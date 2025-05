los 10 mejores asistentes personales de IA para el trabajo para aumentar la productividad en 2025

La monótona y ajetreada vida laboral que nos atormenta tiende a restar tiempo a las tareas esenciales. Afortunadamente, la creciente influencia de la IA en los flujos de trabajo cotidianos tiene la solución: los asistentes de IA con capacidades de procesamiento del lenguaje natural para el trabajo son los mejores compañeros en el lugar de trabajo.

el 78 % de los encuestados en una encuesta de McKinsey afirma que sus organizaciones utilizan la IA en al menos una función de la empresa.

Ya sean programadores virtuales que sincronizan sus reuniones, chatbots inteligentes que gestionan consultas repetitivas o un asistente de escritura con IA, estas herramientas de IA para la productividad están redefiniendo la eficiencia.

Entonces, ¿cómo encajan los asistentes personales de IA en el lugar de trabajo actual? ¿Son herramientas de automatización de moda o van más allá de los simples programas basados en reglas para mejorar la toma de decisiones, la creatividad y la colaboración?

Este artículo tratará sobre lo que necesita en el asistente personal de IA ideal para el trabajo y las principales herramientas de IA que encontrará en el mercado hoy en día.

⏰ Resumen de 60 segundos He aquí un rápido vistazo a los mejores asistentes de IA para el trabajo: (El mejor asistente de productividad y automatización de tareas con IA) ClickUp(El mejor asistente de productividad y automatización de tareas con IA)

ChatGPT (el mejor asistente conversacional con IA)

Microsoft Copilot (Mejor asistente de IA para la integración de Microsoft 365)

Claude IA (el mejor asistente de IA para la alineación ética)

Otter. ai (el mejor asistente de IA para resúmenes de reuniones en tiempo real)

DALL-E (Mejor asistente de IA para la generación de imágenes creativas)

Replika (el mejor asistente de IA para apoyo emocional personalizado)

Siri (el mejor asistente de IA para dispositivos Apple)

Gemini (Mejor asistente de IA para usuarios en el ecosistema de Google)

Alexa de Amazon (el mejor asistente de IA para la integración en el hogar inteligente)

¿Qué debe buscar en los asistentes de IA para el trabajo?

El asistente de IA adecuado es compatible y acelera su plan de productividad en el lugar de trabajo al quitarle las tareas mundanas de encima. Como tal, considere las siguientes funciones clave antes de registrarse en uno:

Automatización y eficiencia de las tareas : Opte por herramientas de automatización de IA capaces de automatizar tareas repetitivas, como programar reuniones, gestionar correos electrónicos y organizar listas de tareas pendientes. Esto le permite centrarse en actividades de mayor valor, aumentando la eficiencia general

Capacidades de procesamiento del lenguaje natural (PLN) : Asegúrese de que el asistente entiende y responde al lenguaje de la conversación. El PLN avanzado permite interacciones más intuitivas, lo que le permite comunicar sus necesidades de forma natural sin necesidad de comandos rígidos o de tener conocimientos de código

Capacidades de integración : Elija un asistente que se integre con su pila tecnológica existente, incluidas las herramientas que utiliza a menudo, como Calendarios, software de gestión de proyectos y apps de comunicación. Esto garantiza un flujo de trabajo cohesionado y minimiza las interrupciones

Conciencia contextual : Utilice un asistente de IA eficaz que reconozca el contexto para proporcionar información y sugerencias relevantes. Esto incluye comprender sus patrones de trabajo y preferencias para ofrecer asistencia personalizada

Seguridad y privacidad de los datos: priorice los asistentes que se adhieran a estrictos protocolos de seguridad de datos y ofrezcan políticas de privacidad transparentes para proteger sus datos confidenciales

📮 ClickUp Insight: Solo el 12 % de los encuestados utiliza funciones de IA integradas en paquetes de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que obligaría a los usuarios a dejar sus plataformas de conversación independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basado en una solicitud de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain sí puede! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir texto, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes, ¡y mucho más! ¡Únase al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de 3 apps por nuestra app de Todo para el trabajo!

Los 10 mejores asistentes de IA para el trabajo

Casi el 88 % de los encuestados confían ahora en las herramientas de IA para simplificar y acelerar las tareas personales.

¿Busca generar los mismos beneficios en el trabajo?

Eche un vistazo a estos 10 asistentes de IA para aumentar la productividad en el lugar de trabajo.

