La lista definitiva de los 10 influencers de la productividad a los que hay que seguir [Edición 2024]

Las redes sociales siguen atrayendo a un número récord de usuarios ( 4.9.000 millones en 2023 -(más del 60% de la población mundial). Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok han sentado las bases de otro lucrativo nicho.. marketing de influencers . Con más de 50 millones de personas influyentes en todo el mundo, se espera que el sector crezca hasta los 24.000 millones de dólares a finales de 2024.

A medida que personas de todo el mundo compiten contra el reloj para hacer malabarismos con el trabajo, la familia, los amigos y las tareas domésticas, un grupo de influencers se ha hecho especialmente popular: las personas influyentes en la productividad.

Estas personas influyentes ofrecen consejos y trucos de productividad sobre cómo organizar tu agenda y superar las distracciones para convertirte en la versión más eficiente de ti mismo. Pero con cientos de influencers de la productividad a tu alrededor, ¿cuáles merecen que los sigas?

En este artículo, te presentamos a 10 influencers de la productividad que publican contenido de calidad que inspira a innumerables personas a desarrollar hábitos positivos y mejorar su equilibrio entre la vida laboral y personal. ⏰

El auge de los influencers de la productividad en las redes sociales

**Sus consejos prácticos, experiencias personales y compatibilidad se adaptan explícitamente a nuestro estilo de vida digitalmente dependiente.

Estas personas influyentes se centran a menudo en los retos del entorno de trabajo moderno. Aunque disponemos de tecnología y herramientas ingeniosas para fomentar la colaboración, la comunicación y la eficiencia en el trabajo, los retos, como la multitarea frecuente, el cambio de contexto, las reuniones excesivas y el agotamiento, pueden ser bastante frustrantes.

Ahora bien, no puede añadir más horas a su jornada ni clonarse a sí mismo, pero puede aprender a organizar su tiempo y mantener alta su motivación para lograr todo lo que tiene en su lista de tareas pendientes. Las personas influyentes en el ámbito de la productividad aportan ideas valiosas que le ayudarán a superar los retos de hoy en día y a alcanzar el éxito profesional y personal.

Algunos de los temas de contenido habituales que puedes esperar de estas personas influyentes son:

Mantener la concentración mientras se trabaja desde casa

Minimalismo digital o desintoxicación digital

Bienestar mental y autocuidado

Planes personalizados ysistemas de priorización* Mentalidad de "puedo hacerlo

Dominio emocional

10 líderes influyentes en productividad a seguir en 2024

Hemos elaborado una lista de las 10 personas más influyentes en materia de productividad en las redes sociales más populares, basándonos en criterios como la calidad del contenido, la participación de la comunidad y el número de seguidores. ¡Vamos a empezar! 🍀

1. Tim Ferriss

Vía: LinkedIn Con cinco bestsellers del New York Times y del Wall Street Journal, un podcast de éxito y más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, Tim Ferriss es una superestrella de la productividad

Ferriss es un inversor, empresario y gurú del estilo de vida muy popular por su serie de libros de autoayuda 4-Hour. Sus libros te ayudan a ser más productivo en diferentes ámbitos de la vida, como el trabajo, la dieta y el ejercicio. Por ejemplo, La semana laboral de 4 horas explica cómo abandonar el tradicional estilo de vida de 9 a 5, trabajar menos y ganar más. 💸

Ferris ha publicado otros dos libros de productividad los libros "Productividad", "Herramientas de titanes" y "Tribu de mentores", son recopilaciones de hábitos positivos, creencias y consejos de los mejores profesionales del mundo. Sus experiencias animan a las personas a mejorar su mentalidad de productividad y a avanzar hacia metas ambiciosas.

¿No tiene tiempo para leer libros? Puedes encontrar un montón de consejos y trucos relacionados con la productividad en el perfil de Instagram de Ferriss: más de 2.000 publicaciones tratan temas como la eficiencia, la creatividad y la lucha contra la procrastinación. La cuenta aborda problemas de eficiencia en el trabajo y comparte consejos para llevar un estilo de vida saludable y priorizar el bienestar físico y mental.

Si eres fan de los contenidos de audio, echa un vistazo al podcast de empresa del influencer, The Tim Ferriss Show, donde podrás escuchar un montón de historias de intento correctas y motivadoras. Todas las transcripciones del podcast están disponibles en Sitio web de Ferriss .

