pulidos y profesionales aprovechando múltiples LLM, todo desde una única aplicación de escritorio.

5. Plantilla de servicio de asistencia técnica de ClickUp

Mantenga la coherencia de su proceso de compatibilidad con la plantilla de servicio de asistencia técnica de ClickUp

¿Necesita una forma mejor de gestionar las solicitudes de clientes enfadados o molestos sin perder el seguimiento de las prioridades? Puede utilizar la plantilla de servicio de asistencia técnica de ClickUp para gestionar todos los tickets. El formulario integrado convierte las nuevas consultas en tareas al instante y le ayuda a alcanzar sus metas de servicio al cliente.

Esta plantilla es útil para informes de errores entrantes, solicitudes de funciones urgentes o problemas recurrentes con las cuentas. Le ayuda a registrar, asignar y resolver cada uno de ellos sin perder detalles importantes ni plazos de respuesta.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Cambie entre tres vistas integradas para trabajar de la forma que prefiera su equipo:

Vista del nivel de dificultad para evaluar la complejidad de cada problema antes de asignarlo

Guía de inicio para que los nuevos miembros del equipo sigan un proceso coherente desde el primer momento

Vista de puntuación de control de calidad para supervisar la resolución de tickets y mejorar la calidad de las respuestas con el tiempo

📌 Ideal para: Registrar tickets, priorizar solicitudes y asignar tareas con seguimiento del estado en tiempo real.

6. Plantilla de intento correcto del cliente de ClickUp

Gestiona todas las cuentas de clientes sin esfuerzo con la plantilla de éxito de clientes de ClickUp

La plantilla de éxito del cliente de ClickUp ofrece una forma más inteligente de gestionar las relaciones con los clientes, superar los retos del servicio de atención al cliente y mantener todas las cuentas en la dirección correcta.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Agrupa a los clientes según su estado de salud, como «En riesgo de abandono», «Promedio» o «Muy bueno», para saber dónde centrar tu atención

Realice un seguimiento de detalles clave como el nivel de asistencia, la interacción, el último punto de contacto y la puntuación Net Promoter Score (NPS) de forma paralela

Cree estados de tareas como «Pendiente de renovación», «Incorporación», «Pérdida» o «Atención» para mantener el control de cada fase del cliente

Además, el intento correcto de los clientes se basa en establecer relaciones a largo plazo, realizar un seguimiento de la actividad de las cuentas y mantenerse proactivo con respecto a las necesidades de los clientes, todo lo cual encaja perfectamente con ClickUp CRM .

Por ejemplo, si la puntuación NPS de un cliente desciende y su última reunión fue hace semanas, la plantilla de éxito del cliente lo marca como «En riesgo de pérdida». A continuación, con ClickUp CRM, puede consultar al instante su historial completo de interacciones, revisar las notas de la cuenta, asignar una tarea de seguimiento y planear el siguiente punto de contacto, sin salir de su entorno de trabajo.

ideal para: *Equipos de éxito del cliente que gestionan las relaciones con los clientes, realizan un seguimiento de los hitos y se adelantan a los plazos de renovación.

7. Plantilla de soporte al cliente de ClickUp

Cree flujos de trabajo coherentes para consultas habituales utilizando la plantilla de soporte al cliente de ClickUp

No es posible ofrecer una excelente experiencia al cliente si el proceso de soporte al cliente está desorganizado. Con la plantilla de soporte al cliente de ClickUp, puede convertir cada mensaje, pregunta o queja entrante en una tarea organizada que se realiza con seguimiento, se asigna y se resuelve.

Puede recopilar todas las solicitudes entrantes a través de un formulario, etiquetar automáticamente los tickets según su urgencia o tema, y enviarlos directamente al miembro adecuado del equipo. Facilita una transición más fluida entre los puntos de contacto de asistencia y marketing, lo que refuerza su estrategia global de marketing del ciclo de vida del cliente.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Convierte cada consulta en una tarea organizada y asignable para una visibilidad total

Etiqueta automáticamente y deriva los tickets por urgencia o tema al miembro adecuado del equipo

Proporciona compatibilidad para ofrecer respuestas coherentes y de alta calidad en todos los canales

📌 Ideal para: Gestionar solicitudes de asistencia complicadas con estados personalizados, asignaciones de equipo y seguimiento de plazos en el software de éxito del cliente.

8. Plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

Controle las pestañas del rendimiento de los agentes con la plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

¿Necesita saber qué grado de satisfacción tienen realmente sus clientes con su servicio o soporte al cliente? Puede utilizar la plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp para recopilar respuestas sinceras, detectar lo que funciona y señalar lo que hay que mejorar sin necesidad de intercambios innecesarios.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Cree encuestas breves con valoraciones rápidas y preguntas abiertas para comprender qué opinan realmente los usuarios sobre su asistencia, sus servicios o sus productos

Detecte las inquietudes y los logros recurrentes mediante vistas como la valoración de conocimientos y la vista de los encuestados, de modo que cada respuesta se convierta en un claro paso siguiente

Evalúa cómo gestionó tu equipo cada interacción sin tener que revisar todos los tickets o conversaciones

¿Lo mejor de todo? Cada respuesta se convierte en una tarea rastreable, lo que le ayuda a medir los KPI de la experiencia del cliente sin esfuerzo.

📌 Ideal para: Recopilar comentarios estructurados a través de encuestas y medir la satisfacción en las relaciones con los clientes.

9. Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Cree un ciclo de mejora continua con la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

No es necesario buscar correos electrónicos dispersos ni esperar llamadas de seguimiento para saber qué opinan los clientes sobre su producto o servicio. La plantilla de formulario de comentarios de ClickUp le permite crear una forma rápida y organizada de recopilar opiniones y convertirlas en acciones.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Esta plantilla de formulario de comentarios le ayuda a:

Cree un formulario sencillo con campos personalizados como fecha de compra, proveedor de servicios, nivel de cliente y valoración general

Haga la combinación adecuada de preguntas: valoraciones con estrellas, comentarios abiertos o preguntas de opción múltiple

Clasifique y agrupe los comentarios automáticamente en vistas claras, como la lista de recomendaciones, la tabla de comentarios o la tabla de valoración de proveedores

Por ejemplo, piense en alguien que haya comprado recientemente su servicio, pero haya dado una valoración baja a la experiencia. Podrá ver al instante su nivel, proveedor y comentarios, todo ello alineado para ponerse en contacto con él, resolver el problema y aprender de él.

📌 Ideal para: Equipos que recopilan información abierta para gestionar las expectativas del cliente e identificar deficiencias recurrentes en el servicio.

🔍 ¿Sabías que...? Las opiniones importan. El valor importa. ¿Ambos juntos? La combinación perfecta. Un estudio de 2023 reveló que los buenos testimonios de los clientes y los comentarios positivos, junto con la sensación de que no se está malgastando el dinero, se traducen en una mayor fidelidad. Básicamente, haz que la gente se sienta inteligente por haberte elegido.

Mantenga organizada la comunicación con los clientes con la plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp

La plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp le permite recopilar todas las preguntas, inquietudes o solicitudes y enviarlas al instante a la persona adecuada.

Personalice el formulario con campos como el número de pedido, la categoría del producto o el motivo del contacto para asegurarse de que cada envío llegue con el contexto que su equipo necesita.

¿Una función destacada? Puede asignar automáticamente los envíos de formularios en función del tipo de problema. Así, las preguntas sobre facturación se envían directamente al departamento financiero y las cuestiones técnicas llegan al departamento de compatibilidad. Esto se traduce en menos trabajo de clasificación y una mayor retención de clientes gracias a una asistencia oportuna y relevante.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Captura todas las consultas con campos personalizables para obtener un contexto completo

Envía instantáneamente los envíos al equipo o agente adecuado para obtener respuestas más rápidas

Cada contacto se convierte en una tarea, lo que garantiza que nada se pase por alto

📌 Ideal para: Capturar las consultas entrantes con los datos de contacto y dirigirlas a la cola de compatibilidad técnica adecuada.

