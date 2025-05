Reseña de Time Doctor: Función, precio, pros y contras

¿Alguna vez has sentido que el día de trabajo se te escapa, dejándote preguntándote dónde se fue todo ese tiempo? No estás solo. El 56 % de los trabajadores a distancia tienen dificultades para desconectar después del trabajo, y las empresas no son mejores en el seguimiento de la productividad.

Imagina que eres un gestor de proyectos que intenta cumplir un plazo ajustado o un autónomo que factura por horas: cada minuto cuenta. Ahí es donde entra en juego Time Doctor, ayudando a los equipos a controlar el tiempo, optimizar los flujos de trabajo y mantener la concentración, sin convertirse en un dolor de cabeza de microgestión.

Analicemos la reseña de Time Doctor y hablemos de sus funciones, precios, ventajas y desventajas.

¿Qué es TimeDoctor?

¿Alguna vez ha sentido que su jornada laboral se desvanece en una maraña de correos electrónicos, reuniones y desplazamientos interminables? Es difícil mantener la concentración, y Time Doctor le ayuda en ello.

Es una potente herramienta de control de tiempo y productividad que le ayuda a recuperar su tiempo mientras promueve una cultura de «trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar», todo ello con total transparencia y responsabilidad.

Con la confianza de más de 250 000 usuarios en todo el mundo, Time Doctor ofrece control de tiempo en tiempo real, hojas de horas automatizadas e informes detallados de productividad, lo que proporciona a los equipos la información detallada que necesitan para rendir cuentas.

💡Consejo profesional: El control de tiempo manual está muy anticuado. ¿Qué tal un calendario inteligente que automatice tu agenda (sin la microgestión intrusiva)? ¡Échale un vistazo! 👇🏼

Funciones clave de Time Doctor

Time Doctor le ayuda a analizar cómo emplea su tiempo a diario, lo que facilita la priorización de tareas urgentes y mejora la eficiencia. Estas son algunas de sus funciones más destacadas:

1. Control de tiempo inteligente

El control de tiempo inteligente de Time Doctor garantiza que cada minuto de trabajo se registre con precisión, ya sea en su escritorio o en movimiento. Las aplicaciones de escritorio y móviles proporcionan una forma sencilla de iniciar, pausar y detener el cronómetro, lo que facilita el seguimiento de la productividad en diferentes dispositivos.

Esto es lo que lo diferencia:

Seguimiento sin conexión : ¿No tienes conexión a internet? No te preocupes. La app, aplicación, registra el tiempo incluso sin conexión y lo sincroniza más tarde

Seguimiento informático : ayuda a controlar el uso de la app y el tiempo que se pasa en los sitios web, proporcionando información detallada sobre la productividad

Seguimiento móvil : Ideal para trabajadores remotos y de campo, permite el control de tiempo sobre la marcha

detección de tiempo de inactividad y descanso*: Detecta cuándo los usuarios están inactivos y detiene el seguimiento para separar el trabajo activo del tiempo de inactividad

Más allá del simple seguimiento de las horas, Time Doctor supervisa la actividad del teclado y el ratón para garantizar que los empleados se mantengan comprometidos. Su control de tiempo automatizado y sus conocimientos sobre productividad lo convierten en una opción sólida para los equipos que buscan aumentar la eficiencia.

2. Supervisión de la productividad

El control de la productividad de Time Doctor proporciona información detallada sobre cómo los empleados pasan sus horas de trabajo.

Capturas de pantalla y grabación de vídeo automatizadas : El software captura discretamente capturas de pantalla de su ordenador a intervalos establecidos, con grabación de vídeo disponible en el plan Premium

Análisis de actividad basado en IA : El aprendizaje automático clasifica las apps, aplicaciones y sitios web como productivos o improductivos. Los gerentes también pueden ajustar valoraciones de productividad personalizadas

Control de tiempo de inactividad y actividad: Detecta periodos de inactividad en los dispositivos de los empleados y registra los niveles de actividad del teclado/ratón para un mejor análisis del trabajo

Para los equipos preocupados por la privacidad, ofrece opciones de difuminado o desactivación de capturas de pantalla. Aunque estas herramientas de supervisión pueden aumentar la productividad y la responsabilidad, las empresas deben implementarlas de forma transparente para garantizar una cultura de trabajo positiva.

