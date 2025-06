las 10 mejores herramientas para asistentes ejecutivos en 2025

Siempre he estado atento a las herramientas que pueden hacer más eficiente mi flujo de trabajo.

A lo largo de los años, he probado innumerables apps y plataformas, buscando aquellas que realmente marcan la diferencia.

Basándome en mi experiencia personal y en la exhaustiva investigación y pruebas realizadas por el equipo de ClickUp, he recopilado una lista de las mejores herramientas de software para asistentes ejecutivos disponibles en 2024.

Estas herramientas no solo han optimizado mis tareas, sino que también han aumentado significativamente mi productividad. Ya sea que estés gestionando un calendario ajetreado, coordinando reuniones o manejando una gran cantidad de otras responsabilidades, estas herramientas pueden ayudarte a mantenerte organizado y al tanto de todo.

Elegir las herramientas adecuadas para asistentes ejecutivos puede ser un factor decisivo para mantener la organización y la eficiencia. Estas son las funciones clave que debes buscar al seleccionar las mejores herramientas para la compatibilidad con tu flujo de trabajo:

Gestión de tareas: Elige una herramienta que te permita asignar tareas, crear listas de tareas pendientes y establecer fechas límite sin esfuerzo. Estas herramientas también deben ofrecer opciones para clasificar las tareas por proyecto o prioridad y ofrecer recordatorios para que no se te pase ningún plazo y no se te escape nada

Gestión del tiempo: Busca apps de calendario integradas, como Google Calendar, que te ayuden a programar reuniones y realizar un seguimiento de las tareas y los plazos. Además, busca herramientas que ofrezcan varias plantillas, como plantillas de horarios y plantillas de bloqueo de tiempo, para facilitarte la vida y mejorar la eficiencia

Gestión de proyectos: Elige herramientas que permitan debatir los proyectos sin problemas, supervisar el progreso con un control detallado y crear flujos de trabajo eficientes para organizar tus tareas. Busca funciones como la colaboración en tiempo real, flujos de trabajo personalizables y gráficos de progreso visuales (como diagramas de Gantt) para garantizar una ejecución fluida de los proyectos

Gestión de documentos: Las mejores herramientas ofrecen un uso compartido de archivos y un almacenamiento en la nube sin problemas, lo que garantiza un fácil acceso a los documentos desde cualquier lugar. Además, busca funciones que permitan la colaboración en tiempo real y el control de versiones, de modo que varios miembros del equipo puedan trabajar en los documentos simultáneamente y realizar un seguimiento eficiente de los cambios

Gestión de gastos: Elige herramientas que ofrezcan funciones como el seguimiento de gastos con escaneo y categorización de recibos, capacidades de presupuestación para crear y supervisar presupuestos, y un proceso simplificado para el reembolso y la aprobación de gastos

Comunicación: Opta por un software que se integre con tus herramientas de comunicación o que tenga herramientas de comunicación integradas. Busca funciones de mensajería en tiempo real, herramientas de videoconferencia integradas, integraciones de correo electrónico, integraciones de calendario y mucho más

Productividad: Las herramientas de programación automatizada, los recordatorios de seguimiento y las funciones de control de tiempo ayudan a optimizar la eficiencia. Necesitarás estas funcionalidades para agilizar tu día a día minimizando la introducción manual de datos, garantizando la finalización puntual de las tareas y proporcionando información sobre cómo se emplea el tiempo

Con el software adecuado, puedes optimizar fácilmente las tareas, mejorar la comunicación y mantenerte organizado en medio de una agenda ajetreada. Aquí está mi lista seleccionada de las mejores herramientas para usar en 2024 que transformaron mi flujo de trabajo y aumentaron mi productividad.

1. ClickUp: la mejor herramienta de productividad todo en uno

Gestiona y realiza un seguimiento de tus proyectos, tareas y metas de forma eficiente en ClickUp

ClickUp es mi herramienta preferida para optimizar el progreso y los flujos de trabajo de mis proyectos. Destaca en la gestión de proyectos, ya que me permite crear listas de tareas pendientes de forma eficiente, gestionar tareas, programar correos electrónicos mediante automatización y colaborar con los miembros del equipo.

Puedo programar y ver las reuniones diarias utilizando la vista Calendario de ClickUp y configurar recordatorios para las mismas. Esto me ayuda a planificar mi día comprendiendo las dependencias y asignando bloques de tiempo de forma eficaz, lo que me garantiza que nunca se me pase un plazo importante.

