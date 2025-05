Cómo conseguir clientes comerciales: Consejos para el crecimiento de la empresa

No importa en qué sector trabajes (marketing, construcción, servicios de limpieza o cualquier otro campo B2B), conseguir clientes comerciales requiere esfuerzo. Es la columna vertebral de tu empresa, pero seamos realistas... no siempre genera dinero de inmediato.

Los clientes comerciales no toman decisiones precipitadas. Se toman su tiempo, comparan opciones y se centran en el valor a largo plazo. Eso significa que no necesitas el discurso más llamativo, sino el enfoque adecuado para llegar a los responsables de la toma de decisiones y demostrar por qué eres la mejor opción.

Eso es precisamente lo que vamos a analizar aquí.

Analicemos cómo atraer, ganar y retener clientes comerciales de alto valor (sin perder tiempo en clientes potenciales sin futuro).

⏰ Resumen de 60 segundos Los clientes comerciales contratan a otras empresas para servicios a largo plazo, pedidos al por mayor o soluciones especializadas. A diferencia de los clientes individuales, tienen múltiples responsables de la toma de decisiones y se centran en el retorno de la inversión en lugar de en las compras impulsivas

Una fuerte presencia en línea ayuda a atraer clientes . Optimizar su sitio web con mensajes claros y SEO, mantenerse activo en las redes sociales y contribuir con publicaciones de invitados en sitios de la industria aumenta la visibilidad y atrae a clientes potenciales

El networking con empresas locales es esencial para conectar con los responsables clave de la toma de decisiones. Asistir a ferias comerciales, eventos del sector y grupos de networking empresarial aumenta la visibilidad y crea relaciones que pueden conducir a contratos a largo plazo

La divulgación en frío funciona si es personalizada . Los correos electrónicos respaldados por investigaciones que abordan puntos débiles específicos pueden aumentar las respuestas y las reuniones concertadas

Las revisiones periódicas y los bucles de retroalimentación estructurados fortalecen las relaciones con los clientes, lo que ayuda a conseguir contratos a largo plazo y referencias continuas

ClickUp agiliza todo el proceso, desde el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de los equipos de ventas y la supervisión de clientes potenciales hasta la automatización de los seguimientos y la optimización de las relaciones con las empresas , desde el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de los equipos de ventas y la supervisión de clientes potenciales hasta la automatización de los seguimientos y la optimización de las relaciones con las empresas

Comprender a los clientes comerciales

Los clientes comerciales son empresas u organizaciones que contratan a otras empresas para que les proporcionen productos o servicios. A diferencia de los clientes individuales, que realizan compras rápidas y puntuales, los clientes comerciales buscan asociaciones a largo plazo, servicios a granel o soluciones personalizadas que aporten valor a sus operaciones.

Diferencia entre clientes comerciales y residenciales

Para conseguir los clientes adecuados, tienes que saber con quién estás tratando. Los clientes comerciales y residenciales tienen diferentes necesidades, presupuestos y estilos de toma de decisiones.

He aquí un resumen:

Factor Clientes comerciales Clientes no comerciales Definición Empresas, corporaciones, empresas de gestión inmobiliaria, organizaciones Particulares Proceso de toma de decisiones Lleva más tiempo, implica a múltiples partes interesadas y se centra en el retorno de la inversión a largo plazo Decisiones más rápidas, a menudo basadas en las emociones, la conveniencia y el precio Tamaño y alcance del contrato Contratos más grandes, servicios continuos, compras al por mayor, valores de transacción más altos Compras únicas u ocasionales, proyectos a menor escala, presupuestos limitados Equipo de ventas y marketing Marketing B2B, creación de relaciones, networking, demostración del valor de la empresa Publicidad directa, recomendaciones, atractivo emocional

Características clave de los clientes comerciales

Si quiere conseguir más clientes en el espacio comercial, es clave comprender sus características.

