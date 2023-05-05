Las cinco mejores certificaciones en gestión de productos (2025)

¿Tienes interés en obtener una certificación en gestión de productos?

Un gestor de productos certificado debe ser capaz de desarrollar una visión y una estrategia de producto únicas que también aporten valor a los clientes.

¿Pero cómo saben cómo hacerlo?

Convertirse en un gestor de productos ágil certificado es una de las mejores formas de adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para guiar su proyecto hacia el éxito y ayudarle a construir una base sólida.

Por suerte, obtener la certificación como gestor de productos es un proceso bastante sencillo, ¡y los gestores de productos certificados siempre están muy demandados!

Para convertirte en gestor de productos certificado, solo tienes que inscribirte en un examen de certificación de gestor de productos digitales para el que reúnas los requisitos y aprobarlo.

Pero con tantas certificaciones en gestión de productos entre las que elegir, ¿cómo saber cuál es el programa de certificación en gestión de productos más adecuado para usted?

No te preocupes.

En este artículo, aprenderás qué son los programas de certificación en marketing y gestión de productos locales e internacionales y por qué necesitas uno. También destacaremos cinco certificaciones clave que puedes obtener y cómo puedes utilizar tu certificado para convertirte en un profesional eficiente de la gestión de productos en 2021.

¡Anímate, futuro gestor de productos, y obtén tu certificación!

¿Qué es una certificación en gestión de productos?

Una certificación en gestión de productos es una confirmación oficial de que una persona tiene las habilidades, los conocimientos y las capacidades necesarios para gestionar con éxito el proceso de desarrollo de productos.

Estos programas de formación en gestión de productos le enseñan elementos esenciales de gestión, como los fundamentos del marketing de productos, la elaboración de una estrategia de producto y conocimientos sobre el desarrollo ágil de productos.

Estas habilidades de gestión de productos te serán muy útiles cuando necesites intercambiar ideas con tu equipo de productos y desarrollar una nueva estrategia para llevar tu proyecto al siguiente nivel.

Bonus: ¡Descubre cómo los gestores de productos pueden utilizar herramientas de IA!

Tres razones por las que necesita certificaciones en gestión de productos

Probablemente se esté preguntando por qué necesita certificaciones para la gestión de productos.

Además de ayudarte a desarrollar tus habilidades y ampliar tus conocimientos para crecer profesionalmente en la gestión de productos, aquí tienes otras razones por las que debes apuntarte ya al programa de certificación en gestión de productos.

1. Una certificación en gestión de productos te ayuda a destacar

Como empleado con certificación en gestión de productos, los demás miembros del equipo y los departamentos pueden considerarte a ti y a tus opiniones con un poco más de credibilidad. Esto puede ayudarte a conseguir el apoyo de las partes interesadas, desde los gestores de productos de alto nivel hasta los propietarios de la empresa y los miembros del equipo.

Además de destacar entre tus compañeros de equipo, también destacarás en los currículos cuando solicites un nuevo trabajo o intentes conseguir una promoción.

2. Te vuelves más eficaz en las tareas fundamentales

Durante los cursos de certificación, aprenderás sobre diferentes temas en su contexto.

¿Qué queremos decir?

Las certificaciones en gestión de productos amplían tu comprensión de tu rol y te introducen en las estrategias del mundo real que utilizan los expertos.

Estos cursos bajo demanda te ayudarán a perfeccionar habilidades básicas útiles, como la gestión del tiempo, la planificación de hojas de ruta y la planificación de estrategias de producto.

Y lo mejor es que, con un programa de certificación en gestión de productos, aprenderás todo esto en un periodo más corto.

Hablamos en serio: algunos cursos se pueden completar en tan solo una semana.

¡Es el mismo tiempo que tarda la gente en romper sus propósitos de Año Nuevo!

Bonificación: herramientas sin código para gestores de productos

3. Aumenta tu confianza como gestor de productos certificado.

Al completar un curso de certificación, se destaca tu capacidad para comprender el trabajo desde una perspectiva práctica y una vista académica.

Y como conoces todos los entresijos de tu rol, te sentirás más seguro y preparado para terminar las tareas de la manera correcta como gestor de productos certificado.

Además, algunos cursos de formación también le enseñan cómo manejar situaciones difíciles y gestionar equipos multifuncionales de manera eficaz.

Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación arriesgada o tengas que lidiar con un miembro del equipo difícil:

¿Necesitas un poco de ayuda para gestionar tu equipo remoto? Echa un vistazo a nuestra guía sobre equipos virtuales y cómo gestionarlos.

Las cinco mejores certificaciones en gestión de productos

Estas son las cinco mejores certificaciones en gestión de productos que puedes obtener hoy mismo:

1. Gestor certificado de marketing de productos: una carrera en gestión de productos

La certificación Certified Product Marketing Manager es una certificación de la AIPMM que le ayuda a comprender las funciones básicas del marketing de productos.

También orienta a los gestores de productos para garantizar el éxito de un producto en el mercado.

Ofrecido por

AIPMM

¿Qué ámbitos abarca el examen?

¿Cuáles son sus requisitos previos?

Cualquiera puede presentarse a este examen de certificación, pero se recomienda para gestores de productos y profesionales del marketing con más de tres años de experiencia (o un MBA).

Duración del curso

15-20 horas

Precios

125 $ por un año de membresía en la AIPMM.

395 $ para el autoaprendizaje.

2. Gestor de productos ágil certificado y propietario de productos

Los cursos Agile Certified Product Manager y Product Owner te introducen en los conceptos estratégicos y tácticos que se tratan en los programas de certificación en gestión ágil de productos y en la formación sobre propiedad de productos.

Los titulares de estas credenciales podrán aplicar los conceptos de la metodología ágil a situaciones del mundo real y lidiar con los contratiempos de los proyectos sin problemas. ¡Tener una certificación en gestión ágil de productos junto con experiencia e investigación de usuarios es algo muy poderoso! Aprenderás a dirigirte a los clientes, podrás impartir formación presencial a los miembros del equipo y tendrás una comprensión integral de todo el ciclo de vida del producto.

Ofrecido por

AIPMM

¿Qué ámbitos abarca el examen?

Redacción de planes de negocio para cada función principal

Planificación de mercado

Realización de análisis competitivos

Planificación de proyectos para cada actividad importante a lo largo del ciclo de vida del producto.

Desarrollo de planes de lanzamiento de productos

¿Cuáles son sus requisitos previos?

Cualquiera puede realizar el curso de certificación, incluso los gestores de productos que ya trabajan sin certificación, pero se recomienda para gestores de productos certificados, así como para profesionales del marketing con más de tres años de experiencia (o un MBA).

Duración del curso

15-20 horas

Precios

125 $ por un año de membresía en la AIPMM.

395 $ de autoaprendizaje

3. Gestión de productos de software

El curso Gestión de productos de software te prepara para los retos a los que te enfrentarás como gestor de productos de software.

Se trata de un excelente curso de gestión de productos de software, teniendo en cuenta que el 60 % de los titulares de esta certificación comenzaron una nueva carrera profesional y el 27 % obtuvo una promoción o un aumento de sueldo.

Ofrecido por

Universidad de Alberta (Coursera)

¿Qué ámbitos abarca el examen?

Introducción a la gestión de productos de software

Procesos de software y prácticas ágiles

Necesidades del cliente y requisitos de software

Planificación ágil para productos de software

Desarrollo ágil de productos

¿Cuáles son sus requisitos previos?

Este programa de certificación no tiene requisitos previos.

Duración del curso

24 semanas

Precios

Tendrás que ponerte en contacto con ellos para obtener más información sobre los precios, pero hay ayudas económicas disponibles.

¡Amplíe sus conocimientos sobre gestión de productos con nuestro glosario de gestión de productos! 😊

4. Gestión de productos digitales

El programa MicroMasters en gestión de productos digitales proporciona a los titulares de la credencial conocimientos sobre hojas de ruta de productos digitales y técnicas para el desarrollo ágil de productos.

Es prácticamente todo lo que necesitas si aspiras a ser un jefe galardonado de una empresa de productos digitales.

Ofrecido por

EdX y la Universidad de Boston

¿Qué ámbitos abarca el examen?

Creación de hojas de ruta de productos

Prácticas ágiles de gestión de productos para software y productos digitales.

Guiar el desarrollo de productos desde su concepción hasta los procesos esenciales (investigación, creación rápida de prototipos y más).

Marketing en redes sociales

¿Cuáles son sus requisitos previos?

Esta certificación CPM no tiene requisitos previos.

Duración del curso

De 4 a 7 horas semanales durante ocho meses.

Precios

1995 $ por el programa completo.

5. Gestor técnico de productos en una semana

El curso One Week Technical Product Manager ha sido diseñado por Dhaval Bhatt, un galardonado gestor técnico de productos.

El programa es adecuado para aspirantes a gestores de productos técnicos o personas que deseen aprender habilidades técnicas fundamentales. El curso también le enseña cómo responder cualquier pregunta de una entrevista para gestor de productos técnicos.

Ofrecido por

Product Manager HQ

¿Qué ámbitos abarca el examen?

Las habilidades técnicas que necesitas para configurar tus proyectos

Cómo garantizar la privacidad de los datos de tus productos y usuarios

Marco de diseño de sistemas y casos prácticos

Gestión de productos de plataforma

¿Cuáles son sus requisitos previos?

Este programa no tiene requisitos previos.

Duración del curso

Una semana

Precios

297 $ por más de 140 clases recopiladas en 6 horas de contenido.

Bonificación: Echa un vistazo a nuestras 10 herramientas de redacción técnica recomendadas.

Preguntas frecuentes sobre la certificación en gestión de productos

¿Qué utilidad tiene una certificación en gestión de productos?

Aunque no es necesario tener una certificación en gestión de productos para tener una carrera exitosa en este campo, se recomienda que los gestores de productos la obtengan. Según una encuesta de Pragmatic Marketing Inc., el 71 % de los gestores de productos encuestados tienen al menos una certificación profesional además de su título universitario.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener una certificación en gestión de productos?

El tiempo que se tarda en obtener una certificación en gestión de productos varía en función de la certificación. ¡El intervalo puede ser muy amplio: desde unas pocas horas hasta varios meses!

Cómo utilizar su certificación en gestión de productos

Una cosa es obtener ese certificado en gestión de productos y otra muy distinta es aprovechar al máximo la formación recibida en gestión de productos.

¿Cómo se consigue?

¡Utiliza una potente herramienta de gestión de productos como ClickUp!

Con ClickUp, puedes poner en práctica fácilmente tus habilidades de gestión de productos en el trabajo.

Así es como ClickUp puede ayudarte:

A continuación, le mostramos algunas formas en las que ClickUp puede ayudarle a desempeñar su rol como líder de producto eficaz:

1. Mapas mentales

Como gestor de productos, crear productos fantásticos es un paso importante hacia el éxito.

Por suerte, ClickUp tiene mapas mentales integrados para ayudarte a generar ideas «alucinantes».

Puedes utilizar los mapas mentales de ClickUp para el diseño creativo, la elaboración de una nueva estrategia de producto o la planificación de próximos lanzamientos.

Creación de mapas mentales en modo en blanco

Utiliza el modo Tareas para crear mapas mentales a partir de las tareas existentes en tu entorno de trabajo. ¡También puedes crear, editar y eliminar tareas (y subtareas) directamente desde tu vista!

¿Quieres crear un mapa mental desde cero?

Opte por el modo en blanco.

A continuación, puede crear un mapa mental personalizado y convertir los nodos en tareas para su producto cuando esté listo.

También puede compartir su mapa mental a través de la función «Compartir públicamente» para mantener informados a su equipo de producto y a sus clientes.

2. Vista de cronograma

Utilice la vista de cronograma para planificar su trabajo extra y gestionar sus recursos.

La vista de cronograma es perfecta para crear una hoja de ruta interna detallada que tus desarrolladores y otros gestores de productos puedan seguir para crear un nuevo producto con el respaldo de una estrategia de producto real.

Incluso te permite asignar tareas a cada miembro del equipo y ajustar su calendario con solo arrastrar y soltar.

Arrastra y suelta tareas en la vista Cronograma.

Aquí tienes nuestra guía definitiva para trazar un plan de acción que te lleve al éxito con tus productos.

3. Tareas

Se necesitan muchas tareas para llevar un producto desde su fase de desarrollo hasta su lanzamiento final.

Por eso ClickUp te permite crear y asignar tareas y gestionar las relaciones entre ellas dentro de la aplicación.

Las relaciones entre tareas te permiten vincular tareas en todo tu entorno de trabajo. Puedes vincular tareas relacionadas de forma flexible para consultarlas rápidamente o utilizarlas para resaltar elementos importantes para ti y tu equipo.

Añadir relaciones a las tareas de ClickUp

Prueba la función Relaciones para las tareas que dependen de otra tarea antes de poder comenzar.

Además, despídete del temido «¡Se me olvidó esa tarea!» con los recordatorios de ClickUp 👋.

Los recordatorios te avisan de cuándo debes comenzar una tarea o te permiten elegir entre recibir un aviso cinco minutos o hasta tres días antes de la fecha de entrega.

¡Pero eso no es todo!

También puede incluir adjuntos al recordatorio, programarlo y personalizar la notificación del recordatorio.

4. Estados personalizados

Utilice estados personalizados para gestionar todas las fases del ciclo de vida completo del producto.

Con ClickUp, puedes crear estados personalizados para:

Diseño

Desarrollo

Pruebas

Marketing

Estrategia de marca

Gestión de marcas

¡Tú decides!

5. Vista de formulario de formulario

¿Quiere saber cuáles son las necesidades de sus clientes?

¡Solo tienes que utilizar la vista Formulario de ClickUp!

La vista Formulario le permite recopilar y analizar la información enviada por los clientes. Por ejemplo, puede recopilar comentarios de los clientes que han probado su producto mínimo viable.

También puede añadir un montón de campos personalizados a sus formularios y convertir las respuestas de los formularios en tareas cuando esté listo.

6. Hitos y vista Gantt

Los hitos indican el final de un gran conjunto de tareas, como el lanzamiento de una nueva función para su producto. ¡Es una forma estupenda de llevar un registro de los grandes logros para motivar a su equipo!

Marcar una tarea como hito en ClickUp

En la vista Gantt de ClickUp, los hitos se representan como diamantes amarillos gigantes 💎 para ayudarte a identificarlos rápidamente en cuestión de segundos.

Identificar hitos en la vista Gantt de ClickUp

La vista Gantt también le permite realizar el seguimiento del progreso del producto a lo largo del tiempo, lo que le ayuda a supervisar su proyecto durante semanas, meses e incluso horas.

7. Metas

Ningún gestor de productos quiere que sus equipos se sientan así:

Con Metas, puedes asegurarte de que todos los miembros del equipo sepan lo que tienen pendiente, al tiempo que realizas el seguimiento del progreso de tu equipo.

En primer lugar, establece tu meta en ClickUp y, a continuación, divídela en objetivos más pequeños y cuantificables.

Establecer objetivos medibles en ClickUp

Por lo tanto, si tu meta como gestor de productos es aumentar la interacción diaria con tu producto, tus objetivos podrían medirse de la siguiente manera:

Número : número de clics en el sitio web por día.

Verdadero/Falso : si se alcanza o no el objetivo de compromiso mensual.

Moneda : ingresos generados por los suscriptores.

Tareas: entrevistar a 35 clientes o usuarios para recabar sus opiniones.

Una vez que tus objetivos y metas estén listos, ¡puedes realizar el seguimiento del progreso en ClickUp!

Pero eso no es todo lo que este increíble portero puede hacer 🥅.

Aquí tienes más información sobre cómo tu equipo puede utilizar ClickUp para establecer metas.

¡Pero aún hay más!

Sabemos que, como gestor de productos, nunca se tiene suficiente funcionalidad.

Por eso obtienes otras funciones increíbles como:

Más de 50 automatizaciones de tareas : automatiza tus procesos de gestión de proyectos.

Docs: colabora y realiza la edición de proyectos con los miembros del equipo en tiempo real.

Comentarios asignados: asigne comentarios a los miembros del equipo para asegurarse de que no se pase nada por alto.

Vista de chat: mantén conversaciones relacionadas con el trabajo o informales con los miembros del equipo mientras trabajas.

Bloc de notas: un bloc de notas personal para anotar rápidamente ideas o listas.

Global Time Tracker: realiza un seguimiento del tiempo que tardan los equipos en completar tareas y proyectos.

Prioridades: asigna prioridades a las tareas para que tu equipo sepa cuáles debe abordar primero.

Plantillas: utilice plantillas ya preparadas para mantener la coherencia y adelantarse a los proyectos.

Aplicaciones móviles: gestiona proyectos como un profesional cuando estés fuera de la oficina.

Artículos relacionados:

Es hora de obtener la certificación ✅

Una certificación en gestión de productos añade valor tanto a tu rendimiento laboral como a tu currículum para futuras ofertas de trabajo. Los conocimientos y habilidades que adquieras en estos cursos pueden ayudarte a convertirte en un excelente gestor de productos.

Todo lo que tienes que hacer es revisar la lista de cinco cursos que hemos enumerado aquí para encontrar la certificación que se ajusta a tu trayectoria profesional.

Pero recuerde, sin la herramienta de gestión de productosadecuada, ni siquiera un gestor de productos con experiencia no puede aprovechar al máximo su capacidad de formación.

Con funciones que van desde paneles ágiles hasta la elaboración de informes avanzados de equipo, ClickUp tiene todo lo que necesitas para sacar el máximo partido a tu formación.

Consigue ClickUp gratis hoy mismo y siéntete como un gestor de productos certificado: