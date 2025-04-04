¿Las campañas desorganizadas y la multitarea constante impiden que su equipo de marketing alcance sus metas de ingresos?

El 55,2 % de los usuarios de Internet mayores de 16 años compran algo online cada semana. Las plantillas de calendario de marketing en Excel pueden ayudarte a organizar tu canal de ventas sin esfuerzo para garantizar la máxima tracción.

Con estas plantillas, puede organizar metas, planificar campañas y gestionar plazos para una semana, un mes o incluso un año.

Tanto si dirige una agencia de marketing como si se encarga del marketing de su pequeña empresa, ahora es el mejor momento para alcanzar sus metas de marketing con estas plantillas fáciles de usar.

Prepárese para crear contenido que resuene en su público con estas plantillas gratuitas de calendario de marketing para Excel.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de calendario de marketing?

La clave para que una plantilla de calendario de marketing tenga éxito es su capacidad para realizar el seguimiento de sus campañas de marketing mientras planifica. A la hora de elegir la mejor plantilla, tenga en cuenta lo siguiente:

Detalles de la campaña: las plantillas, que incluyen secciones para metas, público, presupuesto, canales y plazos, le ayudarán a obtener una las plantillas, que incluyen secciones para metas, público, presupuesto, canales y plazos, le ayudarán a obtener una vista general de su hoja de ruta de marketing.

Ayudas visuales: las plantillas con tareas codificadas por colores pueden ayudarte a identificar fácilmente qué tiene la mayor prioridad, qué está por venir y qué está completado.

Flexibilidad y colaboración: un buen calendario debe permitir una fácil colaboración y personalización, lo que le permitirá realizar ajustes en tiempo real en un buen calendario debe permitir una fácil colaboración y personalización, lo que le permitirá realizar ajustes en tiempo real en los programas de marketing de su equipo.

Facilidad de uso: las plantillas deben simplificar su planificación, no complicarla. Si le cuesta trabajo manejar columnas interminables y diseños complicados, es hora de cambiar.

Plantillas de calendario de marketing

Una buena plantilla de calendario debe ser flexible y permitirle personalizarla según su flujo de trabajo. A continuación, le mostramos algunas plantillas gratuitas de calendario de marketing:

1. Plantilla de calendario de contenido de Excel de Vertex42

La plantilla de calendario de contenido de Excel de Vertex42 consiste en un calendario anual con 12 calendarios mensuales independientes.

La personalización es muy sencilla: puede combinar celdas para campañas prolongadas y ajustar los temas para adaptarlos a su marca.

Es ideal para planificar sus iniciativas de marketing con suficiente antelación, especialmente para proporcionar soporte a otras actividades de promoción como la planificación de eventos. ¡Incluso puede añadir un toque divertido y original con pegatinas digitales para calendarios!

✨Ideal para: Profesionales del marketing, coordinadores de eventos y organizaciones que planifican contenidos anuales.

2. Plantilla de calendario de marketing de Excel de ProjectManager

a través de ProjectManager

La plantilla de calendario de marketing de Excel de ProjectManager ofrece múltiples vistas de proyectos y un panel de control en tiempo real, lo que le permite realizar un seguimiento fácil del progreso de las campañas.

Esta plantilla es totalmente personalizable, por lo que puede añadir columnas o campos según las necesidades de su equipo. ¡Incluso puede añadir su logotipo para darle ese toque personalizado único de su marca!

Con la plantilla de calendario de marketing de ProjectManager, puede organizar fácilmente su campaña de marketing a lo largo de los meses, con cada mes visible en una pestaña individual.

✨Ideal para: Equipos de marketing que desean asignar responsabilidades y realizar un seguimiento eficaz de su progreso.

3. Plantilla de calendario de contenido de podcasts de Coefficient

Si trabajas con podcasts, la plantilla de calendario de contenido de podcasts de Coefficient te mantendrá al día con recordatorios automáticos para cada fase: grabación, edición y publicación.

