Plantillas gratuitas para el seguimiento de hábitos en Hojas de cálculo de Google

Imagina esto: estás pasando el día y siguiendo una rutina sin siquiera darte cuenta. Preparas tu café matutino, revisas tu teléfono y recorres la misma ruta todos los días, a menudo de forma automática.

¿Sabías que hasta el 43 % de nuestras acciones diarias son así, es decir, las realizamos por costumbre?

Ahora bien, ¿qué pasaría si pudieras dirigir intencionadamente esos hábitos diarios (a veces inconscientes) hacia tus metas, como mejorar tu salud, aumentar tu productividad o lograr un crecimiento personal? El seguimiento de hábitos es la clave para lograr ese cambio.

Una de las formas más sencillas y eficaces de hacerlo es utilizar los registros de hábitos creados con las Hojas de cálculo de Google. Estas plantillas flexibles de Hojas de cálculo de Google pueden ayudarte a realizar el seguimiento de tu progreso, a responsabilizarte de tus actos y a convertir tus rutinas diarias en acciones deliberadas que impulsen un cambio real.

¡Exploremos las mejores plantillas de seguimiento de hábitos de las Hojas de cálculo de Google para ayudarte a controlar tus hábitos y mejorar tu productividad!

¿Qué son las plantillas de seguimiento de hábitos?

Las plantillas para el seguimiento de hábitos son formatos prediseñados para realizar el seguimiento de los hábitos o rutinas diarios. Ayudan a los usuarios a supervisar el progreso en metas como hacer ejercicio, leer o comer de forma saludable.

Por lo general, estas plantillas incluyen cuadrículas, listas o gráficos en los que los usuarios pueden marcar las tareas completadas y realizar un seguimiento de sus hábitos de forma diaria, semanal o mensual.

Las plantillas para el seguimiento de hábitos, que se utilizan habitualmente en agendas, diarios de notas o aplicaciones, ofrecen una forma sencilla de realizar un seguimiento visual de la constancia a lo largo del tiempo. Se pueden personalizar para adaptarlas a las metas y preferencias personales, y están disponibles en formato imprimible o digital.

¿Listo para algunas ideas alucinantes sobre el seguimiento de hábitos?

¿Qué hace que una plantilla de seguimiento de hábitos sea buena?

Una buena plantilla para el seguimiento de hábitos debe ser:

Personalizable: debe permitirte realizar un seguimiento de diversos hábitos, desde diarios hasta semanales o mensuales.

Flexible: debe adaptarse a diferentes estilos de vida y preferencias.

Sencillo: debe ser fácil de entender y utilizar, con instrucciones claras y un formato sencillo.

Atractivo visual: una plantilla visualmente atractiva puede resultar más motivadora a la hora de utilizarla.

Motivador: debe proporcionar una sensación de logro y progreso.

💡Consejo profesional: Aprende a utilizar la IA para que tu vida sea más productiva. 👇🏼

5 plantillas para el seguimiento de hábitos

Aquí tienes cinco plantillas eficaces de seguimiento de hábitos para las Hojas de cálculo de Google que se adaptan a diferentes necesidades y te ayudarán a mantenerte organizado:

1. Plantilla de seguimiento de hábitos para Hojas de cálculo de Google de Hello Metrics

vía Hello Métricas

Esta plantilla de seguimiento de hábitos para Hojas de cálculo de Google de Hello Metrics es perfecta para realizar el seguimiento de tus hábitos de forma clara y organizada.

Algunas de las funciones clave de esta plantilla de Hojas de cálculo de Google son:

Interfaz limpia y organizada: disfruta de una interfaz despejada diseñada para simplificar el seguimiento de hábitos.

Flexibilidad personalizable: adapta la plantilla a tu estilo de vida particular, ya sea que realices un seguimiento diario, semanal o mensual de tus hábitos.

Seguimiento visual del progreso: los gráficos generados automáticamente proporcionan una panorámica clara de tu constancia y de las áreas que puedes mejorar.

Actualizaciones sin esfuerzo: actualiza rápidamente y codifica por colores las columnas para visualizar tu progreso de un vistazo.

Solución escalable: tanto si quieres realizar un seguimiento de unos pocos hábitos como de una rutina completa, esta versátil plantilla se adapta a tus necesidades.

Ideal para: Cualquier persona que busque un método sencillo para realizar el seguimiento de sus hábitos.

