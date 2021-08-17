más de 20 consejos de expertos para la gestión ágil de proyectos

Agile es la metodología de gestión de proyectos más deseable.

Seguro. Ambicioso. Impresionante.

Con el enfoque ágil, los equipos comienzan los proyectos con una vista panorámica que, en última instancia, conduce a oportunidades para responder rápidamente a los cambios, recopilar comentarios de los clientes durante todo el desarrollo y priorizar la colaboración por encima de los procesos. 🤩

Tanto si tienes experiencia como si eres nuevo en Agile, los dilemas más comunes son comunes a ambos grupos. Hay mucho que aprender para comprender la gestión de proyectos Agile: qué es, cómo está estructurada y cuáles son sus ventajas.

Quizás la pregunta más importante sea: ¿cómo puede el trabajo ágil funcionar para su equipo? 🤔

Hemos recopilado algunos de los mejores consejos de profesionales con experiencia en agilidad para ayudar a responder a esta pregunta.

Empecemos por desentrañar el significado de la gestión ágil de proyectos.

¿Qué es la gestión ágil de proyectos?

En esencia, la gestión ágil de proyectos es un proceso iterativo y flexible que divide el ciclo de vida de un gran proyecto en fases cortas y alcanzables.

El método ágil se centra en:

Colaboración con los clientes

Autoorganización

Adaptabilidad en entornos cambiantes

Transparencia del equipo y de las partes interesadas

Mejora continua a lo largo del ciclo de vida de un proyecto

Hoy en día, puedes utilizar un software moderno de gestión de proyectos para gestionar y automatizar todos tus procesos ágiles. De esta forma, podrás ejecutar tareas ágiles a la velocidad del rayo

Bonus: ¡Echa un vistazo a esta guía sobre epics ágiles!

Cuándo se debe (y no se debe) utilizar la gestión ágil de proyectos

En el entorno digital actual, en constante crecimiento, las organizaciones de todos los sectores pueden beneficiarse de la gestión ágil de proyectos.

Cuando se aborda correctamente, el trabajo ágil proporciona a los equipos libertad creativa y transparencia para compartir ideas y mejoras a lo largo del desarrollo del proyecto.

Sin embargo, es importante saber qué proyectos son adecuados para el método ágil. Al fin y al cabo, utilizar el método ágil no tiene sentido si complica y confunde el proceso del proyecto. 🤷🏻‍♀️

Características de los proyectos adecuados para la metodología ágil:

Participación de las partes interesadas

Apetito por la transformación

Los comentarios de los clientes son fundamentales durante las fases de desarrollo

El equipo especializado cuenta con experiencia práctica en Agile

Características de los proyectos no aptos para la gestión ágil:

Requisitos y plazos fijos

No se puede asignar de forma razonable en plazos cortos

Los requisitos del cliente se satisfacen a la primera, sin necesidad de mejoras futuras

Teniendo esto en cuenta, es hora de escuchar a otros profesionales y sus experiencias con la gestión ágil de proyectos. 🎙

Consejos para la gestión ágil de proyectos

Es importante que un gestor de productos explique el valor empresarial necesario para satisfacer al cliente y cumplir los objetivos de la empresa. Cuando puedo, comparto el trabajo de Lean Canvas, las encuestas a los clientes y los resultados de las entrevistas, para que el equipo de desarrollo también pueda hacerse una idea real de lo que dicen los clientes. En cuanto a los objetivos de la empresa, explico cómo resolver este problema del cliente nos ayudará a aumentar los ingresos, la fidelidad de los clientes o la cuota de mercado, basándome de nuevo en los datos del mercado y de la competencia de los que dispongo.

El mejor consejo que puedo dar a alguien que trabaja en la gestión ágil de proyectos es que se centre en los resultados más que en las reglas. Con Agile es muy fácil dedicar mucho tiempo y energía a debatir qué es y qué no es Agile y perder de vista las metas que se han fijado para utilizar Agile, que es mejorar los resultados. Al incorporar el proceso, es mejor asegurarse de adoptar el espíritu, los valores y la filosofía de Agile, evitando centrarse en procesos rígidos.

