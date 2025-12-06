Los 8 mejores navegadores con IA que debes probar en 2026

¿Te acuerdas de cómo solíamos navegar por Internet?

Un mar de pestañas, marcadores que juraste que organizarías algún día y ese constante ir y venir entre tu navegador y las herramientas de gestión de proyectos. Parecía que te pasabas la mitad del día simplemente poniéndote al día con la información en lugar de utilizarla.

Pero los navegadores con IA están cambiando las cosas rápidamente.

Leen lo que hay en tu pantalla, te ofrecen resúmenes rápidos, te ayudan a comparar información, redactan respuestas y resaltan lo que es importante.

Así que, en esta entrada del blog, veremos los mejores navegadores con IA que pueden recordar el contexto y guiarte hacia las respuestas más rápido que nunca. 🦾

👀 Alerta de spoiler: También exploramos cómo ClickUp reúne la IA, las tareas, los documentos, los recordatorios y las integraciones de aplicaciones en un solo lugar para eliminar la dispersión del trabajo.

¡Empecemos!

Los mejores navegadores web con IA de un vistazo

Aquí tienes una comparativa rápida de los mejores navegadores con IA. 📊

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios* Comet Investigación basada en IA, exploración de la deep web con fuentes verificadas para estudiantes, analistas y equipos dedicados a la investigación Resúmenes con IA de múltiples páginas web, consultas por voz y gestión inteligente de sesiones de pestañas Free ChatGPT Atlas Navegación contextual para profesionales del conocimiento, estudiantes permanentes y educadores Chat con IA integrado en el navegador con contexto sensible a la página, memoria persistente entre sesiones y generación inteligente de contenido Free Brave Navegación centrada en la privacidad con protección de contenidos para usuarios preocupados por la seguridad y profesionales de la web Resúmenes y traducciones con IA integrados, explicaciones de páginas al instante y limpieza mediante comandos Gratuito; los planes de pago empiezan en 14,99 $ al mes para cinco usuarios Microsoft Edge Navegación preparada para corporaciones con acceso al ecosistema de Microsoft y herramientas de productividad para equipos corporativos, departamentos de TI y usuarios de Windows Análisis de tablas cruzadas, redacción y programación asistidas por IA, compatibilidad con entrada de voz e imágenes Free Navegador Sigma IA Navegación centrada con control de distracciones, búsqueda avanzada y entornos de trabajo contextuales para profesionales y minimalistas digitales Flujos de llenado automático de formularios y pagos, extracción de datos de recibos o tablas a hojas de cálculo Free Arc Navegación creativa con pestañas visuales para diseñadores, equipos de producto y profesionales creativos Organización de pestañas con la barra lateral en primer plano y navegación en pantalla dividida para realizar múltiples tareas, entornos de trabajo contextuales Free Dia Navegación asistida por IA optimizada para la velocidad y un rendimiento ligero, ideal para estudiantes, usuarios habituales y flujos de trabajo dinámicos Comparación de contenido en varias pestañas, creación de tareas directamente desde el contenido y resultados de búsqueda web unificados Gratuito; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes por usuario Opera Navegación con mensajería integrada y barras laterales modulares para usuarios de redes sociales, gamers y exploradores de contenido Chat de IA instantáneo en la barra lateral o acceso desde la línea de comandos, traducción y generación de imágenes basadas en indicaciones Free

🔍 ¿Sabías que...? El primer navegador web, llamado WorldWideWeb (posteriormente rebautizado como «Nexus»), fue desarrollado por Tim Berners-Lee en el CERN en un ordenador NeXT en 1990.

¿Qué debe buscar en los mejores navegadores con IA?

Estas son algunas de las funciones de IA que debes priorizar en un navegador web:

Asistencia de IA sensible al contexto: ofrece resúmenes, información y recomendaciones basadas en el contenido de las páginas web y en tu historial de navegación

Comprensión multipestaña: Realiza un seguimiento y establece conexiones entre la información de las pestañas abiertas para reducir Realiza un seguimiento y establece conexiones entre la información de las pestañas abiertas para reducir los cambios de contexto

Integración de tareas y flujos de trabajo: te permite guardar enlaces, capturas de pantalla y notas directamente en herramientas de proyectos o de productividad

Funciones de IA personalizables: Ofrece opciones como diferentes modelos de IA, comandos de voz y ajustes de automatización para adaptarse a tu flujo de trabajo

Búsqueda y generación de contenido en tiempo real: ofrece respuestas, información y creación de contenido sin salir del navegador

🔍 ¿Sabías que...? Se otorga crédito al navegador Mosaic (lanzado en 1993) por haber desencadenado el auge de Internet, ya que fue uno de los primeros navegadores gráficos en mostrar texto e imágenes en línea, lo que hizo que la web fuera mucho más fácil de usar para los usuarios.

