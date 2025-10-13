Seamos realistas: tomar notas durante las reuniones puede ser todo un malabarismo. Intentas mantenerte concentrado en un tema clave mientras te apresuras a anotarlo para no olvidarlo.

Pero, ¿y si no tuvieras que elegir entre prestar atención y capturar cada detalle importante?

Gracias a los resumidores de reuniones con IA, ya no tienes que hacerlo. Con estas herramientas, puedes centrarte por completo en la conversación, sabiendo que la IA está captando y resumiendo las notas de la reunión por ti. 🤖

Desde el registro de tareas pendientes hasta la generación de resúmenes claros, los resumidores de reuniones con IA eliminan la necesidad de tomar notas manualmente, lo que te permite estar más presente y ser más productivo en tus reuniones.

¿Te interesa? 🤔

Pues bien, sigue leyendo mientras exploramos las 10 mejores herramientas para resumir reuniones con IA que pueden ayudarte a transformar tu flujo de trabajo.

¿Qué debes buscar en un programa para resumir notas con IA?

Elegir el resumen de reuniones con IA adecuado es algo más que encontrar una herramienta que «funcione». Debe ser de alto rendimiento, fácil de usar y con buena capacidad de respuesta. Además de esto, aquí tienes algunas cualidades esenciales que debes buscar:

Precisión: Elige un programa para resumir reuniones con IA que genere transcripciones precisas de las reuniones. Facilita la toma de notas y garantiza la máxima fiabilidad.

Personalización: Elige una herramienta que ofrezca opciones de personalización. Por ejemplo, un buen resumen de reuniones con IA debería permitirte personalizar las notas de las reuniones en función de la extensión, los detalles, los puntos clave, etc.

Capacidades de integración: Elige un resumenador que se integre con herramientas y software de terceros. Esto incluye aplicaciones y herramientas populares de videoconferencia como Zoom y Google Meet, plataformas de colaboración como Microsoft Teams y herramientas de calendario como Calendly.

Compatibilidad lingüística: Encuentra una herramienta que ofrezca soporte para diferentes idiomas globales y regionales. Esto facilita la transcripción en tiempo real y ayuda a grabar las reuniones de forma más eficiente.

Seguridad: Elige un resumen de notas con IA que ofrezca medidas de seguridad sólidas y cumpla con la normativa de protección de datos, garantizando que la información que utilizas en tus grabaciones de vídeo esté a salvo de accesos no autorizados.

Más información: Los 10 mejores resumidores de vídeo con IA que te ahorrarán un tiempo valioso

Las 10 mejores herramientas para resumir notas con IA

Aquí tienes una comparativa rápida de las mejores herramientas del mercado para ayudarte a elegir el resumen de reuniones con IA más adecuado a tus necesidades específicas. Las hemos clasificado según sus mejores casos de uso, funciones clave, precios y si ofrecen un plan Free. De esta forma, podrás identificar fácilmente la herramienta que mejor se adapta a tu flujo de trabajo y presupuesto.

Herramienta Ideal para plan Free Plan de pago a partir de Funciones principales ClickUp Resumen de notas de reuniones con tecnología de IA Sí 7 $ al mes Transcripción en tiempo real, conversión de tareas, almacenamiento de documentos Fireflies.ia Captura de notas automáticas de reuniones Sí 18 $ al mes Resumir reuniones por vídeo y cuenta con una extensión para el navegador que facilita su uso Otter.ia Resumen de reuniones en línea Sí 16,99 $ al mes Genera resúmenes de reuniones, aplicación móvil, destaca los puntos clave Avoma Obtener información sobre las reuniones Sí 24 $ al mes Ofrece información sobre las reuniones, realiza la edición de transcripciones e integra CRM Fathom Resumir vídeos de reuniones Sí 19 $ al mes Resumir reuniones por vídeo, extensión de navegador para un uso sencillo Fellow Creación de agendas para reuniones Sí 11 $ al mes Toma de notas en directo, asignación de tareas, notificaciones en tiempo real Sembly IA Grabación de reuniones Sí 29 $ al mes por asiento Etiquetas: momentos clave, compatibilidad con 48 idiomas, búsqueda por palabras clave Laxis Extraer notas de las reuniones Sí 13,33 $ al mes Resumir las reuniones con los clientes y generar información útil Jamie IA Resumir reuniones (virtuales y presenciales) Sí 26,31 $ al mes Traduce las transcripciones a más de 20 idiomas y etiqueta los momentos importantes Vuelve a verlo Tomar notas de vídeos Sí 23,75 $ al mes Organiza las reuniones por canal, ofrece análisis y realiza el uso compartido de los resúmenes

Ahora que has visto una comparación rápida de los mejores resumidores de reuniones con IA, profundicemos en lo que hace que cada herramienta destaque. Desde la transcripción en tiempo real hasta las integraciones fluidas y las funciones de automatización, exploraremos las ventajas y limitaciones únicas de estas herramientas para que puedas tomar una decisión informada sobre cuál se adapta mejor a las necesidades de tu equipo.

