15 podcasts sobre productividad para motivarte

Empecemos con un problema de palabras. 🤓

Si entraras en un Starbucks muy concurrido y preguntaras a todos los clientes de cuello alto si les gustan los podcasts, ¿cuántos de ellos dirían que sí?

Respuesta: todos

Los podcasts son muy populares, y probablemente ya lo sabías Pero, ¿sabías que en estos momentos hay más de 2 millones de programasy48 millones de episodios flotando en el universo podcast?

Eso significa que hay más episodios de podcasts que kilómetros hay de la Tierra a Venus. 👀

Por suerte, ClickUp está aquí para ayudarle a reducir estos números en una lista manejable de ganadores absolutos con una lista de 15 de nuestros podcasts favoritos, los programas que hablan a nuestro empresario interior, soñador, ingeniero, y la mosca en la pared. Incluso hemos incluido algunos favoritos de otros miembros del equipo de ClickUp

Es como si los podcasts nos comprendieran, ¿sabes?

No es ningún misterio por qué la gente adora los podcasts. Ya sea para aprender algo nuevo, para reír o simplemente para escuchar una voz familiar en un paseo matutino, escuchar tu podcast favorito tiene algo de especial.

Pavo real vía GIPHY El podcasting nació en 2004, pero basta un episodio para empezar a considerar a un presentador como tu nuevo mejor amigo. En la montaña rusa de los últimos años, muchas personas han llegado a confiar en esas voces amables de los podcasts como una sensación de confort y de conexión que pueden esperar día tras día.

Los podcasts son también una buena forma de hacer varias cosas a la vez.

De hecho, el 43% de los podcasts se escuchan en el gimnasio, el 37% en el trabajo y el 37% en el transporte público.

A las personas productivas no sólo les gusta cumplir las expectativas, sino superarlas. Fregar los platos mientras escuchas un episodio sobre un tema que te importa es una de las formas más sencillas y eficaces de sentir que has hecho algo significativo ese día. O tal vez te dé el impulso emocional que necesitabas para empezar a hacer eso que has estado posponiendo por una razón u otra.

Además, no hay nada como ese subidón de emoción cuando escuchas un programa realmente bueno por primera vez y no puedes esperar a empezar el siguiente episodio. A todos nos gusta estar enganchados En ClickUp nos pasa lo mismo: nos encantan los buenos podcasts. Tanto, que hicimos uno ¡! Pero más sobre eso en un segundo. 🤓

Por ahora, camina una milla con nuestros AirPods y regálate algunos de nuestros podcasts favoritos.

15 podcasts para poner en cola de repetición

Considera que los rankings de estos podcasts de productividad se mantienen vagamente -con la excepción del número uno, por supuesto 😉 - simplemente porque cada programa tiene una cierta calidad que lo hace diferente y único. En lugar de eso, ¡utiliza esta lista como una oportunidad para explorar algo nuevo o ampliar tus horizontes!

Especialmente si nunca has oído hablar de ella, hay una pepita de sabiduría e inspiración que se puede obtener en cada episodio, y esta es tu oportunidad para averiguar lo que podría significar para ti. 💜

¡Feliz escucha, podheads!

Suscríbase y escuche When It Clicked para descubrir historias de empresas que nunca esperaría

Uno de De ClickUp proyectos creativos favoritos hasta la fecha, Cuando hizo clic te trae las voces y las mentes que hay detrás de los productos que crees que conoces, desvelando las historias secretas de cómo se juntó todo hasta el momento en que, por fin, todo encajó.💡

Parte de lo que hace que When It Clicked sea tan interesante es que destaca a las personas que normalmente no se llevan toda la gloria o que tomaron caminos poco convencionales para hacer realidad sus sueños. Encontró su nicho buceando en las empresas que soportaron algunos contratiempos y curvas en busca de sus momentos "ajá".

Escucha cómo la presentadora Ilana Strauss teje cada historia con invitados como el primer Director de Marketing de Shopify, Craig Miller cofundadores de Scratchpad Pouyan Salehi y Ciro Karbassiyoon y Parker Conrad cEO de Rippling y tres veces fundador de startups. Además, ¡puedes empezar a escuchar When It Clicked ahora mismo! Cada episodio dura entre 20 y 30 minutos, el tiempo perfecto para tus desplazamientos matutinos. Escuchar y suscribirse para seguir atentos a las historias aún más sorprendentes que nos esperan en la primera temporada. 💜

vía Cómo construí esto

A petición del público -porque es muy bueno-, How I Built This llega al número dos Varios empleados de ClickUp, incluido nuestro director general, Zeb Evans son grandes fans de este podcast de NPR, ¡y lo han recomendado para esta lista!

Como analista principal de nuestro Deal Desk, George Reed de Power Rangers a Slack, descubre lo que ocurrió en su ascenso a la cima. No creo que tengas que saber nada de Business para disfrutar de tu tiempo con Guy. De hecho, creo que todo el mundo, independientemente de su ocupación, debería escuchar al menos algunos de sus episodios."