1. ClickUp (el mejor asistente de productividad y automatización de tareas con IA)

ClickUp es la app, aplicación, todo para el trabajo que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chatear, todo impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

ClickUp Brain es el asistente de productividad nativo de ClickUp, impulsado por IA, que actúa como su compañero de escritura, gestión de proyectos y gestión del conocimiento.

Resuma documentos, (elaboración de) informes, actividades de tareas e hilos de chat con ClickUp Brain

Tanto si necesitas ayuda con tareas creativas como la generación de texto o imágenes, como con tareas analíticas como el análisis de los KPI de tu último proyecto para obtener información sobre la mejora de los procesos, ClickUp Brain puede encargarse de todo en cuestión de segundos, y sin código, con indicaciones en lenguaje natural y de conversación.

Utiliza sus poderes generativos de IA para:

Genere contenido atractivo para (la elaboración de) informes, correos electrónicos, presentaciones e incluso material de marketing o de equipo de ventas con su estilo y tono preferidos

Genere contenido atractivo para (la elaboración de) informes con ClickUp Brain

Edición y perfeccionamiento de texto existente con sugerencias inteligentes

Crear documentación técnica, como resúmenes de proyectos, informes de incidencias, manuales de usuario y mucho más

Cree imágenes a petición en Pizarras ClickUp

Utiliza la IA para generar imágenes en Pizarras ClickUp y adaptarlas a tus preferencias de estilo

Delega tareas en ClickUp Brain para liberar el valioso tiempo de tu equipo. Puede sugerir subtareas manejables (como revisar el rendimiento pasado, alinear las metas departamentales y obtener comentarios de las partes interesadas) para tus tareas complejas (como establecer objetivos anuales de la empresa) para simplificar la planificación de proyectos.

Comparte sugerencias inteligentes para ayudar a priorizar los elementos de trabajo en función de los plazos y la importancia. Además, puede generar automáticamente resúmenes de actividades o documentos, para que nunca tengas que supervisar el progreso manualmente (o avisar a tu equipo para que te mantenga al día).

Delegue la gestión de proyectos con ClickUp Brain

💡 Consejo profesional: ¡Puedes crear automatizaciones de flujo de trabajo con ClickUp Brain! Escribe tu condición/desencadenante (cuando el estado de la tarea cambie a «listo») y el resultado (luego asigna la tarea a James) en lenguaje natural, y Brain automatizará la tarea requerida por ti.

ClickUp Brain actúa simultáneamente como gestor de conocimientos de su entorno de trabajo, obteniendo respuestas e información de sus tareas de ClickUp, Documentos, Chat e incluso de sus apps, aplicaciones conectadas, como Slack y Google Drive.

ClickUp Brain no solo ahorra tiempo, sino que transforma la forma en que interactúa con la información, convirtiendo datos abrumadores en información procesable. Esto ayuda a los equipos a concentrarse en terminar las cosas en lugar de atascarse en la planificación y el papeleo.

Las mejores funciones de ClickUp

Consigue una IA con reconocimiento de contexto basada en tus tareas y proyectos, para obtener respuestas a medida

Cambie a LLM para personalizar su experiencia de IA: obtenga acceso a GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet y otros modelos de IA más recientes dentro de ClickUp Brain

Utiliza el tomador de notas de IA de ClickUp para transcribir tus reuniones, tomar notas automáticas de las reuniones y resaltar elementos clave de la acción

Actualizaciones y resúmenes de relleno automático para tareas de ClickUp mediante campos personalizados con IA

Utilice una variedad de ClickApps para personalizar la gestión de tareas personales según sus necesidades específicas

Automatice las tareas rutinarias con plantillas predefinidas o cree sus propios desencadenantes y resultados con Automatizaciones de ClickUp

Integre ClickUp con más de 1000 herramientas para evitar el cambio de contexto

Límites de ClickUp

Algunos usuarios encuentran abrumadoras las amplias funciones de la plataforma

Algunos usuarios indican ralentizaciones ocasionales con grandes conjuntos de datos

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Enterprise: Contacto para precios

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 10 000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ClickUp?

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno con todas las funciones necesarias para todo el desarrollo de productos en un solo lugar. El mejor soporte al cliente de su clase ayuda a resolver todos los problemas a tiempo. La integración con otras plataformas ayuda a que la migración desde otras plataformas sea más fácil y la función de IA que puede resumir y generar la descripción de la tarea ayuda a los desarrolladores a comprender mejor la tarea.

