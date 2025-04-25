10 alternativas y competidores de reMarkable 2 en 2025

Escribir en papel es muy agradable, pero tiene más desventajas que ventajas, al menos en lo que respecta a tomar notas: ¿qué pasa si se pierden tus notas? ¿Y si se mojan o se rompen?

Luego está la cuestión del espacio y la organización: te quedas sin páginas, no puedes organizarlas de manera eficaz y hay poca flexibilidad si necesitas realizar un uso compartido de tus notas, colaborar con otras personas o buscar información específica.

Las tabletas E-ink como reMarkable 2 son la alternativa perfecta.

El mercado de los blocs de notas digitales está en auge y hay varios competidores de reMarkable 2 que puedes explorar. Tanto si buscas color, más funciones o simplemente un precio diferente, esta guía analiza las 10 mejores alternativas a reMarkable 2.

Kindle Scribe (el mejor para el ecosistema Kindle)

Kobo Elipsa 2E (la mejor para pantallas grandes)

Fujitsu Quaderno A5 (el mejor en cuanto a precio )

iPad Air (el mejor por su versatilidad)

MeeBook (la mejor duración de la batería)

Supernote (la mejor para una experiencia de escritura similar al papel)

MobiScribe (la mejor pantalla antirreflejos)

Rocketbook (la mejor opción para una experiencia similar al papel reutilizable) .

Sony DPT-RP1 (el mejor para la gestión de documentos)

ClickUp (ideal para tomar notas y organizarse de forma exhaustiva): ClickUp transforma las notas en tareas prácticas, wikis o agendas colaborativas, lo que mejora la productividad y garantiza que nada se pase por alto. : ClickUp transforma las notas en tareas prácticas, wikis o agendas colaborativas, lo que mejora la productividad y garantiza que nada se pase por alto.

¿Qué debes buscar en las alternativas a reMarkable 2?

Antes de profundizar en dispositivos específicos, ten en cuenta las funciones más importantes para ti:

Pantalla: la calidad de la pantalla E-ink varía. Ten en cuenta factores como la resolución, la capacidad de respuesta y la presencia de una luz frontal para leer en condiciones de poca luz.

Experiencia de escritura: si te gusta la experiencia de escribir con lápiz y papel en reMarkable 2, entonces la sensación natural del lápiz, la sensibilidad a la presión y el rechazo de la palma de la mano serán factores cruciales a la hora de evaluar este producto.

Características : Funciones como herramientas de organización, conversión de notas a texto y almacenamiento en la nube pueden simplificar tu flujo de trabajo.

Experiencia de lectura: si leer libros electrónicos es una prioridad, ten en cuenta el tamaño de la pantalla, la integración con bibliotecas y los ajustes de fuente.

Sistema operativo: los sistemas basados en Android ofrecen más versatilidad en cuanto a aplicaciones, mientras que los sistemas cerrados priorizan la seguridad y la concentración.

Precio: reMarkable 2 tiene un precio elevado. ¿Necesitas todas sus funciones o te bastaría con una opción más económica?

Las 10 mejores alternativas a la tableta reMarkable

Ahora que ya sabes qué buscar en las alternativas a reMarkable 2, echemos un vistazo a las 10 mejores opciones.

1. Onyx Boox

vía Boox

Onyx Boox ofrece un intervalo de lectores electrónicos y dispositivos para tomar notas que funcionan con Android 11. Esto permite una mayor flexibilidad de aplicaciones en comparación con reMarkable 2. Entre las opciones más populares se incluyen Note Air 3, Note Air 3 C y Tab Ultra C Pro.

Estos dispositivos tienen compatibilidad con diversas funciones para tomar notas y realizar anotaciones, como la posibilidad de escribir directamente en archivos PDF y libros electrónicos. También puedes crear y organizar notas manuscritas en varios formatos.

Las mejores funciones de Onyx Boox

Accede a un amplio intervalo de aplicaciones para tomar notas , leer y organizarte.

Elige entre varios tamaños de pantalla para adaptarse a tus necesidades.

