9 mejores alternativas a MediaWiki para organizar wikis más fácilmente que nunca

Seguro que has entrado en Wikipedia más veces de las que puedes contar. Pero ¿qué hace que la plataforma sea tan grande que tiene más de 60 millones de personas lo utilizan a diario ?

Puede que MediaWiki haya tenido mucho que ver en esto. Aunque muchos no lo sepan, MediaWiki impulsa muchos sitios web de la Fundación Wikimedia, incluidos otros proyectos wiki como Wikcionario y Wikiquote.

¿Has entrado alguna vez en la página de fandom de tu serie favorita? ¡Seguro que esas páginas wiki se hicieron con MediaWiki! 🤔

Por muy bueno que sea, MediaWiki puede acabar siendo demasiado complejo de configurar y gestionar a largo plazo, por lo que es inteligente contar con una herramienta de copia de seguridad para la compleja creación colaborativa de una base de conocimientos.

Con esto en mente, hemos reunido una selección de las nueve mejores alternativas a MediaWiki para ayudarte a tomar la decisión correcta

¿Qué es MediaWiki?

Vía: Mediawiki MediaWiki es una plataforma libre y de código abierto que permite a cualquiera crear, organizar y presentar información de forma sencilla y fácil de entender. Utilizado por miles de empresas de todo el mundo, aprovecha el lenguaje de programación PHP para mostrar bases de datos.

Para los equipos que no dominan la tecnología, MediaWiki ofrece un formato de wikitexto que ayuda a crear un wiki sin necesidad de sumergirse en complicados códigos HTML o CSS. La plataforma Sandbox hace un gran trabajo actuando como un campo de pruebas para los recién llegados. En él, los usuarios pueden crear y modificar páginas ficticias experimentando con diversas funciones.

MediaWiki ha revolucionado la colaboración y el intercambio de conocimientos sobre todo en el ámbito de las enciclopedias en línea. Sin embargo, debido a su naturaleza de código abierto, generalmente no ofrece a las empresas opciones de edición enriquecidas. 🖥️

¿Qué debe buscar en una alternativa a MediaWiki?

Aquí tienes algunas características a tener en cuenta antes de empezar la búsqueda de tu alternativa a MediaWiki:

Escalabilidad: Busca un motor wiki que proporcione una cantidad adecuada de almacenamiento para acomodar bases de datos en constante expansión Colaboración segura: Consigue una solución de intercambio de conocimientos que permita a todo tu equipo comunicarse y trabajar juntos en la misma wiki. Mejor aún si te permite controlar los niveles de acceso a la base de datos en función de la jerarquía o el nivel de usuario Fácil de usar: Lo mejor es un sistema de gestión de documentos que utilice un lenguaje de marcado sencillo y no tenga funciones de código como arrastrar y soltar Soporte multilingüe: Lo ideal es conseguir un motor wiki multilingüe que soporte varios idiomas para ampliar el alcance de su audiencia Búsqueda de texto: Buscar una palabra concreta en un mar de párrafos puede ser insoportable. Una opción de búsqueda de texto robusta hará que la navegación y edición de wikis sea más rápida Etiquetado de archivos: Con el etiquetado de archivos, puedes etiquetar fácilmente cualquier documento para localizarlo o asignarlo a colaboradores para que sigan trabajando en él Control de versiones: Puede que prefieras una plataforma que te permita hacer un seguimiento de los cambios y ver y restaurar versiones anteriores de un documento

9 Alternativas escalables a MediaWiki para proyectos versátiles

Hemos elaborado una lista de nueve de las mejores alternativas a MediaWiki que puedes encontrar hoy en día. Nuestras reseñas te ayudarán a explorar las configuraciones de cada solución, pero recuerda que la elección final depende del tipo de wiki que estés construyendo. ¡Vamos a sumergirnos! 🎉

Utilice ClickUp AI para editar, resumir, corregir la ortografía o ajustar la longitud del contenido dentro de Docs

ClickUp es su solución integral de documentación, con funciones de primer nivel para la creación de wikis y documentación de proyectos, así como para la organización de datos y la gestión de documentos colaboración en tiempo real .

