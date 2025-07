Las 10 mejores apps de IA para iOS para aumentar la productividad y la creatividad

Las apps móviles con IA te facilitan la vida, ya sea organizando tus tareas, generando contenido o incluso ayudándote a perfeccionar tu pronunciación en inglés.

La app de IA adecuada puede ahorrarte tiempo y esfuerzo, sin sacrificar la calidad.

De hecho, la IA podría ayudar a los profesionales a recuperar hasta cuatro horas a la semana. Eso es tiempo extra para centrarse en lo que realmente importa, tanto si estás de viaje como inmerso en un flujo creativo.

Con un 72 % de las empresas que ya integran la IA en sus flujos de trabajo, esta tecnología está lejos de ser una simple tendencia: se está convirtiendo en algo esencial.

Desde la transcripción en tiempo real hasta la gestión inteligente de tareas, estas aplicaciones de IA para iOS pueden potenciar tu productividad y creatividad. ¡Descubre cuáles merecen un lugar en tu pantalla de inicio!

⏰ Resumen de 60 segundos A continuación, te presentamos las 10 mejores apps de IA para iOS que pueden transformar tus tareas diarias y proyectos creativos: ClickUp: La mejor para la gestión de tareas y proyectos con IA

Google Gemini : ideal para realizar búsquedas y responder preguntas

ChatGPT : ideal para escribir, hacer lluvias de ideas y respuestas conversacionales

Replika : La mejor para el soporte de salud mental y la compañía de IA

Youper : La mejor para gestionar el bienestar emocional

Otter. ai : La mejor para transcripciones automatizadas de reuniones y notas en tiempo real

Lensa : La mejor para la edición de fotos basada en IA

ELSA Speak : La mejor para mejorar la pronunciación del inglés

Socratic de Google : la mejor para ayudar con los deberes y el aprendizaje

Seeing AI: La mejor para accesibilidad e identificación de objetos

¿Qué debes buscar en las apps de IA para iOS?

La app de IA adecuada debe hacer dos cosas: ahorrarte tiempo y hacerte la vida más fácil, tanto si eres un profesional ocupado, un creador de contenidos o simplemente alguien a quien le encantan las herramientas más inteligentes y creativas. Esto es lo que debes tener en cuenta:

Encuentre funciones de IA orientadas a objetivos : las apps deben resolver problemas reales, como la gestión de tareas, la automatización del flujo de trabajo o las mejoras creativas

Busca una integración perfecta con el ecosistema Apple : las mejores apps de IA funcionan sin esfuerzo con las funciones de iOS y se sincronizan con : las mejores apps de IA funcionan sin esfuerzo con las funciones de iOS y se sincronizan con las herramientas de IA para Mac. Con la sincronización en la nube, podrás acceder a tus tareas, notas y otros datos importantes en cualquier dispositivo Apple

Prioriza la facilidad de uso : la IA debe simplificar las tareas, no complicarlas, con un diseño intuitivo y una navegación fluida

Compara las versiones gratis y premium : muchas apps ofrecen versiones gratis, pero los planes premium suelen desbloquear funciones avanzadas que pueden merecer la pena

Elige apps con resultados probados: las mejores herramientas mejoran de forma constante la eficiencia, la precisión o la creatividad en el uso real

Antes de sacar la tarjeta de crédito y suscribirte, comprueba tus necesidades con esta lista rápida. Esperamos que te ayude a seleccionar la app adecuada.

📖 Lee también: Trucos para MacBook para mejorar la eficiencia: domina tu Mac

Las 10 mejores apps de IA para iOS

Con tantas aplicaciones móviles basadas en IA disponibles, elegir la ideal puede resultar abrumador.

Por eso hemos seleccionado estas 10 aplicaciones de IA destacadas para usuarios de iPhone como tú, basándonos en un análisis objetivo de sus funciones, precios y opiniones de los usuarios.

1. ClickUp (la mejor para la gestión de tareas y proyectos con IA en iOS)

Descargar ClickUp para iOS Simplifica la gestión de proyectos sobre la marcha con la app para iOS de ClickUp

Si estás haciendo malabarismos con múltiples proyectos, plazos y tareas diarias, ClickUp está aquí para ayudarte.

La app para todo el trabajo es una de las mejores apps de gestión de proyectos para iOS que puedes utilizar para mantenerte organizado y al tanto de todo, sin estrés.

¿Cómo?

