Las 10 mejores plantillas gratuitas de paneles de control de Hojas de cálculo de Google

Para que un proyecto funcione correctamente, es necesario que varios aspectos del mismo funcionen en armonía.

Pero sin un panel de control unificado que le ofrezca una panorámica completa y consolidada del estado y la salud de su proyecto, tendrá que examinar largos informes y hojas de datos para obtener información clave.

Ahí es donde resulta útil una plantilla de panel de control de Hojas de cálculo de Google. Le ahorra el trabajo preliminar de configurar el panel de control de gestión de proyectos desde cero. En su lugar, puede introducir su información y empezar a trabajar de inmediato.

Los paneles de control de las Hojas de cálculo de Google agilizan el análisis de datos y la elaboración de informes al mostrar información importante mediante gráficos, tablas, etc.

En este artículo, revisamos las mejores plantillas de paneles de control de Hojas de cálculo de Google y ofrecemos alternativas que mejorarán aún más la productividad de su equipo.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de panel de control de Hojas de cálculo de Google?

Las plantillas de paneles de control de Hojas de cálculo de Google te ayudan a organizar y visualizar datos utilizando elementos como gráficos circulares y gráficos, lo que facilita la interpretación de las métricas clave de un vistazo.

Por ejemplo, una plantilla de cronograma de marketing de eventos puede ayudarte a gestionar todas las campañas de forma ordenada desde un único espacio. Incluso puedes extraer datos de hojas de cálculo y fuentes de terceros, como Google Analytics, Salesforce, GitHub, etc., para crear gráficos, tablas y diagramas.

Lo mejor es que estas plantillas de paneles personalizables se utilizan para diversos casos de uso con el fin de comunicar el estado y el progreso de los proyectos a las partes interesadas clave.

Una plantilla de panel de control de Hojas de cálculo de Google debe proporcionar lo siguiente:

Claridad: la plantilla debe presentar los datos de forma clara mediante gráficos, tablas y otros elementos visuales, y destacar la información importante sin saturar la vista.

Personalización: los usuarios deben poder modificar el los usuarios deben poder modificar el panel de las Hojas de cálculo de Google para adaptarlo a sus necesidades específicas, incluyendo el ajuste de diseños, colores y fuentes de datos.

Interactividad: funciones como los menús desplegables o los controles deslizantes mejoran la participación de los usuarios, lo que permite una exploración dinámica de los datos.

Automatización: la capacidad de actualizar automáticamente los datos garantiza que los usuarios siempre dispongan de la información más reciente.

Facilidad de uso: una interfaz sencilla con navegación intuitiva ayuda a todos los equipos de su organización a gestionar y analizar los datos de forma eficiente.

Plantillas gratuitas de paneles de control para Hojas de cálculo de Google

Aunque las Hojas de cálculo de Google tienen varias plantillas de paneles, hemos seleccionado una lista de cinco plantillas gratuitas de Hojas de cálculo de Google disponibles en Internet.

1. Plantilla de informe de tráfico web para Hojas de cálculo de Google de Coefficient

vía Coefficient

La plantilla de informe de tráfico web para Hojas de cálculo de Google de Coefficient tiene una conexión con tu cuenta de Google Analytics y extrae datos automáticamente, lo que te proporciona una visión general completa del rendimiento de tu sitio web.

Podrá analizar el comportamiento de la audiencia, examinar los canales de adquisición de tráfico, identificar sus páginas más populares y mucho más, todo en un solo lugar.

La plantilla también resume las métricas esenciales de Google Analytics, lo que le ayudará a establecer objetivos y tomar decisiones basadas en datos.

Esta plantilla de panel de control de las Hojas de cálculo de Google es una herramienta valiosa para el análisis de su sitio web porque:

Proporciona una visualización en tiempo real del rendimiento del sitio web, consolidando los datos para facilitar el acceso.

Permite un análisis en profundidad de las fuentes de tráfico y las métricas de interacción de los usuarios.

Simplifica la elaboración de informes con la extracción automatizada de datos, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.

2. Plantilla de panel de control para hoja de cálculo de análisis de desgaste, de Template.net

Las estrategias de retención de empleados no solo consisten en mantener a las personas en la empresa, sino también en mantener felices a sus empleados. 😁

La plantilla de panel de control de las hojas de cálculo de Google para análisis de desgaste de Template.net le permite visualizar y realizar el seguimiento de las tendencias de desgaste sin esfuerzo.

