Las 10 mejores aplicaciones para controlar el kilometraje en 2025 (reseñas y precios)

Los profesionales que viajan con frecuencia pueden recorrer cientos o incluso miles de kilómetros por motivos de trabajo a lo largo del año. Para los empleados convencionales con horario fijo, se trata de gastos prescindibles que pueden recuperar a través del departamento de cuentas por pagar de su empresa. Para los contratistas y propietarios de negocios, estos kilómetros son gastos empresariales deducibles.

Pero solo podrá recuperar ese dinero o beneficiarse de esos ahorros fiscales si dispone de una forma cómoda y fiable de llevar un registro de los kilómetros recorridos a lo largo del año. Las aplicaciones actuales para el seguimiento del kilometraje facilitan el seguimiento automático de la distancia recorrida, los destinos y los viajes que se consideran gastos de empresa.

Encuentre la aplicación adecuada con las funciones adecuadas para que el seguimiento del kilometraje sea una tarea fácil en lugar de una tarea tediosa. Identifique las funciones imprescindibles que deben tener las aplicaciones de seguimiento de kilometraje en 2024 y, a continuación, compare las aplicaciones de seguimiento más populares de esta lista para encontrar su favorita.

¿Qué debe buscar en las aplicaciones de seguimiento de kilometraje?

Las mejores aplicaciones para el seguimiento del kilometraje están diseñadas para usuarios empresariales; mejor aún, las aplicaciones de seguimiento adecuadas se crean pensando en los profesionales de su sector. Los conductores de vehículos compartidos, los agentes inmobiliarios y los fundadores de startups conducen con diferentes fines comerciales, por lo que necesita una herramienta que se adapte a sus necesidades.

Al comparar las diferentes opciones, asegúrate de que estas funciones imprescindibles estén disponibles tanto en la versión gratuita como en la premium:

Automatización: No hay nada más frustrante que llegar a un destino lejano y darse cuenta de que no ha activado el contador de kilometraje. Evítelo eligiendo aplicaciones que registren automáticamente todos los kilómetros recorridos. Las aplicaciones inteligentes pueden adivinar qué viajes están relacionados con la empresa, por lo que no tendrá que introducir manualmente toda la información, lo que facilita No hay nada más frustrante que llegar a un destino lejano y darse cuenta de que no ha activado el contador de kilometraje. Evítelo eligiendo aplicaciones que registren automáticamente todos los kilómetros recorridos. Las aplicaciones inteligentes pueden adivinar qué viajes están relacionados con la empresa, por lo que no tendrá que introducir manualmente toda la información, lo que facilita la gestión de la carga de trabajo

Exportabilidad e integraciones: en última instancia, los datos de seguimiento del kilometraje deben pasar de la app a los formularios del IRS o a los informes de gastos empresariales. Busque aplicaciones que puedan compartir la información con las herramientas financieras que usted (o su contable) ya utiliza.

Muchas funciones de categorización y etiquetado: las buenas aplicaciones para el seguimiento del kilometraje te permiten rellenar los detalles sobre el tipo de viaje de negocios que es cada trayecto. Es posible que necesites campos de datos como fechas o funciones adicionales para distinguir entre llamadas de servicio técnico y eventos de networking, y controlar los desplazamientos para diferentes aplicaciones de trabajo.

Funciones adicionales: si se ajustan a las necesidades de su empresa, busque plantillas de hojas de horas. si se ajustan a las necesidades de su empresa, busque software de gestión de tareas integrado, seguimiento de gastos, herramientas de gestión del tiempo

Información financiera: Busque aplicaciones que calculen sus gastos totales en viajes, sus ahorros fiscales y sus tendencias de conducción.

Comodidad y fiabilidad: las mejores aplicaciones son aquellas que no tienes que comprobar cada vez que te subes al coche. Así que compara tus aplicaciones favoritas en función de su tiempo de actividad, fallos, errores y facilidad de uso.