Redes sociales

Vía: X Ex médico y uno de los influencers de productividad más populares del mundo, Ali Abdaal comenzó su carrera en 2017 cuando empezó a publicar vídeos en YouTube en el espacio de la salud y la productividad. ¡Hoy en día, el canal de YouTube de Ali cuenta con más de cinco millones de suscriptores, y también tiene una enorme base de fans en Instagram de más de 700.000 seguidores!

Su contenido es imprescindible para todo aquel que quiera ser más consciente de sí mismo y más productivo. En sus vídeos y publicaciones, explica cómo conseguir más trabajando menos y arroja luz sobre cómo mejorar la disciplina y controlar la ansiedad.

Abdaal, antiguo alumno de la Universidad de Cambridge, habla a menudo en sus podcasts con empresarios de éxito y otras personas influyentes, y profundiza en estrategias de productividad que ayudan a alcanzar metas profesionales y a llevar una vida personal más plena.

El influencer ha publicado un libro titulado Feel-Good Productivity, donde aborda un enfoque del éxito basado en la ciencia y destaca que el secreto de la productividad no es la rutina, sino más bien sentirse bien. 🥰

Redes sociales

Vía: Facebook Nadie conoce mejor que los directores la importancia de gestionar el tiempo. Hay que hacer malabarismos con los niños, las tareas domésticas, el trabajo, los deberes, los entrenamientos deportivos y la cocina, y se espera que, de alguna manera, saquemos tiempo para socializar y relajarnos. 🥵

Los hacks para mamás y hábitos de productividad de Sierra Honeycutt (como ella misma dice en su biografía de Instagram) pueden hacerte la vida más fácil Es una mamá de dos hijos que decidió compartir su sabiduría y hacks de productividad con el mundo. Su cuenta de Instagram se centra principalmente en publicaciones sobre paternidad y estilo de vida: encontrarás recomendaciones para realizar actividades divertidas con los niños, crear rutinas rejuvenecedoras para ir a dormir y para el cuidado de la piel, e ideas para comer.

Sierra también aborda la organización del Inicio y la cocina y ofrece consejos de limpieza y productividad. Obtendrás información valiosa sobre cómo establecer rutinas y cumplirlas, y cómo aprovechar al máximo tu tiempo libre para ejercicios de bienestar y relaciones personales.

La cuenta de Instagram de Sierra cuenta actualmente con más de 1.000 publicaciones y más de 20 destacados perfectamente organizados, así que tienes mucho material para explorar.

Redes sociales

Facebooksierra.honeycutt* Instagram:@sierra.honeycutt ### 4. Laura Vanderkam

Vía: Laura Vanderkam El perfil de Instagram de Laura Vanderkam tiene unos 15.000 seguidores, y gran parte de sus publicaciones tienen como protagonistas a sus cinco hijos, sus vacaciones, su familia y sus amigos. Sin embargo, un vistazo a su perfil no basta para hablar de sus fantásticos logros: Laura ha publicado nueve libros y ha presentado tres podcasts

Si tienes problemas con la gestión del tiempo, su libro 168 Hours es de lectura obligada: explica las ventajas de optimizar el tiempo semanal que dedicas a las tareas. Las 168 horas que tienes a la semana pueden ser más que suficientes para hacer lo que quieres sin comprometer tu autocuidado ni tu bienestar general. Esta guía práctica comparte las experiencias de personas de éxito que lo han conseguido

Otra publicación que puede ayudarte a ser más productivo es Off the Clock. En ella, Laura habla de cómo un cambio en tu percepción del tiempo puede conducirte a una vida productiva y agradable. 😀

Redes sociales

Vía: James Borradas James Borradas es autor del bestseller del New York Times Hábitos atómicos: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones. Ha vendido más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo

El libro promueve una filosofía sencilla: pequeños cambios en tu rutina pueden transformar tus hábitos y convertirlos en resultados excepcionales. Le enseña a ser un 1% mejor cada día, a evitar errores comunes en su camino hacia la productividad y a superar la falta de motivación.

El libro es mucho más que teoría árida: presenta historias de medallistas de oro olímpicos, líderes empresariales y artistas galardonados que han confiado en pequeños buenos hábitos para mejorar su autoestima y remodelar sus vidas.

No es necesario comprar el libro para disfrutar de la sabiduría de los influencers. Visita su sitio web suscríbase al boletín semanal 3-2-1 y únase a los más de tres millones de suscriptores satisfechos.

El enfoque de James Borradas a la productividad en pequeños pasos le ha convertido en una auténtica celebridad: su perfil de Instagram tiene más de un millón y medio de seguidores. Desplázate por su perfil para obtener tu dosis diaria de citas motivadoras para seguir adelante.

Consejo: Echa un vistazo a lo más destacado del perfil de Instagram de Borradas: encontrarás un capítulo gratuito/a de Hábitos atómicos. ⚛️

Redes sociales

Vía: X Una causa potencial de baja productividad es el propio espacio en el que te encuentras: si está desordenado o es caótico, puede distraerte de tus metas e incluso provocarte ansiedad y estrés.

Marie Kondo, conocida por su alias Konmari, puede ayudarte a despedirte del desorden y crear un espacio en el que te sientas motivado e inspirado. Es una de las expertas en ordenación más populares del mundo, conocida por su técnica de organización única: El método KonMari. Su método consiste en que, en lugar de centrarnos en tirar las cosas que no necesitamos, nos concentramos en conservar sólo las cosas que nos producen alegría, aunque no sean absolutamente necesarias.

Si te interesa especialmente ordenar tu lugar de trabajo, consulta el libro de Marie Joy at Work, que ofrece consejos prácticos para ordenar tu escritorio y tu mente y fomentar la productividad.

Dato curioso: Marie es la estrella del reality de Netflix Tidying Up With Marie Kondo, ¡así que aquí tienes tu próximo maratón de binge-watch! 🍿

Redes sociales

Vía: Brian Tracy Brian Tracy, conferenciante motivacional y autor consagrado con más de 70 libros a sus espaldas, es también un nombre muy conocido en el campo de la productividad.

Uno de sus libros más famosos es "Cómete esa rana", en el que menciona cómo se deben abordar primero las tareas más difíciles de la lista de pendientes para convertir la procrastinación en ejecución, aumentar la productividad y afrontar el día con una confianza inquebrantable. Tracy también habla del uso de la disciplina, la determinación y la toma de decisiones claras para alcanzar metas más rápidamente.

El perfil de Instagram de Tracy tiene más de un millón de seguidores y cuenta con una gran cantidad de información para todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades de ajuste de metas. Descubrirás trucos de productividad y aprende a

Pensar a largo plazo conAjuste de metas SMART* Utilizar enfoques holísticos como la práctica de la gratitud y las afirmaciones positivas

Mantener la motivación

El perfil de la persona influyente también arroja luz sobre cómo las diferentes técnicas de gestión del tiempo pueden influir significativamente en el equilibrio entre la vida laboral y personal y ayudar a responder a los problemas con mayor rapidez.

Redes sociales

Vía: LinkedIn Marie Forleo es una autora de bestsellers, coach de empresas y., como dijo Oprah Winfrey un líder de pensamiento para la próxima generación. 🌱

Marie es conocida por su libro Everything is Figureoutable. Destaca en el espacio de la productividad, ya que ofrece una solución sostenible para mantener la eficiencia: cambiar la mentalidad.

El libro ofrece ideas que reentrenarán tu cerebro para pensar de forma más positiva y superar los retos que se interponen en el camino hacia el cumplimiento de tus sueños. Aprenderá los hábitos que le ayudarán a alcanzar metas, a gestionar las limitaciones de tiempo y dinero, a enfrentarse a las críticas y a construir una mentalidad sólida ética de trabajo .

Marie es activa en Instagram, donde publica regularmente sobre cómo alcanzar el intento correcto en los negocios a través de la productividad, superando el agobio y las inseguridades, y trabajando en alineación con nuestra alma o sistema de guía interno.

Es presentadora del programa semanal en línea MarieTV y del podcast The Marie Forleo, ambos repletos de ideas prácticas sobre empresa, organización y productividad. 🤓

Redes sociales

Vía: Shawn Achor Shawn Achor es un influencer, autor e investigador con un enfoque único sobre el intento correcto: lo observa desde la perspectiva de ser feliz. Según él, el intento correcto no conduce a la felicidad, sino que es al revés. 😍

En su libro The Happiness Advantage, Shawn habla de cómo elegir conscientemente la felicidad conduce a mejorar la productividad, potenciar la creatividad y la resolución de problemas, y reducir el estrés. Sus enseñanzas giran en torno a la adopción de una mentalidad positiva hacia el trabajo y la marcha hacia metas ambiciosas con un liderazgo intencional. Como dice Shawn:

Puede que no tengamos el poder de controlar el mundo, pero sí de DEFENDER lo bueno que hay en él.