2. Plantilla para el seguimiento de hábitos de You Exec

vía You Exec

Si eres un profesional que compagina una agenda apretada, la plantilla de seguimiento de hábitos de You Exec está diseñada para ti. Te permite realizar un seguimiento de varios hábitos a la vez, organizar el trabajo por prioridades y establecer plazos.

También puedes codificar por colores las tareas periódicas para mayor claridad. Visualiza tus logros en tiempo real con un gráfico y una barra de progreso. Además, incluye secciones para notas y recordatorios, de modo que todo lo que necesitas para mantenerte al día está justo delante de ti, lo que te permite mantener el equilibrio entre tus metas personales y de productividad.

Ideal para: Cualquier persona que desee adoptar un enfoque más estructurado y basado en datos para el seguimiento de hábitos y mantener hábitos saludables.

📮ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta desea utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma. Disfruta de una programación basada en IA, en la que las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a los espacios libres de tu calendario en función de los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo pesado!

3. Plantilla de seguimiento de hábitos para Hojas de cálculo de Google de Heysho

vía Heysho

¿Buscas algo sencillo y fácil de usar? Esta plantilla minimalista de seguimiento de hábitos para Hojas de cálculo de Google de Heysho puede ser la opción perfecta. Con casillas de selección para marcar el progreso diario, esta plantilla de seguimiento de hábitos diarios te permite ver rápidamente si estás cumpliendo con tus hábitos.

Realiza un seguimiento de tus hábitos durante un mes y proporciona un porcentaje de finalización para mostrar tu constancia general. Puedes personalizarlo fácilmente para realizar un seguimiento semanal, lo que lo convierte en una opción flexible si deseas algo básico pero eficaz.

Ideal para: Aquellos que desean una forma rápida y sencilla de realizar el seguimiento de sus hábitos sin sentirse abrumados por funciones complejas.

4. Plantilla para el seguimiento de hábitos de Realistic Planner

vía RealisticPlanner

Si quieres más estructura y motivación en el seguimiento de tus hábitos, esta plantilla de seguimiento de hábitos de Realistic Planner ofrece un enfoque detallado.

Puedes realizar un seguimiento de hasta 10 hábitos a la vez, con secciones para establecer metas, reflexionar sobre tu progreso e incluso leer citas motivadoras. No se trata solo de marcar las tareas de tu lista de control matutina, sino de ser consciente de tu crecimiento.

Esta plantilla es ideal si buscas un registro de hábitos más reflexivo y orientado a metas que te mantenga motivado a lo largo del tiempo.

Ideal para: Personas que desean realizar un seguimiento de múltiples hábitos, establecer metas detalladas, reflexionar sobre su progreso y realizar ajustes.

5. Plantilla semanal para el seguimiento de hábitos con notas de Clockify

vía Clockify

Si prefieres un enfoque minimalista para el seguimiento de hábitos con un toque de reflexión personal, la plantilla de seguimiento semanal de hábitos de Clockify es la herramienta perfecta para ti.

Esta plantilla gratuita también te permite:

Realiza un seguimiento de hasta siete hábitos por semana con facilidad.

Utiliza la sección de notas específica para anotar observaciones y ajustes.

Equilibra la simplicidad con la oportunidad de una reflexión más profunda.

Controla tus buenos y malos hábitos sin complicaciones innecesarias.

Ideal para: Cualquier persona que desee una forma sencilla pero eficaz de realizar el seguimiento de sus hábitos semanales y reflexionar sobre su progreso.

Limitaciones del uso de las Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de hábitos

Las Hojas de cálculo de Google son una herramienta muy popular para el seguimiento de hábitos debido a su flexibilidad y accesibilidad. Permiten a los usuarios crear registros personalizados con cuadrículas, fórmulas y gráficos, lo que las convierte en una opción atractiva para aquellos que prefieren un enfoque DIY (hazlo tú mismo) para el seguimiento de hábitos.

Sin embargo, aunque es cómodo y gratuito, tiene límites que afectan a su eficacia en comparación con las aplicaciones o el software específicos para el seguimiento de metas.

Entre estos inconvenientes se incluyen:

Introducción manual de datos : debes introducir tu progreso manualmente, lo que puede llevar mucho tiempo, especialmente si realizas un seguimiento de varios hábitos.

Falta de automatización : aunque puedes configurar fórmulas, Sheets no ofrece automatización integrada para el seguimiento de hábitos, lo que significa que faltan recordatorios, notificaciones o actualizaciones en tiempo real.

Personalización visual limitada : Las Hojas de cálculo de Google ofrecen opciones básicas de gráficos y colores, pero carecen de la personalización visual avanzada de : Las Hojas de cálculo de Google ofrecen opciones básicas de gráficos y colores, pero carecen de la personalización visual avanzada de las aplicaciones o el software específicos para el seguimiento de hábitos.