1. ClickUp (la mejor opción para resumir notas de reuniones con IA)

¿Buscas un asistente de IA para el trabajo que sea robusto, versátil y de alto rendimiento? No busques más: ClickUp es la solución definitiva para ti. 🏆

ClickUp, una plataforma de gestión de proyectos todo en uno, ofrece todas las herramientas y funciones que necesitas para simplificar cada aspecto de tu trabajo, y la toma de notas no es una excepción.

¿Qué hace que ClickUp sea el mejor de la empresa? El secreto es bien conocido: ¡su exhaustividad! A diferencia de otras herramientas, ClickUp ofrece soluciones para optimizar la toma de notas en reuniones sincrónicas y asincrónicas.

Imagina una solución integral para crear órdenes del día, resumir el contenido de las reuniones y obtener notas automatizadas. Descubre ClickUp Meetings.

Una gestión integral de reuniones que te salvará de todos los obstáculos en tiempo real de tu equipo.

Pero espera, eso ni siquiera es la mitad de lo que ofrece ClickUp.

Genera resúmenes y notas instantáneos y en tiempo real de cada reunión con ClickUp Brain

Transcripción mejorada de reuniones de vídeo con ClickUp Brain y Clips

ClickUp Brain te ayuda a generar agendas de reuniones, transcripciones en tiempo real, resúmenes, conclusiones clave y documentos, todo ello con unas pocas indicaciones. También te ayuda a analizar los debates y a resaltar automáticamente los elementos de acción. A continuación, los convierte en tareas y los asigna a las partes interesadas correspondientes.

La función de resumen de la herramienta también genera una breve panorámica de las decisiones clave, las acciones a realizar y las conclusiones en solo unos clics.

¡Y eso no es todo! ¡Combina ClickUp Brain con ClickUp Clips para transcribir a la perfección todas tus reuniones de vídeo asincrónicas!

Organiza tus notas de reuniones, agendas, debates, etc., en un solo lugar con ClickUp Docs

Registros organizados con ClickUp Documentos

Uno de los principales inconvenientes de los resumidores de reuniones con IA convencionales es la escalabilidad. A medida que tu equipo crece, resulta difícil mantener un registro de los puntos clave tratados en cada reunión. Pero no con ClickUp Docs.

Esta herramienta te permite reunir todas tus notas, transcripciones, resúmenes y vídeos de reuniones anteriores en un solo lugar.

Además, ClickUp también ofrece dos plantillas personalizables y listas para usar para gestionar reuniones y notas.

Plantillas de reuniones que puedes utilizar

Con la plantilla de notas de reuniones de ClickUp, establece directrices y estructuras claras para tu reunión, su orden del día, notas, debates, acciones a realizar, etc. Además, crea automáticamente tareas a partir de los elementos acordados en la reunión, centraliza los documentos de la reunión para facilitar el acceso y agiliza la colaboración con actualizaciones y comentarios en tiempo real.

Además, la plantilla de actas de reuniones de ClickUp proporciona una estructura básica para registrar las actas de las reuniones como un documento en la plataforma ClickUp. Te ayuda a registrar las actas de las reuniones, organizar los debates, las decisiones y los seguimientos en un formato estructurado, y realizar el uso compartido y la actualización de los registros de las reuniones con tu equipo.

✅ Ideal para: Gestores de proyectos y equipos que gestionan múltiples proyectos y necesitan resúmenes detallados de reuniones, asignación de tareas y una integración perfecta con otras herramientas de gestión de proyectos.

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte notas y elementos pendientes directamente en tareas, asignando responsabilidades en tiempo real

Configura recordatorios automáticos para las tareas de seguimiento, asegurándote de que no se pase por alto ningún elemento tras la reunión

Colabora en tiempo real en los documentos de las reuniones con los miembros del equipo, lo que permite que todos contribuyan al mismo tiempo.

Utiliza opciones de texto enriquecido, como negrita, títulos y viñetas, para dar formato y organizar tus notas de reunión de forma clara

Busca fácilmente entre las notas y debates de reuniones anteriores, lo que te permite acceder rápidamente a la información importante.