Los 8 mejores navegadores con IA

Estos son los mejores navegadores que aprovechan la IA para convertir la navegación diaria en un flujo de trabajo inteligente y eficiente.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. Comet de Perplexity AI (el mejor para ejecutar agentes de IA ligeros en el navegador)

vía Comet

Comet es un centro de comandos basado en IA que combina a la perfección la interfaz familiar de Chrome con un asistente inteligente capaz de razonar de forma contextual. Utiliza la IA para mejorar la productividad anticipando tus próximos pasos, ayudándote a cruzar referencias entre múltiples fuentes y explorando perspectivas matizadas.

Además, el navegador con IA se adapta a tu flujo de trabajo único, aprendiendo cómo exploras el contenido y navegas por la web. Este contexto le permite sugerir los siguientes pasos, atajos y optimizaciones del flujo de trabajo adaptadas a tus hábitos.

Las mejores funciones de Comet

Intégralos con calendarios y plataformas de correo electrónico para programar reuniones directamente desde tu sesión de navegación

Encuentra ofertas, compara productos y comprueba la disponibilidad en diferentes sitios web con su asistente de compras basado en IA.

Accede a los comandos de voz para navegar por las páginas, realizar búsquedas inteligentes y actuar como desencadenantes de flujos de trabajo

Genera resúmenes con IA para varias pestañas o sesiones completas sin tener que abrir cada página por separado

Límites de Comet

No hay sincronización entre dispositivos para el historial, los marcadores o las sesiones entre el escritorio y el móvil

Requiere permisos muy amplios (pantalla, cookies, actividad de navegación), lo que suscita preocupaciones sobre la privacidad en tareas delicadas como la banca

Precios de Comet

Free

Valoraciones y reseñas de Comet

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Comet?

Esto es lo que un usuario de Reddit ha compartido:

Hoy he probado Comet Browser. Mi opinión rápida: está bien, pero por ahora no me parece nada excepcional. Intenté utilizarlo para transferir mis listas de reproducción de YouTube Music a Spotify y crear allí una lista de reproducción duplicada, pero no lo consiguió. Además, se ralentizó mucho cuando intenté realizar tareas más complejas. […]

Hoy he probado Comet Browser. Mi opinión rápida: está bien, pero por ahora no me parece nada excepcional. Intenté utilizarlo para transferir mis listas de reproducción de YouTube Music a Spotify y crear allí una lista de reproducción duplicada, pero no lo consiguió. Además, se ralentizó mucho cuando intenté realizar tareas más complejas. […]

🧠 Dato curioso: El pequeño icono del sitio que ves en la pestaña de tu navegador, llamado favicon, tuvo compatibilidad por primera vez con Internet Explorer 5 allá por marzo de 1999. Originalmente se utilizaba en el menú «Favoritos» del navegador y ayudaba a estimar cuántas personas habían marcado una página como favorita.

2. ChatGPT Atlas (Ideal para la exploración de investigaciones de forma visual, al estilo de un mapa)

vía ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas reinventa el navegador como un compañero de pensamiento activo. Incorpora ChatGPT directamente a la experiencia de navegación a través de una barra lateral permanente que entiende lo que estás viendo y por qué.

A medida que navegas por las páginas, interpreta el contenido en tiempo real, resumiendo artículos largos, comparando especificaciones de productos, analizando informes con gran cantidad de datos y respondiendo a preguntas complejas sin interrumpir tu flujo de trabajo.

Gracias a los controles de privacidad integrados directamente en la interfaz, tú eliges lo que el navegador ve, recuerda o borra, lo que convierte a Atlas en una opción ideal para los profesionales que desean un soporte inteligente integrado discretamente en su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de ChatGPT Atlas

Utiliza Browser Memories para guardar información y preferencias seleccionadas y obtener sugerencias más relevantes en el futuro.

Activa el modo agente para que la IA realice tareas de varios pasos con control total del cursor

Resalta texto en cualquier lugar para reescribir, reformular o ampliar el contenido directamente in situ

Gestiona controles de privacidad detallados para decidir qué puede ver, conservar o descartar Atlas

Limitaciones de ChatGPT Atlas

El modo Agente no es fiable, ya que a menudo falla o tarda mucho tiempo en completar tareas sencillas como añadir elementos al carrito o reservar mesa en un restaurante.

