Los 10 mejores navegadores web para usar en 2025

¿En qué navegador estás leyendo este artículo? ¿Google Chrome? ¿Safari? Aunque estos pueden estar entre los navegadores más populares, no son tus únicas opciones.

De hecho, existe un amplio abanico de navegadores web, cada uno con sus propias ventajas y funciones.

Tras realizar numerosas pruebas prácticas y consultar con expertos de ClickUp, he recopilado una lista de los mejores navegadores disponibles en la actualidad. Algunos obtienen una puntuación alta en seguridad y privacidad, mientras que otros encabezan la lista en velocidad de carga. He estructurado mi resumen para centrarme en las mejores funciones, limitaciones y precios de cada navegador.

Empecemos.

⏰ Resumen de 60 segundos Los 10 mejores navegadores que deberías tener en cuenta: Vivaldi

Brave

Navegador Arc

Mozilla Firefox

Google Chrome

Microsoft Edge

Waterfox

DuckDuckGo

Safari

Opera

¿Qué debes buscar en los mejores navegadores?

Algunos de nosotros recordamos los días en que Internet Explorer (ahora retirado) era la única forma de acceder a tu sitio web favorito. Hoy en día, tenemos muchas opciones entre las que elegir. A la hora de buscar un navegador web, aquí tienes algunos factores que debes tener en cuenta:

Rendimiento y velocidad

Un navegador web rápido mejora tu experiencia en línea. Busca navegadores que carguen las páginas web rápidamente, se desplacen con fluidez y utilicen los recursos del sistema de manera eficiente. También presto atención a la rapidez con la que puedo cambiar de pestaña.

Seguridad y privacidad

La seguridad y la protección son factores fundamentales a la hora de navegar. Incluso un pequeño descuido en este aspecto puede dar lugar a problemas como infecciones de malware, robo de datos o incluso secuestro del navegador. Busque protecciones integradas para bloquear anuncios no deseados y actividades sospechosas, y habilite gestores de contraseñas, escudos contra malware y detectores de phishing.

Por ejemplo, algunos navegadores tienen una función que te avisa si una página web parece sospechosa o puede dañar tu ordenador. Los navegadores con controles de privacidad estrictos suelen permitirte gestionar tus preferencias en cuanto a cookies, seguimiento y uso compartido de datos.

Interfaz de usuario para usuarios

La interfaz de usuario (UI) de un navegador debe ser intuitiva y clara, lo que significa que puedes aprender a usarla sin mucho esfuerzo y acceder a todo lo que necesitas de un vistazo.

Opciones de personalización

¿A quién no le gusta personalizar su experiencia de navegación web? Busca navegadores web que tengan compatibilidad con la personalización del diseño, en los que puedas reorganizar las barras de herramientas y añadir tus sitios web favoritos a la página de inicio para acceder rápidamente a ellos.

Un buen navegador también te permite personalizar su apariencia para que se adapte a tu estilo personal, mejorando aún más tu experiencia de usuario.

Gestión de tareas

Busca un navegador web que tenga compatibilidad con la gestión del flujo de trabajo añadiendo extensiones para listas de tareas pendientes, gestión del tiempo, gestión de proyectos y automatización de tareas.

📮ClickUp Insight: Solo el 8 % de los trabajadores utiliza herramientas de gestión de proyectos para realizar el seguimiento de los elementos pendientes. Según un estudio de ClickUp, alrededor del 92 % de los trabajadores corren el riesgo de perder decisiones importantes debido a la dispersión de la información en múltiples plataformas desconectadas entre sí. Para evitar cambios innecesarios de plataforma y de contexto, prueba ClickUp, la aplicación que tiene todo para el trabajo*.

Los 10 mejores navegadores

Según mi investigación, estos son los 10 mejores navegadores, cada uno de ellos diseñado para mejorar tu experiencia en línea:

1. Navegador Arc

vía Arc Browser

Arc es mi navegador favorito para optimizar los flujos de trabajo. Puedo crear diferentes espacios y perfiles para el trabajo, los estudios y mis asuntos personales en un solo navegador, lo que me ahorra tiempo al no tener que cambiar de ventana. La función de vista dividida es muy útil cuando quiero realizar varias tareas a la vez o comparar documentos. Arc también ofrece un aspecto minimalista y una experiencia intuitiva.

Lo mejor de Arc es su función de búsqueda, Arc Search. Introduzco mi consulta de búsqueda, selecciono «Browse for Me» (Buscar por mí) y obtengo una pestaña personalizada con las respuestas más relevantes de toda la web. También me gusta que Arc archive automáticamente las pestañas antiguas y bloquee los anuncios, lo que me permite concentrarme más fácilmente en mis tareas.

Las mejores funciones de Arc Browser

Crea espacios personalizados para el trabajo y tus proyectos personales y disfruta de una experiencia de navegación mejorada.

Acorta automáticamente los títulos de las pestañas ancladas en MacOS para conseguir un aspecto más limpio con Tidy Tab Titles de Arc.

Accede a los sitios web o acciones que visitas con más frecuencia en un santiamén con la función Instant Links de Arc.

Crea un hub centralizado para tus notas, caballetes (pizarras digitales), medios y otros elementos guardados con la biblioteca de Arc.

Integra aplicaciones de productividad como Gmail, Notion, Documentos de Google y Outlook Calendar para optimizar el flujo de trabajo y mejorar la colaboración del equipo.

Limitaciones del navegador Arc

Aunque Arc Browser ofrece una interfaz limpia y centrada, actualmente tiene una biblioteca de extensiones más pequeña que otros navegadores como Chrome o Firefox. Esto podría limitar la funcionalidad si dependes en gran medida de las extensiones para tareas específicas o la personalización del entorno de trabajo.

Precios de Arc Browser, el navegador

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Arc Browser

No hay suficientes reseñas.

2. Mozilla Firefox

vía Mozilla Firefox

Firefox es un navegador de confianza que se adapta fácilmente a tus hábitos de búsqueda. Se sincroniza entre dispositivos, por lo que puedo ver y acceder a todas las pestañas que he abierto en mi teléfono o portátil. Me gusta especialmente la función Pocket, un servicio integrado para leer más tarde que guarda páginas web. Es como tener una biblioteca digital personal.

Me encantan las opciones de personalización: puedo personalizar mi nueva pestaña con mis sitios web favoritos o imágenes inspiradoras.

Con una amplia biblioteca de extensiones y sólidas funciones de seguridad, Firefox también ofrece una experiencia de navegación personalizada y segura. Agrupa las pestañas en función de las tareas o las consultas de búsqueda, fija las pestañas importantes y cierra automáticamente las pestañas inactivas para optimizar el rendimiento.

Las mejores funciones de Mozilla Firefox

Obtenga una mayor protección contra el seguimiento en el modo de navegación privado. Esto ofrece una capa adicional de privacidad al eliminar el historial de navegación al cerrar la sesión.

Personaliza Firefox según tus preferencias con diversas extensiones y temas para gestionar tu carga de trabajo. Por ejemplo, los desarrolladores web pueden utilizar Stylus para crear, editar y gestionar hojas de estilo CSS.

Realiza la edición de formularios directamente en Firefox y ahorra el tiempo y el esfuerzo necesarios para imprimir archivos PDF.

Limitaciones de Mozilla Firefox

En comparación con algunos competidores, Firefox puede consumir más recursos, lo que provoca un rendimiento más lento en dispositivos antiguos o menos potentes.

Precios de Mozilla Firefox

Free Forever

Valoraciones y opiniones sobre Mozilla Firefox

G2: 4,4/5 (más de 480 opiniones)

3. Google Chrome

vía Google Chrome

Chrome es uno de los navegadores más populares del mundo en la actualidad. Su función de entornos de trabajo es especialmente útil. Me encanta cómo Chrome sincroniza mis marcadores, mi historial y mis preferencias en todos mis dispositivos y me permite codificar por colores las pestañas, lo que garantiza una experiencia coherente tanto si utilizo mi ordenador portátil, mi tableta o mi smartphone.

Me gusta su administrador de tareas, que me permite supervisar y controlar los recursos que utiliza cada pestaña y extensión. Otra función que realmente destaca es el Omnibox. No es solo una barra de búsqueda, es un portal a Todo. ¿Necesitas encontrar un sitio web? Escríbelo. ¿Buscas un archivo específico en tu ordenador? El Omnibox te lo proporciona.

Las mejores funciones de Chrome

Se integra perfectamente con otros servicios de Google (como era de esperar), como Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google.

Personaliza y mejora la funcionalidad del navegador con extensiones, como Google Translator y Zoom.

Guarda direcciones y contraseñas y rellena automáticamente tus datos en formularios y sitios web.

Mejora la experiencia de navegación con las funciones Energy Saver y Memory Saver.

Limitaciones de Chrome

Chrome es conocido por consumir muchos recursos, especialmente cuando se manejan numerosas pestañas o sitios web exigentes. Esto a menudo da como resultado una experiencia de navegación lenta.

Precios de Chrome

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Chrome

Software Advice: 4,8/5 (más de 1400 valoraciones)

GetApp: 4,8/5 (más de 1400 valoraciones)

Más información: Elegir una pila tecnológica: ejemplos para equipos de software en 2024

4. Microsoft Edge

vía Microsoft Edge

Edge me ha sorprendido gratamente. Nada que ver con el navegador original de Microsoft de hace años. Me ha impresionado especialmente la función Colecciones de Edge, que guarda mis artículos, imágenes y notas para poder acceder a ellos rápidamente. Otra función que me ha llamado la atención es el Lector inmersivo, que simplifica el diseño web para mejorar la experiencia de lectura en línea.

Pero lo que realmente distingue a Edge son sus capacidades de automatización. El navegador se anticipa a mis necesidades, sugiere acciones y completa tareas, lo que reduce mi carga de trabajo. Por ejemplo, rellena automáticamente formularios, sugiere términos de búsqueda relevantes e incluso ofrece opciones de traducción sin que yo tenga que mover un dedo.

Las mejores funciones de Microsoft Edge

Reduce el uso de memoria con las pestañas en suspensión y el modo de eficiencia para optimizar el rendimiento.

Disfruta de una mejor gestión de pestañas con funciones como pestañas verticales, grupos de pestañas, colecciones y entornos de trabajo.

Utiliza Copilot para obtener asistencia basada en IA, Image Creator para generar imágenes y Designer para crear diseños.

Utiliza su función Drop para realizar el uso compartido de archivos entre tu teléfono y tu escritorio.

Limitaciones de Microsoft Edge

Tiene extensiones con límites y problemas de compatibilidad con ciertos sitios web.

Precios de Microsoft Edge

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Microsoft Edge

Capterra: 4,3/5 (480 valoraciones)

5. Waterfox

vía Waterfox

Waterfox es un navegador rápido que ofrece una gran capacidad de respuesta y eficiencia. Carga rápidamente los sitios web y permite una navegación fluida entre pestañas. Me pareció especialmente bueno para realizar varias tareas simultáneamente, como ver vídeos sin retrasos y tomar notas.

Una de sus funciones más destacadas es la recopilación con límite de datos. Puedo navegar fácilmente por sitios web sin preocuparme del seguimiento de mi actividad. Waterfox también mejora la productividad y facilita la concentración al crear pestañas contenedoras para el trabajo, las compras o la navegación personal.

Las mejores funciones de Waterfox

Organiza las diferentes actividades de navegación (trabajo, compras, personales) por separado y utiliza códigos de colores para identificarlas fácilmente.

Guarda y restaura tu sesión de navegación para completar tareas fácilmente.

Importa marcadores y contraseñas desde otros navegadores.

Abre pestañas privadas para navegar de forma anónima.

Limitaciones de Waterfox

Es posible que los navegadores web Waterfox no siempre reciban actualizaciones de seguridad tan rápidamente como los navegadores convencionales, lo que podría dejar a la mayoría de los usuarios vulnerables a las amenazas recién descubiertas.

Precios de Waterfox

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Waterfox

No hay suficientes reseñas.

6. DuckDuckGo

vía DuckDuckGo

DuckDuckGo es la opción preferida por los usuarios preocupados por la privacidad y la seguridad. Es un navegador muy seguro que no recopila ni comparte información personal, lo que me da tranquilidad mientras navego por la web. Desde el momento en que lo abro, noto una interfaz más limpia, libre de anuncios y ventanas emergentes que distraen.

Su reproductor Duck Player me permite ver vídeos de YouTube sin que me bombardeen con anuncios ni realicen el seguimiento de mis hábitos de visualización. También bloquea los rastreadores de correo electrónico en los sitios web, lo que evita que mi bandeja de entrada se llene de mensajes spam.

Las mejores funciones de DuckDuckGo

Bloquea activamente los rastreadores de terceros que intentan seguir tu actividad en línea.

Busca rápidamente sitios web específicos directamente desde DuckDuckGo utilizando atajos (por ejemplo, escribiendo «!a» para Amazon).

Borra todas tus pestañas y datos de navegación con un solo clic utilizando el botón Fire.

Limitaciones de DuckDuckGo

El navegador carece de funciones avanzadas y opciones de personalización para optimizar el flujo de trabajo.

Precios de DuckDuckGo

Búsqueda DuckDuckGo: Gratis, gratuito/a

Navegador privado DuckDuckGo: Gratis, gratuito/a

Privacy Pro: 99,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de DuckDuckGo

No hay suficientes reseñas.

7. Safari

vía Safari

Safari, como casi todo lo demás en el universo Apple, tiene una interfaz limpia, lo que me permite navegar sin distracciones. Una de las funciones clave de Safari es su prevención inteligente del seguimiento, que establece límites en el seguimiento entre sitios y protege mi privacidad.

He llegado a depender en gran medida de la función Lista de lectura, que me permite guardar artículos para leerlos más tarde sin conexión. Es perfecta para cuando viajo o me encuentro en zonas con mala conexión a internet. También me gusta la función Live Text de Safari, que me permite copiar, traducir y buscar texto en imágenes.

La función Web Apps también es muy útil, ya que me ayuda a guardar los sitios web que visito con frecuencia en el Dock, ofreciéndome una experiencia similar a la de una aplicación.

Las mejores funciones de Safari

Toma notas directamente en un sitio web sin cambiar de pestaña.

Obtén funciones avanzadas de gestión de pestañas, incluida la posibilidad de crear grupos de pestañas.

Accede a diversas funciones de privacidad en línea, como «Ocultar mi correo electrónico», para crear direcciones de correo electrónico únicas y aleatorias al registrarte en servicios, lo que evita el spam y protege tu dirección de correo electrónico real.

Limitaciones de Safari

Safari solo está disponible en dispositivos Apple. Los usuarios de Windows o Android no pueden utilizar Safari, lo que establece un límite en su accesibilidad.

Precios de Safari

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Safari

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

G2: 4/5 (más de 200 opiniones)

8. Opera

vía Opera

El navegador Opera es otra herramienta popular con funciones interesantes y centradas en el usuario. Su función Speed Dial transforma la página de inicio en un panel visual de tus sitios web favoritos, lo que elimina la necesidad de buscar entre los marcadores. Además, Opera ofrece «Flow», una función que conecta a la perfección mis versiones móvil y de escritorio para que pueda sincronizar mis pestañas entre dispositivos.

La función de bloqueo de anuncios integrada en Opera me parece muy útil. Elimina las distracciones y las molestas ventanas emergentes. También puedo acceder fácilmente a plataformas de redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram integrándolas en la barra lateral del navegador. Esto me ayuda a estar al tanto de mi feed, responder a mensajes de redes sociales o interactuar con publicaciones desde el propio navegador.

Las mejores funciones de Opera

Utiliza la VPN integrada gratuita para navegar sin necesidad de realizar una suscripción ni iniciar sesión y disfrutar de mayor privacidad y seguridad.

Integra Aria para acceder a información en tiempo real desde la web, generar contenido basado en las solicitudes de los usuarios y obtener respuestas directamente desde el navegador.

Agrupa las pestañas en contextos separados para una mejor organización y una navegación más sencilla entre tareas utilizando «Tab Islands».

Reciba alertas si se alteran los datos de su portapapeles para protegerse contra el malware que secuestra el portapapeles.

Limitaciones de Opera

Opera puede ralentizar tu sistema debido a su elevado consumo de recursos.

Es posible que algunos sitios web no sean totalmente compatibles con el navegador Opera.

Precios de Opera

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Opera

Capterra: 4,5/5 (182 opiniones)

9. Vivaldi

vía Vivaldi

Usar el navegador Vivaldi es como tener un asistente web personal. Puedo ajustar todo, desde su apariencia hasta el comportamiento de las pestañas. Ofrece una gestión de pestañas como ningún otro navegador de esta lista. Los usuarios pueden agrupar un número ilimitado de pestañas en pilas de dos niveles, lo que facilita la clasificación de las pestañas en subcategorías para un fácil acceso.

Otra cosa que me llamó la atención fue su función para tomar notas. Puedo anotar ideas o fragmentos de información directamente en el navegador, lo que lo convierte en una herramienta versátil para la investigación o la planificación. También me gustó que Vivaldi te permita sincronizar los ajustes del navegador en todos tus dispositivos.

Las mejores funciones de Vivaldi

Realiza amplias personalizaciones, incluyendo temas, disposición de pestañas, atajos de teclado y mucho más.

Utiliza herramientas integradas como una aplicación para tomar notas, un cliente de correo electrónico, un Calendario y mucho más para aumentar tu productividad.

Disfruta de una experiencia de lectura sin distracciones con paneles web y una vista de lectura que elimina el contenido innecesario.

Limitaciones de Vivaldi

Sus funciones avanzadas y su interfaz compleja pueden resultar abrumadoras para algunos usuarios.

Precios de Vivaldi

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Vivaldi

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

Software Advice: 4,8/5 (más de 40 reseñas)

10. Brave

vía Brave

Brave supuso un cambio refrescante respecto a los navegadores habituales. Su velocidad ultrarrápida se notaba de inmediato, ya que las páginas se cargaban en un santiamén. Los anuncios intrusivos nunca me molestaron, ya que Brave tiene un bloqueador de anuncios integrado que mantiene el desorden a raya.

Sin embargo, un navegador no solo se caracteriza por su velocidad y simplicidad. El motor de búsqueda de Brave proporciona resultados sin seguimiento de las consultas. Además, el elegante diseño y la interfaz intuitiva del navegador hacen que sea un placer utilizarlo.

Las mejores funciones de Brave

Conceda permisos para el acceso al dispositivo (como el micrófono o la cámara) de forma temporal, por ejemplo, «hasta que cierre este sitio» o «durante 24 horas».

Accede a un lector de PDF integrado para ver documentos sin necesidad de software adicional.

Bloquea elementos individuales de una página web directamente desde el menú contextual, lo que mejora el control sobre tu experiencia de navegación.

Limitaciones de Brave

El agresivo bloqueo de anuncios de Brave puede interferir en ocasiones con la funcionalidad de los sitios web. Esto puede causar problemas en sitios web que dependen en gran medida de los anuncios para su contenido o funciones.

Precios de Brave

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Brave

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Cómo los navegadores web mejoran tu flujo de trabajo

Los navegadores web han evolucionado hasta convertirse en hubs de productividad que te permiten acceder al instante al correo electrónico, calendarios, herramientas de gestión de proyectos y materiales de investigación.

Los mejores navegadores web eliminan la necesidad de cambiar constantemente entre aplicaciones, lo que ahorra un tiempo y una energía mental muy valiosos. Al reducir el tiempo dedicado a cambiar entre diferentes programas, también se minimiza la carga cognitiva y se mejora la concentración.

Si te gusta usar Google Chrome y no quieres cambiar a otro navegador, pero deseas mejorar tu productividad, puedes empezar con ClickUp, una herramienta todo en uno para la gestión de proyectos, la colaboración y la comunicación en equipo.

He instalado la extensión de Chrome de ClickUp para estar al tanto de mis tareas y proyectos directamente desde mi navegador. Es una de las mejores extensiones de Chrome con IA para crear tareas, adjuntar correos electrónicos, realizar el seguimiento del tiempo dedicado a diferentes pestañas y tomar notas.

Veamos cómo la extensión ClickUp para Chrome ayuda a mejorar la productividad.

Echa un vistazo a este vídeo para obtener más información sobre cómo mejorar la productividad.

Crear tareas

Yo utilizo la extensión de Chrome de ClickUp para crear tareas directamente desde mi correo electrónico y sitios web. También puedo establecer una ubicación predeterminada y añadir el enlace del sitio web directamente a una tarea para mejorar el contexto.

Crea tareas con un solo clic utilizando la extensión de Google Chrome de ClickUp.

Más información: Las 12 mejores extensiones de Chrome para desarrolladores en 2024

Controla el tiempo

La extensión de Chrome de ClickUp realiza un seguimiento automático del tiempo dedicado a cada tarea, por lo que sé exactamente en qué invierto mis horas. Ya no hay que hacer conjeturas ni realizar el control de tiempo, lo que me ayuda a priorizar mejor las tareas.

Controle el tiempo en varias pestañas con la extensión de Chrome de ClickUp.

Adjuntar correos electrónicos

¿Necesitas guardar un correo electrónico importante con una discusión relacionada con una tarea? La extensión de Chrome de ClickUp te ayuda a adjuntar todo el correo electrónico a una tarea con un solo clic. ¡Se acabó copiar y pegar! Incluso puedo convertir los correos electrónicos en nuevas tareas, manteniendo todo organizado en un solo lugar.

Recortador web

¿Has encontrado un sitio web que necesitas marcar como favorito? Solo tienes que añadirlo a una tarea de ClickUp o a ClickUp Docs con un solo clic. Incluso puedes hacer capturas de pantalla o copiar texto directamente a tu tarea.

Añade sitios web a tareas o documentos para volver a ellos más tarde

Haz que tu experiencia de navegación sea productiva con ClickUp.

Navegadores como Edge y Safari son útiles, pero la ubicuidad y las amplias integraciones de Google Chrome le dan una ventaja distintiva. Si quieres mejorar tu productividad en Chrome sin cambiar a un nuevo navegador, la extensión de Chrome de ClickUp es ideal. Desde la creación rápida de tareas hasta el control de tiempo y el almacenamiento de sitios web, te facilita la vida digital.

Regístrate hoy mismo en ClickUp y comprueba la diferencia que supone para tu experiencia de navegación.