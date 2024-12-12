WhatsApp vs. Mensajes de Google: ¿qué aplicación de chat es mejor?

WhatsApp es un gigante mundial en el espacio de los chats y la comunicación personal. Pero, ¿sabes qué? Google ha ido introduciendo silenciosamente su plataforma de mensajería en tu bolsillo y es probable que la hayas estado utilizando sin darte cuenta.

Te presentamos Google Mensajes, la aplicación predeterminada en la mayoría de los teléfonos Android, que guarda de forma segura todos tus mensajes de texto, desde contraseñas de un solo uso (OTP) hasta ese código promocional que probablemente olvidarás usar.

¿Qué diferencia a WhatsApp y Google Mensajes? Aunque parecen similares, estas aplicaciones de mensajería tienen algunas diferencias pequeñas pero significativas que podrían marcar la diferencia en tus comunicaciones personales y empresariales.

En este artículo, haremos una comparación detallada entre WhatsApp y Google Mensajes y te ayudaremos a decidir qué plataforma merece realmente un lugar en tu pantalla de inicio.

¿Qué es WhatsApp?

Primero tuvimos los mensajes de texto, luego llegó Facebook Messenger y, finalmente, WhatsApp se convirtió en la aplicación de mensajería predeterminada en todo el mundo, con una base de 2000 millones de usuarios activos que no ha dejado de crecer desde entonces.

WhatsApp es un maestro en conectar a las personas, ya que te permite enviar mensajes y recibir prácticamente cualquier cosa: textos, fotos, vídeos, documentos, ubicaciones e incluso dinero en determinadas regiones. Veamos algunas de sus funciones más populares.

Funciones de WhatsApp

Entonces, ¿qué hace que WhatsApp sea tan popular para los mensajes personales y profesionales?

Para empezar, satisface casi todas las necesidades de comunicación, lo que la convierte en una aplicación imprescindible para uso personal y empresarial.

A continuación, analizamos más detenidamente siete de sus principales funciones:

Función n.º 1: cifrado de extremo a extremo y controles de privacidad

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp garantiza que solo tú y la persona con la que estás chateando podáis ver vuestros chats, lo que también se aplica a las llamadas, las notas de voz y el uso compartido de archivos.

Además, los controles de privacidad como «Chat Lock» te permiten proteger tus conversaciones privadas con un código de acceso o un bloqueo biométrico, lo que añade otra capa de seguridad.

Función n.º 2: Llamadas de voz y videollamadas con uso compartido de pantalla

vía WhatsApp

Las videollamadas y llamadas de voz de WhatsApp te permiten conectarte con cualquier persona en todo el mundo de forma gratuita. Las videollamadas grupales pueden incluir hasta 32 participantes y, con la nueva opción de uso compartido de pantalla, puedes trabajar fácilmente con tus compañeros de equipo mientras te desplazas.

Naturalmente, WhatsApp se ha convertido en una opción sólida para las llamadas sobre la marcha.

La función «Estado» de WhatsApp permite a los usuarios publicar fotos, vídeos o actualizaciones de texto que duran 24 horas. En 2023, la aplicación añadió «Canales», una herramienta de difusión para que marcas, creadores y figuras públicas lleguen a una amplia audiencia, lo que le da a WhatsApp una ventaja social.

💡 Consejo profesional: utiliza la función «Listas de difusión» de WhatsApp para enviar actualizaciones o promociones a varios contactos a la vez sin crear un chat grupal. De esta manera, puedes mantener los mensajes más personales y asegurarte de que solo los destinatarios vean su mensaje.

Función n.º 4: Uso compartido de archivos y vistas previas de documentos

Con un límite de intercambio de archivos de hasta 2 GB, WhatsApp facilita el envío de documentos y archivos multimedia de gran tamaño.

Además, las vistas previas de los documentos permiten echar un vistazo rápido antes de descargarlos, lo que resulta especialmente útil para los equipos de trabajo con mucho ajetreo.