Con un panel de control analítico como este, los responsables de la toma de decisiones pueden obtener información sobre la ubicación del talento en cada departamento de la organización.

Los equipos de RR. HH. pueden utilizar esta plantilla de panel de control de Hojas de cálculo de Google para visualizar las tendencias de rotación de empleados e identificar los factores clave que afectan al desgaste, sentando las bases para crear estrategias de adquisición y retención de talento.

3. Plantilla de panel de control para múltiples proyectos de Template.net

Como gestor de proyectos, usted es responsable del éxito de múltiples proyectos.

La plantilla de panel de control para múltiples proyectos de Template.net es una plantilla de cronograma de proyectos fácil de usar que le permite realizar el seguimiento de todos sus proyectos en un solo lugar.

Cuando introduces los datos del proyecto en la hoja, esta te proporciona información detallada sobre todos los aspectos del mismo, desde la evaluación de riesgos hasta la elaboración del presupuesto. Con funciones de seguimiento de incidencias, supervisión y asignación de recursos, esta plantilla facilita la gestión de proyectos y la toma de decisiones estratégicas.

Las plantillas de gestión de proyectos de Hojas de cálculo de Google se pueden adaptar a las necesidades de la organización y ofrecen una panorámica unificada de las métricas, las dependencias, las tareas y los hitos del proyecto.

4. Plantilla de panel de control para el cálculo de FTE de Template.net

Las empresas miden el equivalente a tiempo completo (FTE) para evaluar la capacidad de contratación y la nómina actual dentro de un plazo determinado. En función de sus horas de trabajo, los trabajadores a tiempo parcial se contabilizan como una fracción de los empleados a tiempo completo.

La plantilla de panel de control para el cálculo de ETC de Template.net ayuda a optimizar el uso de los recursos al correlacionar los ETC con los requisitos de recursos de los proyectos. Al analizar los datos históricos y realizar proyecciones para el futuro, ayuda a los equipos de RR. HH. a planificar las necesidades futuras de personal.

5. Plantilla de panel de interacción de los usuarios de Template.net

La plantilla de panel de interacción con los usuarios de Template.net ofrece una panorámica completa de los datos de interacción con los clientes durante períodos de tiempo específicos, lo que le ayudará a crear estrategias de interacción con los usuarios.

Utilice esta plantilla de panel analítico para supervisar la actividad de los usuarios, las tasas de retención y las tendencias de interacción. Proporciona una representación visual de los datos para obtener información rápida y le permite realizar el seguimiento de múltiples métricas de interacción.

Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google para paneles

El uso de plantillas de Hojas de cálculo de Google para paneles parece una buena opción si estás familiarizado con la herramienta.

Sin embargo, también tiene algunas limitaciones, como por ejemplo:

Introducción manual de datos: las plantillas de paneles de control de las Hojas de cálculo de Google con formatos de hoja de datos únicos requieren la introducción manual de datos.

Escasa escalabilidad: si sus datos crecen por segundos, las Hojas de cálculo de Google pueden ralentizarse, especialmente en el caso de organizaciones grandes que trabajan con grandes cantidades de datos.

Limitaciones de cifrado: con funciones de seguridad de datos limitadas, el uso compartido de datos confidenciales con varios colaboradores puede provocar la corrupción y la violación de los datos.

Dificultades de personalización: Algunas plantillas son difíciles de personalizar cuando no se entiende cómo funcionan las fórmulas y funciones dentro de una plantilla, y realizar ajustes puede provocar errores inesperados.

Plantillas alternativas de paneles de control para Hojas de cálculo de Google

Aunque las plantillas de paneles de control de las Hojas de cálculo de Google son fáciles de usar, carecen de funciones avanzadas de colaboración y personalización.

Para disfrutar de funciones avanzadas de elaboración de informes, necesita un software de paneles de control que le ayude a realizar el seguimiento del estado de los proyectos, colaborar con su equipo, comunicar las expectativas a los miembros del equipo y obtener información detallada para las partes interesadas, todo ello en tiempo real.

ClickUp es una plataforma todo en uno de productividad y gestión de proyectos en la que puedes crear fácilmente un panel personalizado para, por ejemplo, obtener una panorámica de las ventas. Y eso es solo una de sus muchas funciones. Desde campañas de marketing y planificación de sprints hasta informes de CRM, las posibilidades de uso son infinitas. ⚡️

Cuenta con una biblioteca de plantillas de paneles de control prediseñadas y personalizables que se integran con las herramientas de su stack tecnológico para la transferencia automática de datos, lo que reduce el esfuerzo manual y el tiempo.

1. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos ClickUp

Descargar esta plantilla Realice un seguimiento de las tareas, los plazos y los hitos en tiempo real y mantenga los proyectos en marcha sin problemas con la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp simplifica la gestión de proyectos al proporcionar un espacio designado y preconfigurado para visualizar su trabajo a través de carpetas y subcarpetas perfectamente organizadas para cada fase del proyecto.

Con esta plantilla, podrás:

Sincronización con las partes interesadas : gracias a las funciones de colaboración en tiempo real, envíe a todos los miembros de su equipo actualizaciones puntuales sobre el estado del proyecto.

Gestiona tareas : realiza el seguimiento de las tareas, clasifícalas y priorízalas utilizando seis estados personalizados, etiquetas codificadas por colores, rótulos de prioridad, etc.

Establece y realiza el seguimiento de las metas: establece : establece metas SMART para tu equipo, asigna plazos, supervisa el progreso, mapea las dependencias y configura recordatorios para abordar las metas de forma eficaz.

Visualiza tu trabajo de múltiples formas, desde listas y tableros Kanban hasta diagramas de Gantt y mucho más con ClickUp Views.

Este panel de control de gestión de proyectos le permite ver todo el proceso del proyecto en una ubicación centralizada. Considérelo su solución integral para planificar proyectos de manera eficiente y evitar fracasos.

💡Consejo profesional: Utiliza ClickUp Docs para crear hojas de ruta de proyectos, wikis, bases de conocimientos y mucho más. Trabaja con tu equipo en tiempo real y convierte las ideas en tareas viables para conectar los documentos con tus flujos de trabajo.

2. Plantilla de informe de marketing de ClickUp

Descargar esta plantilla Optimice la presentación de las métricas de marketing clave y el rendimiento de las campañas con la plantilla de elaboración de informes de marketing de ClickUp.

Los profesionales del marketing utilizan la plantilla de informes de marketing de ClickUp para realizar el seguimiento de los KPI, las métricas de rendimiento de las campañas, los análisis del sitio web y las métricas de conversión, y garantizar la alineación entre la estrategia y la ejecución.

Así es como los equipos de marketing utilizan esta plantilla:

Seguimiento del progreso: crea tareas con estados personalizados para realizar un seguimiento del progreso de cada actividad de marketing.

Análisis y presentación de métricas: recopile todas las métricas de su campaña para identificar oportunidades de crecimiento de gran impacto con esta plantilla de panel de control de marketing.

Gestión de proyectos: asigna tareas a los miembros del equipo, establece cronogramas, configura recordatorios para las fechas límite y añade niveles de prioridad y dependencias para cada campaña.

3. Plantilla de informe analítico de ClickUp

Descargar esta plantilla Convierta los datos sin procesar en decisiones como un profesional con la plantilla de informes analíticos de ClickUp.

Gestionar y comprender los análisis puede parecer a veces como resolver un cubo de Rubik con los ojos vendados. La plantilla de informes analíticos de ClickUp simplifica el proceso y le ayuda a arrojar luz sobre sus datos.

Con esta plantilla, podrás:

Visualice datos complejos: transforme conjuntos de datos complejos en elegantes gráficos y tablas que narran una historia de un solo vistazo.

Seguimiento de KPI: supervise las métricas más importantes para tomar decisiones empresariales más inteligentes, como el coste por adquisición, la tasa de clics, los tipos de sesión, etc.

Detecta tendencias y patrones: descubre información valiosa a partir de tus datos que te permita desarrollar estrategias viables y oportunidades de crecimiento.

Los paneles de ClickUp le ayudan a comprender fácilmente conjuntos de datos complejos mediante gráficos, diagramas y otras herramientas de visualización.

Obtenga una panorámica de alto nivel de todo su flujo de trabajo con los paneles de ClickUp.

En función de sus metas, puede personalizarlas para visualizar el rendimiento de las iniciativas de marketing, realizar el seguimiento de los datos de ventas con cálculos personalizados, supervisar las tendencias clave de interacción con los clientes en todos los segmentos y obtener información sobre sprints para proyectos ágiles.

