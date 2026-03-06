Claude frente a ChatGPT para la programación del código: ¿cuál es mejor?

Elegir entre Claude y ChatGPT para escribir código puede parecer una decisión difícil.

Quizás te preguntes si te estás perdiendo un flujo de trabajo mejor.

Esa indecisión por sí sola puede frenar el impulso en una función crítica, una preocupación creciente, ya que el 84 % de los desarrolladores utiliza actualmente o tiene previsto utilizar herramientas de IA para el código.

La «mejor» herramienta depende totalmente del trabajo que se vaya a realizar.

Esta guía analiza cuándo el razonamiento profundo de Claude supera la velocidad de ChatGPT. Y verás por qué los equipos más inteligentes utilizan ambas herramientas para crear un código de mayor calidad.

Claude frente a ChatGPT para la programación del código: resumen

Claude 4 es tu mejor opción para problemas profundos y complejos. Funciona como un ingeniero jefe al que consultas para decisiones arquitectónicas de alto nivel y sesiones de depuración «imposibles».

Por el contrario, GPT-5.3-Codex es un agente autónomo; no solo sugiere código, sino que ahora puede utilizar su modo «Operador» para interactuar con tu entorno local, instalar dependencias y ejecutar conjuntos de pruebas.

Muchos desarrolladores utilizan ahora ambas, eligiendo las herramientas de IA adecuadas para cada tarea específica.

Aquí tienes un breve resumen para ayudarte a decidir cuál abrir primero. ✨

Punto fuerte principal Razonamiento arquitectónico y seguridad Ejecución multimodal y velocidad Ventana de contexto Más de 1 millón de tokens Más de 200 000 tokens Herramienta clave para desarrolladores Artifacts 2.0 (Multifichero) Operador (Acceso directo a archivos) Especialidad Refactoring de monolitos heredados Realización de tareas por parte de agentes

Comparación entre Claude y ChatGPT en pruebas de rendimiento de programación con código

Se ven afirmaciones impresionantes sobre el rendimiento de la IA, pero es difícil saber si se trata solo de exageraciones de marketing. Elegir una herramienta basándose en el bombo publicitario en lugar de en datos puede llevarte a un modelo que no se adapta a tus necesidades reales de código, lo que supone una pérdida de tiempo y de dinero en cuotas de suscripción.

Las pruebas de rendimiento de programación son pruebas estandarizadas. Miden la capacidad de una IA en tareas como generar código, detectar incidencias o completar funciones. Aunque proporcionan una referencia útil, no siempre reflejan los detalles del ciclo de vida del desarrollo en el mundo real.

Aunque las pruebas básicas como HumanEval ya se consideran «resueltas» (con ambos modelos superando el 90 %), la verdadera batalla se libra en SWE-bench Verified. A principios de 2026, Claude 4.5 lidera con una tasa de resolución del 80,8 % en problemas reales de GitHub, mientras que GPT-5.2 domina Terminal-Bench, demostrando que es la herramienta superior para tareas que requieren la ejecución de la línea de comandos y la configuración del entorno.

Razonamiento complejo (The Architect): Claude 4 lidera de forma constante en SWE-bench Verified . Esto confirma que es la mejor opción para tareas que requieren «una reflexión profunda», en las que la IA debe examinar más de 10 archivos para encontrar un único error lógico profundamente anidado.

Ejecución agencial (The Operator): GPT-5 domina Terminal-Bench . Su modo «Operator» es más decisivo a la hora de ejecutar comandos bash, gestionar contenedores Docker y resolver problemas de configuración del entorno mediante fuerza bruta.

Matices lingüísticos: Aunque ChatGPT lideraba en su día la compatibilidad multilingüe, Claude 4 ha tomado la delantera en lenguajes de sistemas como Rust y Go , generando código más idiomático y seguro en cuanto a memoria.

Eficiencia de tokens: una métrica clave para 2026: GPT-5 utiliza ahora entre 2 y 4 veces menos tokens que Claude para resolver el mismo problema algorítmico, lo que lo hace significativamente más económico para tareas repetitivas y de gran volumen.

Aunque las pruebas de rendimiento son un buen punto de partida, no pueden decirte cómo gestionará un modelo el código heredado/a, único y desordenado de tu equipo. Ahí es donde entran en juego las pruebas en el mundo real.

📮Dato de ClickUp: El 62 % de los participantes en nuestra encuesta confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot tan familiar y sus versátiles capacidades —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, los costes asociados al cambio de pestaña y al cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se integra directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. Descubre cómo. 👇🏼

📮Dato de ClickUp: El 62 % de los participantes en nuestra encuesta confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot tan familiar y sus versátiles capacidades —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, los costes asociados al cambio de pestaña y al cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se integra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. Descubre cómo. 👇🏼

Claude frente a ChatGPT en pruebas de código del mundo real

Una cosa es que una IA resuelva un problema teórico.

Otra cosa muy distinta es que resuelva de forma autónoma un conflicto de dependencias en una arquitectura de microservicios de 50 archivos a las 2 de la madrugada. En la actualidad, la brecha entre los «benchmarks» y la «construcción» la cubren los Agentic Loops: la capacidad de la IA para ejecutar código, detectar el error y corregirse a sí misma.

Cuando pasas de las pruebas de rendimiento a la creación real, las ventajas prácticas de cada modelo se hacen mucho más evidentes.

Puntos fuertes de Claude en materia de código

a través de Claude

Te encuentras ante un código enorme y desconocido, y no tienes ni idea de por dónde empezar. Pasar horas rastreando manualmente las dependencias y los flujos lógicos es una enorme pérdida de tiempo que acaba con el impulso. La filosofía de diseño de Claude aborda esto directamente.

Claude está diseñado para ofrecer profundidad. Su función más destacada es una enorme ventana de contexto de más de un millón de tokens, lo que le permite analizar repositorios completos de una sola vez. En lugar de alimentarlo con archivos uno por uno, puedes proporcionarle el proyecto completo. Entenderá cómo se relaciona todo.

Profundo conocimiento del repositorio: Con su ventana de contexto de 1 millón de tokens , Claude 4.6 Opus correlaciona toda tu arquitectura. Puedes montar todo tu directorio /src en Claude Code (su CLI dedicada), y comprenderá cómo un cambio en el esquema de tu base de datos repercute en los tipos de tu interfaz.

Depuración de lógica compleja: Cuando tienes un error que afecta a varios archivos, Claude puede rastrear el error por todo el sistema de forma metódica, lo que lo convierte en una potente herramienta de Cuando tienes un error que afecta a varios archivos, Claude puede rastrear el error por todo el sistema de forma metódica, lo que lo convierte en una potente herramienta de depuración

Explicaciones didácticas: Claude no solo te da la solución, sino que te explica por qué el código no funcionaba. Esto te ayuda a aprender y a evitar cometer el mismo error dos veces.

Razonamiento en varios pasos: gracias a su modo Extended Thinking , Claude puede dedicar hasta 60 segundos a «razonar» sobre una incidencia compleja antes de escribir una sola línea, lo que a menudo le permite detectar casos extremos que los modelos más rápidos pasan por alto.

Análisis de código heredado: Introduce un proyecto antiguo sin documentar o Introduce un proyecto antiguo sin documentar o código heredado , y Claude te ayudará a entenderlo, ahorrándote días de ingeniería inversa.

Visualización front-end: Con su función Artifacts, puedes ver cómo se renderiza tu código HTML, CSS y JavaScript en una ventana de vista previa en tiempo real, lo que supone un gran avance para Con su función Artifacts, puedes ver cómo se renderiza tu código HTML, CSS y JavaScript en una ventana de vista previa en tiempo real, lo que supone un gran avance para el desarrollo front-end

🎥 Descubre aquí algunas indicaciones muy eficaces para Claude. 👇🏼

Puntos fuertes de ChatGPT en materia de código

¿Estás trabajando en un prototipo para una demostración mañana? ¿Pero te has atascado escribiendo código repetitivo y estándar? ChatGPT está optimizado para eliminar precisamente esta fricción.

ChatGPT da prioridad a la velocidad y la eficiencia. Destaca por proporcionarte un fragmento de código funcional lo más rápido posible, a menudo con añadidos útiles que ni siquiera habías solicitado.

Para comprender mejor cómo ChatGPT ofrece estas capacidades, ve esta explicación técnica de la arquitectura y los mecanismos subyacentes que impulsan su asistencia en la programación del código.

Ejecución autónoma (modo Operador): La función más destacada de GPT-5.3 es OpenAI Operator . A diferencia de un chat estándar, Operator tiene acceso directo al terminal. Puede instalar paquetes npm, configurar contenedores Docker y ejecutar tu conjunto de pruebas hasta que superen los controles.

Prototipado rápido: Describe un concepto y ChatGPT generará un esbozo funcional en cuestión de minutos. Es perfecto para probar ideas rápidamente o Describe un concepto y ChatGPT generará un esbozo funcional en cuestión de minutos. Es perfecto para probar ideas rápidamente o crear una prueba de concepto

Sugerencias con vistas a la seguridad: ChatGPT suele actuar como un programador «agente», añadiendo de forma proactiva elementos como la validación de entradas y la gestión de errores para que tu código sea más robusto.

Edición en Canvas: En lugar de limitarte a chatear, puedes utilizar la función Canvas para resaltar secciones específicas del código y solicitar revisiones concretas con objetivos claros, lo que hace que el proceso se parezca más a la programación en pareja.

Integración de búsquedas web: Si la IA necesita consultar la documentación más reciente de una biblioteca o encontrar un ejemplo de sintaxis, puede hacerlo sin que tengas que abrir otra pestaña

Flujo de trabajo todo en uno: Con la generación de imágenes y la navegación web integradas en la misma interfaz, ChatGPT es una potente herramienta para el trabajo full-stack que requiere algo más que escribir código

El veredicto sobre el rendimiento en el mundo real

Ninguna de las dos es mejor. Son herramientas diferentes para tareas diferentes.

Utiliza Claude cuando necesites reflexionar en profundidad y comprender el «porqué» que hay detrás de tu código. Utiliza ChatGPT cuando necesites actuar con rapidez y terminar el trabajo. Los desarrolladores más productivos no eligen solo una; saben cuándo utilizar cada una.

Por qué es importante la ventana de contexto para la programación con IA

¿Alguna vez has tenido una conversación con una IA en la que parece que se olvida de lo que estabas hablando hace solo unos mensajes? Esto te obliga a repetir constantemente lo mismo y a volver a pegar el código, lo que rompe tu flujo y provoca una gran frustración. Este problema se debe a la ventana de contexto de la IA.

Una ventana de contexto es la cantidad de información —código, documentos y conversaciones anteriores— que una IA puede «ver» en un momento dado. Es, en esencia, la memoria a corto plazo del modelo. Una ventana más amplia significa que la IA dispone de más contexto del que extraer información, lo que da lugar a respuestas más relevantes y coherentes.

Esto es especialmente importante para el código. 🛠️

Depuración de múltiples archivos: una amplia ventana de contexto permite a la IA rastrear un error a lo largo de todo tu proyecto. No tienes que pegar manualmente cada archivo; la IA ve cómo interactúan entre sí.

Coherencia en las refactorizaciones: al refactorizar una aplicación de gran tamaño, una IA con una vista completa del código fuente puede mantener la coherencia en las convenciones de nomenclatura y los patrones de diseño

Comprensión de las dependencias: La IA es capaz de comprender cómo el cambio en un módulo puede afectar a otro, lo que evita que sugiera una «solución» que provoque un fallo en otra parte.

Conocimiento de la documentación: Puedes proporcionar el archivo README y la documentación de la API de tu proyecto junto con el código, y la IA utilizará esa información para generar sugerencias más precisas y relevantes.

La enorme ventana de más de 500 000 tokens de Claude es un factor diferenciador clave, ya que le permite analizar repositorios completos. La ventana de 128 000 tokens de ChatGPT sigue siendo considerable y funciona perfectamente para la mayoría de las ediciones de un solo archivo o proyectos más pequeños.

La enorme ventana de contexto de 1 millón de tokens de Claude 4.6 es un elemento revolucionario para los ingenieros, ya que permite integrar arquitecturas completas de múltiples repositorios en una sola sesión sin perder coherencia. Aunque ChatGPT (GPT-5.3) ha ampliado su ventana de pensamiento a 256 000 tokens , su verdadera fortaleza reside en su nueva «memoria residente» y en Project Sources, que le permiten indexar hasta 20 archivos a la vez para realizar ediciones consistentes y a alta velocidad en proyectos modulares más pequeños.

📮ClickUp Insight: El 30 % de las personas afirma que su mayor frustración con los agentes de IA es que parecen seguros de sí mismos, pero se equivocan. Esto suele ocurrir porque la mayoría de los agentes trabajan de forma aislada. Responden a una sola indicación sin saber cómo te gusta hacer las cosas, cómo trabajas o cuáles son tus procesos preferidos. Los Super Agents funcionan de manera diferente. Operan con un contexto 100 % extraído directamente de tus tareas, documentos, chats, reuniones y actualizaciones en tiempo real. Además, conservan la memoria reciente, basada en tus preferencias e incluso la memoria episódica a lo largo del tiempo. Y eso es lo que convierte a un agente de alguien que se limita a adivinar con seguridad en un compañero de trabajo proactivo capaz de seguir el ritmo a medida que el trabajo evoluciona.

📮ClickUp Insight: El 30 % de las personas afirma que su mayor frustración con los agentes de IA es que parecen seguros de sí mismos, pero se equivocan. Esto suele ocurrir porque la mayoría de los agentes trabajan de forma aislada. Responden a una sola indicación sin saber cómo te gusta hacer las cosas, cómo trabajas o cuáles son tus procesos preferidos. Los Super Agents funcionan de manera diferente. Operan con un contexto 100 % extraído directamente de tus tareas, documentos, chats, reuniones y actualizaciones en tiempo real. Además, conservan la memoria reciente, basada en tus preferencias e incluso la memoria episódica a lo largo del tiempo. Y eso es lo que convierte a un agente de alguien que se limita a adivinar con seguridad en un compañero de trabajo proactivo capaz de seguir el ritmo a medida que el trabajo evoluciona.

Funciones clave para desarrolladores

Más allá de la inteligencia básica de los modelos de IA, ambas plataformas ofrecen funciones únicas diseñadas para mejorar la experiencia del desarrollador. Estas herramientas cambian la forma en que interactúas con la IA, convirtiendo el chateo en un entorno de programación más dinámico y colaborativo.

Los artefactos y proyectos de Claude

Claude 4.6 ha redoblado su apuesta por ser el «banco de trabajo del arquitecto». Su función Artifacts ha evolucionado significativamente; ya no es solo una ventana de vista previa para desarrolladores front-end. De hecho, Artifacts ahora puede ejecutar entornos de pruebas full-stack, incluyendo backends de Node.js y simulaciones de bases de datos. Esto significa que puedes crear, probar y realizar iteraciones en una aplicación CRUD full-stack íntegramente en el chat, sin tener que cambiar constantemente de contexto.

Además, el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) de Claude ha sustituido a las simples subidas de archivos. El MCP es un estándar abierto que permite a Claude «conectarse» de forma segura con tu IDE local, tus repositorios de GitHub e incluso Slack. En lugar de que tengas que pegar manualmente el contexto, Claude puede navegar por tu código para encontrar la documentación o la lógica específica que necesita para resolver un problema.

Canva e intérprete de código de ChatGPT

Mientras que Claude se centra en la arquitectura, ChatGPT (GPT-5.3) está diseñado como el «ejecutor autónomo». Su función Canvas ha pasado de ser un editor de texto básico a convertirse en un entorno de trabajo multifichero.

Ahora puedes resaltar una función en un archivo y Canvas identificará automáticamente y te sugerirá los cambios necesarios en tus archivos de encabezado o de configuración relacionados. No parece tanto una indicación como un compañero de programación que puede ver todo tu «escritorio».

Esto es posible gracias a la próxima generación de Code Interpreter, ahora integrada en OpenAI Operator. Añade una gran capa de interactividad al permitir que la IA ejecute código Python, comandos de terminal y gestione tu sistema de archivos local en un entorno seguro y aislado. Esto ya no es solo para la ciencia de datos; funciona como un agente autónomo que puede probar funciones, instalar sus propias bibliotecas (a través de pip o npm) y verificar la lógica sobre la marcha.

Te ofrece resultados inmediatos sin que tengas que cambiar a un terminal independiente para comprobar si el código realmente se ejecuta.

Cuándo usar Claude o ChatGPT para escribir código

Saber que tienes dos herramientas potentes es genial, pero decidir cuál usar para una tarea específica puede resultar abrumador. Usar la herramienta equivocada para el trabajo provoca frustración y pérdida de tiempo. Aquí tienes una guía sencilla para ayudarte a elegir.

