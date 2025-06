¿Alguna vez ha terminado su jornada pensando que todo está listo, solo para recibir un mensaje de un cliente que le deja paralizado: «¿Aún no hemos recibido su informe?».

De repente, todo parece estar sin hacer. ¿Y lo peor? Has desconectado mentalmente y ahora te apresuras a arreglar lo que te has perdido.

Esto es precisamente lo que le ayuda a evitar ChatGPT Tasks. La última función de OpenAI facilita la configuración de recordatorios únicos y periódicos, para que nunca vuelva a perderse un seguimiento, una tarea o una fecha límite importantes.

En esta entrada del blog, explicaremos cómo utilizar las tareas de ChatGPT, compartiremos ejemplos reales y le mostraremos cómo solucionar sus limitaciones con soluciones de gestión de tareas más robustas, como ClickUp.

¡Hagamos que el pánico de última hora sea cosa del pasado! 🙌

Recibirá notificaciones oportunas, lo que le garantizará que nunca se pierda una tarea importante, incluso cuando no esté conectado

¿Alguna vez ha sentido que no está haciendo lo suficiente, incluso cuando está cumpliendo sus metas por todos lados? Eso es la culpa de la productividad que se está apoderando de usted. Pero aquí está la clave: ser productivo no se trata de trabajar constantemente, sino de trabajar de manera inteligente.

Ahí es donde las tareas programadas de ChatGPT pueden ayudarle. Así es como funciona ChatGPT para ayudarle a tachar esas tareas de su lista de pendientes y gestionar horarios complejos:

Para programar una tarea con ChatGPT, haz clic en el icono de tu perfil en la esquina superior derecha. A continuación, selecciona «Tareas» en el menú desplegable. Verás una lista de todas tus acciones programadas y los próximos recordatorios.

📝Nota: Las tareas de ChatGPT solo están disponibles para los usuarios de ChatGPT Plus que tienen acceso al modelo GPT-4. Si aún no tienes Plus, deberás actualizar tu plan para utilizar esta función.