25 juegos de team building online para impulsar la colaboración remota

¿Le cuesta que su equipo virtual conecte más allá del correo electrónico y las llamadas de Zoom?

El teletrabajo puede hacer que uno se sienta un poco aislado, lo que dificulta establecer relaciones reales. Pero, ¿y si la cohesión del equipo pudiera ser divertida y eficaz, incluso para equipos que trabajan juntos de forma virtual?

Estos 25 juegos online para fomentar el espíritu de equipo están diseñados para ayudar a tu equipo a crear vínculos, mejorar la comunicación y hacer que la colaboración sea más divertida.

¿Listo para convertir tu equipo virtual en un grupo muy unido? Empecemos a explorar algunos de los mejores juegos de team building online.

Por qué son importantes los juegos virtuales para equipos

Los juegos virtuales de team building son una estrategia para fortalecer la dinámica de tu equipo, impulsar el compromiso y dar figura a una cultura de equipo positiva. He aquí por qué son importantes los juegos de team building para equipos virtuales.

Mejora las habilidades de comunicación: los juegos virtuales de team building rompen barreras y ayudan a los miembros del equipo a interactuar de forma más natural 🗣️

Impulsa la colaboración : jugar juntos a juegos de team building online fomenta el trabajo en equipo y hace que los proyectos fluyan con mayor facilidad 🤝

Mejora la moral : los divertidos juegos y actividades en línea para equipos levantan el ánimo y hacen que todos se sientan valorados 😊

Aumenta el compromiso : los juegos interactivos mantienen a todos comprometidos, tanto dentro como fuera del horario laboral 🎯

Fomenta la creatividad : muchos juegos virtuales de team building estimulan nuevas ideas y mejoran las habilidades para resolver problemas. Esto se traduce en innovación en el trabajo 💡

Genera confianza : participar regularmente en actividades virtuales de team building refuerza los vínculos y crea un equipo más cohesionado 🛡️

Lucha contra el aislamiento: para los trabajadores remotos, jugar juntos a juegos de team building online proporciona conexión social y un sentido de comunidad 🌐

los 25 mejores juegos virtuales de team building para jugar con compañeros de trabajo

🎮 Estos son algunos de los mejores juegos online para fomentar el espíritu de equipo y conseguir que tu equipo se conecte y colabore:

1. Preguntas para romper el hielo 🧊

Comience las reuniones con divertidas preguntas para romper el hielo, calentar el ambiente y animar a todos a hablar. Pruebe indicaciones abiertas como:

💬 ¿Cuál es tu destino de viaje favorito y por qué?💬 Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?

Fomenta la narración de historias y los seguimientos rápidos para suscitar conversaciones más profundas. Se trata de una forma extremadamente sencilla de crear rapport y mantener el ambiente animado.

También puedes hacerlo más fácil con nuestra plantilla de pizarra para romper el hielo de ClickUp. Esta plantilla ofrece un espacio estructurado para introducir preguntas y capturar respuestas, lo que hace que la actividad sea más interactiva.

Obtenga una plantilla gratis Involucre a su equipo con la pizarra Ice Breaker de ClickUp

Esta plantilla para romper el hielo es especialmente útil para incorporar a nuevos miembros al equipo, ya que garantiza que todos se sientan incluidos desde el primer momento.

🌟 Para darle un toque divertido, prueba el juego «verdades y una mentira», en el que cada participante comparte tres afirmaciones: dos verdaderas y una falsa. El resto del equipo adivina cuál es la mentira, lo que lo convierte en una forma animada de conocerse.

2. Salas de escape virtuales 🕵️‍♂️

Nada une más a los miembros de un equipo que un reloj que no se detiene y una serie de rompecabezas. Una sala de escape online convierte la resolución de problemas en una aventura de alto riesgo.

Tu equipo tiene que descifrar códigos, encontrar pistas ocultas y escapar antes de que se acabe el tiempo.

🗝️ Consejo profesional: Habla mucho. Las salas de escape se basan en el trabajo en equipo, y el mayor error que cometen los equipos es quedarse callados. Di en voz alta todas las pistas (aunque parezcan obvias).

3. Juegos de preguntas y respuestas virtuales 🧠

Nada anima más a un equipo que un juego virtual de preguntas y respuestas de ritmo rápido. Así que elige una plataforma, divide a los participantes en equipos y ¡empieza a responder!

