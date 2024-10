14 Best Free Hojas de cálculo de Google Goal Tracker Templates (en inglés)

¿Alguna vez se ha quedado perplejo cuando alguien le pregunta: "Qué te pasa en la vida"?

Mientras estamos centrados en nuestras actividades cotidianas, a menudo no actuamos con perspectiva. Los propósitos de Año Nuevo, el plan de carrera soñado o los cursos de perfeccionamiento suelen quedar relegados a un segundo plano.

No perder de vista tus metas puede ser un reto, sobre todo si te da miedo pasar a la acción. Pero con las herramientas y plantillas adecuadas, conseguirlos será coser y cantar

Para aquellos que disfrutan utilizando las Hojas de cálculo de Google para planificar, realizar el seguimiento y supervisar sus metas, tenemos algunas plantillas excelentes que servirán de buen punto de partida. En este blog exploraremos algunas de las mejores plantillas de seguimiento de metas de Hojas de cálculo de Google disponibles en línea, para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Qué debe tener una buena plantilla de seguimiento de metas de Google Sheets?

Con tantos apps de seguimiento de metas disponibles de forma gratuita/a, ¿por qué querrías utilizar una plantilla de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de metas?

Puede que esto te sorprenda, pero las personas que utilizan hojas de cálculo para planificar y supervisar sus Metas personales tienen más probabilidades de rendir cuentas y conseguir cumplir estas metas. Esto se debe a que las hojas de cálculo le ayudan a entender claramente sus metas a largo plazo, y a crear un sistema para hacerlo semana a semana.

Por ejemplo, si tu objetivo es ahorrar para un fondo de emergencia, una plantilla te da un punto de partida y un marco al que recurrir.

Así, una buena plantilla de ajuste de metas es idealmente una que te ayude a despegar y comenzar el seguimiento de tus metas personales o profesionales con funciones clave como:

Estructura predefinida : La plantilla debe seguir una estructura clara con columnas para plazos, elementos de acción y actualizaciones de estado que puedes personalizar para tus planes

: La plantilla debe seguir una estructura clara con columnas para plazos, elementos de acción y actualizaciones de estado que puedes personalizar para tus planes Diseño sencillo: La plantilla debe incluir instrucciones claras para añadir metas y realizar un seguimiento del progreso, lo que hace que sea más fácil empezar que crear una hoja de cálculo completa desde cero

La plantilla debe incluir instrucciones claras para añadir metas y realizar un seguimiento del progreso, lo que hace que sea más fácil empezar que crear una hoja de cálculo completa desde cero Fácil de personalizar : Debe poder modificar los campos de la plantilla para adaptarlos a sus necesidades personales, académicas o personalesmetas profesionales *Fácil de usar: La plantilla debe ser de uso intuitivo, por lo que es ideal para quienes no tengan amplios conocimientos de Hojas de cálculo de Google o cualquier otra app de hojas de cálculo

: Debe poder modificar los campos de la plantilla para adaptarlos a sus necesidades personales, académicas o personalesmetas profesionales *Fácil de usar: La plantilla debe ser de uso intuitivo, por lo que es ideal para quienes no tengan amplios conocimientos de Hojas de cálculo de Google o cualquier otra app de hojas de cálculo Herramientas de visualización: La plantilla debe incluir funciones de visualización que puedan convertir tus datos en gráficos o diagramas que ayuden a realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo

Si eliges una plantilla que cumpla estos criterios, estarás en el buen camino para alcanzar tus objetivos.

Plantillas de seguimiento de metas de Google Hojas de cálculo de Google

Hojas de cálculo de Google ofrece varias plantillas de seguimiento de metas diseñadas para ayudar a individuos y equipos a gestionar sus objetivos personales y profesionales. Estas plantillas simplifican el proceso de ajuste y seguimiento de metas proporcionando estructuras organizadas, fórmulas predefinidas y campos personalizables.

Aunque existen muchas opciones, no es necesario recorrer Internet para encontrar la más idónea meta de desarrollo personal hojas de cálculo de Google.