Aproveche Documentos de ClickUp para crear y mantener amplias bases de conocimientos a la vez que gestiona tareas o proyectos relacionados con los documentos. Esta herramienta gratuita le permite:

Crear páginas anidadas dentro de documentos con una simple acción de arrastrar y soltar

Interrelacionar documentos

Archivar elementos en lugar de eliminarlos

Aprovechar el formato de texto enriquecido para crear hermosas wikis

Un consejo adicional: No tiene que empezar desde cero: utilice la función Plantilla Wiki ClickUp para centralizar todas sus tareas wiki y crear una base de conocimientos accesible y con la marca de la empresa para cualquier caso de uso

Con ClickUp, puede crear una Estructura jerárquica del espacio de trabajo y ajustar los permisos de vista/edición para los usuarios. Utiliza Everything View y Spaces para obtener una visión completa de tus wikis y ver quién está a cargo de qué. Búsqueda universal de ClickUp y las prácticas funciones de etiquetado de archivos te permiten localizar elementos en un santiamén 😍

La búsqueda universal de ClickUp permite a los usuarios encontrar rápidamente tareas, documentos, archivos, usuarios, chats y paneles de control en todo el espacio de trabajo e incluso en otras aplicaciones de trabajo conectadas

Como herramienta wiki integrada, ClickUp Docs está diseñada para la colaboración. Con la Colaboración instantánea y en directo varios usuarios pueden editar un wiki en tiempo real. Pueden seguir etiquetas de nombres y múltiples cursores para ver en qué se está trabajando

¿Quieres idear proyectos wiki con tu equipo? Pizarras ClickUp es el lugar donde su equipo puede reunirse para intercambiar ideas y crear elementos de conocimiento sorprendentes. También tiene la posibilidad de etiquetar a los miembros del equipo en comentarios específicos o llevarlos a flujos de trabajo de pruebas ¡!

Para ahorrar tiempo, aproveche la potencia de ClickUp AI y ¡nunca te quedarás sin ideas para completar un wiki! Sólo tienes que lanzarle preguntas a este compañero de la IA y obtendrás documentos tan extensos como resúmenes de proyectos y planes de pruebas en cuestión de segundos También sirve como traductor a tiempo completo con la capacidad de navegar por más de 10 idiomas.

ClickUp mejores características

ClickUp Docs para crear y colaborar en impresionantes wikis

Búsqueda y etiquetado sin esfuerzo paramejorar la eficacia de los procesos* Organice documentos como páginas/subpáginas mediante una interfaz de arrastrar y soltar

Convierta y exporte trabajos como PDF, HTML o incluso markdown

Documentos almacenados en una base segura en la nube

Se integra con más de 1.000 plataformas

Aplicación móvil permite a los equipos gestionar wikis desde cualquier lugar

Fácilcontrol de versiones Permite a los equipos compartir comentarios ycomunicarse a través de comentarios, chats y menciones Controles y permisos basados en jerarquías

Soporte de IA para la redacción, resumen y traducción de proyectos y contenidos

Almacenamiento escalable

Opción de formato de bloques de código para mejorar la legibilidad

Limitaciones de ClickUp

Acostumbrarse a las completas funciones de ClickUp puede llevar tiempo

Los usuarios aún no disponen de aplicaciones móviles completas

Precios de ClickUp

Gratis para siempre

Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresas: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5$/miembro del espacio de trabajo/mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.100 opiniones)

4,7/5 (más de 9.100 opiniones) **Capterra 4.7/5 (3.900+ opiniones)

2. DokuWiki

Vía: DokuWiki Similar a MediaWiki, DokuWiki también funciona con el lenguaje de programación PHP. No requiere una base de datos, ya que guarda tu trabajo como archivos de texto plano. Su sintaxis limpia y legible facilita a los principiantes la organización de sus wikis.