Bien dicho, George, ¡y estamos de acuerdo! Con una duración media de entre 30 y 60 minutos, hay una historia para cada persona en los años de archivo de How I Built This, pero algunos de nuestros episodios favoritos incluyen a Sara Blakely de Spanx, Yvon Chouinard de Patagonia y Jonah Peretti de BuzzFeed.

vía Gimlet Media

La premisa de StartUp es bastante interesante.

Comenzó como una serie limitada en 2014 por su anfitrión, Alex Blumberg, documentando su viaje de principio a fin de la creación de una empresa de podcast que finalmente se convirtió en Gimlet Media. De hecho, Blumberg todavía está intentando poner en marcha Gimlet mientras graba el primer episodio, así que hay un emocionante elemento de incógnita desde el principio. A partir de ahí, le seguimos a reuniones con inversores de capital riesgo.

Salvo algunas excepciones, la mayoría de los episodios de StartUp se ciñen a un estricto límite de 30 minutos, pero lo que empezó como una serie limitada ya tiene ocho temporadas. El tema de cada temporada ha variado un poco, pero a menudo vuelve a Gimlet cuando alcanza hitos importantes, hasta que fue comprada por Spotify en 2019. 🫖

a través de Business Casual

Esta recomendación procede de nuestro Ana Verduzco ¡desde Soporte Enterprise! De Ana:

"¡Me encanta el podcast Business Casual de Morning Brew! También me encanta especialmente que ellos (Morning Brew) sean una startup como nosotros, y que hayan alcanzado el intento correcto siendo relevantes y cómicos también."

Mejora tu rutina matutina Si dedica los 10 primeros minutos del día a leer el último boletín de Morning Brew, pero no dedica parte de su almuerzo a escuchar Business Casual, es hora de hacer un cambio.

Vale, no es tan extremo, pero Business Casual pondrá en marcha sus músculos pensantes.

vía GIPHY Hay un intervalo bastante grande en lo que se refiere a los temas de los episodios, con funciones centradas en cosas como denunciantes de grandes empresas tecnológicas o aplicaciones de citas. Básicamente, si una idea puede convertirse en algún tipo de empresa, puede que te hablen de ella en Business Casual.

vía The Tim Ferriss Show

Puede que conozcas a Tim Ferriss por su libro superventas, La semana laboral de 4 horas, o por este podcast, que también resulta ser el podcast número uno de todo el Podcasts de Apple . 👀

Nuestro Coordinador Editorial, Leila Cruz es también una ávida oyente del podcast en el que, en cada episodio, Tim Ferriss y sus invitados desglosan las tácticas practicadas por triunfadores de talla mundial en áreas eclécticas como la inversión, el deporte, la empresa y el arte para revelar las herramientas y consejos prácticos que podemos adaptar a nuestras propias vidas.

6.

Masters of Scale con Reid Hoffman

a través de Masters of Scale

¡Otra adición de George en el ClickUp Deal Desk!

"Tengo que admitir que soy un poco fanboy de Reid Hoffman y esto podría ser mi sesgo mostrando a través. No sólo es un placer escuchar a Reid en general, sino que también es una de las personas con más intento correcto en Silicon Valley. Por si no lo sabías, fue vicepresidente ejecutivo cuando PayPal se vendió a eBay y fundó LinkedIn. No todos los días se puede conocer a un multimillonario, pero aquí lo tenemos. Reid entrevista al quién es quién del mundo de los negocios y utiliza sus relaciones personales con muchos de ellos para crear una experiencia única."

Un episodio de Masters of Scale suele durar entre 30 minutos y una hora, ¡y cuenta con invitados increíbles! Aprenda consejos de empresa, gestión del tiempo consejos, y conversaciones interesantes con nombres conocidos como Barack Obama. 👀

a través de Dare to Lead

Este podcast viene del propio editor jefe del blog ClickUp, Erica Chappell ¡! 🥳

"Aunque no está necesariamente relacionado con la tecnología, soy fan de Dare to Lead con Brene Brown. Me encantan las conversaciones sinceras con varios líderes de empresas sobre lo que hace un gran liderazgo y cómo elevar a los demás, encontrar el propósito y navegar por conversaciones/situaciones a veces incómodas con aplomo y vulnerabilidad."

¿Y quién no adora a Brene Brown?

vía Spotify

Puede que técnicamente no sea un podcast de negocios o productividad, pero aborda temas importantes que afectan a nuestras vidas profesionales, como la búsqueda de una vida laboral, las ansiedades cotidianas y todo lo demás. Explora consejos, estrategias y comparte historias de personas que llevan sus vidas con propósito, como Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant y Will Smith.

CBS vía GIPHY La duración de los episodios puede ser un poco impredecible: algunos duran unos 25 minutos y otros más de una hora, pero cuando escuchas la voz de Shetty, la marca de tiempo puede no importar. Su voz es increíblemente suave y fácil de escuchar. En ese caso, le alegrará saber que se publican nuevos episodios dos veces por semana.

vía Spotify

Este podcast semanal procede de Andreesen Horowitz, de la famosa empresa de capital riesgo de Silicon Valley, y profundiza en amplios problemas relacionados con el futuro de la tecnología, la cultura y las noticias.

