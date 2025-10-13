En los servicios financieros, se denomina «proceso de creador-verificador». En la gestión de riesgos, se conoce popularmente como el «principio de los cuatro ojos». En la gestión de las armas nucleares estadounidenses, se denomina «el concepto de las dos personas».

En esencia, todos hacen lo mismo: estos procesos incluyen un nivel adicional de evaluación, confirmación, autorización o aprobación para garantizar la precisión, la calidad o la pertinencia del resultado.

En el desarrollo de software, esto se denomina pruebas o control de calidad. En pocas palabras, las pruebas de software evalúan el código para garantizar que funciona según lo esperado. Para llevar a cabo esta actividad de forma eficaz, los equipos de calidad utilizan una potente herramienta denominada «caso de prueba».

En esta entrada del blog, exploramos qué son, por qué son necesarios, cuándo utilizarlos y, lo más importante, cómo redactar casos de prueba.

⏰TL;DR: Cómo redactar casos de prueba eficaces para la calidad del software 1. ¿Qué es un caso de prueba en las pruebas de software? Un caso de prueba es un conjunto documentado de pasos, entradas, condiciones y resultados esperados que se utiliza para verificar que una función funciona según lo previsto. 2. ¿Por qué son importantes los casos de prueba para los equipos de control de calidad?Ayudan a identificar defectos, validar requisitos, reducir riesgos y garantizar que las nuevas actualizaciones no afecten a la funcionalidad existente. 3. ¿Cuál es la diferencia entre un caso de prueba y un escenario de prueba?Un escenario de prueba es una descripción general de lo que se va a probar, mientras que un caso de prueba proporciona instrucciones detalladas sobre cómo probarlo. 4. ¿Qué debe incluir un buen caso de prueba?Normalmente contiene un ID, una descripción, condiciones previas, pasos de ejecución, resultados esperados y espacio para registrar los resultados reales. 5. ¿Cómo pueden los equipos redactar casos de prueba mejores y más rápidos? Sigue pasos claros, piensa como un usuario, céntrate en un objetivo por prueba, revisa tu trabajo con otros compañeros y utiliza plantillas y herramientas reutilizables.

¿Qué es un caso de prueba?

Un caso de prueba es un conjunto de acciones, condiciones y datos de entrada que se utilizan para evaluar la calidad de una aplicación de software.

Supongamos que ha creado un formulario para recopilar el nombre y la dirección de correo electrónico del usuario para la suscripción a un boletín informativo. Su caso de prueba especificará lo siguiente:

Acciones [tanto orientadas al usuario como internas]: Todo lo que se espera que haga el usuario o el software para completar el flujo de trabajo en el software que se está desarrollando.

El usuario introduce un nombre

El usuario introduce una dirección de correo electrónico

El usuario hace clic en «Enviar».

Se ha enviado un correo electrónico de confirmación al usuario

Datos guardados en la base de datos correspondiente

Datos añadidos a la lista de correo electrónico del boletín correspondiente

Condiciones: Los requisitos que se espera que cumpla el usuario o el sistema al realizar sus acciones.

Guardar si se acepta la validación del campo «nombre»; de lo contrario, mostrar un mensaje de error

Guardar si se acepta la validación del campo de dirección de correo electrónico; de lo contrario, mostrar un mensaje de error

Añadir a la lista de boletines solo si el usuario ha confirmado su dirección de correo electrónico

Si el usuario ya existe, muestra el mensaje de error correspondiente

Datos de entrada: Muestras de entradas aceptables para la función. Por lo general, los equipos de control de calidad [QA] crean datos de prueba que permiten comprobar resultados positivos y negativos.

Por ejemplo, si una condición para la validación del campo «nombre» es «solo puede contener letras del alfabeto y espacios», los datos de prueba serían

Jane Doe, que cumple los criterios

Ad@m Sand!er, que no cumple los criterios

¿Por qué son importantes los casos de prueba en la ingeniería de software?

El método de casos de prueba es un enfoque integral, sistemático y repetible para las pruebas de software. Si bien su objetivo principal es garantizar la calidad de la aplicación, aporta múltiples niveles de solidez y fiabilidad al propio proceso de ingeniería de software.

✅ Identificación de defectos: Los casos de prueba ayudan a identificar defectos en el software. Son fundamentales para determinar si la aplicación es segura para pasar a producción.