Es una forma divertida de poner a prueba los conocimientos, suscitar debates y compartir unas risas (especialmente cuando las suposiciones más descabelladas resultan ser ciertas).

vía Pogo

¡Lleve la puntuación, corone al campeón y que empiecen las alardes! 🏆

4. Pictionary 🎨

Nada rompe el hielo en los juegos de oficina online como unos dibujos divertidísimos y malos. Una persona dibuja, el equipo adivina y se desata el caos (y las risas).

a través de LinkedIn

Utiliza plataformas online como Skribbl. io, Drawasaurus o Gartic Phone. Estas herramientas permiten a los participantes dibujar en tiempo real mientras sus compañeros escriben sus respuestas en el chat.

5. Entre nosotros 🔍

No confíes en nadie... ¡o quizá solo en tu compañero de trabajo más sospechoso! Among Us es uno de los juegos online más populares, una mezcla perfecta de estrategia, engaño y humor.

En el juego, los jugadores asumen el rol de tripulantes o impostores a bordo de una nave espacial. Los tripulantes deben completar tareas mientras los impostores sabotean en secreto su misión.

¿Lo realmente divertido? ¡Descubrir quién miente antes de que eliminen a todos los demás!

🛸 Dato curioso: ¡Among Us estuvo a punto de ser un fracaso! Lanzado en 2018, el juego tenía tan pocos jugadores que los desarrolladores consideraron cerrarlo. Entonces llegó 2020, todo el mundo se quedó encerrado en casa y los streamers lo convirtieron en una obsesión mundial. ¿Quién iba a imaginar que acusar a tus amigos de ser «sospechosos» nos uniría tanto?

6. Misterio virtual de asesinato 🔪

Si a tu equipo le gustan las emocionantes novelas policíacas, un juego virtual de misterio y asesinatos es la forma perfecta de fomentar la colaboración en el lugar de trabajo, el pensamiento crítico y mucha diversión

Este juego convierte a tu equipo en detectives (¡o sospechosos!) mientras trabajan juntos para resolver un misterioso crimen. Un juego sencillo que no necesita ningún equipo y que puede convertirse en una de tus actividades virtuales de team building más divertidas

A cada jugador se le asigna un rol de carácter con pistas y secretos únicos. A medida que se desarrolla la historia, los compañeros de equipo deben hacer preguntas, analizar pruebas y buscar motivos ocultos para encontrar al culpable.

7. Juegos para fiestas Jackbox 🤣

¿Buscas una forma divertida y sencilla de conectar a tu equipo? Jackbox Party Games es perfecto. Desde dibujar bocetos ridículos en Drawful hasta inventar respuestas divertidas en Quiplash, hay algo para todos los gustos.

Todo lo que necesitas es una pantalla y tu teléfono para empezar.

a través de Jackbox Games

8. ¡Quiz de Kahoot! 🎓

¿Quién dijo que los concursos tienen que ser aburridos? Kahoot! convierte las preguntas cotidianas en una actividad competitiva y divertida para fomentar el espíritu de equipo.

A diferencia de los concursos tradicionales, Kahoot! utiliza una tabla de clasificación en tiempo real, lo que añade adrenalina a medida que los jugadores compiten por responder correctamente a las preguntas. Cuanto más rápido respondas, más puntos conseguirás.

a través de Kahoot

Este juego también es ideal para sesiones de formación, políticas de empresa o conocimiento de productos.

9. Búsqueda del tesoro virtual 🎯

¡Nada mueve más a un equipo (virtualmente) que una búsqueda del tesoro online! Este juego combina velocidad, creatividad y resolución de problemas mientras los jugadores compiten por encontrar o completar una lista de retos.

¡Lo mejor es que puedes personalizar el juego como quieras!

Ya sea buscando un elemento en su casa, haciéndose un selfie divertido o respondiendo acertijos, los jugadores deben actuar rápido para ganar puntos. La primera persona o equipo en completar la lista gana.

Es una forma fantástica de unir a los empleados remotos.

10. Pausas virtuales para tomar café ☕

A veces, la mejor forma de crear vínculos entre los miembros de un equipo es fuera del ámbito laboral. Las pausas virtuales para tomar café crean un espacio informal y sin presiones en el que los equipos remotos pueden generar confianza, chatear y relajarse.

Así que programa un breve descanso de 15-30 minutos, prepárate algo para beber y únete a una videollamada con tu equipo.

vía Pexels

Para darle un giro, también puede probar pausas temáticas para el café, como «Throwback Thursday» (compartir fotos de la infancia), «Show & Tell» (traer un elemento divertido) o «Rapid-Fire Q&A» (preguntas aleatorias).

