Las mejores plantillas de Excel para cuadros de mando integral

A pesar de tener acceso a las mejores herramientas de productividad y equipos de gestión del rendimiento disponibles en la actualidad, el 93 % de las organizaciones afirman necesitar más productividad.

¿Por qué? Muchas empresas dependen en gran medida de herramientas tradicionales, lo que a menudo les impide obtener información real sobre el rendimiento del equipo y las métricas de productividad. 😟

¡Introduzca Informes de cuadro de mando integral o BSC! Este sistema de gestión del rendimiento estratégico le ofrece una vista completa de las métricas clave más importantes.

🧠 Dato curioso: La importancia del BSC en la mejora continua de las organizaciones creció durante la pandemia de COVID-19, ¡con casi el 88 % de los ejecutivos utilizándolo en 2020!

¿Necesita ayuda para adaptar el marco del cuadro de mando integral a sus necesidades específicas? ¡No se preocupe! Hemos recopilado una lista de las mejores plantillas de cuadro de mando integral para Microsoft Excel, todas ellas fácilmente personalizables para adaptarse a las necesidades específicas de su equipo. ✨

¡Empecemos! 🤖

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de cuadro de mando integral?

Un informe de cuadro de mando integral es su arma secreta para alinear a su equipo, realizar el seguimiento de los KPI e impulsar un crecimiento sostenible. Este sencillo informe le ayuda a traducir sus metas en métricas prácticas, lo que proporciona a su equipo una comprensión clara de su rendimiento.

Sin embargo, si busca en Internet, encontrará montones de plantillas de cuadros de mando integral. Pero, ¿cómo saber cuál es la adecuada para usted? 🤔

La respuesta está en elegir una opción que vaya más allá de la simple introducción de datos y que proporcione información clara y estructurada sobre sus datos de rendimiento y sus metas estratégicas. La mejor plantilla de cuadro de mando integral que ofrece Excel debe tener:

Estructura y marco claros : seleccione una plantilla de cuadro de mando integral que incluya secciones específicas para definir objetivos estratégicos, realizar el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y establecer objetivos medibles en áreas fundamentales como las finanzas, las relaciones con los clientes, los procesos internos y el aprendizaje/crecimiento ✅.

Columnas personalizables: elija una plantilla de cuadro de mando integral que se adapte a las necesidades y valores fundamentales de su organización, incluida la posibilidad de modificar áreas clave y metas empresariales para que se ajusten a sus elija una plantilla de cuadro de mando integral que se adapte a las necesidades y valores fundamentales de su organización, incluida la posibilidad de modificar áreas clave y metas empresariales para que se ajusten a sus iniciativas estratégicas ✅.

Facilidad de uso : elija plantillas de cuadro de mando integral con el marco necesario para ayudarle a introducir datos rápidamente y visualizar información sin complicaciones ✅.

Capacidades de visualización: opte por plantillas de cuadro de mando integral que, idealmente, incluyan gráficos, diagramas o paneles integrados para ayudarle a realizar el seguimiento de los objetivos de la empresa, obtener proyecciones financieras, crear un mapa estratégico y supervisar el progreso fácilmente ✅.

🔎 ¿Sabías que...? Se le otorga crédito al Dr. Robert Kaplan y al Dr. David Norton por la invención de la estrategia de gestión del cuadro de mando integral en 1992.

Las 5 mejores plantillas de cuadro de mando integral en Microsoft Excel

Aunque una plantilla de cuadro de mando integral le ayuda a comprender claramente sus objetivos, no todas las plantillas son iguales.

Cada plantilla cubre un requisito de planificación estratégica, desde la plantilla básica de cuadro de mando integral para gestionar los objetivos estratégicos de la organización hasta plantillas especializadas para la perspectiva financiera y la gestión de las partes interesadas.

Veamos algunas plantillas prácticas de cuadro de mando integral que le ayudarán a optimizar sus prioridades estratégicas y operaciones de la empresa.