Puedes personalizar las biografías de los invitados, los títulos de los episodios y las notas especiales, y ajustar cada campo para que se adapte a las necesidades específicas de tu podcast.

Esta plantilla se integra perfectamente con Google Calendar y otras herramientas similares para unificar los flujos de trabajo.

✨Ideal para: Podcasteros y agencias que gestionan el marketing integral de podcasts.

4. Plantilla de calendario de contenido de YouTube de Coefficient

Esta plantilla gratuita de calendario de contenido de YouTube de Coefficient te ayuda a planear y programar fácilmente tu contenido de YouTube, realizando el seguimiento de cada detalle, desde el tema hasta el calendario de publicación.

Puede planificar las ideas de contenido para cada vídeo, programar las fechas de publicación para mantener un calendario editorial coherente e incluso realizar un seguimiento de los «me gusta», los comentarios y las veces que se han compartido sus vídeos.

✨Ideal para: YouTubers y gestores de marca que necesitan una estrategia de publicación coherente.

Lea también: Plantillas gratuitas de directrices de marca para equipos de marketing

5. Plantilla de calendario de contenido mensual de Coefficient

Utilizar una plantilla de plan de marketing para planificar sus actividades con un mes de antelación puede proporcionarle una ventaja decisiva.

Esta plantilla de calendario de contenido mensual de Coefficient ofrece una panorámica de su plan de marketing para todo el mes, con los tipos de contenido, las asignaciones de autores/propietarios y los desgloses diarios.

Utilice esta plantilla para enviar notificaciones periódicas sobre los próximos contenidos. Esta plantilla de calendario de marketing mensual mantendrá a su equipo alineado y su estrategia sólida durante todo el mes.

✨Ideal para: Creadores de contenido y profesionales del marketing que planifican estrategias mensuales con múltiples entregables de contenido.

💡Consejo profesional: Revise los próximos tres meses al comienzo de cada trimestre para detectar cualquier coincidencia entre campañas, días festivos y tendencias estacionales que pueda querer incluir en su contenido.

6. Plantilla de calendario de marketing en Excel de Ganttpro

vía Ganttpro

Esta plantilla de calendario de marketing de Excel de Ganttpro es altamente personalizable y es ideal para planes de proyectos de marketing complejos que abarcan varios proyectos.

Esta plantilla detallada le permite empezar a trabajar en sus proyectos de inmediato. Ofrece funciones sencillas para la personalización, la colaboración y la navegación.

✨Ideal para: Directores de marketing, equipos de proyectos y agencias que desean ejecutar campañas sin problemas.

7. Calendario editorial para redes sociales de Microsoft365

Este calendario editorial para redes sociales de Microsoft365 te permite planificar y gestionar la publicación de contenido en redes sociales sin esfuerzo.

Gestiona fácilmente tu contenido en redes sociales con plazos codificados por colores y añade animaciones o vídeos para que tu calendario resulte más atractivo visualmente.

Se trata de una plantilla de fácil acceso y lista para usar que le permitirá planificar su calendario de contenido en múltiples plataformas de redes sociales.

✨Ideal para: autónomos y pequeñas agencias que gestionan múltiples plataformas.

8. Plantilla sencilla de calendario de marketing en Excel de Template.net

Planifique y programe ideas de contenido para sus campañas con esta sencilla plantilla de calendario de marketing de Excel, totalmente personalizable, de Template.net, que también puede servir como calendario de marketing para redes sociales o correo electrónico.

Está disponible en varios formatos, incluidos los con compatibilidad con Word, Documentos de Google, Excel, Hojas de cálculo de Google, Apple Pages o Apple Numbers, o incluso en formato PDF.

✨Ideal para: Pequeñas empresas y autónomos que desean organizar sus materiales de marketing.

Limitaciones del uso de Excel para crear calendarios de marketing

Excel es una herramienta muy utilizada, pero tiene límites:

Actualizaciones manuales: los errores requieren una rectificación manual, lo que puede llevar mucho tiempo.