El trabajo actual no funciona. El 60 % de nuestro tiempo lo dedicamos a compartir, buscar y actualizar información en diferentes herramientas. Nuestras tareas, documentación y comunicación están dispersas en herramientas desconectadas que merman la productividad. ClickUp resuelve este problema combinando tus proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA de trabajo más cohesionada del mundo.

Esta herramienta de productividad basada en IA elimina las conjeturas de la gestión de tareas de tu equipo, lo que permite a todos centrarse en lo que más importa.

Manténte al día con los plazos gracias a la priorización de tareas con IA en ClickUp

¿Cómo funciona? Dale la bienvenida a ClickUp Brain, tu asistente de IA de confianza que vive en tu teléfono. Con él, puedes analizar tu carga de trabajo y obtener recomendaciones prioritarias, para que siempre sepas qué es lo siguiente que debes abordar.

Resume artículos, encuentra un horario que se adapte a tu trabajo y haz que tu día sea más productivo con ClickUp Brain

¿Necesitas resumir un documento largo o un hilo de comentarios? Brain puede extraer las ideas clave, ahorrándote tiempo.

¿Y qué hay de resumir reuniones?

ClickUp AI Notetaker toma notas automatizadas de las reuniones por ti, completas con grabación de audio, transcripción, resumen y elementos de acción. De esta manera, puedes centrarte en la discusión real, en lugar de tomar notas frenéticamente de forma manual durante tus reuniones más importantes.

Automatiza las notas y los resúmenes de las reuniones con ClickUp AI Notetaker

¿Lo mejor? Estas notas se conectan a tus tareas y documentos en ClickUp, por lo que cada reunión se vuelve instantáneamente más práctica.

Aprende aquí cómo sacar el máximo partido a la inteligencia artificial para tomar notas en reuniones:

Más allá de la IA, los paneles de ClickUp te permiten realizar un seguimiento de las metas, visualizar los cronogramas de las tareas y supervisar el rendimiento del equipo, todo en un solo lugar. Elige entre más de 50 tarjetas personalizadas, como gráficos de líneas, barras y circulares, tarjetas de sprint, tarjetas de prioridad, tarjetas de personas asignadas, tarjetas de tabla y mucho más para visualizar tus flujos de trabajo.

Mide tus métricas de rendimiento más importantes con los paneles de ClickUp

Por último, puedes utilizar las automatizaciones de ClickUp para delegar tareas rutinarias y repetitivas y centrarte en el trabajo que realmente importa. Hay tres formas sencillas de crear automatizaciones sin código en ClickUp:

Elige entre plantillas de automatización ya preparadas

Utiliza el sencillo generador de automatizaciones «si-entonces». Elige el desencadenante/condición y el resultado final en un menú desplegable (por ejemplo: desencadenante = cambio de estado de la tarea, resultado = cambiar persona asignada)

Crea automatizaciones personalizadas utilizando indicaciones en lenguaje natural en ClickUp Brain (por ejemplo: si el estado de una tarea cambia a «en revisión», asígnala a «yo»)

Crea automatizaciones personalizadas en lenguaje natural en ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Céntrate en las tareas de alta prioridad con el análisis y las recomendaciones de proyectos basados en IA

Divida proyectos complejos en tareas de ClickUp manejables. Genere automáticamente subtareas relevantes basadas en las descripciones de las tareas, utilizando ClickUp Brain

Deja que la IA genere resúmenes claros y concisos de tus reuniones a partir de tus notas

Configura flujos de trabajo más rápidamente con plantillas personalizables para cualquier proyecto

Realiza un seguimiento del progreso con la gestión visual de tareas a través de más de 15 vistas de ClickUp , incluidas listas, tableros y la vista Calendario de ClickUp

Comuníquese de forma asíncrona o en tiempo real con sus compañeros de trabajo sin cambiar de plataforma, utilizando ClickUp Chat

Escribe y edita contenidos de forma conjunta con la colaboración en directo de ClickUp Docs

📮 Información de ClickUp: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes al día en busca de información y contexto. Esto indica que se pierde una cantidad considerable de tiempo desplazándose, buscando y descifrando conversaciones fragmentadas en correos electrónicos y chats. 😱 Ojalá tuvieras una plataforma inteligente que conectara tareas, proyectos, chat y correos electrónicos (¡además de IA!) en un solo lugar. ¡Pues la tienes!