Haga todo lo posible para que todos se sumen y crean en el flujo de trabajo ágil. Para que sea más eficaz, los miembros del equipo y los líderes deben comprender por qué trabajan en un entorno ágil y creer realmente en los beneficios que ofrece. Solo así lo aceptarán y podrás aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la agilidad. Si tu personal no tiene la mentalidad adecuada, nunca sacarás el máximo partido a tu flujo de trabajo ágil.

La organización es clave para una gestión ágil de proyectos exitosa. Todos deben conocer todos los pasos para completar las tareas de cada sprint. Por lo tanto, todo el mundo necesita un acceso fácil a los procedimientos operativos estándar de la empresa para poder completar su trabajo de forma eficiente y fiable. Como uno de los POE de tu equipo, debes crear un proceso de comunicación para que todos sepan dónde chatear sobre los problemas o riesgos a los que se enfrenta el equipo. ¿Lo haces en Slack o en una herramienta de productividad como ClickUp? Cuanto más organizado esté el equipo, más fácil le resultará completar su trabajo en cada sprint.

Consigue la aceptación de la dirección de productos y del equipo ejecutivo para la entrega incremental y la necesidad de mantener un ciclo de retroalimentación ajustado. Impulsar una cultura de mejora continua y permitir al equipo «detener la línea de producción» para centrarse en los cuellos de botella nos ha permitido reducir el trabajo no planificado, lo que en última instancia se traduce en mejores estimaciones y entregables de mayor calidad.

No microgestione. Aunque las reuniones diarias ofrecen una buena oportunidad para obtener actualizaciones rápidas y mantenerse al tanto del progreso del proyecto, no caiga en la tentación de convertirlas en sesiones de interrogatorio.

Ten en cuenta el valor que deseas ofrecer. Este es un punto focal que une a todos los miembros del equipo. La metodología ágil es una forma excelente de entregar productos complejos en los que la opinión de los clientes es fundamental. Contamos con muchos clientes fieles que están encantados de ofrecernos sus comentarios en las primeras fases.

La colaboración en equipo es clave. Una buena relación de trabajo entre el propietario del producto, el scrum master y el gestor de productos garantiza una gestión ágil y exitosa de los proyectos. En este trío, cada miembro tiene un rol crucial que desempeñar para la implementación correcta de metodologías ágiles dentro de la organización. El scrum master une a los equipos y desempeña un papel esencial para aplicar las prácticas ágiles de scrum dentro del equipo.

Los líderes y miembros de los equipos deben confiar plenamente entre sí. Los equipos ágiles son multifuncionales y autoorganizados, en los que los miembros suelen trabajar en diferentes componentes del mismo producto final utilizable. Sin confianza, un equipo ágil no podrá gestionar su propio trabajo como una unidad cohesionada, se perderá la transparencia y será difícil mantener los procesos ágiles.

Siempre hay que esperar cambios. No solo forma parte de uno de los cuatro valores fundamentales de la agilidad, «Responder al cambio en lugar de seguir un plan», sino que también debería ser su mantra guía al atravesar un proyecto con mucho riesgo o incógnitas. No planifiques todo tu trabajo por adelantado: planifica y responde a lo largo de todo el proyecto hasta que esté terminado.

No invente sus propios procesos ágiles personalizados. Siga el manifiesto ágil, implemente cuidadosamente todas las ceremonias necesarias y déle tiempo para que se ponga en marcha. Si cree que la metodología ágil no le ayuda a resolver sus problemas, necesita investigar un poco más. Por ejemplo, algunas técnicas de ramificación como el Marco Ágil Escalado ayudan a escalar y adoptar Agile para corporaciones más gigantes.

Empiece a poner en práctica el método ágil en un proyecto piloto y, más adelante, deje que las mismas personas se conviertan en embajadores ágiles dentro de la organización para difundir el método. La metodología ágil requiere una comunicación diaria y constante entre todas las partes interesadas (el equipo de desarrollo, los propietarios de la empresa y los usuarios), por lo que comenzar con un proyecto piloto con miembros confirmados que respeten las interfaces clave demuestra que la metodología ágil se puede aplicar en cascada a toda la empresa.