Función n.º 5: Chats grupales y gestión de comunidades

Los chats grupales de WhatsApp ahora tienen compatibilidad para hasta 1024 participantes, lo que es perfecto para comunidades, reuniones familiares y chats de equipo.

Los administradores también reciben herramientas de gestión de la comunidad, que facilitan el enlazado de grupos relacionados, la publicación de anuncios y la organización de los debates.

Función n.º 6: Edición de mensajes y pegatinas generadas por IA

vía Meta

¿Alguna vez has enviado un mensaje y te has dado cuenta de un error ortográfico un segundo después?

Ahora, WhatsApp te permite realizar la edición de los mensajes en los 15 minutos siguientes a su envío. Y para darle un toque de creatividad, puedes crear stickers personalizados con IA: solo tienes que describir lo que quieres y dejar que la aplicación haga el resto.

Esta nueva función te permite realizar menciones privadas de hasta cinco personas en tus actualizaciones de estado. Solo los contactos mencionados recibirán una alerta, lo que la hace ideal para actualizaciones específicas.

💡 Consejo profesional: si eres un artista independiente, puedes utilizar esta función para hacer una mención a clientes específicos en las actualizaciones de estado que muestran imágenes del trabajo en curso, asegurándote de que lo vean primero sin necesidad de enviarles un mensaje directo.

Función n.º 8: Catálogos de WhatsApp Business para empresas

a través de WhatsApp

La función de catálogo de WhatsApp Business permite a las empresas crear una tienda digital directamente dentro de la aplicación, en la que mostrar sus productos o servicios a clientes potenciales sin necesidad de tener un sitio web completo.

Los propietarios de empresas pueden publicar elementos con fotos, descripciones, precios y enlaces fácilmente accesibles desde la pantalla de chat.

📌 Ejemplo: una boutique de ropa puede utilizar la función Catálogo de WhatsApp Business para mostrar sus últimas colecciones. Los clientes pueden ver los elementos, los precios y las descripciones dentro del chat, lo que facilita la exploración de las novedades o las rebajas de temporada. Cuando un cliente ve algo que le gusta, puede enviar un mensaje directamente a la tienda para obtener más detalles o realizar un pedido.

Precios de WhatsApp

WhatsApp Personal : Free

Aplicación WhatsApp Business : gratuita.

API de WhatsApp Business: precios personalizados.

¿Qué es Google Mensajes?

Google Mensajes es la versión de Google de iMessage, una aplicación de mensajería que combina los mensajes de texto tradicionales con los modernos RCS (Rich Communication Services).

Espera, ¿qué es RCS?

RCS, o Rich Communication Services, es como los mensajes de texto pero mejorados. Mientras que estos últimos tienen un límite de 160 caracteres para los mensajes de texto básicos, RCS ofrece una experiencia de mensajería moderna con uso compartido de archivos multimedia de alta calidad, confirmaciones de lectura, indicadores de escritura e incluso cifrado de extremo a extremo en redes con compatibilidad.

Para los usuarios de teléfonos Android, RCS convierte los mensajes de texto básicos en algo más parecido a la mensajería instantánea.

Te permite mantenerte conectado a través de Wi-Fi o datos móviles, permitir el uso compartido de fotos y vídeos de gran tamaño y disfrutar de funciones interactivas que hacen que la mensajería sea más atractiva.

Además, a medida que más operadores y países ofrecen compatibilidad con RCS, se está convirtiendo en un estándar de mensajería universal.

Funciones de Google Mensajes

Tras alcanzar los mil millones de usuarios RCS en 2023, la aplicación Google Mensajes lanzó algunas funciones nuevas muy interesantes.

Veámoslas una por una:

Función n.º 1: Eliminación automática de contraseñas de un solo uso (OTP)

Uno de los mayores retos de Google Mensajes era que todos los OTP llegaban allí.

Pero ahora puedes decir adiós a los mensajes desordenados con OTP acumuladas activando la función «Eliminar automáticamente las OTP después de 24 horas» en Ajustes > Organización de mensajes. De esta forma, cualquier contraseña de un solo uso desaparecerá después de 24 horas.

