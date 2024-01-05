Los 10 mejores libros sobre productividad que pueden transformar tu trabajo en 2025

Con la presión de hacer más en menos tiempo, encontrar formas de aumentar la productividad se ha convertido en algo increíblemente valioso.

La Asociación Americana de Psicología descubrió que el 71 % de los profesionales se sienten estresados durante la jornada laboral, lo que dificulta mantener la eficiencia ante las constantes exigencias.

Problemas como la procrastinación, la sobrecarga de información y la mala gestión del tiempo afectan gravemente a la productividad. Esto provoca estrés y ansiedad, o incluso te lleva a plantearte cambiar de trabajo, como se destaca en la encuesta anterior.

Sin embargo, el camino hacia la transformación va más allá de reconocer estos obstáculos: también se trata de equiparse con las mejores herramientas de productividad para superarlos.

Hemos recopilado algunos de los mejores libros sobre productividad para ti. Elige el que más te interese para aprender consejos de expertos y descubrir la sorprendente sencillez que se esconde tras resultados extraordinarios.

Los 10 mejores libros recomendados sobre productividad

1. Cómo ser un ninja de la productividad: preocúpate menos, consigue más y vive lo que haces, de Graham Allcott.

a través de Amazon

Acerca del libro

Autor: Graham Allcot

Año de publicación: 2014

Duración estimada de lectura: 11 horas.

Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Número de páginas: 368

Valoraciones: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

En su libro, Graham Allcot, fundador de Think Productive, destaca la importancia de la gestión de la atención para la productividad. Se centra en la ecuación: «Tiempo + la atención y el enfoque adecuados = trabajo terminado».

Allcot introduce la idea de convertirse en un «ninja de la productividad» haciendo hincapié en cualidades como mantener una mentalidad tranquila, ser decisivo con las tareas y utilizar flujos de trabajo refinados como herramientas poderosas.

Este libro tiene como objetivo ayudar a personas que procrastinan de forma crónica, que realizan múltiples tareas a la vez y que se ven desbordadas por bandejas de entrada repletas. Ofrece consejos y técnicas para ayudarte a mantener la calma, terminar tus tareas y aprovechar al máximo tu tiempo para realizar actividades de productividad en lugar de procrastinar.

Allcot presenta el modelo CORD (Capturar y recopilar, Organizar, Revisar, Hacer) como el arma secreta de los ninjas de la productividad y comparte consejos prácticos y ejercicios para ayudarte a dominar estas técnicas.

«El intento correcto depende de cómo protejas y utilices tu atención».

Cómo ser un ninja productivo: puntos clave de la productividad

Tu atención es una moneda muy valiosa, así que úsala con prudencia.

La mejor manera de terminar las cosas es terminarlas.

Lo que dicen los lectores

«Este es mi libro favorito desde Getting Things Done, de David Allen. Técnicas sencillas para despejar la mente y crear un sistema de confianza. Me gustan especialmente las analogías, como pensar en cómo hacer el trabajo por adelantado, para que hacerlo sea tan fácil como poner cerezas en un pastel».

2. Deep Work: Reglas para el éxito enfocado en un mundo lleno de distracciones, de Cal Newport.

a través de Amazon

Acerca del libro

Autor: Cal Newport

Año de publicación: 2016

Duración estimada: 10 horas.

Nivel recomendado: Principiante

Número de páginas: 304

Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Deep Work, de Cal Newport, es una interesante inmersión en la productividad en el acelerado mundo actual.

Newport sugiere que para prosperar en el competitivo mundo actual es necesario realizar un trabajo intenso, sin distracciones y con gran concentración.

Al principio del libro, Newport establece una clara distinción entre el trabajo profundo y el superficial, utilizando ejemplos de la vida real para guiarte en la priorización del trabajo profundo para alcanzar el éxito con concentración.

La segunda parte del libro ofrece estrategias para desarrollar hábitos de trabajo profundos, incluyendo principios 4Dx (4 Disciplinas de ejecución) como

Trabaja en profundidad

Acepta el aburrimiento

Deja las redes sociales

Drena las aguas poco profundas.

