las 15 mejores herramientas de prospección de ventas en 2025

La facilidad para crear listas, encontrar datos y tener 1000 créditos de clientes potenciales al día es enorme, sobre todo si se compara con otros planes de otros programas de datos que cuestan 10 veces más que Seamless. IA y esto da un SDR de 1000 clientes potenciales al día. Lo que no me gusta es que no se puede establecer la calidad de la precisión de la información de los clientes potenciales antes de rastrear. Así que tienes que gastar tus 1000 créditos al día en rastrear basura o buenos clientes potenciales, y solo puedes filtrar después de haber rastreado.