Su interfaz de estilo de comandos y sus «palabras mágicas» reducen la facilidad de uso; los usuarios deben adivinar las indicaciones en lugar de utilizar simples clics y enlaces

Precios de ChatGPT Atlas

Free

Valoraciones y reseñas de ChatGPT Atlas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT Atlas?

Un usuario compartió su experiencia:

Llevo ya un tiempo probando navegadores con IA. A primera vista, Atlas resulta más natural de usar. Probablemente me quede con él por un tiempo. ME ENCANTA que sea tan minimalista, elegante y que resulte más natural de usar. […] Es un auténtico devorador de batería. No me refiero a la RAM, sino a la energía; el uso de RAM hasta ahora es comparable al de Chrome.

Llevo ya un tiempo probando navegadores con IA. A primera vista, Atlas resulta más natural de usar. Probablemente me quede con él por un tiempo. ME ENCANTA que sea tan minimalista, elegante y que resulte más natural de usar. […] Es un auténtico devorador de batería. No me refiero a la RAM, sino a la energía; el uso de RAM hasta ahora es comparable al de Chrome.

📮ClickUp Insight: El 44 % de los participantes en nuestra encuesta se limita a entre 1 y 5 pestañas cuando navega, pero el 8 % vive en «modo caos» con más de 31 pestañas. Aunque no siempre sea a propósito, nos pasa a todos: un tablero de Miro para la lluvia de ideas, un documento de Google para el POE, una pestaña de gestión de proyectos y, luego, ChatGPT para obtener soporte adicional. 👀 Pero cada cambio entre aplicaciones o ventanas supone una carga de interruptor, es decir, un desgaste mental oculto que merma tu capacidad mental y te deja con una sensación de dispersión. Con ClickUp, puedes centralizar todas tus herramientas: pizarras, documentos, tareas, búsquedas web, modelos de IA como ChatGPT, Gemini y Claude, y mucho más, en un único entorno de trabajo de IA convergente. ¡Es hora de acabar con los cambios de contexto y cerrar esas pestañas de más para siempre!

3. Brave (el mejor para la navegación privada con resúmenes de IA en la página)

vía Brave

Brave adopta un enfoque fundamentalmente diferente en cuanto a la integración de la IA, dando prioridad a la privacidad desde el principio.

Su asistente de IA, Leo, opera dentro del ecosistema de Brave, centrado en la privacidad, donde se requiere una cuenta, iniciar sesión o un proceso de entrenamiento. Actúa como una capa invisible sobre cada página web, lista para interpretar texto, resumir documentos largos o generar contenido nuevo sin revelar tu actividad.

Leo resulta útil por su capacidad para trabajar con materiales reales de la página, como archivos PDF, Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google e incluso imágenes, extrayendo información al instante sin obligarte a subir archivos ni a cambiar de herramienta. Mientras navegas, puedes pedirle que aclare ideas complejas, traduzca texto, extraiga puntos clave o cree contenido totalmente nuevo en contexto.

Las mejores funciones de Brave

Activa Leo directamente desde la barra de direcciones o la barra lateral para obtener ayuda instantánea y adaptada a la página.

Inicia videollamadas y transmisiones directamente desde el navegador con Brave Talk sin necesidad de iniciar sesión

Mantén una privacidad total sin retención de datos, requisitos de inicio de sesión ni entrenamiento de modelos en tus chats

Cambia entre varios modelos o utiliza el tuyo propio para obtener un rendimiento de IA personalizado

Accede a las respuestas de Ask Brave de Brave Search para obtener una síntesis de la información en tiempo real con fuentes citadas

Límites de Brave

El bloqueo agresivo de anuncios y rastreadores puede impedir el funcionamiento de algunos sitios web, lo que obliga a los usuarios a desactivar manualmente Shields para que funcionen correctamente.

Brave Rewards puede realizar el seguimiento de los datos de los usuarios si se registran, lo que reduce las ventajas en materia de privacidad para dichos usuarios

Precios de Brave

Free

Brave VPN: 9,99 $ al mes

Brave Search Premium: 3 $ al mes

Leo IA Premium: 14,99 $ al mes para cinco usuarios

Brave Talk Premium: 7 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Brave

G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Brave?

En palabras de una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Brave es su gran énfasis en la privacidad y la seguridad. Bloquea automáticamente los rastreadores y los anuncios intrusivos, lo que hace que la navegación resulte mucho más limpia y rápida. [.] El principal inconveniente es que algunos sitios web no siempre funcionan a la perfección con el estricto bloqueo de anuncios y rastreadores de Brave, lo que me obliga a desactivar los escudos de vez en cuando.