Incompatibilidad con dispositivos móviles : aunque se puede acceder a las Hojas de cálculo de Google desde dispositivos móviles, navegar por esta aplicación en pantallas más pequeñas puede resultar incómodo, lo que hace que las actualizaciones rápidas de hábitos sean menos eficientes.

Falta de información analítica : Las Hojas de cálculo de Google no proporcionan información analítica ni recomendaciones relacionadas con los hábitos, algo que suelen incluir las aplicaciones para optimizar tus metas.

Limitaciones de colaboración : es posible realizar el uso compartido y la colaboración en el seguimiento de hábitos, pero Sheets no ofrece funciones como el seguimiento de hábitos en equipo o el seguimiento de metas compartidas de forma fluida e integrada.

Ausencia de funciones integradas para el seguimiento de metas: no hay compatibilidad directa para rachas de hábitos, : no hay compatibilidad directa para rachas de hábitos, plantillas de priorización , hitos de progreso o bucles de hábitos, lo que puede hacer que el seguimiento de metas a largo plazo resulte menos atractivo.

Plantillas alternativas para el seguimiento de hábitos

Si buscas alternativas potentes a las Hojas de cálculo de Google para realizar el seguimiento de tus hábitos, establecer metas y organizar tareas, ClickUp, una herramienta de gestión de tareas, ofrece una gama de plantillas listas para usar que se adaptan a diversas necesidades personales y profesionales.

Cada plantilla es totalmente personalizable, se integra con el sistema de gestión de tareas de ClickUp e incluye funciones avanzadas.

Estas incluyen ajustes de prioridad, seguimiento del progreso, control de tiempo, recordatorios automáticos y herramientas visuales de progreso que hacen que el seguimiento de hábitos y el establecimiento de metas sean más eficaces y eficientes que las Hojas de cálculo de Google tradicionales.

No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

A continuación, te ofrecemos una descripción detallada de algunas de estas plantillas:

1. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

La plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp puede ayudarte a mantener la constancia diaria en diversos hábitos personales.

Obtenga la plantilla gratuita Mantén la constancia y realiza el seguimiento de tus hábitos diarios con facilidad: construye la vida que deseas, hábito a hábito, con la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp.

No se trata solo de una plantilla, sino de tu entrenador de hábitos personalizado. Adáptala a tus metas específicas, ya sea dominar el ejercicio diario, beber más agua, priorizar el sueño, sumergirte en la lectura o encontrar la paz interior a través de la meditación.

Esta plantilla te permite:

Progreso visual: realiza un seguimiento de tu trayectoria con intuitivas casillas de selección o barras de progreso.

Comentarios en tiempo real: obtén una gratificación inmediata al marcar tus logros diarios.

Panorámicas semanales y mensuales: detecta tendencias, identifica patrones y celebra tus logros.

Recordatorios amables: mantén el rumbo con notificaciones puntuales.

Ideal para: Cualquier persona que desee una herramienta flexible y personalizable que le ayude a crear y mantener hábitos positivos.

2. Plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp

Para aquellos que prefieren los cronogramas visuales, la plantilla de lista de tareas pendientes del calendario ClickUp integra tus tareas directamente en una vista de calendario.

Obtenga la plantilla gratuita Visualiza tus tareas y plazos en un calendario: planifica de forma más inteligente y no te pierdas nada con la plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp.

Con su interfaz visual clara y sus potentes funciones, esta plantilla te permite:

Visualiza tu carga de trabajo: obtén una vista general de tu agenda.

Optimiza tu tiempo: prioriza las tareas y distribuye el tiempo de forma eficaz.

Aumenta tu productividad: mantén el orden y controla los plazos.

Algunas de sus funciones clave son:

Flexibilidad de arrastrar y soltar: reprograma fácilmente las tareas simplemente arrastrándolas a una nueva fecha.

Automatización de tareas periódicas: ahorra tiempo y esfuerzo automatizando las tareas repetitivas.

Integración entre calendarios: sincroniza a la perfección tus calendarios personales y de trabajo para obtener una vista unificada.

Seguimiento de la dependencia de tareas: gestiona de forma eficiente proyectos complejos con actualizaciones automáticas de tareas.

Ideal para: Cualquier persona que desee una forma visual e interactiva de gestionar sus tareas y plazos.