1. Plantilla completa de cuadro de mando integral de Procurement Journey

a través de Procurement Journey

La plantilla completa de cuadro de mando integral de Procurement Journey ofrece un marco completo para establecer y supervisar los objetivos estratégicos, alinearlos con los indicadores clave de rendimiento de su organización y realizar el seguimiento del progreso en las áreas esenciales de la empresa.

Divididas en secciones que abarcan las cuatro perspectivas (calidad, coste, sostenibilidad y servicio), cada sección incluye KPI y objetivos preestablecidos, lo que facilita la organización y visualización de las métricas de rendimiento.

Por qué le encantará:

Ofrece una vista completa del rendimiento de la organización con secciones definidas para los objetivos estratégicos y los KPI.

Permite una fácil personalización para adaptarse a las necesidades únicas de diferentes departamentos o equipos.

Ofrece un diseño estructurado que simplifica el seguimiento de múltiples áreas de rendimiento.

🎯 Caso de uso ideal: la plantilla es ideal para gerentes y analistas que necesitan una plantilla de cuadro de mando integral para alinear y supervisar los objetivos estratégicos en varios niveles de la organización.

2. Plantilla de cuadro de mando integral de Stratexhub

a través de Stratexhub

La plantilla de cuadro de mando integral de StratexHub ofrece un enfoque flexible y sencillo para las organizaciones que desean alinear su estrategia con métricas de rendimiento. Esta plantilla simplifica el seguimiento de los KPI en materia de medidas financieras, perspectiva del cliente, procesos internos y aprendizaje, al tiempo que ofrece un amplio espacio para añadir objetivos personalizados.

El diseño claro de la plantilla facilita su comprensión y actualización, incluso para equipos que no están familiarizados con los cuadros de mando integrales. Con secciones específicas para cada perspectiva y campos de KPI personalizables, esta plantilla permite a los equipos organizar la visión de su empresa y realizar el seguimiento del rendimiento en tiempo real.

Por qué le encantará:

Simplifica el seguimiento de los objetivos estratégicos con secciones claras y organizadas para cada perspectiva del cuadro de mando.

Permite adaptar los KPI a metas empresariales específicas mediante campos personalizables.

Ofrece un diseño fácil de leer que minimiza la curva de aprendizaje para el uso del cuadro de mando integral.

🎯 Caso de uso ideal: esta plantilla gratuita de cuadro de mando integral es ideal para organizaciones y equipos que buscan una plantilla sencilla y flexible que tenga compatibilidad con KPI personalizados.

3. Plantilla de cuadro de mando integral de ESM

a través de ESM

La plantilla de cuadro de mando integral de ESM está diseñada para ayudar a las organizaciones a integrar la planificación estratégica con la medición del rendimiento en un formato coherente y fácil de usar. Esta plantilla incluye secciones para definir objetivos, establecer metas y realizar el seguimiento de los mismos utilizando el marco del cuadro de mando integral.

También ofrece instrucciones integradas para guiar a los usuarios en la configuración y el mantenimiento del cuadro de mando integral, lo que lo hace ideal tanto para usuarios nuevos como experimentados. Además, incluye elementos visuales como barras de progreso para proporcionar una visión general rápida del rendimiento actual en relación con los objetivos, lo que garantiza que cada métrica se vincule directamente con los planes estratégicos de la organización.

Por qué le encantará:

Incluye datos reales y objetivos para varios años, meses o trimestres.

Muestra barras de progreso y otros elementos visuales para evaluar rápidamente el rendimiento.

Simplifica el establecimiento de metas y el seguimiento del rendimiento en las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral: financiera, de clientes, interna y de talento y tecnología.

🎯 Caso de uso ideal: esta plantilla es ideal para organizaciones que buscan una plantilla de cuadro de mando integral con orientación sobre la configuración y centrada en alinear las métricas con la estrategia de la empresa.