✅ Validación de requisitos: Los casos de prueba garantizan que lo que has creado es exactamente lo que pretendías desde el principio. Esto es especialmente importante si eres una empresa de servicios que desarrolla software para clientes externos con requisitos específicos.

✅ Mitigación de riesgos: Los casos de prueba evalúan una función en cuanto a riesgos de seguridad, rendimiento y financieros. El analista de calidad también incluye condiciones relativas al cumplimiento normativo, los estándares del sector, etc., para garantizar que se cubren todos los aspectos.

✅ Equilibrar la visión global: una nueva función puede funcionar bien de forma aislada. Pero, al integrarla en el resto del software, puede fallar o provocar que falle alguna otra función. Los casos de prueba garantizan que esto se detecte antes de que afecte a la experiencia del usuario en producción.

¿Puede un solo caso de prueba cumplir todo lo anterior? En realidad, no. Dependiendo de la función, el software, los sistemas, las necesidades y las metas de la organización, los equipos de control de calidad escriben varios tipos de casos de prueba.

¿Qué tipos de casos de prueba utilizan los equipos de control de calidad?

Pruebas funcionales para confirmar que las funciones funcionan

Pruebas unitarias para lógica aislada

Pruebas de seguridad para la seguridad y el cumplimiento normativo

Pruebas de rendimiento para velocidad y escalabilidad

Pruebas de regresión para evitar fallos

Existe un caso de prueba para cada tipo de prueba de software. Algunos de los más utilizados son los siguientes.

Caso de prueba de funcionalidad: este caso de prueba básico y fundamental evalúa si un software funciona según lo previsto. Como mínimo, todo responsable de control de calidad lo redacta.

Casos de prueba unitarios: Las pruebas unitarias evalúan una parte de la función o una sola unidad. Por ejemplo, un responsable de control de calidad podría escribir pruebas unitarias para verificar que el campo de la dirección de correo electrónico cumple diversas condiciones.

Casos de prueba de seguridad: evalúan si la función cumple con los estándares de seguridad necesarios para pasar a producción. Por lo general, esto incluiría pruebas de autorización, autenticación, cumplimiento de los estándares OWASP, etc.

Casos de prueba de rendimiento: esto valida que la nueva función cumple los requisitos de velocidad, fiabilidad, escalabilidad y utilización de recursos.

Casos de prueba de regresión: Las pruebas de regresión garantizan que la nueva función que ha desarrollado no afecte a ninguna de las ya existentes en el producto.

Además de estos, también se pueden ejecutar casos de prueba específicos. Por ejemplo, las organizaciones orientadas al diseño podrían incluir casos de prueba de la interfaz de usuario [UI]. Los productos que forman parte de un flujo de trabajo más amplio podrían escribir muchos casos de prueba de integración. Otros podrían crear casos de prueba de usabilidad específicos en torno a la heurística, la accesibilidad, la inclusión, etc.

Como propietario del producto, tú decides qué debe hacer tu software y creas casos de prueba aplicables a ello. Debes cubrir todos los escenarios que te resulten importantes.

¿Significa eso que un caso de prueba es simplemente un escenario de prueba? En absoluto.

¿Cuál es la diferencia entre un caso de prueba y un escenario de prueba?

Un caso de prueba es un registro exhaustivo de cómo debe comportarse tu nueva función [y cómo probarla]. Un escenario de prueba es una descripción general de qué acciones pueden ocurrir [y, por lo tanto, ser probadas].

Ampliando el ejemplo anterior, el escenario de prueba sería «probar la suscripción al boletín informativo». Sin embargo, los casos de prueba serían:

Campo «Nombre de la prueba» con un nombre válido

Campo de nombre de prueba con caracteres especiales

Campo de nombre de prueba para nombres de famosos

Campo de nombre de prueba con números

Campo de nombre de prueba para nombres ficticios o de relleno, como John Doe

Caso de prueba Escenario de prueba Definición Documentación completa sobre cómo probar una función Breve descripción de cómo debería funcionar la función desde la perspectiva del usuario final Nivel Acciones de bajo nivel con responsabilidad granular Acciones de alto nivel con responsabilidad global Enfoque Cómo probar [registro detallado de las funciones previstas] Qué probar [breve resumen de los resultados esperados] Fuente Derivados de escenarios de prueba Derivados de historias de usuario y casos de uso empresariales Enfoque Considera un mayor abanico de posibilidades y realiza pruebas exhaustivas Imita situaciones de la vida real y realiza las pruebas en consecuencia

Ahora que conocemos las diferencias, volvamos a centrarnos en el caso de prueba y profundicemos en él.