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden necesitar un periodo de aprendizaje para explorar las funciones avanzadas de ClickUp en iOS

Algunas herramientas de IA solo están disponibles en planes de pago

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario

Business: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádela a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp

Me encanta la combinación de gestión de tareas personales con gestión del conocimiento empresarial, notas rápidas y el cerebro de IA ClickUP es FANTÁSTICO. Es increíblemente sensible al contexto y, literalmente, un asistente bestial.

Me encanta la combinación de gestión de tareas personales con gestión del conocimiento empresarial, notas rápidas y el cerebro de IA ClickUP es FANTÁSTICO. Es increíblemente sensible al contexto y, literalmente, un asistente bestial.

2. Google Gemini (la mejor para búsquedas basadas en IA y responder preguntas)

a través de Google Gemini

¿Necesitas respuestas rápidas sin tener que buscar en varias páginas web o un poco de ayuda para generar ideas? Google Gemini te ayuda. Esta herramienta basada en IA hace que la investigación y la creación de contenidos sean más manejables y menos laboriosas, tanto si eres un estudiante que tiene que hacer un trabajo, un profesional que organiza ideas o un creador en busca de inspiración.

Aunque hay una app para usuarios de iOS, funciona mejor con las apps de Google. Así podrás extraer información, perfeccionar conceptos u obtener sugerencias de redacción sin tener que cambiar de plataforma.

¿Cómo utilizar Google Gemini de la mejor manera posible? Solo tienes que hacer una pregunta en inglés sencillo y Gemini utilizará el procesamiento del lenguaje natural para ofrecerte respuestas inteligentes y contextuales, tanto si estás aclarando un concepto complicado como si estás explorando soluciones creativas.

👉🏼 P. D.: Este vídeo muestra nuestros mejores consejos para hacer preguntas a las herramientas de IA de la manera correcta. Si alguna vez has querido un curso de 3 minutos sobre ingeniería de indicaciones, ¡échale un vistazo!👇🏽

Las mejores funciones de Google Gemini

Obtén respuestas instantáneas y bien documentadas a cualquier pregunta

Genera ideas, redacta borradores y escribe resúmenes para tus documentos

Integra sin esfuerzo con Documentos de Google, Gmail, Google Meet y Google Maps

Haz preguntas y recibe respuestas en varios idiomas

Limitaciones de Google Gemini

Funcionalidad offline limitada para usuarios de iOS

Requiere una conexión (a internet) estable para obtener resultados precisos

Precios de Google Gemini

Free Forever

Integración con Google Workspace: Gemini Business: 24 $ al mes por usuario Gemini Enterprise: 36 $ al mes por usuario

Gemini Business: 24 $ al mes por usuario

Gemini Enterprise: 36 $ al mes por usuario

Plan Google One IA Premium: 19,99 $ al mes por usuario

Gemini Business: 24 $ al mes por usuario

Gemini Enterprise: 36 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 5/5 (4 opiniones)

3. ChatGPT (la mejor para IA conversacional y creación de contenidos)

a través de ChatGPT

ChatGPT es una de las mejores opciones para los usuarios de iPhone que buscan generar ideas, redactar contenidos o abordar proyectos creativos. Ya sea que estés redactando un correo electrónico, resumiendo notas o escribiendo el guion de un vídeo para YouTube, sus potentes modelos de IA generativa hacen que el proceso sea más fluido y casi sin esfuerzo.

¿Necesitas una forma sencilla y práctica de utilizar herramientas de IA? La interfaz conversacional de ChatGPT simplifica las cosas, lo que la convierte en la opción ideal tanto para principiantes como para profesionales. Es adecuada para creadores de contenido, profesionales y cualquier persona que desee un poco de capacidad intelectual adicional bajo demanda.

💡Consejo profesional: Utiliza instrucciones personalizadas en ChatGPT, y otras alternativas a ChatGPT, para adaptar las respuestas a las necesidades específicas de tu sector, tono o contenido.

Las mejores funciones de ChatGPT

Escribe artículos, haz lluvias de ideas o resume textos rápidamente

Genera imágenes con indicaciones de texto

Obtenga respuestas instantáneas a consultas, preguntas o retos creativos

Genera esquemas, redacta informes o perfecciona contenidos existentes

Limitaciones de ChatGPT

La app gratuita tiene acceso limitado a modelos avanzados

Requiere conexión (a internet) para un rendimiento óptimo

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes por usuario

Pro: 200 $ al mes por usuario

Equipo: 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 680 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT

Es útil prácticamente para todo, no hay tarea demasiado grande para él. Lo uso todos los días para mi trabajo, para mi vida diaria, para ayudar a mis hijas con los deberes, para aprender. Hay muchas cosas buenas en tener esta herramienta. Me ha cambiado la vida.