4. Plantilla de balance general de Microsoft

a través de Microsoft

La plantilla de balance de Microsoft ofrece un marco sencillo para gestionar y realizar el seguimiento de los datos financieros como parte de un enfoque de cuadro de mando integral.

Aunque no se trata de una plantilla tradicional de cuadro de mando integral, esta plantilla de hoja de Excel ayuda a los equipos a integrar la información financiera en su planificación estratégica, ya que ofrece un diseño estructurado para métricas financieras como activos y pasivos.

Adapte los datos financieros para reflejar las metas de su organización con un diseño intuitivo que permite una fácil personalización.

Por qué le encantará:

Proporciona una estructura detallada que consta de cuatro hojas de cálculo predeterminadas (Resumen, Activos, Pasivos, Categorías) para realizar el seguimiento de los datos financieros como parte de una estrategia de cuadro de mando integral.

Utiliza un diseño familiar de Microsoft, lo que lo hace accesible para usuarios con conocimientos básicos de Excel.

Integra la información financiera en esfuerzos más amplios de gestión del rendimiento.

🎯 Caso de uso ideal: esta plantilla es ideal para empresas centradas en la perspectiva financiera, ya que permite realizar el seguimiento de los ingresos, los gastos y las asignaciones presupuestarias. Es beneficiosa para equipos y gerentes que desean una plantilla financiera especializada para incorporarla a su enfoque de cuadro de mando integral con el fin de mejorar el seguimiento presupuestario y financiero.

5. Plantilla de cuadro de mando integral de ClearPoint Strategy

a través de ClearPoint Strategy

Si desea implementar un marco estratégico exitoso en toda su organización, la plantilla de cuadro de mando integral de ClearPoint Strategy es una excelente opción. Proporciona un marco sencillo y fácil de usar para optimizar el seguimiento del rendimiento con opciones de personalización avanzadas. Incluye campos adicionales para cronogramas y responsabilidades, lo que facilita la gestión de la rendición de cuentas del equipo junto con las métricas de rendimiento.

Lo mejor de esta plantilla es que incluye instrucciones detalladas sobre cómo alinear el cuadro de mando integral con sus objetivos estratégicos, ajustar las estrategias en función de diversas perspectivas y asignar responsabilidades para mejorar la productividad general.

Por qué le encantará:

Contiene campos específicos para medidas e iniciativas que ayudan a alcanzar los objetivos.

Ofrece una fácil integración con las herramientas de visualización de Excel para el seguimiento del rendimiento en tiempo real.

Ayuda a enlazar las iniciativas estratégicas con metas medibles en las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral.

🎯 Caso de uso ideal: esta plantilla es una excelente opción para equipos pequeños y startups que necesitan un cuadro de mando integral detallado y personalizable para realizar el seguimiento del rendimiento y alinearlo con su plan estratégico.

💡 Consejo profesional: integrar su plantilla de Excel de cuadro de mando integral con herramientas de elaboración de informes es una forma excelente de realizar el seguimiento del progreso y obtener una visión general. Para obtener una hoja de ruta clara desde la perspectiva del crecimiento, muchas organizaciones también utilizan informes automatizados dentro de Excel.

Límites del uso de plantillas de Microsoft Excel para la elaboración de informes de cuadros de mando integral

Si ha creado un informe de cuadro de mando integral en Excel, notará varias limitaciones al implementar este marco a gran escala.

Dado que la mayoría de las organizaciones utilizan un cuadro de mando integral u otras plantillas relacionadas para definir sus objetivos estratégicos y comprender las perspectivas de crecimiento, es necesario contar con la participación y la colaboración de toda la empresa. Hacerlo en Excel resulta difícil debido a:

Falta de funciones avanzadas : Microsoft Excel y cualquier otra solución de hoja de cálculo carecen de las funciones avanzadas necesarias para un cuadro de mando integral sofisticado, como análisis avanzados e integración con herramientas de colaboración.

Capacidades de visualización limitadas: aunque es posible crear diagramas básicos de Gantt y otros gráficos en Microsoft Excel, puede que no resulte fácil crear paneles interactivos y visualmente atractivos.

