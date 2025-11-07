Las reuniones son estupendas... hasta que tienes que recordar todo lo que se ha dicho. Es mucho trabajo tomar notas, hacer el seguimiento de los elementos pendientes y prestar atención al mismo tiempo.

Si tu equipo trabaja a diario en Microsoft Teams, necesitas una herramienta de toma de notas con IA que te eche una mano.

Las mejores herramientas de toma de notas con IA graban, transcriben, resumen e incluso crean tareas para que puedas mantenerte concentrado mientras ellas se encargan de los detalles.

En esta entrada del blog, repasaremos las mejores herramientas de toma de notas con IA para Microsoft Teams que transformarán tus notas de reunión de caóticas a organizadas. 🎯

Mientras tanto, puedes echar un vistazo a algunas de las mejores opciones en este vídeo:

⏰ Resumen de 60 segundos Estas son nuestras recomendaciones de las mejores herramientas de toma de notas con IA para reuniones de Microsoft Teams: ClickUp (La mejor opción para la productividad en reuniones con IA) Microsoft Teams Copilot (Ideal para obtener información y análisis de reuniones basados en IA) Fireflies.ia (Ideal para herramientas de seguimiento personalizables y resaltados con marca de tiempo) Otter.ai (Ideal para transcripciones con función de búsqueda y seguimientos generados por IA) Tomador de notas con IA de Tactiq (Ideal para la transcripción en tiempo real con etiquetas y capturas de pantalla) tl;dv (Ideal para resúmenes de reuniones integrados con CRM y automatización de flujos de trabajo) Supernormal (Ideal para extraer información clave y responder a consultas relacionadas con las reuniones) Krisp IA Meeting Assistant (Ideal para detectar elementos pendientes y plantillas de reuniones estructuradas) Reuniones rápidas. aplicación (La mejor opción para la supresión de ruido y la claridad de voz en las transcripciones) El tomador de notas con IA de Bluedot (Ideal para la transcripción en segundo plano sin bots con precisión específica para cada sector)

¿Qué debe buscar en las herramientas de toma de notas con IA para Microsoft Teams?

Un tomador de notas con IA puede ahorrar tiempo, mejorar la precisión y aumentar la productividad de las reuniones. Sin embargo, no todas las herramientas ofrecen las mismas capacidades. A la hora de elegir una para Microsoft Teams, ten en cuenta las siguientes funciones clave para asegurarte de que se adapta a tus necesidades. 💁

Integración perfecta: Funciona de forma nativa en Microsoft Teams sin necesidad de configuración manual ni soluciones alternativas de terceros

Transcripción en tiempo real: Captura las conversaciones con gran precisión, incluso en entornos ruidosos o debates de ritmo rápido.

Identificación de los participantes: distingue entre los distintos participantes para crear notas estructuradas y fáciles de leer

Extracción de elementos pendientes: Identifica tareas clave, decisiones y seguimientos, lo que reduce la necesidad de revisiones manuales

Funciones de resumen: Genera resúmenes concisos de las reuniones, impulsados por IA, con los aspectos más destacados.

Formato personalizable: permite a los usuarios adaptar los resúmenes a los flujos de trabajo del equipo y a las necesidades de elaboración de informes

Compatibilidad multilingüe: Transcribe reuniones en varios idiomas para equipos internacionales

Búsqueda avanzada y etiquetado: Permite recuperar rápidamente temas específicos, palabras clave o momentos clave

🧠 Dato curioso: Un taquígrafo no escribe como el resto de nosotros. Utiliza una máquina especial de taquigrafía llamada estenotipo, que escribe palabras o frases completas con un solo golpe. Por eso puede seguir el ritmo de un discurso rápido, lo que lo convierte en la versión humana de la IA de transcripción en tiempo real.

Las 10 mejores herramientas de toma de notas con IA para Microsoft Teams

Elegir el tomador de notas con IA adecuado puede resultar complicado, dada la gran cantidad de opciones disponibles. Para facilitarte la vida, hemos elaborado una lista de diez tomadores de notas con IA para Teams que destacan por su precisión, su perfecta integración y sus ventajas en materia de productividad.

¡Empecemos! 💪

1. ClickUp (La mejor opción para la productividad en reuniones con IA)

El trabajo hoy en día no funciona.