En resumen ⬇️

Múltiples responsables de la toma de decisiones: Las compras pasan por los gerentes, los equipos financieros o los departamentos de compras, lo que hace que el proceso sea más estructurado Requisitos a gran escala: Los pedidos, contratos y proyectos tienden a ser más grandes y complejos que el trabajo residencial Proceso de compra simplificado: Todo se realiza a través de acuerdos de venta, pedidos y propuestas formales adecuados Decisiones basadas en el retorno de la inversión: El coste, el valor y la eficiencia importan más que las emociones, ya que los clientes comerciales se centran en los beneficios a largo plazo

Importancia de los clientes comerciales para el crecimiento de la empresa

Si se toma en serio el crecimiento de su empresa, centrarse en clientes comerciales puede traerle mayores oportunidades, como:

Los contratos comerciales son más grandes, recurrentes y, a menudo, más rentables que las ventas individuales

El trabajo con empresas consolidadas mejora su reputación y atrae a más clientes

Atender a un puñado de clientes grandes suele ser más manejable que tratar con docenas de clientes pequeños

Con condiciones de pago estructuradas y pedidos al por mayor, los clientes comerciales proporcionan estabilidad financiera

➡️ Leer más: Cómo encontrar clientes para su empresa de consultoría

Estrategias para conseguir clientes comerciales

Conseguir clientes comerciales requiere estrategias inteligentes que te pongan frente a las empresas adecuadas en el momento adecuado.

Veamos cómo puede conseguirlo:

1. Marketing digital y presencia en línea

Si tienes tu propio negocio, necesitas presencia en Internet. Pero estar «en Internet» no significa estar «en todas partes». Implica aparecer donde los responsables de la toma de decisiones buscan empresas como la tuya y generar confianza en los clientes antes de contactar con ellos.

Aquí le indicamos cómo puede hacerlo:

✅ Mejore su sitio web y optimícelo para los SERP

Tenga un mensaje claro para que lo primero que vean los visitantes sea a quién ayuda y qué problema resuelve

Inserte palabras clave de alto rango para que las personas adecuadas puedan encontrarle

Integre el mejor software de agencia SEO en sus flujos de trabajo para optimizar las publicaciones de blog, los boletines y las páginas de servicio

💡 Consejo profesional: Convierte tus páginas de mejor rendimiento en imanes de clientes potenciales a través de recursos específicos de la página en lugar de registros genéricos. Piensa en plantillas, listas de control o miniguías que aumenten las conversiones entre 3 y 5 veces más que los registros estándar.

✅ Activa en las redes sociales

6sense informa de que el 70 % de los responsables de la toma de decisiones B2B investigan a los proveedores en Internet antes de comprometerse con ellos. Asegúrese de:

Optimice su perfil: Las páginas de su empresa deben leerse como una solución a los problemas a los que se enfrentan sus clientes potenciales

Interactúe estratégicamente: Comente las publicaciones de líderes del sector, propietarios de empresas, clientes y posibles clientes a través de la página (pida a los empleados de nivel superior que hagan lo mismo desde sus cuentas)

Comparte contenido valioso: Publica ideas, historias de éxito y tendencias del sector porque los clientes comerciales confían en los expertos

Pero gestionar las redes sociales mientras se dirige una empresa no es fácil. Sin dudarlo, planifique su estrategia de redes sociales con la plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

Consigue una plantilla gratis, gratuita Cree, programe y mida publicaciones en redes sociales con la plantilla de plan de contenido en redes sociales de ClickUp

Con esta plantilla, puede:

Defina cómo es el intento correcto: más compromiso, reconocimiento de marca o clics

Haga un seguimiento de su progreso para saber qué está funcionando (y qué no)

Mapa de publicaciones con un calendario de contenido para mantener la coherencia

Asigne tareas, establezca plazos y haga un seguimiento de las aprobaciones para que nada pase desapercibido

Utiliza estados como En curso , Para aprobación * y Publicado para hacer un seguimiento del contenido sin esfuerzo

Añade detalles como plataformas, redactores, diseñadores y plazos para mantener todo sincronizado

✅ Publicar publicaciones de invitados y contenido de liderazgo intelectual

Llegue a los clientes potenciales porque nunca se sabe si están leyendo un blog del sector en este momento. Colabore con artículos en sitios conocidos donde buscan información.

A continuación, se muestran algunos sitios populares a los que puede dirigirse y aportar contenido impactante:

Categoría Sitios de publicación de invitados Business y marketing Entrepreneur, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs Tecnología y empresas emergentes TechCrunch (red de colaboradores), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Finanzas e inversiones Investopedia, Forbes (red de colaboradores), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Blogs generales Medios (varias publicaciones), artículos de LinkedIn, blogs de Quora, YourStory, Business.com

2. Genere confianza y aproveche a los clientes existentes

¿Sabe cuál es la mejor fuente de confianza para una nueva empresa? Sus clientes actuales o anteriores.

