Cómo usar las tareas de ChatGPT

¿Alguna vez has terminado el día pensando que todo está resuelto, solo para recibir un mensaje de un cliente que te detiene en seco: «¿Aún no hemos recibido su informe?» De repente, todo parece deshecho. ¿Y lo peor? Has desconectado mentalmente y ahora estás luchando por arreglar lo que te has perdido. Esto es exactamente lo que ChatGPT Tasks te ayuda a evitar. La última función de OpenAI facilita la configuración de recordatorios únicos y recurrentes, para que nunca más se pierda un seguimiento, una tarea o una fecha límite importantes. En esta entrada del blog, explicaremos cómo utilizar las tareas de ChatGPT, compartiremos ejemplos de la vida real y le mostraremos cómo sortear sus límites con soluciones de gestión de tareas más sólidas como ClickUp.

Recibirás notificaciones oportunas, lo que garantiza que nunca te pierdas una tarea importante, incluso cuando estés desconectado Las tareas de ChatGPT tienen limitaciones. Para superarlas, empareja ChatGPT con un gestor de tareas para realizar un seguimiento en tiempo real, sé específico en las indicaciones y establece recordatorios manuales para la rendición de cuentas El uso de herramientas alternativas más sólidas como para ayudarte a tachar esas tareas de tu lista de pendientes y gestionar horarios complejos: ### Paso 1: Accede a las tareas de ChatGPT Para programar una tarea con ChatGPT, haz clic en el icono de tu perfil en la esquina superior derecha. A continuación, selecciona «Tareas» en el menú desplegable. Verás una lista de todas tus acciones programadas y los próximos recordatorios. a través de undefined 📝Nota: Las tareas de ChatGPT solo están disponibles para los usuarios de ChatGPT Plus que tienen acceso al modelo GPT-4. Si aún no estás en Plus, tendrás que actualizar para utilizar esta función. ### Paso 2: Configura un recordatorio o una tarea Si es la primera vez que configuras un recordatorio o una tarea, ¡tienes opciones! Puedes seguir una de las prácticas sugerencias de ChatGPT o, si te sientes un poco aventurero, hacer clic en «Inténtalo tú mismo» y tomar las riendas. Configurar recordatorios o tareas usando las sugerencias de ChatGPT, o probar con las tuyas propias Esto es lo que puedes hacer alternativamente: Seleccionar «ChatGPT con tareas programadas» (lo encontrarás en el menú desplegable) Pedir a ChatGPT que cree tareas como: «Recordármelo el día del cumpleaños de mi madre, el 13 de marzo»

¡Hagamos que el pánico de última hora sea cosa del pasado! 🙌 ## ⏰Resumen de 60 segundos * La función de tareas programadas de ChatGPT te permite configurar fácilmente recordatorios para tareas puntuales y periódicas, lo que te ayuda a mantenerte al día

Una vez enviada la tarea, aparecerá esta notificación:

Un recordatorio que aparece después de crear una nueva tarea 💡Consejo profesional: ¡Sé específico con tus recordatorios! En lugar de simplemente «recordarme enviar un correo electrónico a John», prueba con «recordarme enviar un correo electrónico a John sobre el informe del segundo trimestre antes de las 3 p. m.». Cuanto más claro seas, mejor podrá ChatGPT mantenerte al día. ¡Se trata de darle el contexto adecuado con el que trabajar!

Nombre de la tarea: Noticias financieras diarias *Instrucciones: Buscar fuentes destacadas y proporcionar resúmenes de noticias *Ajustes de programación: Diariamente a las 9:00 a. m. PST (especifique también aquí las tareas puntuales, si las hay) ### Paso 4: Activar notificaciones

Una vez que haya configurado el recordatorio, active las notificaciones para estar siempre actualizado. Desde su escritorio o app, aplicación móvil, vaya a "Ajustes de notificación" en la web de ChatGPT. Tendrá la opción de elegir entre correo electrónico, notificaciones push o ambas. Las notificaciones aparecerán en la pantalla, tanto si ChatGPT se ejecuta en segundo plano como si no. Notificaciones y otros ajustes en ChatGPT cuando se configuran recordatorios

Es posible que tengas que actualizar otros ajustes del navegador para habilitar las notificaciones en el escritorio. Si ChatGPT detecta que los permisos necesarios están desactivados, es posible que veas esto: /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Notification-permission.png Permiso de notificación: cómo utilizar las tareas de chatgpt /%img/ Permiso de notificación para recibir actualizaciones diarias de todas tus tareas