Es útil prácticamente para todo, no hay tarea demasiado grande para él. Lo uso todos los días para mi trabajo, para mi vida diaria, para ayudar a mis hijas con los deberes, para aprender. Hay muchas cosas buenas en tener esta herramienta. Me ha cambiado la vida.

4. Replika (la mejor para el soporte de salud mental y la compañía IA)

vía Replika

A veces, solo necesitas alguien con quien hablar, y Replika destaca en eso. La app ofrece personajes de chatbot con IA diseñados para ofrecer compañía y apoyo emocional, proporcionando un espacio seguro para desahogarse, reflexionar o simplemente chatear.

El carácter IA aprende de tus conversaciones y se adapta a tu personalidad con el tiempo para parecer un amigo real. Tanto si estás gestionando el estrés como si solo necesitas un espacio libre de juicios para compartir, Replika te ayuda a expresar tus pensamientos y emociones.

⚠️ Recordatorio amistoso: La compañía de la IA puede ser divertida y atractiva, pero recuerda que no sustituye a la conexión (a internet) real con otras personas. Para mantener la seguridad en línea, ten cuidado con los datos personales que compartes con las herramientas de chatbot de IA.

Las mejores funciones de Replika

Chatea de una forma personalizada y adaptada a ti

Expresa tus pensamientos y emociones en un espacio seguro y libre de juicios

Observa cómo el chatbot con IA aprende y se adapta a tu estilo de comunicación

Utiliza indicaciones y controles de estado de ánimo para realizar un seguimiento de tu bienestar emocional

Limitaciones de Replika

La versión gratuita tiene funciones de personalización e interacción limitadas

No sustituye la terapia profesional de salud mental

Precios de Replika

Free Forever

Plan mensual: 7,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Replika

G2: Opiniones no disponibles

Capterra: Opiniones no disponibles

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para la edición de vídeo

5. Youper (tu asistente de IA de bolsillo para la salud mental)

vía Youper

Gestionar la salud mental es tan importante como gestionar las tareas de tu lista de cosas pendientes. Youper actúa como un asistente personal que regula, realiza el seguimiento y gestiona tus emociones, ayudándote a mantener el equilibrio mientras afrontas los retos diarios.

Basada en técnicas de terapia cognitivo-conductual (TCC), Youper ofrece un seguimiento inteligente del estado de ánimo y reflexiones guiadas para controlar el estrés. Tanto si estás haciendo malabarismos con plazos ajustados como si te encuentras atrapado en un bucle de pensamientos excesivos, Youper te ayuda a hacer una pausa, reflexionar y recuperar la perspectiva, todo desde tu iPhone.

Las mejores funciones de Youper

Realiza un seguimiento de tu estado de ánimo diario para detectar patrones y comprender qué influye en el estrés o la positividad

Desafía los pensamientos negativos con ejercicios de TCC basados en IA para un mejor control emocional

Recibe consejos personalizados basados en tus tendencias de estado de ánimo y tu comportamiento

Dedique solo unos minutos al día para sentirse más ligero, tranquilo y equilibrado

Limitaciones de Youper

Las herramientas avanzadas, como el análisis profundo, requieren la versión premium

Es una herramienta de soporte, pero no sustituye la terapia profesional

Precios de Youper

Free Forever

Premium: 9,99 $ al mes a partir de la primera semana

Valoraciones y reseñas de Youper

G2: Reseñas no disponibles

Capterra: Opiniones no disponibles

🧠 Dato curioso: Siri no fue el primer asistente de IA. El famoso asistente de IA de Apple debutó en 2011, pero los asistentes virtuales con IA se remontan a 1966 con ELIZA, un chatbot que imitaba a un psicoterapeuta.

6. Otter. ai (La mejor para transcripciones en tiempo real y notas de reuniones)

¿Cansado de pasar todo el tiempo tomando notas durante las reuniones o conferencias? Al fin y al cabo, no hay nada como participar en directo en el debate. Otter.ai te permite hacerlo sin preocuparte por tomar notas durante las reuniones.