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno con todas las funciones necesarias para todo el desarrollo de productos en un solo lugar. El mejor soporte al cliente de su clase ayuda a resolver todos los problemas a tiempo. La integración con otras plataformas ayuda a que la migración desde otras plataformas sea más fácil y la función de IA que puede resumir y generar la descripción de la tarea ayuda a los desarrolladores a comprender mejor la tarea.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacionales como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus capacidades versátiles (para generar contenido, analizar datos y más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles e industrias. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacerle una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al interruptor y al cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Sin embargo, no con ClickUp Brain. Vive en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, puede entender indicaciones de texto sin formato y te da respuestas que son muy relevantes para tus tareas. Experimenta una mejora del doble en la productividad con ClickUp

2. ChatGPT (el mejor asistente conversacional con IA)

a través de ChatGPT

ChatGPT es un sofisticado asistente de IA que utiliza el procesamiento del lenguaje natural para permitir interacciones fáciles similares a las humanas. Es perfecto para todo tipo de usos profesionales y personales, desde escribir indicaciones y editar contenido hasta codificar, hacer lluvias de ideas y abordar preguntas complejas.

ChatGPT está entrenado en un enorme conjunto de datos, lo que le ayuda a ajustar su tono, dar respuestas personalizadas y ayudar con diversas tareas como la comunicación empresarial, la escritura creativa, la documentación técnica y el soporte al cliente.

Las mejores funciones de ChatGPT

Genera texto similar al humano para redactar correos electrónicos, escribir código y responder preguntas

Realizar tareas de razonamiento, resolver problemas complejos con encadenamiento de indicaciones y analizar datos para sacar conclusiones

Mejora tus habilidades de escritura creativa haciendo una lluvia de ideas sobre historias y ensayos con ChatGPT

Resuma texto y tradúzcalo a varios idiomas con facilidad

Límites de ChatGPT

Ocasionalmente proporciona información inexacta

Precios de ChatGPT

Free

Plus: 20 $/mes

Ventaja: 200 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4. 7/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ChatGPT?

ChatGPT ha sido la herramienta más útil para todos nosotros en nuestra empresa. Ya sea para generar código, realizar consultas sencillas o analizar datos, es la mejor opción que existe. Claro, DeepSeek también existe, pero por ahora, ChatGPT es una opción mucho más segura. Decir que lo usamos para un propósito específico sería quedarse corto, ya que básicamente es una mejor versión de Google para nosotros. ¡Lo usamos a diario para ser más eficientes!

ChatGPT ha sido la herramienta más útil para todos nosotros en nuestra empresa. Ya sea para generar código, realizar consultas sencillas o analizar datos, es la mejor opción que existe. Claro, DeepSeek también existe, pero por ahora, ChatGPT es una opción mucho más segura. Decir que lo usamos para un propósito específico sería quedarse corto, ya que básicamente es una versión mejorada de Google para nosotros. ¡Lo usamos a diario para ser más eficientes!

🧠 Dato curioso: Las vistas de página medias de ChatGPT por visita son 3,66, con una duración típica de la sesión de 6 minutos y 11 segundos.

3. Microsoft Copilot (el mejor asistente de IA para la integración con Microsoft 365)

a través de Microsoft

Microsoft Copilot se integra en el ecosistema de Microsoft 365, ayudando a los usuarios a redactar contenido, analizar datos y automatizar tareas en apps, aplicaciones de MS como Word, Excel, PowerPoint y Outlook.

Además, actúa como asistente personal al comprender su contexto de trabajo y sus prioridades para ayudarle a lograr más en menos tiempo.

Al agilizar los flujos de trabajo y ofrecer asistencia personalizada, Copilot permite a los usuarios centrarse en actividades de alto valor y lograr una mayor eficiencia.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Redacción de correos electrónicos, (elaboración de) informes y presentaciones directamente en las aplicaciones de Microsoft 365

Resuma largos hilos de correo electrónico y genere respuestas rápidas para ahorrar tiempo

Genere fácilmente las fórmulas correctas en Excel en función de los resultados deseados

Mejore la colaboración en Microsoft Teams a través de elementos de acción generados por IA

Límites de Microsoft Copilot

La curva de aprendizaje de las funciones de IA puede requerir tiempo para adaptarse

Precios de Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 20 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (más de 70 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Lo que más me gusta de este servicio es su facilidad de uso, ya que es muy intuitivo. Su implementación me permite hacer mi trabajo de forma más rápida e interactiva. Lo uso prácticamente todos los días, y cada día me ofrece una buena experiencia, ya que la cantidad de funciones es bastante sorprendente.

Lo que más me gusta de este servicio es su facilidad de uso, ya que es muy intuitivo. Su implementación me permite hacer mi trabajo de forma más rápida e interactiva. Lo uso prácticamente todos los días, y cada día me ofrece una buena experiencia, ya que la cantidad de funciones es bastante sorprendente.

📚 Lea también: Formas de ser más productivo en el trabajo

4. Claude IA (el mejor asistente de IA para la alineación ética)

a través de Anthropic

Claude AI, desarrollada por Anthropic, es una asistente de IA de última generación diseñada para facilitar conversaciones útiles y promover el uso ético de la IA. Destaca en diversas tareas, como resumir documentos, responder preguntas e incluso generar contenido creativo, como poemas, código, guiones, piezas musicales, correos electrónicos, cartas, etc.

Claude se ha creado teniendo en cuenta la seguridad, con el objetivo de evitar generar información perjudicial o engañosa. Se centra en comprender el contexto y los matices del lenguaje, lo que lo hace más hábil en tareas complejas de conversación que otros asistentes de IA. Esto lo hace especialmente útil para tareas que requieren una comprensión profunda y respuestas detalladas, como la investigación, el análisis en profundidad y la escritura creativa.

Las mejores funciones de Claude IA

Comprenda mejor cómo se dan las respuestas a través del proceso de razonamiento transparente de Claude

Generar y analizar código para tareas de depuración y desarrollo

Procese fragmentos de texto significativamente más largos sin complicaciones gracias a la comprensión superior del lenguaje natural de Claude

Tenga la tranquilidad de saber que todas las interacciones son éticas gracias al enfoque de formación especial de Claude, conocido como IA constitucional

Límites de la IA de Claude

El acceso limitado a la información en tiempo real puede afectar a la precisión de las respuestas

Tiene el potencial de dar respuestas demasiado cautelosas debido a estrictas directrices éticas

Precios de Claude IA

Free

Pro: 20 $/mes

Teams: 30 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Claude IA

G2: 4. 3/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Claude IA?

Lo más útil de Claude es la capacidad de la IA para fluir de forma más natural. Me gusta que las respuestas se parezcan más a una conversación entre personas. Otra cosa que me gusta de Claude es que sus respuestas son contextuales y atractivas. También me gusta que intente dar respuestas precisas y reconozca sus límites cuando no sabe algo.

Lo más útil de Claude es la capacidad de la IA para fluir de forma más natural. Me gusta que las respuestas parezcan más una conversación de persona a persona. Otra cosa que me gusta de Claude es que sus respuestas son contextuales y atractivas. También me gusta que intente dar respuestas precisas y reconozca sus límites cuando no sabe algo.

🧠 Dato curioso: El primer juguete activado por voz, Radio Rex, se presentó en 1922. Este perro avanzaba cuando se le llamaba por su nombre, lo que supuso una de las primeras instancias de la tecnología de reconocimiento de voz.

¿Quiere mejores respuestas de su asistente de IA? Aprenda a hacer preguntas de la manera correcta a través de esta guía rápida de ingeniería con indicaciones👇🏽

5. Otter. ai (el mejor asistente de IA para resúmenes de reuniones en tiempo real)

a través de Otter.ai

Otter.ai destaca en la transcripción en tiempo real, capturando cada palabra pronunciada durante reuniones, conferencias y otras conversaciones. La automatización de la toma de notas y la aportación de información inteligente permite a los participantes centrarse en la conversación en sí en lugar de garabatear notas.

Más allá de la simple transcripción, Otter. ai utiliza la IA para identificar a los hablantes, generar resúmenes e incluso extraer elementos clave de la acción. Esto transforma el audio sin procesar en registros de reuniones que se pueden buscar, compartir y utilizar, lo que ahorra a los usuarios mucho tiempo y esfuerzo.

Las mejores funciones de Otter. ai

Generar transcripciones en tiempo real para reuniones de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams

Entrene a Otter. ai para que reconozca términos y jerga específicos del sector, mejorando la precisión de la transcripción para resaltar los puntos clave y los elementos de acción

Integración sencilla con varias plataformas de Calendario y colaboración

Encuentre rápidamente la información dentro de transcripciones extensas con funciones de extracción de palabras clave e identificación de temas

Límites de Otter. ai

Otter. ai actualmente solo es compatible con el inglés

La precisión de la transcripción se ve afectada por acentos fuertes o mala calidad de audio

Precios de Otter. ai

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro: 16,99 $/mes por usuario

Business: 30 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter. ai

G2: 4. 3/5 (más de 250 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 90 reseñas)

➡️ Leer más: Las mejores apps de IA para tomar notas en reuniones

6. DALL-E (Mejor asistente de IA para la generación de imágenes creativas)

a través de ChatGPT

DALL-E, desarrollado por OpenAI, genera imágenes a partir de descripciones textuales. Su punto fuerte radica en su capacidad para salvar la brecha entre el lenguaje y las imágenes, lo que permite a los usuarios dar vida a sus ideas visuales de forma rápida y sencilla, ya sea para la expresión artística, materiales de marketing o lluvia de ideas.