Sincronízate con las principales plataformas de reuniones y calendarios, como Google Meet y Outlook, para programar reuniones y enlazar notas a eventos específicos.

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden encontrar una ligera curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario

Plan Empresa: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

2. Fireflies.ai (La mejor para tomar notas en reuniones)

Fireflies.ai es un asistente de reuniones con IA intuitivo que genera notas de reunión automáticas.

La herramienta te permite filtrar y escuchar los temas clave, añadir comentarios, destacar a miembros del equipo, realizar el seguimiento del tiempo de intervención de los ponentes y mucho más. Es perfecta para crear resúmenes concisos que te ayuden a salir del caos de las reuniones largas.

✅ Ideal para: Equipos remotos o distribuidos que necesitan resúmenes breves y concisos de reuniones largas y desean compartir notas fácilmente a través de plataformas como Slack o Asana.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Busca en reuniones y transcripciones anteriores utilizando palabras clave y frases con la búsqueda basada en IA.

Captura y resume los elementos a realizar de las conversaciones utilizando la inteligencia conversacional

Comparte las notas de las reuniones al instante con tu equipo a través de Slack, Notion, Asana, etc.

Intégralo con aplicaciones de calendario como Google Calendar para programar y sincronizar reuniones

Limitaciones de Fireflies.ai

Costes elevados por las funciones avanzadas

Requiere una configuración manual compleja para flujos de trabajo personalizados

Compatibilidad mínima sin conexión

Precios de Fireflies.ai

Free Forever

Pro: 18 $ al mes por asiento (facturación anual)

Business: 29 $ al mes por asiento (facturación anual)

Enterprise: 39 $ al mes por asiento (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: N/A

3. Otter.ai (La mejor para resumir reuniones en línea)

Otter.ai es un conocido resumen de reuniones con IA diseñado para facilitar la colaboración entre equipos remotos.

La herramienta realiza la automatización completa de todas las actividades de tu sala de reuniones. Genera resúmenes de reuniones, asigna elementos a los compañeros de equipo, proporciona subtítulos para reuniones presenciales y virtuales, etc.

✅ Ideal para: equipos que necesitan generar resúmenes claros de reuniones sobre la marcha, con sólida compatibilidad para aplicaciones móviles e integración con herramientas de videoconferencia.

Las mejores funciones de Otter.ai

Ahorra tiempo escuchando resúmenes de 30 segundos de actas de reuniones de una hora de duración.

Usa la aplicación móvil para asistir a reuniones y generar transcripciones sobre la marcha

Obtén información directa sobre los temas clave tratados en una reunión con la función Otter AI Chat

Limitaciones de Otter.ai

Opciones de exportación con límites

El plan Free tiene restricciones

Integración limitada con herramientas de terceros

Precios de Otter.ai

Básico: Free Forever

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Plan Empresa: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 240 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

4. Avoma (la mejor para obtener información sobre las reuniones)

vía Avoma

Avoma es un asistente de reuniones basado en IA conocido por realizar la automatización completa del ciclo de vida de las reuniones, desde la planificación hasta la ejecución.

Te ayuda a crear órdenes del día, transcribir reuniones, obtener resúmenes y notas precisos de las reuniones, y mucho más. Avoma se centra en mejorar los resultados de ventas y marketing, y proporciona información clave y útil extraída de las reuniones con los clientes que resulta valiosa a la hora de cerrar un trato.

✅ Ideal para: equipos de ventas que desean extraer información útil de las reuniones con clientes, realizar el seguimiento de los patrones de conversación y mejorar la eficiencia de sus reuniones para cerrar acuerdos más rápidamente.

Las mejores funciones de Avoma

Edita y personaliza las transcripciones de las reuniones en tiempo real para ajustar los resúmenes o añadir notas adicionales

Realiza un seguimiento de datos sobre la conversación, como la proporción de intervención, el ritmo de los participantes y los patrones de interacción, para mejorar la eficiencia de las reuniones

Intégralo con una amplia gama de herramientas de CRM, Calendario, conferencias y marcación telefónica

Limitaciones de Avoma

Mayor curva de aprendizaje

Caro para equipos pequeños

No es ideal para transcribir reuniones que no sean en inglés debido a problemas de precisión.

Precios de Avoma

Básico: Free Forever

Starter: 24 $ al mes por usuario

Además: 59 $ al mes por usuario

Plan Business: 99 $ al mes por usuario

Enterprise: 109 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1320 opiniones)

Capterra: N/A

5. Fathom (la mejor para resumir vídeos de reuniones)

vía Fathom

Si estás buscando un programa para resumir reuniones con IA para facilitar las reuniones internas de tu organización, echa un vistazo a Fathom. Es muy completo y, a la vez, bastante fácil de usar.

Fathom lo hace todo, desde grabar vídeos de las reuniones hasta transcribirlos. Te ayuda a generar resúmenes de reuniones, sincronizar tareas con tu CRM y compartir notas de reuniones con tus compañeros de trabajo. Además, Fathom ofrece plantillas de notas de reuniones prediseñadas para agilizar el proceso.

✅ Ideal para: Organizaciones que celebran reuniones por videoconferencia con frecuencia y desean resúmenes y puntos de acción fáciles de asimilar, sin tener que revisar horas de vídeo.

Las mejores funciones de Fathom

Recibe resúmenes concisos después de cada reunión para evitar tener que revisar transcripciones extensas.

Etiqueta las conversaciones importantes para garantizar que se destaquen y sean fácilmente accesibles las ideas clave y los puntos de acción.

Utiliza la extensión para el navegador de Fathom para grabar y transcribir reuniones sin necesidad de instalar una aplicación de escritorio.

Comprende los límites

Solo tiene compatibilidad con videollamadas

Funciones limitadas de exportación y uso compartido en el plan Free

Precios de Fathom

Free Forever

Premium: 19 $ al mes por usuario

Edición Equipo: 29 $ al mes por usuario

Team Edition Pro: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 3270 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 490 opiniones)

Más información: Cómo utilizar la IA para la documentación

6. Fellow (La mejor para crear agendas de reuniones)

vía Fellow

Además de resumir reuniones con IA, Fellow es conocido sobre todo por crear agendas bien planificadas y basadas en IA.

La herramienta es ideal para tomar notas de reuniones y ayuda a obtener transcripciones completas, resaltar momentos clave, consultar las notas de las reuniones generadas por IA y resumir el contexto.

Aun así, manejarla puede resultar complicado, sobre todo si nunca has utilizado una herramienta similar.

✅ Ideal para: equipos que necesitan reuniones estructuradas y basadas en una agenda, que garanticen que se recojan todos los puntos clave del debate y que las tareas de seguimiento estén claramente definidas.

Las mejores funciones de Fellow

Toma notas de las reuniones durante las conversaciones en directo en Zoom, Google Meet, etc., para asegurarte de que todos los puntos clave queden documentados en tiempo real.

Recibe notificaciones en tiempo real sobre los elementos que surjan de las reuniones

Asigna tareas y elementos de acción a tus compañeros de equipo directamente desde la plataforma a partir de las transcripciones de las reuniones.

Límites de Fellow

Funciones de automatización limitadas

Caro para equipos grandes

Precios de Fellow

Free Forever

Pro: 11 $ al mes por usuario

Plan Empresa: 10 $ al mes por usuario (facturación anual)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de otros usuarios

G2: 4,7/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 30 opiniones)

7. Sembly IA (la mejor para grabar reuniones)

vía Sembly IA

Sembly es una herramienta de reuniones basada en IA que ofrece notas automáticas de las reuniones y resúmenes breves e inteligentes.

La herramienta te permite compartir con tu equipo la transcripción completa de una reunión grabada. Además, Sembly se integra con varias herramientas para optimizar la colaboración y el flujo de trabajo, y es compatible con 48 idiomas.

✅ Ideal para: equipos internacionales que necesitan una herramienta que ofrezca compatibilidad multilingüe y transcripción automática de las notas de las reuniones, facilitando así la colaboración entre diferentes idiomas.

Las mejores funciones de Sembly IA

Etiqueta los momentos clave de las conversaciones durante la reunión para poder localizar fácilmente los puntos importantes del debate en la transcripción más adelante.

Busca en los resúmenes de reuniones utilizando filtros de palabras clave para encontrar rápidamente debates específicos o puntos de acción

Sincroniza automáticamente las notas de las reuniones con herramientas como Asana, Trello y Slack para mejorar la colaboración.

Limitaciones de Sembly IA

Sin edición en tiempo real

Las transcripciones pueden ser inexactas

La herramienta tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Sembly IA

Personal: Free Forever

Professional: 15 $ al mes (facturación anual)

Equipo: 29 $ al mes por asiento (facturación anual)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sembly IA

G2: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: N/A

8. Laxis: la mejor para extraer notas

vía Laxis

¿Buscas herramientas de resumen de reuniones con IA que puedan extraer información clave de largas interacciones con los clientes? Echa un vistazo a Laxis.