Los proyectos, el conocimiento y las conversaciones están dispersos en herramientas inconexas, lo que ralentiza a los equipos. ClickUp soluciona esto con la aplicación todo en uno para el trabajo que combina proyectos, conocimiento y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Todos sabemos que las reuniones son donde ocurre la magia (y la locura). Por eso ClickUp Meetings garantiza que los debates sean estructurados, productivos y, lo más importante, aplicables.

ClickUp centraliza la toma de notas con IA, la organización de reuniones, los documentos colaborativos y el seguimiento de tareas en un solo lugar para todas las plataformas de videoconferencia, incluido Microsoft Teams.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar sus funciones. 💁

ClickUp AI Notetaker

Prueba el tomador de notas con IA de ClickUp Obtén transcripciones automáticas de las reuniones con rótulos claros de los participantes utilizando ClickUp AI Notetaker

¿Acaba de terminar la reunión y tu página está llena de garabatos ilegibles? No te preocupes; el tomador de notas con ClickUp AI te echa una mano.

El tomador de notas graba, transcribe y resume automáticamente tus reuniones en tiempo real, extrayendo las conclusiones clave, los resultados esperados y las decisiones. Se acabó tener que rebuscar entre un montón de texto para encontrar información crucial hasta que te lloren los ojos.

¿Lo mejor de todo? Esta herramienta de IA para reuniones convierte a la perfección los puntos de debate en tareas de ClickUp, lo que garantiza un seguimiento sin esfuerzo. Cuando necesites volver a consultar algo más tarde, solo tienes que preguntarle a la herramienta de IA en lenguaje natural, ¡y te mostrará la información en segundos!

Por ejemplo, supongamos que el equipo de marketing de una empresa tecnológica celebra una reunión semanal de planificación de campañas en Microsoft Teams.

Con el tomador de notas de ClickUp, se resume la reunión, capturando actualizaciones clave como cronogramas de lanzamiento, entregables de contenido y asignaciones de presupuesto publicitario. Convierte estos puntos en tareas, asignando borradores a los redactores de contenido y solicitudes de diseño a los diseñadores.

ClickUp Brain

Obtén respuestas instantáneas a partir de las transcripciones de las reuniones para realizar revisiones rápidas con ClickUp Brain

Encontrar información es muy fácil con ClickUp Brain. En lugar de revisar páginas y páginas de notas de reuniones, solo tienes que preguntar: «¿Qué comentarios hizo el cliente el mes pasado?» y obtendrás respuestas al instante.

Por ejemplo, un estratega de campañas que revise debates anteriores puede recuperar al instante las preferencias del cliente preguntando: «¿Qué orientación de mensaje prefirió el cliente?» Esto garantiza que cada propuesta, concepto publicitario o estrategia de contenido se mantenga en línea con las expectativas del cliente sin pasar por alto detalles clave.

ClickUp Documenti

Colabora en tiempo real y realiza la edición en conjunto con ClickUp Docs

Ahora que tus reuniones se documentan sin esfuerzo, ¿dónde se guardan todas esas notas?

ClickUp Docs es un centro centralizado para organizar, compartir y colaborar en todo, desde notas de reuniones hasta hojas de ruta de proyectos, listas de tareas pendientes y wikis de la empresa.

Puedes utilizar sus completas funciones de formato para estructurar tus documentos como desees, al tiempo que los haces más atractivos con elementos multimedia, gráficos, etiquetas, enlaces y tablas. Además, con Brain integrado, puedes mejorar la claridad de las notas y realizar su edición para adaptarlas a tonos específicos.

Las mejores funciones de ClickUp

Amplía tus ideas: Utiliza indicaciones basadas en IA como «Ampliar contenido» o «Seguir escribiendo» para desarrollar y perfeccionar tus ideas.

Automatiza las tareas rutinarias: configura desencadenantes y condiciones para gestionar acciones repetitivas, utilizando configura desencadenantes y condiciones para gestionar acciones repetitivas, utilizando automatizaciones de ClickUp ya preparadas o personalizables.

Captura y transcribe grabaciones de pantalla: Graba tu pantalla con Graba tu pantalla con ClickUp Clips y genera transcripciones con IA para consultarlas fácilmente en las notas de la reunión

Sincroniza las notas de la reunión con el chat: Utiliza ClickUp Brain para resumir las conversaciones del hilo y publicar los elementos clave directamente en Utiliza ClickUp Brain para resumir las conversaciones del hilo y publicar los elementos clave directamente en el chat de ClickUp para que todos estén al tanto.

