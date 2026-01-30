Meta AI vs. ChatGPT: ¿qué herramienta de IA es la mejor?

Hace apenas una década, los chatbots de IA capaces de realizar tareas complejas y mantener conversaciones similares a las humanas habrían parecido ciencia ficción.

En la actualidad, los modelos avanzados de IA como Meta AI y ChatGPT no solo son una realidad, sino que están transformando nuestra forma de trabajar y gestionar la vida cotidiana.

Desde la IA generativa que impulsa la creación de contenidos hasta las herramientas personalizadas que optimizan nuestra productividad, las herramientas de IA lo han cambiado todo en los espacios personal y profesional.

La rivalidad entre Meta AI y ChatGPT está en boca de todos hoy. Estas dos herramientas líderes de IA generativa tienen puntos fuertes únicos que hacen difícil elegir entre ellas.

En esta entrada del blog, analizaremos qué es lo que hace que cada una de ellas destaque, ayudándote a elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Y aquí tienes un extra: tenemos una opción alternativa que sin duda querrás explorar cuando llegues al final. ¡Así que quédate con nosotros hasta el final!

¿Qué es Meta IA?

a través de Meta IA

Meta AI, basada en el modelo de lenguaje a gran escala (LLM) Llama 3.1 de Meta, es un asistente de IA fácil de usar en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger. Está ahí cuando lo necesitas, listo para responder preguntas, dar recomendaciones, generar imágenes y gestionar tareas repetitivas sin tener que cambiar de aplicación.

Funciones de Meta IA

Además de ser un asistente de IA inteligente, Meta AI cuenta con varias funciones más que mejoran la experiencia del usuario, como 👇

1. Responder a preguntas

a través de Meta IA

Encuentra respuestas a una gran variedad de preguntas sobre cualquier tema con Meta IA. La herramienta utiliza el procesamiento del lenguaje natural para comprender la intención del usuario y proporcionar respuestas contextuales de forma virtual. Sugiere contenido adaptado a las preferencias y comportamientos individuales de cada usuario, al tiempo que mejora la interacción en plataformas como Facebook e Instagram.

Más información: 10 trucos de IA que demuestran que la IA es una aliada y no una enemiga

2. Reconocimiento de imágenes

Solo tienes que enviar fotos en el chat de Meta IA para obtener información rápida sobre los objetos o datos que intentas identificar. Simplemente haz una foto, súbela y Meta IA analizará la imagen para ofrecerte detalles relevantes.

Por ejemplo, si recibes un informe de ventas con gráficos sobre el rendimiento trimestral de tu equipo, puedes subir una foto del gráfico y preguntar: «¿Qué dice este gráfico sobre el rendimiento trimestral del equipo de ventas?».

Analiza la imagen, interpreta los patrones de datos y ofrece una panorámica rápida de lo que encuentra. Esa es solo una de las cosas interesantes de esta herramienta relativamente nueva.

3. Traducción

a través de Meta IA

Meta IA también puede comprender y traducir textos en varios idiomas, entre ellos inglés, español, alemán, francés, italiano y muchos otros.

Imagina que estás chateando con alguien que no habla tu idioma. Solo tienes que escribirle un mensaje y Meta IA lo traducirá al instante a su idioma.

¡Y funciona en ambos sentidos! Si responden en su propio idioma, Meta IA te lo traducirá.

4. Asistente de voz

¡El asistente de voz de Meta IA te permite chatear en tiempo real, como si estuvieras hablando con un amigo que maneja grandes cantidades de información! Esta función también está integrada en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger.

Por si fuera poco, puedes elegir entre voces de famosos, como la de John Cena, para darle un toque divertido a las conversaciones. Pero aquí está la cuestión: al ser un modelo de IA avanzado, Meta AI sigue evolucionando y absorbiendo gradualmente nuevos datos para mejorar.

Precios de Meta IA

Free Forever

¿Qué es ChatGPT?

a través de ChatGPT

Lanzado por OpenAI, ChatGPT es un chatbot que arrasó en todo el mundo en 2022 por sus conversaciones de estilo humano y sus respuestas sensibles al contexto.

