Plantillas gratuitas de listas de control para la formación de empleados

¿Sabías que el 76 % de los empleados tiende a permanecer en una empresa que ofrece formación continua? ¡Eso es muy importante! ✨

Por lo tanto, es necesario contar con un procedimiento de formación estructurado para mantener a su equipo comprometido, con alta productividad y leal.

Una plantilla de lista de control para la formación de empleados facilita mucho las cosas. Garantiza que todos reciban la orientación adecuada, ya sean nuevos empleados, estén aprendiendo nuevas habilidades o terminando la formación sobre cumplimiento normativo. Sin pasos omitidos, sin confusiones, solo un aprendizaje fluido y eficaz. 🚀

En esta guía se analizan unas 10 plantillas personalizables de listas de control para la formación, consejos de expertos y estrategias para que la formación sea pan comido.

¿Qué son las plantillas de listas de control para la formación de empleados?

Las plantillas de listas de control para la formación de empleados son herramientas estructuradas que describen las tareas, los pasos y las metas clave de los programas de formación. Al proporcionar un marco claro para los formadores y los alumnos, ayudan a garantizar que los empleados reciban una formación coherente y completa.

Estas plantillas se pueden personalizar para adaptarse a diversas necesidades de formación, desde la incorporación hasta el desarrollo de habilidades y el cumplimiento normativo, lo que garantiza que se traten de manera eficiente todos los temas necesarios.

Estos manuales de formación te ayudarán a:

✔ Realice un seguimiento del progreso y asegúrese de que no se omita ningún paso.

✔ Estandarice la formación y mantenga a todos los empleados en sintonía.

✔ Aumente la retención, asegurándose de que los empleados se sientan seguros y preparados.

✔ Ahorre tiempo ayudando a los formadores a seguir un programa de formación claro y coherente.

Una plantilla de plan de formación bien diseñada hace que el aprendizaje sea más fácil, rápido y menos estresante.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de lista de control para la formación de empleados?

¡No todas las listas de control de formación son iguales! Entonces, ¿qué diferencia a una plantilla de lista de control aceptable de una realmente buena? Analicémoslo.

Estructura clara y bien organizada: una lista de control de formación general debe seguir una secuencia lógica, facilitando el progreso de los empleados. Dividirla en secciones, como incorporación, habilidades específicas del rol, cumplimiento normativo y evaluaciones, garantiza una experiencia de aprendizaje fluida.

Tareas específicas y viables: cada elemento de la lista de control de formación debe indicar claramente lo que hay que hacer en su programa de formación. En lugar de instrucciones vagas como «Aprender las políticas de la empresa», utilice pasos viables como «Leer el cada elemento de la lista de control de formación debe indicar claramente lo que hay que hacer en su programa de formación. En lugar de instrucciones vagas como «Aprender las políticas de la empresa», utilice pasos viables como «Leer el manual del empleado y firmar el formulario de aceptación».

Personalizable para diferentes roles: no todos los empleados necesitan la misma formación. Una buena plantilla de lista de control permite hacerla personalizada fácilmente para adaptarla a roles específicos, sesiones de formación, departamentos, calendarios de formación o niveles de experiencia.

Incluye cronogramas y fechas límite: establecer los plazos de finalización previstos para cada módulo de formación ayuda a mantener el proceso según lo previsto y a cumplir establecer los plazos de finalización previstos para cada módulo de formación ayuda a mantener el proceso según lo previsto y a cumplir las metas de incorporación a tiempo. También permite a los responsables supervisar el progreso y proporcionar apoyo cuando sea necesario.

📑 Campos predefinidos para realizar el seguimiento del progreso: las casillas de selección, las escalas de valoración o los indicadores de estado facilitan tanto a los formadores como a los empleados el seguimiento de lo que se ha terminado y lo que queda por hacer.

🔄 Sección integrada de comentarios y evaluación: una buena lista de control incluye espacio para que los formadores y los empleados aporten una buena lista de control incluye espacio para que los formadores y los empleados aporten sus comentarios sobre la formación , lo que garantiza la mejora continua del proceso de formación.

🧠 Curiosidad: El 78 % de los empleados afirma que un buen programa de incorporación les proporcionó una experiencia positiva y fomentó una actitud positiva hacia la empresa.

Las 10 mejores plantillas de listas de control para la formación de empleados

Ahora que ya sabe lo que debe incluir una buena plantilla de lista de control para empleados, veamos las 10 mejores soluciones:

1. Plantilla de lista de control semanal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica tu semana sin esfuerzo con la plantilla de lista de control semanal de ClickUp.