Transcribe las palabras habladas en tiempo real mientras identifica a los interlocutores, para que puedas mantenerte concentrado en la conversación. Además, con sus transcripciones buscables y resúmenes basados en IA, puedes volver fácilmente a los puntos clave sin tener que revisar horas de audio.

💡 Consejo profesional: Para aquellos que necesitan funciones adicionales, las alternativas a Otter.ai como ClickUp, Sonix y Descript combinan la transcripción con potentes herramientas de edición y colaboración, lo que ofrece más formas de perfeccionar y compartir tus notas.

Otter. ai: mejores funciones

Convierte palabras habladas en texto editable al instante

Identifica y etiqueta automáticamente a los interlocutores en transcripciones y notas de reuniones

Sincroniza con Google Meet, Zoom y Microsoft Teams para tomar notas sin esfuerzo

Busca transcripciones para encontrar detalles clave en segundos

Limitaciones de Otter.ai

La versión gratuita ofrece minutos de transcripción limitados al mes

La precisión puede disminuir ligeramente con ruido de fondo o voces superpuestas

Precios de Otter.ai

Básico: Gratis

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Business: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Otter. ai Valoraciones y reseñas de Google

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. ai

Una app fantástica que me ha ahorrado mucho tiempo. Soy un desastre confeso cuando se trata de perder papeles. No soporto tomar notas largas, así que Otter me ha venido genial.

Una app fantástica que me ha ahorrado mucho tiempo. Soy un desastre confeso cuando se trata de perder papeles. No soporto tomar notas largas, así que Otter me ha venido genial.

7. Lensa (la mejor para la edición de fotos y la mejora de imágenes impulsadas por IA)

vía Lensa IA

Diseñada para creativos, Lensa facilita la edición de fotos con herramientas basadas en IA. Retoca selfies, elimina objetos no deseados del encuadre y ajusta los fondos, todo con solo unos toques.

Como una de las apps de edición de fotos más intuitivas para usuarios de iPhone, Lensa ofrece funciones como suavizado de piel, ajustes de fondo y generación y mejora de imágenes impulsadas por IA. Es una forma potente pero sencilla de hacer que tus fotos destaquen sin la curva de aprendizaje pronunciada (y el alto precio) del software de edición profesional.

Las mejores funciones de Lensa

Suaviza la piel, mejora los rasgos faciales y ajusta la iluminación para conseguir selfies perfectos

Elimina las distracciones no deseadas de las fotos con un solo toque

Desenfoca, sustituye o personaliza fondos para crear imágenes llamativas

Aumenta la nitidez, el color y el detalle con mejoras basadas en IA

Limitaciones de Lensa

Algunas funciones premium requieren compras dentro de la app

Las fotos muy editadas pueden parecer excesivamente procesadas si no se ajustan correctamente

Precios de Lensa

Free Forever

Acceso ilimitado: 4,99 $ al mes a partir de la primera semana

Valoraciones y opiniones de Lensa

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: Opiniones no disponibles

📖 Lea también: Ejemplos alucinantes de arte generado por IA

8. ELSA Speak (la mejor para mejorar la pronunciación del inglés con IA)

vía ELSA Speak

¿Tienes problemas con la pronunciación del inglés? ELSA Speak escucha tu habla, detecta los errores y te da feedback instantáneo para ayudarte a sonar más preciso y más cercano a un hablante nativo.

Con tecnología de IA, ELSA adapta las lecciones a tus puntos fuertes y débiles, lo que hace que la práctica sea eficaz y fácil. Tanto si te estás preparando para una entrevista, una presentación o simplemente para conversaciones cotidianas, te ayuda a mejorar con ejercicios rápidos y específicos.

💡 Consejo profesional: Utiliza la función «entrevista simulada» de ELSA para practicar cómo responder a preguntas de entrevistas de trabajo con comentarios de IA en tiempo real. ¡Esta función es ideal para profesionales que desean perfeccionar sus habilidades orales!

Las mejores funciones de ELSA Speak

Obtén correcciones basadas en IA y comentarios personalizados adaptados a tu forma de hablar

Crea un itinerario de aprendizaje personalizado basado en tu nivel de fluidez

Practica conversaciones naturales con frases y situaciones reales

Realiza un seguimiento del progreso con análisis e información detallados

Limitaciones de ELSA Speak

Algunas lecciones y funciones avanzadas están bloqueadas en la versión premium

Requiere un uso constante para notar una mejora notable

Precios de ELSA Speak

Plan Teams: 18,20 $ al mes por usuario

Plan ELSA School: Precio personalizado

Valoraciones y opiniones sobre ELSA Speak

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ELSA Speak?