Aprovecha las diferentes opciones de lápices para adaptarte a diferentes estilos y preferencias de escritura.

Limitaciones de Onyx Boox

La interfaz puede resultar menos intuitiva para los usuarios que no sean expertos en tecnología.

Precios de Onyx Boox

Nota Air 3: 399,99 $.

Nota Air 3 C: 499,99 $.

Tab Ultra C Pro: 649,99 $.

Valoraciones y reseñas de Onyx Boox

Amazon: 4,1/5 (más de 450 opiniones)

Mejor compra: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

2. Kindle Scribe

a través de Amazon

Kindle Scribe combina la sensación familiar de leer un libro físico con un lápiz integrado para tomar notas y hacer anotaciones, y está dirigido a aquellos que aman el ecosistema Kindle y desean una forma sencilla de capturar ideas directamente en sus libros electrónicos.

En comparación con reMarkable 2, Kindle Scribe ofrece una integración más profunda con la amplia biblioteca de Kindle, lo que lo hace ideal para aquellos que dan prioridad a la lectura de libros electrónicos y a tomar notas dentro de ese ecosistema.

Aunque reMarkable 2 ofrece un sistema de gestión de documentos más versátil y una gama más amplia de opciones de lápices, carece de la facilidad de organización de notas dentro de los libros electrónicos.

Las mejores funciones de Kindle Scribe

Lee y anota tu biblioteca Kindle directamente en el dispositivo.

Mejora tu experiencia de lectura con poca luz.

Disfruta de un amplio espacio para escribir con una pantalla de 10,2 pulgadas.

Limitaciones de Kindle Scribe

Se centra principalmente en el ecosistema Kindle, con menos aplicaciones de terceros disponibles.

Algunas funciones avanzadas para tomar notas requieren una suscripción independiente.

Precios de Kindle Scribe

339,99 $.

Valoraciones y reseñas de Kindle Scribe

Amazon: 4,2/5 (más de 5700 opiniones)

Mejor compra: 4,6/5 (más de 280 opiniones)

3. Kobo Elipsa 2E

a través de Rakuten Kobo

Kobo Elipsa 2E es una opción atractiva para aquellos que dan prioridad a una pantalla grande para leer y tomar notas. El dispositivo está fabricado con plástico reciclado procedente del océano y aleación de magnesio, una opción atractiva para los que se preocupan por el medio ambiente.

Kobo Elipsa 2E ofrece un tamaño de pantalla similar al de reMarkable 2, pero lo supera en cuanto a la experiencia de lectura. Kobo cuenta con funciones de lector electrónico superiores, como acceso integrado a la tienda de libros electrónicos de Kobo, ComfortLight Pro ajustable en tonos cálidos y fríos para la lectura nocturna y compatibilidad con Overdrive para el préstamo de libros electrónicos de bibliotecas.

Mientras que reMarkable 2 ofrece una interfaz más centrada en el lápiz y optimizada para tomar notas y hacer bocetos, Kobo Elipsa 2E da prioridad a una experiencia de lectura cómoda con la posibilidad de anotar y escribir notas directamente en los libros electrónicos con facilidad.

Las mejores funciones de Kobo Elipsa 2E

Disfruta de una experiencia de escritura natural con un lápiz preciso y sensible.

Aprovecha los distintos formatos de libros electrónicos y bibliotecas.

Escribe directamente en libros electrónicos y archivos PDF.

Limitaciones de Kobo Elipsa 2E

Se centra en el ecosistema Kobo, con menos aplicaciones de terceros para tomar notas disponibles en comparación con los dispositivos basados en Android.

Precio de Kobo Elipsa 2E

399,99 $.

Valoraciones y reseñas de Kobo Elipsa 2E

Amazon: 4,1/5 (más de 130 opiniones)

Mejor compra: No hay suficientes reseñas.

4. Fujitsu Quaderno A5

a través de Fujitsu Quaderno Store

El Fujitsu Quaderno A5 es un dispositivo digital para tomar notas diseñado para sustituir a los cuadernos y documentos en papel. Es la segunda generación de su modelo A5 y soluciona con éxito algunas deficiencias de su primera versión.