🧠 ¿Sabías que: Google Mensajes mejora continuamente sus capacidades de detección de estafas para proteger a los usuarios de mensajes fraudulentos relacionados con la entrega de paquetes y el empleo? Mediante el aprendizaje automático en el dispositivo, la aplicación puede identificar y mover automáticamente los textos sospechosos a la carpeta de spam o emitir una advertencia.

Función n.º 2: programar mensajes de texto para enviarlos más tarde

vía Google

No pasa nada si te cuesta recordar los cumpleaños.

Con Google Mensajes, puedes programar textos con antelación: solo tienes que escribir tu texto, mantener pulsado el botón de enviar y elegir una hora.

Es perfecta para estar al día con los recordatorios o para impresionar a alguien con tu (aparente) sincronización perfecta.

Función n.º 3: añadir reacciones a un mensaje de texto

vía Google

¿Crees que las reacciones con emojis son solo para iMessage? ¡Piénsalo de nuevo!

Google Mensajes te permite reaccionar a los textos manteniendo pulsado un mensaje y realizando una selección de emoji.

Los usuarios de Android reciben la reacción directamente en el chat, mientras que los usuarios de iPhone reciben un mensaje separado que dice «[emoji] a [mensaje]». Divertido, ¿verdad?

Función n.º 4: fijar conversaciones en la parte superior

Si chateas con mucha gente, tu lista de conversaciones puede parecer un caos.

Por suerte, Google Mensajes te permite fijar hasta cinco conversaciones en la parte superior de tu lista de chat.

Solo tienes que mantener pulsada una conversación, tocar el icono del alfiler y nunca volverás a perder de vista tus favoritos.

Función n.º 5: Escucha los mensajes de texto en voz alta

¿Quieres tener las manos libres? El Asistente de Google puede leer tus mensajes en voz alta cuando dices «Lee mis mensajes».

Esto funciona con cualquier aplicación de mensajería, siempre y cuando el mensaje esté en tu panel de notificaciones, e incluso puedes responder con tu voz.

💡 Consejo profesional: antes de cambiar de teléfono, haz una copia de seguridad de tus mensajes en Google Drive para poder restaurarlos fácilmente en tu nuevo dispositivo. Solo tienes que ir a Ajustes > Sistema > Copia de seguridad, activar Copia de seguridad en Google Drive y pulsar Copia de seguridad ahora. De esta forma, todos tus textos estarán a salvo y listos para transferirlos.

Función n.º 6: comparte tu ubicación en un mensaje de texto

Al igual que en WhatsApp, puedes evitar los textos de «¿Dónde estás?» en Google Mensajes mediante el uso compartido directo de tu ubicación en Google Mensajes.

Pulsa el botón más, selecciona «Ubicación» y envía un enlace a través de Google Maps: es rápido, preciso y ahorra mensajes a todo el mundo.

Función n.º 7: Photomoji

Con Photomoji, puedes crear reacciones personalizadas a partir de tus fotos favoritas utilizando la IA de Google.

Convierte una foto tuya o de tu mascota en una reacción, guárdala y deja que tus amigos también la usen en los chats grupales, porque ¿quién no quiere tener una biblioteca de reacciones única y personalizada?

Función n.º 8: Efectos de pantalla

Para darle un toque especial, Screen Effects te permite enviar respuestas animadas con palabras específicas como «está nevando» o «felicidades».

Envía estas palabras clave y la pantalla se llenará de animaciones. Es una divertida búsqueda del tesoro para descubrir las más de 15 indicaciones ocultas.

Precios de Google Mensajes

Free

Mensajería empresarial RCS: Gratis (los operadores de telecomunicaciones y sus filiales pueden aplicar tarifas).

WhatsApp vs. Mensajes de Google: comparación de funciones

Tanto WhatsApp como Google Mensajes incluyen numerosas funciones para que chatear sea más inteligente, rápido y divertido.