🧠 Dato curioso: El primer centro de llamadas fue creado por una empresa británica utilizando un sistema llamado PABX (Private Automated Business Exchanges). Este sistema permitía a las empresas gestionar grandes volúmenes de llamadas de clientes.

11. Plantilla de encuesta de opinión sobre el producto ClickUp

Manténgase sincronizado con lo que quieren sus usuarios con la plantilla de encuesta de opiniones sobre productos de ClickUp

Con la plantilla de encuesta de opinión sobre productos de ClickUp, solo tardará unos minutos en lanzar una encuesta que le ayudará a:

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Haga preguntas claras y específicas que los clientes no puedan ignorar

Detecte patrones en las quejas, solicitudes de funciones o frustraciones

Realice un seguimiento de las puntuaciones de satisfacción y las tendencias de envío a lo largo del tiempo

Supongamos que los clientes siguen quejándose de que el proceso de pago es complicado. En lugar de responder a cada ticket individualmente, envíe esta encuesta y obtenga comentarios estructurados a gran escala. Dispondrá de información relevante para justificar los cambios, en lugar de una simple recopilación de quejas.

Con esta herramienta de comentarios de los clientes, puede tener vista de todas las respuestas en un solo lugar, ordenadas por valoraciones de productos, comentarios y opiniones. De este modo, es más fácil saber qué hay que arreglar primero y qué es lo que ya funciona.

📌 Ideal para: Recopilar información específica sobre los productos para priorizar funciones, actualizaciones o correcciones marca la diferencia en la gestión de clientes.

12. Plantilla de informe de respuesta a incidencias de ClickUp

Detecte patrones en problemas recurrentes con la plantilla de informe de respuesta a incidencias de ClickUp

Si algo sale mal, como una fuga de datos, una violación de la cuenta o un inicio de sesión sospechoso, un hilo frenético en Slack no será suficiente. La plantilla de informe de respuesta a incidencias de ClickUp le permite registrar todos los detalles, mantener a todos informados y evitar errores repetidos.

Esta plantilla de tareas crea una tarea específica para cada incidencia, la divide en fases utilizando estados personalizados y añade contexto importante mediante campos personalizados como «Aprobado por», «Notas de la incidencia» y «Documentos de apoyo».

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Registra cada incidencia con contexto detallado, estados personalizados y documentos de compatibilidad

Asigna seguimientos y realiza un seguimiento de la resolución para evitar que se repitan los errores

Mantiene a su equipo coordinado e informado durante situaciones críticas

📌 Ideal para: Gerentes y equipos de soporte que documentan incidencias importantes, asignan seguimientos y aprenden de los errores cometidos.

🧠 Dato curioso: El humor (cuando se utiliza correctamente) puede hacer que las interacciones con los clientes sean memorables. Una broma desenfadada o un tono divertido y amistoso pueden convertir un chatear de soporte rutinario en algo que los clientes realmente disfrutan, lo que hace que sean más propensos a recordar y recomendar la marca.

Echa un vistazo a este vídeo para comprender cómo utilizar la IA en el servicio de atención al cliente:

13. Plantillas de respuesta de soporte al cliente por correo electrónico Meter

a través de Email Meter

Los correos electrónicos de asistencia no siempre son fáciles de redactar. Algunos son urgentes, otros requieren el equilibrio adecuado entre empatía y claridad. Email Meter lo entiende. Por eso ofrece un único paquete para descargar con 10 plantillas de correo electrónico de soporte al cliente diseñadas para ayudarle a responder más rápido y gestionar la comunicación con los clientes mediante una respuesta muestra.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

A continuación, le mostramos dos plantillas destacadas del paquete:

el cliente necesita una respuesta lo antes posible: *Esta plantilla es para aquellos correos electrónicos urgentes en los que el cliente está claramente estresado. Le ayuda a encontrar el tono adecuado (tranquilo, respetuoso y tranquilizador), incluso si el mensaje recibido no es educado

transición de equipo de ventas a gestión de cuentas: *Después de cerrar el trato, utilice esta plantilla para agradecer al cliente, presentarle a su nuevo gestor de cuenta e informarle de que sigue estando a su disposición para cualquier otra pregunta

📌 Ideal para: Acelerar las respuestas con una biblioteca prediseñada de respuestas por correo electrónico para situaciones habituales.