Lo que más me gusta de Brave es su gran énfasis en la privacidad y la seguridad. Bloquea automáticamente los rastreadores y los anuncios intrusivos, lo que hace que la navegación resulte mucho más limpia y rápida. [.] El principal inconveniente es que algunos sitios web no siempre funcionan a la perfección con el estricto bloqueo de anuncios y rastreadores de Brave, lo que me obliga a desactivar los escudos de vez en cuando.

🔍 ¿Sabías que...? Existen navegadores ultraligeros como Dillo, lanzado en 1999, que se diseñaron para funcionar incluso en hardware muy antiguo y conexiones por módem, prescindiendo de scripts pesados en aras de la velocidad y la accesibilidad.

4. Microsoft Edge (el mejor para la compatibilidad con IA en tareas de Windows)

a través de Microsoft Edge

Microsoft Edge te ayuda a navegar por Internet, trabajar y buscar información de forma más eficiente directamente desde el navegador. La función de reconocimiento de múltiples pestañas te ayuda a comprender el contexto y a responder al instante sin interrumpir tu flujo de trabajo.

El modo Copilot también ofrece compatibilidad con voz, visión y carga de archivos, lo que te permite explicar tus problemas, generar imágenes, resumir documentos e incluso obtener ayuda para escribir código o gestionar archivos de trabajo.

Los resúmenes diarios personalizados, los controles de privacidad integrados y la perfecta integración con Microsoft 365 hacen que Edge sea ideal para usuarios que gestionan grandes volúmenes de investigación y tareas de nivel de corporación.

Las mejores funciones de Microsoft Edge

Cambia entre los modos Creativo , Equilibrado y Investigación profunda para personalizar la profundidad y el estilo de las respuestas

Genera imágenes, escribe código o crea contenido para correos electrónicos, informes y redes sociales desde la barra lateral

Utiliza Copilot Voice y Vision para hablar sobre las tareas u obtener interpretaciones en tiempo real de lo que aparece en pantalla

Desencadena Copilot desde la barra de direcciones utilizando @Copilot o un atajo de teclado para obtener soporte instantáneo

Limitaciones de Microsoft Edge

Da la sensación de ser básico y con límites en cuanto a funciones en comparación con otros navegadores modernos, por lo que a menudo acaba siendo un último recurso o un navegador de copia de seguridad.

Bloqueos o cuelgues ocasionales durante ciertas tareas o scripts, que obligan a reiniciar o cambiar a otro navegador

Precios de Microsoft Edge

Free

Valoraciones y reseñas de Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Edge?

Como señaló un crítico en una nota:

El uso sutil del color crea una atmósfera tranquila y elegante, lo que le da al navegador una sensación de calidad superior. […] La navegación puede parecer menos clara en pantallas más pequeñas debido a cómo la barra lateral ocupa parte de la pantalla.

El uso sutil del color crea una atmósfera tranquila y elegante, lo que le da al navegador una sensación de calidad superior. […] La navegación puede parecer menos clara en pantallas más pequeñas debido a cómo la barra lateral ocupa parte de la pantalla.

📖 Lee también: Extensiones de Chrome para la productividad

5. Sigma AI Navigator (el mejor para flujos de trabajo de IA en paralelo mientras navegas)

a través de Sigma IA Browser

Sigma AI Browser actúa como un agente privado integrado en el dispositivo que puede iniciar sesión, navegar y completar tareas web en tu nombre, posicionándose como un motor de acción autónomo.

Tú describes lo que quieres, como buscar un hotel, exportar datos de un panel o limpiar tu bandeja de entrada, y el agente se encarga de cada clic, de rellenar formularios y de realizar selecciones de filtros directamente dentro de los sitios web correspondientes.

Este enfoque centrado en la ejecución hace que Sigma resulte especialmente atractivo para los usuarios que están cansados de los flujos de trabajo web manuales y las tareas repetitivas. Realiza acciones de varios pasos utilizando la memoria, el contexto y herramientas de automatización del navegador.

Las mejores funciones del navegador Sigma IA

Automatiza acciones con Agentic Workflows para dividir las tareas en subtareas y completarlas directamente en los sitios web

Ejecuta acciones basadas en la memoria para recuperar detalles (como preferencias, entradas anteriores o información de la cuenta) y aplicarlos automáticamente

Extrae datos con herramientas de extracción de datos para transferir recibos, tablas o información estructurada a hojas de cálculo

Gestiona calendarios con Smart Scheduling para encontrar franjas horarias para reuniones, enviar invitaciones y actualizar eventos en todas las plataformas

Limitaciones del navegador Sigma IA

En algunas configuraciones, la IA no puede visitar ni navegar directamente por sitios web o URL externas

Algunos usuarios informan de que las extensiones no funcionan de forma fiable en absoluto

Precios del navegador Sigma IA

Free

Valoraciones y reseñas del navegador Sigma IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sigma IA Browser?