11. Charadas en videollamada 🎭

Sin hablar, solo con gestos exagerados y una actuación dramática. Ya sea imitando una película, un animal o algo totalmente ridículo, las charadas por videollamada garantizan las risas de todo el equipo.

Para jugar, dividan los equipos y, por turnos, representen una palabra o frase mientras los demás intentan adivinarla.

12. Reto de creación de historias 📖

Story Building Challenge es un fantástico juego de team building en el que los compañeros de equipo construyen una historia frase a frase. ¡La clave es que nadie sabe cómo continuará la trama!

Para empezar, el primer jugador dice una frase como «Era una noche oscura y tormentosa cuando Alex oyó un ruido extraño...». La siguiente persona continúa la historia, añadiendo su propio giro.

Así que, da rienda suelta a la creatividad de tu equipo y deja que la historia se desarrolle hasta que tengas un relato salvaje, inesperado y, a menudo, hilarante.

13. Días temáticos con disfraces 👑

¿Quién dice que disfrazarse es solo para Halloween? Los días temáticos con disfraces añaden un toque divertido a la rutina laboral habitual y dan a los equipos remotos una razón para ser creativos.

Elija un tema, por ejemplo, superhéroes, la moda de los 90, los personajes de películas favoritos o incluso un día «Vístete como tu jefe», y haga que todos acudan a la próxima reunión virtual con el disfraz completo.

Por ejemplo, para ideas de fiestas navideñas virtuales, un día de disfraces con temática navideña, como vestirse de Papá Noel, elfos o renos, puede añadir un toque festivo a la unión de tu equipo. 🎅

💡 Consejo profesional: No a todo el mundo le encantan los disfraces completos, ¡así que sé flexible! ¿Día del pijama? Fácil. ¿Día del sombrero? Sin esfuerzo. Pero si alguien aparece con un traje completo de superhéroe, se convertirá automáticamente en una leyenda.

14. Entrenamiento/yoga virtual en equipo 🏋️‍♂️

Una sesión virtual de entrenamiento o yoga en equipo es una forma estupenda de mantener a tu equipo activo y libre de estrés. Ya sea con una sesión rápida de yoga de 15 minutos en el escritorio, un reto HIIT o una sesión de meditación relajante, todos se beneficiarán.

vía Freepik

También puedes crear un desafío amistoso paso a paso o un concurso de «la configuración de entrenamiento más creativa» para añadir un poco de motivación extra.

Los juegos de team building son excelentes para fomentar el compromiso, pero las herramientas adecuadas facilitan la colaboración. ¡Echa un vistazo a nuestra selección de las mejores herramientas de colaboración remota para equipos virtuales!

15. Noche de karaoke online 🎤

Tanto si das notas altas como si solo quieres seguir el ritmo, el karaoke virtual es sinónimo de diversión. Elige una canción, coge un micrófono (o un cepillo) y déjate llevar. ¿Desafinado? Mejor aún.

a través de SOS Party

Es una forma fantástica de aliviar el estrés y ayuda a romper las barreras entre compañeros. Cantar en solitario, a dúo o incluso en una batalla amistosa, lo importante es disfrutar del momento.

16. Networking rápido ⚡

Sin presentaciones rígidas ni charlas forzadas.

El networking rápido ayuda a su equipo a conectarse en conversaciones rápidas y significativas. Se emparejan, chatean durante unos minutos y luego pasan a la siguiente persona. En solo unas rondas, puede que descubra que su compañero de trabajo ha viajado con mochila por Islandia o que le gusta hacer beatboxing.

Es una forma fácil de romper barreras, fomentar la amistad y hacer que el trabajo sea un poco más humano.

17. Cadena de asociación de palabras 🔗

¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando oyes «playa»? Si has dicho «olas», ya estás jugando.

La cadena de asociación de palabras es un juego rápido en el que una persona dice una palabra y el siguiente jugador debe responder con algo relacionado en cinco segundos. La cadena debe continuar sin repeticiones ni respuestas que se salgan completamente del tema.

Si alguien duda o se queda atascado, ¡queda eliminado!