Fujitsu Quaderno A5 prioriza la asequibilidad y las funciones prácticas para tomar notas en comparación con reMarkable 2. Cuenta con funcionalidades como plantillas reutilizables y reconocimiento de escritura a mano para facilitar la búsqueda.

Las mejores funciones del Fujitsu Quaderno A5

Reproduce la experiencia táctil de escribir en papel con una sensibilidad a la presión precisa.

Prioriza la toma de notas sin distracciones en una interfaz optimizada.

Llévalo contigo fácilmente gracias a sus dimensiones compactas A5.

Limitaciones del Fujitsu Quaderno A5

Sin correo electrónico, navegación web ni funciones de grabación de audio.

Precio del Fujitsu Quaderno A5

549,99 $.

Valoraciones y reseñas de Fujitsu Quaderno A5

Amazon: 4,1/5 (más de 360 opiniones)

Mejor compra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

5. iPad Air

vía Apple

Con cobertura para caídas accidentales y un potente procesador, el iPad Air ofrece una alternativa versátil a reMarkable 2, especialmente si ya has invertido en el ecosistema de Apple.

Además de su durabilidad y potencia de procesamiento, una función clave del iPad Air que lo hace ideal para tomar notas es su compatibilidad con el Apple Pencil (2.ª generación en algunos modelos).

Las mejores funciones del iPad Air

Accede a una amplia gama de aplicaciones para tomar notas, organizarte y desarrollar tu creatividad.

Realiza tareas exigentes, como tomar notas, con varias aplicaciones abiertas.

Se integra fácilmente con iPhones, Macs y otros productos Apple.

Limitaciones del iPad Air

Más caro que la mayoría de los lectores electrónicos dedicados.

Aunque ofrece una aplicación opcional para tomar notas con compatibilidad para Apple Pencil, la pantalla no es de tinta electrónica. Esto significa que puede que no sea ideal para sesiones de lectura prolongadas debido a la fatiga visual.

Precios del iPad Air

64 GB: desde 599 $.

256 GB: desde 749 $.

Valoraciones y reseñas del iPad Air

Amazon: 4,8/5 (más de 12 500 opiniones)

Mejor compra: 4,8/5 (más de 26 300 opiniones)

6. MeeBook

a través de Amazon

El MeeBook P10 Pro ofrece una experiencia cómoda de lectura y escritura. Funciona como un dispositivo digital para tomar notas con la versatilidad de una tableta Android completa. Esto difiere del enfoque de reMarkable 2, que se centra en una experiencia más minimalista para tomar notas.

El dispositivo funciona con Android 11 y viene con Google Play Services preinstalado, lo que permite a los usuarios acceder a un amplio intervalo de aplicaciones. Es una alternativa económica que te permite escribir con naturalidad, con líneas que se vuelven más gruesas o más finas dependiendo de la fuerza con la que presiones.

Las mejores funciones de MeeBook

Llévalo contigo fácilmente para tomar notas sobre la marcha.

Disfruta de una excelente duración de la batería con un uso moderado.

Elige entre un amplio intervalo de formatos, incluidos PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI e incluso formatos populares de imagen y audio como JPG, MP3 y CBR.

Limitaciones de MeeBook

Se centra en la toma de notas, con capacidades mínimas de lectura electrónica y sin compatibilidad con aplicaciones.

Puede que no sea ideal para usuarios que prefieren una superficie de escritura grande.

Precios de MeeBook

Desde 259 $.

Valoraciones y reseñas de MeeBook

Amazon: 3,9/5 (más de 100 reseñas)

Mejor compra: No hay suficientes reseñas.

7. Supernote

vía Supernote

Supernote Nomad está diseñado para imitar la sensación de escribir en papel. Cuenta con una pantalla E-ink, un lápiz óptico de punta dura, un sistema de organización de notas y anotaciones en documentos. Su diseño fino y ligero y su lápiz óptico de punta fina ofrecen una experiencia de escritura natural.

