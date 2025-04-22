11 plantillas gratuitas para revisiones de sprint

Al final de cada sprint, su equipo se reúne para discutir el progreso, compartir comentarios y planificar los siguientes pasos. Pero, con demasiada frecuencia, estas revisiones parecen una serie inconexa de actualizaciones en lugar de una reflexión colaborativa sobre el trabajo del equipo.

Se pierden comentarios, la gente olvida puntos clave y, antes de que te des cuenta, la reunión termina sin una dirección clara hacia adelante.

Aquí es donde las plantillas de revisión de sprint pueden marcar la diferencia. Una plantilla cuidadosamente diseñada no solo proporciona estructura, sino que crea un espacio en el que tu equipo puede centrarse en lo que realmente importa: celebrar los logros, aprender de los retos y alinearse en el camino a seguir.

En este artículo, exploraremos plantillas de revisión de sprints que transformarán sus revisiones de resúmenes rutinarios en momentos que impulsarán el impulso de su equipo.

¿Qué son las plantillas de revisión de sprint?

Las plantillas de revisión de sprints son marcos o esquemas que los equipos pueden utilizar para estructurar y facilitar reuniones de revisión de sprints productivas.

Estas plantillas suelen incluir secciones para revisar el trabajo completado, debatir métricas clave, identificar lecciones aprendidas y planificar el siguiente sprint basándose en los resultados del sprint actual.

Estos son los elementos comunes de las plantillas de revisión de sprints: Agenda : esboza la estructura de la reunión de revisión, incluyendo el tiempo para demostraciones, sesiones de comentarios y debates.

Trabajo completado : Lista las tareas o funciones completadas durante el sprint.

Demostraciones : Espacio para mostrar nuevas funcionalidades o funciones.

Recopilación de comentarios : Áreas para recopilar los comentarios y preguntas de las partes interesadas.

Elementos pendientes: secciones para anotar cualquier acción de seguimiento o mejora para el próximo sprint.

¿Qué hace que una plantilla de revisión de sprint sea buena?

Una buena plantilla de revisión de sprint debe ser:

Claras y concisas: fáciles de entender y seguir.

Flexible: adaptable a diferentes tamaños de equipo y tipos de proyectos.

Orientado a la acción: centrado en identificar y abordar problemas.

Colaborativo: fomenta la participación de todos los miembros del equipo.

Basado en datos: utiliza métricas para medir el progreso e identificar áreas de mejora.

11 plantillas de revisión de sprint para el éxito ágil

Ahora que ya sabes qué es lo que hace que una plantilla sea excelente, exploremos 11 plantillas gratuitas para revisión de sprints que cuentan con todas estas funciones y que no te puedes perder:

1. Plantilla de lluvia de ideas para retrospectivas de sprint de ClickUp

La plantilla ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm proporciona un marco estructurado para que los equipos reflexionen sobre el sprint reciente. Los equipos pueden utilizarla para identificar lo que ha funcionado bien y lo que podría haberse mejorado, y realizar mejoras prácticas para el futuro.

Descargar esta plantilla Reflexiona sobre el progreso de tu equipo e identifica áreas de mejora con la plantilla de retrospectiva de sprint de ClickUp.

Esta plantilla organiza los puntos de debate en secciones específicas, lo que ayuda al equipo a clasificar sus comentarios en logros, retos y áreas de mejora. Al utilizar estas secciones específicas, los equipos pueden asegurarse de que las retrospectivas de sprint no se conviertan en debates generales, sino que se centren en acciones concretas.

Una ventaja clave de esta plantilla es su capacidad de seguimiento a largo plazo. Los equipos pueden revisar retrospectivas anteriores para ver si han abordado los elementos de acción de sprints anteriores.

La integración de la plantilla retrospectiva con las tareas de ClickUp permite a los equipos convertir los comentarios directamente en acciones. Esto garantiza que los valiosos conocimientos adquiridos durante las retrospectivas de sprint se implementen en lugar de perderse entre sprints.

El enfoque de esta plantilla, basado en la retroalimentación y el seguimiento de acciones, puede resultar especialmente beneficioso para los equipos ágiles que buscan mejorar la transparencia y mantener la responsabilidad de todos.

✨ Ideal para: Equipos que desean mejorar su proceso y rendimiento a lo largo del tiempo.

📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic.

2. Plantilla de sprints y backlogs de ClickUp

La plantilla ClickUp Backlogs and Sprints combina la preparación del backlog y la planificación del sprint, lo que la convierte en una herramienta poderosa para los equipos ágiles que desean simplificar estos procesos.