14. Plantillas de correo electrónico para el servicio de atención al cliente de Zendesk

a través de Zendesk

Las 30 plantillas de correo electrónico de soporte al cliente de Zendesk le ayudan a gestionar casi todas las situaciones de compatibilidad habituales (y poco habituales) sin tener que escribir desde cero.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Tranquilice a los clientes tras un fallo en el servicio

Aumente las ventas sin parecer comercial

Envíe recordatorios de renovación o avisos de subida de precios sin incomodidades

Mantenga la coherencia en las interacciones cuando cambie de miembro del equipo

📌 Ideal para: Agentes y gerentes que mantienen una voz y un tono de marca coherentes en todos los correos electrónicos de los clientes.

15. Plantilla de respuesta por correo electrónico del servicio de atención al cliente de Medallia

a través de Medallia

Este conjunto de plantillas de Medallia ofrece a los agentes de atención al cliente respuestas listas para usar en las situaciones más comunes y difíciles. Puede copiar y pegar cualquier plantilla y personalizarla para:

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Comuníquese de manera eficaz con el personal frustrado cuyos paquetes se han retrasado, son incorrectos o están dañados, sin tener que buscar las palabras adecuadas

Aclare en cuestión de segundos las políticas complejas de la empresa o las dudas sobre la facturación

Convierta las experiencias negativas por teléfono o chatear en segundas oportunidades con una disculpa adecuada y un gesto de buena voluntad

📌 Ideal para: Hacer un seguimiento de las experiencias de servicio con una plantilla estructurada de solicitud de comentarios.

16. Plantillas de correo electrónico para servicio al cliente de Hiver

a través de Hiver

Estas plantillas están diseñadas para equipos de atención al cliente que desean responder más rápido sin parecer robóticos. Cada una resuelve un momento concreto del proceso de asistencia, lo que permite a su equipo gestionar los retrasos, los errores o incluso las despedidas con claridad y confianza.

Con estas plantillas, puede tranquilizar a los clientes inquietos con actualizaciones proactivas, cerrar los tickets resueltos con un toque personal y mucho más.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Ofrece respuestas de indicación y estandarizadas sin que suenen robóticas

Abarca retrasos, errores, despedidas y mucho más con claridad y cuidado

Ayuda a los equipos a gestionar de forma eficiente grandes volúmenes de correos electrónicos de asistencia

📌 Ideal para: Enviar indicaciones y respuestas estandarizadas mientras se gestiona un gran volumen de correos electrónicos de asistencia.

17. Plantillas de respuesta de servicio al cliente de LiveAgent

a través de LiveAgent

Diseñadas para quienes se enfrentan a las comunicaciones diarias con los clientes, las plantillas listas para enviar de LiveAgent eliminan el trabajo pesado de redactar respuestas profesionales.

Independientemente del tono o la urgencia, hay una plantilla que se adapta a cada momento.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

plantilla de correo electrónico de respuesta automática: *Confirme al instante la recepción de un mensaje y establezca expectativas claras sobre cuándo el cliente puede esperar una respuesta

plantilla de correo electrónico de respuesta a clientes personalizados enfadados: *Calma las situaciones tensas con empatía, responsabilidad y tranquilidad

Plantilla de respuesta a quejas de clientes: Aborde los problemas directamente, ofrezca soluciones y demuestre al cliente que se le ha escuchado

📌 Ideal para: Representantes que gestionan diversas situaciones con los clientes y necesitan respuestas eficientes que abarquen múltiples casos de uso.

🧠 Dato curioso: La queja de cliente más antigua que se conoce por escrito data del año 1750 a. C. en la antigua Mesopotamia. Un hombre llamado Nanni escribió una queja en una tablilla de arcilla por haber recibido cobre de mala calidad.