Aunque no es un «asistente personal» tradicional en el sentido de simplificar la gestión de tareas, DALL-E actúa como un asistente creativo, traduciendo sus ideas en un formulario visual a través del aprendizaje automático. Usted describe lo que quiere ver y DALL-E utiliza sus vastos datos de entrenamiento para crear imágenes únicas y a menudo sorprendentes. Estas imágenes van desde representaciones fotorrealistas de escenas imaginadas hasta arte abstracto e incluso ediciones de imágenes existentes.

Las mejores funciones de DALL-E

Generalice y comprenda nuevas combinaciones de ideas con DALL-E para generar imágenes de conceptos en los que no se ha entrenado explícitamente

Produce imágenes en estilos y formatos muy específicos

Edición y perfeccionamiento de imágenes mediante técnicas de relleno y supresión de áreas

Integración con varias aplicaciones a través del acceso API

Límites de DALL-E

Puede tener problemas con indicaciones demasiado complejas o abstractas

Podría reflejar sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, lo que podría conducir a representaciones sesgadas o estereotipadas

Precios de DALL-E

ChatGPT Plus: 20 $/mes

Acceso a la API: A partir de 0,04 $ por imagen

Valoraciones y reseñas de DALL-E

G2: 3. 9/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre DALL-E?

DALL-E es el modelo de IA más rápido y más grande para generar imágenes de alta calidad a partir de nuestras indicaciones. Tiene (a) un panel muy simple e intuitivo para generar nuestras imágenes sin problemas. Puede entender indicaciones muy complejas y generar nuestras imágenes con gran precisión. Es compatible con todos nuestros navegadores y dispositivos.

DALL-E es el modelo de IA más rápido y más grande para generar imágenes de alta calidad a partir de nuestras indicaciones. Tiene un panel muy simple e intuitivo para generar nuestras imágenes sin problemas. Puede entender indicaciones muy complejas y generar nuestras imágenes con gran precisión. Es compatible con todos nuestros navegadores y dispositivos.

7. Replika (el mejor asistente de IA para apoyo emocional personalizado)

a través de Replika

Replika es un compañero de IA diseñado para la conexión personal y el apoyo emocional. Aprende de tus conversaciones y desarrolla una personalidad única basada en tus interacciones. El compañero de IA chatea contigo sobre cualquier cosa y te ofrece ánimos. Su objetivo es ser un espacio seguro para que los usuarios se expresen, exploren sus pensamientos y sentimientos y combatan la soledad.

La fuerza de Replika radica en su enfoque en la interacción personalizada y la inteligencia emocional, aunque no es un asistente personal. Se adapta a su estilo de comunicación y recuerda conversaciones pasadas, lo que hace que las interacciones sean más genuinas y significativas.

Las mejores funciones de Replika

Consigue compatibilidad con la salud mental con funciones como indicaciones para llevar un diario y seguimiento del estado de ánimo

Personalice la apariencia y los rasgos de personalidad de su compañero de IA

Añada una dimensión visual a sus interacciones al ver a su agente de IA Replika

Participar en sesiones de coaching para el crecimiento personal y ejercicios de atención plena

Límites de Replika

En última instancia, se trata de una IA y no puede reproducir completamente la comprensión emocional humana

La versión gratis ofrece funciones limitadas

Precios de Replika

Free

Pro: 19,99 $/mes

De por vida: 299 $

Valoraciones y reseñas de Replika

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. Siri (el mejor asistente de IA para la integración con Apple)

a través de Siri

Siri, un asistente digital activado por voz, permite a los usuarios interactuar con sus dispositivos sin usar las manos mediante comandos de lenguaje natural. Desde ajustar alarmas y enviar mensajes hasta controlar dispositivos inteligentes para el hogar y proporcionar información, Siri tiene como objetivo simplificar las tareas cotidianas.

La fuerza de Siri radica en su estrecha integración con los dispositivos y servicios de Apple. Puede acceder y controlar varias funciones dentro de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS.