Esto es lo que opinó un usuario:

Me gusta la idea de SigmaOS, pero no es lo adecuado para mí. […] SigmaOS quiere que tengas todo tu trabajo en una sola ventana y que cambies de perfil con diferentes entornos de trabajo. Para mí, cambiar de contexto de esta manera interrumpe mi flujo de trabajo.

Me gusta la idea de SigmaOS, pero no es lo adecuado para mí. […] SigmaOS quiere que tengas todo tu trabajo en una sola ventana y que cambies de perfil con diferentes entornos de trabajo. Para mí, cambiar de contexto de esta manera interrumpe mi flujo de trabajo.

🧠 Dato curioso: En noviembre de 1994 se lanzó para Windows un navegador llamado SlipKnot, que ofrecía una experiencia web gráfica antes que algunos de los principales navegadores conocidos, engañando a un terminal remoto Unix para que renderizara las páginas y luego las enviara al PC.

6. Arc (el mejor para una gestión de pestañas organizada y minimalista con asistencia de IA)

vía Arc

Arc es un navegador con IA basado en Chromium que se adapta a tus hábitos, rutinas y proyectos. Lo muestra todo en una barra lateral que funciona más bien como un centro de comandos.

Espacios y Perfiles facilitan la separación entre el trabajo, los estudios, las aficiones y la navegación personal sin necesidad de gestionar ventanas. Vista dividida te permite consultar dos sitios web o herramientas en paralelo, mientras que los temas crean ambientes visuales que se adaptan a tu flujo de trabajo.

Puedes elegir entre activar todas las funciones de IA de Arc Max o solo algunas de ellas para aprovechar sus capacidades de mejora de la productividad.

Si comparas Arc Browser con Brave, Arc mejora tu experiencia de navegación con nombres de pestañas más claros, un sistema de nomenclatura de archivos más inteligente y una barra de comandos intuitiva que lo integra todo.

Las mejores funciones de Arc

Previsualiza páginas con Previsualizaciones de 5 segundos para ver qué hay detrás de un enlace sin abrirlo

Accede a ChatGPT a través de la barra de comandos para hacer preguntas, generar resúmenes u obtener explicaciones rápidas

Reproduce audio y vídeo mientras navegas activando el Mini Player

Organiza tu entorno de trabajo con Tidy Tab Titles para renombrar automáticamente las pestañas ancladas y ganar en claridad

Organiza tus descargas con Tidy Downloads para renombrar archivos de forma inteligente y mantener tus carpetas bien estructuradas

Limitaciones de Arc

El archivado automático forzado de pestañas (máximo 30 días, de forma predeterminada, por defecto, 12 horas) puede resultar frustrante

Consume más RAM y recursos, lo que hace que se note lento en los dispositivos

Precios de Arc

Free

Valoraciones y reseñas de Arc

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Arc?

Un usuario de Reddit lo resumió así:

La verdad es que me gusta mucho. Me gusta que hayan apostado por las pestañas verticales y el flujo de trabajo es muy fluido. Sin embargo, a mí me da algunos fallos en Windows y le faltan algunas funciones básicas, lo cual es molesto (aunque supongo que las añadirán).

La verdad es que me gusta mucho. Me gusta que hayan apostado por las pestañas verticales y el flujo de trabajo es muy fluido. Sin embargo, a mí me da algunos fallos en Windows y le faltan algunas funciones básicas, lo cual es molesto (aunque supongo que las añadirán).

📖 Lee también: El mejor software de redes neuronales

7. Dia (Ideal para la depuración de IA centrada en los desarrolladores y el análisis del código)

vía Dia

El navegador Dia lee tus pestañas abiertas, recuerda el contexto de sesiones anteriores y puede alternar entre la búsqueda, chatear y la ejecución de tareas sin obligarte a cambiar de modo.

Puedes crear «habilidades» para automatizar tareas repetitivas, definir el tono y el estilo de redacción de la IA, y crear pequeños flujos de trabajo que se adapten a tu forma de navegar.

El asistente puede escanear varias pestañas a la vez, generar informes o analizar documentos y hojas de cálculo en un solo hilo. Y como está basado en Chromium, sigue teniendo todas las extensiones y la compatibilidad a las que está acostumbrado.