Ellos ya conocen su valor y capacidades, y su red probablemente esté llena de clientes potenciales. Así es como puede acceder a su red:

✅ Cree un programa de recomendaciones

Pregunte a sus clientes: «¿Quién en su sector podría utilizar nuestros servicios o productos?». Ofrézcase a redactar un correo electrónico de presentación rápido para que lo reenvíen a posibles clientes potenciales o consiga que le conecten con la persona pertinente en las redes sociales.

Y lo que es más importante, ofrézcales una razón para hacer negocios con usted: a través de descuentos, (versiones de) prueba gratis o acceso exclusivo a servicios.

✅ Captura y promociona nuevas reseñas

Si una empresa está potencialmente interesada en contratarle o utilizar sus ofertas, consultará sus reseñas en línea antes de ponerse en contacto con usted.

Si las páginas de empresa de Google y LinkedIn están vacías, es una señal de alarma ⛳. Asegúrese de pedir a los clientes existentes que dejen una reseña rápida y honesta. Incluya esas reseñas en su sitio web, propuestas y redes sociales para atraer a los responsables de la toma de decisiones.

💡 Consejo profesional: Bloquee un «Día de revisión» trimestral y haga que su equipo dedique 30 minutos a ponerse en contacto personalmente con sus mejores clientes. En lugar de limitarse a pedir una revisión, pídales que utilicen un momento específico o un intento correcto que recuerden de su trabajo conjunto. Este tipo de mensaje genuino y desencadenante de nostalgia resulta significativo.

3. Amplíe su red y su presencia en el sector

Para conseguir más clientes que paguen bien, no hace falta que conozcas a más gente; solo tienes que conocer a la adecuada. Así es como 👇

✅ Asistir a conferencias y eventos

Vaya donde están los responsables de la toma de decisiones y los compañeros del sector. Estos podrían ser grandes eventos tecnológicos, ferias comerciales, cámaras de comercio locales o grupos BNI.

a través de Google

Pero presentarse no es suficiente. Debe tener claro con quién quiere reunirse y por qué. Tenga todo preparado y póngase en contacto con ellos antes del evento para organizar una presentación rápida.

⏱️ Recordatorio amistoso: Diseñe una presentación adecuada de la empresa que pueda mostrar en su ordenador portátil o tableta. Haga preguntas reflexivas sobre los retos a los que se enfrentan los compañeros del sector. Dado que se trata de una reunión en un evento, es probable que los clientes potenciales estén receptivos a escucharle.

✅ Asóciese con empresas complementarias

Digamos que tienes un negocio de limpieza de oficinas. En lugar de llamar a las puertas, asóciate con una empresa local de suministros de oficina. Ya están vendiendo a empresas que necesitan entornos de trabajo limpios, así que, ¿por qué no trabajar juntos?

Establezca una asociación de referencia. Cuando traen un nuevo cliente, recomiendan sus servicios y usted hace lo mismo con ellos. ¡Todos ganan!

4. Céntrese en los clientes de alto valor

No persiga a todas las empresas de su sector. Céntrese en los clientes comerciales potenciales que necesiten lo que usted ofrece.

Pendiente de lo que viene a continuación:

✅ Recurra a LinkedIn y a las noticias para el equipo de ventas

Busque a los responsables de la toma de decisiones por industria, tamaño de la empresa y rol en LinkedIn Sales Navigator. Puede crear una lista de empresas objetivo y personal clave para acercarse a ellos con esta herramienta. Además, navegue por Crunchbase y CB Insights para detectar empresas que recientemente han obtenido financiación o se están expandiendo.

✅ Utilice bolsas de trabajo y plataformas de captación de clientes potenciales

Busca en una bolsa de trabajo específica de la industria como Wellfound, Y Combinator e Indeed. Si una empresa está contratando para un rol relacionado con tu servicio, es posible que estén abiertos a la subcontratación.

Muchas industrias también tienen tableros de RFP (Solicitud de Propuesta) donde las empresas publican proyectos comerciales. Estos tableros incluyen RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter y más.

✅ Utilice informes y directorios de mercado

Consulte los informes y directorios del sector, como IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass y Páginas Amarillas, para detectar empresas en crecimiento que podrían necesitar sus servicios.