Al final, te sentirás motivado para dedicar más tiempo a trabajos significativos y desarrollar hábitos productivos a través del éxito enfocado.

«Lo que decidimos enfocar y lo que decidimos ignorar influye en la calidad de nuestra vida».

Conclusiones clave de Deep Work

La multitarea y las distracciones son los enemigos de la productividad.

Planificar tanto el trabajo como el tiempo libre es esencial para recuperar energías.

Lo que dicen los lectores

«Una lectura excelente con tácticas prácticas para alcanzar un estado de trabajo profundo de forma constante. Voy a poner en práctica estos consejos en el futuro».

3. Organiza el mañana hoy: 8 maneras de reeducar tu mente para optimizar tu rendimiento en el trabajo y en la vida, por el Dr. Jason Selk y Tom Bartow.

a través de Amazon

Acerca del libro

Autores: Dr. Jason Selk y Tom Bartow

Año de publicación: 2015

Duración estimada: 7 horas.

Nivel recomendado: Intermedio

Número de páginas: 240

Valoraciones: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

En «Organize Tomorrow Today», el Dr. Jason Selk y Tom Bartow presentan una guía fácil de seguir que explora los hábitos exitosos. Ofrecen ocho métodos eficaces para remodelar tu mente y lograr una productividad sin estrés, tanto en el trabajo como en la vida personal.

Basándose en sus conocimientos sobre atletismo, psicología y finanzas, los autores ofrecen consejos prácticos, ejemplos de la vida real y orientación para el desarrollo personal. Esto le ayudará a cultivar hábitos positivos, realizar el seguimiento de su progreso diario y mejorar sus habilidades de comunicación.

Este libro sobre productividad ofrece consejos prácticos si buscas trucos para mejorar tu productividad y consejos de organización.

«La grandeza se basa en hacer constantemente cosas que otros no pueden o no quieren hacer. En pocas palabras, el éxito no consiste en ser brillante, sino en ser constante».

Organiza el mañana hoy: puntos clave

Fomenta el hábito de crear rutinas y sistemas para llevar una vida centrada.

Acepta tu singularidad y evita las excusas para destacar y sobresalir.

Opiniones de los lectores:

«¡Este es uno de los mejores libros de autoayuda que he leído nunca! ¡Ya me ha ayudado en el trabajo con mi procrastinación y mi organización! ¡Es un libro que tengo que releer cada año!».

4. Cómo dejar de procrastinar: una guía sencilla para dominar las tareas difíciles y romper con el hábito de la procrastinación, de S. J. Scott.

a través de Amazon

Acerca del libro

Autor: S. J. Scott

Año de publicación: 2017

Duración estimada: 4 horas

Nivel recomendado: Principiante

Número de páginas: 158

Valoraciones: 4,2/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

«Cómo dejar de procrastinar» es tu compañero ideal para acabar con ese molesto hábito de posponer las cosas. Tanto si procrastinas de vez en cuando como si eres un profesional a tiempo completo en dejar las cosas para el último momento, este libro te ayudará.

A través de esta obra, S. J. Scott expone un plan sencillo y paso a paso para combatir la procrastinación en todos los ámbitos de tu vida. No se limita a hablar de ello, sino que profundiza en por qué la procrastinación es un verdadero lastre: piensa en las malas notas, el rendimiento laboral por debajo de la media e incluso los problemas económicos.

El libro enseña hábitos para combatir la procrastinación y te proporciona consejos para la vida cotidiana, como la regla del 25-5, trucos para establecer metas motivadoras y formas de decir «no» con elegancia sin ser un aguafiestas.

«Cuanto más tiempo y esfuerzo requiere una tarea, más difícil es ponerse a ella».

Cómo dejar de procrastinar: puntos clave

Realiza una revisión diaria de entre 5 y 10 minutos.

Asume la responsabilidad de tus tareas.

Lo que dicen los lectores

«Un libro refrescante, útil y entretenido del maestro del desarrollo personal, que sigue encontrando nuevas formas de inspirar y animar a sus lectores con consejos sencillos pero poderosos sobre cómo crear hábitos ganadores».

5. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: poderosas lecciones para el cambio personal, de Stephen R. Covey.

a través de Amazon

Acerca del libro

Autor: Stephen R. Covey

Año de publicación: 1989

Duración estimada de lectura: 15 horas.

Nivel recomendado: Intermedio

Número de páginas: 381

Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Publicado en 1989 y con más de 25 millones de copias vendidas, «Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva», de Covey, es una guía atemporal para alcanzar la máxima eficacia.

Covey se centra en la «ética del carácter» y te propone siete hábitos que te ayudarán a pasar de la dependencia a la interdependencia.

Aquí no hay soluciones rápidas. Covey se centra en modificar el comportamiento a largo plazo y cambiar tus percepciones para lograr el crecimiento personal y el intento correcto.

Este libro proporciona un marco para desarrollar hábitos saludables y ofrece lecciones fundamentales que le ayudarán a participar en actividades de renovación e identificar áreas esenciales para el crecimiento personal.

«La clave no es priorizar lo que hay en tu agenda, sino programar tus prioridades».

Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas: conclusiones clave

Céntrate en lo que puedes controlar en lugar de en lo que no puedes.

Toma decisiones y prioriza acciones basadas en tus metas y propósitos en la vida.

Lo que dicen los lectores

«El libro de Covey no solo es una guía práctica para mejorar los hábitos, sino que cambia tu perspectiva sobre cómo tus elecciones, tanto físicas como mentales, pueden cambiar tu camino para mejor o para peor. A menudo, ni siquiera nos damos cuenta de cuáles son nuestros hábitos diarios. Simplemente seguimos con nuestra vida sin pensar en algunas de nuestras elecciones. Pero leer el libro de Covey te hace examinar tanto tus hábitos personales como los profesionales».

6. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Esencialismo: la búsqueda disciplinada de menos), de Greg Mckeown.

a través de Amazon

Acerca del libro

Autor: Greg McKeown

Año de publicación: 2014

Duración estimada: 8 horas.

Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Número de páginas: 272

Valoraciones: 4,1/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

En un mundo saturado de información y con innumerables opciones, el libro de Greg McKeown te anima a eliminar lo superfluo y concentrarte en aportar lo máximo a lo esencial: la búsqueda disciplinada de lo mínimo.

El libro presenta cinco ideas centrales, haciendo hincapié en el valor de dejar de intentar hacerlo todo y adoptar el esencialismo. Anima a sustituir las suposiciones falsas por tres verdades fundamentales:

Yo elijo lo que hago. Solo unas pocas cosas importan Puedo hacer cualquier cosa, pero no todo.

No se trata del típico libro sobre gestión del tiempo o productividad, sino de una disciplina estructurada que le ayudará a identificar lo que realmente importa en su vida. Y si busca un camino claro hacia la productividad y la satisfacción sin estrés, lea Essentialism para obtener resultados extraordinarios.

«A veces, lo que no haces es tan importante como lo que haces»

Puntos clave del esencialismo

Establece límites claros en tu vida.

Haz menos cosas, pero hazlas mejor.

Lo que dicen los lectores

«Este libro te desafiará a hacer solo lo que es esencial en tu vida y eliminar el resto. La meta es «menos pero mejor», lo que se consigue centrándose en lo poco que es vital, no en lo mucho que es trivial».

7. Free to Focus, de Michael Hyatt

a través de Amazon

Acerca del libro

Autor: Michael Hyatt

Año de publicación: 2019

Duración estimada: 8 horas.

Nivel recomendado: Principiante

Número de páginas: 250

Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

¿Buscas un sistema de productividad sencillo y eficaz para aclarar tus prioridades y centrarte en tu trabajo? ¡Michael Hyatt te tiene cubierto!

«Free to Focus» presenta un enfoque revolucionario de la productividad, que desafía la creencia común de que solo se trata de hacer más en menos tiempo.