💡Consejo profesional: ¿Es nuevo en la creación de paneles? Utilice estos ejemplos de paneles para crear uno para su proyecto y comunicar información clave de forma rápida y clara.

4. Plantilla de informe de marketing digital de ClickUp

Descargar esta plantilla Diga adiós al caos y dé la bienvenida a la claridad con la plantilla de informe de marketing digital de ClickUp.

La plantilla de informe de marketing digital de ClickUp hace que el seguimiento de las campañas sea pan comido, sin necesidad de tener habilidades culinarias. 🍰

Esta plantilla de análisis de marketing está diseñada para ayudarte a supervisar y analizar tus estrategias y esfuerzos de marketing, asegurándote de que nunca pierdas de vista tus metas.

Así es como simplifica el proceso:

Hub de datos centralizado: visualice el rendimiento en varios canales con actualizaciones en tiempo real de los indicadores clave de rendimiento más importantes.

Vistas personalizables: adapta tu panel de control de marketing a tu flujo de trabajo mediante las vistas Lista, Tablero o Calendario.

Colaboración en tiempo real: comparte información y actualizaciones con tu equipo y la dirección, recaba opiniones y corrige el rumbo de las estrategias.

💡Consejo profesional: ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, ayuda a crear encuestas detalladas para estudios de mercado y análisis de la opinión de los clientes. La herramienta de redacción con IA puede resumir documentos, resultados de investigaciones y largos hilos de correo electrónico para proporcionar datos concretos que permitan la elaboración de informes precisos.

Edita notas con IA, explica o simplifica ideas complejas, resume y mucho más con ClickUp Brain.

5. Plantilla de hoja de ruta de TI de ClickUp

Descargar esta plantilla Garantiza la alineación entre los planes de TI y los objetivos de la organización con la plantilla de hoja de ruta de TI de ClickUp.

Para los gestores de proyectos, navegar por el mundo de los proyectos de TI puede parecer como dirigir un barco por mares tormentosos.

La plantilla de hoja de ruta de TI de ClickUp es su brújula de confianza, que le guiará hacia el éxito estratégico.

Con esta plantilla, podrás:

Traza tu rumbo: esboza tus iniciativas de TI a largo plazo, desde migraciones a la nube hasta actualizaciones de seguridad, asegurándote de que todos los proyectos se ajusten a las metas de tu organización.

Visualice el progreso: utilice vistas personalizadas como «Project Lobby» y «Team Bandwidth» para supervisar el progreso de sus proyectos.

Cumpla con los plazos: establezca metas, plazos e hitos medibles para mantener sus proyectos por buen camino.

Automatice tareas: utilice : utilice ClickUp Automations para crear desencadenantes basados en reglas para actividades rutinarias, como enviar notificaciones cuando cambia el estado de una tarea y recordatorios para crear informes de progreso.

Automatice fácilmente las tareas rutinarias utilizando la automatización preconfigurada o personalícelas según sus necesidades.

💡Consejo profesional: cree un panel de control de tareas para obtener una vista de 360 grados del progreso de las tareas en las fases de desarrollo, pruebas e integración. Úselo para correlacionar dependencias, identificar retrasos y garantizar que los proyectos se ejecuten sin problemas y a tiempo.

Haga que la elaboración de informes sea fácil y reveladora con ClickUp.

Las plantillas de paneles de control de Hojas de cálculo de Google permiten la elaboración de informes y la toma de decisiones basadas en datos en unos sencillos pasos. Sin embargo, encontrar una plantilla de Hojas de cálculo de Google que se adapte a todas sus necesidades y preferencias es difícil, y personalizar estas plantillas lo es aún más.

Con una amplia galería de plantillas de paneles de control listas para usar, gratuitas y totalmente personalizables en ClickUp, puede mejorar la elaboración de informes y análisis en empresas.

Además de crear un panel de control dinámico con una panorámica unificada de las métricas más importantes, puede utilizar ClickUp Docs para colaborar con su equipo en la creación de informes y pedir a ClickUp Brain que realice la automatización de la elaboración de informes.

Gracias a las vistas personalizables, podrás ver las tareas con sus fechas límite, personas asignadas, dependencias y prioridad en un calendario o un tablero Kanban para tener una mayor visibilidad del progreso. Tanto si deseas gestionar proyectos, realizar el seguimiento de campañas de marketing o medir métricas de marketing clave, ClickUp te ayudará a alcanzar el éxito.