Mantener el orden durante toda la semana es mucho más fácil con la plantilla de lista de control semanal de ClickUp. Ayuda a correlacionar tareas, realizar el seguimiento del progreso y garantizar que no se pase nada por alto.

Ya sea para abordar proyectos de trabajo, gestionar las tareas domésticas o planificar metas personales, este enfoque organizado mantiene todo bajo control. Establezca metas organizativas SMART, mida los resultados y aumente la productividad.

🌟 Por qué le encantará

Organice sin esfuerzo el calendario semanal con un diseño claro y estructurado.

Establece estados personalizados como «Completada», «En curso» y «Pendiente» para realizar el seguimiento del trabajo.

Ábrelas en cuatro vistas, incluyendo Calendario semanal, Tareas completadas y Tareas pendientes, para obtener una visión general de lo que hay que hacer.

Establece tipos de tareas como personales, de trabajo y de ocio, junto con la prioridad y la frecuencia de cada tarea.

📌 Ideal para: Cualquier persona que tenga que compaginar múltiples responsabilidades, incluidos profesionales, estudiantes y personas ocupadas que deseen una semana fluida y bien planificada.

💡 Consejo profesional: utilice la vista de calendario semanal para ver las tareas en su calendario semanal. Si desea personalizar el calendario, cambie el periodo de tiempo para ajustar la vista. Utilice filtros para ver tareas específicas.

2. Plantilla del marco de formación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Garantiza una formación coherente con la plantilla del marco de formación de ClickUp.

La plantilla de marco de formación de ClickUp describe un proceso estructurado y coherente de incorporación, mejora de las habilidades y desarrollo profesional.

Defina objetivos claros, resuma los documentos de incorporación y realice el seguimiento del progreso en un solo lugar. Con un marco bien organizado, los empleados adquieren las habilidades que necesitan más rápidamente y los formadores dedican menos tiempo a pensar en qué hacer a continuación.

🌟 Por qué le encantará

Realice un seguimiento del progreso, los materiales de formación y los hitos.

Marque el estado de las tareas como «Completada», «En curso», «Necesita revisión» y «Activa» para realizar un seguimiento del progreso del trabajo.

Personalice la plantilla para diferentes departamentos, metas de aprendizaje o formación, como el desarrollo de programas, el uso de nuevo software o la formación sobre productos

📌 Ideal para: equipos de RR. HH., gerentes y formadores que desean optimizar el desarrollo de los empleados.

3. Plantilla de lista de formación de ClickUp para la incorporación

Obtenga una plantilla gratuita Optimice su experiencia de incorporación con la plantilla de lista de formación para la incorporación de ClickUp.

Los nuevos empleados no deberían sentirse perdidos el primer día, y la plantilla de lista de formación para la incorporación de ClickUp le ayuda a garantizarlo. Esto permite una transición fluida al organizar y visualizar cada paso del proceso de formación.

La plantilla le ayuda a cumplir con los requisitos legales y, al mismo tiempo, reduce el tiempo necesario para formar a los nuevos empleados. Todo, desde las políticas de la empresa hasta las habilidades específicas de cada rol, está cuidadosamente planificado para que los empleados se pongan al día rápidamente.

🌟 Por qué le encantará

Cubre todos los pasos esenciales de la incorporación para lograr una experiencia fluida.

Reduzca las lagunas de formación manteniendo todas las tareas esenciales y los materiales de formación en un solo lugar con esta plantilla de incorporación

Acelere el proceso de aprendizaje para que los nuevos empleados tengan una mayor productividad antes.

Clasifique en 12 atributos personalizados, como rol, tomador de notas, perfil de ClickUp del empleado, facilitador y cronometrador, para guardar información crucial sobre cada empleado.

📌 Ideal para: equipos de RR. HH., gerentes y propietarios de empresas que desean mejorar su proceso de incorporación.

4. Plantilla de matriz de formación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organice y evalúe los programas de formación con la plantilla de matriz de formación de ClickUp.

¿Le cuesta llevar el seguimiento de la formación de los empleados? ¡Ya no!

La plantilla Training Matrix de ClickUp aporta claridad al correlacionar las habilidades necesarias, el progreso de la formación y los niveles de competencia, todo en un solo lugar. Identifique fácilmente las carencias de habilidades, realice el seguimiento de las certificaciones y asegúrese de que todos reciban la formación adecuada en el momento oportuno.

La plantilla también le ayuda a organizar y evaluar los programas de formación, identificar áreas de mejora y evaluar la eficacia de sus programas.

🌟 Por qué le encantará

Establece estados de tareas, como «Completada», «No con la empresa», «Revisión en curso» y «Por revisar», para realizar el seguimiento del desarrollo de las habilidades de los empleados.

Utilice ocho atributos personalizados, como gestión de partes interesadas, resolución de problemas, rango, planificación estratégica y comunicación, para guardar información.

Ábrelas en cinco vistas diferentes, incluyendo Lista maestra, Proceso de revisión, Habilidades por departamento y Formulario de evaluación de necesidades de formación.

📌 Ideal para: profesionales de RR. HH., jefes de equipo y responsables de formación y desarrollo que necesitan una vista estructurada y clara de la formación y el desarrollo de los empleados.

💡 Consejo profesional: recopile información sobre los empleados con el formulario de evaluación de necesidades de formación. Los empleados pueden realizar valoraciones sobre cada habilidad según su nivel de competencia y enviar el formulario. Una vez terminado, todos los formularios aparecerán en la vista Lista maestra, lo que le proporcionará una panorámica de la información.

5. Plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Garantiza una formación fluida con una planificación detallada utilizando la plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp.

La plantilla del plan de implementación de la formación de ClickUp le ayuda a planificar cada detalle de su formación, desde el establecimiento de objetivos y la programación de sesiones hasta el seguimiento del progreso y la recopilación de comentarios.

Además, puede definir y realizar el seguimiento de las metas de formación para garantizar el éxito de la puesta en marcha, asegurarse de que su programa se organiza dentro del presupuesto y adaptarse sin problemas a los cambios en los requisitos.

Esta plantilla le permite añadir el tipo de formación (nueva contratación, básica, avanzada o de retención) para definir el objetivo en la lista de control de formación. Además, puede elegir los métodos de impartición de la formación, como aprendizaje electrónico, impartido por un instructor, mixto o instructor virtual.

🌟 Por qué le encantará

Divida el inicio de la formación en pasos claros y manejables.

Garantiza la ejecución oportuna con cronogramas y hitos estructurados.

Realice un seguimiento del progreso en tiempo real para identificar y solucionar rápidamente los obstáculos.

Asegúrese de que se asignan los formadores adecuados al tipo de formación adecuado.

📌 Ideal para: equipos de RR. HH., gestores de proyectos y coordinadores de formación que planifican varias sesiones de formación al mismo tiempo.

6. Plantilla de agenda de formación de servicios profesionales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Forma a tus empleados en nuevos servicios con la plantilla de agenda de formación para la implementación de servicios profesionales de ClickUp.

La plantilla de agenda de formación para la implementación de servicios profesionales de ClickUp describe cada sesión de formación, los temas clave y los objetivos, lo que garantiza que no se pase nada por alto.

Optimiza el proceso de formación, facilita la transición a las nuevas tecnologías y ayuda a comprender el valor de los servicios profesionales. Una agenda clara se traduce en una implementación más fluida, una mejor retención de conocimientos y una plantilla totalmente preparada para aplicar lo aprendido.

🌟 Por qué le encantará

Personaliza las versiones para diferentes servicios profesionales, sectores y necesidades de los equipos.

Asegúrate de que los empleados se familiaricen rápidamente con los nuevos productos o servicios.

Aumente el compromiso ajustando las expectativas y los objetivos de aprendizaje.

Añada el cronograma y la agenda de formación para mayor transparencia.

📌 Ideal para: gestores de proyectos, responsables de formación y equipos de servicio que necesitan un plan de formación claro y eficiente para implementar nuevas herramientas, sistemas o procesos.

7. Plantilla de agenda para talleres de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica talleres impactantes con la plantilla de agenda de talleres de ClickUp.

Un buen taller no solo se basa en un buen contenido formativo, sino también en su estructura. La plantilla de agenda para talleres de ClickUp te ayuda a planificar cada sesión, tema y punto de debate para mantener todo bajo control.

¡Se acabó el exceso de horas y la pérdida de compromiso! Con una agenda clara, los participantes se mantienen concentrados, los debates son productivos y su taller aporta un valor real.

🌟 Por qué le encantará

Organice los temas, las actividades y los horarios para que el flujo sea sin problemas.

Mantenga las conversaciones centradas y asegúrese de que se traten todos los puntos clave.

Acceda fácilmente a las diferentes secciones utilizando la tabla de contenido adhesiva del documento.

Utilice las guías de tiras para preparar el documento rápidamente.

📌 Ideal para: Formadores, facilitadores y organizadores de eventos que deseen impartir talleres atractivos.

8. Plantilla de notas del formador de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica cada sesión de formación en profundidad utilizando la plantilla de notas del formador de ClickUp.

La plantilla de notas para formadores de ClickUp ayuda a los formadores a planificar los puntos clave, esbozar los objetivos y realizar el seguimiento de la participación de los asistentes para que no se pase nada por alto.