Las mejores funciones de Dia

Resumir archivos PDF, documentos de Google, hojas de cálculo de Google y páginas web directamente en el navegador sin necesidad de subirlos a ningún otro sitio

Redacta correos electrónicos, informes y documentos utilizando una IA que ya conoce tus pestañas abiertas y tu actividad reciente

Cambia al instante entre el chat y la búsqueda con la barra de IA integrada, que sustituye al campo de URL tradicional

Mantén el contexto entre sesiones para que la IA recuerde lo que estabas buscando o en qué estabas trabajando anteriormente

Limitaciones de Dia

La extensión de Bitwarden y la autenticación mediante clave de acceso son problemáticas

Echan en falta algunas funciones estándar de los navegadores, como la barra de favoritos, los atajos de teclado y el comportamiento clásico de las pestañas

Precios de Dia

Free

Pro: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Dia

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dia?

Como comentó un usuario:

Por fin, la espera ha terminado. Dia ya está aquí, y es precioso, útil y más rápido que Arc. Echo tanto de menos los pines y las pestañas verticales que no puedo configurarlo como mi navegador predeterminado, pero, sinceramente, la mejora en el rendimiento —especialmente con las pestañas verticales— casi hace que merezca la pena el cambio. […] Da más la sensación de ser un navegador especializado para usuarios muy centrados en la productividad.

Por fin, la espera ha terminado. Dia ya está aquí, y es precioso, útil y más rápido que Arc. Echo tanto de menos los pines y las pestañas verticales que no puedo configurarlo como mi navegador predeterminado/a, pero, sinceramente, la mejora en el rendimiento —especialmente con las pestañas verticales— casi hace que merezca la pena el cambio. […] Da más la sensación de ser un navegador especializado para usuarios muy centrados en la productividad.

8. Opera (el mejor para obtener respuestas rápidas con IA integrada mientras navegas)

vía Opera

Aria convierte Opera en un navegador listo para ayudarte en cuanto resaltas texto, abres una pestaña o pulsas un atajo de teclado. Responde con respuestas web en tiempo real, genera imágenes, traduce contenido e incluso realiza acciones a nivel de pestaña, sin necesidad de crear una cuenta.

También entiende las imágenes subidas, lee las respuestas en voz alta y ofrece explicaciones más detalladas cuando realizas una selección de cualquier fragmento de texto.

Aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Slack y Facebook Messenger están integradas. Además, te permite organizar las pestañas automáticamente agrupándolas, cerrándolas, fijándolas o guardándolas mediante comandos de teclado.

Las mejores funciones de Opera

Accede a la IA al instante con la línea de comandos Ctrl+/ (Cmd+/), el chat de la barra lateral o los atajos de marcación rápida para móviles

Genera imágenes gratis utilizando indicaciones de texto con la tecnología de Imagen 2, con límites diarios que aumentan al iniciar sesión

Realiza el uso compartido seguro de archivos, enlaces y notas entre tu ordenador y tu teléfono con My Flow

Resumir páginas web utilizando el modo Page Context para obtener resúmenes rápidos y puntos clave.

Traduce texto seleccionado o páginas completas a más de 50 idiomas mediante Smart Highlighting

Navega de forma segura con el bloqueador de anuncios y la VPN integrados

Limitaciones de Opera

Aria IA puede resultar intrusiva y persistente, activándose a veces incluso cuando los usuarios la desactivan

A veces genera contenido inexacto o sesgado

Precios de Opera

Free

Valoraciones y reseñas de Opera

G2: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 200 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Opera?

Esto es lo que compartió un crítico de Capterra:

Opera ofrece una experiencia de navegación rápida y ligera con una VPN y un bloqueador de anuncios integrados para una mayor privacidad. […] Algunos sitios web no se visualizan correctamente en Opera en comparación con otros navegadores, lo que provoca problemas de compatibilidad. Además, pueden producirse fallos ocasionales o ralentizaciones si se utilizan muchas pestañas.

Opera ofrece una experiencia de navegación rápida y ligera con una VPN y un bloqueador de anuncios integrados para una mayor privacidad. […] Algunos sitios web no se visualizan correctamente en Opera en comparación con otros navegadores, lo que provoca problemas de compatibilidad. Además, pueden producirse fallos ocasionales o ralentizaciones si se utilizan muchas pestañas.

🧠 Dato curioso: La capacidad de los navegadores para revelar si has visitado un enlace (fenómeno del cambio de color de los enlaces) se utilizó para un exploit de seguimiento denominado «history sniffing». Las primeras versiones de los principales navegadores permitían que el código comprobara los colores de los enlaces y dedujera tu historial de navegación.