DokuWiki incorpora controles de acceso y conectores de autenticación. Además, puedes utilizar la plataforma como una herramienta interna de gestión de wikis sistema de gestión de contenidos (CMS) o incluso un desarrollo de proyectos espacio de trabajo para su empresa.

Los usuarios pueden descargar y personalizar cualquier plantilla que deseen y crear wikis para un caso de uso específico. Por ejemplo plantillas para la base de conocimientos wordPress y sitios web.

Las mejores características de DokuWiki

Instalación y configuración sencillas

Requerimientos de sistema bajos

Compatible con varios idiomas

Proporciona plantillas de casos de uso específicos

Conector de autenticación integrado

Limitaciones de DokuWiki

Puede resultar una herramienta sencilla para aquellos que busquen funciones adicionales

Su proceso de renderizado inicial puede ser un poco más lento

Precios de DokuWiki

**Gratis

Valoraciones y reseñas de DokuWiki

G2: 3.9/5 (más de 10 críticas)

3.9/5 (más de 10 críticas) Capterra: 4.5/5 (menos de 10 opiniones)

3. TiddlyWiki

Vía: TiddlyWiki Como cuaderno no lineal en línea, TiddlyWiki te permite guardar notas, recordatorios, historias o cualquier otro documento, incluidas las wikis. De hecho, también te permite elegir dónde quieres guardar tus datos, garantizando que tus wikis estén siempre accesibles.

Activa el autoguardado para evitar que tus wikis y documentos se borren accidentalmente. Se activa con los botones Ok y Delete durante la edición, mientras que el arrastrar y soltar permite la portabilidad de los documentos. 🆗

Si te sientes elegante y quieres añadir un poco de sabor a tus wikis, puedes navegar por la galería de iconos vectoriales personalizados de TiddlyWiki. Con varios iconos como garrapatas, flechas e incluso el logotipo original de Twitter (ahora X), puedes hacer que tus escritos sean más presentables. La plataforma te permite además restringir las personalizaciones con su Modo Seguro.

Las mejores características de TiddlyWiki

Función de autoguardado que se activa con determinados botones

Editor sencillo con función de arrastrar y soltar

Amplia galería de iconos vectoriales

El modo seguro restringe las personalizaciones

Limitaciones de TiddlyWiki

Puede no ser adecuado para empresas que requieren wikis profesionales

El apoyo de la comunidad es limitado

Precios de TiddlyWiki

Gratis

Valoraciones y críticas de TiddlyWiki

Aún no hay opiniones disponibles

4. Nuclino

Vía: Nuclino Como alternativa a MediaWiki, Nuclino es excepcionalmente ligero y se centra principalmente en proporcionar lo esencial y ser rápido. Con un sencillo editor de arrastrar y soltar, los equipos pueden editar en un único espacio de trabajo sin problemas.

A pesar de la interfaz minimalista, puedes crear wikis completos en la plataforma. Añade notas, asigna tareas, incrusta archivos y mucho más

Gracias a las múltiples vistas, puedes consultar todo lo que necesites, ya sea un documento o una tarea concreta. La misma función te permite filtrar datos y obtener elementos de conocimiento más precisos para todos los miembros del equipo.

Nuclino te permite dejar comentarios y hacer comentarios sobre wikis, lo que permite una producción oportuna. También puedes aprovechar Nuclino Sidekick, un asistente de IA que puede redactar entradas de blog y simplificar contenido técnico .

Nuclino mejores características

Colaboración en tiempo real

Editor de arrastrar y soltar

Posibilidad de añadir comentarios y opiniones

Múltiples vistas para una búsqueda rápida

Asistente de escritura con IA

Limitaciones de Nuclino

El control de versiones necesita mejoras

Las integraciones limitadas pueden ser un problema para quienes deseen importar su trabajo

Precios de Nuclino

**Gratuito

**Estándar 5$/mes

**Premium: 10 $/mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Nuclino opiniones y valoraciones

G2: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

4,5/5 (más de 20 opiniones) Capterra: 5/5 (70+ opiniones)

5. GitBook

Vía: GitBook GitBook es una moderna plataforma de documentación donde los equipos técnicos pueden documentar todo, desde lanzamientos de productos hasta diferentes bases de conocimiento internas y API. Tiene una interfaz despejada que requiere una configuración mínima para funcionar.