18. Spyfall online 🕶️

Spyfall es un emocionante juego de detectives en línea que desafía a los jugadores a descubrir al impostor oculto antes de que se acabe el tiempo. Es en parte estrategia, en parte engaño y todo diversión.

a través de Tabletopia

A cada jugador (excepto uno) se le asigna la misma ubicación secreta. Sin embargo, uno de los jugadores es el espía y no tiene ni idea de dónde se encuentran los demás. Los jugadores que no son espías hacen preguntas ingeniosas para confirmar que conocen la ubicación, mientras que el espía intenta averiguarla antes de que lo descubran.

Puedes utilizar spyfall. app o versiones similares en línea. ¡Pero ten cuidado en quién confías! 😆

19. Batallas de acertijos 🧩

Riddle Battles es un juego trepidante y estimulante en el que los equipos se enfrentan cara a cara para resolver acertijos complicados antes de que se acabe el tiempo. Se trata de pensar rápido, trabajar en equipo y tener un poco de suerte.

Prueba este: 🤔❓Hablo sin boca y oigo sin oídos. No tengo cuerpo, pero cobro vida con el viento. ¿Qué soy?

20. Club de debate virtual 🎙️

Debatir no se trata solo de demostrar que tienes razón, sino de pensar con rapidez, trabajar en equipo y divertirte mientras lo haces. Un club de debate virtual es uno de los mejores juegos de comunicación para equipos que fomenta el pensamiento crítico y (seamos sinceros) permite presenciar argumentos hilarantemente dramáticos.

Y si te cuesta pensar en temas de debate, ClickUp Brain puede ayudarte a generar ideas nuevas y atractivas para que tu club de debate virtual siga siendo emocionante e interactivo.

Genera temas de debate divertidos y atractivos al instante con ClickUp Brain

21. El reto del susurro 🤫

Este es uno de los juegos de team building online más divertidos. El desafío del susurro es un juego de lectura de labios, conjeturas descabelladas y risas incontrolables.

a través de Introducción Outro

Un jugador lleva auriculares con cancelación de ruido (o pone música alta) mientras otro compañero dice una frase en la videollamada. La persona con los auriculares debe leer los labios de su compañero y adivinar la frase.

¿Suena fácil? Espera a que «Terminemos el informe» se convierta en «Busquemos un fuerte de lagartijas»

Pruébalos 👉 Graba el juego (con permiso) y comparte los mejores momentos en un divertido vídeo con los mejores momentos. Quién sabe, ¡incluso podría dar un impulso a la cultura de tu empresa!

22. Juego nostálgico 📼

¿Listo para un viaje al pasado? El juego Nostalgia consiste en revivir los favoritos de la infancia y las tendencias de la vieja escuela que despiertan sentimientos cálidos y agradables.

En cada ronda, un jugador comparte una canción, un dibujo animado, un juego o una tendencia de su infancia. El resto del equipo tiene que adivinar de qué se trata o aportar sus propios recuerdos nostálgicos.

Pruébalos 👉 Divídelos en Equipo Gen Z y Equipo Millennial y descubre qué generación domina la batalla de la nostalgia. Desde las tendencias de TikTok hasta las reposiciones de Friends, prepárate para unos divertidísimos viajes al pasado.

23. Bingo remoto 🎟️

Remote Bingo añade un toque divertido a las reuniones virtuales al convertir los momentos habituales del teletrabajo en una competición divertida.

Antes del juego, crea una tarjeta de bingo con momentos comunes del teletrabajo, como alguien diciendo «¿Me oyes?», una mascota apareciendo en la pantalla o alguien olvidándose de activar el micrófono.

Durante la videollamada, los jugadores marcan los cuadrados a medida que se van completando. El primero en completar una fila, columna o tarjeta completa grita «¡BINGO!» y gana un divertido premio.

24. Hora de la comedia virtual 😂

Este juego consiste en reunir a tu equipo para una sesión divertida llena de bromas que harán que el trabajo se parezca un poco menos a... bueno, ¡al trabajo!

Para aquellos que piensan que no son «graciosos» o son un poco tímidos, ¡no se preocupen!

Pueden compartir un momento divertido del trabajo o un vídeo gracioso. Se trata de divertirse, no de ser una estrella de la puesta al día.

25. Cadena de cumplidos 💌

Y terminamos esta lista con algo que tiene que ver con difundir positividad. En este juego, cada persona hace un cumplido sincero a la persona que tiene al lado, y la cadena continúa hasta que todos han participado.

Es una forma perfecta de terminar con una nota alta, dejando a todos sintiéndose valorados y apreciados.

Ahora, aquí tienes tu cumplido: ¡Eres fantástico uniendo a la gente! 😊

¿Te cuesta crear un equipo virtual sólido? Así es como ClickUp puede ayudarte

Mantener conectado a un equipo remoto no es fácil. La colaboración puede resultar torpe sin chats en persona o sesiones espontáneas de brainstorming, y la cohesión del equipo a menudo pasa a un segundo plano. Pero eso no significa que los equipos virtuales no puedan sentirse tan unidos como los que trabajan en la oficina.

Entra en ClickUp, una app, aplicación para todo el trabajo, que hace que el trabajo en equipo sea fluido, atractivo y divertido. Así es como ayuda a acercar a los equipos remotos:

Planifica eventos para tu equipo con el software de gestión de eventos de ClickUp 🎉

Planificar juegos virtuales para equipos parece divertido hasta que tienes que lidiar con horarios, malentendidos y ausencias de última hora. Ahí es donde destaca el software de gestión de eventos ClickUp.

Elimina el caos de la ecuación, lo que facilita planificar, organizar y ejecutar sesiones de juegos virtuales sin contratiempos. Así es como funciona:

Planificación centralizada de eventos : Crea un espacio dedicado a las noches de juegos en ClickUp con listas de tareas para ideas de juegos, reglas e instrucciones, para que todos sepan cómo jugar

No te pierdas nunca un juego: utiliza la vista de calendario para programar sesiones de juego, configurar recordatorios automáticos y sincronizar con Google Calendar para evitar conflictos

Fácil coordinación de los jugadores : asigna roles a los compañeros de equipo (anfitrión del juego, anotador, etc.), etiqueta a los jugadores para obtener actualizaciones rápidas e incluso invita a participantes externos como invitados

Automatice la logística de las noches de juegos: Configure tareas periódicas para noches de juegos semanales o mensuales, envíe recordatorios automáticos y utilice listas de control para asegurarse de que no se pase nada por alto (como elegir un juego con antelación)

Integración perfecta: Incrusta enlaces a tus plataformas de juegos (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) directamente en las tareas para que los jugadores puedan participar sin tener que enviar mensajes interminables

Planifica y gestiona eventos a la perfección con el software de planificación de eventos ClickUp

Con el software de gestión de eventos de ClickUp, las actividades de team building se vuelven divertidas y sin estrés, porque planificar debe ser tan divertido como el evento en sí. 🎊

La colaboración virtual a menudo se siente fragmentada: las ideas se pierden en hilos de mensajes interminables, los comentarios quedan sepultados en correos electrónicos y la energía creativa se desvanece. Así es como ClickUp mantiene todo en un solo lugar, ya sea que estés planificando proyectos, haciendo una lluvia de ideas o incluso organizando una noche de juegos virtuales.

Pizarras de ClickUp

Supongamos que estás planeando una noche de trivial virtual para tu equipo. Necesitas una forma de correlacionar las rondas del juego, asignar anfitriones y llevar un registro de las puntuaciones. Las pizarras de ClickUp te permiten hacer precisamente eso. Piensa en ellas como un lienzo colaborativo en el que tu equipo puede planear todo visualmente, desde estrategias empresariales hasta la logística de una noche de juegos.

Da vida a tus ideas con lluvias de ideas interactivas, colaboración en tiempo real y comentarios con Pizarras de ClickUp

En una pizarra de trabajo, puedes esbozar los flujos de trabajo de los proyectos, dibujar ideas para campañas o incluso crear mapas mentales con soluciones para retos complicados. Para divertirte, puedes utilizar la misma pizarra para listar categorías de juegos, crear un cuadro de torneo o hacer una lluvia de ideas con preguntas para romper el hielo.

Como es interactivo, todos pueden añadir notas adhesivas, dibujar conexiones (a internet) e incluso convertir las ideas en elementos de acción al instante.

Atrás quedaron los días en los que se perdían los comentarios en largos hilos de correo electrónico. ClickUp Assign Comments permite a los equipos dejar comentarios directamente en tareas, documentos y proyectos.

Imagina que estás organizando una noche de juegos virtuales.

Puedes dejar un comentario en la tarea de selección de juegos y pedir a tus compañeros de equipo que voten por su opción favorita. ¿Necesitas a alguien que se encargue de la puntuación? Etiqueta a un compañero de equipo en un comentario con una @mención, asígnale una acción y recibirá una notificación al instante.

Mejora la colaboración con los comentarios de ClickUp. Comparte opiniones, asigna elementos de acción y mantén las conversaciones organizadas dentro de tus tareas

Chatear con ClickUp

¿Necesitas tomar una decisión rápida sin programar otra reunión? El chat de ClickUp te permite mantener conversaciones en tiempo real sin cambiar de app, ya sea para coordinar los plazos de un proyecto o debatir sobre a qué juego de mesa virtual jugar.

A diferencia de los largos hilos de correo electrónico o los mensajes dispersos de Slack, ClickUp Chat mantiene todo en un solo lugar junto a tus tareas.

¿Estás planeando una sesión de Pictionary para todo el equipo? Deja las instrucciones del juego en el chat y fíjalas para evitar que se pierdan.

¿Tienes que organizar una sesión de brainstorming de última hora? Entra en Chat para debatir ideas sobre la marcha y convierte al instante los puntos clave en tareas.

Mantén las conversaciones organizadas, colabora y convierte las discusiones en acciones con ClickUp Chat

También puedes utilizar ClickUp Brain para automatizar los seguimientos, resumir conversaciones y crear elementos de acción al instante, lo que te permitirá ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Mantén el rumbo con las tareas de ClickUp para la participación del equipo 📋

Mantener a los equipos remotos comprometidos no se trata solo de planificar actividades divertidas, sino de asegurarse de que se lleven a cabo. Las tareas de ClickUp facilitan la planificación, asignación y seguimiento de las actividades de compromiso para que nada se pase por alto.

Personalice y categorice las tareas sin esfuerzo con los tipos de tareas de ClickUp

Las tareas de ClickUp te ayudan a mantenerte organizado con las siguientes funciones:

Crea y asigna tareas : configura actividades de participación como «Pausas virtuales para el café» o «Trivia de los viernes» y asígnalas a los miembros del equipo

Automatice los recordatorios y los plazos : automatiza los recordatorios de tareas para que las sesiones de formación de equipos sean coherentes

Priorice las actividades con estados personalizados : etiquete las actividades como «Próximas», «En curso» o «Completadas» para una visibilidad clara

Realice un seguimiento de la participación y el compromiso: utilice paneles para supervisar la asistencia y los niveles de compromiso, lo que garantiza que las actividades sean impactantes y valiosas

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos de acción, lo que da como resultado decisiones perdidas y retrasos en la ejecución. Ya sea que envíes notas de seguimiento o utilices hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficiente. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.

Para que la creación de vínculos entre equipos virtuales sea aún más fácil y estructurada, ClickUp ofrece plantillas listas para usar que ayudan a los equipos a mantenerse conectados y organizados.

Hacer un seguimiento de quién es responsable de qué, cuándo se celebran las reuniones y cómo se comunica el equipo puede resultar caótico, especialmente en entornos remotos.

La matriz de comunicación y reuniones de equipos de ClickUp ayuda a los equipos a definir roles, establecer controles y agilizar las discusiones, lo que garantiza que nadie se sienta fuera de lugar.

Obtenga una plantilla gratis Organiza reuniones de equipo sin problemas con la matriz de comunicación y reuniones de equipos de ClickUp

También puedes utilizar una plantilla de gestión de equipos, como la plantilla de plan de gestión de equipos de ClickUp , para asignar roles, establecer expectativas y realizar un seguimiento de las metas del equipo en un solo lugar. Es perfecta para mantener organizadas las actividades de participación y garantizar que todos estén alineados con las iniciativas del equipo.

Estas plantillas eliminan las conjeturas de la gestión de actividades de participación, lo que le permite centrarse en crear un equipo más fuerte y conectado.

Facilita la creación de vínculos entre equipos con ClickUp 🤝

Los equipos remotos prosperan cuando se sienten conectados.

La formación de equipos consiste en establecer la confianza y la comunicación, mejorar la colaboración y mantener a todos comprometidos. Pero sin las herramientas de colaboración remota adecuadas, planificar estas actividades puede parecer un trabajo extra.

Ahí es donde ClickUp marca la diferencia. Desde la programación de eventos y la gestión de tareas hasta la colaboración y la comunicación en tiempo real, todo lo que necesitas está en un solo lugar. Así que ya no tendrás que hacer malabarismos con múltiples apps de team building o hojas de cálculo desordenadas, solo trabajo en equipo fluido en cada paso del camino.

¿A qué esperas? Haz que la unión de equipos remotos sea más fácil, inteligente y divertida con ClickUp hoy mismo. ¡Regístrate en ClickUp hoy mismo! 🙌