A diferencia de la pantalla de cristal de reMarkable 2, la tableta de papel Nomad cuenta con una película única que proporciona una satisfactoria «marca» con cada trazo del bolígrafo, imitando la sensación táctil del bolígrafo sobre el papel.

Mientras que reMarkable 2 ofrece un sencillo sistema de carpetas, Supernote Nomad te permite crear un cuaderno digital, carpetas y subcarpetas para tomar notas de forma organizada.

Las mejores funciones de Supernote

Anota y marca de forma eficaz documentos PDF existentes.

Convierte la escritura a mano en texto editable y con capacidad de búsqueda.

Acelera la toma de notas con plantillas personalizables.

Obtén soporte en más de sesenta idiomas.

Conecta un teclado Bluetooth para escribir sin distracciones.

Limitaciones de Supernote

Se centra en la aplicación propia para tomar notas, con menos opciones de terceros.

Precios de Supernote

299 $

Valoraciones y reseñas de Supernote

Amazon: No hay suficientes reseñas.

Mejor compra: 4,7/5 (más de 190 opiniones)

8. MobiScribe

vía MobiScribe

En comparación con reMarkable 2, MobiScribe ofrece un dispositivo más versátil, pero con un tamaño de pantalla más pequeño.

MobiScribe va más allá de ser un simple dispositivo para tomar notas. Combina las ventajas de un Bloc de notas, un lector electrónico y un organizador digital en uno. Puedes anotar ideas, almacenar y leer libros electrónicos y gestionar notas con carpetas.

La pantalla E-ink imita el papel real para ofrecer una experiencia de escritura cómoda y familiar. Además, la función antirreflejos facilita su uso en exteriores o con luz brillante.

El MobiScribe cuenta con una función que permite escribir y dibujar con naturalidad en una tableta de tinta electrónica impermeable y sin reflejos. El dispositivo también puede convertir las notas manuscritas en texto digital, lo que facilita su uso compartido y búsqueda.

Las mejores funciones de MobiScribe

Escribe en seis colores, similares a las notas adhesivas , y da vida a tus bocetos.

Disfruta de una menor fatiga visual y una mejor visibilidad cuando leas durante largos periodos de tiempo.

Obtén compatibilidad para más de 100 idiomas.

Limitaciones de MobiScribe

Navegar por Internet es un reto debido a la ausencia de un navegador integrado.

Algunos usuarios lo encuentran lento debido a los frecuentes fallos técnicos.

Precios de MobiScribe

Desde 320 $.

Valoraciones y reseñas de MobiScribe

Amazon: No hay suficientes reseñas.

Mejor compra: No hay suficientes reseñas.

9. Rocketbook

vía Rocketbook

Rocketbook ofrece un enfoque híbrido único, que combina cuadernos de papel reutilizables con una conexión digital. A diferencia de la pantalla E-ink de reMarkable 2, que no se puede borrar físicamente, Rocketbook utiliza papel real que se puede limpiar y reutilizar.

Escribes en las páginas como lo harías en un cuaderno normal. Así, cuando quieras reutilizar una página, solo tienes que limpiarla con un paño húmedo y tendrás una página nueva.

Una vez que hayas terminado una página, utiliza la aplicación Rocketbook para escanearla. Esta aplicación de cuaderno inteligente puede enviar tus notas a varios destinos digitales, como Google Drive y Dropbox.

Las mejores funciones de Rocketbook

Escanea tus notas con la aplicación Rocketbook para subirlas al almacenamiento en la nube o a plataformas digitales para tomar notas.

Elige entre varias plantillas prediseñadas para tomar notas que se adaptan a diferentes necesidades de planificación y organización.

Personaliza tu tipo de mejora de color en los ajustes para obtener un escaneo óptimo.

Limitaciones de Rocketbook

Depende en gran medida de la aplicación para funciones avanzadas.

El proceso de borrar y escanear cada sesión de trabajo a través de la app del teléfono puede resultar tedioso para quienes toman notas con frecuencia.