Disponer de dos herramientas eficaces es útil, pero decidir cuál utilizar para una tarea concreta puede resultar abrumador. Utilizar la herramienta equivocada para el trabajo provoca frustración y una pérdida de tiempo. Aquí tienes una guía sencilla para ayudarte a elegir.

Elige Claude cuando: estés abordando un problema complejo que requiera un profundo conocimiento. Esto incluye depurar lógica que abarque varios archivos, analizar un código fuente extenso y desconocido, tomar decisiones arquitectónicas de alto nivel o cuando desees explicaciones detalladas que te ayuden a aprender.

Elige ChatGPT cuando: La velocidad sea tu máxima prioridad. Es ideal para generar fragmentos de código rápidamente, La velocidad sea tu máxima prioridad. Es ideal para generar fragmentos de código rápidamente, crear prototipos rápidos , consultar documentación con su función de búsqueda web o cuando tu trabajo implique algo más que código (como crear diagramas o maquetas).

Considera utilizar ambas cuando: El flujo de trabajo de tu equipo sea variado. Deja que la tarea dicte la herramienta. Este enfoque estratégico te permite aprovechar las fortalezas únicas de cada modelo, lo que hace que tu equipo sea más eficiente en general.

También cabe destacar que algunos desarrolladores consideran que los límites de uso de Claude Pro son más restrictivos que los de ChatGPT Plus. Si tienes planificado dedicar todo el día a programar, este es un aspecto que debes tener en cuenta.

Cómo ClickUp Brain mejora la programación asistida por IA

Tu brillante fragmento de código de Claude se pierde en una pestaña del navegador. Los requisitos del proyecto están en una herramienta de gestión de proyectos independiente. La conversación del equipo sobre la función está enterrada en una aplicación de chat. Esto te obliga a cambiar constantemente de contexto.

Esta dispersión del contexto se produce cuando la información está repartida entre múltiples herramientas y plataformas, lo que te obliga a buscar archivos constantemente, cambiar de app y perder horas buscando el contexto que necesitas para hacer tu trabajo.

Un entorno de trabajo convergente como ClickUp lo reúne todo. Está diseñado para conectar a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización. Mientras que Claude y ChatGPT generan código, ClickUp Brain gestiona el trabajo en torno al código.

CodeGen Agent: Genera código a partir del contexto real de un proyecto

Automatiza el traspaso de las sugerencias de IA a solicitudes de validación reales en el flujo de trabajo de tu equipo con ClickUp Codegen

En lugar de generar código de forma aislada, el CodeGen Agent de ClickUp funciona directamente dentro de tu flujo de trabajo de desarrollo como un « superagente» autónomo.

Un desarrollador puede abrir una tarea, y CodeGen Agent analizará la descripción de la tarea, los requisitos técnicos y los Documentos de ClickUp enlazados para generar el código de implementación. Al contar con una capa de ejecución, puede redactar archivos completos que se ajusten a la arquitectura existente de tu proyecto.

Un flujo de trabajo típico es el siguiente:

Sincronización de requisitos: Un gestor de producto crea una tarea de función con criterios de aceptación

Recopilación de contexto: El desarrollador revisa la tarea y la documentación de apoyo en ClickUp Docs

Borrador autónomo: CodeGen Agent genera un borrador de implementación listo para producción basado en los detalles de las funciones y los patrones del repositorio.

PR sin interrupciones: El desarrollador perfecciona el código y utiliza el agente para abrir una solicitud de validación directamente desde la interfaz de ClickUp

Todo permanece vinculado a la tarea original, lo que garantiza que el código nunca se desvincule de la lógica de negocio a la que da soporte.

ClickUp Brain: IA que funciona en múltiples modelos

Utiliza varios modelos de lenguaje grande (LLM) desde una única interfaz con ClickUp Brain

ClickUp Brain actúa como la «capa neuronal» en todo tu entorno de trabajo. Es independiente del modelo, lo que significa que puede aprovechar lo mejor de Claude para el razonamiento arquitectónico o de GPT para la creación rápida de estructuras, dependiendo de la complejidad de tus indicaciones.