➡️ Bonus: Cómo encontrar y retener clientes para empresas de construcción

Los equipos de bajo rendimiento son 4 veces más propensos a hacer malabarismos con más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 plataformas o menos.

5. Aproveche el alcance del correo electrónico y los anuncios pagados

A veces, la mejor manera de conseguir clientes ideales es ir directamente a ellos. En resumen,

✅ Correo electrónico y divulgación en frío

Los correos electrónicos genéricos que dicen: «Oye, ofrecemos servicios XYZ, ¿chateamos?». Se eliminan. Debes ser claro y personalizado si quieres resultados reales: más respuestas, reuniones reservadas y acuerdos cerrados. Pero antes de eso, crea una lista de correo electrónico de alta calidad:

Utilice LinkedIn Sales Navigator para encontrar a los responsables de la toma de decisiones en su sector objetivo (por ejemplo: directores generales, directores de marketing o directores de compras de empresas manufactureras de tamaño medio)

Utiliza herramientas como Hunter.io, Snov.io o Apollo.io para obtener correos electrónicos verificados. Mantienen tus contactos precisos, actualizados y con menos probabilidades de acabar en la carpeta de correo no deseado

A continuación, dedique un tiempo a redactar el correo electrónico.

Empiece con un asunto personalizado (por ejemplo, «[Nombre], una idea rápida para ayudar a [Nombre de la empresa] a aumentar sus ingresos»).

Empiece con una primera frase respaldada por la investigación que demuestre que comprende su empresa (por ejemplo, «He visto que [Nombre de la empresa] acaba de expandirse al Reino Unido; muchas empresas tienen dificultades con [desafío] en esta fase»).

En lugar de hacer una presentación, ofrezca valor inmediato: comparta un estudio de caso, un consejo útil o un recurso gratis. Por último, mantenga su llamada a la acción simple: «Me encantaría compartir esto en una charla rápida de 15 minutos. ¿El próximo martes está pendiente?»

🔎 Consejo profesional: Configure un embudo de correo electrónico durante 2-4 semanas, dependiendo de su sector y público objetivo. Una secuencia de 4 correos electrónicos es un buen punto de partida: 1️⃣ Día 1: Contacto inicial (correo electrónico personalizado y basado en el valor) 2️⃣ Día 4-6: Seguimiento 1 (recordatorio + valor extra) 3️⃣ Día 9-12: Seguimiento 2 (Abordar objeciones, reforzar valor) 4️⃣ Día 15-20: Seguimiento final (correo electrónico de ruptura, dejando la puerta abierta)

✅ Publicar anuncios pagados

La publicidad pagada es una herramienta poderosa, pero requiere un presupuesto dedicado y un enfoque estratégico (después de todo, hay dinero real en juego).

Estos son los siguientes canales que puede aprovechar:

Anuncios de LinkedIn: Llegue a los responsables de la toma de decisiones en función del título del puesto, la antigüedad, el sector y el tamaño de la empresa

PPC de Google: Puja por palabras clave específicas del sector y de alta intención en las que los compradores están buscando activamente (por ejemplo, «mejor agencia de generación de leads B2B» en lugar de solo «generación de leads»)

Anuncios de retargeting: Cree audiencias personalizadas de visitantes que interactuaron con páginas clave como sus precios o estudios de casos

La verdad es que localizar y gestionar clientes puede resultar abrumador si no se cuenta con un sistema adecuado. Hacer malabarismos con correos electrónicos, seguimientos y seguimiento de clientes potenciales en múltiples plataformas es una receta para la frustración.

Entra en ClickUp, la app, aplicación, Todo para el trabajo. 💁

Organizar y optimizar los esfuerzos de su equipo de ventas, marketing y CRM

Una herramienta para la gestión de proyectos de clientes, otra para el seguimiento y otra para la colaboración. ¿No suena esto como un ciclo interminable de hacer clic entre pestañas y perder la pista de lo que realmente necesita atención? ¡Aquí es cuando se necesita una app, aplicación, Todo que lo centralice todo!

Lo primero es lo primero: para construir ese canal de ventas completo e impulsar un crecimiento real, necesita un motor de marketing que atraiga, involucre y convierta a la audiencia adecuada.

