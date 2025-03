las 150 mejores frases de estado de WhatsApp para inspirarte y divertirte

Con 2.más de 78.000 millones de usuarios whatsApp es una de las formas de conexión más populares del mundo, y no hay mejor manera de causar una rápida impresión que con un estado inspirador y divertido.💫

Desde estados de WhatsApp motivadores hasta humor desenfadado, las buenas frases de estado de WhatsApp pueden marcar el tono de tu día y de las personas que las vean. Tanto si quieres añadir un poco de positividad, reflexionar sobre una lección de vida o simplemente hacer sonreír a alguien, una cita impactante puede hacer que tu estado tenga sentido.

En esta colección de 150 citas, encontrarás las mejores formas de expresarte en WhatsApp. Así que sumérgete y elige las frases de estado de WhatsApp que más te gusten a ti y a los que te rodean

Tipos de frases de estado de WhatsApp

Explora diferentes tipos de citas de estado de WhatsApp para encontrar las palabras perfectas que se adapten a tu estado de ánimo, estilo y mensaje.

🌱Citas inspiradoras

Mensajes de estado de WhatsApp inspiradores, como citas de trabajo en equipo, pueden levantar el ánimo. Elige entre estas citas inspiradoras para empezar el día con una nota positiva:

1. Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. - Mahatma Gandhi

2. Mantén tu rostro siempre hacia la luz del sol, y las sombras caerán detrás de ti. - Walt Whitman

3. La vida feliz no se encuentra. La creas. - Camilla Eyring Kimball

4. La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que tú eres el piloto. - Michael Altshuler

5. Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a Pendiente. Tu actitud determina lo bien que lo haces. - Lou Holtz

6. Empieza donde estás. Utiliza lo que tienes. Pendiente de lo que puedas. - Arthur Ashe

7. El intento correcto no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el valor para continuar. - Winston Churchill

8. No mires el reloj; haz lo que hace. Sigue adelante. - Sam Levenson

9. Cree que puedes, y estarás a mitad de camino. -Theodore Roosevelt

10. Actúa como si lo que haces cambiara las cosas. Lo hace. - William James

11. Nunca se es demasiado viejo para fijarse otra meta o soñar un nuevo sueño. - C.S. Lewis

12. Fallas el 100% de los tiros que no haces. - Wayne Gretzky

13. Pendiente de lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. - Theodore Roosevelt

14. El intento correcto es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día. - Robert Collier

15. Si quieres algo que nunca has tenido, debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has terminado. - Thomas Jefferson

16. No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande. - Zig Ziglar

17. No esperes. Nunca será el momento adecuado. - Napoleón Hill

18. Es inútil volver al ayer porque entonces era una persona diferente. - Lewis Carroll

19. No puedes vivir tu vida por los demás. Tienes que hacer lo que es bueno para ti, aunque eso perjudique a algunas personas a las que quieres. - Nicholas Sparks

20. Pendiente de lo que sientas en tu corazón que es lo correcto, porque te criticarán de todos modos. - Eleanor Roosevelt

21. La esperanza es la cosa con plumas que se posa en el alma y canta la melodía sin las palabras, y nunca se detiene del todo. - Emily Dickinson

22. Las oportunidades se multiplican cuando se aprovechan. - Sun Tzu

23. No vayas por donde te lleve el camino, mejor ve por donde no haya camino y deja un rastro. - Ralph Waldo Emerson

24. Sé la razón por la que alguien sonríe. Sé la razón por la que alguien se siente querido y cree en la bondad de las personas. - Roy T. Bennett

😂Funny quotes

Añadir un poco de humor a sus citas de estado de WhatsApp, como un meme o vídeo gracioso provoca una gran sonrisa en la cara de la gente.