Ya lo hemos terminado por ti, trayéndote algunas fantásticas plantillas de seguimiento de metas de Hojas de cálculo de Google que puedes considerar utilizar para tus necesidades:

1. Plantilla de seguimiento de metas mensuales de Template.net

vía Plantilla La clave para el ajuste y la consecución de metas con éxito es establecer metas SMART. Estas siglas significan Metas específicas, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetas a plazos. Este marco desglosa las metas a largo plazo en partes más pequeñas y manejables, lo que aumenta las posibilidades de éxito.

En Plantilla de seguimiento de metas mensuales de Template.net incluye secciones para descripciones de metas, fechas límite, actualizaciones de progreso y notas, que te ayudarán a mantenerte al tanto de tus objetivos a lo largo del mes.

Ideal para: Cualquiera que tenga problemas con la fijación de metas tradicional; el marco SMART le ayuda a definir objetivos claros y alcanzables y le proporciona una forma estructurada de seguir el progreso para que se mantenga motivado.

2. Plantilla de hoja de cálculo para el ajuste de objetivos inmobiliarios de Template.net

vía Plantilla Si gestiona una agencia inmobiliaria, las Plantilla de hoja de trabajo de ajuste de metas para inmobiliarias by Template.net le ayudará a alcanzar sus metas.

Esta plantilla lista para usar proporciona un marco estructurado para el ajuste y seguimiento de metas relacionadas con listados, ventas, marketing y más. Además, puede personalizar fácilmente la plantilla para su agencia inmobiliaria específica.

Ideal para: Agentes y agencias inmobiliarias que desean realizar un seguimiento de métricas de rendimiento a corto y largo plazo, como volumen de ventas, comisiones y cierre de operaciones.

3. Tu mejor año: Plantilla de hoja de cálculo de metas de So Much More Coaching

vía Mucho más coaching Si a menudo tiene dificultades para cumplir sus propósitos de Año Nuevo a pesar de todos sus esfuerzos, el Su mejor año Goal Spreadsheet de So Much More Coaching tiene que estar en tu lista.

Esta plantilla ofrece un diseño completo para el ajuste de metas personales y profesionales, dividiéndolas en pasos prácticos. Incluye secciones para la fijación de metas, la planificación de acciones y la revisión periódica, lo que garantiza que te mantengas en el buen camino y realices los ajustes necesarios.

Ideal para: Personas que desean hacer un seguimiento de sus metas profesionales y personales para el año, con la posibilidad de separar las tareas por categorías como carrera, salud, crecimiento personal, familia, etc.

4. Plantilla de seguimiento de metas personales de Template.net

vía Plantilla ¿No está seguro de cómo diversificar sus metas personales en función de áreas específicas como las finanzas, el aprendizaje, la salud, el bienestar u otras?

En Free Personal Goal Tracker Plantilla de Template.net tiene una interfaz sencilla, que te ayuda a añadir tus actividades con parámetros como categoría de meta, descripción, fecha límite, prioridad y notas. Incluso tiene una barra de progreso automatizada, que le permite visualizar el logro de su meta y ver cuánto ha progresado.

Ideal para: Principiantes que quieren un simple rastreador de metas personales para poner sus metas en acción, con plazos claros y prioridades definidas para cada tarea.

5. Plantilla de metas SMART para estudiantes de medicina de Template.net

vía Plantilla Si eres estudiante de medicina y buscas una forma de hacer un seguimiento de tus ambiciosas metas, la plantilla Plantilla de metas SMART para estudiantes de medicina por Template.net es la opción perfecta.

Ayuda a los estudiantes a establecer metas claras y viables para sus estudios, rotaciones clínicas y planificación profesional. También incluye secciones para la definición de metas, el ajuste de hitos y el seguimiento del progreso, garantizando que los estudiantes de medicina puedan gestionar sus aspiraciones académicas y profesionales de forma eficiente.

Ideal para: Estudiantes de medicina y profesionales de la salud que deseen aplicar el marco SMART para alcanzar sus metas de aprendizaje o perfeccionamiento.

6. Plantilla de seguimiento de metas de Zavvy

vía Zavvy En Plantilla de seguimiento de metas de Zavvy ofrece un enfoque sencillo y personalizable para el ajuste de metas.