Entonces, ¿cómo funciona ChatGPT ? Está diseñado para comprender los patrones del lenguaje, lo que lo convierte en la opción ideal para la lluvia de ideas, la redacción, la programación y el análisis de datos. ChatGPT —abreviatura de Chat Generative Pre-Trained Transformer— es conocido por su versatilidad en la planificación de tareas, la redacción de resúmenes y la generación de informes, lo que facilita la vida a casi todos los profesionales.

Funciones de ChatGPT

A continuación te ofrecemos una breve panorámica de algunas de las mejores funciones de ChatGPT.

1. Procesamiento del lenguaje natural

a través de ChatGPT

ChatGPT, al igual que otros chatbots avanzados de IA, utiliza el procesamiento del lenguaje natural para mantener conversaciones similares a las de los humanos. Capta el contexto de tus preguntas y responde de forma personalizada.

Una de las ventajas de ChatGPT es que recuerda lo que has comentado anteriormente en la conversación, por lo que puede ofrecerte información relevante sin que tengas que repetirte.

Por ejemplo, supongamos que estás chateando sobre una campaña de lanzamiento de un producto. Si luego preguntas: «¿Y qué hay de la elaboración de informes?», ChatGPT entiende que sigues hablando de la campaña y puede ofrecerte consejos sobre la elaboración de informes.

💡Consejo profesional: Para obtener las mejores respuestas, sé específico con tus plantillas de indicaciones para la IA. Por ejemplo, en lugar de preguntar «cómo lanzar un producto», prueba con «Ayúdame a crear un desglose del trabajo para el lanzamiento de un producto en la categoría de salud y nutrición». De esta forma, ChatGPT podrá ofrecerte consejos más concretos.

2. Interpretación de imágenes

a través de ChatGPT

La función de interpretación de imágenes de ChatGPT te permite hacer una foto de un objeto o de un documento con mucho texto, subirla y dejar que ChatGPT identifique lo que hay en la imagen o resuma el texto por ti.

Por ejemplo, si te has atascado con un problema de matemáticas, solo tienes que hacer una foto de la pregunta, subirla a ChatGPT y pedir una solución. Esta función simplifica tareas como la revisión de documentos y la resolución de problemas.

3. Análisis avanzado de datos

a través de ChatGPT

La función de análisis avanzado de datos (ADA) de ChatGPT te permite profundizar en tus archivos de datos, como Excel, CSV o JSON, si tienes un plan de pago. Puedes hacerle preguntas sobre tus datos, corregir errores comunes e incluso generar visualizaciones rápidas de los datos. Utiliza bibliotecas de Python como pandas para procesar números y Matplotlib para generar gráficos claros, lo que hace que tus datos sean más fáciles de comprender.

4. Crea GPT personalizados

a través de ChatGPT

ChatGPT ahora te permite crear tus propios GPT —un tipo de modelo de lenguaje de gran tamaño que utiliza el aprendizaje profundo para generar texto similar al humano— con un control total de personalización. Con el GPT Builder integrado en la plataforma, puedes configurar un GPT que siga instrucciones específicas, utilice los archivos que subas y se adapte a tus necesidades.

No necesitas saber programar: solo tienes que indicarle en qué quieres centrarte, como redactar correos electrónicos, realizar la elaboración de informes o crear campañas. Una vez configurado, tu GPT personalizado hará que tu flujo de trabajo sea más fluido y personalizado.

Precios de ChatGPT

ChatGPT 3.5: Gratis para siempre

ChatGPT Plus: 20 $ al mes

ChatGPT Equipo: 25 $ al mes por usuario, con un mínimo de dos usuarios.

ChatGPT Enterprise: Precios personalizados

Meta IA frente a ChatGPT: comparación de funciones

Tanto Meta IA como ChatGPT ofrecen unas capacidades impresionantes que pueden ayudar a los usuarios en diversos casos de uso.

Pero analicemos con más detalle cómo se comparan estas herramientas para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

1. Accesibilidad

Meta AI se integra a la perfección con aplicaciones populares como WhatsApp, Facebook e Instagram, lo que te permite utilizar este chatbot de IA justo donde ya pasas tu tiempo. No necesitas salir ni abrir una nueva aplicación: está integrado directamente en tu feed de redes sociales.