Con un sistema probado respaldado por más de 25 000 profesionales, la fórmula de tres pasos de Hyatt (Detente, Elimina, Actúa) te guía para filtrar tareas, eliminar lo superfluo, gestionar las interrupciones y establecer límites para aumentar la concentración y obtener resultados impactantes en un mundo lleno de distracciones. Este libro revolucionario te ayuda a acercarte a tus metas y a reducir el estrés.

«Si quieres controlar tu agenda, aumentar tu eficiencia y rendimiento, y crear más margen en tu vida para las cosas que te importan, tienes que aprender a concentrarte».

Conclusiones clave de Free to Focus

Aprende el poder del «sí» o del «no» para concentrarte mejor.

Planifica primero tu vida y luego adapta tu trabajo a tus metas de estilo de vida.

Lo que dicen los lectores

«¡La forma más sencilla de pasar más tiempo con quienes y lo que amamos!».

8. Scrum: El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo, de Jeff Sutherland.

a través de Amazon

Acerca del libro

Autor: Jeff Sutherland

Año de publicación: 2014

Duración estimada: 7 horas.

Nivel recomendado: Principiante

Número de páginas: 258

Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

«Scrum», de Jeff Sutherland, no solo trata sobre formaciones de rugby. Se trata de un innovador marco de rendimiento de equipos creado en 1993. Este libro explora la filosofía y las diversas aplicaciones de Scrum más allá de la tecnología o el entorno de trabajo.

En el libro, profundizarás en ejemplos reales y casos prácticos que ilustran cómo la implementación de Scrum puede revolucionar tu enfoque, haciendo que los equipos sean más eficaces y obtengan resultados más rápidos.

Ya sea en el ámbito de las empresas, educativo o para mejorar tu eficiencia, este libro ofrece una valiosa orientación sobre cómo aplicar los principios de Scrum para lograr resultados superiores en menos tiempo.

«El Scrum Master, la persona encargada de dirigir el proceso, hace tres preguntas a cada miembro del equipo: 1. ¿Qué hiciste ayer para ayudar al equipo a terminar el Sprint? 2. ¿Qué harás hoy para ayudar al equipo a terminar el Sprint? 3. ¿Qué obstáculos se interponen en el camino del equipo? Eso es todo».

«El Scrum Master, la persona encargada de dirigir el proceso, hace tres preguntas a cada miembro del equipo: 1. ¿Qué hiciste ayer para ayudar al equipo a terminar el Sprint? 2. ¿Qué harás hoy para ayudar al equipo a terminar el Sprint? 3. ¿Qué obstáculos se interponen en el camino del equipo? Eso es todo».

Puntos clave de Scrum

Un sistema de retroalimentación regular es fundamental para mantener tu proyecto de productividad por el buen camino.

Una gestión eficaz de proyectos consiste en promover un excelente trabajo en equipo.

Lo que dicen los lectores

«Este libro no solo explica los porqués de Scrum, sino que lo hace con ejemplos sencillos y atractivos. También es interesante ver cómo se está aplicando Scrum para resolver más que problemas de software».

9. Productividad extrema: mejora tus resultados, reduce tus horas, de Robert Pozen.

a través de Amazon

Acerca del libro

Autor: Robert Pozen

Año de publicación: 2012

Duración estimada: 10 horas.

Nivel recomendado: Principiante

Número de páginas: 304

Valoraciones: 4,1/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)

A través de esta lectura fácil, el autor ofrece valiosas ideas para maximizar la productividad y equilibrar tu vida profesional y personal.

Impulsado por su experiencia como profesor de Harvard Business y presidente de una empresa global de servicios financieros, Robert Pozen aboga por un cambio de enfoque, pasando de centrarse en las horas trabajadas a dar prioridad a los resultados.

El enfoque directo de Pozen simplifica las rutinas diarias, prioriza el establecimiento de metas, mejora la toma de decisiones y evita prestar atención innecesaria a tareas menores. El libro aborda la productividad profesional y ofrece orientación sobre el desarrollo de habilidades personales y la gestión eficaz de las relaciones.