La interfaz fácil de usar de la plantilla permite actualizaciones y modificaciones rápidas, lo que la convierte en la opción perfecta para mantener la concentración y la motivación, especialmente para usuarios sin conocimientos técnicos. Tanto si gestionas proyectos personales como si coordinas objetivos de equipo, la plantilla de Zavvy te garantiza que te mantendrás organizado y en el buen camino.

Ideal para: Profesionales del marketing y otros profesionales creativos que desean un enfoque estructurado para planificar sus objetivos y añadir tareas que puedan ayudar a alcanzar estas metas.

Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de metas

Si sueles anotar tus tareas pendientes y metas del proyecto en una agenda diaria o un cuaderno, Hojas de cálculo de Google es una opción fantástica. En lugar de utilizar papel y bolígrafo, la aplicación de hojas de cálculo te permite actualizar y hacer un seguimiento digital de tus metas.

Sin embargo, a pesar de sus funciones avanzadas y su sencillez, Hojas de cálculo de Google tiene algunos defectos que pueden limitar a la mayoría de los usuarios, especialmente en lo que respecta a:

Falta de automatizaciones avanzadas

Hojas de cálculo de Google pueden carecer de algunas funciones avanzadas como el seguimiento del progreso incorporado, recordatorios e integraciones con otras herramientas. Los usuarios deben actualizar y gestionar sus datos manualmente, lo que puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores.

Funciones de colaboración limitadas

Aunque la mayoría de nosotros hacemos un seguimiento de nuestras metas personales de forma independiente, puede resultar útil compartirlas con un colega o mentor. Aunque las Hojas de cálculo de Google permiten una colaboración básica, puede que no sea tan fluida como la de un software dedicado a la gestión de proyectos o al seguimiento de metas. Estas soluciones avanzadas permiten añadir comentarios, sugerir actualizaciones o incluso compartir vistas personalizables.

Problemas de integración

Es posible que las Hojas de cálculo de Google no se integren fácilmente con otras herramientas de productividad y gestión de proyectos, lo que dificulta el flujo fluido de información entre distintas plataformas. Si utilizas una app para realizar un seguimiento de tus tareas pendientes o prefieres añadir elementos de acción a tu calendario, será difícil realizar un seguimiento del progreso desde estas apps a la hoja de cálculo.

Problemas de escalabilidad

A medida que las necesidades de seguimiento de metas se vuelven más complejas, Google Hojas de cálculo de Google puede tener problemas para escalar de forma eficaz. La gestión de grandes conjuntos de datos o de estructuras de metas complejas en Hojas de cálculo resulta engorrosa y menos eficaz que la de herramientas especializadas.

Plantillas alternativas de seguimiento de metas de Hojas de cálculo de Google

Aunque las plantillas de Hojas de cálculo de Google pueden ayudarte con el seguimiento y la planificación de metas básicas, algunas alternativas pueden ayudarte a alcanzar el siguiente nivel. ClickUp es un software de productividad y gestión de proyectos todo en uno con todas las funciones que necesita en una app de seguimiento de metas. Esta plataforma te ayuda a gestionar tus metas de forma más eficaz con funciones avanzadas de seguimiento, automatización e integración, para que no tengas que cambiar de app o hacer malabares con varias pestañas.

Pero lo mejor de ClickUp es la amplia disponibilidad de plantillas ClickUp personalizables y hechas a medida, que pueden ayudarte a ajustar, planificar y supervisar el progreso general de tus metas.

Desde la gestión de metas sencillas hasta las metas profesionales más complejas, aquí tiene nuestra lista de plantillas gratuitas de ClickUp que puede utilizar:

1. Plantilla de Metas SMART de ClickUp

Plantilla de Metas SMART de ClickUp

¿Dispone de un desglose práctico de sus metas que defina lo que quiere conseguir este año, mes u hoy? Sin este desglose pormenorizado de sus actividades, las posibilidades de éxito son escasas. En Plantilla de Metas SMART de ClickUp te ayuda a dividir grandes metas audaces en pequeños hitos manejables.

Esto le permite comprender fácilmente qué actividades están bien encaminadas, preparadas para el éxito, o cuáles están mal encaminadas y necesitan su atención. La plantilla ofrece un enfoque integral del ajuste de metas, con definición de objetivos, seguimiento del progreso, recordatorios y funciones de colaboración.