Si busca calidad y comodidad, es mucho más probable que obtenga registros precisos y una forma fácil de recuperar el dinero de los kilómetros recorridos por motivos de empresa.

Los 10 mejores rastreadores de kilometraje

Compare las mejores aplicaciones de seguimiento de kilometraje disponibles en 2023. Cada una de ellas ofrece una tecnología de seguimiento fácil de usar con funciones y características únicas.

Empieza con ClickUp Realice el seguimiento del tiempo, los datos de kilometraje y mucho más por proyecto o por empleado individual en ClickUp para obtener más información sobre su equipo.

ClickUp no es un contador de kilometraje en tiempo real, sino todo lo que necesitas para gestionar tus viajes personales y de negocios. Profesionales autónomos, propietarios de pequeñas empresas y equipos empresariales lo utilizan para importar sus datos de seguimiento de kilometraje y crear un hub de información centralizado.

A partir de ahí, los profesionales que viajan pueden transferir los datos a informes de gastos con plantillas o añadirlos a su lista de gastos empresariales exentos de impuestos. Los gerentes pueden analizar los viajes del equipo para descubrir ineficiencias o asegurarse de que el presupuesto está en camino de cubrir los kilómetros. Los contables y los equipos financieros también pueden acceder a los datos para gestionar los pagos y las declaraciones de impuestos.

Tanto si desea un calendario que recopile todos sus datos de viaje como una tabla para ver cuántos kilómetros recorre su equipo cada semana, ClickUp ofrece vistas versátiles y herramientas de gestión de proyectos para ayudarle en sus tareas. También puede utilizar plantillas especializadas, como la plantilla de hoja de horas de ClickUp Services, para realizar un seguimiento del kilometraje en el contexto de las horas de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

ClickUp no ofrece seguimiento del kilometraje en tiempo real; tendrás que elegir una aplicación de seguimiento del kilometraje e integrarla con ClickUp para añadir los datos a tus procesos de gestión de proyectos.

La aplicación móvil ofrece menos funciones que la aplicación de escritorio. Realice las tareas diarias en su teléfono y luego cambie a su ordenador para realizar análisis más complejos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. Solo

Vía Solo

El control de tiempo y el kilometraje son tareas tediosas si trabajas en la economía gig. Pero Solo simplifica el trabajo con el seguimiento automático del kilometraje y los gastos. Utiliza esta aplicación para integrar todas tus aplicaciones gig en un único panel para planear tus viajes, realizar un seguimiento de los kilómetros y ver cuánto has ganado al final del día.

Solo es más que un simple contador de kilometraje. Te ofrece un lugar donde gestionar todas tus tareas pendientes de diferentes plataformas, aplicaciones de transporte compartido y aplicaciones de reparto. Y lo que es aún mejor, realiza una previsión de cuánto dinero ganarás cada día y, si sobreestima tus ingresos diarios, te paga la diferencia. Muchos conductores autónomos utilizan esta aplicación para llevar un registro, crear itinerarios y realizar el seguimiento financiero.

Las mejores funciones de Solo

Integraciones con aplicaciones populares como Instacart, Doordash y Uber.

Múltiples rastreadores para el kilometraje, el tiempo y la previsión de ingresos.

Una garantía para tu salario diario.

Limitaciones de Solo

Según algunos usuarios, el seguimiento manual puede ser poco fiable.

El texto puede ser pequeño y difícil de leer.

Precios para usuarios individuales

Básico: 10 $ al mes

Pro: 15 $ al mes.

Pro Plus: 20 $ al mes

Valoraciones y reseñas individuales

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: No hay reseñas disponibles.

3. Stride

Vía Stride

Stride es una aplicación gratuita para el seguimiento del kilometraje. Los usuarios pueden registrar automáticamente los kilómetros de todos sus viajes. También ayuda a los usuarios empresariales a encontrar deducciones fiscales y oportunidades de ahorro con un útil panel para supervisar los ahorros, los costes y las opciones.