Retos de colaboración : las funciones colaborativas de Excel, especialmente en las versiones sin conexión, son básicas. La colaboración en tiempo real y las actualizaciones de datos son menos fluidas en comparación con las plataformas diseñadas específicamente para el trabajo en equipo.

Retos del control de versiones: gestionar varias versiones de su cuadro de mando integral resulta engorroso, especialmente cuando se colabora con varios miembros del equipo.

Cuestiones de seguridad: si usted o su organización manejan datos confidenciales, Excel puede no ser la opción ideal, dados sus controles de acceso y funciones de seguridad limitados.

6 plantillas alternativas de cuadro de mando integral

Aunque hay muchas opciones gratuitas de cuadros de mando integral en Excel, tienen funciones limitadas, como hemos visto anteriormente. El software especializado en cuadros de mando integral, como ClickUp, llena este vacío al ofrecer una visualización mejorada, colaboración en tiempo real y una integración más fluida con otras herramientas. 🌟

Para los usuarios avanzados que necesitan funciones adicionales de personalización y colaboración, ClickUp ofrece una gama de plantillas de cuadro de mando integral que permiten elaborar sin esfuerzo estrategias para los objetivos de una empresa y realizar el seguimiento de los KPI. Estas plantillas simplifican el ajuste y el mantenimiento de los objetivos mediante un cuadro de mando integral y se integran a la perfección con otras herramientas de gestión de proyectos. 🤩

Aquí tiene una lista seleccionada de plantillas gratuitas de cuadro de mando integral de ClickUp:

1. Plantilla de cuadro de mando integral de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestione los objetivos empresariales de su organización con la plantilla de cuadro de mando integral de ClickUp.

La plantilla de cuadro de mando integral de ClickUp está diseñada para equipos que desean realizar el seguimiento y gestionar sus metas estratégicas y financieras de manera eficiente. Incluye secciones para las cuatro perspectivas (financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento), lo que le permite añadir y supervisar fácilmente las metas y los KPI.

Lo mejor es que se sincroniza fácilmente con otras funciones de gestión de proyectos dentro de ClickUp, lo que le permite colaborar con sus equipos en tiempo real, asignar tareas, distribuir recursos, establecer fechas límite y asegurarse de que sus empleados comprendan sus respectivas contribuciones a las metas de su organización.

Las visualizaciones integradas también facilitan la detección de tendencias y el seguimiento de los KPI, todo ello dentro de la plataforma ClickUp.

Por qué le encantará:

Desglose los objetivos y los resultados clave en pasos sencillos y delegue responsabilidades a cada miembro del equipo para que todos estén en sintonía.

Utilice listas de control para facilitar el proceso de priorización de tareas y avanzar en la dirección correcta.

Añada elementos interactivos como botones, enlaces y tiras para crear información visualmente atractiva que facilite la mejora de la comunicación.

Tome decisiones basadas en datos para su empresa gracias a la información actualizada de ClickUp.

🎯 Caso de uso ideal: esta plantilla es ideal para equipos que buscan una herramienta de cuadro de mando integral integrada y colaborativa con funciones avanzadas de seguimiento y visualización.

2. Plantilla de balance general de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice un seguimiento sencillo de la salud financiera de su organización con la plantilla de balance general de ClickUp.

Si desea incorporar información financiera a su enfoque de cuadro de mando integral, la plantilla de balance de ClickUp es una opción fantástica. Ofrece una estructura exhaustiva para realizar el seguimiento de los activos, pasivos y patrimonio neto, lo que le permite supervisar la salud financiera de su empresa en consonancia con sus metas estratégicas.

La plantilla también incluye Campos personalizados, listas de control y asignaciones de tareas, lo que facilita la colaboración en las metas financieras. Realice el seguimiento de los KPI financieros, establezca pasos prácticos y comparta fácilmente la hoja con las partes interesadas.