Limitaciones de ClickUp

Sus amplias funciones de personalización requieren tiempo para configurarlas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

📮 ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, pero el 36 % sigue dependiendo de otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para registrar las decisiones, la información clave que necesitas puede quedar oculta en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puedes convertir al instante las conversaciones en tareas prácticas en todas tus tareas, chats y documentos, asegurándote de que todo quede cubierto.

2. Microsoft Teams Copilot (Ideal para obtener información y análisis de reuniones basados en IA)

a través de Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot es un asistente basado en IA integrado en las aplicaciones de Microsoft 365, incluido Teams, para mejorar la productividad y la colaboración. Aprovechando modelos lingüísticos avanzados y datos de Microsoft Graph, Copilot automatiza tareas como redactar correos electrónicos, resumir reuniones y generar contenido.

Copilot te prepara para las reuniones, transcribe las conversaciones y resume los puntos clave para quienes se incorporan más tarde. Después, resume las decisiones, crea una lista de tareas pendientes y responde a las preguntas de seguimiento.

Las mejores funciones de Microsoft Teams Copilot

Identifica y elabora una lista de tareas de seguimiento basadas en los debates de la reunión, lo que facilita la asignación de responsabilidades

Configura la disponibilidad de Copilot con opciones de transcripción completa, conversión de voz a texto en tiempo real o información basada en el chat

Haz preguntas específicas a Copilot para detectar desacuerdos, analizar respuestas e identificar lagunas en los argumentos

Combina las conversaciones orales y los mensajes de chat para ofrecer un contexto completo en un solo lugar

Limitaciones de Microsoft Teams Copilot

Necesitas planes de servicio específicos de Microsoft 365 para la función de toma de notas, lo que conlleva costes adicionales

No está disponible en reuniones con cifrado de extremo a extremo, lo que establece un límite en su uso en debates delicados pero importantes.

Precios de Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic con Copilot: 37,50 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard con Copilot: 44,00 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Premium con Copilot: 53,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Teams Copilot

G2: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

3. Fireflies.ia (Ideal para rastreadores personalizables y resaltados con marca de tiempo)

a través de Fireflies.ai / IA

Fireflies.ai es una herramienta de toma de notas con IA para reuniones que graba, transcribe y resume las conversaciones de debates, llamadas y conferencias virtuales. Captura las interacciones de voz de cualquier fuente, lo que garantiza que nunca te pierdas detalles clave.

¿Necesitas hacer un seguimiento de las conversaciones sobre precios y las menciones a la competencia, o compartir un momento clave de una llamada? Configura rastreadores personalizados para marcar detalles y deja que Fireflies cree fragmentos de audio con marca de tiempo para una consulta rápida.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Captura y convierte las reuniones en texto con una precisión líder en el sector en más de 100 idiomas

Sincroniza transcripciones y notas con Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion y muchas más

Utiliza el bot de toma de notas con IA, la extensión de Chrome o la aplicación móvil para transcribir conversaciones en directo o presenciales.

Busca en reuniones anteriores hasta la frase exacta y utiliza AskFred para obtener respuestas instantáneas de las conversaciones

Limitaciones de Fireflies.ai

Un vocabulario técnico limitado a veces da lugar a imprecisiones

No graba ni resume los mensajes enviados en el chat de Teams durante las reuniones

Precios de Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $ al mes por usuario

Empresas: 29 $ al mes por usuario

Enterprise: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: Los griegos utilizaban materiales como el costoso pergamino y el papiro para documentarlo todo a mano. Además, tenían que esforzarse constantemente por mantener estos registros a salvo de los efectos del entorno.

4. Otter.ai (Ideal para transcripciones con función de búsqueda y seguimientos generados por IA)

a través de Otter.ai / IA

Otter.ai ayuda a los equipos a estar al día de las reuniones, convirtiendo las conversaciones en notas claras y con capacidad de búsqueda. Como herramienta de toma de notas con IA, Otter.ai transcribe tus reuniones en tiempo real. Tras la reunión, crea automáticamente un resumen rápido para que puedas revisar los puntos clave en cuestión de segundos.