Los usuarios también la utilizan para su vida personal, ya que la app ofrece herramientas para elaborar presupuestos y realizar el seguimiento de los gastos personales. El diseño de la app es sencillo e intuitivo, por lo que utilizarla nunca resulta una tarea pesada.

Las mejores funciones de Stride

Seguimiento del kilometraje y el control de tiempo directamente en la pantalla de inicio de la aplicación.

Funciones presupuestarias para una gestión del dinero de un solo vistazo.

Distinga fácilmente entre viajes personales y viajes de negocios.

Sugerencias para encontrar y utilizar deducciones fiscales

Limitaciones de zancada

Notificaciones inconsistentes

Algunos usuarios informan de problemas con la precisión del kilometraje y las rutas.

Precios de Stride

Free

Valoraciones y reseñas de Stride

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: No hay reseñas disponibles.

Bonificación: ¡Software de gestión de viajes!

4. MileIQ

A través de MileIQ

Distinga entre viajes personales y de empresa con solo mover la muñeca cuando utilice MileIQ para realizar el seguimiento de sus kilómetros. La app realiza el seguimiento automático de todos sus viajes y usted puede deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para designar el tipo de viaje que ha sido cada uno.

La aplicación está diseñada para profesionales ocupados de prácticamente todos los sectores. Puede realizar el seguimiento de los kilómetros (y los ahorros) a lo largo del tiempo, habilitar las horas de trabajo para tener que clasificar menos viajes y recibir recordatorios si tiene tareas pendientes en la aplicación.

Las mejores funciones de MileIQ

El panel de control de MileIQ facilita el deslizamiento y la clasificación de los desplazamientos.

Los rastreadores le muestran los ahorros y las deducciones a lo largo del tiempo.

Descarga fácilmente informes mensuales de kilometraje en formato CSV o PDF.

Limitaciones de MileIQ

La interfaz de la aplicación puede ser lenta al realizar ediciones o ajustes manuales.

La versión gratuita tiene un límite en el número de viajes que se pueden seguir al mes.

Precios de MileIQ

Free

Unlimited: 5,99 $ al mes por usuario.

Teams: 8 $ al mes por usuario.

Team Pro: 10 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de MileIQ

G2: 4,2/5 (más de 66 opiniones)

Capterra: 5,0/5 (más de 1 reseña)

5. Mileage Tracker de Everlance

Vía Everlance

Everlance pone las funciones de elaboración de informes en primer plano con su aplicación de seguimiento de kilometraje. A medida que registra los kilómetros, calcula las deducciones y los gastos diarios, mensuales y anuales. Los usuarios pueden filtrar los datos para centrarse en diferentes períodos y exportarlos fácilmente a sus aplicaciones financieras y de gestión de proyectos preferidas.

La aplicación cuenta con funciones que cumplen con los requisitos del IRS y genera una gran cantidad de documentación. Se adapta a las necesidades de prácticamente cualquier política empresarial en materia de informes de gastos, seguimiento y verificación.

Las mejores funciones de Everlance

Seguimiento automático con funciones de edición para volver atrás y reclasificar los viajes o dividirlos en trayectos más cortos.

Buenas opciones para la elaboración de informes y documentación.

Opciones de registro semanal, mensual y diario para obtener información y realizar un seguimiento fácilmente.

Interfaz limpia y fácil de navegar.

Limitaciones de Everlance

Las funciones gratuitas a veces clasifican erróneamente los viajes y sobrescriben los datos.

Es posible que no registre los viajes si la batería del teléfono está baja.

Precios de Everlance

Gratis (para particulares y empresas)

Premium (individual): 5 $ al mes.

Premium Plus (individual): 10 $ al mes

Business: 12 $ al mes por usuario.

Programa CPM (empresas): 10 $ al mes por usuario.