Con temas como el ransomware, el futuro del audio, los NFT y la generación Z, cada episodio te dejará con un chisme que impresionará a tus amigos en la próxima happy hour.

vía Vox

Uno de los especialistas en soporte al cliente de ClickUp, Paola López , es oyente diaria del podcast de noticias de Vox de lunes a viernes, Today, Explained, porque "sus profundas inmersiones en historias relevantes son fascinantes, y dan perspectiva y contexto a las noticias más importantes del día o incluso a las más pequeñas."

Conducido por Sean Rameswaram y Noel King, este programa de 30 minutos trata una noticia de actualidad en cada episodio, que suele incluir un título con juego de palabras. También acaban de llegar a su episodio número 1.000, así que enhorabuena, Hoy, Explicado. 🎉

vía Spotify

Andrew Warner entrevista a fundadores de grandes y pequeñas empresas, muchas de las cuales quizá no conozcas

Se adentra en muchos detalles que no esperarías, incluido el análisis de los "golpes de suerte" que la gente podría atribuir al éxito inicial de una empresa. Warner quiere diseccionar los momentos exactos, las conexiones y los problemas que asolan a las empresas de nueva creación, y ofrecerlos como consejos para ayudar a otros nuevos fundadores.

12.

Entrepreneurs on Fire

via Emprendedores en llamas

Este podcast es una sugerencia de nuestro amigo George de Deal Desk.

"Con 2041 episodios ya disponibles, sabes que John Lee Dumas tiene que estar haciendo algo bien. Con una energía contagiosa y un bombardeo incesante de información, es difícil aburrirse. Este es otro podcast que utiliza el formato de entrevistador-entrevistado, pero JLD lo hace realmente suyo. La forma en que crea una relación inmediata con sus invitados es casi tan importante como la información que obtiene de ellos. Pensaba que la calidad se resentiría tras más de 2.000 episodios, pero no podría estar más lejos de la realidad. Es un podcast bien perfeccionado que entretiene de principio a fin"

13.

Freakonomics

vía Freakonomics

Nuestro liderazgo en el éxito de los clientes, Sophia Kaminski es una gran fan de Freakonomics, ¡y nosotros también! De Sophia:

"Como dicen en el podcast, este es el programa 'que explora el lado oculto de todo' Aunque encontrarás montones de episodios que invitan a la reflexión y cubren un amplio espectro de temas, la serie de Freakonomics, 'La vida secreta de un director ejecutivo', es particularmente genial. Sintoniza los debates con gente como Indra Nooyi, la consejera delegada de PepsiCo, y Mark Zuckerburg, que hablan de lo que hace falta para dirigir una gran franquicia mundial"

14.

Algo que deberías saber

vía Algo que debería saber Wes Brummette arquitecto de Programas de Personas de ClickUp, ¡nos trae esta sugerencia de podcast! Dice:

"Este no es estrictamente de negocios, pero sí toca el tema de los negocios y puede tener un impacto en la forma en que conduces tu empresa". En Algo que deberías saber, el presentador Mike se sumerge en un montón de preguntas comunes y ofrece consejos prácticos y cotidianos, como por ejemplo cómo aprovechar al máximo el tiempo en un avión, qué hacer con las distracciones o cómo hacer críticas. Es práctico y puede hacerte pensar en tus acciones rutinarias de forma un poco diferente"

15.

Quote of the Day Show

vía Quote of the Day Show

Para completar nuestra lista, Wes Brummette nos deja otra de sus favoritas: "El presentador, Sean Croxton, comparte una cita del día y luego marca el perfil de un invitado especial que da un discurso, charla o entrevista en torno al mismo tema de la cita. Es motivador e instructivo al mismo tiempo y te presenta un montón de nuevas voces y perspectivas que quizá no hubieras descubierto por tu cuenta."

De nuestros oídos, a los tuyos 💜

En resumen, la narración sonora mola mucho.

El oído es un sentido tan vivo y el audio puede dar vida a la historia de una forma mayor de lo que cabría esperar, aunque eso signifique simplemente escuchar hablar a dos personas durante una hora.

PeacockTV vía GIPHY La razón que nos llevó a crear When It Clicked es probablemente muy similar a la que te lleva a ti a marcar como favoritos tus podcasts: aprender algo nuevo. Este podcast es nuestra forma de llegar a todos ustedes, con la esperanza de entablar nuevas conversaciones e incluso de despertar su creatividad.

Esperamos que esta lista le alegre la vida y le dé qué pensar mientras navega por sus propias historias profesionales. Y si no estás seguro de por dónde empezar, nunca está de más empezar por el principio 😉 Escuchar When It Clicked dondequiera que obtengas tus podcasts, ¡y dinos lo que piensas en una reseña!