Crea tus tareas y planifícalas a través de la vista Calendario de ClickUp

Con las tareas de ClickUp, la asignación de tareas ya no es una molestia. Puedo crear, asignar y realizar un seguimiento de las tareas y subtareas sin problemas desde los proyectos. Esta función me ayuda a priorizar mi carga de trabajo, lo que me garantiza que abordo primero las tareas más importantes y nunca se me pasa un plazo. Y cuando quiero tener una visión general, los hitos de ClickUp me permiten convertir mis tareas en hitos para visualizar y realizar un seguimiento del progreso del proyecto.

Para la gestión de mis proyectos, utilizo la función de seguimiento del tiempo de los proyectos de ClickUp para realizar un seguimiento del cronograma de mis proyectos, establecer estimaciones, añadir notas y ver informes de tiempo desde cualquier lugar. Las automatizaciones de ClickUp también me ayudan a automatizar tareas repetitivas como enviar recordatorios, actualizar el estado de las tareas y gestionar el correo electrónico. Esto me permite centrarme en actividades más estratégicas, lo que aumenta mi productividad.

Automatiza las tareas repetitivas con las automatizaciones de ClickUp

Y ya no tengo que luchar para buscar archivos o mensajes, gracias a ClickUp Brain. Su AI Knowledge Manager proporciona respuestas instantáneas a mis consultas relacionadas con el trabajo, eliminando la necesidad de búsquedas manuales. También ayuda a automatizar los resúmenes de proyectos, las actualizaciones de progreso y las reuniones diarias, así como otras tareas repetitivas. AI Writer for Work me ayuda a redactar contenido, revisar la ortografía y generar respuestas rápidas.

Haz preguntas sobre cualquier tema, desde tareas, documentos y creatividades hasta personas que utilizan Click Brain's AI Knowledge Manager™

Cuando me cuesta crear un horario completo por mi cuenta, utilizo la plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp para organizar mi día de forma eficiente planificando tareas, comprendiendo las dependencias y asignando bloques de tiempo de forma eficaz.

Descargar esta plantilla La plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp está diseñada para ayudarte a crear un horario con facilidad.

Me garantiza que me mantengo productivo y centrado, evita la sobrecarga de trabajo y me permite tomarme descansos. Esta plantilla personalizable y lista para usar es perfecta para cualquiera que quiera gestionar mejor su tiempo y llevar un control de sus reuniones y eventos.

En general, ClickUp, una plataforma de productividad todo en uno, ha sustituido a varias apps, lo que me ha permitido ahorrar tiempo y reducir el desorden en mis tareas diarias.

Las mejores funciones de ClickUp

Visualiza tu agenda con la vista Calendario de ClickUp para organizar reuniones y plazos sin problemas

Utiliza los recordatorios de ClickUp para no perderte nada importante y estar siempre al tanto de todo

Colabora eficazmente con tu equipo escribiendo y editando en ClickUp Docs y añádelos a ClickUp Pizarras para intercambiar ideas y mejorar la colaboración en equipo

Realice un seguimiento de los cronogramas de los proyectos con la función de control de tiempo, establezca estimaciones , añada notas y vea informes desde cualquier lugar

Automatiza las tareas repetitivas con las funciones de automatización de ClickUp para optimizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo

Aprovecha la IA de ClickUp para crear, editar y gestionar los documentos de requisitos de tus proyectos

Utiliza plantillas de listas de tareas para gestionar tus listas de tareas pendientes y tareas en un solo lugar y asegurarte de que nada se te escape

Obtenga información valiosa utilizando los paneles de ClickUp para supervisar las tendencias de productividad y realizar un seguimiento del progreso de los proyectos

Limitaciones de ClickUp

La funcionalidad de las aplicaciones móviles puede ser limitada en comparación con la versión de escritorio

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario

Business: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Contactar para precios

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. Zoom: lo mejor para una comunicación y colaboración fluidas

vía Zoom

Zoom es una opción muy popular para programar y llevar a cabo reuniones virtuales. Su fiabilidad y su interfaz fácil de usar la convierten en mi opción preferida para videoconferencias. Con funciones como el uso compartido de pantalla, salas de descanso y opciones de grabación, Zoom garantiza que las reuniones se desarrollen sin problemas y de forma productiva. Lo uso a menudo para reuniones de equipo, reuniones con clientes y seminarios web, y nunca me ha decepcionado.

La plataforma de comunicación unificada de Zoom integra reuniones, chat de equipo, teléfono, correo electrónico y se integra con varias herramientas de calendario, creando una experiencia perfecta para todas mis necesidades de comunicación. Esta solución todo en uno ha reducido significativamente la necesidad de múltiples aplicaciones, simplificando mi flujo de trabajo y ayudándome a mantenerme organizado.

Las mejores funciones de Zoom

Realiza videoconferencias fluidas con audio y vídeo de alta calidad

Comparte tu pantalla sin esfuerzo durante las reuniones para mejorar la colaboración y las presentaciones

Graba reuniones y seminarios web para consultarlos en el futuro y facilitar su uso compartido

El compañero de IA Zoom ayuda a optimizar la comunicación y mejorar la productividad mediante la automatización de tareas y la provisión de respuestas instantáneas

Combina reuniones, chat de equipo, teléfono, correo electrónico y calendario en una sola plataforma para disfrutar de una experiencia unificada

Asigna previamente a los participantes a las salas de reuniones antes de programar la reunión

Limitaciones de Zoom

La versión gratuita de Zoom limita las reuniones a 40 minutos, lo que significa que los usuarios deben finalizar sus llamadas y reiniciarlas en caso de que necesiten más tiempo

La grabación solo puede iniciarla el anfitrión y los coanfitriones; si un participante desea grabar una llamada, debe añadirse como coanfitrión

Precios de Zoom

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro: 14,99 $ al mes por usuario

Business: 21,99 $ al mes por usuario

Business Plus: 26,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2: 4,5/5 (más de 54 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 000 opiniones)

3. Dropbox: la mejor para la gestión segura de archivos y la colaboración

vía G2

Dropbox es uno de los mejores programas de gestión de archivos y documentos seguros, gracias a sus avanzadas funciones de colaboración. Me permite almacenar, compartir y gestionar archivos, lo que me garantiza poder trabajar de forma eficiente con mi equipo desde cualquier lugar.

Con funciones como edición de PDF, grabación de vídeo y firmas electrónicas, Dropbox tiene todo lo que necesitas para mantener tu productividad. Sus sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado AES de 256 bits y protocolos TLS/SSL, mantienen mis datos protegidos.

Dropbox también ofrece una variedad de planes de precios adaptados a diferentes necesidades, lo que hace que sea muy fácil elegir uno que se ajuste a mis requisitos.

Las mejores funciones de Dropbox

Almacena y protege archivos con cifrado AES de 256 bits

Comparte archivos fácilmente y realiza un seguimiento de tus tareas en tiempo real

Edita archivos PDF directamente en Dropbox sin tener que cambiar entre varias interfaces

Firma y envía documentos sin límites

Limitaciones de Dropbox

Carecen de cifrado de conocimiento cero para cuentas personales. Esto significa que su personal puede acceder a tus datos sin tu conocimiento

El plan gratuito solo ofrece 2 GB de almacenamiento, lo que no es una cantidad significativa de espacio

Opciones limitadas para la colaboración en tiempo real

Precios de Dropbox

Más: 11,99 $ al mes

Imprescindibles: 19,99 $ al mes

Business: 19 $ al mes

Business Plus: 30 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Dropbox

G2: 4,4/5 (más de 26 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 21 000 opiniones)

4. Google Meet: lo mejor para videoconferencias y colaboración

vía Google

Google Meet es otra herramienta muy apreciada por muchas organizaciones, desde startups hasta multinacionales, para videoconferencias y colaboración. Con vídeo y audio de alta calidad, cancelación de ruido y subtítulos en directo, Google Meet garantiza que todas las reuniones sean productivas y atractivas.

La integración perfecta con otras apps de Google Workspace, como Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, me permite colaborar con mi equipo en tiempo real, lo que facilita planificar, idear y ejecutar proyectos de manera eficiente.

Las mejores funciones de Google Meet

Organiza y participa en videollamadas de alta calidad con un audio superior para una comunicación fluida

Reduce el ruido de fondo para mejorar la claridad de las conversaciones con la cancelación de ruido

Sigue la publicación con subtítulos en tiempo real disponibles en varios idiomas

Colabora directamente desde documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google con la integración perfecta de Google Workspace

Utiliza funciones basadas en IA, como subtítulos traducidos y resúmenes de reuniones, para mejorar la comprensión y la productividad

Limitaciones de Google Meet

Las funciones premium, como reuniones de mayor duración y mayor capacidad de participantes, solo están disponibles con los planes de pago

Algunos usuarios han experimentado tiempos de carga lentos y dificultades con el uso compartido de la pantalla

Precios de Google Meet

Business Starter: 6 $ al mes por usuario

Business Standard: 12 $ al mes por usuario

Business Plus: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Contacta para conocer los precios

Valoraciones y opiniones sobre Google Meet

G2: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 11 000 opiniones)

5. Notion: la mejor para la gestión integral de entornos de trabajo

vía Notion

Notion es un software de gestión de tareas para planificar, organizar y colaborar. Su entorno de trabajo basado en IA transforma las ideas en tareas viables, centraliza el conocimiento y ayuda a gestionar el tiempo y los proyectos de forma eficiente.

Con Notion, puedo consolidar herramientas y reducir costes al eliminar la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones. Su interfaz sencilla, potente y detallada facilita la creación y gestión de documentos, wikis, proyectos y calendarios.

Las mejores funciones de Notion

Crea y gestiona tareas, proyectos y documentos en un solo lugar, asegurándote de que todo esté organizado

Personaliza tu entorno de trabajo con rótulos, etiquetas y propiedades personalizados para adaptarlo a las necesidades de tu equipo

Conéctate con herramientas como Slack, GitHub y muchas más para optimizar tu flujo de trabajo

Utiliza tableros, tablas, cronogramas, calendarios y galerías para ver y gestionar tu información de la forma más útil

Comparte tu trabajo con otros mientras mantienes el control sobre los permisos y el acceso

Limitaciones de Notion

La configuración inicial y la personalización pueden llevar mucho tiempo a los nuevos usuarios

La escritura con IA no es gratis

Precios de Notion

Gratis: 0 $

Más: 10 $ por usuario al mes

Business: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener información sobre precios

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

6. Google Workspace: lo mejor para la productividad y la colaboración integradas

vía IT Pro

Google Workspace, mejorado con Gemini, es una solución excelente para una colaboración y una productividad fluidas. Gemini puede hacer las veces de mi herramienta de asistente ejecutivo con IA y está integrado en Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y otras aplicaciones de Google Workspace, lo que transforma mi forma de trabajar al automatizar tareas, generar información y mejorar la comunicación.

Las mejores funciones de Google Workspace

Utiliza Gmail, Drive, Meet, Calendario, Documentos, Hojas de cálculo y mucho más en una plataforma unificada

Organiza y participa en videollamadas con hasta 1000 participantes y disfruta de funciones como la cancelación de ruido y los subtítulos en directo

Utiliza Gemini IA para automatizar tareas, generar información y mejorar la comunicación dentro de las apps de Google Workspace

Trabaja en tiempo real con tu equipo en documentos, hojas de cálculo y presentaciones

Encuentre fácilmente la información y realice un seguimiento de la participación con funciones avanzadas de búsqueda y análisis

Limitaciones del entorno de trabajo de Google

Algunas funciones avanzadas requieren un plan de pago

La biblioteca de plantillas de Sheets tiene un límite

La interfaz de usuario actual de los hilos de Gmail es confusa y difícil de seguir

Precios del entorno de trabajo de Google

Business Starter: 6 $ al mes por usuario

Business Standard: 12 $ al mes por usuario

Business Plus: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener información sobre precios

Valoraciones y opiniones sobre Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 42 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 15 000 opiniones)

7. Evernote: la mejor para tomar notas y organizarse

vía Evernote

Evernote destaca como una potente herramienta para tomar notas. Organiza notas, ideas e información importante de forma que se pueda buscar y acceder fácilmente. Puedes crear libretas y etiquetas para categorizar todo de manera eficiente, desde actas de reuniones hasta sesiones de brainstorming.

Con Evernote, puedo almacenar texto, imágenes, audio, escaneos, PDF y documentos, lo que hace que mis notas sean más útiles y completas. Sus potentes funciones de búsqueda me garantizan que puedo encontrar cualquier cosa que necesite de forma rápida y sencilla.

Además, la función de recorte web hace que guardar artículos y contenido online sea más fácil que nunca. Evernote me garantiza que tengo toda la información que necesito al alcance de la mano.

Las mejores funciones de Evernote

Sincroniza automáticamente las notas en todos los dispositivos, asegurándote de que la información importante esté siempre a mano

Añade texto, imágenes, audio, escaneos, PDF y documentos a tus notas para obtener un contexto más rico

Integra tareas y calendarios con tus notas para optimizar la gestión de proyectos

Utiliza potentes y flexibles funciones de búsqueda para localizar la información cuando la necesites

Utiliza la búsqueda basada en IA para recuperar rápidamente información de notas, PDF, documentos e imágenes

Limitaciones de Evernote

El acceso sin conexión puede estar limitado en función del plan

No es apto para principiantes: la versión gratuita solo se puede utilizar en dos dispositivos simultáneamente y solo permite usar 60 MB de espacio al mes

Precios de Evernote

Free:

Personal: 14,99 $ al mes

Profesional: 17,99 $ al mes

Teams: 24,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

8. Trello: la mejor para una gestión de proyectos sencilla y flexible

vía ResearchGate

Trello es otra herramienta de gestión de proyectos que utilizo por su simplicidad y atractivo visual. Su sistema de tarjetas y tableros es intuitivo, lo que facilita la gestión de diferentes proyectos y tareas.

Ya sea para planificar eventos o gestionar un proyecto en equipo, la interfaz de arrastrar y soltar de Trello me permite actualizar y reorganizar mis tableros rápidamente. Además, con funciones avanzadas como la vista de calendario y la integración con otras apps, Trello se puede personalizar para adaptarse a cualquier flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Trello

Crea tantas tarjetas de tareas como necesites para gestionar tus proyectos de forma eficaz

Añade miembros a las tarjetas para que todos sean responsables y conozcan sus responsabilidades

Establece fechas límite y recibe recordatorios para garantizar que las tareas se completen a tiempo

Arrastra y suelta los archivos adjuntos en las tarjetas para mantener todos los archivos relacionados en un solo lugar

Divide las tareas grandes en pasos más pequeños y manejables y realiza un seguimiento del progreso hasta su finalización

Utiliza la automatización integrada de Trello para configurar reglas y comandos, optimizando tu flujo de trabajo

Limitaciones de Trello

Funciones avanzadas limitadas en el plan Free

Precios de Trello

Gratis: 0 $ al mes

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

9. Monday. com: la mejor para la gestión personalizable del trabajo

Monday. com es mi plataforma de referencia para gestionar todo mi trabajo en un solo lugar. Gracias a sus funciones personalizables que se adaptan a mis necesidades, puedo gestionar proyectos, tareas y flujos de trabajo a la perfección.

Monday. com cuenta con la confianza de más de 225 000 clientes, desde startups hasta corporaciones, lo que la convierte en una opción fiable para cualquier equipo.

Las mejores funciones de monday.com

Utiliza tableros, listas y tarjetas para organizar y gestionar tareas y proyectos de forma eficaz

Haz que todos rindan cuentas asignando tareas a los miembros del equipo y ajustando las fechas límite

Conéctate con herramientas populares como Slack, GitHub y Google Workspace para optimizar los flujos de trabajo

Visualiza el trabajo con varias vistas, incluyendo Cronograma, Gantt, Calendario y Kanban

Obtenga información en tiempo real sobre su trabajo con paneles y métricas de productividad

Limitaciones de Monday.com

La configuración inicial y la personalización pueden llevar mucho tiempo a los nuevos usuarios

El plan Free tiene limitaciones en cuanto a tableros, elementos y usuarios

Precios de Monday.com

Gratis: 0 $/mes (hasta 2 asientos)

Básico: 12 $ al mes por asiento

Estándar: 14 $ al mes por asiento

Pro: 24 $ al mes por asiento

Enterprise: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Monday. com

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4700 opiniones)

10. Todoist: la mejor para la gestión de tareas personales y en equipo

vía Todoist

Me gusta cómo Todoist utiliza el reconocimiento del lenguaje natural para la entrada de tareas, lo que hace que sea rápido y eficiente capturar las tareas tan pronto como se te ocurren.

Para los equipos, Todoist ofrece una plataforma colaborativa donde pueden gestionar y compartir juntos. La herramienta clasifica las tareas en «Hoy», «Próximas» y vistas personalizadas, lo que me permite priorizar de forma eficaz y centrarme en lo más importante.

Todoist también es conocido por sus sólidas funciones, que incluyen plantillas de proyectos, seguimiento de la productividad e integración con diversas herramientas de productividad como Cerebro.

Las mejores funciones de Todoist

Introduce tareas rápidamente mediante el reconocimiento del lenguaje natural

Prioriza las tareas diarias y próximas con opciones de visualización flexibles

Integración perfecta con herramientas populares como Google Calendar, Dropbox y muchas más

Accede a una galería de plantillas para poner en marcha varios tipos de proyectos de forma eficiente

Limitaciones de Todoist

Funciones avanzadas limitadas, como el control de tiempo, la posibilidad de asignar fechas límite a las subtareas y capacidades más completas de gestión de proyectos

Malentendidos ocasionales y problemas de detección de comandos con la función de creación de texto

Precios de Todoist

Principiantes: Gratis, gratuito/a

Pro: 5 $ al mes por usuario

Business: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2300 opiniones)

Estas herramientas han supuesto un cambio radical: ya sea para gestionar tareas, tomar notas, programar reuniones o comunicarse con su equipo, estas herramientas de asistente ejecutivo le ayudarán a optimizar su flujo de trabajo y aumentar su productividad.