18. Plantillas de respuesta de servicio al cliente en redes sociales de LiveAgent

a través de LiveAgent

Si gestionas consultas de clientes en redes sociales, sabrás con qué frecuencia se repiten las mismas preguntas, quejas o elogios. ¿Respondes manualmente a cada uno de ellos? Es una tarea que requiere mucho tiempo, es repetitiva y agotadora. Las plantillas de servicio al cliente en redes sociales de LiveAgent te resultarán muy útiles en este caso.

Diseñadas específicamente para representantes de atención al cliente, equipos de soporte y cualquier persona que gestione interacciones en línea, estas plantillas le ayudan a responder más rápido sin parecer robótico.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla

Respuestas profesionales que le ayudarán a guiar a los usuarios a través de los problemas de compatibilidad o los pasos para solucionar problemas

Mantenga el buen ambiente con mensajes amables y agradecidos

Reconozca la frustración, pida disculpas sinceramente y ofrezca soluciones reales

📌 Ideal para: Responder a las consultas de los clientes en las redes sociales con respuestas predefinidas y con el tono adecuado para mejorar la defensa de los clientes.

ofrezca un servicio que destaque con ClickUp*

Un buen servicio de atención al cliente no se consigue con respuestas prefabricadas.

Más bien, proviene de sistemas que se adaptan a las necesidades de su equipo, sus herramientas y sus clientes.

Las plantillas de respuesta de servicio al cliente de ClickUp destacan en este aspecto. Crean un flujo de trabajo de asistencia totalmente personalizable con vistas, estados y campos personalizados flexibles que se adaptan a las necesidades de su equipo.

¿Quiere realizar el seguimiento de los tickets de alta prioridad en una vista Kanban? Terminado. ¿Necesita un formulario para registrar los problemas de los clientes? Fácil.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a!

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo se redacta una respuesta de atención al cliente?

Una buena respuesta de atención al cliente debe ser indicación, educada, personalizada, empática y orientada a la solución. Diríjase siempre al cliente por su nombre, reconozca su inquietud, explique la solución y ofrezca más ayuda.

Ejemplo:

Hola, [nombre del cliente]

Gracias por ponerse en contacto con nosotros en relación con [problema]. Lamento las molestias que esto le haya podido causar. Esto es lo que podemos hacer para ayudarle: [solución/próximos pasos]. Si tiene alguna otra pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Atentamente,

[Su nombre]

[Su nombre]

2. ¿Cuáles son las 5 R del servicio de atención personalizada al cliente?

Las 5 R del servicio de atención personalizada son:

Respeto: Trate a todos los clientes con dignidad y cortesía.

Responder: Responda de forma indicación y adecuada a las consultas de los clientes.

Resolver: Aborde y solucione los problemas de los clientes de manera eficiente.

Tranquilizar: transmita a los clientes la confianza de que sus inquietudes se están tomando en serio.

Recuerde: Realice un seguimiento y recuerde las interacciones anteriores para establecer relaciones.

3. ¿Cómo debo responder a las quejas de los clientes?

Utilice una plantilla que reconozca el problema, se disculpe, explique la solución y agradezca al cliente sus comentarios.

Plantilla:

Hola, [nombre del cliente]

Gracias por informarnos de ello. Lamento su experiencia con [describa el problema]. Nos tomamos muy en serio sus comentarios y estamos investigando el asunto.

Esto es lo que estamos haciendo para resolverlo: [explique la solución o los siguientes pasos].

Si hay algo pendiente en lo que podamos ayudarle, no dude en comunicárnoslo. Gracias por su paciencia y por darnos la oportunidad de solucionar el problema.

Atentamente,

[Su nombre]

[Su nombre]

4. ¿Cuál es un ejemplo de una buena respuesta de servicio al cliente?

Así es como debe ser una buena respuesta de atención al cliente:

Hola, Sarah

Lamento que su pedido haya llegado tarde. Nos esforzamos por entregar a tiempo y comprendo lo frustrante que debe ser esto. Le he reembolsado los gastos de envío y he acelerado un pedido de sustitución, que debería llegar en un plazo de dos días.

Si hay algo más pendiente en lo que pueda ayudarle, no dude en ponerse en contacto conmigo. Gracias por su comprensión y por ser un cliente tan valor.

Atentamente, Alex