Programa FAVR (empresas): 33 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Everlance

G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 64 opiniones)

6. SherpaShare: conductor de vehículos compartidos

Vía SherpaShare

SherpaShare está diseñada específicamente para conductores de vehículos compartidos. Integra tus aplicaciones con SherpaShare para planificar tus rutas, obtener recomendaciones para optimizarlas y realizar el seguimiento de los kilómetros recorridos por motivos de empresa.

La aplicación premium ofrece funciones adicionales para que los usuarios maximicen sus ingresos diarios con información como mapas de calor y puntos de interés. La aplicación también ofrece descuentos y cupones para los usuarios de SherpaShare.

Las mejores funciones de SherpaShare

Las funciones de análisis en tiempo real ayudan a los conductores a planear sus rutas para obtener una mejor remuneración.

Función para chatear creada para la comunidad de conductores de vehículos compartidos.

Limitaciones de SherpaShare

La pestaña de ahorros y ofertas puede distraer la atención.

Algunos usuarios encuentran la app confusa de usar.

Requiere todos los permisos para funcionar correctamente.

Precios de SherpaShare

Mensual: 5,99 $ al mes.

Super Premium: 10 $ al mes

Valoraciones y reseñas de SherpaShare

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: No hay reseñas disponibles.

7. Hurdlr

Vía Hurdlr

Hurdlr está diseñada para usuarios autónomos. En lugar de limitarse al seguimiento de los kilómetros y los posibles ahorros, también realiza el seguimiento de los costes y los ahorros en relación con los beneficios y los ingresos de la empresa. Puede consultar los ahorros a lo largo del tiempo, los informes que muestran las pérdidas y ganancias, y obtener actualizaciones en tiempo real sobre su kilometraje.

Los usuarios también pueden realizar el seguimiento de los gastos empresariales ajenos a la conducción a través de Hurdlr. Captura recibos, registra gastos y consulta el saldo bancario de tu empresa en una sola aplicación.

Las mejores funciones de Hurdlr

Seguimiento integrado de ingresos, gastos e impuestos en la pantalla de Inicio.

Integraciones con miles de bancos diferentes, así como con herramientas de pago populares, aplicaciones de transporte compartido y herramientas de contabilidad.

Ofrece docenas de plantillas de informes diferentes.

Seguimiento ilimitado del kilometraje

Limitaciones de Hurdlr

Algunos usuarios experimentan fallos en el seguimiento y la funcionalidad.

Puede contabilizar dos veces las transferencias bancarias, lo que hace que los informes de gastos sean inexactos.

Precios de Hurdlr

Free

Premium: 10 $ al mes

Pro: 16,67 $ al mes (facturado anualmente)

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Hurdlr

G2: 4,3/5 (más de 23 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 11 opiniones)

8. Gridwise

Vía Gridwise

Gridwise está diseñado para dos públicos: trabajadores temporales que buscan una forma centralizada de realizar el seguimiento de sus trabajos y empresas que desean comercializar sus servicios a los trabajadores temporales. Los trabajadores temporales pueden sincronizar sus aplicaciones, obtener recomendaciones personalizadas y planificar estratégicamente en torno a las horas punta. Las empresas pueden colocar anuncios, ponerse en contacto con los conductores y analizar los resultados de sus campañas.

Las mejores funciones de Gridwise

La interfaz facilita la preparación de la información fiscal y el seguimiento de las deducciones.

Los usuarios pueden sincronizar sus aplicaciones de trabajos esporádicos y de transporte compartido para planificar su día.

Las herramientas de análisis de datos crean estadísticas y recomendaciones personalizadas.

Limitaciones de Gridwise

El uso compartido de los datos de movilidad de Gig se realiza con los anunciantes.

La versión gratuita tiene recordatorios de eventos con un límite y información sobre aeropuertos.

Tarifas Gridwise

Free

Además: 9,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Gridwise

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: No hay reseñas disponibles.