Precios de Rocketbook

Desde 17,99 $.

Valoraciones y reseñas de Rocketbook

Amazon: 4,5/5 (más de 50 000 reseñas)

Mejor compra: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

10. Sony DPT-RP1

vía Sony

Sony DPT-RP1 es un dispositivo de papel digital con una pantalla de 13,3 pulgadas que se asemeja mucho a una hoja de tamaño carta estándar.

El lápiz óptico incluido tiene una punta sensible a la presión que reproduce la sensación de escribir en papel, lo que hace que tomar notas y hacer anotaciones sea una experiencia fluida.

Es similar al lápiz óptico reMarkable 2. Aunque ambos buscan una sensación natural, las opiniones de los usuarios sugieren que el Sony DPT-RP1 podría tener una ligera ventaja debido al diseño de su punta.

El lápiz óptico Sony DPT-RP1 también tiene un botón de borrado específico para borrar con precisión, a diferencia del reMarkable2, que depende de una herramienta independiente dentro del software.

Gracias a la pantalla E-ink del Sony DPT-RP1, que refleja la luz como el papel real, leer y anotar documentos durante largos periodos de tiempo resulta más cómodo para la vista que en las tabletas tradicionales.

Las mejores funciones del Sony DPT-RP1

Revisa documentos sobre la marcha gracias a su diseño ultraligero.

Realiza anotaciones detalladas en documentos con potentes herramientas para resaltar, subrayar y tomar notas.

Transfiere documentos fácilmente desde y hacia tu ordenador mediante Wi-Fi o Bluetooth para facilitar su gestión y uso compartido.

Almacena un número grande de documentos (alrededor de 10 000 PDF) en la memoria interna de 16 GB, manteniendo todo organizado y accesible en un solo lugar.

Limitaciones del Sony DPT-RP1

Puede que no sea ideal para artistas que buscan un bloc de dibujo digital.

El límite de 16 tonos del papel electrónico hace que algunas imágenes o diagramas se vean de forma extraña.

Precio del Sony DPT-RP1

656,19 $.

Valoraciones y reseñas de Sony DPT-RP1

Amazon: 3,8/5 (más de 350 opiniones)

Mejor compra: No hay suficientes reseñas.

¿Aún no has encontrado la herramienta perfecta para tomar notas que sustituya a reMarkable 2? Te recomendamos ClickUp. Su sólido conjunto de funciones personalizables no solo facilita la creación y la escritura de notas, sino que también ofrece opciones de organización tanto manuales como basadas en IA para adaptarse a tus preferencias.

📮ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, pero el 36 % sigue utilizando otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para capturar decisiones, las ideas clave que necesitas pueden quedar ocultas en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puedes convertir instantáneamente las conversaciones en tareas prácticas en todas tus tareas, chats y documentos, asegurándote de que nada se quede en el tintero.

Tanto si estás en la web como si utilizas dispositivos móviles y de escritorio, ClickUp garantiza un acceso fluido en todas las plataformas y dispositivos. Se integra con más de 1000 aplicaciones, lo que te garantiza que no tendrás que cambiar de plataforma para acceder a tus notas.

Estas son algunas de las funciones que hacen de ClickUp una excelente alternativa para tomar notas:

1. ClickUp Docs

Puedes crear documentos atractivos y detallados con una gran variedad de opciones de formato, estructuras anidadas intuitivas y widgets integrados con ClickUp Docs. Organiza los documentos en carpetas y espacios para una categorización clara y una gestión del acceso.

Crea notas intuitivas con ClickUp Docs. Crea documentos, wikis y mucho más, y luego realiza la conexión entre ellos y los flujos de trabajo utilizando ClickUp Docs.

También permite la colaboración en tiempo real, lo que permite que varias personas trabajen simultáneamente en el mismo documento. Esto es útil para sesiones de brainstorming o para tomar notas compartidas en reuniones.