ClickUp for Marketing ofrece a su equipo un hub central para crear, ejecutar y optimizar estrategias. Esta herramienta de marketing agiliza cada paso, desde la planificación de campañas y la gestión de contenidos hasta el seguimiento del rendimiento y la colaboración en equipo.

Mantenga todas las iniciativas de marketing en una sola vista con la solución ClickUp Marketing Team

Con él, podrá:

Cree hojas de ruta de marketing, establezca metas de crecimiento específicas y mantenga los cronogramas de las campañas con total claridad

Reúna a los equipos con ClickUp Pizarras , Herramientas de Revisión y mucho más, asegurándose de que todos estén alineados desde la lluvia de ideas hasta la ejecución

Seguimiento de los KPI, medición del intento correcto de la campaña y ajuste de estrategias mediante paneles interactivos

¿Y qué más? ClickUp tiene una biblioteca de más de 1000 plantillas para ahorrarte tiempo. Entre ellas, utiliza la plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp con rastreadores de campaña personalizables, calendarios de contenido y flujos de trabajo de generación de clientes potenciales listos para usar.

Obtener plantilla gratis, gratuita Centra tus esfuerzos de marketing de la manera correcta con la plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp

Esta plantilla le permite:

Establezca estados de tareas como «Bloqueada», «Cancelada», «Completada», «En curso» y «Planificada»

Añada atributos personalizados (por ejemplo, «Salida», «Equipo asignado», «Archivos», «Metas») para realizar un seguimiento de los detalles clave y controlar el progreso

Seguimiento de planes de acción de marketing con etiquetas, metas, advertencias de dependencia e integración de correo electrónico

Una vez que sus esfuerzos de marketing comiencen a generar clientes potenciales, el siguiente paso es convertirlos en clientes fieles. ¿Y qué mejor manera de empezar que con ClickUp para el equipo de ventas? No vuelva a perder acuerdos de gran valor con esta sólida solución de gestión de proyectos.

Elimine las conjeturas del seguimiento de ventas con ClickUp Sales

📌 Por ejemplo, puede asignar automáticamente tareas en función de cada fase de su proceso de ventas. Puede desencadenar actualizaciones de estado cuando un cliente potencial realiza una acción (por ejemplo, responde a un correo electrónico o descarga una propuesta). También puede priorizar clientes potenciales de alto valor para que su equipo sepa en qué centrarse a continuación

Mejor aún, cree paneles sin código con ClickUp Dashboards para añadir más visibilidad a su flujo de trabajo. Estos le ofrecen una vista de alto nivel de las tendencias de conversión con gráficos visuales avanzados, incluyendo las tasas de cierre de acuerdos, el tiempo medio que se tarda en cerrar un acuerdo y mucho más

También puede realizar un seguimiento del rendimiento individual y del equipo, para saber quién está cerrando y dónde se necesitan mejoras.

Convierta a los clientes potenciales en clientes para toda la vida

Con la solución de gestión de proyectos CRM de ClickUp, no necesita una docena de herramientas para realizar el seguimiento de su equipo de ventas. Todo (datos de contacto, ofertas, notas de clientes y correos electrónicos) está perfectamente organizado en un solo lugar.

Haga que las relaciones con sus clientes estén organizadas, sean fáciles de buscar y accesibles con ClickUp CRM

En resumen, consigue 👇

👀 Equipo de ventas visual: Realice un seguimiento de los clientes potenciales, los acuerdos y las interacciones con los clientes de la forma que más le convenga. Elija entre varias vistas (Kanban, Lista, Tabla, etc.) para ver de un vistazo en qué punto se encuentra todo

📊 Paneles en vivo: obtenga una vista panorámica de métricas clave como el valor del tiempo de vida del cliente, el tamaño de los acuerdos y las tendencias de ventas (todo en tiempo real)

📧 Integración de correo electrónico: Sincronice sus correos electrónicos directamente en ClickUp para que su equipo pueda ver conversaciones anteriores, colaborar en seguimientos y mantener todo justo donde trabaja

📂 Gestión de cuentas y operaciones: Organice la información de los clientes, haga un seguimiento de los pedidos y gestione los embudos de ventas con ClickUp Campos personalizados y flujos de trabajo

Con eso, ya tiene configurado su CRM: los clientes potenciales están organizados, los acuerdos se siguen y las relaciones con los clientes funcionan sin problemas.