Haz clic en el botón de permitir para habilitar los permisos necesarios. Si estás usando Chrome, algo como esto aparecerá en tu pantalla: /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/desktop-screen.png pantalla de escritorio: cómo usar las tareas de chatgpt /%img/ Administrar notificaciones para recibir actualizaciones diarias en la pantalla del escritorio

Leer más: https://clickup.com/blog/how-to-keep-track-of-tasks// hacer un seguimiento de las tareas /%href/ *Minimizar el exceso de pensamiento: ¿No sabes por dónde empezar? Pídele a ChatGPT que sugiera los siguientes pasos lógicos para cualquier tarea *Priorizar como un profesional: Obtén sugerencias basadas en IA sobre qué abordar primero en función de la urgencia, la importancia o el esfuerzo para /href/ , puede programar tareas para que se repitan diaria, semanal o mensualmente, o en función de que se completen. Esto es perfecto para: Revisiones semanales del equipo Informes mensuales Seguimiento de clientes Revisiones rutinarias de proyectos 💡Consejo profesional: A diferencia de las listas de tareas estáticas, ClickUp actualiza automáticamente la fecha límite de las tareas recurrentes y permite una personalización completa: establezca diferentes reglas de recurrencia, asigne miembros del equipo e incluso añada dependencias.

8. Disfrute de la compatibilidad entre dispositivos y plataformas Las tareas de ClickUp son compatibles con todo, desde Android hasta iOS y desde MacOS hasta Windows. También puede acceder a las tareas y al flujo de trabajo del proyecto en su teléfono inteligente, tableta y escritorio.

👀¿Sabías que? Con ClickUp, puedes incluso incrustar contenido en tus tareas pegando un enlace a plataformas como YouTube, Vimeo, Loom, CloudApp, Google Drive, VideoPress y Figma. > A cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, las personas pueden realizar un seguimiento de los elementos de la lista de tareas pendientes y trabajar en esas tareas dentro del tiempo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos. undefined , director de soporte administrativo, Brighten A Soul Foundation Empiece gratis Las tareas de ClickUp están disponibles tanto en la versión premium como en la gratuita. Por lo tanto, puede crear un número ilimitado de tareas programadas y recurrentes hasta que su capacidad de almacenamiento alcance los 100 GB. Una vez que su almacenamiento haya alcanzado el límite especificado, tendrá que actualizar el plan. La versión de pago de ClickUp ofrece funciones y funcionalidades adicionales para gestionar flujos de trabajo extensos y

/href/ https://clickup.com/blog/how-to-track-time-spent-on-tasks-and-projects// seguimiento del tiempo dedicado a tareas y proyectos /%href/. Esto es lo que un cliente de ClickUp dijo sobre las capacidades de ClickUp:

50 % de ahorro de costes gracias a la consolidación de herramientas: 3 herramientas en una potente plataforma por la mitad de precio (y mejores funciones). /href/ https://clickup.com/pdf/RevPartners-ClickUp\_Case\_Study.pdf RevPatners /%href/, empresa de servicios y consultoría de TI Para agilizar la gestión de tareas, la undefined proporciona un enfoque estructurado para priorizar y organizar el trabajo. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Task-Management-Template-1.png

Plantilla de gestión de tareas de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451782 Descargar esta plantilla /%cta/ Esta plantilla le permite identificar y centrarse en las tareas más importantes, a la vez que ofrece opciones de visualización flexibles, incluidos los formatos Tablero, Calendario y Lista. Utilícela para: * Clasificar las tareas por departamento, prioridad y estado para una supervisión clara Supervisar el progreso de las tareas y la disponibilidad del equipo para mejorar la eficiencia. Programar, asignar y completar tareas fácilmente para mantener los proyectos en marcha. Al aprovechar esta plantilla, los equipos pueden mantener la claridad, mejorar la responsabilidad e impulsar la productividad. undefined

Aumenta la colaboración y la productividad con las tareas de ClickUp La gestión eficiente de las tareas es la base de todo lo que tienes pendiente, ya sea en el trabajo o en la vida. Con las tareas de ClickUp, puedes programar, asignar y personalizar tareas sin esfuerzo para mejorar la colaboración y la productividad del equipo.

Sus vistas flexibles y listas personalizables son perfectas para cualquier equipo, sin importar el tamaño o la industria. Es como tener todo lo que necesitas en un solo lugar para que puedas dejar de preocuparte por las cosas pequeñas y concentrarte en lo que realmente importa. /href/ https://clickup.com/ Regístrate en ClickUp hoy mismo /%href/ y recupera el control.