¿Y lo mejor? Incluso te ayuda a ajustar recordatorios para detener a ese mono procrastinador que tienes en la cabeza .

Ideal para: Planificar y supervisar sus metas personales o de equipo, asegurándose de que puede colaborar fácilmente con otras partes interesadas para un esfuerzo de colaboración.

2. Plantilla de Plan de Acción de Metas SMART de ClickUp

Descargar esta plantilla

Plantilla del plan de acción de objetivos SMART de ClickUp

¿Quieres llevar las metas SMART al siguiente nivel? Utilice la plantilla Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp para realizar un seguimiento de sus metas en función de métricas específicas. Si es usted directivo, esta plantilla le ayudará a hacer un seguimiento de qué miembro del equipo está trabajando en una meta concreta.

Esta plantilla de lista le permite desglosar cada actividad por urgencia e importancia, lo que le ayuda a centrarse primero en las actividades de mayor impacto y a reajustar los cronogramas para hacerlas más alcanzables.

La plantilla también permite añadir etiquetas, clasificar tareas y utilizar vistas personalizadas para gestionar eficazmente los objetivos de varios proyectos.

Ideal para: Individuos y líderes de empresas que necesitan un enfoque más detallado y estructurado para el seguimiento de metas. Su enfoque en el desglose de las metas en pasos más pequeños puede ayudarle a mantenerse organizado y motivado.

Más información: Cómo Establecer y Alcanzar Metas de Liderazgo Eficaces

Descargar esta plantilla

3. Plantilla ClickUp OKRs

Descargar esta plantilla

Plantilla ClickUp OKRs

En Plantilla ClickUp OKRs está diseñada para ayudarle a ajustar y hacer un seguimiento de los Objetivos y Resultados Clave (OKRs). OKR es un potente marco para el ajuste de metas que alinea los esfuerzos de su equipo con su visión específica.

La plantilla proporciona la estructura básica para sus metas y tareas. Le ayuda a desglosar sus metas en tareas manejables, que luego pueden asignarse a equipos o miembros del equipo específicos. También incluye la opción de visualizar sus actividades en forma de Lista, Tablero, Calendario o vista Actividad.

Con esta plantilla podrá aplicar eficazmente el marco de OKR para impulsar el rendimiento, mejorar la alineación y alcanzar sus metas estratégicas.

Ideal para: Individuos y Teams que desean un enfoque estructurado para el ajuste de metas basado en los resultados esperados de un proyecto.

Descargar esta plantilla

4. Plantilla de Metas Diarias ClickUp*

Descargar esta plantilla

Plantilla de Metas Diarias de ClickUp

Si eres de los que prefieren una lista de tareas pendientes para el día a día, la plantilla Plantilla de Metas Diarias de ClickUp está diseñada para desglosar sus metas a largo plazo en tareas diarias manejables.

La plantilla le permite marcar cada tarea del día o reasignar las tareas pendientes para más adelante, lo que le ayuda a comprender cuánto ha progresado hacia sus objetivos más importantes. Este enfoque diario te mantiene motivado y te garantiza que estás trabajando constantemente para alcanzar tus metas más importantes, día a día.

Ideal para: Para aquellos a los que les gusta el seguimiento de metas personales y profesionales mediante el desglose de la visión a largo plazo en tareas procesables que se pueden revisar todos los días.

Descargar esta plantilla

5. Plantilla de Metas Anuales ClickUp

Descargar esta plantilla

Plantilla de Metas Anuales de ClickUp

Si prefiere establecer metas anuales y luego trabajar en pos de esta visión, la plantilla Plantilla de Metas Anuales de ClickUp es perfecta para usted. Con esta plantilla podrá definir sus principales metas para el año, desglosándolas en pasos e hitos viables. Incluso puede establecer hitos clave a lo largo del año para medir el progreso y mantener la motivación.

Si las cosas no salen como quieres, siempre puedes priorizar tus metas anuales en función de su impacto y relevancia, asegurándote de ponerte al día con tus tareas a largo plazo.