Esta es la mejor app para aprender inglés que he probado hasta ahora. Es perfecta para practicar la expresión oral, que es lo que más me gusta, ya que es mi punto débil: escribo muy bien en inglés, pero me cuesta mucho hablar. Solo repito diálogos y, con la práctica diaria, cada día me siento más seguro al hablar.

Esta es la mejor app para aprender inglés que he probado hasta ahora. Es perfecta para practicar la expresión oral, que es lo que más me gusta, ya que es mi punto débil: escribo muy bien en inglés, pero me cuesta mucho hablar. Solo repito diálogos y, con la práctica diaria, cada día me siento más seguro al hablar.

🧠 Dato curioso: la música generada por IA está en auge. Apps como AIVA y Soundraw pueden componer canciones totalmente originales, ¡y algunas pistas generadas por IA incluso se han vuelto virales en plataformas de streaming!

9. Socratic de Google (la mejor para aprender y hacer los deberes)

a través de Socratic by Google

Socratic de Google facilita el aprendizaje convirtiendo las preguntas en respuestas claras y paso a paso. Solo tienes que hacer una foto del problema o escribir tu consulta, y la tecnología de IA de Google Gemini te ofrece explicaciones precisas en cuestión de segundos.

Diseñada para usuarios de iPhone, Socratic simplifica el estudio desglosando temas complejos en conceptos fáciles de entender. Ya sea que estés estudiando matemáticas, ciencias o historia, es como tener un tutor personal en tu bolsillo, listo para ayudarte en cualquier momento.

Las mejores funciones de Socratic by Google

Haz una foto del problema y las funciones basadas en IA te darán respuestas con explicaciones claras

Accede a vídeos, guías paso a paso y artículos para aprender matemáticas, ciencias y otras materias

Introduce preguntas fácilmente escribiéndolas o diciéndolas en voz alta

Comprende mejor los conceptos con herramientas interactivas y ayudas visuales

Socratic de Google: limitaciones

Limitadas a temas académicos como matemáticas, ciencias y literatura

No es tan eficaz para preguntas abiertas o complejas

Precios de Socratic by Google

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Socratic

G2: Reseñas no disponibles

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Seeing AI (la mejor para accesibilidad e identificación de objetos)

vía Seeing AI

Seeing AI narra el mundo en tiempo real, ayudando a las personas con discapacidad visual a reconocer objetos, personas y texto. Desde leer menús hasta identificar productos, convierte la información visual en palabras habladas, haciendo que las tareas cotidianas sean más accesibles.

Para los usuarios de iPhone, es como tener un asistente personal que escanea códigos de barras, detecta monedas e incluso describe escenas. Seeing AI hace que navegar por el mundo sea más sencillo y más independiente, tanto dentro de casa como fuera de ella.

Las mejores funciones de Seeing AI

Identifica objetos, personas y textos al instante con la cámara de tu iPhone

Lee documentos, menús o notas escritas a mano en voz alta para acceder fácilmente a ellos

Comprende tu entorno con descripciones de escenas basadas en IA

Escanea productos o facturas para identificarlos rápidamente

Ver las limitaciones de la IA

Algunas funciones requieren conexión (a internet) para un rendimiento óptimo

Precisión limitada en entornos complejos o desordenados

Ver precios de IA

Free Forever

Ver valoraciones y reseñas de IA

G2: Reseñas no disponibles

Capterra: Opiniones no disponibles

ClickUp: la única app de IA para iOS que necesitas

Olvídate de las herramientas de productividad habituales para tu iPhone: las aplicaciones de IA están transformando radicalmente nuestra forma de trabajar y crear. La app para iOS de ClickUp destaca por adaptarse a tus necesidades y acabar con el desorden digital que te consume el día.

Si utilizas un iPhone y quieres hacer un trabajo realmente impactante, ClickUp te ofrece lo que realmente importa: más tiempo para pensar de forma creativa y menos tiempo ocupándote de tareas rutinarias. Todas las funciones son tan inteligentes que tu teléfono finalmente trabajará tan duro como tú.

Recupera el control de tu vida laboral con tecnología que se adapta a tus retos.

¡Prueba ClickUp hoy mismo!