9. QuickBooks Self-Employed

A través de QuickBooks Self-Employed

QuickBooks ofrece un conjunto completo de herramientas para profesionales autónomos y pequeñas empresas, incluida una aplicación de seguimiento del kilometraje. Los usuarios pueden generar informes, ver estimaciones de ahorro y transferir fácilmente sus datos a TurboTax. Transferir y compartir datos es fácil porque hay muchos programas bajo este paraguas.

Esta aplicación destaca en lo que respecta a impuestos y planificación financiera. Si desea priorizar las deducciones fiscales y llevar una contabilidad clara, QuickBooks ofrece diferentes vistas, informes y funciones que se adaptan a su flujo de trabajo preferido.

Las mejores funciones de QuickBooks Self-Employed

Sólidas herramientas de elaboración de informes integradas para obtener información detallada.

Funciones de cálculo estimado de impuestos y declaración de impuestos diseñadas para usuarios autónomos.

Ofrece seguimiento del kilometraje, seguimiento de gastos y organización de recibos, todo en un solo lugar.

Limitaciones de QuickBooks Self-Employed

Muchos usuarios consideran que el servicio de atención al cliente es deficiente.

La aplicación móvil es mucho menos intuitiva que la versión de escritorio.

Precios de QuickBooks Self-Employed

Autónomos: 20 $ al mes

Paquete fiscal para autónomos: 30 $ al mes.

Paquete fiscal para autónomos: 40 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de QuickBooks Self-Employed

G2: 4,0/5 (más de 3100 opiniones sobre QuickBooks)

Capterra: 3,9/5 (más de 95 opiniones)

10. TripLog

Vía Triplog

Triplog ofrece funciones tanto para profesionales autónomos como para empresas de nivel corporativo. Se integra con software empresarial popular, como QuickBooks, SAP Concur y Sage, para adaptarse a cualquier tecnología. Los usuarios y los gerentes pueden realizar el seguimiento de los viajes a lo largo del tiempo e identificar áreas para mejorar la eficiencia mediante un software integral de supervisión de empleados.

TripLog ofrece diferentes opciones para los principales sectores industriales con el fin de dar servicio a todo el mundo, desde conductores independientes de vehículos compartidos hasta grandes equipos de construcción. Los particulares pueden planificar sus rutas y clasificar los viajes para la elaboración de informes. Las empresas pueden realizar un seguimiento automático de los desplazamientos y supervisar a sus equipos sobre el terreno.

Las mejores funciones de TripLog

Integraciones con las principales plataformas y una API para funciones personalizadas.

Seguimiento en tiempo real de viajes, combustible y gastos relacionados.

Hardware opcional para el seguimiento del kilometraje por GPS o Bluetooth para optimizar el seguimiento automático del kilometraje.

Cuenta con opciones de software de control de tiempo y software de seguimiento de gastos.

Limitaciones de TripLog

La función de pago automático puede presentar errores durante la configuración.

Según los informes, las respuestas del servicio de asistencia técnica son lentas.

Precios de TripLog

Lite: Gratis

Premium: 5,99 $ al mes.

Teams: 10 $ al mes por usuario.

Enterprise: 15 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de TripLog

G2: 4,7/5 (más de 56 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 75 opiniones)

Realice el seguimiento de sus kilómetros en el mismo lugar donde ya gestiona sus finanzas y tareas pendientes en ClickUp.

El seguimiento de los kilómetros recorridos puede ahorrarle a su empresa cientos o miles de dólares en impuestos o gastos perdidos. Pero cuando se depende de herramientas manuales, puede que no parezca que merezca la pena dedicarle tiempo. Elegir la aplicación adecuada para el seguimiento del kilometraje marca la diferencia.

Elegir el software de gestión de proyectos gratuito y la aplicación de seguimiento colaborativo adecuados es igual de importante. ClickUp puede leer los datos de su aplicación de seguimiento de kilometraje para generar informes, supervisar las tendencias a lo largo del tiempo y facilitar la elaboración de informes o la documentación de los gastos de kilometraje.

¡Regístrate hoy mismo para obtener tu cuenta gratuita de ClickUp y empieza a llevar un seguimiento!