Simplifique la adquisición de clientes con sistemas adecuados

El marketing, las operaciones y el soporte al cliente contribuyen a convertir a los clientes potenciales en socios a largo plazo. Sin embargo, cuando los equipos utilizan herramientas inconexas, se pierde información, se incumplen los plazos y se ralentiza todo el proceso.

Utilice las tareas de ClickUp para organizar cada paso del proceso de adquisición de clientes. Gestione clientes potenciales, asigne seguimientos y establezca plazos sobre la marcha. Por ejemplo, asigne al Equipo A la creación de listas de clientes potenciales mientras el Equipo B nutre los clientes potenciales obtenidos en la segunda fase del embudo.

Asigne tareas, haga un seguimiento del progreso del equipo de ventas y mucho más con las tareas de ClickUp

¿Quiere ser más eficiente? Utilice el control de tiempo de ClickUp para saber si los equipos están utilizando su tiempo de forma eficaz. Desde las llamadas de los equipos de ventas hasta la preparación de propuestas, vea dónde se invierten los esfuerzos y optimice los procesos.

Creación, edición y uso compartido de propuestas para clientes sin esfuerzo

Edición con formato enriquecido, comandos de barra inclinada rápidos y botones de adición, tiras, bloques de código y widgets en ClickUp Docs

Teams innegably need a way to create, refine, and share pitches without the back-and-forth. And ClickUp Docs does just that!

Está diseñado para equipos que necesitan una forma rápida y organizada de crear propuestas para clientes, presentaciones de ventas y materiales de presentación. Puede ayudarle a:

Cree propuestas estructuradas con plantillas prediseñadas

Trabaje con su equipo en tiempo real sin conflictos de versiones

Mantenga todos los documentos relacionados con los clientes, las notas de las reuniones y las referencias en un único hub

Uso compartido instantáneo a través de un enlace (se acabó el envío de adjuntos obsoletos)

Pero si empezar de cero resulta abrumador, ClickUp Brain te pone en marcha al instante. Ya sea que necesites una propuesta de proyecto, un argumento de venta o la renovación de un contrato, Brain lo genera por ti.

Por ejemplo, puede introducir en Brain una indicación como: «Redactar un argumento de venta convincente para una agencia de branding que tenga como objetivo las empresas emergentes de comercio electrónico. Hacer hincapié en la experiencia en identidad visual, envasado de productos y branding en redes sociales. Que sea profesional pero atractivo».

En respuesta, esto es lo que se nos ocurre:

Acelere la creación de contenidos y garantice la coherencia de la marca en todas las campañas con ClickUp Brain

Con ClickUp Automations, el proceso es aún más fácil. Cuando haya terminado de crear una presentación de ventas o un contrato, configure una automatización «cuando-entonces» en ClickUp para enviarlo para su aprobación al cliente o a un compañero de equipo para su revisión.

Superar los desafíos para conseguir clientes comerciales

Incluso si tiene todas las estrategias de adquisición de clientes en su manual de ventas, conseguir estos acuerdos no es una línea recta. SuperOffice informa de que la prospección es la fase más desafiante del proceso de venta para el 80 % de los vendedores, seguida de la calificación de clientes potenciales (44 %) y el cierre de acuerdos (24 %).

Entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que probablemente se enfrentará al intentar conseguir clientes comerciales?

1. ¿Tiene la sensación de que sus ciclos de ventas no terminan nunca?

A diferencia de los acuerdos más pequeños, los clientes comerciales pasan por múltiples niveles de aprobación, revisiones presupuestarias y, a veces, ciclos fiscales completos.

🎯 Solución: Identifique el proceso de aprobación con antelación: pregunte: «¿Quién más tiene que dar el visto bueno a esto?». Además, cree urgencia ofreciendo precios por tiempo limitado, prioridad en la incorporación o complementos exclusivos para una acción rápida.

2. Los proveedores establecidos tienen el mercado asegurado

Muchos clientes comerciales tienen relaciones a largo plazo con sus proveedores actuales de productos o servicios. Incluso si no están contentos, cambiar les parece una molestia.

🎯 Solución: Posiciónese como la alternativa que no pueden ignorar. ¿Puede ofrecer tiempos de respuesta más rápidos o un enfoque especializado que su proveedor de grandes superficies no pueda igualar? Destaque estas diferencias. Ofrezca un proyecto piloto o una (versión de) prueba para reducir el riesgo percibido.