Por qué le encantará:

Personalice los campos de activos, pasivos y patrimonio neto según las necesidades de su empresa.

Utilice múltiples vistas, incluyendo la vista Gantt, la vista Carga de trabajo y la vista Calendario.

Añada documentos ClickUp Docs y otros enlaces junto con tareas para realizar el seguimiento de las ventas de productos individuales.

Mejora la gestión de tu balance con comentarios, automatizaciones, edición colaborativa e IA.

🎯 Caso de uso ideal: esta plantilla es perfecta para los equipos financieros de las empresas o los gestores de proyectos que necesitan una herramienta completa para realizar el seguimiento de la salud financiera y el rendimiento en consonancia con su estrategia de cuadro de mando integral.

3. Plantilla de matriz de estrategia global de ClickUp

Descargar esta plantilla Mejore la toma de decisiones basada en datos utilizando la plantilla de matriz de estrategia global de ClickUp.

Supongamos que está buscando una forma de crear y gestionar las estrategias empresariales de su organización. En ese caso, la plantilla de matriz de estrategia global de ClickUp le ayudará a crear un mapa estratégico para la posición relativa de su organización en el mercado y sus competidores.

La plantilla utiliza un enfoque cuadrante para ayudar a los equipos a evaluar su progreso en cuanto a crecimiento, estabilidad y cuota de mercado. Le permite trazar sus estrategias en función de las condiciones del mercado y los resultados externos, enlazándolas directamente a objetivos medibles en el cuadro de mando integral.

Por qué le encantará:

Utilice la cuadrícula de dos por dos, que tiene el ritmo de crecimiento del mercado en un lado y la posición competitiva en el otro, y determine el valor de usted y su organización en el mercado.

Estudie las diferentes estrategias con la ayuda del análisis de coste-beneficio.

Mejora el seguimiento de tu gran estrategia mediante etiquetas de prioridad, personas asignadas múltiples, subtareas anidadas y etiquetas.

Realice un seguimiento del progreso de cada meta creando tareas con estados personalizados, como «Abierto» y «Completada».

🎯 Caso de uso ideal: esta plantilla es ideal para gerentes de empresas y estrategas que deben evaluar la posición de su organización en el mercado y alinear las estrategias con las métricas de rendimiento del cuadro de mando integral.

4. Plantilla de estrategia de gestión financiera de ClickUp

Descargar esta plantilla Establezca metas financieras, planifique presupuestos y gestione los recursos de forma eficaz con la plantilla de estrategia de gestión financiera de ClickUp.

La gestión financiera es un proceso complejo que requiere un seguimiento y una planificación minuciosos, y la plantilla adecuada puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Aquí es donde entra en juego la plantilla de estrategia de gestión financiera de ClickUp, que gestiona y mejora el rendimiento financiero de las empresas dentro de un marco de cuadro de mando integral.

Proporciona una estructura detallada para realizar el seguimiento de los objetivos financieros, supervisar los KPI, como el ROI, e identificar áreas de reducción de costes o inversión. Esta plantilla destaca porque ayuda a integrar las estrategias financieras con otros objetivos empresariales, lo que garantiza la alineación entre todos los departamentos.

Por qué le encantará:

Organice sus finanzas con las completas herramientas de gestión de recursos, proyectos y tareas, junto con las potentes funciones de elaboración de presupuestos.

Obtenga una mejor visibilidad del flujo de caja, lo que en última instancia le ayudará a tomar decisiones informadas para su organización.

Realice un seguimiento sin esfuerzo del gasto en relación con su presupuesto para determinadas iniciativas.

Colabora con tus compañeros de equipo en tiempo real para realizar la edición y definir metas financieras.

🎯 Caso de uso ideal: como su nombre indica, esta plantilla es ideal para equipos financieros, directores financieros o gestores de proyectos que necesitan gestionar y realizar el seguimiento del rendimiento financiero en consonancia con sus metas estratégicas.