¿Qué debe incluir un caso de prueba bien redactado?

Los componentes de un caso de prueba son:

Identificador único

Objetivo o descripción

Requisitos previos

Pasos de ejecución

Resultados esperados

Resultados reales para comparar

En resumen, un caso de prueba es una documentación detallada de todo lo que hay que probar para garantizar que el software funciona según lo previsto. Esto lo convierte en un documento exhaustivo, minucioso y multifacético, que abarca múltiples componentes.

Algunos de los componentes fundamentales de un caso de prueba son:

ID del caso de prueba: Cada caso de prueba tiene un número. Esto puede parecer sencillo, pero para probar una aplicación a fondo, realizarás diversas pruebas que parecen similares. El ID del caso de prueba ayuda a diferenciarlas.

Descripción: Descripción de lo que se está probando. En el ejemplo anterior, podría ser: «Añadir clientes potenciales reales con interés a nuestra base de datos de boletines informativos».

Condiciones previas: Todos los requisitos previos que deben cumplirse para utilizar esta función. Por ejemplo, anteriormente hemos hablado de la validación de cada campo. Además de eso, otras condiciones podrían incluir:

El usuario no debe estar suscrito al boletín informativo

El usuario no debería haberse dado de baja del boletín informativo

Pasos: Pasos que el usuario o el sistema deben seguir para completar la evaluación y considerarla satisfactoria.

El usuario introduce un nombre válido

El usuario introduce un ID de correo electrónico válido

El usuario marca la casilla de selección de privacidad

El usuario hace clic en el botón «Enviar».

Resultados esperados: Lista de lo que el sistema tiene pendiente a continuación.

Si el nombre de usuario no es válido, muestra un mensaje de error

Si la dirección de correo electrónico no es válida, muestra un mensaje de error

Si el nombre de usuario y el ID de correo electrónico son válidos, guárdalos en la base de datos correspondiente.

Una vez guardado en la base de datos, envía un correo electrónico de confirmación al usuario

Resultados reales: son las observaciones del probador tras ejecutar el caso de prueba. Esto es lo que se enviará al desarrollador en caso de que algo no funcione correctamente.

Probé el campo «nombre» con Katy Perry y se aceptó como entrada válida [aunque contiene un número].

Con esto, ya estás listo para escribir casos de prueba eficaces. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Cómo redactar casos de prueba eficaces con ejemplos

Así es como puedes escribir casos de prueba eficaces:

Identifica escenarios de uso reales

Define qué debe demostrar el intento correcto

Documenta pasos claros y repetibles

Asigna resultados a cada variante

Captura los estados de configuración y seguimiento

Redactar un buen caso de prueba requiere tanto lógica empresarial como perspicacia tecnológica. Es necesario comprenderlo desde el punto de vista del usuario en el mundo real, así como desde la perspectiva tecnológica en el mundo digital. A continuación se presenta un marco sólido para que puedas iniciar ese camino.

1. ¿Cómo se identifican los escenarios de prueba adecuados?

Antes de redactar los casos de prueba, comprende los escenarios reales en los que se utilizará la función. Lee la historia de usuario, estudia el documento de requisitos o incluso comenta las especificaciones con el desarrollador.

Por ejemplo, los escenarios de prueba del ejemplo anterior serían: El usuario realiza un intento correcto de suscripción al boletín informativo.

En este paso, es importante preguntarse si el documento de requisitos describe al usuario de alguna manera específica.

Por ejemplo, si estás creando una función de boletín informativo solo para clientes de pago, tendrás un escenario en el que los usuarios que no pagan podrían intentar suscribirse.

Por lo tanto, revisa minuciosamente los requisitos, las especificaciones y las historias de usuario.

2. ¿Cómo influyen los objetivos en tus casos de prueba?

En esta fase, define qué pretendes conseguir al ejecutar tus pruebas. Por ejemplo, si solo estás comprobando si la función funciona según el plan, redactarás casos de prueba funcionales.

Sin embargo, si también necesitas que sea seguro y eficiente, también redactarás los casos de prueba correspondientes. Esto te ayudará a optimizar tu proceso de pruebas ágil y a presentar los resultados al equipo de desarrollo.

3. ¿Qué hace que los pasos de prueba sean claros y repetibles?

Esta fase es algo más que simplemente esbozar el flujo de trabajo. Es todo lo que el equipo de control de calidad debe hacer para garantizar que la función funcione según lo previsto.