2. ClickUp Brain

ClickUp Brain es tu asistente de escritura virtual que mejora tu experiencia de toma de notas digitales. Transcribe automáticamente las reuniones, convirtiendo las palabras habladas en notas digitales.

Esto te ahorrará tiempo y te garantizará que captures todo lo importante sin tener que escribir frenéticamente todo tú mismo.

Resumir las discusiones sobre tareas y la actividad de las reuniones desde tu entorno de trabajo de ClickUp utilizando ClickUp Brain.

Elabora y perfecciona tus documentos con las indicaciones y recomendaciones perspicaces de la IA.

Por ejemplo, ClickUp Brain puede identificar tareas relacionadas o establecer conexiones entre notas y fases específicas de un proyecto y buscar conceptos o ideas dentro de tus notas, lo que facilita su búsqueda y uso posterior.

Pregunta a ClickUp Brain cualquier cosa desde tu entorno de trabajo y obtén respuestas instantáneas y contextuales. Descubre cómo en este vídeo explicativo.

3. Bloc de notes ClickUp

Utiliza ClickUp Bloc de notas para tomar todo tipo de notas y organizarlas en tu entorno de trabajo. Da formato a tus notas, conviértelas en tareas prácticas y mantén el orden con listas de tareas pendientes sobre la marcha.

Toma notas rápidamente, utiliza el formato de edición avanzada y transforma las entradas en tareas rastreables con ClickUp Bloc de notas.

¿Lo mejor? El Bloc de notas es fácilmente accesible para todo el mundo, independientemente de sus conocimientos técnicos.

4. Pizarra ClickUp

Prueba ClickUp Pizarras gratis. Colabora y visualiza tus ideas en las pizarras blancas de ClickUp.

La pizarra de ClickUp es una herramienta de colaboración dinámica y visual que hace que la lluvia de ideas y la planificación sean intuitivas e interactivas. Cuando se utiliza en una tableta como la reMarkable 2, ¡se vuelve aún más divertida! Piensa en bocetos fluidos, escritura a mano natural y organización mediante arrastrar y soltar con una sensación similar al papel. Es la combinación perfecta de productividad y creatividad, lo que hace que la planificación de proyectos se parezca más a un juego.

5. Plantilla de notas diarias

¿Te gustaría tener un hub central para tus ideas diarias, tus pensamientos fugaces y tus listas de la compra, de modo que pudieras encontrarlos cuando realmente los necesitas? La plantilla de notas diarias de ClickUp podría ser el sustituto perfecto de las notas adhesivas dispersas y los numerosos cuadernos.

Incluye estados personalizados que facilitan el seguimiento y la categorización de las notas en «pendientes» y «terminadas».

Descargar esta plantilla Registra información clave y realiza el seguimiento de las tareas con la plantilla de notas diarias de ClickUp.

Además de anotar ideas y tareas pendientes, puedes realizar un seguimiento del progreso en su ejecución y asegurarte de que nada se pierda en un mar de pensamientos.

Al convertir las notas en tareas de ClickUp con estados, puedes asegurarte de que tus ideas y tareas pendientes se lleven a cabo. Esto hace que tus notas sean más que un simple registro: se convierten en parte de tu flujo de trabajo práctico.

Puedes utilizar la plantilla estructurada para:

Prioriza tareas y proyectos por importancia y urgencia.

Establece metas realistas y realiza el seguimiento del progreso.

Guarda los detalles o notas importantes en un solo lugar.

Mejora la comunicación y la colaboración con los miembros de tu equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios notan una curva de aprendizaje pronunciada debido a la variedad de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

Elegir la solución adecuada para tomar notas

reMarkable 2 es ideal para anotar ideas, pero ¿y si tus notas te ayudaran a aumentar tu productividad? Con ClickUp, puedes tomar notas y convertirlas en tareas, wikis o agendas colaborativas.

ClickUp mantiene todas tus notas organizadas, con función de búsqueda y accesibles desde cualquier dispositivo. De este modo, podrás evitar los límites de reMarkable 2 y llevar tus notas al siguiente nivel. ¡Prueba ClickUp hoy mismo!