La plataforma también identifica a los participantes y determina las responsabilidades, por lo que no es necesario realizar seguimientos manuales. Gracias a la detección de palabras clave, puedes buscar fácilmente temas específicos en reuniones anteriores.

Además, su asistente de chat con IA puede generar correos electrónicos de seguimiento o actualizaciones de estado basados en la reunión.

Las mejores funciones de Otter.ai

Genera resúmenes de 30 segundos que condensan sesiones largas en los aspectos más destacados.

Utiliza Otter AI Chat para redactar correos electrónicos de seguimiento y actualizaciones de estado directamente a partir de la información de las reuniones

Combina el diálogo en directo con actualizaciones asincrónicas mediante los canales de IA, impulsando el avance del proyecto

Extrae y distribuye elementos a realizar de forma automática, garantizando que los siguientes pasos queden claros

Limitaciones de Otter.ai

El acceso tiene un límite de 25 conversaciones recientes; las conversaciones más antiguas se archivan.

La transcripción de cada sesión tiene un límite de 30 minutos en el plan Free.

Precios de Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Business: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

🧠 Dato curioso: Los antiguos griegos fueron pioneros en la práctica de tomar notas y destacaron la importancia cultural de documentar el conocimiento. Llevaban registros personales meticulosamente para preservar pensamientos filosóficos, eventos históricos y observaciones científicas.

5. Tactiq’s IA Note Taker (Ideal para la transcripción en tiempo real con etiquetado y capturas de pantalla)

vía Tactiq

Diseñado pensando en profesionales y directivos, Tactiq Note Taker de OpenAI transcribe tus reuniones en directo, garantizando que se capturen con precisión todos los detalles importantes.

Se integra con Microsoft Teams, Google Meet y Zoom, eliminando la molestia de tomar notas manualmente. Siguiendo el método de toma de notas por frases, Tactiq captura cada declaración en el momento en que se pronuncia, garantizando que se conserven el contexto y los matices de la conversación.

Las mejores funciones del tomador de notas con IA de Tactiq

Utiliza la IA para generar automáticamente resúmenes completos de los proyectos, incluyendo eventos, plazos, debates, próximos pasos, notas y conclusiones.

Marca tareas, decisiones y preguntas con etiquetas personalizadas, rótulos o comentarios en las transcripciones en directo

Añade capturas de pantalla directamente a tu transcripción para conservar momentos críticos y referencias específicas para su revisión posterior

Limitaciones del tomador de notas con IA de Tactiq

Algunos usuarios señalan que las funciones de IA de Tactiq pueden resultar complejas de configurar y personalizar al principio

Tactiq funciona como una extensión de Chrome, lo que establece un límite en el uso para los usuarios del navegador Chrome

Precios del tomador de notas con IA de Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario

Equipo: 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del tomador de notas con IA de Tactiq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? John Locke desempeñó un rol importante en la mejora de la usabilidad de los libros comunes. Introdujo un eficaz sistema de índice que permitía a los usuarios clasificar y recuperar información de forma eficaz. Esto sigue facilitando la toma de notas estructurada incluso en la actualidad.

6. tl;dv (Ideal para resúmenes de reuniones integrados con CRM y automatización de flujos de trabajo)

tl;dv es un software de actas de reuniones basado en IA para profesionales y directivos que utilizan Microsoft Teams. Aunque graba, transcribe y resalta momentos de las reuniones, se centra principalmente en el resumen posterior a la reunión.

Con una integración perfecta con CRM, información basada en IA y un formato de resumen personalizable, tl;dv facilita el seguimiento, la elaboración de informes y la toma de decisiones. Tanto si necesitas recopilar comentarios de los clientes, realizar el seguimiento de las objeciones en las llamadas de ventas o identificar los puntos débiles de los productos, los agentes de IA de tl;dv se encargan de todo.

Resumen de las mejores funciones

Rellena automáticamente los campos del CRM con datos relevantes de las reuniones, eliminando las entradas manuales en HubSpot, Salesforce y más de 6000 plataformas adicionales.

Programa indicaciones basadas en IA para analizar reuniones pasadas y futuras en busca de información específica, con informes enviados directamente a tu bandeja de entrada

Transcribe y resume reuniones en más de 30 idiomas para facilitar la colaboración global

Aplica plantillas estructuradas y guías para garantizar la coherencia en todas las reuniones

Resumen de los límites

No hay ninguna función integrada para analizar las emociones visibles de los participantes en los vídeos, lo que podría proporcionar información más detallada.