Estas son algunas frases divertidas de estado de WhatsApp que harán que tus amigos de WhatsApp vuelvan a por más risas:

25. Dicen: 'Sigue tus sueños', así que volví a la cama.

26. Si crees que a nadie le importa si estás vivo, prueba a dejar de pagar un par de cuotas del coche.

27. Desearía ser tan delgado como mi paciencia.

28. Estoy en un descanso de café-para el resto de mi vida.

29. No tropiezo. Hago comprobaciones aleatorias de la gravedad.

30. Dicen que el dinero habla, pero el mío sólo se despide.

31. Ojalá tuviera un GPS que me dijera: "Da media vuelta" cada vez que tomo una mala decisión.

32. No te preocupes si el plan A falla. Hay 25 letras más en el alfabeto.

33. Ojalá hubiera una app para hacer un seguimiento de todas las apps que me he descargado y de las que me he olvidado.

34. Antes solo procrastinaba. Pero me volví tan bueno que me hice profesional.

35. Soy muy bueno en cosas hasta que la gente me ve hacer esas cosas.

36. No soy perezoso; estoy en modo ahorro de energía.

37. El sentido común es como el desodorante. La gente que más lo necesita nunca lo usa.

38. No estoy discutiendo; sólo estoy explicando por qué tengo razón.

39. Una manzana al día mantiene alejado a cualquiera si le echas la suficiente fuerza.

40. Estoy a dieta de marisco. Veo comida y me la como.

🤝Citas de amor y amistad

Las frases de amor y amistad captan la calidez de las relaciones estrechas y el vínculo que une a las personas. Estas citas pueden ayudarte a comunicar tus sentimientos:

41. Un amigo es alguien que te hace fácil creer en ti mismo.

42. La amistad no se trata de a quién conoces desde hace más tiempo; se trata de quién vino y nunca se fue de tu lado.

43. Algunas personas llegan y tienen un impacto tan hermoso en tu vida, que apenas puedes recordar cómo era la vida sin ellas.

44. Los verdaderos amigos son como las estrellas; no siempre los ves, pero sabes que siempre están ahí.

45. Los mejores amigos son las personas de tu vida que te hacen reír más fuerte, sonreír mejor y vivir mejor.

46. Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantártela cuando olvidas la letra.

47. Los mejores amigos hacen que los buenos momentos sean mejores y los difíciles más fáciles.

48. Los amigos nos levantan cuando nos caemos, y si no pueden levantarnos, se tumban y nos escuchan un rato.

49. Los amigos son esas raras personas que nos preguntan cómo estamos y luego esperan a oír la respuesta.

50. Un buen amigo es como un trébol de cuatro hojas: difícil de encontrar y afortunado de tener.

51. Un buen amigo conoce todas tus mejores historias; un mejor amigo las ha vivido contigo.

52. La amistad marca una vida aún más profundamente que el amor. El amor corre el riesgo de degenerar en obsesión, la amistad nunca es más que uso compartido. - Elie Wiesel

🌸Citas sobre la vida

Las citas de la vida tocan los altibajos de la vida, las lecciones aprendidas y los momentos que nos definen. Publicar una frase de vida en tu estado de WhatsApp recuerda a tus contactos que los retos y las victorias forman parte de un viaje universal.

Estas citas de estado de WhatsApp, sinceras y geniales, también sirven como mensajes de buenos días 🌞

53. En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido sobre la vida: Continúa. - Robert Frost

54. Acepta las cosas a las que te une el destino y ama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo con todo tu corazón. - Marco Aurelio

55. Que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando te muevas, caigan como un rayo. - Sun Tzu

56. Pendiente de lo que es correcto, no de lo que es fácil ni de lo que es popular. - Roy T. Bennett

57. La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia.

58. Quien tiene un por qué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. - Friedrich Nietzsche

59. No podemos cambiar las tarjetas que se nos reparten, sólo cómo jugamos la mano. - Randy Pausch

60. Vivir es la cosa más rara del mundo. La mayoría de la gente existe, eso es todo. - Oscar Wilde

61. La vida es una sucesión de lecciones que hay que vivir para comprenderlas. - Ralph Waldo Emerson

62. La vida es lo que tú haces de ella. Pase lo que pase, a veces vas a meter la pata, es una verdad universal. Pero lo bueno es que tú decides cómo lo vas a estropear. - Marilyn Monroe

63. Justo cuando piensas que no puede ser peor, puede serlo. Y justo cuando crees que no puede ser mejor, puede serlo. - Nicholas Sparks

64. Estos bosques son encantadores, oscuros y profundos, pero tengo promesas que cumplir y kilómetros que recorrer antes de dormir. - Robert Frost

65. Cada uno de nosotros está perdiendo algo precioso para nosotros. Oportunidades perdidas, posibilidades perdidas y sentimientos que nunca podremos recuperar. Eso forma parte de lo que significa estar vivo. - Haruki Murakami

🔥Citas motivadoras

Cuando necesitas infundir energía a tu estado de WhatsApp, citas de motivación son el camino a seguir.

Mira algunos ejemplos de frases motivadoras de estado de WhatsApp:

66. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. - Marco Aurelio

67. Esfuérzate, porque nadie lo hará por ti.

68. Si aspiras a ser algo que no eres, siempre fracasarás. Intenta ser tú mismo. Intenta parecer, actuar y pensar como tú. Aspira a ser la versión más auténtica de ti mismo. - Matt Haig

69. La única forma de conseguir lo imposible es creer que es posible.

70. El secreto para salir adelante es empezar - Mark Twain

71. Cuanto más trabajes por algo, mejor te sentirás cuando lo consigas.

72. Concéntrate en tus puntos fuertes, no en tus debilidades. Concéntrate en tu carácter, no en tu reputación. Concéntrate en tus bendiciones, no en tus desgracias. - Roy T. Bennett

73. No pares cuando estés cansado. Para cuando hayas terminado.

74. Sé tan bueno que no puedan ignorarte. - Steve Martin

75. El único límite a nuestra realización del mañana serán nuestras dudas de hoy. - Franklin D. Roosevelt

76. Cuando tengas ganas de abandonar, recuerda por qué empezaste.

77. Todo experto fue alguna vez un principiante.

78. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. - Steve Jobs

79. Esfuérzate hasta que ya no tengas que presentarte.

80. La disciplina es el puente entre las metas y los logros. - Jim Rohn

81. No espere. Nunca será el momento adecuado. - Napoleón Hill

82. Puede que no todos los días sean buenos, pero todos tienen algo bueno.

83. Sigue adelante. Tu yo futuro te lo agradecerá.

84. No tengas miedo de empezar de nuevo. Es una oportunidad para construir algo mejor esta vez.

85. No necesitas tenerlo todo resuelto para avanzar.

86. Cree en el poder del todavía. Aún no lo dominas.

87. El intento correcto es gustarte a ti mismo, gustarte lo que haces y gustarte cómo lo haces.

88. Ahora mismo tienes dentro de ti todo lo que necesitas para enfrentarte a lo que el mundo te depare.

**Lee más: 50 citas inspiradoras sobre productividad para impulsar tu día a día

🌟Citas de temporada y de moda

Las estaciones no son solo cambios de tiempo: son toda una vibración. Aquí tienes algunas frases de estado de WhatsApp para cada estación y cada estado de ánimo:

89. Deja que la primavera te recuerde que el crecimiento lleva su tiempo.

90. Igual que las flores florecen después del invierno, nosotros también lo hacemos después de los retos.

91. La tierra ríe en las flores, y nosotros también deberíamos hacerlo.

92. Los cambios más hermosos ocurren lentamente, como la primera floración de la primavera.

93. La primavera es la prueba de que incluso los inviernos más duros pueden dar lugar a los comienzos más brillantes.

94. Cuando brilla el sol, deja que tus preocupaciones se desvanezcan.

95. Que cada amanecer sea un recordatorio de nuevas oportunidades.

96. Las hojas caen, pero los árboles se mantienen firmes, y nosotros también.

97. Las noches más oscuras traen las estrellas más brillantes.

98. Los momentos pasan, pero los recuerdos construidos con acciones significativas permanecen.

99. Incluso las tormentas más fuertes van seguidas de momentos de calma.

100. En el profundo silencio del invierno, escucha los susurros de la esperanza.

101. Al igual que las hojas de otoño, a veces necesitamos soltar para crecer.

102. Días cálidos, bebidas calientes y buenas vibraciones: ¡hola, otoño!

103. Cada puesta de sol es una invitación a reiniciar y empezar de nuevo mañana.

104. Deja que la gratitud sea la Harvest de tu corazón esta temporada.

105. Con el invierno llega el calor de los seres queridos.

106. Respira el aire fresco; exhala las preocupaciones.

107. Que tus vacaciones brillen con momentos de alegría y risas.

108. Que la calma del invierno te traiga paz y nueva claridad.

109. La vida es como las estaciones: cada una aporta su belleza y sus lecciones.

110. Por los jerséis calentitos y los corazones tan abiertos como el cielo.

111. En primavera, florecemos; en otoño, nos dejamos ir. La vida necesita ambas cosas.

112. Deja que tu alma florezca al ritmo de cada estación.

113. Como la nieve del invierno, a veces los momentos más tranquilos son los más poderosos.

114. Acepta el cambio; es tan natural como el cambio de las hojas.

115. Las noches de verano y los cielos estrellados nos recuerdan los placeres sencillos de la vida.

116. La magia de la primavera reside en los colores que el invierno ocultó.

117. Vive bajo el sol, nada en el mar, bebe el aire salvaje.

118. Luces brillantes y noches frías: la belleza del invierno está en el contraste.

119. Un nuevo comienzo siempre está a una estación de distancia.

120. Cuando el mundo se ralentiza, encuentra la alegría en las pequeñas comodidades de la vida.

🌈Uplifting quotes

Nunca se sabe si alguien entre tus contactos se siente decaído. Estas frases para WhatsApp te recordarán que el sol está a la vuelta de la esquina:

121. Todas las tormentas se quedan sin lluvia.

122. La curación lleva tiempo, pero también las mejores cosas.

123. Eres más fuerte de lo que te sientes ahora mismo.

124. Incluso la noche más oscura terminará al amanecer.

125. Dolor hoy, fuerza mañana.

126. Los corazones rotos aún laten.

127. Un pequeño paso sigue siendo progreso.

128. Deja ir lo que duele, haz espacio para lo que sana.

129. A veces, sentirse roto es el primer paso hacia la curación.

130. Las estrellas necesitan oscuridad para brillar.

131. El dolor no durará para siempre; vendrán días más brillantes.

132. Sigue adelante; no pasa nada por tomárselo con calma.

133. La tristeza es un capítulo, no toda la historia.

134. La fuerza crece en los momentos tranquilos.

135. Se te permite descansar, no abandonar.

136. Las nubes no pueden cubrir el sol para siempre.

137. Curar es complicado, pero lo estás consiguiendo.

138. Tu corazón está aprendiendo a crecer a partir de esto.

139. Las heridas se convierten en sabiduría con el tiempo.

140. El dolor que sientes hoy está construyendo tu resiliencia.

141. Deja que tu corazón se tome su tiempo para repararse.

142. Cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia.

143. Los días más brillantes empiezan con paciencia.

144. Estás aprendiendo a ser más fuerte a través de esto.

145. Está bien no estar bien, la curación viene en oleadas.

146. La esperanza susurra incluso en el silencio.

147. Un día, esta pesadez se convertirá en paz.

148. Deja que las lágrimas de hoy rieguen la fuerza de mañana.

149. El sol se pone, pero vuelve a salir.

150. Incluso en la tristeza, hay crecimiento.

Cómo elegir la cita de estado adecuada

Con cientos de citas entre las que elegir, encontrar la puede ser complicado.

Esto es lo que queremos decir 👇

1. Se adapta a tu estado de ánimo

Tu estado de WhatsApp decide tu estado de ánimo. Las mejores frases de estado de WhatsApp son las que se adaptan a tu estado de ánimo.

Una cita debe reflejar tu estado de ánimo 🧠 →

Para un día motivador: 'Sueña a lo grande, trabaja duro y nunca dejes de creer en ti mismo'

Para un día alegre: 'La onda de hoy: ¡café, chill y una buena carcajada!'

