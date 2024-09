¿Cómo aplicar eficazmente la gestión por objetivos?

Si gestionar un equipo es difícil, gestionar toda una organización puede ser un reto monumental Son muchas las piezas móviles que hay que abordar. Para complicar aún más las cosas, cada pieza afecta o se ve afectada por otras.

¿Cómo alinear a todo el mundo con las metas de la organización cuando es posible que cada uno quiera dar prioridad a sus propios resultados? ¿Cómo mantenerlos motivados y comprometidos a pesar de la monotonía del trabajo rutinario? ¿Cuál es la mejor manera de guiarles a través de los retos sin coartar su autonomía ni hacer que se sientan menos competentes?

El reto del liderazgo es ser fuerte, pero no grosero; ser amable, pero no débil; ser audaz, pero no bravucón; ser reflexivo, pero no perezoso; ser humilde, pero no tímido; ser orgulloso, pero no arrogante; tener humor, pero sin locura.