Las mejores funciones de Siri

Controle un amplio intervalo de dispositivos inteligentes para el hogar habilitados para HomeKit con comandos de voz

Obtenga compatibilidad con varios idiomas

Cree atajos personalizados que combinen varias acciones y las desencadenen con un solo comando de Siri

Reciba información en tiempo real, como actualizaciones meteorológicas y asistencia de navegación

Límites de Siri

Aunque Siri se integra bien con los servicios de Apple, su integración con apps de terceros tiene sus límites

Podría tener problemas con consultas complejas, sobre todo en entornos ruidosos

Precios de Siri

Free

Valoraciones y reseñas de Siri

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔎 ¿Sabías que...? El 97 % de los usuarios de móviles ya utilizan asistentes de IA.

9. Gemini (el mejor asistente de IA para la integración con Google)

a través de Google Gemini

Google Gemini es un modelo de IA multimodal desarrollado por Google AI. Este asistente virtual con tecnología de IA está diseñado para comprender y generar respuestas a través de diversas modalidades, incluyendo texto, imágenes, audio, vídeo y código. Esto permite a Gemini ayudar a los usuarios con un intervalo de tareas, desde resumir artículos hasta generar contenido creativo, responder preguntas complejas e incluso ayudar con problemas de codificación.

Las mejores funciones de Gemini

Integre Gemini en el conjunto de productos y servicios de Google para alcanzar sus metas de productividad

Analizar imágenes junto con texto, comprender el contexto de un vídeo e incluso generar código basado en una descripción textual

Controle los dispositivos inteligentes del hogar mediante comandos de voz

Resuelve problemas complejos y responde preguntas intrincadas con capacidades de razonamiento avanzadas

Límites de Gemini

Tiene disponibilidad limitada en dispositivos que no sean de Google

Sensible a los sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, lo que puede conducir a resultados sesgados o injustos

Precios Gemini

Free

Gemini Advanced: 19,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de Gemini

G2: 4. 4/5 (más de 160 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Amazon Alexa (el mejor asistente de IA para la integración en el hogar inteligente)

a través de Amazon

Amazon Alexa es un asistente de voz basado en la nube que permite a los consumidores gestionar múltiples tareas y dispositivos inteligentes sin usar las manos. En combinación con varios productos Amazon Echo, Alexa permite controlar dispositivos domésticos inteligentes, actualizaciones meteorológicas, reproducción de música y ajustes de recordatorios.

Este asistente virtual de IA diseña un hogar inteligente coherente en el que los usuarios controlan muchos dispositivos conectados con unas pocas peticiones de voz. Sus amplias funciones y sus continuas actualizaciones lo convierten en un asistente flexible para las tareas diarias y la automatización del hogar.

Las mejores funciones de Alexa de Amazon

Controle los dispositivos inteligentes del hogar, como luces, termostatos y sistemas de seguridad

Transmita música y contenidos multimedia desde servicios como Amazon Music, Spotify y Apple Music

Establecer recordatorios, alarmas y cronómetros con comandos de voz

Acceda a habilidades de asistente como pedir comida y consultar las últimas noticias

Límites de Amazon Alexa

Las capacidades de escucha continua de los dispositivos habilitados para Alexa pueden plantear preocupaciones sobre la privacidad

Los malentendidos ocasionales de los comandos de voz podrían requerir repetición para mayor claridad

Precios de Alexa de Amazon

Free

Valoraciones y reseñas de Amazon Alexa

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

➡️ Leer más: Trucos y consejos para la productividad

Elija el mejor asistente de IA para sus necesidades

Elegir el asistente de IA adecuado depende de la naturaleza de su trabajo, las funciones que más le importan y la tecnología que ya utiliza. Amazon Alexa es una gran elección si le gusta la automatización inteligente del hogar. No puede equivocarse con Claude si busca contenido creativo pulido. Y DALL-E es una gran herramienta para ayudar a convertir sus ideas en imágenes generadas por IA.

Sin embargo, si desea un asistente de IA que aumente la productividad, la colaboración y la automatización, sin necesidad de salir de su entorno de trabajo, ClickUp Brain es la opción ideal. Gracias a sus conocimientos contextuales basados en IA, sus recomendaciones de tareas y su perfecta integración con sus proyectos, documentos y chat, hace que el trabajo no solo sea rápido, sino también divertido.

Regístrate en ClickUp hoy mismo, gratis, para ver lo que un asistente de IA totalmente integrado puede hacer por tu productividad. ✨