Pero la verdadera batalla es "planearlo", sobre todo si quieres combinar tu frase con una imagen, un GIF o un vídeo.

**Consejo profesional: Utilice plataformas de escucha social para estar informado de lo que ocurre a tu alrededor y descubrir los temas que interesan a tus conexiones (a internet).

¿Cómo actualizar tu estado de WhatsApp?

Actualizar el estado en WhatsApp es muy sencillo. He aquí cómo 👇

Abre la app de WhatsApp Ve a la pestaña "Actualizaciones Pulsa el icono del lápiz para crear una actualización de estado escrita en WhatsApp Toca el botón de smiley para añadir emojis o GIFs

Toca la opción 'T' para elegir una fuente

Pulse el icono de la paleta de colores para seleccionar un color de fondo

Mantenga pulsado el icono del micrófono para grabar una actualización de estado por voz

Para compartir una foto o un vídeo, pulse el icono de la cámara Edita o añade un pie de foto, vídeo o GIF según necesites Toque el icono de pegatina para añadir una pegatina, ubicación u hora en WhatsApp Una vez que tu actualización de estado esté lista, pulsa el botón de enviar para publicarla

Compromiso con los amigos a través de citas de estado

Publicar citas de estado de WhatsApp puede invitar a tus amigos a entrar en tu mundo, provocando conversaciones interesantes, buenas risas y reflexiones tranquilas.

Una forma mejor es utilizar las ya existentes plantillas de redes sociales para hacerlo de forma más eficaz. Con plantillas prediseñadas para diferentes temas, puedes planificar una serie de estados de WhatsApp bonitos o citas de estados de WhatsApp motivadores para que resuenen con tus contactos a un nivel más profundo.

Bonus: 10 Free Mood Tablero Plantillas en PPT, Diapositivas, Word & ClickUp

Formas creativas de utilizar las citas de estado de WhatsApp

Haz algo más con las citas de estado de WhatsApp que escribir y publicar Puedes iniciar conversaciones, compartir chistes internos y crear recuerdos. Aquí tienes algunas formas de hacerlo:

1. Combina citas con fotos o vídeos personales

En lugar de subir una foto con una cita estampada, puedes darle más profundidad a tu mensaje con una foto que hayas hecho o un vídeo que hayas grabado.

Utiliza Herramientas de escritura de IA para escribir un breve guión alrededor de la cita en WhatsApp. Esto puede añadir contexto, personalidad o incluso un poco de narrativa a tu estado.

Por ejemplo, si compartes una foto de un viaje, utiliza un guión que refleje la sensación del momento, como "Persiguiendo puestas de sol y grandes sueños "🌅

💡 Consejo profesional: Haz que tus vídeos de estado de WhatsApp destaquen mediante Herramientas de subtítulos de IA . Esto convierte un simple y breve vídeo de estado de WhatsApp en una auténtica historia.

2. Crear actualizaciones de estado temáticas

Las actualizaciones de estado temáticas tienen un contenido similar a una historia y siguen un tema específico durante un periodo de tiempo concreto. Aquí tienes algunos ejemplos:

Lunes de motivación : Publica citas motivadoras con una foto del café de la mañana y un pie de foto que diga: "Los grandes sueños empiezan con un solo paso"

: Publica citas motivadoras con una foto del café de la mañana y un pie de foto que diga: "Los grandes sueños empiezan con un solo paso" Viernes divertidos : Comparte frases divertidas de estado de WhatsApp con un meme divertido. Una frase como: "Este fin de semana, oficialmente en modo de ahorro de energía" puede ayudar a ajustar el estado de ánimo para un fin de semana relajado

: Comparte frases divertidas de estado de WhatsApp con un meme divertido. Una frase como: "Este fin de semana, oficialmente en modo de ahorro de energía" puede ayudar a ajustar el estado de ánimo para un fin de semana relajado Jueves de recuerdos: Publica una foto antigua con una cita. Es una buena forma de despertar la nostalgia en tu círculo de WhatsApp