3. Gestión de hojas de horas y nóminas

Time Doctor simplifica la gestión de las hojas de horas al compilar automáticamente todas las horas registradas en hojas de horas digitales. Los gerentes pueden revisar y aprobar las horas de una semana, un mes o un periodo de pago específico con solo unos clics.

Hojas de horas detalladas : vista del total de horas trabajadas, entradas manuales, tarifas de pago, ajustes y formas de pago en un solo lugar

Tarifas de pago personalizables: Ajuste diferentes tarifas para horas regulares, horas extras y días festivos.

Permisos de los empleados: Permitir a los miembros del equipo revisar y editar sus entradas antes del envío para mayor precisión

Perfecta integración de nóminas: sincronice directamente con Gusto, QuickBooks y otros importantes proveedores de nóminas para reducir la entrada manual de datos

Aunque el sistema de nóminas es eficiente, las opciones de personalización de los informes son limitadas, lo que lo hace menos flexible para empresas con necesidades complejas de nóminas.

💡Consejo profesional: Crea entradas de tiempo directamente a lo largo del día, en lugar de esperar hasta el final de la semana. Esto garantiza la precisión y reduce el riesgo de olvidar detalles importantes

Precios de Time Doctor

Time Doctor ofrece planes de precios flexibles que se adaptan a todos los presupuestos:

Plan básico : 6,70 $/mes por usuario

Estándar : 11,70 $/mes por usuario

Premium : 16,70 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

📖 Leer más: IA para la gestión del tiempo

Ventajas de utilizar Time Doctor

Time Doctor destaca como una potente herramienta de control de tiempo y productividad, que ofrece varias ventajas para empresas y equipos remotos. He aquí por qué vale la pena considerarlo:

Control de tiempo preciso

Con seguimiento en tiempo real a través de aplicaciones de escritorio y móviles, seguimiento sin conexión y hojas de horas automatizadas, Time Doctor garantiza que se tenga en cuenta cada minuto de trabajo, sin más conjeturas.

Información detallada sobre productividad

Desde el seguimiento de sitios web y aplicaciones hasta el control del tiempo de inactividad, Time Doctor proporciona informes detallados de seguimiento de horas que ayudan a los gerentes a comprender cómo se emplea el tiempo e identificar áreas de mejora.

Opciones de supervisión personalizables

Con la captura de pantalla, el seguimiento de la actividad y las valoraciones de productividad, los gerentes pueden personalizar los ajustes de supervisión en función de los roles individuales, manteniendo la transparencia y la privacidad.

Procesamiento integrado de nóminas y pagos

El proceso automatizado de aprobación de la hoja de horas y la perfecta integración con proveedores de nóminas como Gusto y QuickBooks agilizan los pagos, eliminando los cálculos manuales.

Colaboración fluida del equipo

Con control de tiempo y de tareas, Time Doctor ayuda a los equipos a mantenerse alineados, asegurando que cada hora registrada contribuya a las metas de la empresa.

En esencia, Time Doctor ofrece un potente conjunto de herramientas para empresas que buscan optimizar su flujo de trabajo, mejorar la productividad y agilizar sus operaciones.

💡Consejo profesional: Utiliza la detección de tiempo de inactividad de Time Doctor para identificar hábitos improductivos y establecer metas diarias para mantener la concentración

Problemas comunes a los que se enfrentan los usuarios de Time Doctor

Aunque Time Doctor ofrece potentes funciones de control de tiempo y productividad, algunos usuarios se encuentran con dificultades que afectan a su experiencia. Estos son los puntos débiles más comunes:

❗Curva de aprendizaje pronunciada

Los nuevos usuarios suelen encontrar abrumadora la interfaz de Time Doctor. Con tantas funciones y ajustes, puede llevar tiempo comprender cómo utilizar la herramienta de forma eficaz.