3. Siempre te quedas atascado en la fase de propuesta

Ha mantenido excelentes conversaciones y le piden una propuesta, pero las cosas se estancan una vez que la envía. Quizás se opongan a los precios, retrasen la decisión o dejen de responder por completo.

🎯 Solución: Antes de enviar la propuesta, confirme que están listos para seguir adelante y resuelva cualquier inquietud que pueda quedar por delante. Haga propuestas orientadas a la acción. En lugar de limitarse a listar servicios, incluya estudios de casos, pruebas sociales y un plazo claro.

Construir relaciones a largo plazo con los clientes

Ha encontrado un sistema que le ayuda a conseguir clientes comerciales con resultados positivos. Pero, ¿qué es lo siguiente? ¡La gestión de clientes! Cuanto mejor lo haga, más referencias y crecimiento sostenible verá. Esto es lo que hay pendiente:

1. Visítenos con regularidad para mantener a los clientes interesados

Incluso una mala experiencia puede hacer tambalear la confianza de un cliente, así que vaya más allá del contrato. Un buen sistema de incorporación ayuda a presentar su producto o servicio de forma íntima, al tiempo que aborda las consultas de forma proactiva.

Para empezar, utilice la plantilla de intentos correctos de clientes de ClickUp. Centralizar todos los detalles relacionados con el cliente le permite realizar un seguimiento del progreso, documentar los logros y preocupaciones clave, y facilitar las actualizaciones periódicas.

Consigue una plantilla gratis, gratuita Gestione las cuentas de los clientes o incorpore a otros nuevos con la plantilla de éxito de clientes de ClickUp

💡 Consejo profesional: Establezca un ritmo de comunicación basado en su sector y ciclo de contratación, ya sean controles semanales, informes mensuales o revisiones trimestrales. Si es necesario, utilice plantillas predefinidas de gestión de clientes.

2. Cree un bucle de retroalimentación que funcione

No se puede mejorar lo que no se mide. Por lo tanto, recopilar comentarios es esencial para la comunicación con el cliente. Le ayuda a comprender qué está funcionando y dónde su cliente necesita más compatibilidad.

Para empezar, utilice los formularios de ClickUp para captar al instante las necesidades de los clientes, dirigir las solicitudes para su resolución y garantizar que los comentarios se conviertan en acciones.

Optimice la recopilación de comentarios de los clientes con los formularios de ClickUp

Los formularios de ClickUp ajustan las preguntas en función de las respuestas del cliente con lógica de condiciones, lo que facilita su cumplimentación y mejora la recopilación de información relevante.

Una vez enviados los formularios, se pueden convertir fácilmente en tareas y asignar a los miembros adecuados del equipo para su posterior ejecución.

Solíamos pasar horas extra haciendo cosas rutinarias manualmente, como entregar proyectos a nuestro equipo, crear tareas y pegar enlaces. Ahora, estamos usando ese tiempo para planificar y trasladar más flujos de trabajo del equipo a ClickUp.

3. Utilice plantillas para simplificar las interacciones con los clientes

No siempre es necesario reinventar la rueda o desarrollar algo demasiado creativo a la hora de mantener relaciones. A veces, basta con seguir estrategias y plantillas de fidelización de clientes probadas y comprobadas.

Tomemos la recopilación de comentarios, por ejemplo. Si no quiere crear un proceso de comentarios desde cero, eche un vistazo a la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp. Adapte las encuestas a las necesidades específicas de los clientes con campos personalizables, escalas de valoración y preguntas abiertas.

🌟 Bonus: Plantillas y ejemplos de brief creativo gratis para marketing

Gane nuevos clientes comerciales con ClickUp

Es natural que le preocupe conseguir nuevos clientes comerciales, dada la duración de los ciclos de ventas, la dura competencia y la rápida reducción de los presupuestos.

ClickUp, la app, aplicación todo en uno para el trabajo, te ayuda a perfeccionar tu alcance de ventas de manera eficiente, monitorear clientes potenciales y cerrar tratos más rápido. Centraliza todas las actividades de ventas, lo que facilita que tú y tu equipo se mantengan organizados (y consistentes).

Regístrese hoy mismo en ClickUp, completamente gratis, y experimente los beneficios usted mismo.