Ideal para: Quienes buscan planificar y alcanzar sus principales objetivos durante un periodo prolongado. La plantilla es perfecta tanto para la planificación personal como de equipo, ya que permite esbozar y hacer un seguimiento de las metas anuales con claridad y precisión.

Descargar esta plantilla

6. Plantilla de Metas Anuales ClickUp*

Plantilla de Metas Anuales de ClickUp

En Plantilla de Metas Anuales de ClickUp es una excelente opción para personas y equipos que desean establecer y alcanzar sus metas más importantes para el año. Esta plantilla proporciona un marco completo para planificar y realizar el seguimiento de los objetivos anuales, garantizando que se mantenga centrado y organizado.

Lo mejor de esta plantilla es la posibilidad de utilizar gráficos y diagramas para hacer un seguimiento visual de sus progresos y logros. Estas herramientas proporcionan una rápida visión general de cómo está cumpliendo sus metas anuales y dónde puede ser necesario realizar ajustes.

Mejore su productividad utilizando esta plantilla con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, como recordatorios, fechas límite y dependencias. La integración garantiza que sus metas estén alineadas con sus tareas y plazos diarios.

Ideal para: Hacer un seguimiento de las metas anuales con un desglose trimestral de los objetivos que debe alcanzar para superarlos. Perfecta tanto para el ajuste de metas profesionales como personales.

7. Plantilla ClickUp de Metas de Empresa y OKRs

Descargar esta plantilla

Plantillas de OKRs y Metas de la Empresa ClickUp

En Plantilla de Metas y OKR de la empresa ClickUp integra la metodología OKR en la planificación diaria de tareas, lo que la convierte en una potente herramienta para las empresas que pretenden alcanzar sus metas empresariales de forma eficiente.

Con la plantilla, puede esbozar resultados clave mensurables que indiquen el progreso hacia cada objetivo. De este modo se garantiza el seguimiento del rendimiento, lo que facilita la evaluación de si las metas se están cumpliendo en toda la organización.

La plantilla también ofrece espacio para reflexionar sobre los logros, identificar áreas de mejora y planificar ciclos futuros.

Ideal para: Organizaciones o equipos pequeños que buscan alinear sus objetivos estratégicos con resultados mensurables.

Descargar esta plantilla

8. Plantilla de seguimiento de hábitos personales ClickUp*

Descargar esta plantilla

Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Si quieres hacer un seguimiento de tus metas como Hermoine conoce sus hechizos, la plantilla Plantilla de seguimiento de hábitos personales ClickUp debería estar en tu lista. Aunque no es estrictamente un rastreador de metas, puede ser una herramienta valiosa para compatibilizar tus metas generales y mejorar tu productividad.

Utilice esta plantilla para controlar y registrar sus hábitos diarios y, al mismo tiempo, ajustar metas específicas para cada hábito (frecuencia o hitos). Puede adaptar la plantilla a distintos hábitos, ya estén relacionados con la salud, la productividad o el desarrollo personal.

Ideal para: Cualquiera que busque mejorar sus rutinas diarias y crear hábitos duraderos, especialmente metas personales.

Consigue tus Metas y Propósitos de Vida con ClickUp

El primer paso para alcanzar sus metas es ponerlas por escrito o, en este caso, en una hoja de cálculo. Pero aunque ese es el punto de partida, no es suficiente para lograr su visión.

Lo que es igualmente importante es la capacidad de trabajar en tus metas, establecer plazos realistas y hacer un seguimiento regular del progreso general.

Mientras que Hojas de cálculo de Google ofrece una base sólida para el seguimiento de metas, ClickUp lo lleva al siguiente nivel. Gracias a sus funciones avanzadas, su colaboración sin fisuras y sus potentes integraciones, ClickUp es la plataforma ideal para personas y equipos que desean alcanzar sus metas de forma eficiente y eficaz.

Las plantillas para el establecimiento de metas de ClickUp se integran perfectamente con las numerosas funciones que ofrece la plataforma, lo que permite utilizarla para diversas necesidades, desde las tareas diarias hasta la planificación estratégica a largo plazo.

¿Está preparado para llevar su seguimiento de metas al siguiente nivel? Regístrate en ClickUp hoy mismo y da el primer paso para empezar a alcanzar tus sueños.