❗Cambio manual de tareas

Los usuarios que trabajan en varios proyectos simultáneamente deben cambiar manualmente de una tarea a otra, lo que puede resultar tedioso. Una forma más inteligente y automatizada de realizar el seguimiento de las tareas superpuestas mejoraría la eficiencia.

❗Problemas para sincronizar entre dispositivos

Aunque Time Doctor es compatible con el seguimiento en escritorio y móvil, la sincronización entre ambos no siempre es perfecta. El uso de ambos al mismo tiempo puede dar lugar a discrepancias en la (elaboración de) informes.

❗Personalización limitada en los informes de nóminas

Time Doctor se integra con los servicios de nóminas, pero los informes de nóminas carecen de flexibilidad: los usuarios no pueden personalizar en profundidad las vistas más allá de los datos básicos de horas y periodos de pago.

❗Uso de datos de capturas de pantalla

Para los equipos con planes de Internet limitados, el consumo de datos de las cargas de capturas de pantalla (unos 2 MB por cada 10 capturas de pantalla) puede aumentar rápidamente, especialmente para los equipos remotos.

❗Restricciones de la app, aplicación web

La aplicación web no permite nuevas entradas de tiempo: los usuarios solo pueden ver y editar las existentes. El control de tiempo en tiempo real requiere la aplicación de escritorio o la extensión de Chrome, lo que algunos encuentran un límite.

❗Falta de seguimiento por GPS y alertas de horas extra

Time Doctor no ofrece seguimiento por GPS ni alertas de horas extras, lo que puede ser un factor decisivo para sectores como la construcción o los servicios de campo.

❗Posibles problemas de privacidad

Aunque las funciones de supervisión, como las capturas de pantalla y el seguimiento de la actividad, mejoran la rendición de cuentas, pueden resultar invasivas para algunos empleados. Encontrar el equilibrio adecuado entre la supervisión y la confianza es clave para mantener la moral.

Aunque vale la pena considerar estos puntos débiles, muchos usuarios consideran que las ventajas de Time Doctor superan a sus inconvenientes, especialmente cuando se implementa con una comunicación clara y transparente.

📮ClickUp Insight: Alrededor del 43 % de los trabajadores envían entre 0 y 10 mensajes al día. Aunque esto sugiere conversaciones más centradas o deliberadas, también podría indicar una falta de colaboración fluida, con discusiones importantes que tienen lugar en otros lugares (como el correo electrónico). Para evitar saltar de una plataforma a otra y cambiar de contexto innecesariamente, necesitas una app, aplicación, Todo para el trabajo, como ClickUp, que combine proyectos, conocimientos y chatear en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más eficiente.

Reseñas de Time Doctor en Reddit

Reddit, a menudo considerada la plaza mayor de Internet, es una mina de oro de opiniones sin filtrar. En lo que respecta a Time Doctor, los usuarios tienen experiencias dispares.

Algunos usuarios de Reddit aprecian su seguimiento perfecto de las nóminas.

Realiza un seguimiento automático de su tiempo. Así que si tiene un Time Doctor, no debería tener que enviar un informe de logros al final del día (EOD) ni nada similar. Pero aún así, depende de cada caso.

Mientras que otra reseña de Reddit considera que sus funciones de supervisión son intrusivas, en particular las capturas de pantalla automáticas que parecen una microgestión.