Automatiza las acciones de tu navegador web con ClickUp

Ya has visto cómo los navegadores con IA como Arc, Comet y Opera incorporan funciones inteligentes. Pero, al fin y al cabo, siguen siendo solo navegadores web. Puedes buscar más rápido o resumir páginas, pero sigues necesitando herramientas independientes para tareas, documentos, gestión de proyectos, comunicación en equipo y automatización.

Ahí es donde se cuela la dispersión del trabajo.

ClickUp, la app para todo lo relacionado con el trabajo, combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Y como funciona tanto en el navegador como en el escritorio y el móvil, podrás mantener la concentración sin tener que cambiar constantemente entre 10 aplicaciones diferentes.

Veamos cómo. 🤩

Captura el trabajo desde cualquier pestaña

La extensión de ClickUp para Chrome te permite navegar de forma productiva sin tener que cambiar de herramienta.

Por ejemplo, cuando encuentres algo importante en Internet, puedes crear al instante una tarea de ClickUp con el enlace de la página web para que no se pierda nada.

También puedes hacer capturas de pantalla, anotarlas y adjuntarlas a las tareas para tener un contexto rápido. Si trabajas desde tu bandeja de entrada, puedes adjuntar correos electrónicos completos a las tareas o incluso convertirlos en nuevas tareas con un solo clic, lo que facilita la gestión de los seguimientos. La extensión también incluye el control de tiempo para proyectos de ClickUp.

Anota ideas rápidamente con la extensión de ClickUp para Chrome y guarda el contenido en tu entorno de trabajo

Christian González, coordinador administrativo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, comparte el uso compartido de ClickUp:

Simplificamos todos los procesos de nuestros departamentos integrando plataformas de inteligencia empresarial, herramientas de correo electrónico con automatización y almacenando KPI, formularios, documentos de procesos y dependencias en una sola app (ClickUp).

Simplificamos todos los procesos de nuestros departamentos integrando plataformas de inteligencia empresarial, herramientas de correo electrónico con automatización y almacenando KPI, formularios, documentos de procesos y dependencias en una sola app (ClickUp).

Automatiza tu flujo de tareas

Las automatizaciones de ClickUp te ayudan a gestionar las tareas rutinarias dentro de tu entorno de trabajo, de modo que las tareas avancen sin necesidad de actualizaciones manuales constantes. Puedes establecer reglas sencillas del tipo «si esto, entonces aquello», en las que tú eliges el desencadenante, configuras la acción y ClickUp se encarga del resto.

Configura desencadenantes personalizados para automatizar tu flujo de trabajo con ClickUp Automatizaciones

Lo mejor es que las automatizaciones te ayudan a mantenerte conectado con otras herramientas de tu flujo de trabajo.

Puedes enviar webhooks a Zapier, Make u otras integraciones para enviar datos a miles de aplicaciones automáticamente. Eso significa que, si se actualiza algo en ClickUp, puedes desencadenar una acción en otro lugar sin tener que cambiar de pestaña.

La extensión de IA para Chrome se convierte aquí en un potente punto de partida. Una vez que las tareas llegan a ClickUp, puedes configurar la automatización para organizarlas, notificar a tus compañeros de equipo o actualizar campos automáticamente, manteniendo todo en marcha mientras sigues navegando.

Imaginemos que tu probador de control de calidad detecta un error mientras revisa una aplicación web. Captura una captura de pantalla y crea una tarea utilizando la extensión de Chrome.

A partir de ahí, automatizaciones al instante:

Etiqueta esto como un error

Incorpóralo al sprint de ingeniería

Asigna un desarrollador

Crea un problema en GitHub

Vuelve a publicar el enlace del problema en la tarea

Más información aquí:

Incorpora la IA a cada clic

ClickUp Brain es un asistente integrado basado en IA diseñado para ayudarte a trabajar de forma más inteligente y rápida.

Esta IA conectada entiende el contexto de tus tareas, documentos y conversaciones, por lo que puedes obtener al instante respuestas, resúmenes o acciones a realizar sin tener que rebuscar entre pestañas o archivos.

Obtén resúmenes instantáneos de las llamadas de los clientes con prioridades y propietarios utilizando ClickUp Brain

Búsqueda empresarial

La búsqueda empresarial de ClickUp Brain funciona en todas las herramientas que utilizas a diario, como Google Drive, GitHub, Figma y muchas más. Así, cuando necesites el último documento de especificaciones o un historial de versiones, los resultados aparecerán directamente en ClickUp.

Mira este vídeo para obtener más información sobre Enterprise Search:

Compañero de escritorio con IA

Y cuando tu trabajo vaya más allá de la aplicación ClickUp, ClickUp Brain MAX te acompaña. Se integra en tu navegador o escritorio como un asistente de IA universal para resumir cualquier página web, transcribir notas de voz y extraer respuestas de toda tu huella digital.