Descargar esta plantilla Organiza las tareas de forma eficaz con la plantilla ClickUp Backlogs and Sprints para simplificar tu proceso de gestión de proyectos.

La plantilla permite a los propietarios de productos priorizar y perfeccionar los elementos pendientes para que las tareas estén bien definidas y listas para los próximos sprints.

Ventajas clave de esta plantilla:

Priorización: etiqueta, organiza y filtra fácilmente los elementos pendientes por orden de importancia.

Claridad: define claramente las tareas y prepáralas para los próximos sprints.

Adaptabilidad: reorganiza o ajusta rápidamente el reorganiza o ajusta rápidamente el backlog del sprint a medida que cambian las prioridades.

Flujo de trabajo fluido: navega entre la preparación del backlog y la planificación del sprint sin salir de la herramienta.

Backlog organizado: mantén un backlog viable para evitar el «backlog bloat» (acumulación excesiva de tareas pendientes).

Respuesta ágil: Adáptate a las metas cambiantes del proyecto y a las demandas del mercado.

Al aprovechar esta plantilla, los equipos ágiles pueden trabajar de forma más eficaz, ofrecer productos de mayor calidad y lograr mejores resultados en los proyectos.

✨Ideal para: Equipos que desean adaptarse rápidamente a las prioridades cambiantes.

3. La plantilla de sprints de ClickUp

La plantilla ClickUp Sprints está diseñada específicamente para gestionar y realizar el seguimiento de los sprints, proporcionando una vista clara y en tiempo real del progreso de los mismos. Esta plantilla es ideal para supervisar las tareas, su estado de progreso, los plazos y el esfuerzo estimado frente al real.

Descargar esta plantilla Gestiona tus proyectos ágiles a la perfección con la plantilla de Sprints de ClickUp.

Esto ayuda a evitar los errores habituales de sobrecarga o infrautilización de los sprints, garantizando que la carga de trabajo de cada sprint sea equilibrada y alcanzable.

La ventaja de esta plantilla reside en su seguimiento del progreso en tiempo real, lo que permite a los jefes de equipo y a los Scrum Masters identificar posibles cuellos de botella al principio del sprint y cumplir con los valores de Scrum.

Con esta visibilidad, los gerentes pueden abordar los obstáculos o ajustar las asignaciones antes de que afecten a todo el sprint. Al supervisar métricas como la velocidad del equipo y el equilibrio de la carga de trabajo, la plantilla de sprints de ClickUp ayuda a los equipos a mantener el rumbo, lo que facilita la evaluación del progreso de un vistazo.

✨Ideal para: equipos que desean garantizar que sus proyectos se mantengan dentro del plazo y del presupuesto previstos.

Gestiona fácilmente las revisiones de sprints con el software de gestión de proyectos ágil de ClickUp.

Además, la herramienta de gestión de proyectos ágil de ClickUp puede mejorar significativamente las revisiones de sprints al proporcionar una plataforma centralizada para:

Accede fácilmente y revisa las metas y objetivos definidos para el sprint.

Supervise el progreso del equipo con respecto a estas metas a lo largo del sprint.

Recopila los comentarios de las partes interesadas y los miembros del equipo en un solo lugar.

Utiliza etiquetas, rótulos o campos personalizados para clasificar y priorizar los comentarios.

Asigna tareas a miembros específicos del equipo y realiza el seguimiento del progreso para mejorar los sprints futuros.

Facilita los debates y las sesiones de lluvia de ideas con funciones de colaboración en tiempo real.

4. La plantilla de eventos de sprints ágiles de ClickUp

La plantilla de eventos de sprints ágiles de ClickUp consolida todos los eventos esenciales de sprints ágiles en un único flujo de trabajo organizado, desde la planificación de sprints y las reuniones diarias hasta las revisiones de sprints.

Descargar esta plantilla Mejora tu flujo de trabajo ágil con la plantilla de eventos de sprints ágiles de ClickUp.

Cada tipo de evento, como la planificación de sprints, las reuniones diarias y las revisiones de sprints, tiene su propia sección dedicada, lo que permite a los equipos documentar metas, notas y acciones pendientes de forma estructurada y fácil de consultar.

Por ejemplo, durante la planificación del sprint, los equipos pueden esbozar los objetivos, enumerar las tareas asignadas y establecer las metas del sprint. Los miembros del equipo pueden actualizar los obstáculos, compartir las prioridades y realizar un seguimiento del progreso en las reuniones diarias.

Las secciones específicas reducen la dependencia de herramientas externas, lo que garantiza que puedas documentar todas las notas y acciones de las reuniones ágiles en un solo lugar. Esto mejora la accesibilidad de la información y reduce la probabilidad de pasar por alto detalles importantes entre eventos Scrum.

✨Ideal para: Equipos Scrum que desean centralizar sus eventos y documentación de sprint.

5. La plantilla de sprints simples de ClickUp

Perfecta para equipos más pequeños o ágiles, la plantilla ClickUp Simple Sprints ofrece un diseño sencillo centrado en lo esencial: asignación de tareas, plazos y estado actual.

Descargar esta plantilla Simplifica tus procesos de gestión de sprints adoptando la plantilla ClickUp Simple Sprints.

Al eliminar campos y funciones complejos, los equipos pueden concentrarse por completo en completar las tareas dentro del cronograma del sprint sin distraerse con funciones adicionales.

Estas son algunas de las funciones clave de esta plantilla:

Diseño minimalista: evita funciones innecesarias y distracciones.

Enfoque claro: se centra en la finalización de tareas y los plazos de entrega.

Comunicación simplificada: mejora la claridad y reduce la carga cognitiva.

Ejecución eficiente: optimiza los flujos de trabajo y mejora la productividad.

Ideal para equipos que priorizan la acción sobre el análisis, esta plantilla proporciona las herramientas necesarias para alcanzar las metas del sprint sin la sobrecarga que supone el seguimiento o la elaboración de informes complejos.

✨Ideal para: Equipos que se inician en las metodologías ágiles y quieren empezar poco a poco.

Lea también: Cómo establecer un calendario de sprints eficaz.

6. La plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp

La plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp proporciona un marco sólido que cubre todos los aspectos de Scrum, desde el refinamiento del backlog hasta las revisiones de sprint.

Descargar esta plantilla Coordina tus procesos ágiles sin esfuerzo con la plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp.

Sus tableros estructurados y personalizables están diseñados para ayudar a los equipos a gestionar todas las funciones, tareas y eventos de Scrum en una sola vista, lo que facilita el seguimiento de cada fase y rol del proceso Scrum.

La organización de esta plantilla es especialmente útil para los Scrum Masters, que deben realizar un seguimiento de las dependencias de las tareas, los obstáculos y los objetivos del sprint. Cada fase tiene su propia vista Tablero en ClickUp, lo que facilita la supervisión del progreso y la gestión de las dependencias del flujo de trabajo.

La plantilla también es altamente personalizable, lo que permite a los equipos adaptarla a sus procesos, prioridades y metas del proyecto.

✨Ideal para: Scrum Masters que desean supervisar las dependencias de las tareas, los obstáculos y los objetivos de los sprints en un solo lugar.

7. Plantilla de planificación de sprints ágiles de ClickUp

La plantilla de planificación de sprints ágiles de ClickUp está diseñada para establecer metas de sprints, asignar recursos y estimar cargas de trabajo de forma eficaz.

Descargar esta plantilla Planifica tu próximo sprint con precisión utilizando la plantilla de planificación de sprints ágiles de ClickUp.

Al proporcionar un enfoque estructurado para la planificación de sprints, esta plantilla ayuda a los equipos a:

Establece metas claras: define metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos (SMART) para el sprint.

Desglose el trabajo: divida las tareas en partes manejables para facilitar una estimación y asignación precisas.

Asigna recursos: asigna tareas a los miembros del equipo en función de sus habilidades y disponibilidad.

Estime la carga de trabajo: utilice técnicas como los puntos de historia o la duración estimada para evaluar con precisión el esfuerzo necesario para cada tarea.

La estructura organizada de la plantilla fomenta la transparencia y la responsabilidad, lo que garantiza que todos los miembros del equipo comprendan las metas generales del sprint y sus responsabilidades.

Al utilizar esta plantilla, los equipos ágiles pueden mejorar su proceso de planificación, aumentar la previsibilidad y, en última instancia, ofrecer resultados de mayor calidad.

✨Ideal para: Un equipo de desarrollo que quiera comprender claramente su trabajo para el próximo sprint.

8. Plantilla de revisión de sprint de Miro

La plantilla de revisión de sprint de Miro es una herramienta ideal para equipos que buscan un enfoque atractivo y colaborativo para las revisiones de sprint. Su interfaz estilo pizarra transforma las revisiones de sprint en sesiones interactivas y atractivas.

vía Miro

La plantilla fomenta la colaboración, ya que los equipos Scrum muestran visualmente el trabajo completado, realizan el uso compartido de comentarios en tiempo real y recopilan ideas en el tablero. El espacio de formato libre permite realizar lluvias de ideas sin un formato estricto, lo que es ideal para equipos que prefieren un estilo de discusión más orgánico.

Con notas adhesivas digitales, herramientas de dibujo y actualizaciones en tiempo real, esta plantilla fomenta una experiencia de revisión dinámica y colaborativa.

El diseño visual anima a los miembros del equipo a participar activamente, lo que hace que la plantilla sea especialmente beneficiosa para equipos distribuidos que echan de menos la energía de las reuniones presenciales.

✨Ideal para: Equipos Scrum que desean que sus revisiones de sprint sean más atractivas y colaborativas.

9. Plantilla de revisión de sprint de Mural

La plantilla de revisión de sprint de Mural es una herramienta visualmente atractiva e interactiva que facilita la realización de sesiones de revisión de sprint eficaces.

a través de Mural

Al proporcionar un marco estructurado para debatir el trabajo completado, recopilar comentarios e identificar áreas de mejora, esta plantilla ayuda a los equipos a mantener la concentración y la responsabilidad.

Estas son algunas de las ventajas de esta plantilla:

Organización visual: secciones claras para el trabajo completado, los comentarios y los elementos pendientes.

Colaboración en tiempo real: permite a los equipos remotos contribuir y colaborar sin problemas.

Priorización de comentarios: ayuda a los equipos a centrarse en las ideas más impactantes.

Experiencia interactiva: involucra a los miembros del equipo y fomenta la comunicación abierta.

✨Ideal para: Equipos remotos, ya que ofrece una forma dinámica y atractiva de realizar revisiones de sprints virtuales.

10. Plantilla de diagrama de flujo de incremento de producto y revisión de sprint de SlidesTeam

La plantilla de diagrama de flujo de revisión de sprints y aumentos de producto del equipo de Slides es una opción práctica para los equipos que buscan una panorámica de alto nivel para sus presentaciones. Representa visualmente el proceso Scrum para revisiones de sprints y aumentos de producto.

a través de SlidesTeam

Su diseño estructurado desglosa las relaciones entre cada paso del sprint, lo que ofrece a los equipos y a las partes interesadas una vista clara de cómo se logran los incrementos del producto a lo largo del tiempo.

El formato de diagrama de flujo es especialmente útil para incorporar a nuevos miembros al equipo o explicar el proceso de revisión de sprints a las partes interesadas que no estén familiarizadas con Agile.

Su diseño listo para presentar facilita su uso en ceremonias y reuniones ágiles, ya que ofrece una forma concisa y visual de mostrar el flujo de trabajo.

✨Ideal para: Equipos Scrum que desean representar visualmente su proceso de revisión de sprints.

11. Plantilla de reunión de revisión de sprint por intervalo

La plantilla para reuniones de revisión de sprints de Range es un recurso práctico que mejora significativamente la eficacia de las revisiones de sprints. Su formato bien organizado aborda directamente los errores comunes a los que se enfrentan los equipos durante estas reuniones.

vía Intervalo

Esta plantilla garantiza que se cubran todos los aspectos críticos del sprint, guiando a los equipos a través de puntos de discusión clave, como la revisión de historias de usuario completadas, la recopilación de comentarios y la identificación de áreas de mejora.

Esta plantilla también proporciona:

Las secciones claras ayudan a mantener la concentración y evitan conversaciones fuera de tema.

Un espacio dedicado a registrar comentarios y elementos pendientes garantiza que se recopilen y se apliquen ideas valiosas.

Una documentación clara de los comentarios y los elementos a tomar ayuda a los equipos a mantenerse en el buen camino y a obtener resultados.

Esta plantilla permite a los equipos ágiles optimizar su proceso de revisión de sprints, mejorar la comunicación y, en última instancia, ofrecer productos de mayor calidad.

✨Ideal para: Un equipo Scrum que quiera fomentar una cultura de comunicación abierta y responsabilidad.

Redefinición de las revisiones de sprint para lograr un mayor impacto con ClickUp

En el desarrollo ágil, la revisión de sprint tradicional a menudo no logra alcanzar todo su potencial. Al aprovechar el poder de estas 11 plantillas gratuitas para la revisión de sprints, los equipos pueden elevar sus prácticas ágiles e impulsar mejoras significativas.

Estas plantillas son más que simples herramientas: catalizan conversaciones significativas y reflexiones profundas. Al ir más allá de las métricas superficiales, los equipos pueden profundizar en el impacto de su trabajo, identificando lecciones valiosas y oportunidades de crecimiento.

Con el software y las plantillas ágiles de ClickUp, puedes convertir cada revisión de sprint en un paso hacia la mejora continua y la innovación en tu trabajo.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!