Time Doctor es una herramienta SaaS de supervisión de empleados lanzada por los propietarios de Staff.com en 2012. Incluye funciones de registro de pulsaciones de teclas, captura de pantalla y seguimiento del uso de Internet. Una aplicación multifuncional de supervisión de empleados con capacidades de CRM y Marca blanca. He rechazado atractivas ofertas en cuanto mencionaban el uso de TimeDoctor porque (1) es un formulario de microgestión y (2) incluso cuando estás haciendo el trabajo diligentemente y no te preocupa que se haga una captura de pantalla de tu escritorio cada X minutos, o que el software supervise lo que escribes, sigue suponiendo una tensión mental para ti. Personalmente, creo que la microgestión no es necesaria en los tiempos que corren, sa ulo lang para los gerentes y los subordinados (en campos basados en resultados, de todos modos). La presencia de software que envía una foto de lo que estoy haciendo cada diez minutos a mi empleador se siente invasiva, especialmente si sa personal unit ko ininstall.

Como ocurre con cualquier herramienta, las experiencias pueden variar, y es crucial evaluar si sus funciones se ajustan a las necesidades específicas de su equipo.

🧠 ¿Sabías que...? Los empleados distraídos cuestan a las empresas aproximadamente 588 000 millones de dólares al año.

Herramienta alternativa a utilizar en lugar de Time Doctor

Aunque Time Doctor es ideal para el control de tiempo y la supervisión de actividades, puede que no sea la opción perfecta para todo el mundo, especialmente para aquellos que buscan una solución más versátil y menos intrusiva. Ahí es donde entra en juego ClickUp.

Planifique, realice el seguimiento y gestione proyectos sin esfuerzo, todo en un solo lugar con ClickUp

En lugar de centrarse únicamente en la supervisión de los empleados, ClickUp adopta un enfoque holístico de la productividad, combinando un potente control de tiempo con una gestión de proyectos perfecta.

Funciones de ClickUp

ClickUp es un ecosistema de trabajo completo que agiliza su flujo de trabajo, ahorra tiempo y mantiene a su equipo alineado. Las funciones de ClickUp le ayudan a realizar un seguimiento del tiempo, gestionar proyectos, planificar su semana y mucho más. A continuación, le mostramos más de cerca qué lo convierte en una gran alternativa a Time Doctor:

1. Control de tiempo más inteligente para proyectos

Controle el tiempo a la perfección en todos sus dispositivos: comience en el escritorio, deténgase en el móvil y continúe donde lo dejó con ClickUp

ClickUp Project Time Tracking facilita el control de tiempo, lo que permite a los equipos centrarse en el trabajo en lugar de microgestionar las horas. Así es como destaca:

Control de tiempo sin esfuerzo : Controle el tiempo desde un escritorio, un móvil o un navegador web sin interrumpir su flujo de trabajo. La extensión gratis de Chrome le permite registrar el tiempo directamente desde cualquier página web, correo electrónico o tarea

Cambio de dispositivo sin interrupciones : Comience el seguimiento en su ordenador portátil, pause durante una llamada y reanude en su teléfono, perfecto para autónomos y equipos remotos que gestionan múltiples tareas

Cronómetro global y seguimiento retroactivo: Inicie, detenga y cambie fácilmente entre tareas sin perder la noción del tiempo. ¿Olvidó registrar el tiempo? Añada entradas de forma retroactiva o establezca un intervalo de fechas personalizado

Integración con tus herramientas favoritas: Sincroniza los datos de tiempo de Toggl, Harvest, Everhour y otros cronómetros populares para obtener una vista unificada de la productividad de tu equipo

Facturación y hojas de horas simplificadas : Marque el tiempo como facturable o no facturable, genere hojas de horas personalizables y realice un seguimiento del tiempo por día, semana o mes para una facturación transparente al cliente

Duración estimada e informes inteligentes: Compare las horas de seguimiento con las estimadas, asegurándose de que los proyectos se mantengan dentro del plazo. El panel de informes detallados ayuda a los equipos a detectar ineficiencias y optimizar los flujos de trabajo

Seguimiento, envío y aprobación de horas de trabajo sin problemas con las hojas de horas de ClickUp

📌 Ejemplo: Si un equipo de marketing se da cuenta de que siempre se exceden de la duración estimada de las campañas publicitarias, pueden ajustar la planificación futura para asignar plazos más realistas

El control de tiempo de ClickUp consiste en planificar de forma más inteligente, mantenerse organizado y cobrar con precisión.

¿Lo mejor? Con ClickUp Brain, puede obtener actualizaciones instantáneas de las tareas diarias de su equipo y del progreso general del proyecto.

Obtenga actualizaciones de tareas y perspectivas de proyectos con ClickUp Brain

2. Gestión avanzada del tiempo

Las herramientas de gestión del tiempo de ClickUp están aquí para ayudarte a aprovechar al máximo tu tiempo.

Mantén el rumbo y no te saltes nunca una fecha límite con la vista de calendario de ClickUp

Con la función de gestión del tiempo de ClickUp, puede:

Asigne horas estimadas a las tareas y divídalas entre los miembros del equipo, asegurando una distribución justa de la carga de trabajo

Organice su carga de trabajo sin esfuerzo utilizando la vista Calendario. Arrastre y suelte tareas, reprograme eventos al instante y cambie entre vistas diarias, semanales o mensuales, ideal para autónomos que gestionan varios clientes o equipos que equilibran prioridades cambiantes

Manténgase al día con los plazos correlacionando las dependencias mediante correlacionando las dependencias mediante vistas personalizadas como la vista Gantt, para que el retraso de una tarea no descarrile todo el proyecto

Optimice las cargas de trabajo para lograr la máxima eficiencia. Con la vista Carga de trabajo, los gerentes pueden ver análisis detallados sobre cuántas tareas, horas o puntos maneja cada miembro del equipo. Si un diseñador está sobrecargado mientras un desarrollador está disponible, las tareas se pueden reasignar de forma proactiva, evitando el agotamiento y los retrasos

Visualice la capacidad del equipo y realice un seguimiento de los proyectos con la vista Carga de trabajo de ClickUp

También puede sincronizar ClickUp con Google Calendar, Outlook, Toggl, Harvest y otras herramientas de gestión del tiempo, lo que garantiza una adopción fluida para su equipo sin interrumpir los flujos de trabajo existentes

📌 Ejemplo: Un equipo de marketing que planifica una campaña puede asignar horas específicas para la redacción, el diseño y la configuración de anuncios, evitando así los apuros de última hora.

✨Dato curioso: ¡La multitarea reduce la eficiencia hasta en un 40 %! Utiliza la vista Carga de trabajo de ClickUp para equilibrar las tareas y evitar el agotamiento

3. Programación y hojas de horas sin interrupciones para una mejor visibilidad

El Calendario de ClickUp es su mejor aliado para mantenerse organizado, cumplir con los plazos y mantener a su equipo alineado.

Visualice prioridades, tareas atrasadas, reuniones y disponibilidad del equipo, todo en un calendario integrado

Con ClickUp Calendario, puedes:

Gestiona tus tareas, plazos y horarios en un solo lugar sin cambiar de app, aplicación

Cambie entre las vistas diaria, semanal y mensual para ampliar los plazos o obtener una panorámica de todo el proyecto. Utilice filtros para priorizar las tareas clave

Reprograma tareas y dependencias al instante : si un borrador de contenido se retrasa, adelanta la tarea de edición sin interrumpir el flujo de trabajo

Reciba notificaciones instantáneas en todos los dispositivos y use compartido de forma segura los calendarios para una colaboración perfecta en equipo

4. Gestión sencilla de la hoja de horas

Además, la función de hojas de horas de ClickUp agiliza el control de tiempo, el envío y la aprobación, todo en una sola plataforma.

Realice un seguimiento, envíe y apruebe el tiempo sin problemas con ClickUp Timesheets

La función de hojas de horas de ClickUp permite:

Seguimiento automatizado: El tiempo registrado de las tareas rellena automáticamente las hojas de horas, eliminando la entrada manual

Aprobaciones fáciles: Los gerentes pueden aprobar, rechazar o solicitar cambios directamente en el hub de hojas de horas

Información en tiempo real: Seguimiento instantáneo de las horas facturables, los excesos de presupuesto y la asignación de tiempo

Registros cerrados y precisos: Las hojas de horas aprobadas se sellan, lo que garantiza una nómina y una facturación precisas sin ajustes de última hora

¡Y eso no es todo! ClickUp también ofrece una variedad de plantillas listas para usar que simplifican la gestión del tiempo, entre las que destaca la plantilla de asignación de tiempo de ClickUp.

Obtener plantilla gratis, gratuita Optimice su tiempo sin esfuerzo con la plantilla de asignación de tiempo de ClickUp: planifique, realice un seguimiento y cumpla con los plazos

Diseñada para ayudarle a estimar, asignar y realizar un seguimiento del tiempo de manera eficiente, esta plantilla garantiza que cada tarea se planifique con precisión, manteniendo los proyectos dentro de los plazos previstos y los equipos alineados. Con esta plantilla, puede:

Establezca duraciones estimadas claras: Antes de comenzar una tarea, defina las duraciones esperadas para mejorar la precisión y evitar retrasos

Aumentar la productividad: Asignar plazos realistas y bloquear tiempo para motivar a los equipos, evitar la procrastinación y garantizar que ninguna tarea quede sin terminar

Mejora la planificación de tareas: Utiliza la plantilla como herramienta de incorporación para establecer las expectativas de trabajo o proporcionar asignaciones de tiempo estimadas para tareas periódicas

📌 Ejemplo: Imagine un equipo de contenido que utiliza la plantilla para asignar tiempo a la redacción, edición y publicación de entradas de blog. Mediante el ajuste de duraciones estimadas claras, pueden asegurarse de que los artículos se publiquen según lo previsto sin sobrecargar a los miembros del equipo

Desde una programación perfecta hasta un control de tiempo sin esfuerzo, ClickUp le proporciona todo lo que necesita para mantener la productividad y el rumbo. Aquí tiene algunas plantillas más de control de tiempo para su flujo de trabajo:

Plantilla de Cronograma de Gantt de ClickUp: Perfecta para visualizar cronogramas de proyectos y controlar el tiempo en las tareas. Ideal para equipos que gestionan proyectos complejos con múltiples dependencias

Plantilla de programación por horas de ClickUp: Diseñada para autónomos y trabajadores por horas, esta plantilla le ayuda a registrar las horas facturables con precisión y facilidad

: Ayuda a los profesionales del derecho a registrar con precisión las horas facturables, gestionar los cronogramas de los casos y agilizar la facturación Plantilla de control de tiempo para abogados de ClickUp: Ayuda a los profesionales del derecho a registrar con precisión las horas facturables, gestionar los cronogramas de los casos y agilizar la facturación

Plantilla de hoja de horas de ClickUp Services: simplifica el control de tiempo para empresas de servicios, garantizando un registro preciso de las horas facturables

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece un intervalo de planes de precios que se adaptan a todos los presupuestos:

✨ Dato curioso: Una persona promedio pasa aproximadamente 90 000 horas en el trabajo a lo largo de su vida. Las herramientas de gestión del tiempo pueden ayudarte a aprovechar al máximo esas horas

Maximice la productividad con ClickUp

Time Doctor destaca en la supervisión detallada de la actividad y la integración de nóminas, lo que lo convierte en una opción sólida para las empresas centradas en la responsabilidad y la facturación por horas. Sin embargo, su pronunciada curva de aprendizaje y sus preocupaciones sobre la privacidad pueden no ser adecuadas para todos los equipos.

Por otro lado, ClickUp ofrece un enfoque más holístico. Es una plataforma de productividad todo en uno que combina control de tiempo, gestión de proyectos y herramientas de colaboración.

ClickUp proporciona la flexibilidad y automatización que necesita para tomar el control de su tiempo y trabajar de forma más inteligente, no más dura.

¿Listo para transformar la forma en que gestionas el tiempo y los proyectos? Regístrate en ClickUp hoy mismo, gratis, gratuito/a, y descubre por qué es la herramienta definitiva para la productividad de los equipos modernos.