WhatsApp mantiene su estilo clásico con importantes medidas de privacidad y facilidad de uso. Por su parte, Google Mensajes, con tecnología RCS, pretende devolver los humildes textos a la década de 2020.

Aquí tienes una comparación directa entre WhatsApp y Google Mensajes para ver qué aplicación destaca en aspectos clave:

Función n.º 1: cifrado de extremo a extremo

🏆 Ganador: WhatsApp

WhatsApp lleva mucho tiempo siendo líder en cifrado de extremo a extremo, ya que garantiza la seguridad en todo, desde textos hasta llamadas y uso compartido de archivos de forma predeterminada. No es de extrañar que, en esta ronda de la comparación entre WhatsApp y Google Mensajes, la victoria sea para esta aplicación de Meta.

Google Mensajes también ofrece cifrado de extremo a extremo para chats habilitados para RCS, pero no todos los operadores o regiones tienen compatibilidad con RCS todavía, lo que convierte a WhatsApp en la opción más fiable para aquellos que desean una privacidad hermética.

Función n.º 2: Llamadas de voz y videollamadas

🏆 Ganador: WhatsApp

En lo que respecta a las llamadas de voz y videollamadas, WhatsApp se lleva la palma. Con compatibilidad para hasta 32 personas en llamadas grupales y llamadas internacionales gratis, WhatsApp parece una aplicación de miniconferencias.

Google Mensajes, por su parte, se basa en la integración con Google Meet para las videollamadas, lo que es ideal si ya eres usuario de Meet, pero no es tan fluido como las llamadas integradas de WhatsApp.

Función n.º 3: Personalización y reacciones

🏆 Ganador: Google Mensajes

Google Mensajes te permite expresarte con total libertad. Con opciones como colores personalizados para los globos de chat, Photomoji para reacciones personalizadas y efectos de pantalla animados, Google Mensajes aporta personalidad a tus chats.

WhatsApp ofrece reacciones básicas y fondos de pantalla personalizados, pero los efectos impulsados por la IA de Google añaden un toque divertido y moderno para aquellos que aman la personalización.

Función n.º 4: Uso compartido de archivos y archivos multimedia

🏆 Ganador: Empate. Google Mensajes (por la calidad multimedia), WhatsApp (por su flexibilidad)

Google Mensajes, con RCS, permite a los usuarios enviar imágenes y vídeos de alta resolución: adiós a los memes pixelados.

Sin embargo, WhatsApp ofrece una mayor compatibilidad con tipos de archivos multimedia y tamaños de archivo de hasta 2 GB, lo que la hace más versátil para el uso compartido de archivos grandes o múltiples formatos.

Función n.º 5: Reacciones a los mensajes

🏆 Ganador: Google Mensajes

Google Mensajes lleva las reacciones un paso más allá, ya que permite a los usuarios responder con cualquier emoji que elijan y añade efectos animados como los efectos de reacción.

Función n.º 6: Acceso desde el escritorio y la web

🏆 Ganador: WhatsApp

Ambas aplicaciones tienen compatibilidad para chatear desde el escritorio, pero WhatsApp Web parece más consolidada y no requiere RCS para funcionar plenamente.

Google Messages también ofrece una versión web, pero está limitada por la compatibilidad con RCS, lo que convierte a WhatsApp en el servicio ideal para chatear sin problemas entre distintos dispositivos.

Función n.º 7: Uso compartido de la ubicación

🏆 Ganador: WhatsApp

WhatsApp facilita el uso compartido de tu ubicación en tiempo real, permitiéndote compartir actualizaciones durante periodos de tiempo determinados (15 minutos, 1 hora u 8 horas).

Por otro lado, Google Mensajes permite el uso compartido de la ubicación a través de Google Maps, pero es un poco más básico. Para reuniones de viaje o actualizaciones de ubicación, la flexibilidad de WhatsApp destaca por encima del resto.