No ofrece vocabulario personalizado, lo cual puede ser importante para campos o términos especializados

Resumen de precios

Free

Pro: 29 $ al mes por usuario

Business: 98 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de tl;dv

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el tamaño del mercado de los tomadores de notas con IA alcance unos 2545 millones de dólares en 2033 , con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,9 %.

7. Supernormal (Ideal para extraer información clave y responder a consultas relacionadas con las reuniones)

vía Supernormal

El siguiente en esta lista de aplicaciones de toma de notas con IA para Microsoft Teams es Supernormal. Esta herramienta se integra a la perfección con Microsoft Teams, transcribiendo las reuniones y capturando los puntos clave en tiempo real.

Su asistente basado en IA, Norma, toma notas detalladas de las reuniones en tiempo real. A diferencia de las herramientas de transcripción convencionales, Norma extrae información clave, identifica tareas y responde a consultas durante o después de la reunión. Incluso te permite personalizar el nombre del bot de toma de notas dentro de Teams para una experiencia de equipo fluida.

Las mejores funciones de Supernormal

Detecta automáticamente las tareas que surgen en las conversaciones y asígnalas a los miembros del equipo pertinentes en Asana, Trello, ClickUp y Linear.

Localiza rápidamente momentos específicos en secciones de transcripciones con marca de tiempo

Estandariza los formatos de las notas con plantillas personalizadas para diferentes tipos de reuniones, como llamadas de ventas, reuniones de equipo y sesiones informativas con clientes.

Recibe correos electrónicos que resumen los debates clave, lo que ayuda a los equipos a prepararse para la semana que viene.

Límites de Supernormal

Los usuarios se quejan de la baja calidad de los resultados de las plantillas prediseñadas de la herramienta

No transcribe las reuniones sin conexión

Precios de Supernormal

Free

Pro: 18 $ al mes por usuario

Empresas: 29 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Supernormal

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: no hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Los tomadores de notas con IA utilizan tecnologías como los modelos de lenguaje a gran escala (LLM) y el reconocimiento automático de voz (ASR) para mejorar la precisión y la comprensión del contexto.

8. Krisp IA Meeting Assistant (Ideal para detectar elementos pendientes y plantillas de reuniones estructuradas)

a través de Krisp IA Meeting Assistant

Haciendo honor a su nombre, Krisp ofrece transcripciones nítidas para las reuniones de Microsoft Teams. Además de la toma de notas básica, Krisp detecta tareas pendientes en las conversaciones de las reuniones. Las tareas se extraen, clasifican y asignan automáticamente a los miembros del equipo pertinentes, lo que garantiza que todos los seguimientos sean claros y se puedan rastrear.

Además, Krisp mejora la eficiencia al ofrecer plantillas de toma de notas listas para usar para las actas de las reuniones. Estas plantillas organizan los puntos clave del debate, las decisiones y los próximos pasos en un formato estructurado, lo que facilita el uso compartido y la distribución de las notas entre los miembros del equipo.

Las mejores funciones de Krisp IA Meeting Assistant

Detecta puntos de acción en las conversaciones y asígnalos a los miembros del equipo sin cambiar de contexto

Enlaza la toma de notas y su distribución con las reuniones programadas para lograr un flujo de trabajo automatizado

Aprovecha la compatibilidad sin necesidad de complementos para trabajar con Microsoft Teams y otras plataformas de reuniones

Limitaciones de Krisp IA Meeting Assistant

Actualmente, Krisp solo puede conectarse a un calendario a la vez

Las funciones de transcripción y toma de notas de las reuniones tienen compatibilidad solo en inglés.

Precios de Krisp IA Meeting Assistant

Free

Pro: 16 $ al mes por usuario

Business: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Krisp IA Meeting Assistant

G2: 4,7/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: Utiliza colores para resaltar diferentes secciones en tus notas. El rojo puede usarse para información importante, puntos clave y advertencias, mientras que el azul puede resaltar definiciones, conceptos principales e ideas clave. El verde es ideal para ejemplos y aplicaciones, el amarillo para preguntas y el morado para vocabulario.