Basado en el lema «de las conversaciones a las conversiones», este tomador de notas con IA crea resúmenes concisos de las transcripciones de las reuniones con los clientes. De esta forma, podrás acceder a los elementos clave en los que debes trabajar y obtener resultados. Además, Laxis se integra con herramientas de CRM para ayudarte a organizar las notas de las reuniones y tenerlas siempre a mano.

✅ Ideal para: equipos de éxito del cliente y de ventas que necesitan convertir rápidamente las conversaciones con los clientes en información útil, centrándose en obtener resultados de las reuniones.

Las mejores funciones de Laxis

Resumir las reuniones con información basada en IA para generar automáticamente elementos pendientes, puntos clave y pasos de seguimiento

Anota los puntos clave y las frases más importantes durante las reuniones para poder consultarlos fácilmente más tarde.

Limitaciones de Laxis

Opciones básicas de extracción de notas

Compatibilidad mínima con reuniones en directo y colaboración

Precios de Laxis

Básico: Free Forever

Premium: 13,33 $ al mes

Plan Empresa: 24,99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Laxis

G2: 4,9/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: N/A

9. Jamie IA (La mejor para resumir reuniones)

vía Jamie IA

Jamie es una aplicación de toma de notas con IA que genera automáticamente notas en plataformas como Google Meet. Pero no se limita a eso.

Incluso asistas a una reunión presencial, Jamie puede ayudarte a extraer resúmenes concisos de la reunión, transcripciones y elementos de acción. También te permite ver resúmenes de la reunión o reuniones anteriores para obtener información y acceder a datos importantes.

✅ Ideal para: equipos que trabajan tanto en entornos virtuales como presenciales, ya que captura y resume de forma eficaz los puntos clave de debate tanto de las reuniones presenciales como de las online.

Las mejores funciones de Jamie IA

Utiliza la IA de Jamie para identificar puntos de acción y los siguientes pasos para actuar con rapidez

Etiqueta automáticamente los momentos clave en tiempo real para volver a revisar los puntos esenciales

Traduce las transcripciones de las reuniones a más de 20 idiomas para garantizar una comunicación fluida

Limitaciones de Jamie IA

Integraciones limitadas con otras plataformas

Opciones de formato mínimas

Free Forever

Estándar: 26,31 $ al mes (convertido el 10/7/24)

Pro: 51,53 $ al mes (convertido el 10/7/24)

Plan Executive: 108,54 $ al mes (convertido el 10/7/24)

Valoraciones y reseñas de Jamie IA

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Rewatch (ideal para tomar notas de vídeos)

vía Rewatch

Rewatch, otra herramienta de toma de notas con IA bastante popular, también funciona como grabador de pantalla para equipos y profesionales.

Obtén resúmenes de reuniones, transcripciones, acciones pendientes... todo con Rewatch. La herramienta es colaborativa y completa, y sirve como una solución integral para todas las necesidades de reuniones en línea.

✅ Ideal para: equipos que graban y utilizan contenido de vídeo, ya que ofrece resúmenes detallados, análisis de la participación del equipo y archivos de reuniones organizados para facilitar la consulta.

Vuelve a ver las mejores funciones

Crea canales para organizar reuniones por equipos o proyectos,

Comparte resúmenes automáticos o fragmentos específicos de la reunión con tu equipo

Recibe análisis sobre la participación del equipo, reproducciones de vídeos, búsquedas, etc.

Límites de Rewatch

Caro para un uso habitual

Requiere un gran ancho de banda

No transcribe llamadas telefónicas

Revisar precios

Gratis: Free Forever

Equipo: 23,75 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Vuelve a ver valoraciones y reseñas

G2: 4,5/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: N/A

Toma nota de todas tus reuniones con el mejor resumen de reuniones con IA: ¡ClickUp!

En el acelerado mundo actual, tomar notas de las reuniones a mano puede suponer una pérdida de tiempo considerable y una distracción. Aquí es donde entra en juego un resumen de reuniones con IA para optimizar el proceso.

Estas herramientas te ahorran tiempo al generar notas de reunión automáticas y garantizan que se recojan con precisión todos los elementos destacados, conclusiones clave y acciones a realizar de tus reuniones. ✍️

Muchas de estas herramientas se integran fácilmente con programas de videoconferencia populares como Google Meet, lo que te permite centrarte por completo en la conversación mientras la IA se encarga de tomar notas. Esto las convierte en una herramienta esencial para mejorar la productividad, la precisión y la colaboración.

Así que no esperes más: hazte con ClickUp hoy mismo. ¡Regístrate aquí para obtener una versión de prueba gratuita! 🚀