Los 30 blogs de productividad más potentes (actualizado)

¡Oh, los lugares a los que irás!

Así se llama el popular libro infantil del Dr. Seuss. Se trata de encontrar tu camino y ser tú mismo, y de seguir trabajando duro. Y termina con una frase semifamosa: "Chico, moverás montañas"

Pero, ¿cómo se mueve una montaña?

El Dr. Seuss nos dio la esperanza, pero no el cómo.

¿Dónde puedes encontrar el filo que te ayude a mover esa montaña de trabajo, metas y proyectos personales?

En este artículo, veremos qué es lo que hace grandes a los blogs sobre productividad y los los 30 mejores blogs de productividad que te ayudarán a mover esa montaña.

¡Pongámonos productivos!

¿Qué hace grande a un blog de productividad?

Todos conocemos esa sensación que tenemos cuando está a punto de empezar el episodio semanal de nuestro programa favorito: esa sensación llena de emoción y la cara llena de palomitas 🍿

Lo mismo ocurre con tu blog de productividad favorito; los grandes blogs de productividad deberían tener entradas regulares que esperas con impaciencia.

Un gran blog también debe ser inspirador y digno de confianza. Los lectores necesitan saber cómo el truco de vida que han descubierto les ayudará realmente a superar sus hábitos improductivos.

Los grandes blogs de productividad no sólo proporcionan consejos de productividad personal pero también proporcionan información de alta calidad sobre las razones por las que existen esos hábitos.

Los blogs de productividad también deben invitar a la reflexión. Si los lectores siguen pensando en un blog días o semanas después de leerlo, entonces es un gran blog.

Por último, un buen blog de productividad te inspira a ser más productivo, porque de eso se trata 😉

NOTA: Para más consejos sobre productividad, consulta esta guía en cómo ser más productivo !

Nuestros 30 mejores blogs sobre productividad

El blog de productividad adecuado no sólo te ayudará a ser más productivo, sino que también mejorará tu forma de comunicarte, trabajar y vivir.

Para ayudarle a elegir el blog adecuado para sus metas, he aquí nuestra lista de los mejores blogs de productividad:

1. ClickUp

Nuestro blog es un billete de primera clase a un viaje increíble que te conecta a ti y a tu equipo con el trabajo que importa.

Y, aparte de ser divertidísimos (si se nos permite decirlo 😉 ), nuestros blogs también ofrecen de primera ejemplos prácticos sobre cómo ejecutar todas tus metas de productividad.

Desde blogs sobre ser productivo en el trabajo a blogs que te ayudarán ahorrar un día a la semana los blogs de productividad de ClickUp te ofrecen todos los recursos que necesitas para conquistar tu metas y lograr el crecimiento personal.

Y, si ya tienes un blog personal, echa un vistazo a esta otra entrada del blog para ver cómo ClickUp puede ayudarle a mejorar la productividad de su blog.

Ah, y hablando de recursos, ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos que le ayudará a ser productivo en todos los sentidos.

2. Dave Seah

Como una persona en ClickUp tan elocuentemente dijo: Este tipo es EL HOMBRE.

Y es difícil no estar de acuerdo.

Dave se autodenomina diseñador de investigación, pero ¿qué significa eso?

Él viene con cada diseño y truco de productividad que se te ocurra... ¡y que posiblemente no se te ocurra!

También habla de diseño y tecnología de la información, así que si estás en esas áreas, entonces tienes que seguir a Dave.

3. Lifehacker

Lifehacker es el abuelo de todos ellos, el más grande y conocido, así que, por supuesto, teníamos que incluirlo entre nuestros mejores blogs de productividad.

Su nombre lo dice todo, por supuesto, y van desde consejos y trucos sobre gadgets hasta cómo secar más rápido los platos del lavavajillas .

Eso es más que un consejo de productividad, por supuesto, también es eficiencia vital.

Una sección asombrosa es la columna Cómo trabajo, en la que diferentes empresarios, líderes empresariales, deportistas, artistas, etc. nos cuentan cómo es su día a día.

4. Steve Pavlina

Steve ha estado a la vanguardia de la productividad y el desarrollo personal desde finales de los 90 e incluso "descopyrightizó" todo su trabajo en 2010.

Su tema central es encontrar formas de pasar menos tiempo centrado en un estilo de vida impulsado por la empresa y más tiempo tratando de proporcionar valor de diferentes maneras.

5. Dumb Little Man

Similar a Angel Hack Life, Dumb Little Man, escrito por Jay White, ofrece una dosis rápida de consejos útiles, pero también algunos temas más generales como la salud, las relaciones y la felicidad.