9. Aplicación de reuniones rápidas (La mejor para la supresión de ruido y la claridad de voz en las transcripciones)

a través de la aplicación Huddles.app

Huddles es una herramienta de primera categoría para la cancelación de ruido y la mejora de la voz que ofrece un audio nítido en las reuniones virtuales. Elimina el ruido de fondo, como el tecleo del teclado, los ladridos de los perros o el ruido de obras, lo que garantiza resúmenes precisos de las reuniones.

En debates trepidantes en los que varios participantes hablan al mismo tiempo, la función Voice Clarity de Huddles mejora la inteligibilidad del habla. Esto facilita la diferenciación entre los interlocutores y la elaboración de resúmenes coherentes.

Las mejores funciones de la aplicación Huddles

Mantén la seguridad de los datos con el procesamiento de audio local, garantizando que la información confidencial permanezca privada

Minimiza las interpretaciones erróneas eliminando los problemas de mala calidad de audio mediante la cancelación de eco y la eliminación de eco acústico.

Crea agendas concisas utilizando la IA para orientar los debates y animar a los miembros del equipo a prepararse con antelación

Limitaciones de la aplicación de reuniones rápidas

La aplicación no se sincroniza con los calendarios de los usuarios

Los usuarios se quejan de no disponer de conexiones API mejoradas que faciliten una mayor interoperabilidad con otras plataformas

Precios de la aplicación de reuniones rápidas

Free

Pro: 19,9 $ al mes por usuario

Business: 19,9 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de la aplicación Huddles

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Las organizaciones que utilizan herramientas de toma de notas con IA han reducido hasta un 30 % el tiempo dedicado a organizar las notas después de las reuniones.

10. El tomador de notas con IA de Bluedot (ideal para transcripciones en segundo plano sin bots y con precisión específica para cada sector)

a través del tomador de notas con IA de Bluedot

Bluedot captura, organiza y comparte notas de reuniones en Microsoft Teams sin necesidad de que los bots se unan a tus llamadas. Funciona discretamente en segundo plano, transcribiendo y resumiendo automáticamente las conversaciones. Las transcripciones resaltan los puntos clave, las acciones pendientes y las decisiones, lo que facilita el seguimiento.

¿Una gran ventaja? Bluedot reconoce con precisión los términos técnicos y la jerga del sector, por lo que incluso las conversaciones especializadas se transcriben con claridad.

Las mejores funciones del tomador de notas con IA de Bluedot

Establece permisos específicos de visualización, edición y uso compartido para mantener segura la información confidencial

Realiza la distribución de los resúmenes de las reuniones entre los equipos para garantizar que todos los participantes estén informados

Utiliza la IA para las reuniones y realiza una búsqueda rápida por palabras clave para localizar notas importantes de la reunión sin tener que volver a reproducir las grabaciones

Genera automáticamente seguimientos y elementos pendientes para que los equipos estén alineados en cuanto a los próximos pasos

Limitaciones del tomador de notas con IA de Bluedot

Carece de integraciones CRM completas, lo que limita la capacidad de sincronizar las llamadas grabadas con plataformas como liftOS

Las opciones de personalización de los resúmenes de las reuniones son limitadas, lo que afecta a la información sobre las interacciones con los clientes

Precios del tomador de notas con IA de Bluedot

Free

Básico: 18 $ al mes por usuario

Pro: 25 $ al mes por usuario

Empresas: 39 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del tomador de notas con IA de Bluedot

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🤝 Recordatorio: Los tomadores de notas son útiles, pero revisa, perfecciona y personaliza siempre las notas generadas por IA para garantizar su precisión y claridad.

Conoce la mejor herramienta basada en IA: ClickUp

Hemos analizado algunas de las mejores herramientas de toma de notas con IA para Teams, cada una de las cuales ofrece funciones únicas para mejorar la forma en que captas, organizas y actúas en función de la información de las reuniones.

Pero si buscas funciones avanzadas que mejoren la productividad de tu equipo más allá de la transcripción de reuniones, ClickUp destaca sobre el resto.

Con el tomador de notas con IA de ClickUp AI, obtienes resúmenes automáticos de las reuniones, por lo que no tendrás que preocuparte por perderte detalles importantes. ClickUp Docs ofrece un espacio colaborativo para almacenar, organizar y perfeccionar tus notas. Y con ClickUp Brain, la IA va un paso más allá: te ayuda a escribir, resumir y recuperar información al instante, haciendo que tu entorno de trabajo sea realmente más inteligente.

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