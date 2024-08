los 10 mejores libros de Scrum para jefes de proyecto y Scrum Masters

Los usuarios de Agile confían en Scrum como el más eficiente Gestión ágil de proyectos framework.

Pero la gestión de proyectos es más difícil de lo que se piensa. Necesitas conocimientos técnicos y dominio de Scrum para que tu proyecto tenga éxito.

No hay alternativa a la experiencia del mundo real para obtener el conjunto de habilidades necesarias. Sin embargo, una zambullida ciega en la gestión de proyectos en el mundo real sin conocimientos específicos de Scrum probablemente conducirá al fracaso.

La pregunta: ¿cómo desarrollar las habilidades necesarias? La lectura de libros de alta calidad por profesionales reales que han estado allí y hecho eso puede darle una ventaja.

Tenemos los mejores libros de Scrum para que le hinques el diente y te conviertas en un experto en Scrum. Vamos a sumergirnos en los 10 mejores libros de Scrum para gestores de proyectos y Scrum masters en 2023.

Al final, dejaremos caer un pequeño secreto de la industria para ayudarte a aplicar todos estos consejos para convertirte en el Scrum master definitivo.

10 Mejores Libros de Scrum para Añadir a tu Lista

1. Estimación y Planificación Ágil por Mike Cohn

Acerca del libro

Autor(es): Mike Cohn

Mike Cohn Año de publicación: 2005

2005 Tiempo estimado de lectura: 9 horas

9 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 330 páginas

330 páginas *Valoraciones 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



En este libro, el cofundador de Agile Alliance, Mike Cohn, presenta una guía definitiva y práctica para la gestión de la innovación guía para la gestión de proyectos utilizando Scrum. Los conceptos claramente ilustrados y las guías paso a paso ayudan a responder preguntas como:

¿Qué se va a construir?

¿Qué tamaño tendrá?

¿Cuándo debe hacerse?

¿Cuánto puedo completar para entonces?

Cohn responde a estas preguntas con directrices coherentes. Equipa a los lectores con las herramientas necesarias para Estimación ágil y la planificación, que van leguas por delante de las obsoletas técnicas de estimación que no funcionan en los proyectos dinámicos e impulsados por el cambio de hoy en día.

Junto con casos de uso de la vida real, tendrá una guía completa para estimar sus planes y lograr sus objetivos objetivos de gestión de proyectos .

Si el rendimiento del equipo aumenta porque ayudo a otra persona, eso es lo que debo hacer. La velocidad del equipo importa; la individual, no"

Mike Cohn

Consejos clave:

Proporciona directrices claras de planificación para que nunca sobrepase sus estimaciones

Proporciona a los usuarios experiencia real con herramientas prácticas y casos de uso

Lo que dicen los lectores:

es muy importante comprender los diversos aspectos que intervienen en la planificación ágil. Realmente útil en la transición de un marco tradicional a uno ágil"

2. Scrum: El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo por Jeff Sutherland

Acerca del libro

Autor(es): Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Año de publicación: 2014

2014 Tiempo estimado de lectura: 7 horas

7 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 256 páginas

256 páginas *Valoraciones 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Directamente del co-creador de la metodología y el CEO de Scrum, Inc, el libro ofrece a los lectores una mirada definitiva en el funcionamiento de Scrum. Este es el primer paso en su viaje hacia el dominio de Scrum.

Sutherland establece una base teórica sólida y luego muestra cómo funciona.

Una característica primordial del libro es su lenguaje sencillo. A diferencia de otros libros de Scrum, la narrativa es intrigante y dinámica. No es necesario tener conocimientos de software para entender los principios aplicados en este libro. Todos estos factores contribuyen a la gran popularidad del libro.

_"El Scrum Master, la persona encargada de dirigir el proceso, hace tres preguntas a cada miembro del equipo: 1. ¿Qué hiciste ayer para ayudar al equipo a terminar el Sprint? 2. ¿Qué vas a hacer hoy para ayudar al equipo a terminar el Sprint? 3. ¿Qué obstáculos se interponen en el camino del equipo? Eso es todo Jeff Sutherland

Consejos clave:

Comprensión rápida, fácil y profunda de Scrum

Fácil de entender, sin sentido común, y el estilo libre de jerga

Lo que dicen los lectores:

"Si quieres conocer en detalle los inicios de Scrum, estás aterrizando en el libro adecuado. Muy recomendable para SMs, si realmente quieren saber qué y por qué de Scrum."

3. Scrum Esencial: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process por Kenneth S. Rubin

Acerca del libro

Autor(es): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Año de publicación: 2012

2012 Tiempo estimado de lectura: Alrededor de 13 a 14 horas

Alrededor de 13 a 14 horas Nivel recomendado: Intermedio a avanzado

Intermedio a avanzado Número de páginas: 496 páginas

496 páginas Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4.7/5 (Flipkart)



Si usted está buscando un libro para gobernarlos a todos, no hay nada mejor que la guía completa en profundidad de Rubin sobre Scrum.

Desde una definición de 17 páginas de ' el Sprint a dos capítulos sobre estimación, velocidad y deuda técnica, este libro cubre todos los aspectos de la gestión de proyectos Valores de Scrum hasta el más mínimo detalle.

El libro es una lectura larga pero fructífera. Está pensado para Scrum masters que quieran elevar sus habilidades de gestión de proyectos al siguiente nivel. Las guías más cortas en esta lista difieren de los conocimientos que esta obra proporcionaría, dado que invertir el tiempo necesario para leer a través de él.

"Scrum hace visibles las disfunciones y el despilfarro que impiden a las organizaciones alcanzar su verdadero potencial."

Kenneth S. Rubin

Consejos clave:

Guías en profundidad de cada aspecto de la metodología Scrum

Consejos prácticos para ayudar con los problemas del día a día que enfrentan los maestros Scrum

Lo que dicen los lectores:

"Guía muy profunda y práctica. Usándola para prepararme para mis exámenes"

4. Agile Retrospectives: Making Good Teams Great por Esther Derby y Diana Larsen

Acerca del libro

Autor(es): Esther Derby & Diana Larsen

Esther Derby & Diana Larsen Año de publicación: 2006

2006 Tiempo estimado de lectura: Alrededor de 5 horas

Alrededor de 5 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 186 páginas

186 páginas *Valoraciones 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



A pesar de su antigüedad, esta obra sigue siendo relevante hoy en día.

La Retrospectiva Ágil es un ritual crítico de Scrum que implica reuniones para recapitular cada iteración de un proyecto en curso. Son una gran ventana para dar un paso atrás y evaluar lo que está funcionando y lo que está siendo un obstáculo.

Esther y Diana, a través de este trabajo, te proporcionan herramientas y consejos para solucionar la miríada de problemas cotidianos a los que te enfrentas durante un proyecto de desarrollo de software o proceso . No obstante, el libro no se limita a los equipos de desarrollo de software.

Le enseña a organizar y ejecutar retrospectivas en general, adaptarlas a su Equipo Scrum tamaño y las necesidades de la organización, y adaptarse a los cambios y ampliar estas estrategias.

A continuación, pide la palabra a todos los presentes. Si alguien no habla al principio de la retrospectiva, esa persona tiene permiso tácito para permanecer en silencio durante el resto de la sesión"

Esther Derby

Consejos clave:

Lecciones sobre la arquitectura y ejecución de retrospectivas ágiles

Guía sobre cómo afrontar los problemas cotidianos que surgen en el desarrollo de software

Un coach ágil personal para ti que te guía en tu viaje

Lo que dicen los lectores:

"Me ha gustado el diseño sencillo del libro y que se articula con ejemplos cuando es apropiado. Es un buen punto de partida, pero no exhaustivo"

5. Sprint Your Way to Scrum: 50 Practical Tips to Accelerate Your Scrum por Bonsy Yelsangi

Acerca del libro

Autor(es): Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini

Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini Año de publicación: 2021

2021 Tiempo estimado de lectura: Alrededor de 5 horas

Alrededor de 5 horas Nivel recomendado: Avanzado

Avanzado Nº de páginas: 190 páginas

190 páginas Valoraciones 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)



A través de esta lectura fácil, los autores proporcionan respuestas prácticas, claras y convincentes a 50 de las preguntas más frecuentes sobre Scrum.

Impulsados por su experiencia formando a miles de profesionales en todo el mundo, el dúo de autores ha elaborado un libro. El libro está dirigido a equipos Scrum, Scrum practitioners, Scrum Masters, Product Owners y Agile Coaches que quieran pulir su experiencia y llevar Scrum al siguiente nivel.

Usted encontrará cero pelusa, haciendo de la obra una lectura agradable. Al final de la misma, usted vendrá con una caja de herramientas útiles de consejos del mundo real y técnicas de gestión de proyectos necesarias para la utilización más eficaz de Scrum.

"No hay una manera correcta o la única manera de implementar Scrum."

Bonsy Yelsangi

Consejos clave:

Responde a las 50 principales preguntas que los alumnos tienen relacionadas con Scrum

Zero-fluff, un estilo de entrega sin sentido que sólo le da el más necesario de los detalles

Lo que dicen los lectores:

"Este es un libro perfecto para scrum master que he leído recientemente. Bonsy ha hecho un excelente trabajo haciendo esto posible y detallando cada expectativa del scrum master muy meticulosamente. Te deseo lo mejor Bonsy y estaremos esperando muchos más libros 📚 en el futuro .....Keep up the good work 👍🏻"

6. La Guía Scrum por Ken Schwaber y Jeff Sutherland

vía Guía Scrum Este libro te lleva de vuelta a lo básico. Pero no subestimes esta obra seminal. Si bien es un excelente umbral para los principiantes, también es ideal para los expertos que quieren refrescar sus conocimientos y contrastar su experiencia personal con el marco teórico.

Escrita y constantemente actualizada por los creadores de Scrum, es una breve guía que destaca las partes más críticas de la metodología. Al igual que el propio libro, promueve la mejora continua. Le dará los valores, roles, eventos y artefactos utilizados en Scrum de una manera compacta, concisa y libre de jerga.

El trabajo más importante de un gerente es ayudar a las personas que hacen el trabajo. Dales un objetivo y déjalos trabajar. "_

Ken Schwaber y Jeff Sutherland

Consejos clave:

Un breve pero práctico curso intensivo de Scrum

Bueno para principiantes y PMs que quieren volver a lo básico

Lo que dicen los lectores:

"Es una guía corta pero perfecta. Nada extra"

7. Scrum a Gran Escala: More with LeSS por Craig Larman y Bas Vodde

Acerca del libro

Autor(es): Craig Larman & Bas Vodde

Craig Larman & Bas Vodde Año de publicación: 2016

2016 Tiempo estimado de lectura: Alrededor de 10 horas

Alrededor de 10 horas Nivel recomendado: Intermedio a avanzado

Intermedio a avanzado Número de páginas: 368 páginas

368 páginas Valoraciones 4.4/5 (Amazon)



¿Quiere un marco que le ayude a gestionar proyectos a gran escala o múltiples ? Larman y Vodde le cubren las espaldas.

Aunque inicialmente Scrum estaba pensado para equipos de desarrollo pequeños, con el tiempo, la incorporación de nuevas ideas y variantes hizo posible su aplicación en un entorno de equipo grande. Esto es genial para entrenar equipos ágiles porque el éxito del equipo lo es todo.

Una de las variantes pioneras y más eficaces es LeSS (Large Scale Scrum), diseñada por Larman y Vodde. Se trata de un marco basado en Scrum que funciona en escenarios complejos.

Este libro es una lectura obligada si usted está en la posición de gestionar o formar parte de una configuración multi-equipo. El libro le equipa con las herramientas necesarias para entender el papel de un Scrum master y estructurar una gran organización para el valor del cliente.

"Una de las reglas de Scrum es que el trabajo no puede ser empujado a un equipo; el Propietario del Producto ofrece elementos para la iteración, y el equipo tira de tantos como ellos deciden que pueden hacer a un ritmo sostenible y con buena calidad."

Craig Larman

Consejos clave:

Le introduce al marco LeSS para proyectos a gran escala o multi-equipo

Le ayuda a entender cómo implementar la simplicidad de Scrum en escenarios complejos

Lo que dicen los lectores:

"Si usted está practicando Scrum y luchando cómo escalar entonces este libro es perfecto para usted. Si está planeando adoptar Scrum para el desarrollo de grandes productos, entonces compre este libro inmediatamente."

8. Scrum in AI: Desarrollo Ágil de Inteligencia Artificial con Scrum y MLOps por Paolo Sammicheli

Acerca del libro

Autor(es): Paolo Sammicheli

Paolo Sammicheli Año de publicación: 2022

2022 Tiempo estimado de lectura: Alrededor de 6 a 7 horas

Alrededor de 6 a 7 horas Nivel recomendado: Nicho

Nicho Nº de páginas: 244 páginas

244 páginas *Valoraciones 4.1/5 (Amazon)

La industria de la IA ha experimentado un auge en los últimos tiempos, y los equipos de software se están preparando para crear aplicaciones potenciadas por IA. En esta obra, Sammicheli ofrece a los lectores una visión completa de la gestión de proyectos necesaria durante el desarrollo de la IA. ¿Equipos ágiles trabajando en IA? Esto es para usted.

El libro ofrece detalles generales sobre las metodologías Agile, Scrum y MLOps para levantar la moral, recopilar comentarios, ejercer el control, fomentar la inclusión de las partes interesadas y gestionar a los desarrolladores para obtener resultados de alta calidad.

Es apto para escenarios prácticos porque tiene una sólida base Ágil, prácticas de ingeniería y ejemplos del mundo real. También le muestra cómo aplicarlos en su empresa.

"Con Agile, Scrum y MLOps, obtendrá espíritu de equipo, retroalimentación frecuente, control empírico, participación de las partes interesadas y motivación de los desarrolladores para obtener resultados de alta calidad."

Paolo Sammicheli

Consejos clave:

Guía dedicada aDesarrollo de software de IA gestión de proyectos

Proporciona ejemplos prácticos y guías sobre cómo ampliar estas estrategias

Lo que dicen los lectores:

No se han encontrado opiniones

9. Aprendiendo Agile: Entendiendo Scrum, XP, Lean y Kanban por Andrew Stellman & Jennifer Greene

Sobre el libro

Autor(es): Andrew Stellman & Jennifer Greene

Andrew Stellman & Jennifer Greene Año de publicación: 2014

2014 Tiempo estimado de lectura: Alrededor de 11 a 12 horas

Alrededor de 11 a 12 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 420 páginas

420 páginas *Valoraciones 4.5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)



Si quieres ir más allá de Scrum y explorar las metodologías ágiles más populares, este libro es perfecto para ti. Una lectura ligera y atractiva, la obra proporciona detalles completos sobre Scrum, XP, Lean y Kanban, perfecto para los equipos de Scrum.

Explica cómo cada método se centra en diferentes áreas de desarrollo y le ayuda a entender cuál funcionaría mejor para usted y su equipo Scrum. Tome este libro si desea profundizar en Agile, pero necesita aclaraciones sobre qué metodología debe elegir.

"...es universalmente importante entender a la gente del equipo, cómo trabajan juntos, y cómo el trabajo de cada persona impacta en todos los demás."

Andrew Stellman y Jennifer Greene

Consejos clave:

Ofrece un análisis exhaustivo de los marcos Agile más populares

Le ayuda a decidir qué método funcionaría mejor para el tamaño y las necesidades de su equipo

Lo que dicen los lectores:

"El libro aborda todos los temas en detalle que uno debe cuando se trata de explicar Agile. Me encanta la forma en que el libro ha sido escrito, la cobertura y el contenido."

10. El Gran ScrumMaster: #ScrumMasterWay por Zuzana Šochová

Acerca del libro

Autor(es): Zuzana Šochová

Zuzana Šochová Año de publicación: 2016

2016 Tiempo estimado de lectura: Alrededor de 7 a 8 horas

Alrededor de 7 a 8 horas Nivel recomendado: Intermedio a avanzado

Intermedio a avanzado Número de páginas: 176 páginas

176 páginas Valoraciones 4.2/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Con su enfoque en Scrum Masters, este libro es una guía completa sobre cómo moldearte a ti mismo en el mejor líder que tu equipo y organización necesitan. La lectura de esta obra le da una comprensión global de la posición crucial.

Los más de 15 años de experiencia del autor como desarrollador, gerente, y Scrum Master brilla a través del detallado modelo de Estado Mental que muestra cómo debería ser el día ideal de un Scrum Master.

La obra explora todas las facetas de ser y encarnar un Scrum Master, desde sus responsabilidades, competencias y meta-habilidades a su destreza en la formación de equipos, adaptabilidad al cambio, asignación de recursos y mucho más.

"Para ser un buen guía, el ScrumMaster debe ir sólo un paso por delante del equipo y de la organización, sacándolos de sus hábitos, normas y costumbres.""Para ser un buen guía, el ScrumMaster debe ir sólo un paso por delante del equipo y de la organización, sacándolos de sus hábitos, normas y costumbres

Zuzana Šochová

Consejos clave:

Te entrena rigurosamente para convertirte en el mejor Scrum Master que puedas ser

Proporciona descripciones detalladas de su posición general y responsabilidades alimentadas por años de experiencia práctica

Lo que dicen los lectores:

"El mejor libro para empezar con las terminologías de scrum"