Trabaja más rápido con ClickUp Brain MAX, un complemento de escritorio con IA

Incluso puedes alternar entre los principales modelos de IA en tiempo real. Brain MAX incluye ChatGPT, Claude y Gemini, para que puedas obtener el mejor resultado para la tarea en cuestión, ya sea escritura creativa, explicaciones técnicas o generación de código.

Y cuando escribir te ralentiza, la función «Talk to Text» de ClickUp Brain MAX te permite hablar con naturalidad para buscar, crear tareas o redactar contenido sin necesidad de usar las manos. Brain MAX transcribe con precisión, entiende el contexto de lo que dices y te recomienda la mejor acción a seguir mientras sigues en el flujo de trabajo sin interrupciones.

📮 ClickUp Insight: ¡El 20 % de los participantes en nuestra encuesta confiesa que ha tenido hasta 15 pestañas abiertas durante semanas! Sí, ¡semanas! Estas «pestañas zombis» 🧟 consumen memoria y espacio mental, mermando silenciosamente la concentración incluso cuando se ignoran. Se trata de un clásico residuo de atención en el que los elementos inconclusos consumen energía en segundo plano. Con la búsqueda empresarial basada en IA de ClickUp, puedes deshacerte sin miedo de esos «cementerios» de navegadores. Cualquier cosa importante se puede buscar al instante en todo tu entorno de trabajo y en las herramientas de terceros integradas. ¡Incluso puedes preguntarle a la IA de ClickUp qué se trató en la reunión del viernes pasado, y capturará las notas!

Convierte la navegación en trabajo real con ClickUp

Los mejores navegadores con IA resumen el contenido, reducen la sobrecarga de pestañas, realizan automatizaciones de pequeñas tareas y te mantienen en marcha.

Pero incluso con la experiencia de navegación más inteligente, tu trabajo sigue repartido entre proyectos, tareas, mensajes y documentos. Y ahí es donde empieza la brecha.

Para cerrar realmente el ciclo, necesitas un entorno de trabajo de IA convergente que mantenga tus tareas organizadas, sincronice la información entre tu equipo y centralice todo aquello sobre lo que actúas una vez finalizada la navegación.

Eso es lo que hace ClickUp.

Combina cualquiera de estos navegadores con IA con ClickUp para disfrutar de un entorno de trabajo más inteligente, rápido y sencillo. Captura ideas con un solo clic gracias a la extensión de ClickUp para Chrome, deja que las automatizaciones de ClickUp se encarguen del trabajo repetitivo y utiliza ClickUp Brain + Brain MAX para convertir la información en tareas, documentos y conocimientos organizados.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Un navegador con IA integra la inteligencia artificial directamente en la experiencia de navegación básica. En lugar de limitarse a cargar páginas web, puede leer e interpretar contenidos, resumir artículos largos, responder preguntas o incluso ejecutar comandos según tus indicaciones.

Sí, algunos navegadores con IA, como Comet o ChatGPT Atlas, afirman ser capaces de navegar por sitios web, rellenar formularios y completar flujos de trabajo de varios pasos en nombre del usuario. Sin embargo, el alcance y la fiabilidad de esa automatización pueden variar significativamente en función del sitio web, los permisos del usuario y el diseño específico del navegador.

Pueden serlo, pero no siempre. La mayoría de los navegadores con IA solicitan permisos más amplios que los tradicionales (acceso al historial de navegación, cookies, credenciales de inicio de sesión, etc.) para habilitar funciones inteligentes. Debido a este acceso, existen riesgos reales: algunos señalan vulnerabilidades que permitirían a actores maliciosos engañar al asistente de IA para que filtre datos o ejecute tareas no deseadas.

Tanto Comet como ChatGPT Atlas se basan en la IA y en los fundamentos de Chromium, pero su enfoque y sus conjuntos de funciones difieren. Comet (de Perplexity) hace hincapié en la investigación, la navegación sensible al contexto, la resumición y la organización de pestañas y sesiones. ChatGPT Atlas (de OpenAI) se centra en una asistencia de IA profundamente integrada con un chatbot incorporado en la barra de búsqueda.

La mayoría de los navegadores con IA se basan en funciones nuevas o experimentales, lo que los hace menos maduros que los navegadores consolidados. Para muchos usuarios, los navegadores tradicionales (o sus versiones mejoradas con IA) pueden seguir siendo suficientes, especialmente si la privacidad y la solidez son más importantes que la automatización.