Sé minucioso: entra en tantos detalles como sea posible. Incluye lo que debe suceder en función de la acción del usuario o del sistema. Por ejemplo, podrías escribir:

Introduzca el nombre en el campo correspondiente

Si el nombre contiene un número, muestra el mensaje de error: «Introduce un nombre que solo contenga letras y espacios».

Si el nombre contiene caracteres especiales, muestra el mensaje de error: «Introduce un nombre que contenga solo letras y espacios».

Si el nombre es un marcador de posición, muestra el mensaje de error «Introduce un nombre válido».

Si el nombre es válido, permita que el usuario lo envíe

Haz que sean reutilizables: la mayoría de las funciones se solapan con otras funciones anteriores. Por ejemplo, los campos para la suscripción al boletín informativo pueden ser similares a los que se utilizan para crear nuevas cuentas de usuario. Reutilízalos tanto como sea posible para mantener la coherencia y la eficiencia.

De hecho, también puede crear plantillas reutilizables de documentos de requisitos de producto, a partir de las cuales resulta más fácil extraer escenarios y casos de prueba.

Dibuje el proceso: en el caso de funciones complejas, puede resultarle difícil documentar todos los casos de prueba de forma lineal. En tales casos, pruebe con un diagrama de flujo.

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ClickUp Whiteboards ofrece un lienzo en blanco altamente personalizable para visualizar el flujo de trabajo de tus funciones. No te sientas presionado a hacerlo solo. Crea tus diagramas de flujo y compártelos con todas las partes interesadas —analistas de negocio, desarrolladores, responsables de pruebas, etc.— y consigue su apoyo antes de empezar.

Establecer el contexto: Aunque el escenario de prueba describe el contexto empresarial, es necesario definir claramente la configuración de la prueba. Incluya la versión del software, el sistema operativo o navegador, el hardware, los formatos de fecha y hora, la zona horaria, etc. Además, incluya enlaces a cualquier documento o recurso que pueda resultar útil durante la ejecución de la prueba.

4. ¿Cómo deben definirse los resultados esperados?

¡Esta es la respuesta a «qué pasa si»! Entonces, ¿qué pasa si se valida el campo «nombre»? ¿Qué pasa si no se valida el campo «nombre»?

¿Qué pasa si el usuario ya está suscrito? ¿Deberías rechazar su suscripción o volver a suscribirlo?

¿Y si el usuario no es un cliente de pago? ¿Deberías pedirle que pague ahora?

¿Qué pasa si el usuario se ha dado de baja anteriormente? ¿Deberías verificarlo antes de volver a suscribirlo?

De esta manera, esboza los resultados esperados para cada posibilidad. Cuanto más compleja sea tu función, más larga será tu lista.

5. ¿Por qué son necesarias las precondiciones y las postcondiciones?

Hoy en día, ninguna función es una isla. En el desarrollo de software, cada función está conectada con otra cosa, lo que significa que las pruebas tienen un número de precondiciones y postcondiciones.

Ejemplos de condiciones previas

Debe ser un cliente de pago

Es necesario proporcionar un nombre y una dirección de correo electrónico válidos

Es necesario aceptar las condiciones

Es necesario utilizar la última versión de Chrome

Es necesario iniciar sesión desde el móvil

Ejemplos de postcondiciones

Debe añadirse a la base de datos

Es necesario aceptar la suscripción en el correo electrónico de confirmación

Es necesario añadirlo a la lista de boletines informativos del CRM

Si eres un responsable de producto y quieres familiarizarte con las pruebas, aquí tienes algunas herramientas sin código para gestores de producto.

Eso eran los conceptos básicos, pasemos ahora a los detalles más concretos.

¿Cuáles son las buenas prácticas para redactar casos de prueba sólidos?

Las buenas prácticas para redactar casos de prueba son:

Piensa desde la perspectiva del usuario

Prueba un objetivo cada vez

Utiliza las revisiones por pares para detectar puntos ciegos

Crea plantillas reutilizables

Apoya el trabajo con las herramientas adecuadas

Seamos realistas: escribir casos de prueba es un arte. Un buen caso de prueba sacará a la luz errores y defectos que ni siquiera se habían previsto en los requisitos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el campo del nombre tuviera dos espacios? ¿O si el apellido del usuario tuviera un guion?

Para garantizar que sus casos de prueba estén orientados a ofrecer software de alta calidad, tenga en cuenta las siguientes buenas prácticas.

🧠 Piensa como un usuario

Antes de redactar tus casos de prueba, piensa desde la perspectiva del usuario. Sé crítico y minucioso. En el ejemplo que hemos comentado hasta ahora, podrías preguntarte:

¿Qué significa «nombre»? ¿Nombre de pila? ¿Apellido? ¿O ambos?

¿De quién es este nombre? ¿Debería tener el texto del campo «tu nombre» en lugar de «tu nombre»?

¿Debería haber un texto provisional para orientar al lector?

Si el usuario introduce un nombre no válido, ¿debería el mensaje de error indicar qué es lo que falla?

Ponte en el lugar del usuario. Explora diversas posibilidades e incluso casos extremos. Puede que no crees casos de prueba para todos ellos, pero explorarlos ayuda a reforzar la función.

🎯 Céntrate en una cosa cada vez

No escribas un caso de prueba funcional que sea a la vez un caso de prueba de usabilidad y un caso de prueba de base de datos. Haz una cosa cada vez. De esta forma, cuando el resultado de una prueba sea «aprobado» o «suspendido», sabrás exactamente qué ha funcionado y qué ha fallado.

Incluir demasiadas variables en una prueba complicará la identificación de los problemas cuando la prueba falle.

👫 No lo hagas solo

Los casos de prueba definen la calidad del software. Aunque se trate del verificador en el proceso «creador-verificador», es necesaria otra capa de revisión por parte de dos personas. Por lo tanto, una vez que hayas redactado los casos de prueba, haz que sean revisados por un compañero.

Pide a un compañero que revise lo que has escrito. Anímale a que busque errores y te dé su opinión crítica. También resulta útil hacerlo en colaboración con analistas de empresa y desarrolladores para comprender mejor sus intenciones.

♻️ Crea plantillas reutilizables

De entre todas las buenas prácticas para redactar casos de prueba, la más valiosa es crear plantillas. Tanto si estás probando funciones similares como completamente diferentes, una plantilla aporta estructura a tus ideas. Incluye componentes clave, un mecanismo de numeración automático o un marco para presentar todos los resultados de las pruebas.

Descargar esta plantilla Plantilla de casos de prueba de ClickUp

La plantilla de casos de prueba de ClickUp es un ejemplo sencillo, pero potente, de cómo puedes mejorar drásticamente la eficiencia y la visibilidad con un marco repetible. Esta plantilla para principiantes es personalizable, lo que permite a tus equipos hacer más en menos tiempo. ¿Y qué más? También puedes utilizar esta plantilla para identificar candidatos para la automatización y redoblar tus esfuerzos de control de calidad.

En un equipo de desarrollo de software, redactar casos de prueba exhaustivos para funciones complejas puede ser una tarea que requiere mucho tiempo. Por no hablar de documentarlos y organizarlos para facilitar su consulta.

Para ello, elige la herramienta adecuada.

Las plataformas modernas de control de calidad conectan la planificación, la ejecución, la elaboración de informes y la automatización para mantener la cobertura a gran escala.

ClickUp: Tareas, incidencias, automatizaciones y plantillas unificadas

TestRail: Gestión estructurada de casos y trazabilidad

BrowserStack: Validación en distintos dispositivos y entornos

Jira: Vincula las pruebas a los flujos de trabajo de desarrollo

Una buena gestión de los casos de prueba te permite crear, organizar, ejecutar, registrar y supervisar lo que estás probando. Ayuda a los equipos de pruebas a garantizar la exhaustividad sin perder eficiencia. Ayuda a los equipos de desarrollo a detectar las incidencias con claridad.

Si bien las ventajas son infinitas, los retos también lo son. La regla general para el número de casos de prueba por función es «tantos como sean necesarios». Dependiendo de la función, pueden ser dos, es decir, uno positivo y otro negativo. Pueden ser tres, si el caso de prueba es condicional. O pueden ser varios.

Para ello, necesitas una herramienta sólida. Algunas de las mejores herramientas modernas de pruebas de control de calidad son:

ClickUp

Así es como ClickUp mejora la gestión de casos de prueba:

Recopila incidencias y solicitudes a través de formularios

Realice un seguimiento de la ejecución en tableros y calendarios

Automatiza las asignaciones y los traspasos

Reutiliza listas de control y plantillas

Genera informes más rápido con IA

ClickUp para equipos de software es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno, diseñada para dar soporte a todos los aspectos del proceso de ingeniería. La gestión de casos de prueba no es una excepción.