Lo mejor es la sección How To (Cómo hacerlo), que te explica desde cómo buscar piso hasta cómo limpiar la cámara.

También proporciona un goteo constante de consejos sobre productividad para mejorar tu día a día y tu vida personal flujo de trabajo. no está mal para un hombrecito tonto

6. Hábitos Zen

Esta es otra leyenda de la productividad blog . Leo Babauta lleva dirigiendo este sitio desde finales de los años 00 y se centra no sólo en mindfulness sino en cómo construir el mejor y más productivos. El blog se centra en el cambio paso a paso y es realmente una presencia tranquilizadora en el abarrotado espacio de la productividad.

7. LifeDev

Un sitio de productividad increíble diseñado específicamente para personas creativas. Debido a este enfoque, hay toneladas de artículos sobre creatividad además de productividad.

Habla de una cierta mentalidad del hemisferio derecho del cerebro que es más "suave" que muchos otros blogs orientados a la eficiencia.

8. Elige el cerebro

El trabajo de Erin es más bien un blog de positividad mental que recorre el panorama de la productividad y la superación personal para centrarse en cómo la gente puede llevar una vida más satisfactoria en general.

9. Ladrar al árbol equivocado

Si buscas consejos basados en pruebas e investigaciones científicas sobre productividad y rendimiento, Eric Barker es el experto en productividad que estás buscando.

Esto es más que un simple "he probado esto y me ha funcionado, pero puede que no te funcione a ti"

Esto es material real. Además, Barker realiza una gran cantidad de análisis asombrosos sobre altos ejecutivos y profesionales.

10. Tim Ferris

¿Le suena el nombre? Tim Ferris es el exitoso autor de La semana laboral de 4 horas.

Sí, has oído bien; ha descubierto el secreto para trabajar un máximo de cuatro horas a la semana. El contenido de Tim Ferriss consiste en episodios de podcast que repasan sus pensamientos, historias, funciones de invitado y entrevistas. Si buscas consejos sobre liderazgo y productividad personal, Tim es tu hombre.

Y sus historias personales deben ser algo, teniendo en cuenta que habla cinco idiomas y es campeón chino de kickboxing.🏅

11. 99U

Si quieres ponerte técnico (y quién no), 99U no es realmente un blog de productividad. Es más bien un blog sobre la cultura del trabajo.

Pero es increíble. Es como el amigo más guay y con más estilo que conoces y que lo tiene todo controlado.

Son capaces de dar consejos que te cambian la vida y, además, están estupendos haciéndolo. El equipo de Adobe lo hace todo, y me encantan todos sus productos libros de lectura obligada .

99u hará una inmersión profunda en el mundo del arte y luego volverá a tomar aire para discutir cómo ese colega está utilizando la nevera de la oficina .

Todos sabemos que la despensa de la oficina puede ser una traicionera zona de guerra en la que tu comida puede acabar como prisionera de guerra en el estómago de otra persona.

12. Mark Manson

Mark es un emprendedor online al que le importa un bledo. No, en serio, escribió un libro sobre ello. Y es un bestseller del New York Times.

Cualquiera puede soltar una palabrota en su arte y llamar la atención, pero Mark lo respalda con un estilo que le ha convertido en una especie de gurú de la holgazanería.

Sus cosas no sólo tienen sentido, sino que también es un gran escritor que siempre practica lo que predica.

Todos sus artículos consiguen decenas de miles de comparticiones, así que probablemente hayas leído un artículo de Mark sin saberlo. Echa un vistazo a los consejos de productividad y desarrollo personal de Mark.

13. Estilo de vida en el exilio

Colin Wright es un artista, vendedor y empresario que documenta su estilo de vida minimalista junto con consejos aprendidos en la carretera.

También es la personificación de un nómada digital, e incluso permite a los lectores y oyentes de su podcast votar sobre dónde será su próximo Inicio.

Solo esperamos que sus fans sean amables y que Colin no se encuentre en otra entrega de Jumanji:

14. Mantener la productividad

Este es uno de nuestros nuevos sitios favoritos, aunque es un poco diferente del blog de productividad tradicional.

En su lugar, es un blog de revisión de la las mejores apps de productividad. Francesco profundiza en todas las herramientas de productividad y también comparte su flujo de trabajo. Antes de lanzarte a buscar una nueva app de productividad, echa un vistazo a lo que Francesco tiene que decir.

Ofrece excelentes análisis prácticos de las mejores apps. Ya sabes lo que dicen, mira antes de saltar y Francesco puede hacerlo por ti.

15. Convertirse en minimalista

Josh Becker se quejó de la limpieza de su garaje a su vecino.

"Quizá no necesites todas estas cosas", le dijo su vecino.

Mientras que la mayoría de la gente se quedaría echando humo, Becker se lo pensó un poco.

La inspiración le llegó y se convirtió en un "unclutterer" y dedicó su blog a documentar su estilo minimalista.

Esto es un poco diferente de los consejos normales de productividad, pero no tener que rebuscar entre las cosas o buscar comprar más cosas es un gran truco para la vida.

16. Marie Forleo

Puede haber una línea gris entre el coach de vida y la productividad, y Marie da pasos a ambos lados de la línea, algo así como un coach de productividad.

Sin embargo, cree que algunas estrategias pueden funcionar tanto en la vida como en el trabajo, y explica cómo elevar tu negocio y tu desarrollo personal con el ajuste de metas.

Cualquiera que siga a Marie puede dar fe de la inspiración y el entusiasmo que despierta motivación que reciben de ella.

Y sus entrevistas en profundidad con famosos, creadores de tendencias y pioneros son divertidas y útiles.

En lugar de escribirlo todo, vuelca su energía en todo tipo de contenidos: la palabra escrita y vídeos fantásticos.

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy es un poco diferente, porque se dio a conocer en Medio aprovechando la audiencia comprometida de la plataforma para examinar la hábitos de las personas con más intento correcto del mundo.

Partiendo de esa base, ha aprovechado una mezcla única de análisis, motivación y experimentación.

Sin embargo, Hardy es más que su mensaje. Parece que realmente hace todo de lo que habla.

Estudia un doctorado y escribe prolíficamente.

Él y su mujer se ocupan de niños de acogida, una tarea monumentalmente difícil.

Al igual que Productivityist, que se centra en equilibrar la atención y la intención, el contenido de Benjamin es un buen lugar donde buscar un truco para equilibrar tantas cosas

Así es como imaginamos que es la vida de Benjamin:

18. Darius Foroux

¿Y si replantearas tus prioridades en términos de utilidad, en lugar de productividad?

¿Cómo cambiaría eso tu mentalidad? ¿Conseguirías tus metas? Esa es la teoría de este bloguero, Darius Foroux.

También es un escritor innovador que aborda la procrastinación y la creatividad con igual destreza.

Ah, y también es divertido seguir sus dibujos lineales.

19. Tynan

Tynan es una especie de leyenda. Es uno de los ligones que aparecen en el ya semiclásico libro de Neil Strauss, The Game. Tynan renunció a esa vida y ahora se embarca en aventuras épicas y viajes mientras construye SETT, una plataforma de blogs.

Abandonó la universidad en 2000 y nunca ha mirado atrás.

Hablando de universidad, Lifehack.org se autodenomina la universidad de la vida. Visítalos si necesitas consejos sobre la vida.

En cualquier caso, volviendo a Tynan, sus consejos mezclan un poco de aventura y sentido práctico con una sólida pizca de confianza para ayudarte a pensar con más claridad y, al mismo tiempo, darte la seguridad necesaria para llevar un tipo de vida diferente.

20. MakeUseOf

MakeUseOf es sin duda un sitio de noticias y tecnología, pero también incluye una gran sección sobre herramientas y técnicas de productividad.

Aquí encontrarás los típicos trucos y artilugios que necesitas, pero también toneladas de consejos útiles y programas de formación para Excel, Microsoft Word o Google Calendar que puedes utilizar en MakeUseOf 😉

21. Todd Henry

Lo que me gusta de Todd Henry más que muchos de los solopreneurs por ahí es que ofrece clave consejos para colaborar. Muchos de esos buscavidas que viajan por el mundo están encontrando la manera de trabajar para sí mismos (debe ser bonito)

Pero muchos de nosotros trabajamos en equipos que abarcan muchas funciones y competencias.

Y a través de muchos errores de comunicación..

Todd Henry interviene para llenar ese vacío. No sólo escribe sobre equipos en particular, sino también sobre equipos creativos que tienen que aportar ideas y trabajar juntos para generar nuevas soluciones.

22. Brain Pickings

Maria Popova y su blog Brain Pickings son sin duda uno de los favoritos del mundo académico. Hace inmersiones profundas en figuras históricas y luego retrocede para analizar lo que funcionó y lo que no en el pasado.

Es muy culta y puede extraer ejemplos y analogías de diversas fuentes para hacer una aplicación práctica.

Es como la mejor profesora de historia que nunca has tenido

23. Eficiencia asiática

Un grupo de amigos (¡que casualmente son asiáticos!) se reunieron y decidieron investigar los mejores sistemas de productividad que les ayudaran a conseguir una ventaja extra.