Utilizada principalmente como plataforma para almacenar datos exhaustivos de proyectos, GitBook admite la importación desde otras plataformas como Google Docs. Esto te ayuda a empezar justo donde lo dejaste, en caso de que estuvieras escribiendo el contenido de tu wiki en Google Docs. 📝

GitBook es excelente para equipos que necesitan una herramienta sencilla y herramienta de colaboración para crear, organizar y publicar documentación, como por ejemplo procesos de desarrollo de productos o planes de investigación .

Con múltiples integraciones, puedes recibir alertas de otras apps dentro de GitBook y sugerir cambios en la opción Discusiones.

Las mejores características de GitBook

Soporta importaciones desde otras herramientas

Feed de actividad del equipo

Configuración mínima

Integración con plataformas como Slack, Jira, etc

Limitaciones de GitBook

Los usuarios pueden tener problemas con el editor que causan problemas de formato

Puede no ser muy intuitivo durante la ejecución inicial

Precios de GitBook

**Gratuito

Plus: $6.70/mes

$6.70/mes Pro : 12,50 $/mes

: 12,50 $/mes Empresas: Consultar precios

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de GitBook

G2: 4.7/5 (130+ opiniones)

4.7/5 (130+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (15+ opiniones)

6. WackoWiki

Vía: WackoWiki WackoWiki es un motor wiki funcional que proporciona un editor intuitivo WYSIWYG (What You See Is What You Get) para ayudarle a realizar cambios en los documentos en cuestión de minutos. La plataforma soporta múltiples idiomas y es compatible con MariaDB/MySQL.

Los miembros de tu equipo pueden dejar comentarios para sugerir mejoras en todos tus wikis. Los comentarios activan notificaciones por correo electrónico, lo que facilita a los creadores mantenerse al tanto.

Además, WackoWiki tiene múltiples temas de diseño que puedes utilizar para tus proyectos y miniaturas. Para los empollones, la plataforma tiene varios niveles de caché que reducen el tiempo que tarda en responder a tus clics: esta función optimiza tu flujo de trabajo ¡a través de rápidas velocidades de procesamiento! 😏

WackoWiki mejores características

Editor WYSIWYG

Control total sobre las revisiones

Varios niveles de caché para un procesamiento eficiente

Colaboración mediante comentarios

Creación de miniaturas

Limitaciones de WackoWiki

Puede que no sea la mejor opción para equipos que buscan una edición wiki en profundidad

No tiene integraciones

Precios de WackoWiki

Gratis

Valoraciones y críticas de WackoWiki

Aún no hay opiniones disponibles

7. Walling

Vía: Walling Como su nombre indica, esta plataforma te permite crear muros en forma de espacios visuales similares a pizarras en los que tú y tu equipo podéis colaborar. Walling utiliza la frase Beauty Meets Function para describirse a sí misma. Bonito, ¿verdad?

Ya sean tablas, tareas, documentos o el contenido de tu wiki, puedes escribir y diseñar casi cualquier cosa que te apetezca. Con la productividad como objetivo principal los usuarios reciben notificaciones push sobre las fechas de vencimiento de las tareas en sus teléfonos.

La gran personalización permite cambiar el color de todo, desde el fondo hasta cada sección y texto. Los usuarios también tienen el Walling AI assistant para delegar tareas y configurar su pizarra visual de forma más eficiente.