Optimiza la gestión de casos de prueba con ClickUp

Redacción de casos de prueba: ClickUp permite a los equipos gestionar su cartera de tareas de forma eficiente gracias a sus sólidas funciones de seguimiento de errores y incidencias. Gestiona los casos de prueba existentes y crea otros nuevos con ClickUp. Utiliza formularios para que los equipos de software recojan solicitudes o problemas y los conviertan automáticamente en tareas para el equipo.

Visibilidad para las operaciones: puedes verlo como un tablero Kanban con todos los estados o utilizar la vista del Calendario para programarlos. Gestiona las tareas del equipo de control de calidad con la vista «Carga de trabajo» de ClickUp y lleva los proyectos a producción más rápido. Utiliza la plantilla de seguimiento de errores y incidencias de ClickUp para obtener una visión general de todo lo relacionado con las pruebas en tu proyecto de desarrollo de software.

Automatización en la gestión de proyectos: integra a la perfección la gestión de casos de prueba en tu proceso de desarrollo de productos.

Utiliza las automatizaciones de ClickUp para asignar el probador adecuado a cada caso de prueba. Cuando el control de calidad cambie de estado, reasignalo automáticamente al desarrollador para su revisión.

Con ClickUp para equipos ágiles, crea listas de control reutilizables que se añaden automáticamente a las tareas. Configura ClickUp Brain para ayudar a los equipos de control de calidad a redactar informes más rápido.

Buenas prácticas ya configuradas: Utilice las docenas de plantillas prediseñadas para estructurar su proceso de pruebas. Empiece con las diversas plantillas de casos de prueba o de informes de incidencias.

Descargar esta plantilla Plantilla de gestión de pruebas de ClickUp

A continuación, prueba la plantilla de gestión de pruebas de ClickUp para optimizar tus escenarios de prueba, casos de prueba y ejecuciones de pruebas. Con esta plantilla, realiza el seguimiento del proceso, evalúa los resultados y colabora con el equipo de desarrollo en la resolución de errores y incidencias.

Para los principiantes, esta plantilla también incluye un documento completo titulado «Cómo empezar» que le guiará a lo largo del proceso.

¿Te preguntas cómo redactar un informe de pruebas? Tenemos una plantilla para ti. Descarga y utiliza la plantilla de informe de pruebas de ClickUp, ideal para principiantes, para resumir los resultados de tus pruebas y entregárselos a los desarrolladores.

TestRail

TestRail es una plataforma de gestión de pruebas para documentar y realizar el seguimiento de los planes de pruebas. Incluye funciones de trazabilidad, cobertura, automatización de pruebas y análisis. Se integra de forma nativa con un número de herramientas de desarrollo de software y ofrece una amplia API.

BrowserStack

BrowserStack es una herramienta de pruebas de aplicaciones y navegadores. Ofrece pruebas para aplicaciones de iOS y Android, así como para sitios web en múltiples navegadores. Incluye módulos específicos para pruebas visuales, pruebas de accesibilidad, observabilidad de pruebas, automatización con poco código y mucho más.

Jira

Como una de las herramientas de gestión de proyectos ágiles más populares, Jira también funciona como software de seguimiento de errores. Con Jira, puedes escribir casos de prueba y enlazarlos a historias de usuario, errores conocidos u otros problemas.

Sin embargo, dado que Jira no está diseñado para la gestión de casos de prueba, las funciones de elaboración de informes y automatización pueden ser limitadas.

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En el desarrollo de software, las pruebas desempeñan un rol crucial a la hora de garantizar que todo funcione correctamente. Ofrecen un soporte integral.

Valida el trabajo del equipo de desarrollo. Confirma que se ajusta a los objetivos del equipo empresarial. Se mantiene fiel a las necesidades de los usuarios en cuanto a funcionalidad, rendimiento, seguridad y privacidad.

La gestión de un proceso tan crítico y completo exige un conjunto de herramientas bien pensado. Eso es precisamente lo que ofrece ClickUp.

Tanto si sigues un modelo ágil, Waterfall o híbrido de desarrollo de software, ClickUp cuenta con numerosas funciones diseñadas para ser altamente personalizables y adaptarse a tus necesidades específicas.

Además de una gestión de tareas potente y multifacética, ClickUp también incluye un conjunto de pruebas, automatizaciones de DevOps, integraciones y plantillas que marcan la diferencia. Compruébalo por ti mismo. Prueba ClickUp gratis hoy mismo.