Al igual que el blog GTD (Getting things done), estos blogueros ofrecen consejos prácticos, fórmulas y mucho más para tener las cosas terminadas. También tienen episodios de podcast que te ayudarán a pensar estratégicamente en cada cosa de tu lista de cosas pendientes para que puedas encontrar el mayor valor.

Sus consejos sobre productividad abarcan desde trucos tecnológicos hasta ajustes en la gestión del tiempo, y no se limitan a las cosas fáciles que has leído un montón de veces.

Pero, aún así, aceptaremos este tipo de cosas:

24. HelpScout

La empresa de atención al cliente y help desk también tiene algunas ideas estupendas para optimizar su jornada, sus flujos de trabajo y resolver de forma productiva los problemas que puedan surgir con los clientes.

Esto incluye fomentar grandes interacciones y servicios para que su empresa tenga, en última instancia, más intento correcto.

25. HubSpot

En los últimos diez años, Hubspot ha creado un blog increíble... y también es una de las empresas de SaaS de más rápido crecimiento. Pero estamos aquí por su blog.

Si estás buscando algo que te ayude a ser más eficiente en ese periodo de tiempo, probablemente te hayas topado con un artículo de Hubspot.

Son muy profundos y también te ofrecen muchas formas de acceder al contenido, a través de plantillas, guías, listas de control y mucho más.

Sí, la mayor parte de su contenido gira en torno a las startups, los negocios y las buenas prácticas de marketing digital, pero también hacen inmersiones superútiles en la productividad para impulsar tu empresa y el trabajo en equipo.

Échale un vistazo si aún no lo has hecho (aunque probablemente ya lo hayas hecho).

26. Zapier

Las conexiones (a internet) e integraciones de Zapier son esencialmente la definición moderna de productividad.

Zapier como que zaps a sus lectores en el futuro de la productividad.

Toda su empresa se basa en mejorar los procesos y facilitar los flujos de trabajo.

Su blog no es una excepción. Además de ofrecer trucos técnicos, también tiene un componente de productividad para el desarrollo personal.

27. Productivity Land

La necesidad de Productivity Land surgió cuando dos vendedores quisieron encontrar la herramienta de productividad perfecta que satisfaga todas sus necesidades.

Frank y Steve, que también tienen experiencia en gestión de proyectos, pronto se dieron cuenta de que no existía una herramienta perfecta en el mercado, por lo que crearon una plataforma para ayudar a los usuarios a tomar decisiones más acertadas e informadas a la hora de evaluar los productos.

Productivity Land le ofrece opiniones sinceras sobre herramientas de productividad, información sobre gestión de proyectos y consejos para mejorar el equilibrio entre trabajo y vida privada.

Así que, básicamente, ¿es un Disney Land para adultos que quieren ser productivos? 🤔

28. Florecimiento de la productividad

Si eres fan de Michael Hyatt, entonces el Florecimiento Productivo tendrá todo el sentido para ti.

Productive Flourishing es un popular blog para emprendedores y visionarios que buscan el intento correcto. Su meta es ayudar a quienes tienen ideas brillantes a transformarlas en empresas sostenibles y rentables.

Aunque la mayoría de sus blogs se centran en gestión del tiempo y el desarrollo de la empresa, también ofrecen una visión de cómo el desarrollo personal puede contribuir a ese intento correcto. florecer

29. Blog de Evernote Evernote es una app, aplicación para tomar notas diseñada para ayudar a la gente con la organización y la gestión de tareas.

Su blog se centra en encontrar la inspiración en lugares inesperados, como aquellos niños que descubrieron Narnia a través de un armario.

También tienen buenos consejos sobre gestión del tiempo y formas eficaces de trabajar desde Inicio.

La mayor parte de su contenido puede ponerse en práctica junto con su app.

30. Productividad Pro

Laura Stack es literalmente una profesional de la productividad. Es una profesional en productividad de ventas, productividad de liderazgo y productividad personal.

eso es mucha productividad

Sea cual sea el tipo de productividad que estés buscando, Laura probablemente lo tiene cubierto. Creemos que es genial porque también es una galardonada oradora principal que ha aparecido en La revista Forbes .

Echa un vistazo a su Canal de YouTube para ver a este experto en productividad en acción.

Conclusión

El libro del Dr. Seuss es para divertirse e inspirarse.

En realidad, no puedes mover montañas con él.

Lo mismo ocurre con los blogs recomendados más arriba.

No es suficiente. Debes hacer algo con la información que lees.

En otras palabras, tienes que poner en práctica sus consejos.

Así que, si quieres ser más productivo, en última instancia depende de tú y de tu equipo.