3. La plantilla de metas SMART de ClickUp

Establecer metas es una cosa, y alcanzarlas es otra. Esto último requiere un marco sólido. La plantilla de metas SMART de ClickUp se basa en la metodología SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y con plazos definidos), lo que garantiza que cada meta sea clara y viable.

Obtenga una plantilla gratuita Establece metas SMART y alcánzalas con confianza: objetivos claros, medibles y viables para alcanzar el éxito utilizando la plantilla de metas SMART de ClickUp.

Esta plantilla te indica que definas los detalles específicos de cada meta, establezcas resultados medibles y asignes plazos. También puedes dividir cada meta en tareas más pequeñas y manejables, y realizar el seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo.

Es útil para metas personales y profesionales, ya que proporciona un enfoque estructurado para el establecimiento de metas que aumenta las probabilidades de éxito. La plantilla también te permite añadir notas de reflexión sobre cada meta, lo que facilita evaluar si la meta era realista o si es necesario realizar ajustes para metas futuras.

Otra función clave es su capacidad para vincular metas a largo plazo con tareas a corto plazo, creando un camino claro desde las acciones diarias hasta el logro de hitos más importantes.

Esta plantilla garantiza que tus metas estén bien definidas, sean alcanzables y motivadoras, alineando todos tus esfuerzos con el marco SMART.

Ideal para: Personas que desean mejorar en diversas áreas de su vida.

Lea también: Las 10 mejores aplicaciones gratuitas de notas adhesivas en línea

4. La plantilla «Work To Do» de ClickUp

Gestionar una lista cada vez mayor de tareas laborales puede resultar abrumador. La plantilla «Work To Do» de ClickUp simplifica la gestión de tareas al proporcionar herramientas integradas de priorización, categorización de tareas y seguimiento del progreso.

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona tus tareas de trabajo de forma eficiente: organiza, prioriza y cumple con los plazos sin estrés utilizando la plantilla ClickUp Work Pendiente.

Esta plantilla permite:

Desglose detallado de tareas: desglose proyectos complejos en subtareas manejables.

Enfoque basado en plazos: establece plazos claros y recibe notificaciones oportunas para mantenerte al día.

Organización basada en prioridades: prioriza las tareas de forma eficaz con un sistema codificado por colores.

Colaboración fluida: asigna tareas a los miembros del equipo y trabajad juntos de forma eficiente.

Integración del control de tiempo: optimiza tu gestión del tiempo y tu carga de trabajo, eliminando la necesidad de utilizar múltiples optimiza tu gestión del tiempo y tu carga de trabajo, eliminando la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones de planificación digital o sistemas manuales.

Ideal para: personas que trabajan a distancia y necesitan una herramienta para organizarse, o profesionales autónomos que necesitan gestionar múltiples clientes y proyectos.

5. Plantilla de tareas diarias de ClickUp

La plantilla de tareas diarias de ClickUp ofrece una forma sencilla pero eficaz de organizar tus responsabilidades diarias.

Obtenga la plantilla gratuita Mantén el control de tu día a día con una lista de tareas sencilla y eficaz: prioriza, organiza y termina tus cosas con la plantilla de tareas diarias de ClickUp.

Para aquellos que necesitan una organización rápida y práctica cada día, esta plantilla proporciona la claridad y la estructura necesarias para optimizar el tiempo y realizar las tareas de manera eficiente.

Con esta plantilla, puedes clasificar las tareas en grupos como «Personal», «Trabajo» u «Metas». A continuación, prioriza las tareas según su importancia y urgencia. Los estados personalizados (Abierto, Completada) pueden ayudarte a priorizar las tareas, mientras que las herramientas visuales, como gráficos y gráficos, te permiten ver fácilmente el progreso.

Ideal para: personas a las que les gusta celebrar los pequeños logros diarios que les acercan a sus metas.

6. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Si quieres centrarte en tu crecimiento personal, la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp puede ayudarte a trazar tu camino hacia la superación personal. Proporciona un marco para establecer metas personales a largo plazo, desglosándolas en tareas y hitos alcanzables.

Obtenga la plantilla gratuita Alcanza tus metas personales con un plan de desarrollo claro y viable: realiza el seguimiento del progreso y crece continuamente con la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp.

Puedes utilizar esta plantilla para centrarte en la adquisición de habilidades, planes de autocuidado, desarrollo profesional, mejoras en la salud o aficiones. Cada objetivo puede vincularse a un resultado medible, lo que te garantiza un seguimiento del progreso real.

La plantilla también te permite revisar y reflexionar sobre los hitos completados, lo que te motiva a seguir creciendo.