💡 Consejo profesional: además de utilizar las plantillas de ClickUp para comprender los informes de Balanced Scorecard, utilice la función integrada de paneles de control. Acceda a los datos en tiempo real, defina métricas, detecte cuellos de botella en el flujo de trabajo y mucho más con los paneles de control de ClickUp.

5. Plantilla de matriz de análisis de partes interesadas de ClickUp

Descargar esta plantilla Obtenga un enfoque estructurado para identificar y categorizar a las partes interesadas con la plantilla de matriz de análisis de partes interesadas de ClickUp.

Supongamos que está buscando un marco técnico que le ayude a comprender cómo interactuar con las partes interesadas y gestionar la satisfacción del cliente. En ese caso, la plantilla de matriz de análisis de partes interesadas de ClickUp es la solución ideal.

La plantilla ayuda a los equipos a evaluar la influencia y el interés de todas las partes interesadas, lo que permite establecer estrategias de comunicación y participación eficaces que conduzcan al logro de las metas de la organización. Al correlacionar a las partes interesadas en una matriz, se identifica en quién centrarse para cada objetivo estratégico, lo que mejora la colaboración y la toma de decisiones entre los distintos departamentos.

Por qué le encantará:

Priorice a las partes interesadas en función de su influencia e interés en las iniciativas estratégicas.

Utilice campos personalizables para realizar el seguimiento de los planes de comunicación y compromiso de cada parte interesada.

Escuche los comentarios de las partes interesadas a través de la plantilla para enriquecer la experiencia del cliente.

Resuelva los posibles conflictos entre todos los participantes en un proyecto o producto.

🎯 Caso de uso ideal: esta plantilla es ideal para gestores de proyectos, analistas de negocios o equipos de estrategia que necesitan gestionar las relaciones con las partes interesadas antes y durante las iniciativas destinadas al crecimiento de la empresa.

6. Plantilla de lienzo de modelo de negocio de ClickUp

Descargar esta plantilla Captura y visualiza los componentes clave de la empresa con la plantilla ClickUp Business Model Canvas.

La plantilla ClickUp Business Model Canvas es una opción fantástica para los equipos que buscan una herramienta de gestión visual que les ayude a desarrollar un nuevo modelo de negocio.

Aunque la plantilla se basa en la estrategia de gestión del modelo Business Canvas, puede complementar su informe de cuadro de mando integral. En pocas palabras, esta plantilla del modelo Canvas le ayuda a diseñar su modelo de negocio, especialmente los segmentos de clientes y la propuesta de valor, mientras que el cuadro de mando empresarial medirá el rendimiento de su empresa.

Por qué le encantará:

Asegúrese de que todas las áreas de su empresa se ajusten a sus objetivos estratégicos y métricas.

Realice un seguimiento y organice los índices de progreso durante las sesiones de innovación de productos.

Ajuste y visualice su modelo de empresa cuando sea necesario.

Identifique las áreas de mayor crecimiento y potencial dentro de la estrategia de su empresa.

🎯 Caso de uso ideal: esta plantilla ayuda a los emprendedores, estrategas empresariales y gestores de proyectos que desean crear sus modelos de negocio para obtener mejores informes de cuadros de mando integral.

Obtenga información sobre el rendimiento con un cuadro de mando integral en ClickUp

Mejore significativamente el rendimiento y la productividad de su organización utilizando el cuadro de mando integral adecuado para sus objetivos estratégicos. Sin embargo, en lo que respecta a la gestión de los cuadros de mando integrales y la actualización de los datos de rendimiento, Excel puede parecer un intento de encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo debido a sus diversas limitaciones.

Aquí es donde entra en escena ClickUp. ✅

Con plantillas de cuadro de mando integral listas para usar y diseñadas para requisitos específicos, su equipo trabajará de forma más inteligente, no más dura. Desde la colaboración en tiempo real hasta la integración perfecta con otras herramientas, ClickUp lleva la gestión y la evaluación del rendimiento a un nivel superior.