Walling mejores características

Asistente de IA para completar tareas

Espacios visuales fáciles de usar

Permite añadir tablas y calendarios a las paredes

Notificaciones personalizadas para las fechas límite

AI de muros para planificar proyectos

Limitaciones de Walling

Puede llevar un tiempo hacerse con la herramienta

Funciones como la búsqueda pueden no estar disponibles en el plan gratuito

Precios de Walling

**Gratuito

Premium: $6/mes

$6/mes Equipo: $6/mes por usuario

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y comentarios

Producto Hunt: 4.9/5 (100+ opiniones)

4.9/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.7/ 5 (25+ opiniones)

8. XWiki

Vía: XWiki XWiki es un código abierto software wiki solución escrita en Java. Proporciona a los usuarios un sencillo editor WYSIWYG. Puede importar archivos como CSV y Excel, así como exportarlos a múltiples formatos, incluidos PDF, RTF y XML.

Una de las principales características de XWiki es que permite almacenar datos estructurados en bases de datos relacionales, al tiempo que proporciona una API RESTful para integrarlos con sus otras aplicaciones.

En cuanto a la colaboración, XWiki permite a los equipos añadir y eliminar miembros de una wiki, editar permisos y recibir notificaciones a través de canales RSS para saber cuándo se ha realizado un cambio. Mediante el control de versiones, puedes hacer un seguimiento de las ediciones realizadas en un wiki o incluso restaurar una iteración anterior.

Las mejores características de XWiki

Admite la edición colaborativa

Información estructurada almacenada en bases de datos de relaciones

Proporciona una API RESTful para la integración

Editor WYSIWYG

Importa y exporta varios tipos de archivos

Admite control de versiones

Limitaciones de XWiki

Es posible que las funcionalidades básicas de XWiki no se adapten a todos los equipos

Puede haber casos en los que la plataforma tenga fallos a lo largo del día

Precios de XWiki

Gratis

Bronce estándar : 1,92 euros/mes por usuario

: 1,92 euros/mes por usuario Pro Silver : 3,83 euros/mes por usuario

: 3,83 euros/mes por usuario Pro Oro : 19,17 euros/mes por usuario

: 19,17 euros/mes por usuario Pro Platino: 38,33 euros/mes por usuario

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de XWiki

G2: 4.4/5 (más de 10 opiniones)

4.4/5 (más de 10 opiniones) Capterra: 4.7/5 (20+ opiniones)

9. Wiki.js

Vía: Wiki.js Disponible en los mercados de AWS y DigitalOcean, Wiki.js es un motor wiki que se ejecuta en node.js y está escrito en Javascript. Este software gratuito ofrece una serie de potentes configuraciones, como la posibilidad de habilitar Pandoc para convertir entre formatos de marcado.

Puedes utilizar múltiples editores, incluyendo WYSIWYG, WikiText, o incluso el viejo HTML. Wiki.js también te permite personalizar el aspecto general de tu wiki: configúralo en modo claro u oscuro o diseña e inserta visuales elementos visuales como organigramas y Diagramas UML .

Tienes la opción de almacenar los datos en la nube, en GitHub o en tu dispositivo de almacenamiento local. Añade miembros al equipo con unos pocos clics, edita sus permisos y refuerza la seguridad con 2FA. 🔏

Wiki.js mejores características

Múltiples opciones de editor

Ricas personalizaciones disponibles

Soporte multilingüe

Permite diagramar

Autenticación de dos factores para mayor seguridad

Limitaciones de Wiki.js

La experiencia de usuario podría mejorarse

Puede llevar un buen rato acostumbrarse a la interfaz

Precios de Wiki.js

Gratis

Valoraciones y reseñas de Wiki.js

G2: 4.2/5 (10+ críticas)

4.2/5 (10+ críticas) Capterra: 4.1/5 (20+ reseñas)

¿La mejor alternativa a MediaWiki? ¡Organiza, edita y aprovecha la IA en ClickUp!

Las alternativas a MediaWiki que presentamos te ayudarán a crear wikis con el mínimo esfuerzo.

Pero si aún estás dudando, vale la pena que pruebes ClickUp Utilice esta herramienta de gestión de proyectos para gestionar su documentación , generar contenido escrito con IA, ¡y haz que tu wiki destaque del resto!