Función n.º 8: Protección contra el spam

🏆 Ganador: Google Mensajes

La ronda final del enfrentamiento entre WhatsApp y Google Mensajes se la lleva esta última.

Google Mensajes utiliza el aprendizaje automático en el dispositivo para bloquear posibles mensajes no deseados, marcando automáticamente los mensajes sospechosos sin comprometer la privacidad.

WhatsApp también ofrece la posibilidad de elaborar informes sobre spam, pero la capacidad de Google para detectar estafas de forma proactiva le da una ventaja para aquellos que reciben muchos textos de remitentes desconocidos.

WhatsApp vs. Mensajes de Google en Reddit

En lo que respecta a WhatsApp y Google Mensajes, los usuarios de Reddit están divididos.

Los usuarios de Reddit señalan que la ventaja de WhatsApp reside en sus sofisticadas funciones, como las videollamadas y llamadas de voz, el elevado límite de participantes en las llamadas grupales y la fiable sincronización entre dispositivos.

Por ejemplo, un usuario mencionó que la simplicidad y la integración de WhatsApp la convierten en «una aplicación que no puedo imaginar no tener».

Por otro lado, los fans de Google Mensajes argumentan que la capacidad RCS (Rich Communication Services) de la aplicación la hace parecer iMessage para Android, ya que ofrece confirmaciones de lectura, uso compartido de archivos multimedia en alta resolución y opciones de personalización únicas, como temas cromáticos y emojis animados.

Un usuario de Reddit compartió su experiencia al usar Google Mensajes en un dispositivo Galaxy, elogiando la interfaz de usuario limpia y adaptable de la aplicación y las reacciones «tap-back».

Sin embargo, algunos usuarios siguen frustrados por la falta de compatibilidad de Google con RCS en todos los operadores, y uno de ellos se lamenta: «Me encanta, pero RCS aún no es fiable en todos los ámbitos».

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a WhatsApp y Google Mensajes.

Seamos realistas: tener chats de trabajo en WhatsApp o Google Mensajes puede ser bastante complicado.

WhatsApp, aunque es muy popular, no está diseñada precisamente para uso profesional y, aunque promete privacidad de datos, es difícil ignorar los problemas de privacidad de datos que ha tenido Meta en el pasado.

Además, las aplicaciones de chat como WhatsApp y Google Mensajes pueden distraerte mucho, con notificaciones constantes de diferentes fuentes.

Entonces, ¿qué buena alternativa a Mensajes de Google puede sustituir también a WhatsApp?

Descubre ClickUp, la verdadera «app para todo» en el ámbito del trabajo, que combina herramientas de productividad y chats colaborativos en un solo paquete.

ClickUp lleva la delantera n.º 1: ClickUp Chat

Imagina no tener que cambiar nunca de aplicación para buscar detalles de un proyecto o crear tareas basadas en un chat.

ClickUp Chat te ofrece esa comodidad al combinar conversaciones, tareas y proyectos en un solo lugar.

ClickUp Chat también elimina el «impuesto de alternancia», es decir, el tiempo y la productividad que se pierden al cambiar de una plataforma a otra.

Por qué es importante ClickUp Chat

Contexto sincronizado : todas las conversaciones, tareas y proyectos se encuentran en un mismo lugar, por lo que no es necesario copiar y pegar los detalles del chat en una tarea, ya que todo permanece conectado. Con los hilos sincronizados, los chats enlazados permanecen alineados con las tareas y garantizan un seguimiento fluido de todo el cronograma del proyecto.

Creación de tareas con IA : crea tareas al instante a partir de mensajes de chat, con contexto y fechas límite, sin necesidad de completar las entradas manualmente. ClickUp Brain te permite crear un hub de conocimiento centralizado donde todos pueden acceder a información clave, ideas y preguntas frecuentes.

Comunicación centrada: las notificaciones personalizables y FollowUps™ te mantienen al tanto solo de las conversaciones esenciales, eliminando el ruido para que puedas centrarte en lo que realmente importa. También puedes fijar chats importantes, crear secciones para organizar las conversaciones y utilizar mensajes directos para conversaciones privadas o individuales.