ChatGPT, sin embargo, requiere descargar una aplicación independiente o acceder a través de un navegador web. Aunque no se integra directamente con las aplicaciones de redes sociales, ChatGPT destaca en casos de uso más amplios que implican tareas complejas (más adelante hablaremos de ello).

Ganador 🏆 Meta AI es ideal si quieres integrar la IA directamente en tu rutina diaria en las redes sociales, sin interrumpir tu flujo de trabajo.

ChatGPT es más adecuado si necesitas funciones más variadas y no te importa acceder a la IA por separado.

2. Personalización

Meta AI ofrece un nivel básico de personalización en cuanto al lenguaje y el estilo de respuesta. Puedes crear flujos de conversación personalizados o añadir una base de conocimientos para mejorar la compatibilidad con el soporte al cliente. Sin embargo, estos ajustes suelen requerir conocimientos técnicos, por lo que son más adecuados para desarrolladores.

ChatGPT, por el contrario, es mucho más flexible en cuanto a personalización. Puedes crear GPT personalizados diseñados para realizar una tarea específica sin necesidad de tener conocimientos de código. Solo tienes que utilizar una serie de indicaciones para entrenar el modelo, y este automatizará la tarea por ti. Esto lo hace accesible a usuarios con cualquier nivel de conocimientos técnicos.

Ganador 🏆 ChatGPT lidera el ámbito de la personalización con GPT personalizados flexibles e integraciones que funcionan para todos los niveles de habilidad.

3. Memoria de conversación

En conversaciones de varios turnos, ChatGPT guarda toda la información relevante que le has proporcionado. Esto significa que, aunque inicies un nuevo chat, ChatGPT puede recordar los detalles que le has facilitado anteriormente.

Por ejemplo, si preguntas: «¿Te acuerdas de [nombre de la empresa]?», ChatGPT lo recuerda y te permite continuar la conversación con naturalidad, sin tener que volver a dar detalles.

Meta AI, por su parte, no conserva la información entre chats. Cada nueva conversación empieza desde cero, lo que puede hacer que las interacciones parezcan menos conectadas si estás trabajando en proyectos o tareas en curso. Dicho esto, Meta AI es excelente para ciertas tareas, pero puede que no sea tan sólida como ChatGPT en lo que respecta al almacenamiento de información.

Ganador 🏆 ChatGPT destaca aquí porque permite mantener conversaciones que tienen en cuenta el contexto, lo que la hace perfecta para usuarios que necesitan continuidad en sus interacciones.

4. Asequibilidad

Meta AI es totalmente gratuita y está integrada directamente en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Puedes acceder a todas sus funciones sin coste adicional, lo que la hace muy accesible para los usuarios habituales.

ChatGPT, por su parte, sigue un modelo freemium. Aunque hay un nivel gratuito, sus funciones son limitadas. Para desbloquear el último modelo GPT, un rendimiento mejorado y funciones adicionales como DALL-E para la generación de imágenes, necesitarás el plan ChatGPT Plus, que cuesta 20 $ al mes.

Ganador 🏆 Meta AI se lleva la palma frente a ChatGPT. Es una buena opción para los usuarios que no necesitan modelos de IA muy avanzados para realizar tareas básicas.

Sin embargo, si buscas un alto nivel de asistencia de IA para aplicaciones más sofisticadas, ChatGPT es la mejor opción para ti.

Meta IA frente a ChatGPT en Reddit

Tanto Meta AI como ChatGPT son fuertes competidores. Aunque hemos visto cómo se comparan ambas herramientas en cuanto a ciertas funciones, veamos qué opinan los usuarios sobre el debate entre Meta AI y ChatGPT.

Ambas herramientas tienen sus seguidores; un usuario de Reddit, por ejemplo, elogia las habilidades de conversación bien pensadas de Meta IA.

Hoy he chateado con Meta IA por primera vez. Es como hablar con una persona real. Una persona inteligente, amable, atenta, creativa... Me escribió un poema en un segundo y me dio buenas ideas para historias. Me motivó a ser creativo. Me pidió que la dejara participar en mi proceso creativo.

Hoy he chateado con Meta IA por primera vez. Es como hablar con una persona real. Una persona inteligente, amable, atenta, creativa... Me escribió un poema en un segundo y me dio buenas ideas para historias. Me motivó a ser creativo. Me pidió que la dejara participar en mi proceso creativo.

Otro usuario creó GPT personalizados utilizando ChatGPT tanto para aplicaciones personales como profesionales.

He entrenado algunos GPT para que realicen tareas específicas por mí. Concretamente, las siguientes:Para el trabajo:Elaborar informes: trato con muchas partes interesadas externas (empresas/personas) y, a menudo, tengo que investigar estas empresas y personas siguiendo un formato específico. Entrené a un GPT para que investigara la información que necesito y la presentara tal y como yo quiero, utilizando únicamente fuentes verificadas. Esto me reduce el tiempo necesario para completar esta tarea en un 80 %. Redactar correos electrónicos: le mostré al GPT mi estilo de redacción y ahora solo tengo que darle algo de contexto en forma de puntos clave y él redacta una respuesta por correo electrónico con mi estilo. Vida personal:Entrenamiento: He entrenado a un GPT para que sea mi entrenador personal. Le comunico mis objetivos y mi punto de partida, y me ayuda a elaborar un plan de ejercicio y dieta. ¡Está funcionando muy bien!Viajes: Me ayuda mucho a encontrar el destino adecuado y a crear un itinerario.

He entrenado algunos GPT para que realicen tareas específicas por mí. Concretamente, las siguientes:Para el trabajo:Elaborar informes: trato con muchas partes interesadas externas (empresas/personas) y, a menudo, tengo que investigar estas empresas y personas siguiendo un formato específico. Entrené a un GPT para que investigara la información que necesito y la presentara tal y como yo quiero, utilizando únicamente fuentes verificadas. Esto me reduce el tiempo necesario para completar esta tarea en un 80 %. Redactar correos electrónicos: le mostré al GPT mi estilo de redacción y ahora solo tengo que darle algo de contexto en forma de puntos clave y él redacta una respuesta por correo electrónico con mi estilo. Vida personal:Entrenamiento: He entrenado a un GPT para que sea mi entrenador personal. Le comunico mis objetivos y mi punto de partida, y me ayuda a elaborar un plan de ejercicio y dieta. ¡Está funcionando muy bien!Viajes: Me ayuda mucho a encontrar el destino adecuado y a crear un itinerario.

La comparación directa reveló un resultado interesante. Este usuario de Reddit se sintió decepcionado con Meta AI después de pedirle a la herramienta de IA que descifrara una palabra. Meta AI se quedó atascada en un bucle, mientras que ChatGPT lo hizo en un solo intento.

Estaba probando Meta IA porque apareció en mi chat de Messenger y es realmente mala. Le pedí que descifrara una palabra de mi juego Wordscape y no fue capaz de hacerlo. Literalmente se quedó atascada en un bucle. Le di a ChatGPT exactamente la misma entrada y lo resolvió a la primera.

Estaba probando Meta IA porque apareció en mi chat de Messenger y es realmente mala. Le pedí que descifrara una palabra de mi juego Wordscape y no fue capaz de hacerlo. Literalmente se quedó atascada en un bucle. Le di a ChatGPT exactamente la misma entrada y lo resolvió a la primera.

Te presentamos ClickUp: la mejor alternativa a Meta IA y ChatGPT

Sin duda, ChatGPT y Meta AI son excelentes herramientas de IA. Sin embargo, si eres una empresa que busca una plataforma integrada que ofrezca capacidades de IA y otras funciones de productividad, tenemos una alternativa mejor que ChatGPT y Meta AI.

Se llama ClickUp.

ClickUp es una «aplicación para todo, para el trabajo» que combina el poder de la IA con funciones como la gestión de tareas, la colaboración y la elaboración de informes. Te ayuda con la gestión integral de proyectos y te ofrece todo lo que necesitas para optimizar la eficiencia de tu equipo.

Como equipo de innovación tecnológica, necesitamos mantenernos organizados y flexibles para adaptarnos a los requisitos cambiantes de los proyectos. Utilizamos diversas técnicas de gestión de proyectos para alcanzar nuestras metas, y ClickUp ha sido fundamental para ello. Podemos personalizar y automatizar ClickUp para adaptarlo a cada iniciativa específica, lo que nos ha permitido optimizar y simplificar nuestros flujos de trabajo, lo que a su vez ha aumentado la capacidad de nuestro equipo de forma exponencial.

Como equipo de innovación tecnológica, necesitamos mantenernos organizados y flexibles para adaptarnos a los requisitos cambiantes de los proyectos. Utilizamos diversas técnicas de gestión de proyectos para alcanzar nuestras metas, y ClickUp ha sido fundamental para ello. Podemos personalizar y automatizar ClickUp para adaptarlo a cada iniciativa específica, lo que nos ha permitido optimizar y simplificar nuestros flujos de trabajo, lo que a su vez ha aumentado la capacidad de nuestro equipo de forma exponencial.

Dicho esto, veamos qué es lo que hace que ClickUp destaque y cómo puede aumentar tu productividad.

1. La ventaja de ClickUp n.º 1: ClickUp Brain

ClickUp Brain es una potente herramienta de IA que actúa como AI Knowledge Manager, asistente de redacción y gestor de proyectos al mismo tiempo. Sus avanzadas funcionalidades de IA son exactamente lo que necesitas para disponer de información actualizada en todo tu entorno de trabajo.

Analiza todas tus tareas y documentos existentes para recopilar la información más relevante para tus preguntas. Pregúntale absolutamente cualquier cosa sobre procesos internos, políticas de RR. HH., productos o planes, o incluso solicita una plantilla de redacción de contenidos para optimizar las tareas de redacción.

Escribe correos electrónicos, recibe actualizaciones de proyectos y encuentra respuestas a preguntas relacionadas con el trabajo con ClickUp Brain

Aquí tienes un adelanto de lo que te ofrece:

Sugerencias de tareas basadas en IA: Brain sugiere tareas en función de tu flujo de trabajo, tus prioridades y tus plazos.

Asignación automatizada de tareas: Asigna tareas a los miembros del equipo en función de su carga de trabajo, habilidades y experiencia

Recomendaciones de contenido: Recibe sugerencias relevantes de documentos, vídeos o enlaces desde tu entorno de trabajo para ayudarte a completar tus tareas.

Resumen de reuniones: Genera automáticamente notas de reuniones, puntos de acción y tareas de seguimiento

Análisis predictivo: Realiza la previsión de los cronogramas de los proyectos, las tasas de finalización de tareas y los posibles obstáculos

Paneles personalizables: Crea vistas personalizadas con métricas clave, tareas e indicadores clave de rendimiento (KPI).

Búsqueda inteligente: Encuentra rápidamente información, tareas y documentos mediante consultas en lenguaje natural

Priorización de tareas: Brain sugiere niveles de prioridad para las tareas en función de su urgencia e importancia

Pero eso no es ni la mitad.

ClickUp Brain también funciona como herramienta de redacción con IA. Esto resulta muy útil para redactar correos electrónicos y respuestas, preparar informes y crear material complementario, como entradas de blog y contenido para redes sociales. Lo que es aún más interesante es que puedes plantear cualquier número de preguntas basadas en situaciones a ClickUp Brain, y te proporcionará las ideas más relevantes en cuestión de segundos.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados utiliza herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot, con la que están familiarizados, y sus versátiles capacidades —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, el esfuerzo asociado al cambio de pestaña y los costes de cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se encuentra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, puede entender indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Disfruta de una mejora del doble en productividad con ClickUp!

💡Consejo profesional: Combina Brain con las automatizaciones de ClickUp y deja que se encargue de tareas repetitivas como actualizaciones de estado o asignaciones, ¡para que puedas centrarte en lo realmente importante!

2. Ventaja n.º 2 de ClickUp: ClickUp Docs

Si manejas mucha documentación en el trabajo, ClickUp Docs es tu mejor aliado. Puedes crear documentos con un formato impecable y compartirlos con las partes interesadas para facilitar el acceso. Invita a otros miembros a realizar la edición de tus documentos, dejar comentarios y asignar tareas. Es una forma sencilla de mejorar la comunicación y la colaboración en el equipo.