Así que, si buscas estrategias prácticas de alguien que comprenda las complejidades de mantener la productividad en diversos ámbitos de la vida, entonces «Extreme Productivity» es una lectura obligatoria.

«Para aplicar el principio general de la lectura activa, debes seguir un proceso de tres pasos: 1. Comprender la estructura de la lectura. 2. Leer la introducción y la conclusión. 3. Leer por encima los párrafos».

Conclusiones clave sobre la productividad extrema

Lo que dicen los lectores

«Un libro que te cambiará la vida, que abarca todo, desde el trabajo hasta el ocio, la familia y los amigos. Pozen cubre muchos temas con sus consejos, y todos son útiles. Un gran libro que va a entrar en mi lista de los mejores».

10. 23 hábitos contra la procrastinación: cómo dejar de ser perezoso y obtener resultados en tu vida, de S. J. Scott.

a través de Amazon

Acerca del libro

Autor: S. J. Scott

Año de publicación: 2014

Duración estimada: 4 horas

Nivel recomendado: Intermedio

Número de páginas: 116

Valoraciones: 4,2/5 (Amazon) 3,6/5 (AbeBooks)

¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo diciendo «lo dejaré para más tarde»? Este libro está aquí para cambiar eso.

Scott reconoce la lucha diaria que supone posponer tareas esenciales, lo que provoca estrés y asuntos pendientes. La clave está en desarrollar una «mentalidad anti-procrastinación» a través de hábitos de productividad prácticos y adecuados que promuevan la acción constante y eviten el estrés.

Este libro te ayudará a crear buenos hábitos que te permitirán tomar el control de tus listas de tareas pendientes y convertir tus intenciones en acciones.

«No es tan difícil dejar de procrastinar. En realidad, lo único que tienes que hacer es adoptar los mismos hábitos que utilizan innumerables personas de éxito e incorporarlos a tu rutina».

23 hábitos para combatir la procrastinación: conclusiones clave

Empieza poco a poco y ve ganando impulso.

Céntrate en el resultado más que en el proceso.

Lo que dicen los lectores

«Para una lectura rápida con buenos consejos. Este libro ofrece información básica sobre diferentes técnicas y pasos para dejar de procrastinar».

Ventajas de leer libros sobre productividad

Los beneficios de leer libros sobre productividad van más allá de terminar más trabajo y desarrollar buenos hábitos. Estas joyas literarias ofrecen muchas ideas, estrategias y consejos prácticos para aumentar la productividad personal y profesional.

Estas son algunas de las claves de leer libros sobre productividad:

Habilidades de gestión del tiempo: aprende a gestionar el tiempo de forma eficiente con estos libros, que ofrecen consejos prácticos sobre cómo bloquear el tiempo, establecer prioridades y crear horarios eficaces para maximizar la productividad.

Mejora tu eficacia: haz las cosas de forma más inteligente y rápida en tu día a día con técnicas probadas para optimizar tareas y conseguir mejores resultados.

Cambio de mentalidad: Muchos libros sobre productividad animan a los lectores a adoptar una actitud positiva y proactiva ante los retos, considerando los contratiempos como oportunidades para crecer. Este cambio de perspectiva te ayuda a llevar una vida plena y a desarrollar una mentalidad de crecimiento.

Mejora de la concentración y la atención: Mejora tu concentración y atención con libros sobre productividad, lo que te permitirá comprometerse mejor con las tareas y mejorar la memoria.

Perspectivas sobre el éxito: Estos libros ofrecen valiosas perspectivas sobre la mentalidad de personas exitosas, motivando, inspirando y ofreciendo ideas prácticas para mejorar la productividad.

¡Con esto concluimos nuestras recomendaciones! Sabemos que el conocimiento es fundamental. Las ideas de los libros sobre productividad pueden tener un impacto significativo en tu trabajo y en tu vida personal, ayudándote a eliminar los factores que reducen tu productividad.

¿Por qué no dar un paso más? Empodérate con las mejores aplicaciones de productividad para una gestión eficaz de proyectos y la optimización del flujo de trabajo.