Si adoptar una nueva mentalidad de repente te parece imposible, echa un vistazo a su libro Before Happiness. Propone estrategias prácticas que hacen que el cambio positivo sea menos forzado y más factible.

¿Quieres entender aún mejor la conexión entre tu proyecto personal de felicidad y la productividad? Consulta el libro de Achor Charla TED que cuenta con más de 25 millones de vistas

Redes sociales

Vía: X Si te dedicas al marketing, tienes que seguir a Seth Godin Como hombre de negocios y antiguo ejecutivo de una empresa punto com, Godin tiene décadas de experiencia en marketing y la utiliza para educar a los demás.

A lo largo de los años, Godin ha escrito 21 bestsellers. Sus temas de debate incluyen diferentes aspectos del marketing y el trabajo, con valiosos consejos sobre cómo superar los obstáculos a través de la persistencia y el ajuste de la mentalidad para subir de nivel tu creatividad.

Godin es también el autor de uno de los blogs más populares que giran en torno al marketing, por lo que sin duda merece la pena que le echen un vistazo todos los interesados en este nicho.

Si quieres ser un líder, puedes explorar el taller altMBA de Godin. Aprenderás a aceptar la incertidumbre y a desarrollar la confianza necesaria para un liderazgo eficaz.

Dato curioso: Seth Godin entró a formar parte de la Salón de la Fama del Marketing en 2018.

Redes sociales

X:@ThisIsSethsBlog *LinkedIn:altMBA *Instagram:@sethgodin ## Sigue mejor los consejos de productividad y alcanza el intento correcto con ClickUp

El panorama de los influencers sobre productividad es esclarecedor, pero la cantidad de información que absorbes de tus canales favoritos puede ser abrumadora. Puede haber un número de consejos de productividad y estrategias que desea ejecutar, pero ¿por dónde empezar?

Por eso tiene sentido utilizar un plataforma de productividad como ClickUp -es un integrado gestión de proyectos y tareas que puede ayudarle a poner en práctica los valiosos conocimientos que ha adquirido de las personas influyentes y a alcanzar sus objetivos metas de productividad más rápido.

1. Crea un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal con las tareas de ClickUp

Utilice las Tareas de ClickUp para dividir tareas complejas en pequeñas acciones del tamaño de un bocado

Anotar todos tus deberes y tareas personales y profesionales puede ayudarte a organizar, priorizar y delegar el trabajo con mayor precisión, así como a ser consciente de lo siguiente asesinos de la productividad que te desvían del camino. Con Tareas de ClickUp te resultará más fácil llevar tu día a día 💃

Ya se trate de crear un programa diario básico o un complicado plan de entrega de productos, las tareas de ClickUp le tienen cubierto. Podrá:

La idea de utilizar ClickUp para planificar tareas es generar calendarios razonablemente flexibles, vigilar las fechas límite y realizar ajustes cuando sea necesario sin que cunda el pánico. 🧘

¿Se olvida a menudo de sus reuniones semanales, de la compra en el supermercado o de las clases? Tareas periódicas las tareas periódicas son fáciles de gestionar con ClickUp. Cree una tarea periódica diaria, semanal o mensual en unos pocos clics y asegúrese de que cumple con lo programado.

Si es un fan de listas de tareas pendientes clickUp también es un programa totalmente personalizable herramienta para hacer listas ¡! Haga su lista desde cero o utilice una de las herramientas de la plataforma plantillas de listas de tareas pendientes para ahorrar tiempo. Estas plantillas están disponibles en varios temas, como el cuidado personal y los viajes sólo tienes que elegir la que mejor se adapte a tu plan de productividad .