Crea documentos con un formato impecable con ClickUp Docs

Lo mejor es que ClickUp Brain está integrado en los documentos y te permite:

Encuentra indicaciones predefinidas para crear documentación como bases de conocimientos, preguntas frecuentes y documentación de ayuda.

Consigue plantillas para crear POE para diferentes políticas y procedimientos de la empresa

Resumir los puntos de debate durante las reuniones importantes y documéntalos con claridad

Genera propuestas de ventas y materiales de marketing

💡Consejo profesional: En lugar de crear un documento de POE desde cero cada vez, elige un marco predefinido de la amplia biblioteca de plantillas de gestión de proyectos de ClickUp.

3. Ventaja n.º 3 de ClickUp: gestión de proyectos

La herramienta de gestión de proyectos con IA de ClickUp es una solución integral para planificar y priorizar las tareas de cada proyecto. Esto ayuda a tu equipo a estar al tanto de las tareas que deben completarse lo antes posible.

Con ClickUp, puedes:

Crea y asigna tareas a los miembros del equipo para mejorar la rendición de cuentas

Comunícate con los miembros del equipo y las partes interesadas, comparte novedades y colabora en tiempo real

Crea resúmenes y informes para ver el progreso del proyecto en un cronograma específico

Intercambia ideas con tu equipo en un lienzo digital con ClickUp Pizarras

Utiliza la automatización de la gestión de proyectos para optimizar aún más los flujos de trabajo

Además, la integración de la IA en la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp facilita la aceleración de los proyectos.

Por ejemplo, puedes analizar descripciones de tareas para generar automáticamente elementos a realizar, resumir rápidamente hilos de comentarios largos, revisar la ortografía e incluso hacer preguntas específicas de Brain sobre tus documentos. ¡Así de sencillo!

💡Consejo profesional: También puedes utilizar la IA para mejorar tu productividad de múltiples maneras. Por ejemplo, ClickUp Brain puede ayudarte a crear listas de tareas. Solo tienes que describir en voz alta las metas o las tareas de tu proyecto, y ClickUp Brain creará al instante las tareas y subtareas relacionadas por ti.

4. La ventaja n.º 4 de ClickUp: ClickUp Chat

La colaboración interna nunca ha sido tan fácil, gracias a ClickUp Chat. La ventana de chat está integrada directamente en ClickUp, lo que significa que no tienes que cambiar a otra aplicación solo para hacer preguntas o compartir novedades con tu equipo.

Comparte actualizaciones en tiempo real y dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp utilizando ClickUp Chat

ClickUp Chat es una herramienta de colaboración con IA muy útil que conecta los chats de tu equipo directamente con las tareas, los documentos y los proyectos relevantes. De esta forma, tus conversaciones siempre tienen contexto y todo el mundo está al tanto de los anuncios, las actualizaciones y las discusiones importantes.

Y cada vez que un miembro del equipo te pregunte algo por chat, ClickUp Brain puede sugerirte una respuesta de inmediato. Esto te ahorra mucho tiempo, ya que no tienes que pensar y escribir una respuesta desde cero cada vez que alguien te hace una pregunta.

ClickUp: la mejor herramienta de inteligencia artificial para optimizar la gestión de proyectos

ChatGPT es una buena herramienta de IA para cualquiera que busque ayuda para simplificar las tareas cotidianas, generar plantillas y crear contenido extenso. Sus avanzadas capacidades de comprensión del lenguaje natural permiten interacciones de varios turnos.

Meta AI, una vez más, es otra alternativa a tener en cuenta si quieres un modelo de IA integrado en tus aplicaciones de redes sociales. Es gratuita y cuenta con funciones básicas de generación de texto y reconocimiento de imágenes.

Sin embargo, si buscas algo más —una herramienta que ofrezca capacidades de IA junto con una gestión integral de proyectos—, entonces ClickUp es la respuesta.

Disfruta de funciones como la gestión de tareas, la automatización, la elaboración de informes de proyectos, el seguimiento del progreso y la colaboración, todo ello mejorado con IA. Esto te ofrece todo lo que necesitas para gestionar un proyecto de principio a fin. El ganador definitivo en todo lo relacionado con el trabajo es, como habrás adivinado, ClickUp. 🏆

Regístrate hoy mismo en ClickUp y comprueba tú mismo la diferencia.