A través de reuniones de puesta al día, bucles de retroalimentación constante, revisiones de sprints y retrospectivas, las metodologías ágiles ayudan a romper los silos. La metodología ágil hace hincapié en ayudar a los demás y eliminar obstáculos, no solo dentro de un equipo, sino entre todos los equipos de desarrollo.

La práctica hace al maestro. Al principio, el proceso será doloroso. Mi consejo número uno es no rendirse, al menos no antes de 4 a 6 sprints o periodos scrum. La esencia misma de Agile es mejorar constantemente, encontrando las mejores formas de trabajar a través de ceremonias de retroalimentación y trabajos colaborativos. Si te detienes demasiado pronto, no obtendrás los beneficios reales.

Usted quiere personas orientadas a metas para poder estar seguro de que cada acción y decisión que tomen esté dirigida al logro de un objetivo específico. Además, querrá que los miembros de su equipo sean adaptables, ya que constantemente surgen nuevas tecnologías y su equipo no debe tener miedo de aceptar estos cambios. Esto garantizará que su equipo reduzca las redundancias y elimine los errores que son comunes cuando se utilizan metodologías obsoletas.

Programa reuniones solo si puedes aprovechar cada minuto. Las reuniones sobrecargadas y sin importancia son el enemigo de una implementación ágil correcta. Acaban con la motivación de los empleados, interfieren en los sprints y, a menudo, distraen a los participantes con tareas y discusiones que no son esenciales. Mi regla general es que si no puedo hacer que cada minuto de una reunión sea crucial, no la celebro. Los nuevos gestores ágiles suelen querer demostrar su valía y celebran muchas reuniones para demostrar que están trabajando en sus tareas. Yo recomendaría lo contrario: demuestra que estás centrado en la tarea celebrando reuniones solo cuando sea necesario abordar algún asunto para que el ritmo de trabajo continúe.

Una planificación precisa y adecuada tendrá consecuencias de gran alcance: influye en la velocidad y la calidad de las funciones que va a presentar a sus clientes. A veces, vale más apartarse del plan original y mostrar flexibilidad para cambiar las tareas o su prioridad, o ambas cosas. El objetivo clave es ofrecer una experiencia excepcional a los clientes.

Mientras decides cuál es el mejor flujo de trabajo ágil (por ejemplo, Scrum, Kanban ), no olvides configurar también un flujo de trabajo de comunicación con otros equipos, como el de éxito del cliente y el equipo de ventas. Consigue un Scrum Master que te ayude a ti y a tu equipo a configurar un flujo de trabajo. Te ahorrará tiempo y permitirá a tu equipo centrarse en lo que realmente importa: abordar los problemas esenciales.

Considere la posibilidad de combinar Agile y Lean Growth. Cuando utilizamos metodologías ágiles, es importante recordar que la agilidad por sí sola no es suficiente. Te enseña cómo construir de forma rápida y segura, pero no te dice qué construir ni por qué debes construirlo. Aquí es donde entra en escena Lean. Se trata de encontrar el mejor conjunto de funciones para obtener el máximo rendimiento de la inversión con Lean.

Asegúrese de contar con el software adecuado para ayudarle a realizar el seguimiento de sus proyectos. Agile nos ha ayudado enormemente. Sinceramente, probablemente no seríamos funcionales sin él en esta fase. Ayuda a gestionar las expectativas de finalización del proyecto en todos los ámbitos. Ser capaces de reevaluar nuestra posición al final de los sprints también es extremadamente útil, ya que nos permite encontrar formas más eficientes de hacer las cosas y priorizar mejor dónde canalizar nuestros esfuerzos.

¡Muchas gracias a todos los participantes por compartir su tiempo y sus consejos con nosotros! 👏🏼

Panorama general

La metodología de gestión de proyectos ágil cuenta con una red de personas comunicativas, principios rectores y una mentalidad orientada a la mejora continua.

Es recomendable porque demuestra cómo una transformación coherente crea valor añadido para los clientes.

Si deseas aprovechar la gestión ágil de proyectos para alcanzar las metas de tu organización, ClickUp es una excelente herramienta ágil que te ayudará a lograrlo.

Regístrate hoy mismo para obtener una cuenta gratuita y empezar a optimizar tu forma de trabajar. ¡Estamos deseando conocer tus consejos! 🚀