Creada en ClickUp Metas, te permite realizar un seguimiento de tus metas a corto y largo plazo. Puedes asignar un nivel de prioridad a cada tarea y realizar un seguimiento del porcentaje de progreso hacia cada hito. Además, las barras de progreso visuales de la plantilla te ayudan a ver en qué medida se ha completado cada meta, lo que te da una sensación de logro que te ayuda a mantener la motivación a lo largo del tiempo.

Ideal para: personas que no solo quieren fijarse metas de desarrollo personal, sino también crear un plan claro y estructurado para alcanzarlas.

7. Plantilla de ClickUp para el horario personal diario de los niños

Organizar el día de un niño puede ser todo un reto, especialmente cuando hay que compaginar las tareas escolares, las tareas domésticas y el tiempo libre. La plantilla ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Horario diario personal para niños) ofrece una estructura fácil de seguir que organiza el horario del día para que los niños puedan entenderlo y seguirlo.

Obtenga una plantilla gratuita Crea una estructura para el día de tu hijo: equilibra el aprendizaje, el juego y el descanso con un horario fácil de seguir utilizando la plantilla ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Horario diario personal para niños).

Esta plantilla personalizable está diseñada para ayudarte a estructurar el día de tu hijo. Fomenta el equilibrio entre el aprendizaje, el juego y el descanso.

También ayuda a tu hijo a desarrollar:

Habilidades de gestión del tiempo: aprende a priorizar tareas y a distribuir el tiempo de forma eficaz.

Autodisciplina: Adquiera el hábito de seguir un horario y completar las tareas a tiempo.

Reducción del estrés: una jornada bien estructurada puede reducir la ansiedad y mejorar la concentración.

Ideal para: Cualquier persona que quiera ayudar a los niños a desarrollar un sentido de la estructura y la rutina en su vida diaria.

8. Plantilla de productividad personal de ClickUp

La plantilla de productividad personal de ClickUp está diseñada para maximizar tu eficiencia centrándose en la priorización de tareas y el seguimiento del progreso. Te ayuda a dividir las tareas en pasos manejables, establecer plazos y clasificarlas según su importancia.

A diferencia de otras plantillas, esta incluye métricas integradas para evaluar tu productividad.

Obtenga la plantilla gratuita Aumenta tu productividad organizando tus tareas con el seguimiento de progreso integrado: haz más cosas y más rápido con la plantilla de productividad personal de ClickUp.

Por ejemplo, puedes realizar el seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea y compararlo con la duración estimada, lo que te ayudará a mejorar tus habilidades de gestión del tiempo. También puedes agrupar tareas similares, lo que te facilitará mantenerte organizado y evitar el cansancio que supone cambiar constantemente de tarea.

Esta plantilla también se integra con las herramientas de control de tiempo de ClickUp, lo que te permite conocer en tiempo real la eficiencia con la que trabajas. Si estás tratando de mejorar tu productividad general, la combinación de gestión del tiempo, priorización de tareas y seguimiento te garantiza que siempre te centres en lo que más importa.

El diseño limpio y los flujos de trabajo personalizables de la plantilla la hacen adaptable a cualquier sistema de productividad, ya sea que utilices Getting Things Done (GTD) o la técnica Pomodoro.

Ideal para: Cualquier persona que desee una herramienta completa y personalizable que le ayude a mejorar su productividad.

Crea un registro de hábitos personalizado con ClickUp Brain.

Seguimiento de hábitos fácil: aprovecha ClickUp para alcanzar el éxito

Casi la mitad de nuestras acciones están impulsadas por los hábitos, y tomar el control de esas rutinas puede conducir a cambios transformadores en nuestras vidas.

Las hojas de cálculo de Google, con su accesibilidad y plantillas personalizables, ofrecen una forma sencilla y eficaz de empezar a realizar el seguimiento de esos hábitos y orientarlos hacia tus metas.

Pero si buscas algo aún más robusto y con más funciones, ClickUp ofrece una plataforma todo en uno que lleva el seguimiento de hábitos al siguiente nivel.

Con funciones avanzadas como recordatorios, seguimiento automático del progreso y colaboración en tiempo real, ClickUp supera lo que ofrece las Hojas de cálculo de Google. Está diseñado para ayudarte a gestionar no solo hábitos, sino también proyectos completos, metas y flujos de trabajo.

Si estás listo para mejorar tu sistema de seguimiento de hábitos, prueba ClickUp y disfruta de una experiencia integrada y fluida que te brindará compatibilidad tanto a nivel personal como profesional.