Dentro del flujo de trabajo de desarrollo, Brain te ayuda a:

Genera documentación técnica: Redacta al instante documentos de API o archivos README a partir de los requisitos de las funciones existentes

Reestructurar a través del debate: Convierte hilos de comentarios largos y complejos o debates sincronizados con Slack en subtareas estructuradas

Resumir los sprints: Utiliza StandUp por IA para compilar automáticamente informes de progreso basados en las tareas completadas y la actividad de Git.

Borradores de planes de implementación: Crea planes de desarrollo paso a paso antes de escribir una sola línea de código

Integración con GitHub y MCP: conecta el código con el contexto

La integración de ClickUp con GitHub ha evolucionado hasta convertirse en una vía de doble sentido. Más allá de simplemente ver las confirmaciones, el servidor MCP (Model Context Protocol) de ClickUp ahora permite que los asistentes de IA externos (como Claude Desktop o Cursor) « lean» tus tareas de ClickUp mientras escribes el código.

Sincronización bidireccional: un desarrollador crea una rama enlazada a un ID de tarea de ClickUp, y el estado de la solicitud de incorporación de cambios (PR) actualiza la tarea en tiempo real.

Contexto del IDE: Al utilizar el MCP de ClickUp, la IA de tu IDE puede ver los criterios de aceptación de la tarea en la que estás trabajando, lo que garantiza que tu código cumpla con la definición de «terminado» sin que tengas que cambiar de pestaña.

Seguimiento automático del estado: Las confirmaciones y las fusiones son desencadenantes de cambios de estado (por ejemplo, pasar una tarea de «En curso» a «Revisión»).

Un entorno de trabajo convergente: todo lo que necesitas, conectado por IA

Sustituye más de 20 herramientas por un potente entorno de trabajo dentro de ClickUp

La mayor mejora en la productividad se consigue trabajando dentro de un único entorno de trabajo de IA convergente.

ClickUp combina tareas, documentación, debates y seguimiento de proyectos en un solo lugar, lo que permite a Enterprise Search encontrar respuestas en todo tu entorno tecnológico, incluidas aplicaciones conectadas como Slack, Figma y Bitbucket.

Los desarrolladores pueden consultar al instante:

El requisito original del producto o «el porqué» detrás de una función heredada

Una decisión técnica tomada en un hilo de comentarios hace seis meses

Documentación en tiempo real relacionada con una tarea que están implementando actualmente

Sigue utilizando tu asistente de programación con IA favorito: ClickUp no está aquí para sustituirlo. Está aquí para eliminar el caos que lo rodea. Obtienes una única fuente de información veraz para todo tu ciclo de vida de desarrollo.

Claude frente a ChatGPT para la programación del código: el veredicto

Aquí no hay un único ganador. Claude es tu experto para retos de código profundo y complejo en los que la comprensión y el contexto son claves. ChatGPT es tu velocista, diseñado para ofrecer rapidez y versatilidad en las tareas de desarrollo cotidianas.

Los equipos más inteligentes no eligen una u otra; aprenden a utilizar los asistentes de IA de forma estratégica.

El verdadero obstáculo para la productividad no es qué modelo de IA utilices. Es el flujo de trabajo fragmentado que lo rodea. La generación de código es solo la mitad del camino. Ese código debe estar conectado a requisitos claros, documentación organizada y un equipo coordinado.

Reúne todo tu proceso de programación asistido por IA en un único hub colaborativo. Empieza hoy mismo de forma gratuita con ClickUp.

Preguntas frecuentes sobre Claude y ChatGPT para la programación de código

La ventana de contexto más amplia de Claude Pro supone una gran ventaja para los desarrolladores que trabajan con bases de código grandes y complejas, pero algunos usuarios consideran que sus límites de uso pueden resultar más restrictivos durante sesiones de programación prolongadas que los de ChatGPT Plus.

Por supuesto. Muchos desarrolladores utilizan Claude para el análisis arquitectónico en profundidad y la depuración, mientras que recurren a ChatGPT para la creación rápida de prototipos y la generación de código repetitivo.

Con su ventana de contexto de 1 millón de tokens, Claude está mejor equipado para analizar repositorios de código completos y comprender las complejas interdependencias que hay en ellos.

Integra asistentes de IA creando un centro de trabajo centralizado. Utiliza un entorno de trabajo convergente como ClickUp para conectar el código generado por IA en Docs con las tareas y los planes de proyecto pertinentes, eliminando la dispersión de contexto.