Sin integraciones: Excel no ofrece compatibilidad con herramientas de marketing para redes sociales, correos electrónicos o análisis.

Problemas de colaboración: la colaboración en tiempo real puede resultar complicada en comparación con la colaboración en tiempo real puede resultar complicada en comparación con el software profesional de calendarios de marketing , especialmente si varios miembros del equipo trabajan en el mismo calendario simultáneamente.

Falta de notificaciones: Excel no puede enviar alertas en tiempo real, lo que podría provocar que se incumplan los plazos.

Plantillas alternativas de calendario de marketing

Si Excel le resulta complicado o se enfrenta a algunos de los límites mencionados anteriormente, ClickUp le ofrece excelentes alternativas. Aquí tiene algunas plantillas de calendario de marketing de ClickUp que puede utilizar:

1. La plantilla de redes sociales de ClickUp

Gestiona las publicaciones en redes sociales organizándolas por tema, canal y fechas de publicación con la plantilla de redes sociales de ClickUp.

Descargar esta plantilla Crea publicaciones virales en redes sociales con la plantilla de redes sociales de ClickUp.

A continuación le indicamos cómo puede aprovechar al máximo el potencial de esta plantilla:

Optimice los flujos de trabajo con IA y control de tiempo: Aproveche las herramientas de IA y las funciones de control de tiempo de ClickUp para perfeccionar sus procesos y cumplir los plazos de manera eficiente.

Organice el contenido de forma estratégica: clasifique las publicaciones por tema, canal y hashtags, y establezca fechas de publicación claras para realizar un seguimiento eficaz y mejorar su estrategia de contenido.

Utilice múltiples vistas para la planificación: Cambie entre varias vistas, como la vista del Calendario para la programación y la vista de publicaciones en redes sociales para un seguimiento detallado, a fin de planificar de forma más inteligente.

Simplifique la gestión con herramientas integradas: Utilice Utilice herramientas de flujo de trabajo de marketing , como el control de tiempo, los comentarios y los análisis integrados, para simplificar la gestión de las redes sociales.

Tanto si gestionas una sola cuenta de redes sociales como varias, esta plantilla está diseñada para que tu flujo de trabajo en las redes sociales sea más eficiente y organizado.

✨Ideal para: autónomos y agencias de marketing que gestionan múltiples campañas.

2. La plantilla de calendario de marketing de ClickUp

Organice todos sus proyectos de marketing en un solo lugar. La plantilla de calendario de marketing de ClickUp facilita el seguimiento de lanzamientos, plazos y actividades del equipo.

Descargar esta plantilla Planifique fácilmente su próxima gran campaña con la plantilla de calendario de marketing de ClickUp.

Cuenta con funciones como automatización, vistas personalizadas y advertencias de dependencia.

Esto es lo que hace que esta plantilla sea tan potente:

Estados personalizados: Realice un seguimiento del progreso de cada tarea con estados como «Requiere atención», «En revisión» y «Completada», lo que garantiza que su equipo se mantenga alineado y las tareas avancen sin problemas a lo largo del proceso.

Vistas personalizadas: acceda a seis vistas diferentes, como la «Vista Tabla de presupuesto» para supervisar los gastos y la «Vista Lista de procesos de marketing» para desglosar proyectos complejos en pasos manejables.

Funciones avanzadas: utilice las advertencias de dependencia para identificar las relaciones entre tareas, integre correos electrónicos para una comunicación fluida y aplique etiquetas de prioridad para resaltar las tareas críticas, asegurándose de que no se incumplan los plazos.

Colaboración en tiempo real: Deja comentarios, asigna tareas y realiza el uso compartido de actualizaciones sin esfuerzo dentro de la plataforma, mejorando la colaboración y la eficiencia del equipo.

✨Ideal para: Profesionales de agencias y autónomos que gestionan múltiples campañas.

3. La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Gestiona, planifica y ejecuta tus campañas de marketing con la plantilla de gestión de campañas de marketing de nivel intermedio de ClickUp, que garantiza el buen funcionamiento de tus proyectos.

Descargar esta plantilla Realice campañas exitosas con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp.

Tanto si está llevando a cabo una campaña de marketing a largo plazo como un proyecto a corto plazo, aquí tiene un par de razones por las que esta plantilla es ideal para usted:

Con 11 atributos personalizados, como «Contenido final», «Borrador», «Referencia», «Aprobación» y «Equipo asignado», podrá asegurarse de que toda la información pertinente esté fácilmente accesible.

La plantilla ofrece siete vistas diferentes, entre las que se incluyen la «Vista Lista de campañas de lanzamiento de productos», la «Vista Lista de seguimiento del presupuesto» y la «Vista de Calendario», para obtener una perspectiva completa de sus campañas.

✨Ideal para: Agencias creativas y startups que buscan una forma estructurada de gestionar sus campañas

4. Plantilla de calendario editorial de marketing de contenido de ClickUp

Gestiona toda tu estrategia de contenido con la plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp.

Descargar esta plantilla ¡Inicie colaboraciones fluidas con la plantilla de calendario editorial de marketing de contenido de ClickUp!

Esta plantilla hace que la gestión del marketing de contenido sea más fácil que nunca. Esto es lo que obtienes:

Añada atributos detallados, como redactor, aprobador y diseñador gráfico, para capturar detalles específicos de cada pieza de contenido.

Realice un seguimiento de los plazos, supervise el progreso y optimice la producción para mantener su estrategia de contenido por el buen camino.

Acceda a su calendario editorial a través de cuatro configuraciones: «Guía de inicio», «Tablero de progreso», «Calendario de publicación» y «Plan de contenido», que le proporcionan flexibilidad en la gestión de su estrategia de contenido.

Utilice estados, campos y vistas personalizados diseñados para la generación de contenido, que le proporcionarán las herramientas necesarias para crear, planificar y realizar el seguimiento de una estrategia de contenido exitosa.

✨Ideal para: gestores de contenido y blogueros que desean mantener sus esfuerzos de marketing bien organizados.

Lea también: El mejor software de gestión de recursos de marketing (MRM)

5. Plantilla de calendario editorial de ClickUp (lista)

La plantilla de calendario editorial de ClickUp es ideal para editores que necesitan gestionar calendarios de contenido para sitios web y blogs.

Descargar esta plantilla Planifique su flujo editorial con la lista de calendario editorial de ClickUp, fácil de usar y lista para usar.

Esta plantilla le permite:

Cambie fácilmente entre las vistas Lista, Calendario o Tablero para visualizar su plan editorial de la forma que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

Añada detalles como plazos, tipo de contenido, objetivo del público y canales de promoción para crear una visión general completa de cada elemento de un solo vistazo.

Asigna tareas, establece prioridades y deja comentarios directamente en la plantilla, asegurándote de que tu equipo esté coordinado e informado.

Redacta tus blogs y revísalos antes de publicarlos, utilizando los estados personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento del progreso en cada fase de la creación de contenido.

✨Ideal para: editores de blogs y gestores de campañas que necesitan herramientas de planificación eficientes.

6. Plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp

Realice un seguimiento de todas sus publicaciones en redes sociales y calendarios de blogs con la plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp.

Descargar esta plantilla Optimice su calendario de contenido en redes sociales con la plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp.

Asigna tareas, añade plazos y colabora sin problemas con tu equipo.

A continuación le mostramos cómo puede utilizar eficazmente las funciones de esta plantilla:

Realice un seguimiento del recorrido de su contenido con estados como «Redacción de contenido», «Diseño» y «Aprobación», lo que garantiza la claridad sobre el progreso de cada tarea.

Acceda a la información a través de diversas vistas, como «Tipo de contenido» y «Calendario», para encontrar exactamente lo que necesita.

Captura detalles clave como fechas de publicación, plataformas (por ejemplo, Instagram, LinkedIn) y tipos de contenido (blog, publicación en redes sociales, vídeo), lo que facilita la clasificación y el filtrado de tu calendario de contenido.

Asigna tareas, deja comentarios y etiqueta a tus compañeros de equipo directamente en el Calendario, lo que garantiza una comunicación fluida y aprobaciones más rápidas.

✨Ideal para: Equipos pequeños y creadores de contenido independientes que desean mantenerse al día con sus calendarios de publicación.

📮 Información de ClickUp: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una aplicación para el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats se concentran en un solo lugar. ¡Es hora de centralizar y dinamizar!

7. Plantilla de calendario editorial del blog ClickUp

La plantilla de calendario editorial del blog ClickUp ayuda a los blogueros a mantener la coherencia en su estrategia de contenido.

Descargar esta plantilla Da rienda suelta a tu productividad con la plantilla de calendario editorial del blog ClickUp.

Las claves de esta plantilla de calendario editorial para blogs son las siguientes:

Estados personalizados: supervise el progreso de cada entrada del blog con estados como «Completada», «En curso» y «Pendiente», lo que garantiza la claridad en cada fase.

Múltiples vistas: acceda a su calendario editorial a través de diversas configuraciones, entre las que se incluyen «Guía de inicio», «Biblioteca del blog», «Fase del blog» y «Calendario del blog», para visualizar y gestionar su calendario de contenido con total flexibilidad.

Alineación con las metas de contenido: la plantilla garantiza que las publicaciones sean oportunas, relevantes y estén alineadas con sus metas de contenido, lo que facilita una estrategia de contenido coherente.

✨Ideal para: blogueros autónomos y propietarios de pequeñas empresas que necesitan un calendario de contenidos organizado.

💡Consejo profesional: Crea una vista de canalización de contenido configurando estados personalizados como «Ideación», «Borrador del esquema», «Borrador del contenido», «Edición», «Listo para publicar» y «Publicado» para obtener una panorámica de la fase de finalización de cada entrada del blog. ¡No dudes en añadir tus propios estados según sea necesario!

8. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Alinea toda tu estrategia de marketing con la plantilla de calendario de contenido ClickUp, totalmente personalizable.

Descargar esta plantilla Disfruta de una creación de contenido gratis con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

Planifique, organice, gestione y sincronice su flujo de contenido con precisión utilizando esta plantilla. Con ella, podrá:

Clasifique su contenido por tipo, objetivo del público o fase del ciclo de vida del comprador para garantizar un enfoque estructurado y estratégico.

Utilice funciones como la asignación de tareas, los comentarios y los archivos adjuntos para facilitar la comunicación y el trabajo en equipo.

Captura los detalles esenciales de cada contenido con siete campos personalizados: semana, pilar de contenido, archivos relacionados, valor, aprobación del cliente, fecha de publicación y notas.

Adapta esta plantilla totalmente personalizable a varios formatos, como un calendario de marketing por correo electrónico o un calendario de marketing en redes sociales, para que se ajuste a tus necesidades específicas.

✨Ideal para: Equipos de marketing digital que planifican campañas integrales.

Alcanza tus metas empresariales en un abrir y cerrar de ojos con las plantillas de calendario de marketing de ClickUp.

Hoy en día, es posible que anote ideas para campañas en una servilleta o codifique por colores las tareas en una hoja de cálculo. Pero a medida que crezcan sus ambiciones de marketing, querrá encontrar una forma mejor de alcanzar esas metas empresariales. Ahí es donde entran en juego las herramientas adecuadas.

Las plantillas de calendario de marketing pueden ayudarte a dominar el arte de la organización de campañas. Las plantillas de calendario de marketing de ClickUp proporcionan la estructura, la claridad y la adaptabilidad que necesita tu empresa en crecimiento.

Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y compruebe cómo puede transformar su flujo de trabajo. ¡Sus campañas, su cordura y sus metas empresariales se lo agradecerán!