📌 Ejemplo: tu equipo está haciendo una lluvia de ideas sobre el lanzamiento de un producto en ClickUp Chat y alguien sugiere: «Necesitamos una campaña en las redes sociales». Con un simple clic, esa idea se convierte en una tarea viable, con plazos y detalles, sin necesidad de esfuerzo adicional. Cada tarea permanece enlazada a la conversación en la que se originó, para que todos tengan a la vista el contexto y las metas.

Funciones de colaboración adicionales dentro de ClickUp Chat

SyncUps para llamadas : realiza llamadas de audio y videollamadas con hasta 200 participantes directamente desde Chat, lo que facilita la discusión de proyectos en tiempo real sin necesidad de aplicaciones de terceros.

Automatización : automatiza acciones recurrentes dentro de los chats, como configurar recordatorios, programar mensajes o asignar tareas automáticamente, lo que ahorra tiempo a tu equipo en seguimientos manuales.

AI CatchUp y Summarize: la IA proporciona un resumen rápido de los mensajes perdidos, y la función Summarize condensa las conversaciones largas en puntos clave, lo que te ayuda a ponerte al día más rápidamente sin tener que revisar todo el historial de chat.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: ClickUp Clips

A todos nos ha pasado alguna vez: perdernos en interminables hilos de comentarios, intentar explicar algo y acabar creando más confusión.

Mantén tus vídeos organizados con el hub de clips de ClickUp

Con ClickUp Clips, esos dolores de cabeza se acabaron. Ahora, en lugar de escribir largas explicaciones, puedes realizar el uso compartido de una grabación de pantalla en segundos, permitiendo que tu equipo vea exactamente lo mismo que tú.

Además, puedes incrustar clips directamente en las tareas, dejar que la IA de ClickUp Brain extraiga información clave y mantener todo organizado en el hub de clips.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Clips para grabar flujos de trabajo complejos o pasos de resolución de problemas y guárdalos en el hub de clips para consultarlos en el futuro. De esta manera, tu equipo siempre tendrá acceso rápido a guías o explicaciones, lo que ahorrará tiempo y reducirá las preguntas repetidas.

Delegar es difícil. A veces, asignas una tarea y tus instrucciones se pierden en el vacío.

Gestionar las conversaciones relacionadas con las tareas puede ser complicado: se pierden comentarios, se olvidan detalles y, antes de que te des cuenta, todo se viene abajo.

En estas situaciones, es necesario respirar hondo y dejar que los comentarios asignados de ClickUp se encarguen de ello.

Esta función te permite asignar elementos a miembros específicos del equipo directamente en el hilo de tareas.

¿Necesitas una respuesta rápida o un seguimiento? No hay problema. Los miembros del equipo pueden responder, resolver o reasignar comentarios al instante.

Ventaja n.º 4 de ClickUp: pizarras blancas de ClickUp

Intercambia ideas, comparte conocimientos y trabaja en equipo sin esfuerzo con ClickUp Pizarras.

Las pizarras de ClickUp llevan la magia de una pizarra física al espacio digital.

El resultado es una experiencia visual interactiva que transforma la colaboración del equipo en tiempo real.

Esto incluye generar ideas, correlacionar flujos de trabajo complejos o diseñar flujos de comunicación. La comunicación visual elimina el ruido, lo que facilita la transmisión de ideas complejas sin explicaciones interminables.

Además, ClickUp Pizarras se integra directamente con la gestión de tareas, lo que lo convierte en un software de colaboración para la gestión de proyectos, de modo que puedes asignar y actualizar tareas en tiempo real.

ClickUp ha ayudado a nuestro equipo a comunicarse a distancia en diferentes zonas horarias y a saber qué está pasando en el proyecto sin tener que celebrar reuniones innecesarias o pedir información a la gente por correo electrónico o Slack. La función de pizarra nos ayuda a intercambiar ideas sobre procesos y flujos de trabajo y a asignar tareas en tiempo real.