Aumenta tu productividad con ClickUp

ClickUp

Software de gestión de proyectos ClickUp: un vistazo a su interfaz de usuario

ClickUp es la herramienta de productividad definitiva que consolida a la perfección todo tu trabajo en diversas aplicaciones en un único entorno de trabajo colaborativo.

Desde generar ideas y gestionar tu lista de tareas pendientes hasta personalizar procesos y automatizar tareas rutinarias, las funciones de gestión de proyectos de ClickUp te tienen cubierto. Esta plataforma todo en uno mejora la productividad con vistas personalizadas, automatización con ClickUp AI y muchas otras funciones.

ClickUp acerca a los equipos con flujos de trabajo conectados, documentos, paneles de control en tiempo real y mucho más, lo que ayuda a todos a avanzar más rápido, trabajar de forma más inteligente y ahorrar tiempo.

Funciones de productividad de ClickUp

Gestión centralizada de tareas: gestione sus tareas con gestione sus tareas con ClickUp Tasks . Cree, organice y priorice tareas de manera eficiente. Personalice los detalles de las subtareas, establezca fechas límite y asigne responsabilidades para garantizar la claridad y la rendición de cuentas.

Planifica, organiza y colabora en cualquier proyecto con una gestión de tareas personalizada para cada necesidad.

Prioriza las tareas: Optimiza tu flujo de trabajo con las funciones Optimiza tu flujo de trabajo con las funciones de prioridades de tareas de ClickUp . Con cuatro indicadores de prioridad (Urgente, Alta, Normal y Baja), comunica de manera eficiente la urgencia y la importancia de las tareas para un proceso de gestión de proyectos más fluido. Establece filtros basados en fechas límite y prioridades. Concéntrate en las tareas más críticas e inminentes de tu flujo de trabajo, planifica tu tiempo y enfócate en las tareas de alta prioridad.

Filtra tu vista Lista por estado, prioridad, persona asignada o cualquier campo personalizado para adaptar mejor las listas de tareas a tus necesidades.

Lista de tareas dinámica: mantén el orden y la eficiencia con mantén el orden y la eficiencia con la lista de tareas de ClickUp , que permite gestionar tareas en distintos dispositivos y garantiza una accesibilidad constante. Las opciones de personalización, que incluyen el formato y la vinculación de tareas, proporcionan una experiencia personalizada. Las plantillas de listas de control te ayudan a ahorrar tiempo y a ejecutar todas tus tareas periódicas con facilidad, lo que convierte a esta función en una herramienta sólida para completar todas tus tareas de forma sistemática.

Plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

La plantilla de plan de autocuidado de ClickUp está diseñada para facilitar la creación, el seguimiento y el mantenimiento de una rutina de autocuidado completa.

Control de tiempo inteligente: utiliza utiliza la función de control de tiempo de ClickUp para mejorar la gestión del tiempo. Se acabaron las complicaciones: controle rápidamente el tiempo, establezca estimaciones y tome notas, ya sea desde su ordenador, móvil o navegador. Cuenta con un temporizador global que le permite pasar de una tarea a otra sin esfuerzo. Y aún hay más: ClickUp se sincroniza a la perfección con sus aplicaciones favoritas de control de tiempo, como Toggl y Harvest, y le ayuda a organizarse con funciones como notas, rótulos y control de tiempo facturable.

ClickUp facilita el control de tiempo para que puedas concentrarte en tu trabajo. Realiza el control de tiempo, establece estimaciones, añade notas y consulta informes de tu tiempo desde cualquier lugar.

Deja que tu productividad alcance nuevas cotas.

Ya conoce el dicho: «El conocimiento es poder». Utilice los conocimientos de estos libros para formular hábitos productivos y alcanzar el éxito personal y profesional en este mundo lleno de distracciones.

Ahora que ya tienes los conocimientos y las herramientas, regístrate hoy mismo en ClickUp para acceder a herramientas de productividad, plantillas de planificadores diarios y más de 1000 integraciones. ¡Pon en práctica lo que has aprendido con ClickUp!