Así no tendrás que preocuparte por buscar notas o perder el seguimiento de lo que estabas haciendo.

Con esta plantilla, los formadores pueden preparar la formación previa, las sesiones se desarrollan sin problemas y los alumnos obtienen la mejor experiencia posible. Además, le permite recopilar comentarios útiles, documentar los puntos clave y seguir la Agenda prevista.

🌟 Por qué le encantará

Proporcione un formato estructurado para capturar los puntos clave y los objetivos.

Mantenga la coherencia en las sesiones, incluso cuando forme a varios grupos.

Realice el seguimiento de la participación y los comentarios de los participantes.

Lista de los resultados previstos de su formación, un curso de formación con metas detalladas, actividades y duración, y lecciones aprendidas.

📌 Ideal para: Formadores, educadores y facilitadores que preparan y organizan sesiones de formación.

⭐ Consejo útil: A continuación, le indicamos algunos aspectos que debe tener en cuenta para que el proceso de formación sea eficaz: Olvídate de la formación genérica. Crea un aprendizaje personalizado y continuo que ayude a los empleados a crecer y rendir mejor 🚀.

Utilice software de formación para mantenerse al día. Las herramientas adecuadas ayudan al seguimiento del progreso, a la personalización del aprendizaje y a aumentar la eficiencia 📊.

Haz que el aprendizaje sea interactivo con funciones como la gamificación, situaciones reales y la colaboración entre compañeros 🎭.

Actualiza periódicamente la formación basándote en las opiniones de los empleados para que siga siendo relevante y eficaz 🔄.

9. Plantilla de lista de control para contrataciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Asegúrate de no pasar nada por alto durante el proceso de selección con la plantilla de lista de control para contrataciones de ClickUp.

La plantilla de lista de control para la contratación de ClickUp ofrece una guía paso a paso para los responsables de contratación. Permite realizar un seguimiento del progreso, coordinar tareas y optimizar el proceso de selección. Además, puede documentar las expectativas, crear un flujo de trabajo para contratar nuevos empleados y revisar cada solicitud más rápidamente.

La plantilla ofrece tres listas de control: una lista de control para nuevos empleados con las tareas que deben completar, una lista de control de RR. HH. con las tareas que debe completar el departamento de RR. HH. y subtareas anidadas para cualquier problema que requiera atención.

🌟 Por qué le encantará

Garantiza la coherencia en todas las evaluaciones de candidatos.

Realice el seguimiento de los plazos, los documentos y los seguimientos en un solo lugar.

Acelere la toma de decisiones con un flujo de trabajo organizado.

Cree una lista de tareas para RR. HH., nuevos empleados y problemas importantes en la misma plantilla.

📌 Ideal para: profesionales de RR. HH., reclutadores y responsables de contratación que buscan listas de control detalladas para la contratación.

10. Plantilla del manual del empleado de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea un manual completo para empleados con la plantilla de manual para empleados de ClickUp.

Un manual para empleados bien redactado es una guía que ayuda a los empleados a comprender la cultura, las políticas y las expectativas de la empresa desde el primer día.

La plantilla del manual del empleado de ClickUp ayuda a crear un documento completo que abarca la conducta en el lugar de trabajo, los beneficios, las pautas de comunicación y el crecimiento profesional.

Le permiten ofrecer una panorámica de la empresa, crear resúmenes de roles, añadir responsabilidades e incluir políticas de la empresa. También puede invitar a invitados y partes interesadas a contribuir al documento.

🌟 Por qué le encantará

Reduzca la carga de trabajo de RR. HH. respondiendo a las preguntas más frecuentes de los empleados.

Ayude a los nuevos empleados a sentirse bienvenidos e informados desde el primer día.

Compártelas con un enlace público para garantizar que todos tus empleados puedan acceder a la plantilla del manual.

Invite a sus colaboradores a crear un manual completo.

📌 Ideal para: equipos de RR. HH., gerentes y propietarios de empresas que desean un manual para empleados bien organizado y fácil de actualizar.

Forma de forma más inteligente con ClickUp

Un programa de formación bien estructurado es esencial para el rendimiento de los empleados, la retención y el éxito general de la empresa.

Ya sea para incorporar a nuevos empleados, implementar nuevos procesos o mejorar las habilidades de su equipo, contar con las plantillas adecuadas le permitirá mantener todo organizado y eficiente.

Pero, ¿por qué limitarse a las plantillas? Lleve su formación al siguiente nivel con un software de formación como ClickUp, que optimiza todo el proceso. ClickUp le ofrece todo lo que necesita para crear, gestionar y optimizar programas de formación en una potente plataforma.