Ejemplo de plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp

2. Practique el liderazgo intencional con ClickUp Gestión de proyectos

Céntrese en lo más importante con la gestión de proyectos de ClickUp

En un ajuste de proyecto, la productividad es un subproducto de ser consciente de lo que hay que terminar. Por suerte, la ClickUp Gestión de proyectos ofrece un arsenal de herramientas de productividad para aumentar la conciencia de líder

Le permite manejar entornos de trabajo organizados para varios proyectos y observarlos desde diferentes perspectivas, todo gracias a Vistas ClickUp . Desde la base vistas como Listas y las Tablero Kanban a las opciones avanzadas, como la (diagrama de) Gantt y Vistas Tabla zoom, tiene todo lo que necesita para ampliar sus flujos de trabajo, controlar los riesgos de entrega y volver a establecer prioridades.

Tanto si trabaja en proyectos personales como en equipo, Documentos de ClickUp puede ayudarle a redactar y almacenar todos sus documentos de conocimientos en un solo lugar. Con todo accesible al alcance de su mano, no perderá tiempo buscando datos adicionales durante las horas de trabajo.

Si está haciendo planes de productividad considere la posibilidad de utilizar ClickUp AI el asistente de IA integrado en la plataforma. Puede ser tu compañero de tormentas de ideas, así como confeccionar listas de tareas pendientes, resúmenes de proyectos, correos electrónicos y otros documentos por ti con la ayuda de indicaciones. También puedes utilizarlo para resumir textos extensos y ahorrar tiempo de lectura. ⚡

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido y perfeccionar sus textos, respuestas de correo electrónico y mucho más

Otra opción para ahorrar tiempo es Automatizaciones ClickUp - aumentar la productividad y asegúrate de no perder tiempo en tareas repetitivas de administrador mediante el ajuste de desencadenantes y acciones. ClickUp tiene una rica biblioteca de automatización, pero te invitamos a crear la tuya propia.

Una parte del conjunto de funciones de gestión de proyectos de ClickUp es Paneles de ClickUp . Son una excelente opción para quienes desean visualizar su productividad a través de diversos cuadros y gráficos que se actualizan en tiempo real. 📊

3. Reduce el estrés con una suite de gestión del tiempo de alta gama

Tareas de seguimiento de tiempo en diferentes fases de su progreso en ClickUp Tareas

El seguimiento del tiempo que dedica a tareas específicas es una estrategia excelente para supervisar y mejorar la productividad . Con ClickUp control de tiempo , todo lo que necesitas hacer es pulsar un botón, y la plataforma empezará a hacer el seguimiento del tiempo por ti. ⌛

Como ClickUp está disponible en iPhones , Androids y ordenadores de sobremesa, puedes registrar el tiempo desde cualquier dispositivo y ejecutar varios cronómetros simultáneamente. Si te olvidas de hacer un seguimiento del tiempo, siempre puedes añadir datos de forma retroactiva.

Si estás controlando la productividad, deja una nota explicando en qué has empleado el tiempo junto a cada entrada. De ese modo, tendrás un registro meticuloso de tus actividades y una base excelente para planificar con antelación y darte cuenta de lo que puedes hacer para simplificar tu día.

4. Utilice las Metas de ClickUp para seguir su progreso

ClickUp le permite establecer metas cuantificables para usted y su equipo, agilizando el camino hacia la productividad. Puede tener objetivos semanales, mensuales o anuales Metas de ClickUp y realizar un seguimiento del progreso con las tarjetas del panel de control.

Además, siempre tendrá el control sobre el aspecto de sus metas. Por ejemplo, si quieres utilizar el ajuste de metas SMART que promueven personas influyentes como Brian Tracy, siempre puedes saltar a la opción Plantilla de Metas SMART de ClickUp para hacer su versión.

Desglose metas, tareas, puntos ágiles y estados de proyectos en el panel altamente personalizable de ClickUp 3.0

Combina consejos prácticos de personas influyentes en productividad con ClickUp

Las personas influyentes en el ámbito de la productividad pueden servirle de inspiración y ofrecerle consejos y sabiduría sobre cómo organizar su vida y mejorar la eficacia. Pero estos consejos no sirven de mucho si no los pones en práctica.

ClickUp ofrece la base para pasar de escuchar pasivamente a las personas influyentes a poner en práctica sus consejos. Las opciones de gestión de tareas y proyectos de la plataforma pueden dar un giro a tu vida y ayudarte a aprovechar el día. Regístrate en ClickUp ¡y entra en el reino de la productividad por todo lo alto! 👑