ClickUp ha ayudado a nuestro equipo a comunicarse a distancia en diferentes zonas horarias y a saber qué está pasando en el proyecto sin tener que celebrar reuniones innecesarias o pedir información a la gente por correo electrónico o Slack. La función de pizarra nos ayuda a intercambiar ideas sobre procesos y flujos de trabajo y a asignar tareas en tiempo real.

ClickUp, ventaja n.º 5: detección de colaboración de ClickUp

La función Collaboration Detection de ClickUp te permite realizar el seguimiento de tus compañeros de equipo en tiempo real.

Ya sea que estés realizando la edición de documentos, actualizando tareas o dejando un comentario rápido, ClickUp mantiene a todos sincronizados sin interferir en el trabajo de los demás.

Imagínate: se acabaron las ediciones misteriosas o los sobrescritos accidentales. Sabrás quién está viendo, escribiendo o haciendo cambios al instante.

Así es como funciona el trabajo:

Vea lo que escriben y realizan la edición en tiempo real : vea lo que escriben o realizan la edición de sus compañeros de equipo en tiempo real, para que nunca se quede fuera de onda.

Respuesta instantánea en todas las plataformas : todas las actualizaciones (comentarios, cambios de estado, ediciones de tareas) se actualizan al instante, tanto si estás en el escritorio, el móvil o la web.

Uso compartido fácil: comparte un documento a través de una URL y realiza la edición sin solapamientos con : comparte un documento a través de una URL y realiza la edición sin solapamientos con ClickUp Docs.

ClickUp, ventaja n.º 6: ClickUp Brain

Automatiza las actualizaciones de tareas, genera informes de estado y ahorra un tiempo valioso con ClickUp AI.

ClickUp Brain es el asistente de IA que no sabías que necesitabas, pero una vez que lo pruebes, no habrá vuelta atrás.

¡Pregúntale a Phillip Quinlan, director de Innovación Operativa de la Universidad de Dublín!

ClickUp Brain revoluciona nuestro flujo de trabajo... su herramienta de resumen de chat recapitula de manera eficiente las discusiones para mayor claridad y acción.

ClickUp Brain revoluciona nuestro flujo de trabajo... su herramienta de resumen de chat recapitula de manera eficiente las discusiones para mayor claridad y acción.

Entonces, ¿qué hace que ClickUp Brain sea el compañero ideal?

Escribe de forma más inteligente : ¿Necesitas redactar una frase perfecta en un documento? ClickUp Brain te ofrece sugerencias para que tus palabras brillen con luz propia.

Automatiza los flujos de trabajo : olvídate de las tareas repetitivas: ClickUp Brain puede crear tareas automáticamente, establecer plazos y asignar miembros del equipo, todo ello basándose en tus comandos.

Acaba con la sobrecarga de información: desde largos documentos hasta resúmenes de chats, ClickUp Brain resume rápidamente todo lo que necesitas saber.

Instalar, registrarse, colaborar: la comunicación es así de fácil con ClickUp.

Rosana Hungria, directora de gestión de proyectos, está de acuerdo en que sustituir otras aplicaciones de mensajería por ClickUp puede transformar la productividad del equipo.

Como ella misma dice: «ClickUp trasladó todas las comunicaciones de diferentes canales, como correos electrónicos, chats y WhatsApp, a un solo lugar. Así, sabes dónde acudir para encontrar la información que necesitas».

A diferencia del chat de un solo propósito de WhatsApp o las personalizaciones limitadas de Google Messages, ClickUp integra todos tus mensajes con herramientas colaborativas, resúmenes basados en IA y notificaciones fluidas, lo que reduce las distracciones.

Con ClickUp, nunca se pierde ningún mensaje ni tarea, y todas las actualizaciones se reflejan en tiempo real en todos los dispositivos.

¿Estás listo para aumentar tu productividad? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis!