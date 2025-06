Cómo orientarse al cliente

He utilizado muchas apps y programas de planificación, pero ClickUp es el más completo, fácil de usar y motivador. Pero lo que realmente me impresiona es su servicio de atención al cliente. Siempre que he tenido preguntas o problemas, la rapidez y la ayuda del equipo para resolverlos (y se han resuelto) ha sido realmente ejemplar. El mejor soporte al cliente que he recibido de cualquier empresa en mucho tiempo. ¡Muchas gracias a todo el equipo!